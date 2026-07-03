Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2026 года

Лунный календарь стрижек по дням
- убывающая Луна — с 1 по 13 июля;
- новолуние — 14 июля;
- растущая Луна — с 15 по 28 июля;
- полнолуние — 29 июля;
- убывающая Луна — с 30 по 31 июля.
- растущая Луна — стрижка для быстрого роста волос;
- убывающая Луна — период для укрепления длины и сохранения формы прически;
- новолуние — день, когда многие стараются не стричь волосы;
- полнолуние — время для обновления образа и экспериментов.
Дата / День недели
Лунный день / Фаза
Луна в знаке
Оценка дня
Рекомендации
1 июля, Ср
16 л. д . /убывающая
Водолей ♒
⭐⭐⭐
Подходит для легкого обновления формы
2 июля, Чт
17 л. д . /убывающая
Рыбы ♓
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для ухода и укрепления волос
3 июля, Пт
18 л. д . /убывающая
Рыбы ♓
⭐⭐⭐⭐⭐
Хорошее время для стрижки и питания длины
4 июля, Сб
19 л. д . /убывающая
Овен ♈
⭐⭐⭐
Нейтральный день
5 июля, Вс
20 л. д . /убывающая
Овен ♈
⭐⭐⭐
Подходит для домашнего ухода
6 июля, Пн
21 л. д . /убывающая
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для восстановления волос
7 июля, Вт
22 л. д . /последняя четверть
Телец ♉
⭐⭐⭐⭐⭐
Один из лучших дней месяца для стрижки
8 июля, Ср
23 л. д . /убывающая
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Подходит для обновления кончиков
9 июля, Чт
24 л. д . /убывающая
Близнецы ♊
⭐⭐⭐
Спокойный день для ухода
10 июля, Пт
25 л. д . /убывающая
Рак ♋
⭐⭐
Лучше избегать сложных процедур
11 июля, Сб
26 л. д . /убывающая
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для окрашивания и стрижки
12 июля, Вс
27 л. д . /убывающая
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐
Хорошее время для салонного ухода
13 июля, Пн
28 л. д . /убывающая
Дева ♍
⭐
Нежелательный день
14 июля, Вт
Новолуние
Рак ♋
❌
Не рекомендуется стричь волосы
15 июля, Ср
2 л. д . /растущая
Рак ♋
⭐⭐⭐
Подходит для мягкого ухода
16 июля, Чт
3 л. д . /растущая
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для обновления образа
17 июля, Пт
4 л. д . /растущая
Лев ♌
⭐⭐⭐⭐⭐
Один из лучших дней для быстрого роста волос
18 июля, Сб
5 л. д . /растущая
Дева ♍
⭐⭐⭐⭐⭐
Подходит для укрепляющих процедур
19 июля, Вс
6 л. д . /растущая
Весы ♎
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для окрашивания
20 июля, Пн
7 л. д . /растущая
Весы ♎
⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для ухода
21 июля, Вт
8 л. д . /первая четверть
Скорпион ♏
⭐⭐⭐⭐⭐
Подходит для смены формы стрижки
22 июля, Ср
9 л. д . /растущая
Скорпион ♏
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для восстановления волос
23 июля, Чт
10 л. д . /растущая
Стрелец ♐
⭐⭐⭐
Нейтральный результат
24 июля, Пт
11 л. д . /растущая
Стрелец ♐
⭐⭐⭐
Подходит для легких процедур
25 июля, Сб
12 л. д . /растущая
Козерог ♑
⭐⭐⭐⭐
Хороший день для укрепления длины
26 июля, Вс
13 л. д . /растущая
Козерог ♑
⭐⭐⭐⭐⭐
Благоприятный день для стрижки
27 июля, Пн
14 л. д . /растущая
Водолей ♒
⭐⭐⭐⭐⭐
Подходит для экспериментов с образом
28 июля, Вт
15 л. д . /растущая
Водолей ♒
⭐
Нежелательный день
29 июля, Ср
Полнолуние
Водолей ♒
❌
Лучше отказаться от сложных процедур
30 июля, Чт
17 л. д . /убывающая
Рыбы ♓
⭐⭐⭐
Спокойный день для ухода
31 июля, Пт
18 л. д . /убывающая
Рыбы ♓
⭐⭐⭐⭐
Подходит для укрепляющей стрижки
Символ
Значение
Описание
⭐⭐⭐⭐⭐
Идеально
Лучшие дни месяца. Все процедуры дают максимальный результат
⭐⭐⭐⭐
Очень хорошо
Отличные дни. Можно смело планировать визит в салон
⭐⭐⭐
Хорошо
Благоприятные дни. Стандартный результат
⭐⭐
Нейтрально
Можно, но результат средний
⭐
Неблагоприятно
Не рекомендуется
❌
Запрещено
Критические дни для стрижки
Самые благоприятные дни для стрижки в июле 2026
- 2 июля;
- 3 июля;
- 7 июля;
- 11 июля;
- 17 июля;
- 18 июля;
- 21 июля;
- 22 июля;
- 26 июля;
- 27 июля.
- стрижки волос;
- обновления формы;
- окрашивания;
- уходовых процедур;
- восстановления сухих и поврежденных волос.
Самые неблагоприятные дни для стрижки в июле 2026
- 13 июля;
- 14 июля — новолуние;
- 28 июля;
- 29 июля — полнолуние.
- кардинальной смены образа;
- осветления волос;
- агрессивных процедур;
- сложного окрашивания;
- сильного термического воздействия на волосы.
Денежная стрижка в июле 2026
"Понятие "денежные стрижки" в астрологии связано не с магией, а с символикой. Луна управляет приливами, отливами, жидкостями в организме и — по аналогии — "притоком" ресурсов. Считается, что стрижка на растущей Луне "притягивает" рост: доходов, возможностей, удачи. На убывающей — наоборот, "отсекает лишнее": долги, проблемы, ненужные связи.
В это понятие обычно вкладывают не конкретную сумму в кошельке, а скорее намерение. Женщина идет к мастеру не просто подстричься, а сделать шаг к обновлению: начать новый этап, привлечь удачу, сменить статус. Стрижка становится ритуалом, точкой входа в желаемые перемены. Отсюда и внимание к фазе Луны, и выбор "правильного" дня недели (чаще всего четверг — день Юпитера, планеты богатства)".
- 17 июля;
- 18 июля;
- 21 июля;
- 22 июля;
- 26 июля.
- обновление длины;
- подравнивание кончиков;
- укрепляющие процедуры;
- освежение цвета волос;
- легкое изменение образа.
Советы по окрашиванию и уходу за волосами в июле
- 2 июля;
- 7 июля;
- 11 июля;
- 17 июля;
- 21 июля;
- 22 июля;
- 26 июля.
- стойкого окрашивания;
- тонирования;
- освежения оттенка;
- восстанавливающих процедур;
- ухода за поврежденной длиной.
- агрессивного осветления;
- сложного многоэтапного окрашивания;
- химической завивки;
- процедур с высокой термической нагрузкой.
- увлажняющим маскам;
- термозащите;
- средствам с UV-фильтрами;
- маслам для кончиков;
- мягкому очищению кожи головы.
- реже использовать горячие укладки;
- не пересушивать волосы феном;
- чаще делать питательные процедуры;
- защищать волосы от прямого солнца головными уборами или специальными спреями.