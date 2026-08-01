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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026: благоприятные и неблагоприятные дни
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18:20 01.08.2026
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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на сентябрь 2026 года

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЛуна и парикмахерские ножницы
Луна и парикмахерские ножницы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
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Виктория Лим
Приглашенный эксперт
Виктория Лим
Астролог
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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 года помогает выбрать более благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Точные даты на сентябрь 2026 года, таблица лунного календаря стрижек по дням, дни для "денежных стрижек", рекомендации для быстрого роста волос, укрепления длины и выбора удачного времени для салонных процедур — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек по дням

Согласно лунным календарям, традиционно считается, что растущая Луна больше подходит для быстрого роста волос, а убывающая — для укрепления длины и более медленного отрастания формы.
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"Закономерно, что женщины как более эмоциональные существа по природе реагируют на изменения фаз Луны более остро, чем мужчины. И немудрено, что женщины приноровились использовать знания о динамике Луны себе во благо, в том числе в вопросах красоты.
Можно сказать, что положение Луны в тот или иной день влияет на удачность стрижки и иной процедуры для волос и вместе с тем это знание придает уверенность в будущем результате. Таким образом, календарь стрижек работает в обе стороны — в удачный день повышает шансы на красивый результат и дает позитивный настрой женщине, а это уже половина успеха", — отмечает астролог Виктория Лим.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛуна
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Луна
В сентябре 2026 года основные фазы Луны распределяются так:
  • убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;
  • новолуние — 11 сентября;
  • растущая Луна — с 12 по 25 сентября;
  • полнолуние — 26 сентября;
  • убывающая Луна — с 27 по 30 сентября.
Основные правила лунного календаря стрижек:
  1. Растущая Луна — стрижка для более быстрого роста волос.
  2. Убывающая Луна — стрижка для густоты и сохранения формы.
  3. Новолуние — период, когда многие календари советуют избегать стрижки.
  4. Полнолуние — время для смены образа и экспериментов.

Сводная таблица благоприятных и неблагоприятных дней

🟢 Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026: 2, 3, 6, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 28 сентября.
🔴 Неблагоприятные и запрещенные дни: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние с повышенной эмоциональной нагрузкой) сентября.
Легенда оценок

Символ

Значение

Описание

⭐⭐⭐⭐⭐

Идеально

Лучшие дни месяца для стрижки и ухода

⭐⭐⭐⭐

Очень хорошо

Благоприятные дни для салонных процедур

⭐⭐⭐

Хорошо

Нейтрально-положительный результат

⭐⭐

Нейтрально

Можно стричься, но эффект средний

Неблагоприятно

Стрижку лучше перенести

Запрещено

Нежелательные дни для процедур

Таблица лунного календаря стрижек на октябрь 2026 года

Дата / День недели

Лунный день / Фаза

Луна в знаке

Оценка дня

Рекомендации

1 сентября, Вт

убывающая Луна

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐

Подходит для укрепляющей стрижки и ухода

2 сентября, Ср

убывающая Луна

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐⭐

Один из лучших дней месяца для стрижки

3 сентября, Чт

убывающая Луна

Близнецы ♊

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для обновления формы

4 сентября, Пт

убывающая Луна

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Нейтральный день для ухода

5 сентября, Сб

убывающая Луна

Рак ♋

⭐⭐

Лучше ограничиться домашним уходом

6 сентября, Вс

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для стрижки и окрашивания

7 сентября, Пн

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для ухода за волосами

8 сентября, Вт

убывающая Луна

Дева ♍

⭐⭐⭐

Спокойный день для процедур

9 сентября, Ср

убывающая Луна

Дева ♍

⭐⭐

Лучше избегать резкой смены образа

10 сентября, Чт

убывающая Луна

Весы ♎

Неблагоприятный день

11 сентября, Пт

🌑 Новолуние

Весы ♎

Не рекомендуется стричь волосы

12 сентября, Сб

растущая Луна

Скорпион ♏

⭐⭐⭐

Можно делать легкий уход

13 сентября, Вс

растущая Луна

Скорпион ♏

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для роста волос

14 сентября, Пн

растущая Луна

Стрелец ♐

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для обновления длины

15 сентября, Вт

растущая Луна

Стрелец ♐

⭐⭐⭐

Нейтральный результат

16 сентября, Ср

растущая Луна

Козерог ♑

⭐⭐⭐⭐

Подходит для укрепления волос

17 сентября, Чт

растущая Луна

Козерог ♑

⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для ухода

18 сентября, Пт

растущая Луна

Водолей ♒

⭐⭐⭐⭐⭐

Хороший день для экспериментов

19 сентября, Сб

растущая Луна

Водолей ♒

⭐⭐⭐⭐⭐

Один из лучших дней месяца

20 сентября, Вс

растущая Луна

Рыбы ♓

⭐⭐

Волосы могут хуже держать форму

21 сентября, Пн

растущая Луна

Рыбы ♓

⭐⭐

Лучше избегать сложных процедур

22 сентября, Вт

растущая Луна

Овен ♈

⭐⭐⭐⭐

Подходит для активного обновления

23 сентября, Ср

растущая Луна

Овен ♈

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для смены образа

24 сентября, Чт

растущая Луна

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для ухода

25 сентября, Пт

растущая Луна

Телец ♉

Нежелательный день для стрижки

26 сентября, Сб

полнолуние

Близнецы ♊

Лучше избегать любых процедур

27 сентября, Вс

убывающая Луна

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Нейтральный день

28 сентября, Пн

убывающая Луна

Рак ♋

⭐⭐⭐⭐

Подходит для укрепляющей стрижки

29 сентября, Вт

убывающая Луна

Рак ♋

⭐⭐⭐

Лучше ограничиться уходом

30 сентября, Ср

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для восстановления волос

Самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026

Наиболее благоприятными днями для стрижки волос в сентябре 2026 года традиционно считаются периоды, когда Луна находится в стабильных знаках и не совпадает с новолунием или полнолунием. В лунных календарях такие даты обычно связывают с более удачным результатом процедур, хорошим состоянием волос и комфортным восстановлением после смены длины.
К самым удачным дням относятся: 2, 6, 13, 18, 19, 23 сентября.
Эти даты чаще рекомендуют для:
  • стрижки;
  • обновления формы;
  • окрашивания;
  • восстанавливающего ухода;
  • домашних и салонных процедур.
Период растущей Луны — с 12 по 25 сентября — многие календари считают более подходящим для тех, кто хочет ускорить рост волос.
Для укрепляющих стрижек и более длительного сохранения формы чаще выбирают дни убывающей Луны — особенно в начале месяца.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2026

Неблагоприятными днями для стрижки в лунных календарях обычно считают периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой фаз Луны.
К таким дням относятся: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) сентября.
В подобные периоды многие стараются избегать:
  • кардинальной смены образа;
  • сложного окрашивания;
  • агрессивных процедур;
  • экспериментов с волосами.
Особенно часто ограничения связывают с новолунием 11 сентября, которое в астрологических календарях считается периодом сниженной энергетической активности.
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaУкладка волос в салоне красоты
Укладка волос в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Укладка волос в салоне красоты
При этом важно понимать, что подобные рекомендации относятся к традиции лунных календарей и не подтверждаются научными исследованиями.

"Денежная стрижка" в сентябре 2026

Понятие "денежной стрижки" относится к популярной эзотерической традиции, в которой отдельные дни лунного календаря связывают с символическим обновлением энергии, активности и финансовой сферы.
В сентябре 2026 для "денежной стрижки" чаще выделяют: 13, 18, 19, 23 сентября.
Особенно благоприятными многие календари считают дни растущей Луны, когда стрижку символически связывают:
— с ростом;
— обновлением;
— привлечением новых возможностей.
Для таких процедур чаще рекомендуют:
  • обновление длины;
  • уход за кончиками;
  • легкую смену образа;
  • укрепляющие процедуры для волос.

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в сентябре

Сентябрь 2026 года подходит для постепенного восстановления волос после летнего сезона. После солнца, жары и морской воды волосы часто становятся более сухими, поэтому в начале осени особенно важно уделять внимание уходу и питанию длины.
Для окрашивания в сентябре многие лунные календари чаще рекомендуют: 2, 6, 18, 23, 24 сентября.
Эти дни считаются более благоприятными для:
— стойкого окрашивания;
— тонирования;
— уходовых процедур;
— восстановления структуры волос.
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaДевушке красят волосы в салоне красоты
Девушке красят волосы в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Девушке красят волосы в салоне красоты
В период новолуния и полнолуния — особенно 11 и 26 сентября — многие стараются избегать сложных процедур, связанных с осветлением и агрессивным воздействием на волосы.
В сентябре особенно полезно уделять внимание:
  • увлажняющим маскам;
  • восстановлению длины;
  • защите кончиков;
  • мягкому очищению кожи головы;
  • снижению термической нагрузки.
После летнего сезона также рекомендуется постепенно уменьшать частоту агрессивных укладок и чаще использовать питательный уход для восстановления плотности и блеска волос.
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