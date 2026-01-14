Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года: благоприятные дни

МОСКВА — РИА Новости. Планируя визит к парикмахеру, многие россияне привыкли сверяться не только с собственным графиком и расписанием работы мастера, но с лунным календарем. Фазы Луны и ее позиции по отношению к Планируя визит к парикмахеру, многие россияне привыкли сверяться не только с собственным графиком и расписанием работы мастера, но с лунным календарем. Фазы Луны и ее позиции по отношению к знакам зодиака помогают определить, стоит ли делать стрижку или красить волосы, выполнять процедуры ухода. Подробный лунный календарь стрижек на февраль 2026 года — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек на февраль 2026 года по дням

Основой для формирования лунного календаря стрижек является вера в то, что фазы Луны самым непосредственным образом влияют на скорость роста волос. И, соответственно, выбрав неподходящий с данной точки зрения день для перемен во внешности, можно столкнуться с не самыми приятными последствиями: волосы будут возвращать прежнюю длину медленно, станут более слабыми.

Стоит отметить, что научных доказательств тому, что Луна влияет на состояние волос человека, нет. Но, тем не менее, принято считать, что различные фазы спутника Земли оказывают на них разное влияние. О том, какое именно, рассказывает астролог Юлия Рольник:

Растущая Луна (1 февраля, а также с 18 по 29 февраля) — период, когда видный в небе месяц постепенно растет. Считается, что это время идеально подходит для стрижек “на рост” (волосы отрастают достаточно быстро, легче обновить как форму, так и образ в целом).

Убывающая Луна (с 3 по 16 февраля) — период уменьшения видимой части Луны до тоненького серпа на небосводе. В этот период волосы после стрижки будут отрастать медленнее, то есть время оптимально для стрижек “на сохранение формы” (прическа дольше остается аккуратной).

Новолуние — в дни новолуния Луну и вовсе не видно на небе. В феврале 2026 года оно приходится на 17 февраля. Считается, что волосы в это время ослаблены, а потому стрижки и другие подобные манипуляции с ними нежелательны, лучше отдать предпочтение восстановлению и процедурам ухода за локонами.

Полнолуние — время, когда на небе появляется полная Луна (это произойдет 2 февраля), считается очень благоприятным для стрижки, но с радикальными переменами эксперт все же рекомендует быть осторожнее.

“Февраль 2026 года в целом считается благоприятным месяцем для ухода за волосами и обновления прически. Лунные фазы распределяются достаточно гармонично, поэтому при грамотном выборе даты можно не только сохранить здоровье волос, но и получить более стойкий и удачный результат. Тем не менее, в лунном календаре есть дни, когда стрижка особенно рекомендована, и наоборот, периоды, когда от визита к парикмахеру лучше отказаться, — говорит Юлия Рольник.

Подробное расписание благоприятных и неблагоприятных дней для стрижки вы найдете в нашей таблице:

Дата Лунный день/Фаза Знак зодиака Оценка Рекомендации 1 февраля / воскресенье 14-15 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный день День считается подходящим для стрижки и окрашивания волос 2 февраля /понедельник 15-16 л.д. / полнолуние Лев Благоприятный день День считается удачным как для стрижки кончиков, так и для смены образа 3 февраля / вторник 16-17 л.д. / убывающая Луна Дева Нейтральный день Стрижки в этот день не рекомендуются, а вот окрашивание вполне допустимо 4 февраля / среда 17-18 л.д. / убывающая Луна Дева Благоприятный день Стрижка обещает в лучшую сторону отразиться на состоянии волос. Можно попробовать сложные стрижки, их форма сохранится дольше 5 февраля / четверг 18-19 л.д. / убывающая Луна Весы Нейтральный день Волосы после стрижки будут отрастать дольше 6 февраля / пятница 19-20 л.д. / убывающая Луна Весы Нейтральный день Есть вероятность, что после стрижки волосы станут менее послушными и потеряют объем 7 февраля /суббота 20 л.д. / убывающая Луна Скорпион Нейтральный день Окрашивание в этот день может дать непредсказуемый результат 8 февраля / воскресенье 20-21 л.д. / убывающая Луна Скорпион Благоприятный день Не стоит кардинально менять цвет волос, а вот смена длины волос может привести к приятным переменам в жизни 9 февраля / понедельник 21-22 л.д. / убывающая Луна Скорпион Нейтральный день Лучше избегать резких перемен, можно подравнять концы волос или сделать привычную стрижку 10 февраля / вторник 22-23 л.д. / убывающая Луна Стрелец Неблагоприятный день Результат стрижки может оказаться не таким, как хотелось бы, волосы ослаблены 11 февраля / среда 23-24 л.д. / убывающая Луна Стрелец Нейтральный день Рост волос замедляется, а потому можно попробовать стрижку сложной формы 12 февраля / четверг 24-25 л.д. / убывающая Луна Стрелец Неблагоприятный день Состояние волос ухудшается, и стрижка может им еще больше навредить 13 февраля / пятница 25-26 л.д. / убывающая Луна Козерог Нейтральный день В этот день можно подрезать кончики волос или обновить форму стрижки 14 февраля / суббота 26-27 л.д. / убывающая Луна Козерог Благоприятный день Считается, что стрижка в этот день может символизировать завершение определенного этапа в жизни 15 февраля / воскресенье 27-28 л.д. / убывающая Луна Водолей Нейтральный день Важно помнить, что в результат стрижки в этот день может оказаться не таким, как хотелось бы 16 февраля / понедельник 28-29 л.д. / убывающая Луна Водолей Благоприятный день В этот день можно попробовать сделать даже необычную стрижку 17 февраля / вторник 29-30 л.д. / Новолуние Водолей Неблагоприятный день Вместо стрижки лучше сделать уходовые процедуры для волос 18 февраля / среда 1-2 л.д. / растущая Луна Рыбы Нейтральный день Допускается и новая стрижка, и обновление существующей 19 февраля / четверг 2-3 л.д. / растущая Луна Рыбы Неблагоприятный день Результат может разочаровать, а состояние волос - ухудшиться 20 февраля / пятница 3-4 л.д. / растущая Луна Овен Неблагоприятный день Волосы заметно ослаблены, а стрижка может еще больше навредить им 21 февраля / суббота 4-5 л.д. / растущая Луна Овен Нейтральный день Рост волос после стрижки в этот день может слегка ускориться 22 февраля / воскресенье 5-6 л.д. / растущая Луна Телец Благоприятный день Волосы после стрижки наполнятся энергией, станут более блестящими и крепкими 23 февраля / понедельник 6-7 л.д. / растущая Луна Телец Нейтральный день Рост волос в данный период ускоряется 24 февраля / вторник 7-8 л.д. / растущая Луна Близнецы Благоприятный день Считается, что остриженные в этот день волосы отрастут быстрее 25 февраля / среда 8-9 л.д. / растущая Луна Близнецы Нейтральный день При необходимости стрижка допускается, к тому же новая прическа может привести к положительным переменам 26 февраля / четверг 9-10 л.д. / растущая Луна Рак Неблагоприятный день Стрижка может навредить здоровью волос (например, сделать их более ломкими) 27 февраля / пятница 10-11 л.д. / растущая Луна Рак Неблагоприятный день От посещения парикмахера лучше воздержаться, вместо этого лучше сделать маску для волос 28 февраля / суббота 11-12 л.д. / растущая Луна Лев Благоприятный день Тем, кто хочет сделать короткую стрижку, лучше выбрать другую дату, так как состриженные в этот день волосы быстро отрастут

© iStock.com / dimid_86 Работа парикмахерской © iStock.com / dimid_86 Работа парикмахерской . Архивное фото

Самые благоприятные дни для стрижки в феврале 2026

В целом большая часть дней в феврале 2026 года подходит для того, чтобы обновить свой образ при помощи новой стрижки или позаботиться о привычной форме прически, записавшись к парикмахеру подровнять кончики волос. Однако наиболее благоприятными днями как для кардинальных перемен, так и для рядового посещения мастера считаются 1, 2, 4, 8, 14, 16, 22, 24, 28 февраля.

“Эти даты подходят как для кардинальной смены образа, так и для планового ухода — для подравнивания кончиков, коррекции формы, обновления челки. Особенно удачны дни с Луной во Льве, Деве, Тельце и Козероге: они традиционно считаются самыми стабильными для работы с волосами”, — отмечает астролог.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2026

Если верить лунному календарю, в некоторые дни волосы становятся настолько ослабленными, уязвимыми и хрупкими, что дополнительные манипуляции в парикмахерской или салоне красоты могут нанести им только вред. В последний месяц зимы такими днями считаются 10, 12, 17, 19, 20, 26 и 27 февраля.

“Стрижка в такие периоды может привести к тому, что прическа быстро потеряет форму, а общее впечатление от результата окажется неудовлетворительным, — говорит Юлия Рольник. — Особого внимания заслуживает 17 февраля — день Новолуния. В это время энергетика месяца только формируется, поэтому любые активные вмешательства, включая стрижку, считаются нежелательными. Также неудачны 26 и 27 февраля, когда Луна находится в знаке Рака — одном из самых чувствительных и нестабильных для изменения внешности”.

Денежная стрижка в феврале 2026

За лунным календарем многие следят не только для того, чтобы подобрать время для стрижки, окрашивания и уходовых процедур с максимальной пользой для здоровья волос, но и для привлечения финансовой удачи.

“В астрологических традициях считается, что стрижка в определенные дни помогает символически "обновить" денежную энергию и настроиться на рост доходов”, — говорит эксперт.

Лучшими днями для денежной стрижки в феврале называют период с 1 по 4 февраля, а также 14 февраля, с 21 по 23 февраля и 25 февраля. По словам астролога, указанные даты совпадают с растущей Луной и устойчивыми лунными днями, которые считаются наиболее подходящими для новых намерений и практических шагов в сфере работы и финансов.

При этом для усиления эффекта стоит придерживаться ряда правил:

не стричь волосы самостоятельно;

планировать стрижку до заката солнца;

постараться избежать спешки и раздражения;

во время стрижки мысленно концентрироваться на желаемых финансовых целях и так далее.

© iStock.com / okskukuruza Девушка в салоне красоты © iStock.com / okskukuruza Девушка в салоне красоты. Архивное фото

Уход и окрашивание по лунному календарю в феврале

Окрашивание волос и разнообразные уходовые процедуры также можно планировать в соответствии с лунным календарем, ориентируясь на фазы Луны.

“В удачные дни цвет ложится ровнее, держится дольше, а сами волосы легче переносят химическое воздействие”, — добавляет Юлия Рольник.

Благоприятными днями для окрашивания в данный период считаются 1, 2, 4 и 5, 10, 14, 21, 23 и 28 февраля. Считается, что в эти дни выше шансы получить желаемый оттенок, меньше риска для здоровья волос, а пигмент будет держаться дольше и ляжет лучше. А вот неблагоприятными считаются 7, 18 и 19, 24 февраля.

Для того, чтобы порадовать волосы питательной, увлажняющей или другой полезной маской, лучше всего подходят дни убывающей луны, а также периоды, следующие за наиболее напряженными фазами.