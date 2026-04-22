Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на апрель 2026 года

Манекен во время стрижки

Весна – идеальное время для обновления образа. Многие планируют новую прическу, окрашивание или восстановление волос. Чтобы результат порадовал, используйте лунный календарь стрижек на апрель 2026 года — в материале РИА Новости.

Самые важные даты

Наиболее удачные дни для стрижки: 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 апреля.

Нежелательные даты для посещения парикмахера: период со 2 по 17 апреля.

Нейтральные дни: 1, 18 и 23 апреля – стрижку можно делать, но выраженного влияния на состояние волос не ожидается.

"Наши волосы – это не просто украшение, а мощный проводник космической энергии. Любое воздействие на них, будь то стрижка или окрашивание, может влиять не только на внешний вид, но и на общее состояние человека", – отмечает эксперт по психологии, нумерологии и астрологии Гульназ Гимадиева.

Основные правила лунного календаря стрижек

Астрологический календарь стрижек основан на фазах Луны. Считается, что положение ночного светила может усиливать или ослаблять эффект косметических процедур.

Главные правила такие:

Растущая Луна – удачное время для стрижки, если хочется ускорить рост волос.

Убывающая Луна – лучше подходит для тех, кто хочет укрепить волосы и дольше сохранить форму прически.

Новолуние – считается неблагоприятным периодом для посещения парикмахера.

Поэтому дни для стрижки в апреле распределяются неравномерно: первая половина месяца менее благоприятна, а конец апреля считается самым удачным периодом.

Помимо фаз Луны, астрологи также обращают внимание на знак зодиака, в котором находится спутник Земли. Считается, что это может влиять на состояние волос и результат процедур.

Также важную роль играет общее состояние волос. Даже в благоприятные дни специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности: структуру волос, состояние кожи головы и регулярность ухода.

Лунный календарь стрижек по дням

Лунный календарь не является строгим правилом, однако многие используют его как ориентир при планировании процедур красоты. Особенно это популярно весной, когда хочется обновить образ после зимы и восстановить волосы после холодного сезона.

Дата Фаза Луны Луна в знаке Оценка дня Рекомендации 1 апреля растущая Дева / Весы ⭐⭐ Можно подровнять кончики 2 апреля полнолуние Весы ❌ Стрижка не рекомендуется 3 апреля убывающая Весы / Скорпион ⭐ Неблагоприятный день 4 апреля убывающая Скорпион ⭐ Лучше ограничиться уходом 5 апреля убывающая Скорпион ⭐ Волосам нужен отдых 6 апреля убывающая Скорпион / Стрелец ⭐ Не использовать горячие приборы 7 апреля убывающая Стрелец ⭐ Нежелательно стричь волосы 8 апреля убывающая Стрелец / Козерог ⭐ Подходят очищающие процедуры 9 апреля убывающая Козерог ⭐ Можно сделать массаж кожи головы 10 апреля третья четверть Козерог ⭐ Дать волосам отдых 11 апреля убывающая Козерог / Водолей ⭐ Неблагоприятный день 12 апреля убывающая Водолей ⭐ Стрижку лучше отложить 13 апреля убывающая Водолей / Рыбы ⭐ Не подходит для экспериментов 14 апреля убывающая Рыбы ⭐ Лучше мягкий уход 15 апреля убывающая Рыбы / Овен ⭐ Избегать горячих укладок 16 апреля убывающая Овен ⭐ Неблагоприятный день 17 апреля новолуние Овен / Телец ❌ Стрижка запрещена 18 апреля растущая Телец ⭐⭐ Нейтральный день 19 апреля растущая Телец / Близнецы ⭐⭐⭐⭐⭐ 🟢 Отличный день для стрижки 20 апреля растущая Близнецы ⭐⭐⭐⭐⭐ 🟢 Один из лучших дней 21 апреля растущая Близнецы / Рак ⭐⭐⭐⭐⭐ 🟢 Благоприятный день 22 апреля растущая Рак ⭐⭐⭐ Можно планировать изменения 23 апреля растущая Рак / Лев ⭐⭐ Нейтральный день 24 апреля первая четверть Лев ⭐⭐ Не лучший день для стрижки 25 апреля растущая Лев ⭐⭐⭐⭐ 🟢 Хороший день 26 апреля растущая Лев / Дева ⭐⭐⭐⭐ 🟢 Подходит для ухода 27 апреля растущая Дева ⭐⭐⭐⭐⭐ 🟢 Один из лучших дней 28 апреля растущая Дева / Весы ⭐⭐⭐⭐ 🟢 Благоприятный день 29 апреля растущая Весы ⭐⭐⭐⭐ 🟢 Хороший день 30 апреля растущая Весы / Скорпион ⭐⭐⭐⭐ 🟢 Можно обновить причёску

Самые благоприятные дни для стрижки в апреле 2026

В этот период Луна находится в фазе роста, поэтому:

волосы быстрее растут после стрижки;

лучше держится форма прически;

окрашивание получается более насыщенным.

Особенно удачны даты 19-21 апреля, когда можно смело экспериментировать со стилем, менять длину или пробовать новые укладки.

"Стрижка на растущей Луне стимулирует активный рост волос. Это идеальный период для тех, кто хочет сделать волосы длиннее и гуще", – отмечает Гульназ.

Самые неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2026

Период со 2 по 17 апреля считается неблагоприятным для стрижек. В это время Луна убывает, а энергетика считается нестабильной.

В такие дни лучше:

не менять длину волос

отказаться от окрашивания

не использовать агрессивные процедуры

Однако убывающая Луна подходит для очищающих и восстанавливающих процедур – пилингов кожи головы, масок и детокс-ухода.

"На убывающей Луне стрижка может дольше сохранять форму. Поэтому этот период часто выбирают те, кто хочет замедлить рост волос и сохранить прическу на более долгий срок", – объясняет эксперт.

Денежная стрижка в апреле 2026

В поисковых запросах всё чаще встречается термин "денежная стрижка". Считается, что правильно выбранный день для похода в салон может символически привлечь удачу и финансовые возможности.

В апреле 2026 года наиболее подходящие даты для такой стрижки:

19 апреля

20 апреля

26 апреля

29 апреля

Эти дни приходятся на растущую Луну — период обновления и усиления энергии перемен.

Советы по окрашиванию и уходу за волосами в апреле

Лунный календарь помогает выбрать не только дни для стрижки, но и лучшее время для ухода за волосами.

Полезные рекомендации: