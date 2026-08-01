Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на сентябрь 2026 года

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 года помогает выбрать более благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Точные даты на сентябрь 2026 года, таблица лунного календаря стрижек по дням, дни для "денежных стрижек", рекомендации для быстрого роста волос, укрепления длины и выбора удачного времени для салонных процедур — в материале РИА Новости.
Лунный календарь стрижек по дням
Согласно лунным календарям, традиционно считается, что растущая Луна больше подходит для быстрого роста волос, а убывающая — для укрепления длины и более медленного отрастания формы.
"Закономерно, что женщины как более эмоциональные существа по природе реагируют на изменения фаз Луны более остро, чем мужчины. И немудрено, что женщины приноровились использовать знания о динамике Луны себе во благо, в том числе в вопросах красоты.
Можно сказать, что положение Луны в тот или иной день влияет на удачность стрижки и иной процедуры для волос и вместе с тем это знание придает уверенность в будущем результате. Таким образом, календарь стрижек работает в обе стороны — в удачный день повышает шансы на красивый результат и дает позитивный настрой женщине, а это уже половина успеха", — отмечает астролог Виктория Лим.
В сентябре 2026 года основные фазы Луны распределяются так:
- убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;
- новолуние — 11 сентября;
- растущая Луна — с 12 по 25 сентября;
- полнолуние — 26 сентября;
- убывающая Луна — с 27 по 30 сентября.
Основные правила лунного календаря стрижек:
- Растущая Луна — стрижка для более быстрого роста волос.
- Убывающая Луна — стрижка для густоты и сохранения формы.
- Новолуние — период, когда многие календари советуют избегать стрижки.
- Полнолуние — время для смены образа и экспериментов.
Сводная таблица благоприятных и неблагоприятных дней
🟢 Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026: 2, 3, 6, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 28 сентября.
🔴 Неблагоприятные и запрещенные дни: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние с повышенной эмоциональной нагрузкой) сентября.
Легенда оценок
Символ
Значение
Описание
⭐⭐⭐⭐⭐
Идеально
Лучшие дни месяца для стрижки и ухода
⭐⭐⭐⭐
Очень хорошо
Благоприятные дни для салонных процедур
⭐⭐⭐
Хорошо
Нейтрально-положительный результат
⭐⭐
Нейтрально
Можно стричься, но эффект средний
⭐
Неблагоприятно
Стрижку лучше перенести
❌
Запрещено
Нежелательные дни для процедур
Таблица лунного календаря стрижек на октябрь 2026 года
Дата / День недели
Лунный день / Фаза
Луна в знаке
Оценка дня
Рекомендации
1 сентября, Вт
убывающая Луна
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐
Подходит для укрепляющей стрижки и ухода
2 сентября, Ср
убывающая Луна
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐⭐
Один из лучших дней месяца для стрижки
3 сентября, Чт
убывающая Луна
Близнецы ♊
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для обновления формы
4 сентября, Пт
убывающая Луна
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Нейтральный день для ухода
5 сентября, Сб
убывающая Луна
Рак ♋
⭐⭐
Лучше ограничиться домашним уходом
6 сентября, Вс
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для стрижки и окрашивания
7 сентября, Пн
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для ухода за волосами
8 сентября, Вт
убывающая Луна
Дева ♍
⭐⭐⭐
Спокойный день для процедур
9 сентября, Ср
убывающая Луна
Дева ♍
⭐⭐
Лучше избегать резкой смены образа
10 сентября, Чт
убывающая Луна
Весы ♎
⭐
Неблагоприятный день
11 сентября, Пт
🌑 Новолуние
Весы ♎
❌
Не рекомендуется стричь волосы
12 сентября, Сб
растущая Луна
Скорпион ♏
⭐⭐⭐
Можно делать легкий уход
13 сентября, Вс
растущая Луна
Скорпион ♏
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для роста волос
14 сентября, Пн
растущая Луна
Стрелец ♐
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для обновления длины
15 сентября, Вт
растущая Луна
Стрелец ♐
⭐⭐⭐
Нейтральный результат
16 сентября, Ср
растущая Луна
Козерог ♑
⭐⭐⭐⭐
Подходит для укрепления волос
17 сентября, Чт
растущая Луна
Козерог ♑
⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для ухода
18 сентября, Пт
растущая Луна
Водолей ♒
⭐⭐⭐⭐⭐
Хороший день для экспериментов
19 сентября, Сб
растущая Луна
Водолей ♒
⭐⭐⭐⭐⭐
Один из лучших дней месяца
20 сентября, Вс
растущая Луна
Рыбы ♓
⭐⭐
Волосы могут хуже держать форму
21 сентября, Пн
растущая Луна
Рыбы ♓
⭐⭐
Лучше избегать сложных процедур
22 сентября, Вт
растущая Луна
Овен ♈
⭐⭐⭐⭐
Подходит для активного обновления
23 сентября, Ср
растущая Луна
Овен ♈
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для смены образа
24 сентября, Чт
растущая Луна
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для ухода
25 сентября, Пт
растущая Луна
Телец ♉
⭐
Нежелательный день для стрижки
26 сентября, Сб
полнолуние
Близнецы ♊
❌
Лучше избегать любых процедур
27 сентября, Вс
убывающая Луна
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Нейтральный день
28 сентября, Пн
убывающая Луна
Рак ♋
⭐⭐⭐⭐
Подходит для укрепляющей стрижки
29 сентября, Вт
убывающая Луна
Рак ♋
⭐⭐⭐
Лучше ограничиться уходом
30 сентября, Ср
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для восстановления волос
Самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026
Наиболее благоприятными днями для стрижки волос в сентябре 2026 года традиционно считаются периоды, когда Луна находится в стабильных знаках и не совпадает с новолунием или полнолунием. В лунных календарях такие даты обычно связывают с более удачным результатом процедур, хорошим состоянием волос и комфортным восстановлением после смены длины.
К самым удачным дням относятся: 2, 6, 13, 18, 19, 23 сентября.
Эти даты чаще рекомендуют для:
- стрижки;
- обновления формы;
- окрашивания;
- восстанавливающего ухода;
- домашних и салонных процедур.
Период растущей Луны — с 12 по 25 сентября — многие календари считают более подходящим для тех, кто хочет ускорить рост волос.
Для укрепляющих стрижек и более длительного сохранения формы чаще выбирают дни убывающей Луны — особенно в начале месяца.
Самые неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2026
Неблагоприятными днями для стрижки в лунных календарях обычно считают периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой фаз Луны.
К таким дням относятся: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) сентября.
В подобные периоды многие стараются избегать:
- кардинальной смены образа;
- сложного окрашивания;
- агрессивных процедур;
- экспериментов с волосами.
Особенно часто ограничения связывают с новолунием 11 сентября, которое в астрологических календарях считается периодом сниженной энергетической активности.
При этом важно понимать, что подобные рекомендации относятся к традиции лунных календарей и не подтверждаются научными исследованиями.
"Денежная стрижка" в сентябре 2026
Понятие "денежной стрижки" относится к популярной эзотерической традиции, в которой отдельные дни лунного календаря связывают с символическим обновлением энергии, активности и финансовой сферы.
В сентябре 2026 для "денежной стрижки" чаще выделяют: 13, 18, 19, 23 сентября.
Особенно благоприятными многие календари считают дни растущей Луны, когда стрижку символически связывают:
— привлечением новых возможностей.
Для таких процедур чаще рекомендуют:
- обновление длины;
- уход за кончиками;
- легкую смену образа;
- укрепляющие процедуры для волос.
Советы по окрашиванию и уходу за волосами в сентябре
Сентябрь 2026 года подходит для постепенного восстановления волос после летнего сезона. После солнца, жары и морской воды волосы часто становятся более сухими, поэтому в начале осени особенно важно уделять внимание уходу и питанию длины.
Для окрашивания в сентябре многие лунные календари чаще рекомендуют: 2, 6, 18, 23, 24 сентября.
Эти дни считаются более благоприятными для:
— восстановления структуры волос.
В период новолуния и полнолуния — особенно 11 и 26 сентября — многие стараются избегать сложных процедур, связанных с осветлением и агрессивным воздействием на волосы.
В сентябре особенно полезно уделять внимание:
- увлажняющим маскам;
- восстановлению длины;
- защите кончиков;
- мягкому очищению кожи головы;
- снижению термической нагрузки.
После летнего сезона также рекомендуется постепенно уменьшать частоту агрессивных укладок и чаще использовать питательный уход для восстановления плотности и блеска волос.