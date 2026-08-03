Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на август 2026 года

Лунный календарь стрижек по дням
- сделанная стрижка во время растущей Луны ускоряет рост волос и укрепляет их структуру;
- полнолуние — подходящий момент для смены образа и решительных перемен во внешности;
- убывающая Луна — лучший выбор для тех, кто хочет дольше сохранить длину и форму прически, а также для эпиляции;
- новолуние — не самый удачный момент для смены имиджа и прически: рост волос в этот день замедляется, а результат может разочаровать.
Дата
Фаза Луны
Оценка
Рекомендации
1-2 августа
Убывающая Луна
⭐⭐⭐
Стандартный уход, легкая коррекция кончиков
3-5 августа
Убывающая Луна
⭐⭐⭐⭐⭐
Одни из лучших дней месяца: волосы станут гуще, повысится харизма, окрашивание укрепит финансовую стабильность
6 августа
Последняя четверть
⭐⭐
Пограничный день, кардинальные изменения лучше отложить
7-9 августа
Убывающая Луна
⭐⭐⭐⭐⭐
Идеально для сухих и поврежденных волос, окрашивание способно увеличить доходы
10-11 августа
Убывающая Луна
⭐⭐
Лучше предпочесть стандартный уход без экспериментов
12 августа
Новолуние, солнечное затмение
❌
Стричься не рекомендуется
13-15 августа
Растущая Луна
⭐⭐
Пик коридора затмений — рискованно для смены образа
16-17 августа
Растущая Луна
⭐⭐⭐⭐⭐
Укрепление волос, снижение ломкости и выпадения
18 августа
Растущая Луна
⭐⭐⭐
Можно освежить длину
19 августа
Растущая Луна
⭐⭐⭐⭐⭐
Волосы становятся гуще, удачны стрижка, укладка и окрашивание
20 августа
Первая четверть
⭐⭐
Напряженный день, визит к мастеру лучше перенести
21-22 августа
Растущая Луна
⭐⭐⭐
Хорошее время для укладки и легкого обновления образа
23 августа (до 15:15)
Растущая Луна
⭐⭐⭐⭐⭐
Улучшаются память и обучаемость, любые процедуры дают максимум результата
24 августа
Растущая Луна
⭐⭐⭐⭐⭐
"Денежная стрижка": укрепляет финансовое благополучие, добавляет энергии
25 августа
Растущая Луна
⭐⭐⭐
Стандартные процедуры
26-27 августа
Растущая Луна
⭐
Приближение затмения — от радикальных перемен лучше отказаться
28 августа
Полнолуние, лунное затмение
⭐
Не совсем благоприятный день месяца для волос
29-31 августа
Убывающая Луна
⭐⭐⭐
Подходит для укрепления волос и поддерживающего ухода
Самые благоприятные дни для стрижки в августе 2026
- 16 августа (после 14:25);
- 17 августа (до 14:30) — стрижка в эти дни придаст волосам силу, уменьшит ломкость и выпадение;
- 19 августа (до 16:50);
- 23 августа (до 15:15) — период, когда волосы становятся более густыми;
- 24 августа (после 18:00) — прекрасное время для окрашивания, включая закрашивание седины, и стрижки, которая долго сохранит форму.