Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на октябрь 2026 года

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года помогает выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Календарь стрижек на октябрь обычно используют для того, чтобы подобрать хороший день для смены длины, покраски волос, восстановительных процедур и салонного ухода.
В лунных календарях считается, что растущая Луна лучше подходит для быстрого роста волос, поэтому в такие дни чаще планируют стрижку для обновления длины. Убывающая Луна традиционно считается более подходящим периодом для укрепления волос, сохранения формы стрижки и ухода за поврежденными кончиками.
Самые благоприятные дни для стрижки по лунному календарю в октябре 2026 года, неблагоприятные даты, рекомендации по окрашиванию, покраске и уходу за волосами, а также "денежная стрижка" на октябрь 2026 — в материале РИА Новости.
"На внутреннее состояние и настроение человека Луна определенно оказывает влияние. Так, например, в полнолуние особо чувствительные люди могут ощущать недомогание и нестабильность эмоций. А в дни лунного затмения отмечать более острую реакцию на происходящее в их жизни.
Аналогичным образом фазы Луны и природные явления оказывают влияние и на уход за волосами. Общая рекомендация — если вы хотите, чтобы волосы росли медленнее и держали форму, то лучше стричься на убывающей Луне. А если вы хотите новых эмоций и ощущений от стрижки, а также укрепления и быстрого роста волос, то лучше стричься на растущую Луну.
Значения имеют и знаки зодиака, через которые проходит Луна, а также аспекты, которые она образует с другими планетами. Нюансов достаточно много", — рассказывает астролог Виктория Лим.
Лунный календарь стрижек по дням
В октябре 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:
- убывающая Луна — с 1 по 9 октября;
- новолуние — 10 октября;
- растущая Луна — с 11 по 25 октября;
- полнолуние — 26 октября;
- убывающая Луна — с 27 по 31 октября.
Основные правила лунного календаря стрижек:
- Растущая Луна — стрижка для быстрого роста волос;
- Убывающая Луна — стрижка для густоты и укрепления;
- Новолуние — многие календари советуют избегать стрижки;
- Полнолуние — период для смены образа и экспериментов.
Сводка лучших и худших дней месяца
Благоприятные дни для стрижки и ухода за волосами: 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 29 октября.
Неблагоприятные и запрещенные дни: 9, 10 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) октября.
Легенда оценок
Символ
Значение
Описание
⭐⭐⭐⭐⭐
Идеально
Лучшие дни месяца. Все процедуры дают максимальный результат
⭐⭐⭐⭐
Очень хорошо
Отличные дни для визита в салон
⭐⭐⭐
Хорошо
Благоприятный, но спокойный результат
⭐⭐
Нейтрально
Можно стричься, но эффект средний
⭐
Неблагоприятно
Процедуры лучше перенести
❌
Запрещено
Не рекомендуется стричь волосы
Таблица лунного календаря стрижек на октябрь 2026 года
Дата / День недели
Лунный день / Фаза
Луна в знаке
Оценка дня
Рекомендации
1 октября, Чт
убывающая Луна
Рыбы ♓
⭐⭐⭐
Подходит для спокойного ухода
2 октября, Пт
убывающая Луна
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐⭐
Один из лучших дней месяца для стрижки
3 октября, Сб
последняя четверть
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐⭐
Хороший день для укрепления волос
4 октября, Вс
убывающая Луна
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Нейтральный день
5 октября, Пн
убывающая Луна
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Подходит для легкого ухода
6 октября, Вт
убывающая Луна
Рак ♋
⭐⭐
Лучше избегать сложных процедур
7 октября, Ср
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для стрижки и окрашивания
8 октября, Чт
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для обновления формы
9 октября, Пт
убывающая Луна
Дева ♍
⭐
Неблагоприятный день
10 октября, Сб
🌑 Новолуние
Дева ♍
❌
Не рекомендуется стричь волосы
11 октября, Вс
растущая Луна
Весы ♎
⭐⭐⭐
Спокойный день для ухода
12 октября, Пн
растущая Луна
Весы ♎
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для быстрого роста волос
13 октября, Вт
растущая Луна
Скорпион ♏
⭐⭐⭐⭐⭐
Хороший день для смены образа
14 октября, Ср
растущая Луна
Скорпион ♏
⭐⭐⭐⭐
Подходит для окрашивания
15 октября, Чт
растущая Луна
Стрелец ♐
⭐⭐⭐
Нейтральный результат
16 октября, Пт
растущая Луна
Стрелец ♐
⭐⭐⭐
Подходит для ухода
17 октября, Сб
растущая Луна
Козерог ♑
⭐⭐⭐⭐⭐
Один из лучших дней месяца
18 октября, Вс
первая четверть
Козерог ♑
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для укрепления волос
19 октября, Пн
растущая Луна
Водолей ♒
⭐⭐⭐⭐
Подходит для экспериментов
20 октября, Вт
растущая Луна
Водолей ♒
⭐⭐⭐
Нейтральный день
21 октября, Ср
растущая Луна
Рыбы ♓
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для ухода
22 октября, Чт
растущая Луна
Овен ♈
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для обновления образа
23 октября, Пт
растущая Луна
Овен ♈
⭐⭐⭐⭐
Подходит для активного ухода
24 октября, Сб
растущая Луна
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для салонных процедур
25 октября, Вс
растущая Луна
Телец ♉
⭐
Неблагоприятный день
26 октября, Пн
🌕 Полнолуние
Телец ♉
❌
Лучше избегать стрижки
27 октября, Вт
убывающая Луна
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Нейтральный день
28 октября, Ср
убывающая Луна
Рак ♋
⭐⭐⭐
Подходит для домашнего ухода
29 октября, Чт
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для укрепляющей стрижки
30 октября, Пт
убывающая Луна
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для восстановления волос
31 октября, Сб
убывающая Луна
Дева ♍
⭐⭐⭐
Спокойный день для ухода
Самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2026
Наиболее благоприятными днями для стрижки в октябре 2026 года традиционно считаются периоды, когда Луна находится в стабильных знаках и не совпадает с новолунием или полнолунием. В лунных календарях такие даты связывают с более удачным результатом процедур, хорошим состоянием волос и комфортным восстановлением после стрижки.
К лучшим дням октября 2026 года чаще относят: 2, 3, 7, 12, 13, 17, 18, 22, 29 октября.
Эти даты обычно рекомендуют для:
- стрижки;
- обновления формы;
- окрашивания;
- укрепляющего ухода;
- восстанавливающих процедур.
Период растущей Луны — с 11 по 25 октября — многие лунные календари считают особенно подходящим для тех, кто хочет ускорить рост волос.
Для укрепляющих стрижек и более долгого сохранения формы чаще выбирают дни убывающей Луны — в начале и конце месяца.
Самые неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026
Неблагоприятными днями для стрижки в октябре 2026 года традиционно считают периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой лунных фаз.
К таким дням относятся: 9, 10 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) октября.
В эти периоды астрологи советуют избегать:
— кардинальной смены образа;
— сильного термического воздействия на волосы.
Особенно осторожно обычно рекомендуют относиться к процедурам в день новолуния 10 октября, который в астрологических календарях связывают с пониженной энергетической активностью.
"Денежная стрижка" в октябре 2026
"Денежная стрижка" — популярная эзотерическая практика, в которой отдельные дни лунного календаря символически связывают с обновлением энергии, активностью и темой финансового роста.
В октябре 2026 года для "денежной стрижки" выделяют: 12, 13, 17, 18, 22 октября.
Особенно благоприятными считаются дни растущей Луны, которые в подобных календарях связывают:
— привлечением новых возможностей;
— активностью и переменами.
Для "денежной стрижки" многие выбирают:
- обновление длины;
- уход за кончиками;
- укрепляющие процедуры;
- легкую смену образа.
Советы по окрашиванию и уходу за волосами в октябре
Октябрь 2026 года подходит для восстановления волос после летнего и раннего осеннего сезона. В холодный период волосы часто становятся более сухими из-за перепадов температуры, отопления и снижения влажности воздуха.
Для окрашивания волос в октябре многие лунные календари чаще рекомендуют: 2, 7, 13, 17, 22, 24 октября.
Эти дни традиционно считают более благоприятными для:
- стойкого окрашивания;
- тонирования;
- восстанавливающих процедур;
- питательного ухода;
- обновления цвета и формы.
Вблизи новолуния и полнолуния — особенно 10 и 26 октября — многие стараются избегать сложных процедур, связанных с осветлением и агрессивным воздействием на волосы.
В октябре особенно полезно уделять внимание:
— защите длины от сухого воздуха;
— мягкому очищению кожи головы;
— восстановлению кончиков;
— снижению частоты горячих укладок.
В холодный сезон также рекомендуется внимательнее относиться к защите волос от перепадов температуры и сухого воздуха в помещениях.