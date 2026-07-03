Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2026 года

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"Понятие "денежные стрижки" в астрологии связано не с магией, а с символикой. Луна управляет приливами, отливами, жидкостями в организме и — по аналогии — "притоком" ресурсов. Считается, что стрижка на растущей Луне "притягивает" рост: доходов, возможностей, удачи. На убывающей — наоборот, "отсекает лишнее": долги, проблемы, ненужные связи.

В это понятие обычно вкладывают не конкретную сумму в кошельке, а скорее намерение. Женщина идет к мастеру не просто подстричься, а сделать шаг к обновлению: начать новый этап, привлечь удачу, сменить статус. Стрижка становится ритуалом, точкой входа в желаемые перемены. Отсюда и внимание к фазе Луны, и выбор "правильного" дня недели (чаще всего четверг — день Юпитера, планеты богатства)".