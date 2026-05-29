Лунный посевной календарь садовода и огородника на июнь 2026 года

Начало лета — время активных работ в саду и огороде: продолжаются посадки отдельных культур, а первые всходы требуют внимательного ухода. Какие дни благоприятны для тех или иных манипуляций с растениями в июне 2026 года, подробный лунный календарь на месяц и советы дачникам — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на июнь 2026 — общий обзор месяца

К июню дачники, как правило, завершают большую часть посадок, в это время многие растения уже входят в активную фазу роста, а некоторые начинают формировать будущий урожай.

“В июне еще продолжается формирование посадок, растения адаптируются после пересадки, активно наращивают корневую систему и вегетативную массу”, — отмечает кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области агрономии и растениеводства Жаннета Вологирова.

Среди ключевых июньских работ в саду и огороде — это, в первую очередь, регулярный полив, борьба с сорняками и внесение необходимых удобрений, окучивание и обрезка.

Свои благоприятные для садовых работ периоды есть и с астрологической точки зрения.

“В июне особенно благоприятными будут дни, когда Луна проходит знаки Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб. Новолуние 15 июня и полнолуние 30 июня считаются напряженными периодами, когда растения становятся более чувствительными”, — говорит астролог Юлия Рольник.

Фазы Луны в июне 2026

Знакомый многим дачникам лунный посевной календарь опирается на основные фазы Луны , которые, как считается, оказывают определенное влияние на растение. В общей сложности принято выделять четыре основные лунные фазы:

убывающая Луна (1—14 июня). Период, когда видимая на небе часть Луны от ночи к ночи становится все меньше, считается благоприятным для работы с корнеплодами, а также для аккуратной прополки и обработки растений;

новолуние (15 июня в 05:54 мск). В этот день любые манипуляции с растениями считаются нежелательными, так как новолуние (время, когда Луны на небе совсем не видно) считается неблагоприятным днем для посадок и пересадок;

растущая Луна (16—29 июня). В этот период видимая часть Луны постепенно увеличивается в ночном небе, энергия растений при этом направлена к наземной части, а потому данный отрезок времени называют хорошим временем для посадки зелени, овощей и цветов;

полнолуние (30 июня в 02:56 мск). В этот день лучше полюбоваться красивой полной Луной в ночном небе, а вот растениям рекомендуется дать отдых. Они в это время становятся более чувствительными, а потому все активные работы лучше ограничить.

Благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2026

Наиболее благоприятными днями в июле 2026 года для посадок, пересадок, ухода и других сельскохозяйственных работ Юлия Рольник называет 8, 12, 16 и 17 июня, а также период с 22 по 25 июня.

Неблагоприятными днями астролог называет 15 июня (то есть новолуние) и 30 июня (полнолуние).

Для посадки разных культур подходят различные дни:

корнеплоды — 2-4, 11-13 июня;

зелень и овощи — 16 -17, 22-25 июня.

Лучшими днями для прополки и борьбы с вредителями астролог называет 5-7, 10, 14 июня, а для полива и подкормок, по словам эксперта, подходят 8, 16 и 24-25 июня.

Таблица посевного календаря на июнь 2026 по дням

Подробный лунный календарь работ в саду и огороде на первый месяц лета составила Юлия Рольник:

Дата Фаза Луны Рекомендации Что сажать 1 июня Убывающая Убывающая Луна в Стрельце оптимальна для рыхления почвы, прополки, обработки растений от вредителей. Пряные травы и зелень 2 июня Убывающая Хорошо заниматься укреплением растений и подкормкой. Корнеплоды (картофель, морковь, свёкла). 3 июня Убывающая В этот день можно заниматься работами с корневой системой растений, заниматься подготовкой почвы. Многолетние растения, кустарники. 4 июня Убывающая После того, как Луна переместится из одного знака в другой, рекомендуется заниматься уборкой участка, прореживанием посадок и обработкой растений Корнеплоды, но все посадки стоит завершить до момента, когда Луна перейдет из Козерога в Водолей. 5 июня Убывающая Хороший день для борьбы с сорняками, рыхления и профилактики болезней растений В этот день посадки рекомендуется отложить 6 июня Убывающая Подходит для санитарной обрезки, подготовки грядок, ремонта теплиц и обработки сада от вредителей — 7 июня Убывающая После перехода в Рыбы можно заниматься поливом, подкормками, уходом за влаголюбивыми культурами — 8 июня Убывающая Один из лучших дней месяца для полива культур, а также пересадки и подкормки Зелень и лекарственные растения 9 июня Убывающая До перехода Луны из Рыб в Овен полезны полив и подкормка, после лучше заняться рыхлением, прополкой и обработкой растений Зелень, клубника, многие овощи 10 июня Убывающая День подходит для борьбы с вредителями, удаления сорняков и санитарных работ — 11 июня Убывающая Удачен для работы с ягодниками После перехода в знак Тельца можно сажать корнеплоды, клубневые культуры 12 июня Убывающая День считается благоприятным для посадок, а также для пересаживания культур, из подкормок и полива Картофель, морковь, свекла, лук 13 июня Убывающая Рекомендуется заниматься подвязкой растений и уходом за теплицами Посадки рекомендуется завершить до перехода Луны в Близнецы 14 июня Убывающая Подходящий день для работы с вьющимися культурами, фасолью и горохом. Можно рыхлить почву и проветривать теплицы — 15 июня Новолуние В этот день стоит ограничить перечень работ в саду и на огороде легким уходом за растениями и подготовкой семян — 16 июня Растущая Эффективны будут подкормка и полив культур Огурцы и кабачки, зелень и тыква, салат и капуста 17 июня Растущая После того, как Луна окажется в знаке Льва, рекомендуется заниматься уходом за декоративными культурами Овощи (томаты, перцы и др.), корнеплоды, зелень 18 июня Растущая Заниматься цветами, пропалывать грядки, удалять лишнюю поросль — 19 июня Растущая День стоит посвятить пересадке цветов, уходу за декоративными растениями и рыхлению почвы — 20 июня Растущая Прекрасный день для окучивания посадок и пересадки цветов. Можно ухаживать за грядками и декоративными кустарниками Можно сажать корнеплоды или однолетние цветы 21 июня Растущая Уход за ягодниками Цветы и зелень, лекарственные травы 22 июня Растущая При необходимости можно полить растения Зелень, бобовые, декоративные растения 23 июня Растущая Благоприятный день для цветочных культур, клубники, зелени и ухода за садом. — 24 июня Растущая Можно рыхлить почву, привести в порядок газон и т.д. Овощи, зелень и ягоды (когда Луна окажется в Скорпионе) 25 июня Растущая Один из лучших дней месяца для посадок, полива, подкормок и пересадок. Практически все культуры 26 июня Растущая Лучше заниматься рыхлением и обработкой растений Все важные посадки завершить до перехода Луны в Стрелец 27 июня Растущая Уход за садом Пряные травы и зелень 28 июня Растущая В этот день стоит заняться прополкой, подвязкой растений и сбором зелени — 29 июня Растущая Подходящий день для работы с корнеплодами, укрепления растений и подготовки почвы — 30 июня Полнолуние Посадки и пересадки лучше отложить. Можно заниматься сбором урожая и санитарными работами —

Что сажать в июне 2026

Несмотря на то, что основной сезон посадок традиционно приходится на весенние месяцы, в июне также продолжают высаживать отдельные культуры. Например, те, что могли погибнуть в период весеннего возвращения холодов, а также те, что успеют дать урожай до наступления заморозков осенних .

Овощи

По словам Жаннеты Вологировой, в июне в открытый грунт можно высевать огурцы и кабачки, фасоль, патиссоны, редис (если речь идет о летних сортах), редьку и дайкон, свеклу на молодую продукцию, а также позднюю морковь.

“В более прохладных регионах или при выборе раннеспелых сортов возможен посев гороха, но в жарких условиях эта культура требует более осторожного подхода: при высокой температуре она хуже завязывает бобы и быстрее теряет качество”, — отмечает эксперт.

Зелень

Первый летний месяц подходит для высевания кинзы, укропа и петрушки, базилика и салатных культур.

Цветы

В июне при желании можно посадить бархатцы и календулу, настурции и космеи, алиссум, маттиолу и однолетние георгины. Также можно сеять двулетники — виолу, маргаритку, турецкую гвоздику.

Ягоды

“В том, что касается ягодных культур, июнь лучше рассматривать не как период посадки “на быстрый урожай”, а как время для контейнерных саженцев с закрытой корневой системой, укоренения усов земляники и ухода за уже сформированными насаждениями”, — говорит Жаннета Вологирова.

Работы в саду и огороде в июне

Летние месяцы — жаркий период для всех дачников, ведь перечень работ, которые необходимо регулярно выполнять в саду и на огороде, получается весьма внушительным.

“В июне часто недооценивают период адаптации растений. После пересадки корневая система еще не работает в полную силу, поэтому даже крепкая рассада может страдать от пересыхания, уплотнения почвы и резких температурных колебаний. На этом этапе важнее не усиленные подкормки, а ровная влажность, аккуратное рыхление, мульчирование и своевременное удаление сорной растительности. Мульча из подвяленной скошенной травы, соломы, компоста или другого растительного материала снижает испарение влаги, препятствует образованию почвенной корки и уменьшает конкуренцию за питание. Свежую траву не стоит укладывать плотным мокрым слоем вплотную к стеблям: это может провоцировать прение, повышенную влажность и появление слизней”, — говорит Жаннета Вологирова.

А вот с подкормками в начале лета эксперт советует действовать осторожно и сдержанно. “Избыток азота дает активную зеленую массу, но может ухудшить цветение, завязывание плодов и устойчивость растений к болезням. Для огурцов, томатов, перца, кабачков и других плодовых овощных культур питание нужно соотносить с фазой развития: в начале роста растениям действительно нужен азот, но при переходе к цветению и плодоношению возрастает роль калия, фосфора и микроэлементов. Ошибка многих владельцев участков — пытаться “ускорить” растения частыми подкормками. На практике это нередко дает обратный эффект”, — добавляет эксперт.

Когда нельзя работать по лунному календарю

По словам астролога Юлии Рольник, особенно осторожными садоводам и дачникам стоит быть в дни новолуния и полнолуния. Ведь именно в эти периоды растения становятся более чувствительными к любым манипуляциям и вмешательствам, хуже переносят пересадку, обрезку и повреждение корневой системы.

“Новолуние в Близнецах произойдет 15 июня в 05:54 по московскому времени. Это один из самых неблагоприятных дней месяца для активных работ в саду и огороде. В период новолуния жизненные процессы растений словно замирают: сокодвижение ослабевает, корни становятся особенно уязвимыми”, — говорит эксперт.

В связи с этим в этот день не рекомендуется:

высевать и сажать любые культуры;

пересаживать рассаду в грунт или теплицу;

обрезать растения;

рыхлить почву у корней;

вносить активные подкормки.

Если не хочется терять даже один день, его лучше посвятить легкому уходу: уборке участка, подготовке инвентаря, планированию посадок, проветриванию теплиц.

“Полнолуние в Козероге наступит 30 июня в 02:56 по московскому времени. В этот период растения испытывают своеобразный стресс: влага и соки активно поднимаются вверх, из-за чего повышается риск повреждений, ломкости стеблей и плохой приживаемости после пересадки”, — отмечает Юлия Рольник.

В полнолуние также не рекомендуется:

проводить посадки и пересадки;

обрезать деревья и кустарники;

прищипывать побеги;

делить многолетники;

выполнять любые травмирующие работы.

Вместо этого можно выполнять следующие виды работ:

уборку урожая;

сушить лекарственные травы;

заниматься прополкой;

обрабатывать растения от вредителей и болезней.

“Кроме самих дней новолуния и полнолуния, рекомендуется избегать интенсивных работ за 12-24 часа до и после этих фаз, когда растения также остаются чувствительными к стрессу”, — добавляет астролог.

Советы садоводам и огородникам на июнь 2026

“Из практических приемов в июне особенно полезны дробные посевы зеленных культур. Укроп, салат, кинзу, руколу лучше высевать не один раз большой площадью, а небольшими партиями с интервалом 10–14 дней. Тогда продукция поступает равномернее, а растения меньше уходят в стрелку. В жаркие периоды молодые посевы желательно защищать от пересыхания: использовать мульчу, легкое притенение, вечерний или утренний полив. Также важно регулярно осматривать нижнюю сторону листьев и молодые побеги: тля, клещи, слизни и первые пятнистости легче сдерживаются в начальной фазе, чем после массового распространения”, — говорит Жаннета Вологирова.