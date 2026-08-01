Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на октябрь 2026 года

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года помогает выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Календарь стрижек на октябрь обычно используют для того, чтобы подобрать хороший день для смены длины, покраски волос, восстановительных процедур и салонного ухода.

В лунных календарях считается, что растущая Луна лучше подходит для быстрого роста волос, поэтому в такие дни чаще планируют стрижку для обновления длины. Убывающая Луна традиционно считается более подходящим периодом для укрепления волос, сохранения формы стрижки и ухода за поврежденными кончиками.

Самые благоприятные дни для стрижки по лунному календарю в октябре 2026 года, неблагоприятные даты, рекомендации по окрашиванию, покраске и уходу за волосами, а также "денежная стрижка" на октябрь 2026 — в материале РИА Новости.

"На внутреннее состояние и настроение человека Луна определенно оказывает влияние. Так, например, в полнолуние особо чувствительные люди могут ощущать недомогание и нестабильность эмоций. А в дни лунного затмения отмечать более острую реакцию на происходящее в их жизни.

Аналогичным образом фазы Луны и природные явления оказывают влияние и на уход за волосами. Общая рекомендация — если вы хотите, чтобы волосы росли медленнее и держали форму, то лучше стричься на убывающей Луне. А если вы хотите новых эмоций и ощущений от стрижки, а также укрепления и быстрого роста волос, то лучше стричься на растущую Луну.

Значения имеют и знаки зодиака, через которые проходит Луна, а также аспекты, которые она образует с другими планетами. Нюансов достаточно много", — рассказывает астролог Виктория Лим.

Лунный календарь стрижек по дням

В октябре 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:

убывающая Луна — с 1 по 9 октября;

новолуние — 10 октября;

растущая Луна — с 11 по 25 октября;

полнолуние — 26 октября;

убывающая Луна — с 27 по 31 октября.

Основные правила лунного календаря стрижек:

Растущая Луна — стрижка для быстрого роста волос; Убывающая Луна — стрижка для густоты и укрепления; Новолуние — многие календари советуют избегать стрижки; Полнолуние — период для смены образа и экспериментов.

Сводка лучших и худших дней месяца

Благоприятные дни для стрижки и ухода за волосами: 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 29 октября.

Неблагоприятные и запрещенные дни: 9, 10 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) октября.

Легенда оценок Символ Значение Описание ⭐⭐⭐⭐⭐ Идеально Лучшие дни месяца. Все процедуры дают максимальный результат ⭐⭐⭐⭐ Очень хорошо Отличные дни для визита в салон ⭐⭐⭐ Хорошо Благоприятный, но спокойный результат ⭐⭐ Нейтрально Можно стричься, но эффект средний ⭐ Неблагоприятно Процедуры лучше перенести ❌ Запрещено Не рекомендуется стричь волосы

Таблица лунного календаря стрижек на октябрь 2026 года Дата / День недели Лунный день / Фаза Луна в знаке Оценка дня Рекомендации 1 октября, Чт убывающая Луна Рыбы ♓ ⭐⭐⭐ Подходит для спокойного ухода 2 октября, Пт убывающая Луна Телец ♉ ⭐⭐⭐⭐⭐ Один из лучших дней месяца для стрижки 3 октября, Сб последняя четверть Телец ♉ ⭐⭐⭐⭐⭐ Хороший день для укрепления волос 4 октября, Вс убывающая Луна Близнецы ♊ ⭐⭐⭐ Нейтральный день 5 октября, Пн убывающая Луна Близнецы ♊ ⭐⭐⭐ Подходит для легкого ухода 6 октября, Вт убывающая Луна Рак ♋ ⭐⭐ Лучше избегать сложных процедур 7 октября, Ср убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для стрижки и окрашивания 8 октября, Чт убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для обновления формы 9 октября, Пт убывающая Луна Дева ♍ ⭐ Неблагоприятный день 10 октября, Сб 🌑 Новолуние Дева ♍ ❌ Не рекомендуется стричь волосы 11 октября, Вс растущая Луна Весы ♎ ⭐⭐⭐ Спокойный день для ухода 12 октября, Пн растущая Луна Весы ♎ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для быстрого роста волос 13 октября, Вт растущая Луна Скорпион ♏ ⭐⭐⭐⭐⭐ Хороший день для смены образа 14 октября, Ср растущая Луна Скорпион ♏ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для окрашивания 15 октября, Чт растущая Луна Стрелец ♐ ⭐⭐⭐ Нейтральный результат 16 октября, Пт растущая Луна Стрелец ♐ ⭐⭐⭐ Подходит для ухода 17 октября, Сб растущая Луна Козерог ♑ ⭐⭐⭐⭐⭐ Один из лучших дней месяца 18 октября, Вс первая четверть Козерог ♑ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для укрепления волос 19 октября, Пн растущая Луна Водолей ♒ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для экспериментов 20 октября, Вт растущая Луна Водолей ♒ ⭐⭐⭐ Нейтральный день 21 октября, Ср растущая Луна Рыбы ♓ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для ухода 22 октября, Чт растущая Луна Овен ♈ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для обновления образа 23 октября, Пт растущая Луна Овен ♈ ⭐⭐⭐⭐ Подходит для активного ухода 24 октября, Сб растущая Луна Телец ♉ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для салонных процедур 25 октября, Вс растущая Луна Телец ♉ ⭐ Неблагоприятный день 26 октября, Пн 🌕 Полнолуние Телец ♉ ❌ Лучше избегать стрижки 27 октября, Вт убывающая Луна Близнецы ♊ ⭐⭐⭐ Нейтральный день 28 октября, Ср убывающая Луна Рак ♋ ⭐⭐⭐ Подходит для домашнего ухода 29 октября, Чт убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐⭐ Благоприятный день для укрепляющей стрижки 30 октября, Пт убывающая Луна Лев ♌ ⭐⭐⭐⭐ Хороший день для восстановления волос 31 октября, Сб убывающая Луна Дева ♍ ⭐⭐⭐ Спокойный день для ухода

Самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Наиболее благоприятными днями для стрижки в октябре 2026 года традиционно считаются периоды, когда Луна находится в стабильных знаках и не совпадает с новолунием или полнолунием. В лунных календарях такие даты связывают с более удачным результатом процедур, хорошим состоянием волос и комфортным восстановлением после стрижки.

К лучшим дням октября 2026 года чаще относят: 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 22, 29 октября.

Эти даты обычно рекомендуют для:

стрижки;

обновления формы;

окрашивания;

укрепляющего ухода;

восстанавливающих процедур.

Период растущей Луны — с 11 по 25 октября — многие лунные календари считают особенно подходящим для тех, кто хочет ускорить рост волос.

Для укрепляющих стрижек и более долгого сохранения формы чаще выбирают дни убывающей Луны — в начале и конце месяца.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Неблагоприятными днями для стрижки в октябре 2026 года традиционно считают периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой лунных фаз.

К таким дням относятся: 9, 10 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) октября.

В эти периоды астрологи советуют избегать:

— кардинальной смены образа;

— сложного окрашивания;

— агрессивных процедур;

— сильного термического воздействия на волосы.

Особенно осторожно обычно рекомендуют относиться к процедурам в день новолуния 10 октября, который в астрологических календарях связывают с пониженной энергетической активностью.

"Денежная стрижка" в октябре 2026

"Денежная стрижка" — популярная эзотерическая практика, в которой отдельные дни лунного календаря символически связывают с обновлением энергии, активностью и темой финансового роста.

В октябре 2026 года для "денежной стрижки" выделяют: 12, 13, 17, 18, 22 октября.

Особенно благоприятными считаются дни растущей Луны, которые в подобных календарях связывают:

— с ростом;

— обновлением;

— привлечением новых возможностей;

— активностью и переменами.

Для "денежной стрижки" многие выбирают:

обновление длины;

уход за кончиками;

укрепляющие процедуры;

легкую смену образа.

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в октябре

Октябрь 2026 года подходит для восстановления волос после летнего и раннего осеннего сезона. В холодный период волосы часто становятся более сухими из-за перепадов температуры, отопления и снижения влажности воздуха.

Для окрашивания волос в октябре многие лунные календари чаще рекомендуют: 2, 7, 13, 17, 22, 24 октября.

Эти дни традиционно считают более благоприятными для:

стойкого окрашивания;

тонирования;

восстанавливающих процедур;

питательного ухода;

обновления цвета и формы.

Вблизи новолуния и полнолуния — особенно 10 и 26 октября — многие стараются избегать сложных процедур, связанных с осветлением и агрессивным воздействием на волосы.

В октябре особенно полезно уделять внимание:

— увлажняющим маскам;

— защите длины от сухого воздуха;

— мягкому очищению кожи головы;

— восстановлению кончиков;

— снижению частоты горячих укладок.