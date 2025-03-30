Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Лунный посевной календарь на март 2025 года — таблица для садоводов и огородников с удачными и неблагоприятными днями для посадки рассады.Какие Лунный посевной календарь на март 2025 года — таблица для садоводов и огородников с удачными и неблагоприятными днями для посадки рассады.Какие семена высаживать в первый месяц весны и как правильно ухаживать за растениями — в материале РИА Новости.

Посевной календарь на март

Для большинства огородников средней полосы России март является месяцем активной подготовки к дачному сезону, это время посева семян на рассаду, пикировки и подкормки растений. Если позволяют погодные условия, дачники проводят уборку участков и планируют места под новые грядки. Посевной календарь на март 2025 года учитывает фазы Луны и позволяет составить оптимальный график посадок.

Фазы Луны в марте

На развитие растений влияют фазы Луны и ее положение в определенных знаках зодиака. Под плодородными знаками — Тельцом, Раком, Рыбами, Скорпионом — можно сажать почти все сельскохозяйственные культуры. Под неплодородными — Водолеем, Львом и Овном — посевные работы не рекомендуются вообще.

Когда речь идет о корнеплодах, бобовых и луковичных культурах, удачными будут дни при убывающей луне. Если сажают растения, развивающиеся над почвой (плодовые деревья, ягодные кустарники, зеленые, бахчевые культуры), — луна должна быть растущей.

Фазы Луны в марте 2025 года:

1-13, 30, 31 марта — растущая;

14 марта — полнолуние;

15-28 марта — убывающая;

29 марта — новолуние.

Полнолуние

Полнолуние считается пиковым периодом воздействия на сельскохозяйственные культуры, когда притяжение спутника Земли достигает максимума. Растения и цветы, посеянные или посаженные в этот день, рискуют вырасти слабыми, болезненными, могут не дать соцветий и не принести урожая.

Новолуние

Еще одна неблагоприятная фаза Луны. В новолуние, а также накануне и за день после него не следует заниматься сельскохозяйственными работами, связанными с посевом и посадкой, пикированием, рыхлением, окучиванием, подкормкой.

Календарь садовода и огородника

Дата Фаза Луны Знак зодиака 1 марта, суббота 2 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 2 марта, воскресенье 3 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 3 марта, понедельник 4 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 4 марта, вторник 5 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 5 марта, среда 6 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 6 марта, четверг 7 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 7 марта, пятница 8 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 8 марта, суббота 9 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 9 марта, воскресенье 10 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 10 марта, понедельник 11 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 11 марта, вторник 12 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 12 марта, среда 13 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 13 марта, четверг 14 лунный день, растущая во второй четверти Рыбы 14 марта, пятница 15 лунный день, убывающая в третьей четверти Рыбы 15 марта, суббота 16 лунный день, убывающая в третьей четверти Весы-Дева 16 марта, воскресенье 17 лунный день, убывающая в третьей четверти Весы-Дева 17 марта, понедельник 18 лунный день, убывающая в третьей четверти Скорпион-Дева 18 марта, вторник 19 лунный день, убывающая в третьей четверти Скорпион-Весы 19 марта, среда 20 лунный день, убывающая в третьей четверти Скорпион-Весы 20 марта, четверг 21 лунный день, убывающая в третьей четверти Стрелец-Скорпион 21 марта, пятница 22 лунный день, убывающая в третьей четверти Стрелец-Змееносец 22 марта, суббота 23 лунный день, убывающая в третьей четверти Козерог-Стрелец 23 марта, воскресенье 24 лунный день, убывающая в четвертой четверти Козерог-Стрелец 24 марта, понедельник 25 лунный день, убывающая в четвертой четверти Козерог-Стрелец 25 марта, вторник 26 лунный день, убывающая в четвертой четверти Водолей-Козерог 26 марта, среда 27 лунный день, убывающая в четвертой четверти Водолей-Козерог 27 марта, четверг 28 лунный день, убывающая в четвертой четверти Рыбы-Водолей 28 марта, пятница 29 лунный день, убывающая в четвертой четверти Рыбы 29 марта, суббота 30 лунный день, убывающая в четвертой четверти Рыбы 30 марта, воскресенье 2 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы 31 марта, понедельник 3 лунный день, растущая в первой четверти Рыбы

Благоприятные посадочные дни

Культуры, высеянные и пересаженные в грунт в благоприятные дни по лунному календарю, лучше приживаются, устойчивы к заморозкам, хорошо справляются с болезнями и вредителями.

— Благоприятные дни посева и посадки цветов в марте 2025 года:

однолетние (астра, василек, вербена, петуния, бегония, кохия, календула, бессмертник) - 16, 23, 24, 25, 27

двулетние и многолетние (незабудка, маргаритка многолетняя, шток-роза, анютины глазки, мальва, колокольчик средний) - 16, 23, 24, 25, 27;

луковичные и клубневые (тюльпаны, гладиолусы, фрезии, крокусы, рябчики, гиацинты, нарциссы, пролески) - 16, 23, 24, 25, 27;

комнатные (драцена, бегония, бересклет, ктенанта, аглаонема, фуксия, бальзамин, монстера, сингониум) - 16, 23, 24, 25, 27.

— Благоприятные дни посадки саженцев:

плодовые деревья (яблони, груши, черешни, сливы, абрикосы) - 5, 6, 7, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24;

плодовые кустарники (черная красная смородина , крыжовник, малина, вишня войлочная, голубика, жимолость, боярышник) - 5, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24.

— Благоприятные дни садовых работ:

пересадка и пикировка — 23, 24;

прополка и прореживание — 5, 6, 7;

полив и опрыскивание — 1, 18, 19, 28, 29;;

внесение удобрений — 1, 5, 6, 7, 12, 13, 28, 29;

обрезка веток и побегов — 12, 13, 18, 19, 20, 21;

борьба с болезнями и вредителями — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29;

прививка деревьев и кустарников — 12, 13, 20, 21;

рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы у корневой системы — 5, 6, 7;

заготовка и укоренение черенков — 23, 24;

заготовка семенного материала — 23, 24.

Неблагоприятные дни

В неблагоприятные (запрещенные) по лунному календарю дни рекомендуют воздержаться от любых работ, связанных с посадкой, пересадкой или уходом за цветочными и сельскохозяйственными культурами.

В марте 2025 года — две таких даты: 29 и 14.

Календарная таблица

В таблице приведены наиболее удачные дни для посадки.

Культура Даты огурцы томаты перец лук чеснок капуста спаржа баклажаны кабачки тыква картофель клубника земляника горох, фасоль морковь свекла репа зелень 12, 13, 18, 19, 20, 21 12, 13, 18, 19, 20, 21 12, 13, 18, 19 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28 1, 5, 6, 7,15, 18, 19, 20, 21, 28 1, 5, 6, 7,15, 18, 19, 20, 21, 28 12, 13, 18, 19, 20, 21 12, 13, 18, 19, 20, 21 12, 13, 18, 19, 20, 21 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28 16 16 5, 6, 7, 15, 16 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28 1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28 12, 13, 18, 19

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте Цветы Даты однолетние 16, 23, 24, 25, 27 многолетние, двулетние 16, 23, 24, 25, 27 луковичные, клубневые 16, 23, 24, 25, 27 комнатные 16, 23, 24, 25, 27

Что можно сеять и сажать в марте

Огородники и садоводы начинают ранние посевы в феврале, а массовые — уже в марте.

Как правило, южные регионы проводят высадку рассады уже в первую неделю месяца, в средней полосе сроки сдвигаются на вторую половину и конец марта в зависимости от погодных условий. Если весна холодная, посев и посадки сдвигаются на апрель, пока не прогреются воздух и грунт (минимум до 5-8 градусов).

Что можно сеять на рассаду в марте в средней полосе:

— овощи:

огурцы;

помидоры;

перец;

репчатый лук;

капуста.

— цветы:

однолетние георгины;

вербены;

цинния;

львиный зев;

душистый табак;

годеция;

астра однолетняя;

левкой летний;

вербена гибридная;

петуния;

гвоздика травянка;

колокольчики; георгина культурная и пр.

Что можно высаживать в грунт, если позволяет погода:

Работы огородника в доме

Основная работа огородника в марте заключается в посеве и уходе за тем, что будет расти на подоконнике и под фитолампой. От качества семян и ухода за рассадой зависит качество и объем урожая.

Подготовка емкостей и грунта

Емкости — керамические, пластиковые и деревянные ящики, оставшиеся с прошлого года, необходимо обработать: продезинфицировать в мыльном растворе, а после обдать кипятком.

Грунт можно использовать как покупной, так и приготовленный самостоятельно.

Что входит в состав почвосмеси:

торф, верховой и низинный;

речной песок, агроперлит или вермикулит;

перегной, компост, зола;

земля дерновая, огородная, листовая.



Земля должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха. Это позволит избежать закисления почвы, загнивания семян, облегчит рост молодого растения.

Еще одно требование касается кислотности: для рассады используют землю с кислотностью, близкой к нейтральной (pH 6-7).

Выращивание рассады

Выращивание рассады начинается с сортировки семян на качественные и некондицию. Для отбора проводят замачивание их в обычной воде на пять минут: для посева на рассаду оставляют те, что опустились на дно.

Также семена перед посадкой обеззараживают в слабом растворе марганцовки и закаливают в холодильнике, чтобы улучшить всхожесть, увеличить стойкость к заморозкам. Метод и длительность обработки зависят от конкретной культуры.

Важно соблюдать сроки, чтобы к моменту пересадки в открытый грунт или теплицу рассада достигла оптимального состояния.

Уход за рассадой

Уход за рассадой заключается в соблюдении процедур, необходимых для нормального прорастания.

Огороднику следует позаботиться о:

регулярном поливе, почва должна быть умеренно влажной, но не сырой или сухой;

хорошем освещении. Многим культурам в вегетационный период требуется достаточное количество света. Его обеспечат дополнительные флуоресцентные лампы и специальные фитолампы;

подкормке минеральными и органическими удобрениями. Как правило, рассаду удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт.

соблюдении температурного режима. Оптимальными условиями для появления первых всходов считается температура 17-20 градусов. После того, как проклюнутся сеянцы, ее на несколько дней можно опустить до 10 градусов в целях закалки.

Работы огородника на улице

Уличные работы огородника в марте зависят, в первую очередь, от погодных условий, в частности, объема выпавшего за зиму снега. Во вторую — от рельефа местности, площади участка, количества и состояния деревьев и кустарников.

Подготовка к сезону

Подготовка для огородников начинается с определения задач на текущий сезон, что позволит составить график работ. Как правило, в марте приводят в порядок участок: убирают сухие и поврежденные ветки, продумывают отвод талых вод, планируют, где выращивать ту или иную культуру.

Первые посадки

Высаживать рассаду в закрытый грунт можно и в марте при условии, что теплица снабжена системой обогрева или стоит на фундаменте и укрыта плотным материалом (например, поликарбонатом). В парники и под тонкую пленку рассаду высаживают не раньше апреля.

Что можно посадить в теплицу в марте:

укроп;

редис;

петрушка;

листовые салаты, кресс-салат;

пекинская капуста;

шпинат;

руккола;

кинза;

огуречная трава;

листовая репа.

Работы по отведению талых вод

Одна из мартовских задач огородника — отведение талого снега. Если вовремя не позаботиться об этом, избыток влаги спровоцирует заболачивание и развитие плесени на отдельных участках.

О чем нужно помнить:

если земля на склоне, поперек участка нарезают канавки и сооружают в них валики из снега. Эта мера позволяет избежать промоин и смыва плодородной части грунта, когда побегут ручьи;

низины, где застаивается жидкость, обязательно прочищают, восстанавливая или заново создавая канавы для отвода.

Работы в саду

Мартовские работы садовода заключаются, как правило, в уборке средств снегозадержания (если они применялись), осмотре плодовых деревьев, заготовке черенков, дезинфекции и профилактике борьбы с вредителями.

Работы по задержке снега

Снегозадерживающие сооружения ставят на участке в конце осени, чтобы подстраховаться на случай малоснежной зимы. Что это дает:

защиту от ветровой эрозии;

защиту от вымерзания;

насыщение почвы влагой;

повышение урожайности.

В марте следует убрать выставленные заслоны, щиты, расчистить валежник.

Особенно внимательно нужно отнестись к уровню снега под кустарниками и деревьями: его не должно быть больше, чем на остальном участке. Снежный покров, исчезая равномерно, обеспечивает прогревание всей почвы. В свою очередь, это дает корням доступ к влаге.

Если же задержать таяние, это негативно скажется на здоровье растений, а в некоторых случаях приведет к их гибели.

Осмотр плодовых деревьев

Первый осмотр плодовых деревьев перед началом сезона приходится на март. Ревизия показывает, какой вред нанесли зайцы, мыши и другие вредители.

О чем стоит помнить при осмотре:

объеденные ветки обрезают на боковую ветку или на почку;

если кора повреждена по кругу, после распускания почек применяют прививку "мостиком", взяв черенки с другого дерева и высадив их по кругу;

небольшие, поверхностные повреждения не обрабатывают (раны заживут самостоятельно).

После осмотра рекомендуют провести защиту от ожогов, которые могут возникнуть при жарких днях и холодных ночах. Эта мера профилактическая и заключается в использовании солнцезащитной побелки (проводят после снятия обвязки со штамбов и основания скелетных ветвей).

Борьба с вредителями

В марте начинают просыпаться насекомые — вредители сельскохозяйственных культур. Для борьбы с ними, а также для профилактики грибковых и вирусных заболеваний огородники обрабатывают территорию участка и отдельные насаждения.

Что можно сделать:

срезы на деревьях и кустарниках оставшиеся после травм, промыть раствором медного купороса, затем обработать садовым варом. Это позволяет избежать развития цитоспороза и монилиоза;

сухую кору, срезанные ветки, плоды не выбрасывать, а сжечь, чтобы уничтожить живущих внутри личинок боярышниц, златогузок, а также споры парши.

обработать деревья инсектицидами и комбинированными препаратами, чтобы уберечь от гусениц, пилильщиков, клещей, долгоносиков, парши.

Опрыскивание деревьев и обработку земли от вредителей проводят до того, как распустились почки и появились цветы. Для работы выбирают безветренное утро или вечер.

Заготовка черенков для прививок и размножения

Черенки для весенней прививки и размножения заготавливают заранее, как правило, с осени, после окончания листопада, с наступлением постоянных заморозков. Иногда используют черенки, приготовленные в конце зимы. Для прививки плодовых деревьев в марте советуют использовать однолетние побеги с вегетативными (ростовыми) почками, то есть веточки, выросшие за прошлый сезон.

Особенности хранения черенков:

лучше заготавливать черенки длиной 70-80 см, поскольку они лучше сохраняют влагу (но допустимо и 30-40 см);

каждый черенок обрабатывают специальным раствором против грибков и плесени;

черенки следует уложить и связать, соблюдая маркировку (по сортам);

вязанку кладут в прохладное место: в погреб, в грядку, засыпав снегом.

Приметы садовода и огородника на март

"Примет, связанных с началом посевного сезона, немало. Многие появились давно и потеряли актуальность из-за того, что климат изменился: зимы стали малоснежными и не такими морозными, как когда-то. Кроме того, у дачников появилось больше возможностей для заботы и ухода за насаждениями, что в первую очередь влияет на урожайность. На мой взгляд, успех дачного сезона зависит от того, насколько хорошо подготовился владелец участка: оценил таяние снега, убрал и обеззаразил территорию, помог больным растениям", — сообщила Ольга Фролова, садовод и огородник со большим стажем.

Популярные приметы: