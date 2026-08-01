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Лунный календарь стрижек на октябрь 2026: благоприятные и неблагоприятные дни
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18:21 01.08.2026
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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на октябрь 2026 года

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомФазы луны и парикмахерские ножницы
Фазы луны и парикмахерские ножницы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
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Виктория Лим
Приглашенный эксперт
Виктория Лим
Астролог
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Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года помогает выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Календарь стрижек на октябрь обычно используют для того, чтобы подобрать хороший день для смены длины, покраски волос, восстановительных процедур и салонного ухода.
В лунных календарях считается, что растущая Луна лучше подходит для быстрого роста волос, поэтому в такие дни чаще планируют стрижку для обновления длины. Убывающая Луна традиционно считается более подходящим периодом для укрепления волос, сохранения формы стрижки и ухода за поврежденными кончиками.
Комнатные растения - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Лунный календарь комнатных растений и цветов на 2026 год
1 апреля, 18:52
Самые благоприятные дни для стрижки по лунному календарю в октябре 2026 года, неблагоприятные даты, рекомендации по окрашиванию, покраске и уходу за волосами, а также "денежная стрижка" на октябрь 2026 — в материале РИА Новости.
"На внутреннее состояние и настроение человека Луна определенно оказывает влияние. Так, например, в полнолуние особо чувствительные люди могут ощущать недомогание и нестабильность эмоций. А в дни лунного затмения отмечать более острую реакцию на происходящее в их жизни.
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВосход луны
Восход луны - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Восход луны
Аналогичным образом фазы Луны и природные явления оказывают влияние и на уход за волосами. Общая рекомендация — если вы хотите, чтобы волосы росли медленнее и держали форму, то лучше стричься на убывающей Луне. А если вы хотите новых эмоций и ощущений от стрижки, а также укрепления и быстрого роста волос, то лучше стричься на растущую Луну.
Значения имеют и знаки зодиака, через которые проходит Луна, а также аспекты, которые она образует с другими планетами. Нюансов достаточно много", — рассказывает астролог Виктория Лим.

Лунный календарь стрижек по дням

В октябре 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:
  • убывающая Луна — с 1 по 9 октября;
  • новолуние — 10 октября;
  • растущая Луна — с 11 по 25 октября;
  • полнолуние — 26 октября;
  • убывающая Луна — с 27 по 31 октября.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМанекен во время стрижки
Манекен во время стрижки - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Манекен во время стрижки
Основные правила лунного календаря стрижек:
  1. Растущая Луна — стрижка для быстрого роста волос;
  2. Убывающая Луна — стрижка для густоты и укрепления;
  3. Новолуние — многие календари советуют избегать стрижки;
  4. Полнолуние — период для смены образа и экспериментов.

Сводка лучших и худших дней месяца

Благоприятные дни для стрижки и ухода за волосами: 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 29 октября.
Неблагоприятные и запрещенные дни: 9, 10 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) октября.
Легенда оценок

Символ

Значение

Описание

⭐⭐⭐⭐⭐

Идеально

Лучшие дни месяца. Все процедуры дают максимальный результат

⭐⭐⭐⭐

Очень хорошо

Отличные дни для визита в салон

⭐⭐⭐

Хорошо

Благоприятный, но спокойный результат

⭐⭐

Нейтрально

Можно стричься, но эффект средний

Неблагоприятно

Процедуры лучше перенести

Запрещено

Не рекомендуется стричь волосы

Таблица лунного календаря стрижек на октябрь 2026 года

Дата / День недели

Лунный день / Фаза

Луна в знаке

Оценка дня

Рекомендации

1 октября, Чт

убывающая Луна

Рыбы ♓

⭐⭐⭐

Подходит для спокойного ухода

2 октября, Пт

убывающая Луна

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐⭐

Один из лучших дней месяца для стрижки

3 октября, Сб

последняя четверть

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐⭐

Хороший день для укрепления волос

4 октября, Вс

убывающая Луна

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Нейтральный день

5 октября, Пн

убывающая Луна

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Подходит для легкого ухода

6 октября, Вт

убывающая Луна

Рак ♋

⭐⭐

Лучше избегать сложных процедур

7 октября, Ср

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для стрижки и окрашивания

8 октября, Чт

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для обновления формы

9 октября, Пт

убывающая Луна

Дева ♍

Неблагоприятный день

10 октября, Сб

🌑 Новолуние

Дева ♍

Не рекомендуется стричь волосы

11 октября, Вс

растущая Луна

Весы ♎

⭐⭐⭐

Спокойный день для ухода

12 октября, Пн

растущая Луна

Весы ♎

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для быстрого роста волос

13 октября, Вт

растущая Луна

Скорпион ♏

⭐⭐⭐⭐⭐

Хороший день для смены образа

14 октября, Ср

растущая Луна

Скорпион ♏

⭐⭐⭐⭐

Подходит для окрашивания

15 октября, Чт

растущая Луна

Стрелец ♐

⭐⭐⭐

Нейтральный результат

16 октября, Пт

растущая Луна

Стрелец ♐

⭐⭐⭐

Подходит для ухода

17 октября, Сб

растущая Луна

Козерог ♑

⭐⭐⭐⭐⭐

Один из лучших дней месяца

18 октября, Вс

первая четверть

Козерог ♑

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для укрепления волос

19 октября, Пн

растущая Луна

Водолей ♒

⭐⭐⭐⭐

Подходит для экспериментов

20 октября, Вт

растущая Луна

Водолей ♒

⭐⭐⭐

Нейтральный день

21 октября, Ср

растущая Луна

Рыбы ♓

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для ухода

22 октября, Чт

растущая Луна

Овен ♈

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для обновления образа

23 октября, Пт

растущая Луна

Овен ♈

⭐⭐⭐⭐

Подходит для активного ухода

24 октября, Сб

растущая Луна

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для салонных процедур

25 октября, Вс

растущая Луна

Телец ♉

Неблагоприятный день

26 октября, Пн

🌕 Полнолуние

Телец ♉

Лучше избегать стрижки

27 октября, Вт

убывающая Луна

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Нейтральный день

28 октября, Ср

убывающая Луна

Рак ♋

⭐⭐⭐

Подходит для домашнего ухода

29 октября, Чт

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для укрепляющей стрижки

30 октября, Пт

убывающая Луна

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для восстановления волос

31 октября, Сб

убывающая Луна

Дева ♍

⭐⭐⭐

Спокойный день для ухода

Самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Наиболее благоприятными днями для стрижки в октябре 2026 года традиционно считаются периоды, когда Луна находится в стабильных знаках и не совпадает с новолунием или полнолунием. В лунных календарях такие даты связывают с более удачным результатом процедур, хорошим состоянием волос и комфортным восстановлением после стрижки.
К лучшим дням октября 2026 года чаще относят: 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 22, 29 октября.
Эти даты обычно рекомендуют для:
  • стрижки;
  • обновления формы;
  • окрашивания;
  • укрепляющего ухода;
  • восстанавливающих процедур.
Период растущей Луны — с 11 по 25 октября — многие лунные календари считают особенно подходящим для тех, кто хочет ускорить рост волос.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкФен
Фен - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Фен
Для укрепляющих стрижек и более долгого сохранения формы чаще выбирают дни убывающей Луны — в начале и конце месяца.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026

Неблагоприятными днями для стрижки в октябре 2026 года традиционно считают периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой лунных фаз.
К таким дням относятся: 9, 10 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) октября.
В эти периоды астрологи советуют избегать:
— кардинальной смены образа;
— сложного окрашивания;
— агрессивных процедур;
— сильного термического воздействия на волосы.
Особенно осторожно обычно рекомендуют относиться к процедурам в день новолуния 10 октября, который в астрологических календарях связывают с пониженной энергетической активностью.

"Денежная стрижка" в октябре 2026

"Денежная стрижка" — популярная эзотерическая практика, в которой отдельные дни лунного календаря символически связывают с обновлением энергии, активностью и темой финансового роста.
В октябре 2026 года для "денежной стрижки" выделяют: 12, 13, 17, 18, 22 октября.
Особенно благоприятными считаются дни растущей Луны, которые в подобных календарях связывают:
— с ростом;
— обновлением;
— привлечением новых возможностей;
— активностью и переменами.
Для "денежной стрижки" многие выбирают:
  • обновление длины;
  • уход за кончиками;
  • укрепляющие процедуры;
  • легкую смену образа.
Советы по окрашиванию и уходу за волосами в октябре
Октябрь 2026 года подходит для восстановления волос после летнего и раннего осеннего сезона. В холодный период волосы часто становятся более сухими из-за перепадов температуры, отопления и снижения влажности воздуха.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомКраска для волос в салоне красоты
Краска для волос в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Краска для волос в салоне красоты
Для окрашивания волос в октябре многие лунные календари чаще рекомендуют: 2, 7, 13, 17, 22, 24 октября.
Эти дни традиционно считают более благоприятными для:
  • стойкого окрашивания;
  • тонирования;
  • восстанавливающих процедур;
  • питательного ухода;
  • обновления цвета и формы.
Вблизи новолуния и полнолуния — особенно 10 и 26 октября — многие стараются избегать сложных процедур, связанных с осветлением и агрессивным воздействием на волосы.
В октябре особенно полезно уделять внимание:
— увлажняющим маскам;
— защите длины от сухого воздуха;
— мягкому очищению кожи головы;
— восстановлению кончиков;
— снижению частоты горячих укладок.
В холодный сезон также рекомендуется внимательнее относиться к защите волос от перепадов температуры и сухого воздуха в помещениях.
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