Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте

- Посевной календарь на март
- Фазы Луны в марте
- Полнолуние
- Новолуние
- Календарь садовода и огородника
- Благоприятные посадочные дни
- Неблагоприятные дни
- Календарная таблица
- Что можно сеять и сажать в марте
- Работы огородника в доме
- Подготовка емкостей и грунта
- Выращивание рассады
- Уход за рассадой
- Работы огородника на улице
- Подготовка к сезону
- Первые посадки
- Работы по отведению талых вод
- Работы в саду
- Работы по задержке снега
- Осмотр плодовых деревьев
- Борьба с вредителями
- Заготовка черенков для прививок и размножения
- Приметы садовода и огородника на март
Посевной календарь на март
Фазы Луны в марте
Полнолуние
Новолуние
Календарь садовода и огородника
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
1 марта, суббота
2 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
2 марта, воскресенье
3 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
3 марта, понедельник
4 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
4 марта, вторник
5 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
5 марта, среда
6 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
6 марта, четверг
7 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
7 марта, пятница
8 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
8 марта, суббота
9 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
9 марта, воскресенье
10 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
10 марта, понедельник
11 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
11 марта, вторник
12 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
12 марта, среда
13 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
13 марта, четверг
14 лунный день, растущая во второй четверти
Рыбы
14 марта, пятница
15 лунный день, убывающая в третьей четверти
Рыбы
15 марта, суббота
16 лунный день, убывающая в третьей четверти
Весы-Дева
16 марта, воскресенье
17 лунный день, убывающая в третьей четверти
Весы-Дева
17 марта, понедельник
18 лунный день, убывающая в третьей четверти
Скорпион-Дева
18 марта, вторник
19 лунный день, убывающая в третьей четверти
Скорпион-Весы
19 марта, среда
20 лунный день, убывающая в третьей четверти
Скорпион-Весы
20 марта, четверг
21 лунный день, убывающая в третьей четверти
Стрелец-Скорпион
21 марта, пятница
22 лунный день, убывающая в третьей четверти
Стрелец-Змееносец
22 марта, суббота
23 лунный день, убывающая в третьей четверти
Козерог-Стрелец
23 марта, воскресенье
24 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Козерог-Стрелец
24 марта, понедельник
25 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Козерог-Стрелец
25 марта, вторник
26 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Водолей-Козерог
26 марта, среда
27 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Водолей-Козерог
27 марта, четверг
28 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Рыбы-Водолей
28 марта, пятница
29 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Рыбы
29 марта, суббота
30 лунный день, убывающая в четвертой четверти
Рыбы
30 марта, воскресенье
2 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
31 марта, понедельник
3 лунный день, растущая в первой четверти
Рыбы
Благоприятные посадочные дни
- однолетние (астра, василек, вербена, петуния, бегония, кохия, календула, бессмертник) - 16, 23, 24, 25, 27
- двулетние и многолетние (незабудка, маргаритка многолетняя, шток-роза, анютины глазки, мальва, колокольчик средний) - 16, 23, 24, 25, 27;
- луковичные и клубневые (тюльпаны, гладиолусы, фрезии, крокусы, рябчики, гиацинты, нарциссы, пролески) - 16, 23, 24, 25, 27;
- комнатные (драцена, бегония, бересклет, ктенанта, аглаонема, фуксия, бальзамин, монстера, сингониум) - 16, 23, 24, 25, 27.
- пересадка и пикировка — 23, 24;
- прополка и прореживание — 5, 6, 7;
- полив и опрыскивание — 1, 18, 19, 28, 29;;
- внесение удобрений — 1, 5, 6, 7, 12, 13, 28, 29;
- обрезка веток и побегов — 12, 13, 18, 19, 20, 21;
- борьба с болезнями и вредителями — 1, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 28, 29;
- прививка деревьев и кустарников — 12, 13, 20, 21;
- рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы у корневой системы — 5, 6, 7;
- заготовка и укоренение черенков — 23, 24;
- заготовка семенного материала — 23, 24.
Неблагоприятные дни
Календарная таблица
Культура
Даты
огурцы
томаты
перец
лук
чеснок
капуста
спаржа
баклажаны
кабачки
тыква
картофель
клубника
земляника
горох, фасоль
морковь
свекла
репа
зелень
12, 13, 18, 19, 20, 21
12, 13, 18, 19, 20, 21
12, 13, 18, 19
1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28
1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28
1, 5, 6, 7,15, 18, 19, 20, 21, 28
1, 5, 6, 7,15, 18, 19, 20, 21, 28
12, 13, 18, 19, 20, 21
12, 13, 18, 19, 20, 21
12, 13, 18, 19, 20, 21
1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28
16
16
5, 6, 7, 15, 16
1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28
1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28
1, 5, 6, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 28
12, 13, 18, 19
Цветы
Даты
однолетние
16, 23, 24, 25, 27
многолетние, двулетние
16, 23, 24, 25, 27
луковичные, клубневые
16, 23, 24, 25, 27
комнатные
16, 23, 24, 25, 27
Что можно сеять и сажать в марте
- огурцы;
- помидоры;
- перец;
- репчатый лук;
- капуста.
- однолетние георгины;
- вербены;
- цинния;
- львиный зев;
- душистый табак;
- годеция;
- астра однолетняя;
- левкой летний;
- вербена гибридная;
- петуния;
- гвоздика травянка;
- колокольчики; георгина культурная и пр.
Работы огородника в доме
Подготовка емкостей и грунта
- торф, верховой и низинный;
- речной песок, агроперлит или вермикулит;
- перегной, компост, зола;
- земля дерновая, огородная, листовая.
Выращивание рассады
Уход за рассадой
- регулярном поливе, почва должна быть умеренно влажной, но не сырой или сухой;
- хорошем освещении. Многим культурам в вегетационный период требуется достаточное количество света. Его обеспечат дополнительные флуоресцентные лампы и специальные фитолампы;
- подкормке минеральными и органическими удобрениями. Как правило, рассаду удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт.
- соблюдении температурного режима. Оптимальными условиями для появления первых всходов считается температура 17-20 градусов. После того, как проклюнутся сеянцы, ее на несколько дней можно опустить до 10 градусов в целях закалки.
Работы огородника на улице
Подготовка к сезону
Первые посадки
- укроп;
- редис;
- петрушка;
- листовые салаты, кресс-салат;
- пекинская капуста;
- шпинат;
- руккола;
- кинза;
- огуречная трава;
- листовая репа.
Работы по отведению талых вод
- если земля на склоне, поперек участка нарезают канавки и сооружают в них валики из снега. Эта мера позволяет избежать промоин и смыва плодородной части грунта, когда побегут ручьи;
- низины, где застаивается жидкость, обязательно прочищают, восстанавливая или заново создавая канавы для отвода.
Работы в саду
Работы по задержке снега
- защиту от ветровой эрозии;
- защиту от вымерзания;
- насыщение почвы влагой;
- повышение урожайности.
Осмотр плодовых деревьев
- объеденные ветки обрезают на боковую ветку или на почку;
- если кора повреждена по кругу, после распускания почек применяют прививку "мостиком", взяв черенки с другого дерева и высадив их по кругу;
- небольшие, поверхностные повреждения не обрабатывают (раны заживут самостоятельно).
Борьба с вредителями
- срезы на деревьях и кустарниках оставшиеся после травм, промыть раствором медного купороса, затем обработать садовым варом. Это позволяет избежать развития цитоспороза и монилиоза;
- сухую кору, срезанные ветки, плоды не выбрасывать, а сжечь, чтобы уничтожить живущих внутри личинок боярышниц, златогузок, а также споры парши.
- обработать деревья инсектицидами и комбинированными препаратами, чтобы уберечь от гусениц, пилильщиков, клещей, долгоносиков, парши.
Заготовка черенков для прививок и размножения
- лучше заготавливать черенки длиной 70-80 см, поскольку они лучше сохраняют влагу (но допустимо и 30-40 см);
- каждый черенок обрабатывают специальным раствором против грибков и плесени;
- черенки следует уложить и связать, соблюдая маркировку (по сортам);
- вязанку кладут в прохладное место: в погреб, в грядку, засыпав снегом.
Приметы садовода и огородника на март
- если гром в марте — холодно будет в мае;
- если в марте снег пористый — к хорошему урожаю, если гладкий и блестящий наст – к голодному году;
- чем длиннее сосульки, тем дольше весна;
- холодный сухой март — к хлебному году, мокрый с дождями — к неурожаю;
- туманы в марте — лето с дождями;
- теплый ветер — дождливое лето.