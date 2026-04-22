Лунный календарь стрижек и ухода за волосами на апрель 2026 года

Самые важные даты
Основные правила лунного календаря стрижек
- Растущая Луна – удачное время для стрижки, если хочется ускорить рост волос.
- Убывающая Луна – лучше подходит для тех, кто хочет укрепить волосы и дольше сохранить форму прически.
- Новолуние – считается неблагоприятным периодом для посещения парикмахера.
Лунный календарь стрижек по дням
Дата
Фаза Луны
Луна в знаке
Оценка дня
Рекомендации
1 апреля
растущая
Дева / Весы
⭐⭐
Можно подровнять кончики
2 апреля
полнолуние
Весы
❌
Стрижка не рекомендуется
3 апреля
убывающая
Весы / Скорпион
⭐
Неблагоприятный день
4 апреля
убывающая
Скорпион
⭐
Лучше ограничиться уходом
5 апреля
убывающая
Скорпион
⭐
Волосам нужен отдых
6 апреля
убывающая
Скорпион / Стрелец
⭐
Не использовать горячие приборы
7 апреля
убывающая
Стрелец
⭐
Нежелательно стричь волосы
8 апреля
убывающая
Стрелец / Козерог
⭐
Подходят очищающие процедуры
9 апреля
убывающая
Козерог
⭐
Можно сделать массаж кожи головы
10 апреля
третья четверть
Козерог
⭐
Дать волосам отдых
11 апреля
убывающая
Козерог / Водолей
⭐
Неблагоприятный день
12 апреля
убывающая
Водолей
⭐
Стрижку лучше отложить
13 апреля
убывающая
Водолей / Рыбы
⭐
Не подходит для экспериментов
14 апреля
убывающая
Рыбы
⭐
Лучше мягкий уход
15 апреля
убывающая
Рыбы / Овен
⭐
Избегать горячих укладок
16 апреля
убывающая
Овен
⭐
Неблагоприятный день
17 апреля
новолуние
Овен / Телец
❌
Стрижка запрещена
18 апреля
растущая
Телец
⭐⭐
Нейтральный день
19 апреля
растущая
Телец / Близнецы
⭐⭐⭐⭐⭐
🟢 Отличный день для стрижки
20 апреля
растущая
Близнецы
⭐⭐⭐⭐⭐
🟢 Один из лучших дней
21 апреля
растущая
Близнецы / Рак
⭐⭐⭐⭐⭐
🟢 Благоприятный день
22 апреля
растущая
Рак
⭐⭐⭐
Можно планировать изменения
23 апреля
растущая
Рак / Лев
⭐⭐
Нейтральный день
24 апреля
первая четверть
Лев
⭐⭐
Не лучший день для стрижки
25 апреля
растущая
Лев
⭐⭐⭐⭐
🟢 Хороший день
26 апреля
растущая
Лев / Дева
⭐⭐⭐⭐
🟢 Подходит для ухода
27 апреля
растущая
Дева
⭐⭐⭐⭐⭐
🟢 Один из лучших дней
28 апреля
растущая
Дева / Весы
⭐⭐⭐⭐
🟢 Благоприятный день
29 апреля
растущая
Весы
⭐⭐⭐⭐
🟢 Хороший день
30 апреля
растущая
Весы / Скорпион
⭐⭐⭐⭐
🟢 Можно обновить причёску
Самые благоприятные дни для стрижки в апреле 2026
- волосы быстрее растут после стрижки;
- лучше держится форма прически;
- окрашивание получается более насыщенным.
Самые неблагоприятные дни для стрижки в апреле 2026
- не менять длину волос
- отказаться от окрашивания
- не использовать агрессивные процедуры
Денежная стрижка в апреле 2026
- 19 апреля
- 20 апреля
- 26 апреля
- 29 апреля
Советы по окрашиванию и уходу за волосами в апреле
- Убывающая Луна (3-16 апреля)
Подходит для очищающих процедур — пилинга кожи головы и детокс-ухода.
- Растущая Луна (18-30 апреля)
Лучший период для питания волос, укрепления и окрашивания.
- Полнолуние и новолуние
В такие дни лучше ограничиться базовым уходом и не проводить сложные процедуры.