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Лунный календарь стрижек на июль 2026: благоприятные и неблагоприятные дни
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12:36 03.07.2026
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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2026 года

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкЛунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2026 года
Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2026 года - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на июль 2026 года. Архивное фото
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Снежана Гаврилова
Приглашенный эксперт
Снежана Гаврилова
Астролог
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Лунный календарь стрижек на июль 2026 года поможет выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. Подробный календарь стрижек на июль 2026 по дням, лучшие даты месяца для салонных процедур, денежная стрижка и рекомендации по уходу за волосами в разгар летнего сезона — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек по дням

В июле 2026 года фазы Луны распределяются следующим образом:
  • убывающая Луна — с 1 по 13 июля;
  • новолуние — 14 июля;
  • растущая Луна — с 15 по 28 июля;
  • полнолуние — 29 июля;
  • убывающая Луна — с 30 по 31 июля.
Фазы Луны в июле 2026 годаФазы Луны в июле 2026 года
Основные правила лунного календаря стрижек:
  • растущая Луна — стрижка для быстрого роста волос;
  • убывающая Луна — период для укрепления длины и сохранения формы прически;
  • новолуние — день, когда многие стараются не стричь волосы;
  • полнолуние — время для обновления образа и экспериментов.
Таблица лунного календаря стрижек на июль 2026

Дата / День недели

Лунный день / Фаза

Луна в знаке

Оценка дня

Рекомендации

1 июля, Ср

16 л. д . /убывающая

Водолей ♒

⭐⭐⭐

Подходит для легкого обновления формы

2 июля, Чт

17 л. д . /убывающая

Рыбы ♓

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для ухода и укрепления волос

3 июля, Пт

18 л. д . /убывающая

Рыбы ♓

⭐⭐⭐⭐⭐

Хорошее время для стрижки и питания длины

4 июля, Сб

19 л. д . /убывающая

Овен ♈

⭐⭐⭐

Нейтральный день

5 июля, Вс

20 л. д . /убывающая

Овен ♈

⭐⭐⭐

Подходит для домашнего ухода

6 июля, Пн

21 л. д . /убывающая

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для восстановления волос

7 июля, Вт

22 л. д . /последняя четверть

Телец ♉

⭐⭐⭐⭐⭐

Один из лучших дней месяца для стрижки

8 июля, Ср

23 л. д . /убывающая

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Подходит для обновления кончиков

9 июля, Чт

24 л. д . /убывающая

Близнецы ♊

⭐⭐⭐

Спокойный день для ухода

10 июля, Пт

25 л. д . /убывающая

Рак ♋

⭐⭐

Лучше избегать сложных процедур

11 июля, Сб

26 л. д . /убывающая

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для окрашивания и стрижки

12 июля, Вс

27 л. д . /убывающая

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐

Хорошее время для салонного ухода

13 июля, Пн

28 л. д . /убывающая

Дева ♍

Нежелательный день

14 июля, Вт

Новолуние

Рак ♋

Не рекомендуется стричь волосы

15 июля, Ср

2 л. д . /растущая

Рак ♋

⭐⭐⭐

Подходит для мягкого ухода

16 июля, Чт

3 л. д . /растущая

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для обновления образа

17 июля, Пт

4 л. д . /растущая

Лев ♌

⭐⭐⭐⭐⭐

Один из лучших дней для быстрого роста волос

18 июля, Сб

5 л. д . /растущая

Дева ♍

⭐⭐⭐⭐⭐

Подходит для укрепляющих процедур

19 июля, Вс

6 л. д . /растущая

Весы ♎

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для окрашивания

20 июля, Пн

7 л. д . /растущая

Весы ♎

⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для ухода

21 июля, Вт

8 л. д . /первая четверть

Скорпион ♏

⭐⭐⭐⭐⭐

Подходит для смены формы стрижки

22 июля, Ср

9 л. д . /растущая

Скорпион ♏

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для восстановления волос

23 июля, Чт

10 л. д . /растущая

Стрелец ♐

⭐⭐⭐

Нейтральный результат

24 июля, Пт

11 л. д . /растущая

Стрелец ♐

⭐⭐⭐

Подходит для легких процедур

25 июля, Сб

12 л. д . /растущая

Козерог ♑

⭐⭐⭐⭐

Хороший день для укрепления длины

26 июля, Вс

13 л. д . /растущая

Козерог ♑

⭐⭐⭐⭐⭐

Благоприятный день для стрижки

27 июля, Пн

14 л. д . /растущая

Водолей ♒

⭐⭐⭐⭐⭐

Подходит для экспериментов с образом

28 июля, Вт

15 л. д . /растущая

Водолей ♒

Нежелательный день

29 июля, Ср

Полнолуние

Водолей ♒

Лучше отказаться от сложных процедур

30 июля, Чт

17 л. д . /убывающая

Рыбы ♓

⭐⭐⭐

Спокойный день для ухода

31 июля, Пт

18 л. д . /убывающая

Рыбы ♓

⭐⭐⭐⭐

Подходит для укрепляющей стрижки

Легенда оценок

Символ

Значение

Описание

⭐⭐⭐⭐⭐

Идеально

Лучшие дни месяца. Все процедуры дают максимальный результат

⭐⭐⭐⭐

Очень хорошо

Отличные дни. Можно смело планировать визит в салон

⭐⭐⭐

Хорошо

Благоприятные дни. Стандартный результат

⭐⭐

Нейтрально

Можно, но результат средний

Неблагоприятно

Не рекомендуется

Запрещено

Критические дни для стрижки

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Самые благоприятные дни для стрижки в июле 2026

Июль 2026 года дает сразу несколько удачных периодов для стрижки, окрашивания и ухода за волосами. В середине лета многие чаще обновляют длину, делают восстановительные процедуры после солнца и морской воды, а также выбирают более благоприятные дни для смены образа по лунному календарю.
Наиболее удачными днями для стрижки в июле 2026 года считаются:
  • 2 июля;
  • 3 июля;
  • 7 июля;
  • 11 июля;
  • 17 июля;
  • 18 июля;
  • 21 июля;
  • 22 июля;
  • 26 июля;
  • 27 июля.
Эти даты особенно подходят для:
  • стрижки волос;
  • обновления формы;
  • окрашивания;
  • уходовых процедур;
  • восстановления сухих и поврежденных волос.
Период растущей Луны — с 15 по 28 июля — в лунном календаре считается особенно благоприятным для тех, кто хочет ускорить рост волос после стрижки.
Для укрепления длины и более длительного сохранения формы астрологи чаще советуют выбирать дни убывающей Луны — в первой половине месяца.
Особенно удачными для салонных процедур в июле 2026 считаются периоды, когда Луна проходит через знаки Льва, Девы и Козерога, поскольку эти знаки традиционно связывают с более устойчивым результатом и хорошим состоянием волос после процедур.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПарикмахер стрижет клиента в одной из парикмахерских Симферополя
Парикмахер стрижет клиента в одной из парикмахерских Симферополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Парикмахер стрижет клиента в одной из парикмахерских Симферополя

Самые неблагоприятные дни для стрижки в июле 2026

Неблагоприятными днями для стрижки в июле 2026 года традиционно считаются периоды новолуния, полнолуния и даты рядом с резкой сменой лунных фаз.
К таким дням относятся:
  • 13 июля;
  • 14 июля — новолуние;
  • 28 июля;
  • 29 июля — полнолуние.
В эти периоды многие стараются избегать:
  • кардинальной смены образа;
  • осветления волос;
  • агрессивных процедур;
  • сложного окрашивания;
  • сильного термического воздействия на волосы.
Особенно осторожно обычно рекомендуют относиться к процедурам в день новолуния 14 июля, который в лунных календарях считается периодом сниженной активности и повышенной чувствительности.
Полнолуние 29 июля, напротив, часто связывают с эмоциональной перегруженностью и нестабильным результатом процедур, поэтому в этот день многие ограничиваются только базовым уходом за волосами.
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Магнитные бури в июле: прогноз на месяц
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Денежная стрижка в июле 2026

В лунных календарях денежной стрижкой называют определенные дни месяца, которые символически связывают с обновлением, активностью и внутренним ощущением движения вперед. Такие даты многие выбирают для смены образа перед важными встречами, рабочими переменами, поездками или началом нового периода.
Считается, что стрижка в благоприятные дни помогает легче настроиться на более продуктивный ритм, почувствовать больше уверенности и внутренней собранности. Особенно популярными для денежной стрижки традиционно считаются периоды растущей Луны, которые в календарях ассоциируются с ростом, развитием и расширением возможностей.
«

"Понятие "денежные стрижки" в астрологии связано не с магией, а с символикой. Луна управляет приливами, отливами, жидкостями в организме и — по аналогии — "притоком" ресурсов. Считается, что стрижка на растущей Луне "притягивает" рост: доходов, возможностей, удачи. На убывающей — наоборот, "отсекает лишнее": долги, проблемы, ненужные связи.

В это понятие обычно вкладывают не конкретную сумму в кошельке, а скорее намерение. Женщина идет к мастеру не просто подстричься, а сделать шаг к обновлению: начать новый этап, привлечь удачу, сменить статус. Стрижка становится ритуалом, точкой входа в желаемые перемены. Отсюда и внимание к фазе Луны, и выбор "правильного" дня недели (чаще всего четверг — день Юпитера, планеты богатства)".

Снежана Гаврилова
Снежана Гаврилова
астролог и эзотерик
В июле 2026 для денежной стрижки лунный календарь выделяет:
  • 17 июля;
  • 18 июля;
  • 21 июля;
  • 22 июля;
  • 26 июля.
В такие дни многие выбирают:
  • обновление длины;
  • подравнивание кончиков;
  • укрепляющие процедуры;
  • освежение цвета волос;
  • легкое изменение образа.
Во второй половине июля денежную стрижку также часто связывают с желанием обновить внешний вид перед активным августом и завершением летнего сезона.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабота парикмахера барбершопа Big Bro в Иванове
Работа парикмахера барбершопа Big Bro в Иванове - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Работа парикмахера барбершопа Big Bro в Иванове

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в июле

Июль считается одним из самых сложных месяцев для волос из-за жары, активного солнца, морской воды, ветра и частого использования термоукладок. В середине лета волосы быстрее теряют влагу, становятся более сухими и чувствительными, поэтому уход в этот период обычно требует больше внимания.
Для окрашивания волос в июле 2026 года лунный календарь рекомендует:
  • 2 июля;
  • 7 июля;
  • 11 июля;
  • 17 июля;
  • 21 июля;
  • 22 июля;
  • 26 июля.
Эти дни обычно считают более подходящими для:
  • стойкого окрашивания;
  • тонирования;
  • освежения оттенка;
  • восстанавливающих процедур;
  • ухода за поврежденной длиной.
Период растущей Луны — с 15 по 28 июля — многие выбирают для процедур, связанных с обновлением образа и более активным ростом волос после стрижки.
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Вблизи новолуния и полнолуния — особенно 14 и 29 июля — астрологи советуют постараться избегать:
  • агрессивного осветления;
  • сложного многоэтапного окрашивания;
  • химической завивки;
  • процедур с высокой термической нагрузкой.
Летом волосы особенно нуждаются в защите от ультрафиолета и пересушивания. В июле обычно рекомендуют уделять больше внимания:
  • увлажняющим маскам;
  • термозащите;
  • средствам с UV-фильтрами;
  • маслам для кончиков;
  • мягкому очищению кожи головы.
После моря или бассейна волосы желательно промывать пресной водой, чтобы уменьшить воздействие соли и хлорированной воды на длину и цвет.
В жаркий сезон также полезно:
  • реже использовать горячие укладки;
  • не пересушивать волосы феном;
  • чаще делать питательные процедуры;
  • защищать волосы от прямого солнца головными уборами или специальными спреями.
Для окрашенных волос летом особенно важен уход, помогающий сохранить насыщенность цвета и снизить ломкость после воздействия солнца и высокой температуры.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМанекен во время стрижки
Манекен во время стрижки - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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