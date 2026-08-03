Сентябрь 2026 года — один из ключевых месяцев для садоводов и огородников, когда основной акцент смещается с активного роста растений на сбор урожая, подготовку почвы и посадки под зиму. Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 помогает распределить работы по фазам Луны, выбрать более подходящие дни для посева, ухода за растениями и осенних работ в саду и огороде.

При этом важно учитывать, что лунный посевной календарь садовода и огородника основан на традиционных агротехнических и астрологических подходах, а не на строгих научных доказательствах влияния Луны на урожайность.

Актуальные данные по фазам Луны на сентябрь 2026 года, рекомендации для дачи и огорода, а также советы по сезонным посадкам и подготовке участка к холодному периоду — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 — общий обзор месяца

Сентябрь 2026 года связан с постепенным завершением активного дачного сезона и переходом к осенним работам в саду и огороде. В большинстве регионов именно в этот период начинается массовый сбор урожая, подготовка грунта к холодам и посадка культур под зиму.

Главными задачами сентября обычно становятся:

сбор овощей и фруктов;

подготовка почвы;

посев сидератов;

осенние подкормки;

обрезка растений;

посадки озимых культур и зелени.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 года строится вокруг фаз Луны, которые традиционно учитывают при распределении работ на участке.

© Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt Календарь © Shutterstock/FOTODOM / TippaPatt Календарь

В сентябре 2026 фазы Луны приходятся на следующие периоды:

Убывающая Луна — с 1 по 10 сентября. Новолуние — 11 сентября в 06:27. Растущая Луна — с 12 по 25 сентября. Полнолуние — 26 сентября в 19:50. Убывающая Луна — с 27 по 30 сентября.

В традиционных лунных календарях убывающую Луну чаще связывают с:

— уборкой урожая;

— обрезкой;

— подготовкой почвы;

— работой с корнеплодами;

— осенними обработками растений.

Период растущей Луны обычно считают более подходящим для:

посадок зелени;

посева быстрорастущих культур;

работ с надземной частью растений;

ухода за молодыми посадками.

Сентябрь также считается важным месяцем для подготовки сада к зиме. В это время многие садоводы начинают:

— очищать участок от растительных остатков;

— подготавливать грядки;

— вносить удобрения;

— сеять сидераты для восстановления структуры грунта.

При этом влияние фаз Луны на растения остается частью традиционной системы садоводческих наблюдений. Современная агрономия в первую очередь рекомендует ориентироваться на климат региона, состояние почвы, температуру и особенности конкретных культур.

Фазы Луны в сентябре 2026 и их влияние на растения

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 года строится вокруг фаз Луны, которые в традиционном садоводстве используют для распределения работ в огороде и саду. Считается, что разные периоды лунного цикла могут по-разному влиять на движение влаги в растениях, развитие корней, листьев и плодов.

В сентябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты:

Убывающая Луна — с 1 по 10 сентября. Новолуние — 11 сентября. Растущая Луна — с 12 по 25 сентября. Полнолуние — 26 сентября. Убывающая Луна — с 27 по 30 сентября.

В традиционных лунных календарях считается, что в период растущей Луны соки растений активнее поднимаются к надземной части. Поэтому это время чаще связывают с культурами, у которых важны:

© Shutterstock/FOTODOM / aldi.abd Фаза растущей Луны © Shutterstock/FOTODOM / aldi.abd Фаза растущей Луны

листья;

побеги;

плоды;

надземная зелень.

Во время растущей Луны садоводы обычно занимаются:

— посевом зелени;

— посадкой быстрорастущих культур;

— работами с рассадой;

— уходом за надземной частью растений.

Период убывающей Луны традиционно связывают с развитием корневой системы и постепенным замедлением активного роста.

© Shutterstock/FOTODOM / J. P. B Убывающая Луна © Shutterstock/FOTODOM / J. P. B Убывающая Луна

В это время чаще рекомендуют:

— собирать урожай для хранения;

— работать с корнеплодами;

— подготавливать грунт;

— обрезать растения;

— вносить удобрения;

— сеять сидераты.

Новолуние 11 сентября в лунных календарях обычно считается периодом сниженной активности растений. Вблизи новолуния многие садоводы стараются избегать:

© Shutterstock/FOTODOM / Sebastian_Photography Новолуние © Shutterstock/FOTODOM / Sebastian_Photography Новолуние

посадок;

пересадок;

обрезки;

интенсивных работ с корнями.

Этот период чаще используют для:

— планирования;

— подготовки инвентаря;

— уборки участка;

— спокойных хозяйственных работ.

Полнолуние 26 сентября традиционно связывают с максимальной активностью сокодвижения и повышенной чувствительностью растений.

© Shutterstock/FOTODOM / Beautiful creator786 Полнолуние © Shutterstock/FOTODOM / Beautiful creator786 Полнолуние

В дни вокруг полнолуния обычно рекомендуют осторожнее проводить:

обрезку;

пересадку;

прищипку;

работы с корневой системой.

При этом важно учитывать, что влияние фаз Луны на растения относится к традиционной системе наблюдений, распространенной в садоводстве. Современная агрономия рекомендует в первую очередь учитывать климат региона, температуру воздуха, состояние грунта, влажность, а также особенности конкретных культур и сроки их вегетации.

Таблица посевного календаря на сентябрь 2026 по дням

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 года помогает распределить работы в саду и огороде с учетом фаз Луны и сезонных особенностей месяца. В этот период основные задачи связаны со сбором урожая, подготовкой почвы, посадкой зелени и озимых культур, а также уходом за участком перед холодным сезоном.

Таблица посевного календаря по дням. Даты фаз Луны сверены с лунным календарем на сентябрь 2026 года.

Дата Фаза Луны Рекомендации Что делать 1 сентября убывающая благоприятно уборка урожая, работа с корнеплодами 2 сентября убывающая благоприятно подготовка грунта, прополка 3 сентября убывающая благоприятно обрезка, обработка растений 4 сентября убывающая благоприятно посадка сидератов 5 сентября убывающая умеренно подкормка почвы 6 сентября убывающая благоприятно уборка урожая на хранение 7 сентября убывающая благоприятно работа с грядками 8 сентября убывающая умеренно рыхление и уход 9 сентября убывающая благоприятно посев сидератов 10 сентября убывающая неблагоприятно минимум работ 11 сентября новолуние неблагоприятно отдых, планирование 12 сентября растущая благоприятно посадка зелени 13 сентября растущая благоприятно посев салатов 14 сентября растущая благоприятно посадка шпината 15 сентября растущая благоприятно пересадка растений 16 сентября растущая благоприятно посадка укропа и петрушки 17 сентября растущая умеренно уход за теплицей 18 сентября растущая благоприятно посев быстрорастущих культур 19 сентября растущая благоприятно посадка зелени 20 сентября растущая умеренно полив и рыхление 21 сентября растущая благоприятно посадка озимых культур 22 сентября растущая благоприятно работа с рассадой 23 сентября растущая благоприятно уход за надземной частью растений 24 сентября растущая умеренно подкормка 25 сентября растущая неблагоприятно снижение нагрузки 26 сентября полнолуние неблагоприятно отдых, минимум работ 27 сентября убывающая благоприятно уборка урожая 28 сентября убывающая благоприятно подготовка почвы к зиме 29 сентября убывающая благоприятно посадка сидератов 30 сентября убывающая умеренно уборка участка

При использовании лунного календаря важно учитывать не только фазы Луны, но и реальные погодные условия сентября 2026 года, особенности региона, температуру почвы и сроки вегетации конкретных культур. Для осенних работ в саду и огороде климатические условия и состояние грунта обычно играют более важную роль, чем сам лунный цикл.

Благоприятные дни для посадки в сентябре 2026

Сентябрь 2026 года остается активным периодом для отдельных посадок, несмотря на постепенное завершение основного дачного сезона. В это время многие садоводы продолжают посев зелени, высаживают озимые культуры и подготавливают участок к следующему году.

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 традиционно выделяет несколько наиболее благоприятных периодов для посадки и посева:

12-16 сентября;

18-23 сентября;

27-29 сентября.

Эти дни приходятся преимущественно на растущую и спокойную убывающую Луну, которые в садоводческих календарях часто связывают с более активным развитием растений и хорошей адаптацией посадок.

В сентябре 2026 благоприятные дни чаще используют для:

— посадки зелени;

— посева сидератов;

— озимого чеснока;

— лука;

— некоторых холодостойких культур.

Для быстрорастущей зелени наиболее подходящими периодами считаются:

12-16 сентября;

18-21 сентября.

В эти дни обычно высевают:

— укроп;

— петрушку;

— салаты;

— шпинат;

— руколу.

Для озимых культур благоприятными днями чаще считают:

21-23 сентября;

27-29 сентября.

Эти периоды подходят для:

— посадки чеснока;

— лука-севка;

— подзимних посевов отдельных корнеплодов.

При посадке моркови под зиму в сентябре особенно важно учитывать климат региона и температуру грунта. Слишком ранний посев может спровоцировать преждевременное прорастание семян.

Для спокойных и плановых работ в саду и огороде в сентябре 2026 года чаще выбирают периоды между новолунием и полнолунием, когда нет резких смен лунных фаз. Наиболее нейтральными и относительно стабильными днями для ухода за участком считаются:

13-15 сентября;

18-24 сентября;

2729 сентября.

Эти периоды обычно подходят для:

— рыхления почвы;

— умеренного полива;

— подготовки грядок;

— посева сидератов;

— ухода за зеленью;

— спокойных хозяйственных работ на участке.

Неблагоприятные дни для садовых работ

В лунном посевном календаре на сентябрь 2026 года неблагоприятными периодами для активных работ традиционно считаются дни новолуния и полнолуния, а также ближайшие даты вокруг них. В такие периоды многие садоводы стараются не проводить пересадку, обрезку и работы, связанные с повреждением корней.

В сентябре 2026 года наиболее неблагоприятными днями считаются:

10-11 сентября — период новолуния;

25-26 сентября — период полнолуния.

Новолуние 11 сентября в традиционных лунных календарях связывают с пониженной активностью растений и более медленным восстановлением после повреждений.

В эти дни обычно рекомендуют избегать:

— посадки и пересадки;

— обрезки;

— прищипки;

— деления корней;

— интенсивной обработки почвы.

Период полнолуния 26 сентября также считается эмоционально и энергетически нестабильным для растений.

Во время полнолуния многие садоводы стараются ограничивать:

работу с корневой системой;

масштабную обрезку;

посадку озимых культур;

обработку ослабленных растений.

Вместо активных работ в неблагоприятные дни чаще занимаются:

— уборкой участка;

— сортировкой урожая;

— ремонтом инвентаря;

— подготовкой материалов для осеннего сезона.

"В неблагоприятные дни садоводам не стоит бездельничать, но характер работ должен быть максимально щадящим. Разрешается легкое рыхление верхнего слоя почвы, не затрагивающее корни, удаление сорняков, мульчирование грядок, сбор семян на семенники, опрыскивание от вредителей и болезней. Также очень полезно заняться ремонтом теплиц, калибровкой секаторов и очисткой садового инвентаря. А вот сеять сидераты, сажать озимый чеснок или пересаживать кустарники в эти дни категорически не стоит — результат вас разочарует.

Запомните простое правило, которое поможет вам отличить неблагоприятный день, даже если под рукой нет точного календаря: нельзя тревожить корни, когда Луна убывает (после полнолуния), и нельзя тревожить вершки, когда Луна растет (после новолуния). А в сами дни новолуния и полнолуния лучше дать растениям полный покой", — рекомендует астролог Снежана Гаврилова.

Что сажать в сентябре 2026

Сентябрь 2026 года остается важным периодом для отдельных посадок в саду и огороде. В это время продолжают высевать зелень, озимые культуры и некоторые цветы, способные хорошо переносить прохладную погоду.

Главное отличие сентября от летних месяцев — постепенный переход к подзимним посадкам и подготовке участка к следующему сезону.

В сентябре 2026 чаще всего сажают:

озимый чеснок;

лук-севок;

укроп;

петрушку;

шпинат;

салаты;

сидераты;

луковичные цветы.

Для зелени особенно подходят периоды растущей Луны — с 12 по 25 сентября.

В это время обычно высевают:

укроп;

петрушку;

листовые салаты;

руколу;

шпинат.

Быстрорастущая зелень хорошо переносит прохладную сентябрьскую погоду и часто дает урожай до устойчивых заморозков.

Во второй половине месяца многие начинают посадку озимых культур.

Чаще всего в сентябре высаживают:

чеснок;

лук под зиму;

отдельные холодостойкие сорта овощей.

Для цветников сентябрь также считается важным периодом. В это время обычно высаживают:

тюльпаны;

нарциссы;

гиацинты;

другие луковичные цветы.

Осенние посадки помогают растениям пройти естественный период охлаждения и подготовиться к весеннему цветению.

При посадках в сентябре особенно важно учитывать:

— температуру грунта;

— влажность почвы;

— сроки первых заморозков;

— климат региона;

— особенности конкретных сортов и культур.

Работы в огороде в сентябре

Сентябрь 2026 года считается одним из самых насыщенных месяцев для работы в огороде. В этот период продолжается массовый сбор урожая, начинается активная подготовка почвы к следующему сезону и постепенно завершается основной цикл летних посадок.

Главными работами сентября обычно становятся:

уборка овощей;

перекопка грунта;

внесение удобрений;

обработка грядок;

подготовка участка к холодному сезону.

В первой половине месяца в большинстве регионов продолжают собирать:

томаты;

перец;

баклажаны;

картофель;

морковь;

свеклу;

капусту.

Особое внимание в сентябре уделяют урожаю, предназначенному для длительного хранения. Овощи обычно стараются убирать в сухую погоду, чтобы снизить риск появления гнили и грибковых заболеваний.

После освобождения грядок многие садоводы приступают к подготовке почвы.

В сентябре часто проводят:

— рыхление;

— перекопку;

— удаление растительных остатков;

— внесение органических удобрений;

— посев сидератов.

Осенняя перекопка помогает улучшить структуру грунта и уменьшить количество вредителей, зимующих в верхних слоях почвы.

Для осеннего удобрения чаще используют:

компост;

перегной;

золу;

фосфорно-калийные смеси.

Азотные подкормки в конце сезона обычно ограничивают, поскольку они могут стимулировать нежелательный рост перед холодами.

С точки зрения агрономии сентябрь считается важным месяцем для восстановления почвы после активного летнего сезона и подготовки огорода к следующему году.

Работы в саду в сентябре

Сентябрь 2026 года — важный период для подготовки сада к осени и будущей зимовке. В это время постепенно снижается активность роста деревьев, поэтому многие работы направлены на укрепление растений и защиту от холодов.

Основными задачами сентября обычно становятся:

— сбор фруктов;

— санитарная обрезка;

— обработка сада;

— подготовка деревьев к холодам.

В течение месяца продолжают собирать урожай:

яблок;

груш;

слив;

поздних сортов плодовых культур.

Для хранения стараются выбирать только сухие и неповрежденные плоды.

После сбора урожая многие садоводы приступают к санитарной обработке сада.

В сентябре обычно проводят:

— удаление сухих ветвей;

— очистку приствольных кругов;

— обработку от болезней и вредителей;

— сбор опавших листьев и плодов.

Сильную формирующую обрезку осенью проводят не всегда — сроки зависят от климата региона и состояния деревьев. Чаще всего в сентябре ограничиваются санитарной обрезкой и удалением поврежденных побегов.

Особое внимание уделяют подготовке яблонь и груш к холодному периоду.

Для этого обычно:

— мульчируют приствольные круги;

— проводят влагозарядный полив;

— белят стволы;

— защищают молодые деревья от перепадов температуры.

В северных регионах подготовка сада к заморозкам может начинаться уже во второй половине сентября.

Уход за цветами и декоративными растениями

Сентябрь 2026 года считается важным периодом для подготовки декоративных растений к осени и зиме. В это время постепенно завершается активное цветение большинства культур, а основной акцент смещается на пересадку, укрытие и уход за многолетниками.

Главными работами сентября обычно становятся:

обрезка декоративных растений;

пересадка многолетников;

подготовка клумб;

укрытие теплолюбивых культур;

посадка луковичных цветов.

В первой половине месяца еще продолжают уход за цветущими клумбами:

— удаляют увядшие соцветия;

— проводят умеренный полив;

— рыхлят почву;

— контролируют состояние растений после летней жары.

Сентябрь подходит для пересадки многих многолетников, поскольку прохладная погода помогает растениям легче адаптироваться.

В этот период часто пересаживают:

флоксы;

ирисы;

лилейники;

декоративные кустарники.

Особое внимание уделяют розам. В сентябре обычно:

— сокращают подкормки азотом;

— уменьшают интенсивность полива;

— удаляют слабые побеги;

— начинают подготовку к осеннему укрытию.

Для гладиолусов сентябрь часто становится временем подготовки к выкопке луковиц, особенно в регионах с ранними похолоданиями.

Во второй половине месяца многие садоводы начинают высаживать:

тюльпаны;

нарциссы;

гиацинты;

другие луковичные культуры.

Осенняя посадка помогает декоративным растениям пройти естественный цикл охлаждения перед весенним цветением.

Рекомендации садоводам по лунному календарю

Лунный посевной календарь на сентябрь 2026 года многие садоводы используют как дополнительный ориентир при планировании работ в огороде и саду. Однако максимальную эффективность обычно дает не механическое следование фазам Луны, а сочетание календаря с реальными погодными условиями и агротехническими рекомендациями.

В первой половине сентября основное внимание обычно уделяют:

— сбору урожая;

— подготовке грунта;

— обработке растений;

— осенним подкормкам.

После новолуния 11 сентября многие переходят к:

посадке зелени;

посеву сидератов;

работам с озимыми культурами;

подготовке цветников к зиме.

Одной из распространенных ошибок считается попытка выполнять все работы строго по лунному календарю без учета климата и состояния участка.

Например:

Слишком ранняя посадка озимого чеснока может привести к прорастанию до морозов. Поздняя перекопка иногда ухудшает структуру переувлажненного грунта. Избыточные осенние подкормки азотом способны ослаблять зимостойкость растений.

Для более удобного планирования сентября многие садоводы распределяют работы по неделям:

в начале месяца — уборка урожая и подготовка почвы;

в середине сентября — посадка зелени и сидератов;

во второй половине месяца — работы с озимыми культурами и подготовка сада к холодам.

При использовании лунного календаря важно сохранять гибкий подход. Даже благоприятный день для посадки не всегда подходит для работы, если:

— почва слишком холодная;

— идут затяжные дожди;

— ожидаются заморозки;

— растения ослаблены болезнями или вредителями.