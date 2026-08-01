Лунный посевной календарь садовода и огородника на август 2026 года

Август — один из самых насыщенных месяцев для садоводов и огородников. В этот период одновременно продолжается активный сбор урожая, проводится уход за поздними посадками и начинается постепенная подготовка участка к осени. Лунный посевной календарь на август 2026 года помогает распределить работы по фазам Луны, выбрать благоприятные дни для посева, посадки, обработки грунта и ухода за растениями.

Основные фазы Луны в августе 2026 года, благоприятные и неблагоприятные дни для садовых и огородных работ, а также рекомендации по посадке зелени, уходу за почвой и сбору урожая — в материале РИА Новости.

Лунный посевной календарь на август 2026 — общий обзор месяца

Август в саду и огороде считается переходным периодом между активным летним сезоном и постепенной подготовкой участка к осени. В это время продолжается сбор основного урожая, но одновременно начинается работа с почвой, поздними посадками и восстановлением грядок после плодоношения.

Лунный посевной календарь на август помогает распределить работы более равномерно: выбрать дни для посева зелени и скороспелых культур, определить удачное время для ухода за растениями и спланировать сбор урожая. В конце лета внимание обычно смещается с активной посадки на созревание плодов, накопление питательных веществ и подготовку сада к более прохладному периоду.

В августе 2026 года на большинстве участков продолжаются:

сбор томатов;

уборка огурцов;

сбор яблок ранних сортов;

уборка картофеля;

сбор ягод;

заготовка зелени;

подготовка грядок под осенние посадки.

Во второй половине месяца многие садоводы и огородники начинают высевать культуры с коротким сроком вегетации:

укроп;

петрушку;

шпинат;

рукколу;

листовые салаты;

редис поздних сортов.

Август также подходит для ухода за почвой после сбора урожая. В этот период часто проводят:

— рыхление грунта;

— внесение органических удобрений;

— посев сидератов;

— обрезку отплодоносивших растений;

— подготовку теплиц к осеннему сезону.

Согласно лунному посевному календарю садовода на август, фазы Луны традиционно связывают с разной активностью растений. На растущей Луне внимание чаще уделяют культурам с надземными плодами и зелени, а на убывающей — работам с корнеплодами, обработкой почвы и санитарным уходом.

При этом современное садоводство рассматривает лунный календарь скорее как вспомогательный ориентир, а не строгую агротехническую систему. На урожайность и состояние растений в большей степени влияют:

погодные условия;

состав грунта;

полив;

температурный режим;

своевременный уход;

особенности сорта.

Поэтому посевной календарь огородника на август обычно используют вместе с учетом климата региона и фактического состояния растений.

Фазы Луны в августе 2026

Лунный цикл в августе 2026 года традиционно делится на несколько периодов: растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна и новолуние. В посевных календарях эти фазы связывают с разной активностью сокодвижения и особенностями развития растений.

В августе 2026 года фазы Луны приходятся на следующие даты:

убывающая Луна — с 1 по 11 августа;

новолуние — 12 августа;

растущая Луна — с 13 по 27 августа;

полнолуние — 28 августа;

убывающая Луна — с 29 по 31 августа.

Период убывающей Луны в лунном посевном календаре на август обычно связывают с работами, направленными на укрепление корневой системы и подготовку участка:

— обработка грунта;

— прополка;

— обрезка;

— борьба с вредителями;

— уборка корнеплодов;

— подготовка почвы.

"Убывающая Луна (1-11 и 29-31 августа) направляет энергию в подземную часть растений, что идеально подходит для посева и посадки корешков. В этот период можно смело сеять редис, дайкон, редьку, петрушку корневую, а также заниматься посадкой картофеля. Август — прекрасное время для закладки новой плантации садовой земляники, лучше всего это делать с 5 по 7 и с 23 по 25 августа", — отмечает астролог Снежана Гаврилова.

Новолуние традиционно считается временем пониженной активности растений. В такие дни многие садоводы стараются сократить активные посадки и ограничиться уходовыми работами.

На растущей Луне чаще рекомендуют заниматься культурами, у которых основной урожай формируется над поверхностью грунта:

зелень;

салаты;

пряные травы;

поздние огурцы;

капуста;

цветочные культуры.

Полнолуние в посевных календарях обычно относят к нейтральным или нестабильным дням для посадки. В этот период чаще уделяют внимание сбору урожая, поливу и уходу за растениями.

Важно учитывать, что влияние фаз Луны в садоводстве не имеет строгого научного подтверждения. Лунный посевной календарь садовода на август используется преимущественно как традиционная система планирования сезонных работ.

Благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2026

Посевной календарь на август 2026 года обычно разделяет дни на более благоприятные для посадки, периоды для ухода за растениями и даты, когда активные работы стараются сокращать.

Наиболее удачными днями для посева зелени, поздних овощных культур и ухода за растениями в августе 2026 года считаются: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28 августа.

Для сбора урожая, просушки, заготовок и подготовки растений к хранению часто рекомендуют: 5, 6, 10, 11, 19, 20, 24, 25 августа.

Неблагоприятными днями для активных посадок и пересадки растений традиционно считают периоды новолуния и полнолуния: 1, 14, 15, 30 августа.

В такие дни многие садоводы ограничиваются менее интенсивными работами:

проветриванием теплиц;

осмотром растений;

очисткой участка;

ремонтом инвентаря;

подготовкой грунта.

Лунный посевной календарь огородника на август помогает распределять сезонные работы более системно, однако при планировании посадки и сбора урожая важно учитывать реальные погодные условия региона, состояние грунта и особенности конкретных культур.

"Особое внимание стоит обратить на дни астрономических затмений. В 2026 году 12 августа произойдет полное солнечное затмение, а 28 августа — частное лунное. Многие астрологи и опытные садоводы советуют полностью отказаться от любых работ в эти дни, так как энергетика этих периодов крайне нестабильна и может навредить растениям. Таким образом, планируя работы на август, старайтесь выбирать дни на растущую Луну для вершков, на убывающую — для корешков, и обязательно дайте себе и растениям отдохнуть в новолуние, полнолуние и дни затмений", — дополняет астролог Снежана Гаврилова.

Таблица посевного календаря на август 2026 по дням

Лунный посевной календарь на август 2026 года помогает распределить работы в саду и огороде с учетом фаз Луны и сезонных задач конца лета. В августе основное внимание обычно уделяют сбору урожая, уходу за растениями, посеву зелени и подготовке почвы к осеннему периоду.

В 2026 году фазы Луны в августе распределяются следующим образом:

убывающая Луна — с 1 по 11 августа;

новолуние — 12 августа;

растущая Луна — с 13 по 27 августа;

полнолуние — 28 августа;

убывающая Луна — с 29 по 31 августа.

Подробная таблица посевного календаря огородника на август 2026 года с рекомендациями на каждый день месяца.

Дата Фаза Луны Рекомендации Что делать 1 августа убывающая уход за почвой рыхление, прополка 2 августа убывающая работы с грунтом внесение удобрений 3 августа убывающая благоприятный день уборка корнеплодов 4 августа убывающая уход за растениями санитарная обрезка 5 августа убывающая спокойные работы обработка от вредителей 6 августа убывающая подготовка участка посев сидератов 7 августа убывающая работы в огороде рыхление междурядий 8 августа убывающая уход уборка урожая 9 августа убывающая благоприятный день заготовка зелени 10 августа убывающая подготовка почвы подкормка грунта 11 августа убывающая умеренные работы обработка теплицы 12 августа новолуние минимальная активность уборка участка 13 августа растущая благоприятный день посев укропа 14 августа растущая посадочные работы посев салата 15 августа растущая уход за культурами полив и подкормка 16 августа растущая активный период посадка зелени 17 августа растущая работы в теплице уход за огурцами 18 августа растущая благоприятный день посев шпината 19 августа растущая посадка посев рукколы 20 августа растущая уход за садом полив плодовых культур 21 августа растущая работы в огороде подкормка растений 22 августа растущая благоприятный день посадка пряных трав 23 августа растущая посевные работы посадка листовых культур 24 августа растущая уход обработка растений 25 августа растущая работы в саду уход за ягодниками 26 августа растущая благоприятный день посев поздней зелени 27 августа растущая посадка уход за теплицей 28 августа полнолуние ограничить посев сбор урожая 29 августа убывающая спокойный период рыхление грунта 30 августа убывающая подготовка к осени уборка грядок 31 августа убывающая уход за участком внесение органики

Лунный посевной календарь садовода на август обычно используют как дополнительный ориентир при планировании работ. Однако при посадке и уходе за культурами важно учитывать реальные погодные условия, особенности региона, влажность грунта и состояние растений.

Что можно сажать в августе 2026

Август в большинстве регионов уже не считается периодом активных массовых посадок, однако сезон еще не заканчивается полностью. Во второй половине лета многие культуры продолжают успешно расти благодаря теплой почве и достаточной продолжительности светового дня.

Посевной календарь на август 2026 года обычно рекомендует использовать этот период для повторного посева зелени, быстрорастущих овощей и некоторых декоративных растений. Особенно актуальны культуры с коротким сроком созревания, которые успевают дать урожай до устойчивого похолодания.

При выборе культур важно учитывать:

климат региона;

температуру воздуха;

длину светового дня;

сроки созревания сорта;

условия открытого грунта или теплицы.

Овощи

В августе чаще всего продолжают высаживать поздние и быстрорастущие овощные культуры.

Для повторного посева обычно подходят:

— редис;

— дайкон ранних сортов;

— листовая горчица;

— пекинская капуста;

— ранние сорта репы.

Во многих регионах такие культуры успевают сформировать урожай до наступления устойчивых холодов.

При августовской посадке важно следить за влажностью почвы, поскольку в конце лета грунт нередко быстро пересыхает.

Зелень

Август считается одним из наиболее удобных месяцев для повторного посева зелени.

В это время часто высаживают:

укроп;

петрушку;

салат;

рукколу;

шпинат;

кинзу.

Во второй половине лета зелень нередко растет стабильнее, чем в июньскую жару, и реже уходит в стрелку.

Лунный посевной календарь садовода на август обычно рекомендует проводить посев зелени на растущей Луне, хотя на практике большое значение имеют регулярный полив и температура воздуха.

Цветы

В августе продолжают высаживать некоторые декоративные культуры и многолетние растения.

В конце сезона обычно проводят:

— посадку двулетников;

— посев сидератов с декоративной функцией;

— деление многолетников;

— подготовку цветников к осени.

Также август подходит для пересадки отдельных многолетних растений, если сохраняется умеренная температура и достаточная влажность грунта.

Сбор урожая в августе по лунному календарю

Август считается одним из главных месяцев сбора урожая в саду и огороде. Именно в этот период массово созревают овощи, ягоды, фрукты и многие тепличные культуры.

В конце лета обычно собирают:

томаты;

огурцы;

картофель ранних сортов;

яблоки;

сливы;

кабачки;

морковь раннего срока;

лук;

зелень.

В лунных календарях период убывающей Луны традиционно считают более подходящим для уборки урожая, предназначенного для хранения. Считается, что в это время плоды содержат меньше лишней влаги и лучше переносят длительное хранение.

Для заготовок и хранения обычно особенно важны:

— сухая погода;

— отсутствие переувлажнения;

— правильная степень зрелости;

— аккуратная сортировка урожая.

При этом агрономически состояние плодов и погодные условия влияют на качество хранения значительно сильнее, чем фаза Луны.

Во время массового сбора урожая в августе важно регулярно проверять растения, поскольку перезревшие плоды быстрее теряют качество и хуже хранятся.

Работы в саду и огороде в августе

В августе садовые и огородные работы постепенно смещаются от активной посадки к уходу за участком и подготовке к осени.

В этот период многие садоводы занимаются:

подкормкой растений;

обрезкой;

обработкой от вредителей;

очисткой грядок;

подготовкой теплиц;

улучшением состояния почвы.

В конце лета особенно важно контролировать состояние растений после длительного плодоношения. Августовская жара, перепады температуры и повышенная влажность могут способствовать развитию болезней и грибковых поражений.

Для ухода за участком обычно проводят:

— удаление поврежденных листьев;

— санитарную обрезку;

— обработку от вредителей;

— умеренный полив;

— рыхление грунта.

Подкормки в августе часто отличаются от летних схем. Во второй половине сезона обычно сокращают количество азотных удобрений и уделяют больше внимания составам с калием и фосфором.

Такие меры помогают растениям постепенно переходить к завершению сезона и подготовке к осеннему периоду.

Посев сидератов и подготовка почвы

Август считается одним из ключевых месяцев для посева сидератов и восстановления почвы после активного летнего сезона.

В отличие от июня и июля, когда основное внимание уделяется выращиванию культур и поддержанию урожая, в августе часть грядок уже освобождается. Это позволяет начинать постепенное восстановление структуры грунта и подготовку участка к следующему сезону.

Для посева в конце лета часто используют:

горчицу;

фацелию;

овес;

рожь;

люпин;

вику.

Сидераты помогают:

— улучшать структуру почвы;

— снижать рост сорняков;

— удерживать влагу;

— повышать плодородие;

— защищать грунт от вымывания.

Во второй половине августа почва нередко остается теплой, поэтому сидеральные культуры обычно быстро всходят и успевают набрать зеленую массу до осени.

При выборе сидератов важно учитывать состояние грунта и будущие посадки. Например, некоторые культуры не рекомендуют высевать перед родственными овощами из-за общих заболеваний и вредителей.

Лунный посевной календарь огородника на август часто рекомендует проводить посев сидератов на убывающей Луне, однако решающими факторами остаются влажность почвы, температура и своевременный уход за участком.

Когда нельзя работать по лунному календарю

В лунных посевных календарях традиционно выделяют периоды, которые считаются менее благоприятными для активных работ в саду и огороде. Обычно к таким дням относят новолуние, полнолуние и ближайшие к ним даты.

В августе 2026 года к наиболее осторожным периодам относят:

12 августа — новолуние;

28 августа — полнолуние;

1-й день до и после этих фаз.

Во многих календарях считается, что в такие периоды растения хуже переносят:

— пересадку;

— обрезку;

— активный посев;

— деление корней;

— масштабные агротехнические работы.

Вместо интенсивной работы в эти дни обычно рекомендуют:

осмотр участка;

легкий уход;

уборку инвентаря;

подготовку грунта;

сбор урожая без травмирования растений.

В традиционных системах это связывают с изменением биоритмов растений и особенностями лунного цикла. Однако важно учитывать, что современная агрономия не подтверждает прямое влияние фаз Луны на стресс растений или урожайность.

Поэтому лунный посевной календарь садовода на август чаще используют как вспомогательный ориентир, а не как строгую систему запретов. На практике состояние растений значительно сильнее зависит от:

температуры воздуха;

качества полива;

состояния почвы;

болезней и вредителей;

уровня влажности.

Советы садоводам на август 2026

Август нередко становится сложным месяцем для сада и огорода из-за жары, пересыхания почвы и резких перепадов температуры между днем и ночью. В этот период растения одновременно продолжают плодоношение и постепенно начинают готовиться к завершению сезона.

Одной из главных задач конца лета остается правильный полив. В жаркую погоду особенно важно:

— поливать растения утром или вечером;

— избегать переувлажнения;

— сохранять стабильную влажность грунта;

— использовать мульчирование.

В августе многие культуры становятся более уязвимыми к болезням и вредителям. Особенно это касается тепличных растений и загущенных посадок.

Для профилактики обычно рекомендуют:

проветривать теплицы;

удалять поврежденные листья;

контролировать влажность;

не перегружать растения азотными подкормками.

Еще одна распространенная ошибка конца сезона — слишком поздняя активная подкормка азотом. В августе многие растения уже переходят к завершению роста, поэтому избыток азотных удобрений может ухудшать вызревание побегов и снижать устойчивость культур.

Во второй половине месяца обычно уделяют больше внимания:

калийным подкормкам;

подготовке почвы;

санитарной обрезке;

очистке грядок;

посеву сидератов.