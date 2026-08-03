Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на август 2026 года

Согласно астрологии и эзотерическим традициям, фаза Луны способна влиять не только на эмоциональное состояние и посадочные работы — энергия спутника Земли отражается даже на состоянии волос и может притянуть удачу, если стрижка или смена имиджа произошла в "подходящий" для этого день. Какие дни августа 2026 года благоприятны для стрижки и окрашивания, советы нумеролога — в материале РИА Новости.

Лунный календарь стрижек по дням

Логика лунного календаря стрижек строится на следующем:

сделанная стрижка во время растущей Луны ускоряет рост волос и укрепляет их структуру;

ускоряет рост волос и укрепляет их структуру; полнолуние — подходящий момент для смены образа и решительных перемен во внешности;

— подходящий момент для смены образа и решительных перемен во внешности; убывающая Луна — лучший выбор для тех, кто хочет дольше сохранить длину и форму прически, а также для эпиляции;

— лучший выбор для тех, кто хочет дольше сохранить длину и форму прически, а также для эпиляции; новолуние — не самый удачный момент для смены имиджа и прически: рост волос в этот день замедляется, а результат может разочаровать.

лунному календарю . Убывающая Луна держится с 1-е по 11-е число и с 29 августа до конца месяца, растущая — с 13 по 27 августа. Полнолуние наступит 28 августа в 07:19 мск вместе с частным лунным затмением, а новолуние, когда стоит воздержаться от перемен, наступит 12 августа в 20:37 мск и совпадает с солнечным затмением. Август 2026 года в целом подходящий месяц для примерки новых образов, судя по. Убывающая Луна держится с 1-е по 11-е число и с 29 августа до конца месяца, растущая — с 13 по 27 августа. Полнолуние наступит 28 августа в 07:19 мск вместе с частным лунным затмением, а новолуние, когда стоит воздержаться от перемен, наступит 12 августа в 20:37 мск и совпадает с солнечным затмением.

Дата Фаза Луны Оценка Рекомендации 1-2 августа Убывающая Луна ⭐⭐⭐ Стандартный уход, легкая коррекция кончиков 3-5 августа Убывающая Луна ⭐⭐⭐⭐⭐ Одни из лучших дней месяца: волосы станут гуще, повысится харизма, окрашивание укрепит финансовую стабильность 6 августа Последняя четверть ⭐⭐ Пограничный день, кардинальные изменения лучше отложить 7-9 августа Убывающая Луна ⭐⭐⭐⭐⭐ Идеально для сухих и поврежденных волос, окрашивание способно увеличить доходы 10-11 августа Убывающая Луна ⭐⭐ Лучше предпочесть стандартный уход без экспериментов 12 августа Новолуние, солнечное затмение ❌ Стричься не рекомендуется 13-15 августа Растущая Луна ⭐⭐ Пик коридора затмений — рискованно для смены образа 16-17 августа Растущая Луна ⭐⭐⭐⭐⭐ Укрепление волос, снижение ломкости и выпадения 18 августа Растущая Луна ⭐⭐⭐ Можно освежить длину 19 августа Растущая Луна ⭐⭐⭐⭐⭐ Волосы становятся гуще, удачны стрижка, укладка и окрашивание 20 августа Первая четверть ⭐⭐ Напряженный день, визит к мастеру лучше перенести 21-22 августа Растущая Луна ⭐⭐⭐ Хорошее время для укладки и легкого обновления образа 23 августа (до 15:15) Растущая Луна ⭐⭐⭐⭐⭐ Улучшаются память и обучаемость, любые процедуры дают максимум результата 24 августа Растущая Луна ⭐⭐⭐⭐⭐ "Денежная стрижка": укрепляет финансовое благополучие, добавляет энергии 25 августа Растущая Луна ⭐⭐⭐ Стандартные процедуры 26-27 августа Растущая Луна ⭐ Приближение затмения — от радикальных перемен лучше отказаться 28 августа Полнолуние, лунное затмение ⭐ Не совсем благоприятный день месяца для волос 29-31 августа Убывающая Луна ⭐⭐⭐ Подходит для укрепления волос и поддерживающего ухода

Самые благоприятные дни для стрижки в августе 2026

Если цель сохранить длину или окрасить волосы, психолог, нумеролог Гульназ Гимадиева рекомендует обратить внимание на следующие дни августа:

16 августа (после 14:25);

17 августа (до 14:30) — стрижка в эти дни придаст волосам силу, уменьшит ломкость и выпадение;

19 августа (до 16:50);

23 августа (до 15:15) — период, когда волосы становятся более густыми;

24 августа (после 18:00) — прекрасное время для окрашивания, включая закрашивание седины, и стрижки, которая долго сохранит форму.

"В эти дни удачны любые процедуры — стрижка, укладка, окрашивание и тонирование. Прическа в такие даты не только укрепляет волосы, но и, по мнению эзотериков, улучшает память и обучаемость", — дополняет эксперт.

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушке стригут волосы в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / New Africa Девушке стригут волосы в салоне красоты

Тем, кто хочет не отрастить длину, а сохранить форму прически и укрепить корни, стоит выбрать дни убывающей Луны — 3-5 и 7-9 августа. По словам Гимадиевой, стрижка в этот период повышает харизму, а окрашивание способно принести финансовую стабильность и усилить женскую привлекательность.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в августе 2026

Самые неблагоприятные дни месяца — 12 и 28 августа, дни новолуния и полнолуния, которые в этом году дополнительно совпадают с солнечным и лунным затмением. Ближайшие к затмениям даты — 11, 13 и 26-27 августа — тоже стоит по возможности пропустить, оставив на них лишь легкий поддерживающий уход.

"Денежная стрижка" в августе 2026

© Shutterstock/FOTODOM / oatawa Девушке стригут волосы в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / oatawa Девушке стригут волосы в салоне красоты

"Денежной стрижкой" в народной традиции называют визит к парикмахеру в день, который, как считается, способен повлиять на финансовое благополучие. В августе 2026 года такой датой эзотерик называет 24 августа. Хорошей альтернативой станут 7-9 августа: по словам эксперта, окрашивание в эти дни тоже способно увеличить доходы, а новая прическа — улучшить материальное положение.

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в августе

Весь август Венера находится в знаке Девы, что, по словам Гимадиевой, стимулирует желание сделать аккуратную, практичную прическу или просто подровнять кончики, а не менять образ радикально. Для окрашивания и тонирования лучше выбирать те же благоприятные даты, что и для стрижки, — 16-17, 19, 23-24 августа на растущей Луне, и 3-5, 7-9 августа на убывающей.

© Shutterstock/FOTODOM / Roman Fenton Окрашивание волос в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / Roman Fenton Окрашивание волос в салоне красоты