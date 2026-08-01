Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на сентябрь 2026 года

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 года помогает выбрать более благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Точные даты на сентябрь 2026 года, таблица лунного календаря стрижек по дням, дни для "денежных стрижек", рекомендации для быстрого роста волос, укрепления длины и выбора удачного времени для салонных процедур — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек по дням

Согласно лунным календарям, традиционно считается, что растущая Луна больше подходит для быстрого роста волос, а убывающая — для укрепления длины и более медленного отрастания формы.

"Закономерно, что женщины как более эмоциональные существа по природе реагируют на изменения фаз Луны более остро, чем мужчины. И немудрено, что женщины приноровились использовать знания о динамике Луны себе во благо, в том числе в вопросах красоты.

Можно сказать, что положение Луны в тот или иной день влияет на удачность стрижки и иной процедуры для волос и вместе с тем это знание придает уверенность в будущем результате. Таким образом, календарь стрижек работает в обе стороны — в удачный день повышает шансы на красивый результат и дает позитивный настрой женщине, а это уже половина успеха", — отмечает астролог Виктория Лим.

В сентябре 2026 года основные фазы Луны распределяются так:

убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;

новолуние — 11 сентября;

растущая Луна — с 12 по 25 сентября;

полнолуние — 26 сентября;

убывающая Луна — с 27 по 30 сентября.

Основные правила лунного календаря стрижек:

Растущая Луна — стрижка для более быстрого роста волос. Убывающая Луна — стрижка для густоты и сохранения формы. Новолуние — период, когда многие календари советуют избегать стрижки. Полнолуние — время для смены образа и экспериментов.

Сводная таблица благоприятных и неблагоприятных дней

🟢 Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026: 2, 3, 6, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 28 сентября.

🔴 Неблагоприятные и запрещенные дни: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние с повышенной эмоциональной нагрузкой) сентября.

Легенда оценок Символ Значение Описание ⭐⭐⭐⭐⭐ Идеально Лучшие дни месяца для стрижки и ухода ⭐⭐⭐⭐ Очень хорошо Благоприятные дни для салонных процедур ⭐⭐⭐ Хорошо Нейтрально-положительный результат ⭐⭐ Нейтрально Можно стричься, но эффект средний ⭐ Неблагоприятно Стрижку лучше перенести ❌ Запрещено Нежелательные дни для процедур

Таблица лунного календаря стрижек на октябрь 2026 года Дата / День недели Лунный день / Фаза Луна в знаке Оценка дня Рекомендации 1 сентября, Вт убывающая Луна Телец ♉ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для укрепляющей стрижки и ухода 2 сентября, Ср убывающая Луна Телец ♉ ⭐⭐⭐⭐⭐ Один из лучших дней месяца для стрижки 3 сентября, Чт убывающая Луна Близнецы ♊ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для обновления формы 4 сентября, Пт убывающая Луна Близнецы ♊ ⭐⭐⭐ Нейтральный день для ухода 5 сентября, Сб убывающая Луна Рак ♋ ⭐⭐ Лучше ограничиться домашним уходом 6 сентября, Вс убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для стрижки и окрашивания 7 сентября, Пн убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для ухода за волосами 8 сентября, Вт убывающая Луна Дева ♍ ⭐⭐⭐ Спокойный день для процедур 9 сентября, Ср убывающая Луна Дева ♍ ⭐⭐ Лучше избегать резкой смены образа 10 сентября, Чт убывающая Луна Весы ♎ ⭐ Неблагоприятный день 11 сентября, Пт 🌑 Новолуние Весы ♎ ❌ Не рекомендуется стричь волосы 12 сентября, Сб растущая Луна Скорпион ♏ ⭐⭐⭐ Можно делать легкий уход 13 сентября, Вс растущая Луна Скорпион ♏ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для роста волос 14 сентября, Пн растущая Луна Стрелец ♐ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для обновления длины 15 сентября, Вт растущая Луна Стрелец ♐ ⭐⭐⭐ Нейтральный результат 16 сентября, Ср растущая Луна Козерог ♑ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для укрепления волос 17 сентября, Чт растущая Луна Козерог ♑ ⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для ухода 18 сентября, Пт растущая Луна Водолей ♒ ⭐⭐⭐⭐⭐ Хороший день для экспериментов 19 сентября, Сб растущая Луна Водолей ♒ ⭐⭐⭐⭐⭐ Один из лучших дней месяца 20 сентября, Вс растущая Луна Рыбы ♓ ⭐⭐ Волосы могут хуже держать форму 21 сентября, Пн растущая Луна Рыбы ♓ ⭐⭐ Лучше избегать сложных процедур 22 сентября, Вт растущая Луна Овен ♈ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для активного обновления 23 сентября, Ср растущая Луна Овен ♈ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для смены образа 24 сентября, Чт растущая Луна Телец ♉ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для ухода 25 сентября, Пт растущая Луна Телец ♉ ⭐ Нежелательный день для стрижки 26 сентября, Сб полнолуние Близнецы ♊ ❌ Лучше избегать любых процедур 27 сентября, Вс убывающая Луна Близнецы ♊ ⭐⭐⭐ Нейтральный день 28 сентября, Пн убывающая Луна Рак ♋ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для укрепляющей стрижки 29 сентября, Вт убывающая Луна Рак ♋ ⭐⭐⭐ Лучше ограничиться уходом 30 сентября, Ср убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для восстановления волос

Самые благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026

Наиболее благоприятными днями для стрижки волос в сентябре 2026 года традиционно считаются периоды, когда Луна находится в стабильных знаках и не совпадает с новолунием или полнолунием. В лунных календарях такие даты обычно связывают с более удачным результатом процедур, хорошим состоянием волос и комфортным восстановлением после смены длины.

К самым удачным дням относятся: 2, 6, 13, 18, 19, 23 сентября.

Эти даты чаще рекомендуют для:

стрижки;

обновления формы;

окрашивания;

восстанавливающего ухода;

домашних и салонных процедур.

Период растущей Луны — с 12 по 25 сентября — многие календари считают более подходящим для тех, кто хочет ускорить рост волос.

Для укрепляющих стрижек и более длительного сохранения формы чаще выбирают дни убывающей Луны — особенно в начале месяца.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2026

Неблагоприятными днями для стрижки в лунных календарях обычно считают периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой фаз Луны.

К таким дням относятся: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) сентября.

В подобные периоды многие стараются избегать:

кардинальной смены образа;

сложного окрашивания;

агрессивных процедур;

экспериментов с волосами.

Особенно часто ограничения связывают с новолунием 11 сентября, которое в астрологических календарях считается периодом сниженной энергетической активности.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Укладка волос в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Укладка волос в салоне красоты

При этом важно понимать, что подобные рекомендации относятся к традиции лунных календарей и не подтверждаются научными исследованиями.

"Денежная стрижка" в сентябре 2026

Понятие "денежной стрижки" относится к популярной эзотерической традиции, в которой отдельные дни лунного календаря связывают с символическим обновлением энергии, активности и финансовой сферы.

В сентябре 2026 для "денежной стрижки" чаще выделяют: 13, 18, 19, 23 сентября.

Особенно благоприятными многие календари считают дни растущей Луны, когда стрижку символически связывают:

— с ростом;

— обновлением;

— привлечением новых возможностей.

Для таких процедур чаще рекомендуют:

обновление длины;

уход за кончиками;

легкую смену образа;

укрепляющие процедуры для волос.

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в сентябре

Сентябрь 2026 года подходит для постепенного восстановления волос после летнего сезона. После солнца, жары и морской воды волосы часто становятся более сухими, поэтому в начале осени особенно важно уделять внимание уходу и питанию длины.

Для окрашивания в сентябре многие лунные календари чаще рекомендуют: 2, 6, 18, 23, 24 сентября.

Эти дни считаются более благоприятными для:

— стойкого окрашивания;

— тонирования;

— уходовых процедур;

— восстановления структуры волос.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушке красят волосы в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушке красят волосы в салоне красоты

В период новолуния и полнолуния — особенно 11 и 26 сентября — многие стараются избегать сложных процедур, связанных с осветлением и агрессивным воздействием на волосы.

В сентябре особенно полезно уделять внимание:

увлажняющим маскам;

восстановлению длины;

защите кончиков;

мягкому очищению кожи головы;

снижению термической нагрузки.