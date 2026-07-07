Лунный посевной календарь садовода и огородника на июль 2026 года

Лунный посевной календарь для многих служит важным ориентиром при планировании работ в саду и огороде. В июле большая часть сил направлены на уход за растениями, но могут проводиться и повторные посевы, а также стартует сбор первого урожая. Подробный лунный календарь на июль 2026 года, благоприятные и неблагоприятные дни для разных видов работ, советы экспертов — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на июль 2026 — общий обзор месяца

Июль считается кульминацией вегетационного периода для большинства растений, когда они не только активно растут и цветут, но и начинают приносить первые плоды. На первый план в саду и огороде в этот период выходят работы, связанные с защитой посадок от жары и вредителей, регулярный полив и подкормка, а также сбор первой волны урожая.

“Июль 2026 года — время активного ухода за растениями, повторных посевов зелени и сбора первого урожая. Наиболее плодородными в июле 2026 года будут дни Луны в Рыбах, Скорпионе, Тельце и Раке. Новолуние 14 июля и полнолуние 29 июля считаются неблагоприятными для посадок”, — говорит астролог Юлия Рольник.

Фазы Луны в июле 2026

Основу любого лунного календаря составляет так называемый синодический месяц — период, в течение которого Луна последовательно, одну за другой, проходит все основные фазы. Таких фаз, которые, как считается, могут влиять на жизненные процессы растений, у земного спутника четыре:

убывающая Луна (1—13 июля)

Период убывающей Луны характеризуется тем, что соки растений устремляются вниз, к корням. Соответственно, эти дни считаются наиболее благоприятными для большей части манипуляций с корнеплодами, а также для работ, которые могут оказать влияние на корневую систему культур.

новолуние (14 июля)

Во время новолуния рекомендуется дать растениям отдых, при необходимости ограничиться лишь наименее травматичными для растений видами работ (например, прополоть грядки).

растущая Луна (15—28 июля)

В противовес периоду убывающей Луны, время, когда видимая поверхность спутника постепенно увеличивается, воспринимают как благоприятное для наземной части растений время. В эти дни можно сажать различные культуры и так далее.

полнолуние (29 июля)

Считается неблагоприятным временем для большей части работ в саду или огороде.

убывающая Луна (30 и 31 июля)

Благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2026

Наиболее благоприятными для проведения различных садовых работ днями астролог называет 5, 9, 10 и 15, а также 20-23 июля. К числу неблагоприятных дней она относит 14 июля (то есть новолуние) и 29 июля (полнолуние).

Если говорить об отдельных видах работ, то здесь оптимальными днями Юлия Рольник считает:

посадка зелени и повторные посевы — 5 и 20-23 июля;

корнеплодов — 8-10, 26-28 июля;

полива и подкормок — 5, 15, 22-23 июля;

прополки и борьбы с вредителями — 2-4, 7, 30 июля.

Таблица посевного календаря на июль 2026 по дням

“Тему лунного календаря я бы отделяла от агрономических сроков. Многие используют его как традиционный способ планирования, но с научной точки зрения решение о посеве, поливе, подкормке или сборе урожая должно приниматься по состоянию растений, влажности почвы, погоде, фазе развития культуры и назначению продукции. В традиционном лунном календаре для июля 2026 года с уборкой продукции на хранение чаще связывают периоды убывающей Луны: начало месяца до новолуния 14 июля и последние дни после полнолуния 29 июля. Однако такие даты не должны подменять агрономическую оценку”, — отмечает кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области агрономии и растениеводства Жаннета Вологирова.

Тем не менее лунный календарь для многих россиян остается важным ориентиром, а потому мы попросили Юлию Рольник составить подробное расписание на месяц.

Посевной календарь на июль 2026 года Дата Фаза Луны Рекомендации Что сажать 1 июля Убывающая До момента перехода Луны в знак Водолея рекомендуется работать с корнеплодами и почвой. После стоит заняться прополкой и обработкой растений Ряд овощей, зелень, корнеплоды 2 июля Убывающая Подходит для борьбы с вредителями, проведения санитарных работ на участке и рыхления почвы Нежелательны 3 июля Убывающая Можно посвятить день уборке на участке, обработке сада и расположенных на даче теплиц — 4 июля Убывающая Полить или подкормить культуры, уделить внимание уходу за влаголюбивыми растениями — 5 июля Убывающая Один из лучших дней для полива и внесения подкормок Повторные посевы зелени 6 июля Убывающая Полив и подкормку лучше осуществить до перехода Луны в Овен. После рекомендованы прополка и обработка растений Зелень и корнеплоды (например, редис) 7 июля Убывающая Подходит для санитарной обрезки, удаления сорняков и борьбы с вредителями. — 8 июля Убывающая Хороший день для работы с ягодниками После того, как Луна окажется в Тельце, можно сажать корнеплоды и зелень 9 июля Убывающая Пересадки культур, полив и подкормки будут эффективны Благоприятный день для различных посадок 10 июля Убывающая Хороший день для того, чтобы заняться корнеплодами и клубникой, а также уделить внимание многолетним культурам и кустарникам — 11 июля Убывающая Когда Луна окажется в Близнецах, лучше заниматься подвязкой растений или проветрить теплицы — 12 июля Убывающая Эффективен уход за вьющимися растениями, фасолью и горохом, а также тепличными культурами — 13 июля Убывающая Луна в Раке — удачное время для полива и легких подкормок Активные посадки рекомендуется ограничить 14 июля Новолуние Во время новолуния стоит посвятить время подготовке участка или уходу за культурами — 15 июля Растущая При необходимости можно осторожно обработать культуры от вредителей Зелень, салаты и влаголюбивые культуры 16 июля Растущая Уход за цветами, удаление лишней поросли и рыхление почвы — 17 июля Растущая День подходит для работы с почвой Декоративные растения 18 июля Растущая Уход за грядками, рыхление и окучивание, а также санитарные работы — вот перечень рекомендованных задач на этот день — 19 июля Растущая Подходит для ухода за растениями и некоторых посадок Цветы, зелень, лекарственные травы 20 июля Растущая Уход за ягодными культурами Посев салатов и зелени 21 июля Растущая Время, когда Луна оказывается в Скорпионе, благоприятно для посадок и внесения удобрений К посадкам рекомендуется приступать после перехода Луны в Скорпион 22 июля Растущая Один из лучших дней июля для посадок Ягоды, овощи и зелень 23 июля Растущая Время тщательно полить растения, подкормить их и, при необходимости — пересадить — 24 июля Растущая После того, как Луна окажется в Стрельце, от посадок лучше отказаться и заниматься уходом — 25 июля Растущая Подходит для сбора урожая, а также обработки сада Пряные травы 26 июля Растущая Время для корнеплодов и укрепления растений — 27 июля Растущая Можно посвятить день работе с почвой, уходу за кустарниками и многолетними растениями — 28 июля Растущая Подходит для ухода за корнеплодами и подготовки урожая к хранению. — 29 июля Полнолуние Посадки и пересадки лучше отложить на более благоприятное время, а пока — заняться санитарными работами или уборкой урожая — 30 июля Убывающая Хорошее время для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений — 31 июля Убывающая После перехода в знак Рыбы можно проводить полив, подкормки и подготовку грядок для августовских посевов —

Что можно сажать в июле 2026

Пусть посадки далеко не всегда являются задачей номер один в середине лета, но все же освободившиеся к этому моменту площади на участке можно вернуть в оборот и даже успеть получить еще один урожай.

Овощи

“После уборки ранней зелени, редиса, салатных культур, раннего лука, озимого чеснока или раннего картофеля почву лучше не оставлять открытой. На таких участках можно повторно посеять пекинскую капусту, редис летних и осенних сортов, дайкон, редьку, репу, скороспелую свеклу, морковь для осеннего потребления. В регионах с продолжительным теплым периодом и при посеве в первой половине июля возможен повторный посев раннеспелой кустовой фасоли и других скороспелых культур, — говорит Жаннета Вологирова. — Для июльского посева важнее всего срок вегетации сорта. Культуры, которые формируют урожай за 25–45 дней, хорошо подходят для повторного летнего оборота. Если сорту требуется 70–90 дней, уже нужно учитывать регион, прогноз первых похолоданий и возможность временного укрытия.

Зелень

В июле вполне можно вновь посадить на участке укроп и рукколу, а также салат и кинзу.

“Шпинат лучше высевать в более прохладных условиях, ближе ко второй половине лета или при выборе сортов, устойчивых к стрелкованию”, — говорит эксперт.

Цветы

“По цветочным культурам июль подходит прежде всего для задела на следующий сезон. Можно сеять виолу, маргаритку, турецкую гвоздику, мальву, колокольчики, наперстянку и другие двулетники или многолетники”, — объясняет Жаннета Вологирова.

Работы в саду и огороде в июле

В середине лета практически все усилия садоводов сосредоточены на том, чтобы обеспечить посаженным культурам должный уход, защитить их от летнего зноя и болезней, а также постепенно начинать подготовку к следующему сезону.

Один из главных “врагов” практически всех растений летом — это высокие температуры. Особенно если в жаркий период им не обеспечивается должный полив.

“Частое поверхностное смачивание не обеспечивает влагой корнеобитаемый слой и формирует у растений зависимость от верхних сантиметров почвы, которые пересыхают быстрее всего. Лучше поливать реже, но глубже, утром или вечером, направляя воду к корням. Особенно чувствительны к перебоям с влагой огурцы, кабачки, капуста, зеленные культуры и молодые повторные посевы, — говорит Жаннета Вологирова. — Для томатов опасны резкие перепады: после пересушивания обильный полив может привести к растрескиванию плодов”.

Помимо этого, по словам эксперта, важно не допускать перегрева и загущения посадок.

“В защищенном грунте необходимы регулярное проветривание и контроль влажности воздуха: перегретая и влажная среда ухудшает опыление, снижает завязываемость плодов и повышает риск грибных заболеваний. После влажных периодов возрастает вероятность фитофтороза, мучнистой росы и различных пятнистостей, после сухой жары чаще активизируются тля и паутинный клещ. Поэтому защита растений должна начинаться не с экстренной обработки, а с наблюдения: проветривания, удаления пораженных листьев, прореживания, нормального расстояния между растениями и своевременного сбора плодов”, — акцентирует внимание Жаннета Вологирова.

Для отдельных культур требуются и особые условия. Так, для томатов желательно удалять нижние листья, которые соприкасаются с почвой, а также не допускать сильного загущения посадок. У огурцов необходимо регулярно снимать плоды, ведь переросшие огурцы задерживают появление новых завязей. Не заканчивается уход после сбора урожая для ягодных кустарников.

“Смородина, крыжовник, малина в этот период закладывают основу плодоношения следующего сезона, поэтому им нужны полив при засухе, санитарная обрезка, удаление пораженных листьев и умеренное восстановительное питание”, — добавляет эксперт.

Сбор урожая по лунному календарю в июле

К середине лета для многих дачников начинается сезон активной уборки созревшего урожая: зелени и ягод, ранних овощей и некоторых трав. При этом считается, что текущие фазы Луны могут оказать влияние не только на рост и развитие культур, но и на то, насколько хорошо будут храниться собранные плоды.

“Для длительного хранения лучше всего собирать урожай на убывающей Луне, особенно в знаках Козерога, Водолея, Тельца и частично Стрельца. В этот период в плодах и корнеплодах содержится меньше лишней влаги, поэтому они дольше сохраняют плотность и реже загнивают, — отмечает Юлия Рольник. — На растущей Луне плоды обычно более сочные и насыщенные влагой, поэтому они лучше подходят для быстрого употребления, салатов, соков и консервации, но хуже хранятся длительное время. Особенно водянистыми могут быть овощи и ягоды, собранные в дни Луны в Рыбах и Раке. Такие плоды лучше сразу перерабатывать”.

Наиболее удачными для сбора урожая на хранение днями в июле 2026 года астролог называет 1-3, 8-10, а также 26-30 июля.

Эти дни прекрасно подходят для:

выкапывания раннего картофеля;

уборки лука и чеснока;

заготовки лекарственных трав;

засушивания зелени;

приготовления домашних заготовок.

При этом специалисты призывают ориентировать не только на фазу лунного цикла.

“Для свежего потребления зелень, огурцы, кабачки, томаты, перец и ягоды собирают по фактической зрелости. Для хранения важнее другие условия: сухая погода, отсутствие повреждений, правильная степень зрелости, просушка и сортировка. Лук, чеснок, корнеплоды и другую продукцию, предназначенную для хранения, нежелательно убирать сразу после дождя. Поврежденные экземпляры лучше не закладывать вместе со здоровыми, потому что потери при хранении чаще связаны не с датой сбора, а с влажностью, механическими повреждениями и инфекционной нагрузкой”, — отмечает Жаннета Вологирова.

Когда нельзя работать по лунному календарю

В лунном календаре на июль 2026 года есть не только дни, благоприятные для проведения тех или иных работ, но и такие даты, в которые лучше отложить дела до более подходящего времени.

“Самыми напряженными периодами июля считаются новолуние и полнолуние. В эти дни растения хуже переносят пересадки, обрезку и любые травмирующие процедуры. Так, Новолуние в Раке произойдет 14 июля в 12:43 по московскому времени. Это день снижения жизненной активности растений. Корневая система становится особенно чувствительной, а ростовые процессы замедляются. Поэтому в этот день не рекомендуется сеять и сажать растения, пересаживать рассаду или проводить обрезку, делить кусты и многолетники, а также рыхлить почву возле корней, — говорит Юлия Рольник. — Полнолуние произойдет 29 июля в 17:35. Луна в это время перейдет из Козерога в Водолей. В этот период растения становятся более уязвимыми к повреждениям, а соки активно поднимаются к верхней части стеблей и листьев. В этот день стоит отказаться от пересаживания культур и обрезки растений, не пасынковать томаты, а также избегать активной подкормки и любых травмирующих работ”.

В период новолуния стоит ограничиться:

уборкой участка;

легким поливом;

проверкой теплиц;

подготовкой грядок и инвентаря.

А среди работ, которые можно делать в полнолуние, астролог упоминает:

уборку урожая;

заготовку семян;

прополку;

борьбу с сорняками и удаление сухих листьев.

“Также напряженными считаются периоды за 12-24 часа до и после новолуния и полнолуния. В это время растения особенно чувствительны к стрессу, поэтому любые серьезные работы лучше перенести на более благоприятные дни”, — добавляет Юлия Рольник.

Советы садоводам и огородникам на июль 2026

“В июне и июле урожай чаще теряется не из-за одной ошибки, а из-за накопления мелочей: пересохла почва, запоздали с прореживанием, перекормили азотом, вовремя не сняли первые плоды, оставили растительные остатки с признаками болезни. Поэтому наиболее надежная стратегия — регулярный, но не чрезмерный уход. Растениям нужны воздух в почве, равномерная влага, умеренное питание, достаточное освещение и минимальная конкуренция с сорной растительностью. Такой подход помогает овощным, ягодным и цветочным культурам лучше переносить жару, меньше страдать от стрессов и формировать более стабильный урожай даже при нестабильной летней погоде”, — подводит итог Жаннета Вологирова.