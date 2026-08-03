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Лунный календарь стрижек на август 2026: благоприятные и неблагоприятные дни
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15:59 03.08.2026
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Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на август 2026 года

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaДевушке стригут волосы в салоне красоты
Девушке стригут волосы в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
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Гульназ Гимадиева — эксперт в области психологии и нумерологии
Приглашенный эксперт
Гульназ Гимадиева
Психолог и нумеролог
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Согласно астрологии и эзотерическим традициям, фаза Луны способна влиять не только на эмоциональное состояние и посадочные работы — энергия спутника Земли отражается даже на состоянии волос и может притянуть удачу, если стрижка или смена имиджа произошла в "подходящий" для этого день. Какие дни августа 2026 года благоприятны для стрижки и окрашивания, советы нумеролога — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек по дням

Логика лунного календаря стрижек строится на следующем:
  • сделанная стрижка во время растущей Луны ускоряет рост волос и укрепляет их структуру;
  • полнолуние — подходящий момент для смены образа и решительных перемен во внешности;
  • убывающая Луна — лучший выбор для тех, кто хочет дольше сохранить длину и форму прически, а также для эпиляции;
  • новолуние — не самый удачный момент для смены имиджа и прически: рост волос в этот день замедляется, а результат может разочаровать.
Луна и парикмахерские ножницы - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на сентябрь 2026 года
1 августа, 18:20
Август 2026 года в целом подходящий месяц для примерки новых образов, судя по лунному календарю. Убывающая Луна держится с 1-е по 11-е число и с 29 августа до конца месяца, растущая — с 13 по 27 августа. Полнолуние наступит 28 августа в 07:19 мск вместе с частным лунным затмением, а новолуние, когда стоит воздержаться от перемен, наступит 12 августа в 20:37 мск и совпадает с солнечным затмением.

Дата

Фаза Луны

Оценка

Рекомендации

1-2 августа

Убывающая Луна

⭐⭐⭐

Стандартный уход, легкая коррекция кончиков

3-5 августа

Убывающая Луна

⭐⭐⭐⭐⭐

Одни из лучших дней месяца: волосы станут гуще, повысится харизма, окрашивание укрепит финансовую стабильность

6 августа

Последняя четверть

⭐⭐

Пограничный день, кардинальные изменения лучше отложить

7-9 августа

Убывающая Луна

⭐⭐⭐⭐⭐

Идеально для сухих и поврежденных волос, окрашивание способно увеличить доходы

10-11 августа

Убывающая Луна

⭐⭐

Лучше предпочесть стандартный уход без экспериментов

12 августа

Новолуние, солнечное затмение

Стричься не рекомендуется

13-15 августа

Растущая Луна

⭐⭐

Пик коридора затмений — рискованно для смены образа

16-17 августа

Растущая Луна

⭐⭐⭐⭐⭐

Укрепление волос, снижение ломкости и выпадения

18 августа

Растущая Луна

⭐⭐⭐

Можно освежить длину

19 августа

Растущая Луна

⭐⭐⭐⭐⭐

Волосы становятся гуще, удачны стрижка, укладка и окрашивание

20 августа

Первая четверть

⭐⭐

Напряженный день, визит к мастеру лучше перенести

21-22 августа

Растущая Луна

⭐⭐⭐

Хорошее время для укладки и легкого обновления образа

23 августа (до 15:15)

Растущая Луна

⭐⭐⭐⭐⭐

Улучшаются память и обучаемость, любые процедуры дают максимум результата

24 августа

Растущая Луна

⭐⭐⭐⭐⭐

"Денежная стрижка": укрепляет финансовое благополучие, добавляет энергии

25 августа

Растущая Луна

⭐⭐⭐

Стандартные процедуры

26-27 августа

Растущая Луна

Приближение затмения — от радикальных перемен лучше отказаться

28 августа

Полнолуние, лунное затмение

Не совсем благоприятный день месяца для волос

29-31 августа

Убывающая Луна

⭐⭐⭐

Подходит для укрепления волос и поддерживающего ухода

Самые благоприятные дни для стрижки в августе 2026

Если цель сохранить длину или окрасить волосы, психолог, нумеролог Гульназ Гимадиева рекомендует обратить внимание на следующие дни августа:
  • 16 августа (после 14:25);
  • 17 августа (до 14:30) — стрижка в эти дни придаст волосам силу, уменьшит ломкость и выпадение;
  • 19 августа (до 16:50);
  • 23 августа (до 15:15) — период, когда волосы становятся более густыми;
  • 24 августа (после 18:00) — прекрасное время для окрашивания, включая закрашивание седины, и стрижки, которая долго сохранит форму.
"В эти дни удачны любые процедуры — стрижка, укладка, окрашивание и тонирование. Прическа в такие даты не только укрепляет волосы, но и, по мнению эзотериков, улучшает память и обучаемость", — дополняет эксперт.
© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaДевушке стригут волосы в салоне красоты
Девушке стригут волосы в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
Девушке стригут волосы в салоне красоты
Тем, кто хочет не отрастить длину, а сохранить форму прически и укрепить корни, стоит выбрать дни убывающей Луны — 3-5 и 7-9 августа. По словам Гимадиевой, стрижка в этот период повышает харизму, а окрашивание способно принести финансовую стабильность и усилить женскую привлекательность.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в августе 2026

Самые неблагоприятные дни месяца — 12 и 28 августа, дни новолуния и полнолуния, которые в этом году дополнительно совпадают с солнечным и лунным затмением. Ближайшие к затмениям даты — 11, 13 и 26-27 августа — тоже стоит по возможности пропустить, оставив на них лишь легкий поддерживающий уход.

"Денежная стрижка" в августе 2026

© Shutterstock/FOTODOM / oatawaДевушке стригут волосы в салоне красоты
Девушке стригут волосы в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / oatawa
Девушке стригут волосы в салоне красоты
"Денежной стрижкой" в народной традиции называют визит к парикмахеру в день, который, как считается, способен повлиять на финансовое благополучие. В августе 2026 года такой датой эзотерик называет 24 августа. Хорошей альтернативой станут 7-9 августа: по словам эксперта, окрашивание в эти дни тоже способно увеличить доходы, а новая прическа — улучшить материальное положение.

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в августе

Весь август Венера находится в знаке Девы, что, по словам Гимадиевой, стимулирует желание сделать аккуратную, практичную прическу или просто подровнять кончики, а не менять образ радикально. Для окрашивания и тонирования лучше выбирать те же благоприятные даты, что и для стрижки, — 16-17, 19, 23-24 августа на растущей Луне, и 3-5, 7-9 августа на убывающей.
© Shutterstock/FOTODOM / Roman FentonОкрашивание волос в салоне красоты
Окрашивание волос в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Roman Fenton
Окрашивание волос в салоне красоты
А вот от более серьезных косметических процедур — уколов красоты, глубоких пилингов, кардинального изменения цвета волос — в дни коридора затмений Гимадиева советует воздержаться. Для поддерживающего ухода — масок, увлажнения, укрепляющих сывороток — ограничений нет в течение всего месяца.
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