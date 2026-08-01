Лунный календарь на сентябрь 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Сентябрь 2026 года становится месяцем возвращения к привычному ритму, новых рабочих задач и постепенной смены летнего настроения на более собранный осенний режим. Лунный календарь на сентябрь 2026 года поможет заранее определить благоприятные дни для важных дел, стрижек, финансовых решений, ухода за здоровьем и работы в саду, а подробный календарь лунных дней на сентябрь позволит удобнее планировать месяц с учетом фаз Луны и эмоционально напряженных периодов.

Начало осени проходит под влиянием смены лунных фаз, которые традиционно связывают с уровнем энергии, эмоциональным состоянием, работоспособностью и общим ритмом жизни.

Основные фазы Луны в сентябре 2026 года, подробный календарь лунных дней на сентябрь, таблица по датам и рекомендации, которые помогут удобнее планировать месяц с учетом лунного цикла и влияния Луны на разные сферы жизни, — материале РИА Новости.

Фазы Луны в сентябре 2026

В сентябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты:

Последняя четверть — 4 сентября. Новолуние — 11 сентября. Первая четверть — 18 сентября. Полнолуние — 26 сентября.

Периоды лунного цикла в сентябре распределяются следующим образом:

убывающая Луна — с 1 по 10 сентября;

растущая Луна — с 12 по 25 сентября;

после полнолуния 26 сентября начинается новый период убывающей Луны.

Убывающая Луна считается более спокойным периодом месяца, подходящим для завершения дел, наведения порядка, отдыха и постепенного снижения нагрузки. Растущая Луна, напротив, чаще связана с активностью, новыми задачами, финансовыми вопросами и высокой мотивацией.

© Shutterstock/FOTODOM / Sammy D's Фазы Луны © Shutterstock/FOTODOM / Sammy D's Фазы Луны

Наиболее эмоционально напряженными днями сентября считаются новолуние 11 сентября и полнолуние 26 сентября. В такие периоды лунный календарь на сентябрь благоприятные дни обычно рекомендует внимательнее относиться к самочувствию, эмоциональному фону и уровню нагрузки.

Таблица: лунный календарь на сентябрь 2026 по дням

Подробный лунный календарь на сентябрь 2026 года помогает заранее выбрать благоприятные дни для работы, отдыха, финансовых решений, ухода за собой и повседневных дел. Таблица составлена с учетом фаз Луны и последовательности лунных дней на сентябрь 2026 года.

Дата Лунная фаза Лунный день Рекомендации 1 сентября Убывающая Луна 20-й лунный день Подходит для завершения дел и спокойной работы 2 сентября Убывающая Луна 21-й лунный день Благоприятный день для активности и общения 3 сентября Убывающая Луна 22-й лунный день Хорошее время для планирования 4 сентября Последняя четверть 23-й лунный день Желательно снизить нагрузку 5 сентября Убывающая Луна 24-й лунный день Подходит для рутинных и домашних дел 6 сентября Убывающая Луна 25-й лунный день Хорошее время для отдыха и восстановления 7 сентября Убывающая Луна 26-й лунный день Не стоит перегружать себя эмоционально 8 сентября Убывающая Луна 27-й лунный день Благоприятный день для спокойной работы 9 сентября Убывающая Луна 28-й лунный день Подходит для завершения процессов 10 сентября Убывающая Луна 29-й лунный день Эмоционально напряженный день 11 сентября Новолуние 1-й лунный день Лучше избегать перегрузок и конфликтов 12 сентября Растущая Луна 2-й лунный день Хорошее время для новых планов 13 сентября Растущая Луна 3-й лунный день Благоприятный день для активных действий 14 сентября Растущая Луна 4-й лунный день Подходит для общения и встреч 15 сентября Растущая Луна 5-й лунный день Хорошее время для финансовых вопросов 16 сентября Растущая Луна 6-й лунный день Благоприятный день для поездок и переговоров 17 сентября Растущая Луна 7-й лунный день Подходит для рабочих задач 18 сентября Первая четверть 8-й лунный день Возможна повышенная эмоциональность 19 сентября Растущая Луна 9-й лунный день Важно избегать импульсивных решений 20 сентября Растущая Луна 10-й лунный день Благоприятный день для новых начинаний 21 сентября Растущая Луна 11-й лунный день Высокий уровень энергии и активности 22 сентября Растущая Луна 12-й лунный день Хорошее время для общения и сотрудничества 23 сентября Растущая Луна 13-й лунный день Подходит для финансовых и рабочих дел 24 сентября Растущая Луна 14-й лунный день Благоприятный день для активной работы 25 сентября Растущая Луна 15-й лунный день Эмоционально напряженный день 26 сентября Полнолуние 16-й лунный день Лучше избегать конфликтов и перегрузки 27 сентября Убывающая Луна 16-й лунный день Подходит для завершения дел 28 сентября Убывающая Луна 17-й лунный день Хорошее время для спокойной работы 29 сентября Убывающая Луна 18-й лунный день Лучше избегать эмоциональной перегрузки 30 сентября Убывающая Луна 19-й лунный день Подходит для наведения порядка и отдыха

Благоприятные и неблагоприятные дни в сентябре 2026

Лунный календарь на сентябрь 2026 года показывает, что начало осени будет достаточно контрастным по энергетике. Первая половина месяца проходит под влиянием убывающей Луны и больше подходит для завершения дел, спокойной работы и наведения порядка. После новолуния 11 сентября начинается период растущей Луны, который считается более благоприятным для новых начинаний, рабочих задач, финансовых решений и активных действий.

Календарь лунных дней на сентябрь помогает заранее определить удачные даты месяца и периоды, когда лучше снизить нагрузку, избегать эмоционального переутомления и не принимать поспешных решений.

Благоприятные дни

Наиболее благоприятные дни сентября 2026 года приходятся на период растущей Луны, когда усиливаются активность, мотивация и концентрация.

Лунный календарь на сентябрь благоприятные дни выделяет следующие даты: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24.

Эти дни хорошо подходят для:

начала новых дел;

рабочих встреч;

финансовых вопросов;

поездок;

обучения;

переговоров;

планирования важных задач.

Особенно продуктивной считается вторая половина сентября, когда растущая Луна способствует более активному рабочему ритму, высокой концентрации и желанию двигаться вперед.

Для завершения процессов, спокойной работы и наведения порядка также подходят: 1, 2, 3, 5, 8, 9 сентября.

Эти даты лучше использовать для рутинных задач, организационных вопросов и постепенного завершения накопившихся дел.

Неблагоприятные дни

Наиболее напряженными днями сентября 2026 года считаются периоды вокруг новолуния и полнолуния. В такие даты эмоциональный фон может становиться более нестабильным, а уровень усталости и раздражительности — повышаться.

Неблагоприятными днями считаются: 4, 10, 11 (новолуние), 18, 25, 26 (полнолуние) сентября.

В эти периоды лунный календарь на сентябрь 2026 года рекомендует:

не перегружать график;

избегать конфликтов;

не принимать импульсивных решений;

снижать уровень стресса;

оставлять больше времени на отдых и восстановление.

Особенно чувствительными днями считаются новолуние 11 сентября и полнолуние 26 сентября, когда влияние Луны сильнее отражается на эмоциональном состоянии, концентрации и общем самочувствии.

"В такие дни важно снизить ожидания от себя. Вокруг полнолуния, (плюс-минус два дня), например, энергетический фон нестабилен: хочется то плакать, то кричать, то купить все, что блестит. Астрологи рекомендуют в этот период не планировать важных переговоров, финансовых решений и серьезных разговоров, если их можно отложить.

© Shutterstock/FOTODOM / PV productions Девушка спит © Shutterstock/FOTODOM / PV productions Девушка спит

Важно следить за сном. Полная Луна может мешать засыпать, делает сон поверхностным. Примите это как данность: не корите себя за бессонницу, примите теплую ванну, выпейте травяной чай, почитайте бумажную книгу. Отказ от гаджетов за час до сна в эти дни особенно важен.

Третье — выгружать эмоции на бумагу или в разговор с тем, кому доверяете. Можно вести "лунный дневник": записывать, что всплыло, что разозлило, о чем захотелось сказать. Это помогает не копить напряжение и не срываться на близких", — советует астролог, таро-нумеролог Елена Совершенова.

Лунный календарь дел на сентябрь 2026

Лунный календарь на сентябрь 2026 года помогает более удобно распределить нагрузку в течение месяца и выбрать удачные периоды для новых начинаний, завершения старых задач и полноценного отдыха. Начало осени традиционно связано с возвращением к активному рабочему ритму, поэтому календарь лунных дней на сентябрь многие используют для планирования важных дел, финансовых вопросов и организации повседневных процессов.

Первая половина сентября проходит под влиянием убывающей Луны и больше подходит для завершения процессов, наведения порядка и спокойной работы. После новолуния 11 сентября начинается период растущей Луны — более активный и продуктивный для новых проектов и важных решений.

Когда начинать новые дела

Лунный календарь на сентябрь благоприятные дни для новых начинаний связывает прежде всего с периодом растущей Луны — с 12 по 25 сентября.

Наиболее удачными днями для старта новых дел считаются: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 сентября.

Эти даты хорошо подходят для:

запуска проектов;

финансовых решений;

переговоров;

рабочих встреч;

обучения;

поездок;

начала сотрудничества и организационных процессов.

Особенно продуктивной считается неделя после первой четверти Луны 18 сентября, когда усиливаются мотивация, концентрация и желание активно двигаться вперед.

Когда завершать проекты

Период убывающей Луны в сентябре 2026 года лучше использовать для завершения старых процессов, наведения порядка и постепенного снижения нагрузки.

Наиболее подходящими днями для завершения дел считаются: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 сентября.

В эти даты проще:

закрывать рабочие вопросы;

разбирать документы;

подводить итоги;

избавляться от лишнего;

завершать организационные задачи и накопившиеся процессы.

Последние дни перед новолунием — 10 и 11 сентября — считаются менее стабильными эмоционально, поэтому в этот период лучше избегать перегрузки и не начинать сложные проекты.

Когда лучше отдыхать

Лунный календарь на сентябрь 2026 года рекомендует уделять больше внимания отдыху и восстановлению в периоды смены фаз Луны и эмоционально напряженные дни.

Наиболее подходящими днями для спокойного режима считаются: 4, 10, 11, 18, 25, 26 сентября.

В такие периоды желательно:

снижать уровень нагрузки;

не перегружать график;

избегать конфликтов и эмоционально сложных разговоров;

уделять больше внимания сну и восстановлению;

оставлять время для спокойного отдыха и восстановления энергии.

Особенно чувствительными днями сентября считаются новолуние 11 сентября и полнолуние 26 сентября, когда эмоциональная реакция на события может ощущаться сильнее обычного.

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026

Лунный календарь на сентябрь 2026 года помогает выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и лунных дней. Начало осени считается хорошим периодом для восстановления волос после летнего сезона, поэтому многие планируют уходовые процедуры именно по лунному календарю.

Растущая Луна в сентябре 2026 года особенно подходит для стрижек тем, кто хочет ускорить рост волос, освежить форму и улучшить общее состояние длины. Убывающая Луна больше связана с укреплением волос, поддержанием формы прически и спокойным восстанавливающим уходом.

© Shutterstock/FOTODOM / ZaitsevMaksym Девушке стригут волосы в салоне красоты © Shutterstock/FOTODOM / ZaitsevMaksym Девушке стригут волосы в салоне красоты

Наиболее благоприятными днями для стрижки в сентябре считаются: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 сентября.

Эти даты хорошо подходят для:

обновления длины;

окрашивания;

восстанавливающего ухода;

процедур для укрепления волос;

смены формы стрижки.

Неблагоприятными днями для стрижек и агрессивных процедур считаются: 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) сентября.

В такие дни лучше избегать:

резкой смены образа;

сложного окрашивания;

агрессивных процедур;

сильного термического воздействия на волосы.

Для окрашивания волос лунный календарь на сентябрь благоприятные дни выделяет: 14, 15, 16, 21, 23 сентября.

Сентябрь также считается хорошим периодом для питательных масок, увлажняющего ухода и восстановления волос после активного солнца и высокой летней температуры.

Лунный календарь здоровья

Лунный календарь на сентябрь 2026 года помогает более грамотно распределить нагрузку, периоды активности и восстановления с учетом фаз Луны и общего эмоционального фона месяца.

Первая половина сентября проходит под влиянием убывающей Луны и лучше подходит для:

спокойного режима;

восстановления;

снижения уровня стресса;

умеренной физической активности;

работы над режимом сна и привычками.

После новолуния 11 сентября начинается более активный период месяца. Растущая Луна способствует повышению работоспособности, концентрации и внутренней мотивации.

Наиболее благоприятными днями для активности и восстановления считаются: 13, 15, 16, 20, 21, 23, 24 сентября.

В эти даты обычно проще поддерживать высокий уровень энергии, быстрее восстанавливаться после нагрузки и сохранять эмоциональную устойчивость.

Повышенного внимания к самочувствию требуют: 4, 10, 11 (новолуние), 25, 26 (полнолуние) сентября.

В такие периоды желательно:

не перегружать организм;

соблюдать режим сна;

избегать эмоционального переутомления;

снижать уровень стресса;

оставлять больше времени для восстановления.

Во второй половине сентября особенно важно поддерживать баланс между активностью и отдыхом, поскольку возвращение к рабочему ритму после лета может быстрее приводить к усталости и эмоциональному напряжению.

Лунный календарь садовода и огородника

Лунный календарь на сентябрь 2026 года считается важным ориентиром для сезонных работ в саду и огороде. Начало осени связано со сбором урожая, подготовкой участка к холодному сезону, обработкой почвы и уходом за растениями.

Растущая Луна — с 12 по 25 сентября — считается благоприятным периодом для:

посадки зелени;

работы с надземными культурами;

подкормки растений;

полива;

ухода за тепличными посадками.

Наиболее удачными днями для садовых и огородных работ считаются: 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 сентября.

Эти даты хорошо подходят для:

работы с грядками;

обработки растений;

подкормки овощных культур;

ухода за теплицами;

сезонных работ на участке.

Период убывающей Луны лучше использовать для:

сбора урожая;

обрезки;

рыхления почвы;

борьбы с вредителями;

подготовки сада к осени.

Неблагоприятными днями для активных посадок и пересадок считаются: 10, 11 (новолуние), 26 (полнолуние) сентября.