Лунный календарь на май 2026: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни
19:20 30.04.2026 (обновлено: 11:46 01.05.2026)
Лунный календарь на май 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Лунный календарь - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Юлия Рольник
Приглашенный эксперт
Юлия Рольник
Астролог, специалист по прогнозированию, астропсихологии, мунданной и финансовой астрологии
Оглавление
Записаться к мастеру на стрижку, подготовить рассаду к пересадке или запланировать крупную финансовую сделку — в решении этих и других вопросов многие россияне предпочитают ориентироваться на фазы лунного календаря. На какие дни в мае 2026 года приходится новолуние и полнолуние, благоприятные дни для стрижки, важных дел, посадок и так далее, лунный календарь по дням — в материале РИА Новости.

Фазы Луны в мае 2026

Лунный календарь учитывает четыре основные фазы Луны, которые в течение месяца постепенно сменяют друг друга. Каждая фаза определяется тем, как именно Земля, Луна и Солнце располагаются относительно друг друга и, соответственно, какую часть земного спутника мы видим на небосклоне.
К основным лунным фазам относятся:
  • полнолуние (Луна полностью освещена солнечными лучами, хорошо видна на небе);
  • новолуние (Луна занимает положение между Солнцем и Землей и практически не видна на небе);
  • растущая Луна (видимая часть лунного диска постепенно увеличивается);
  • убывающая Луна (видимая часть с каждым днем понемногу уменьшается).
“Май 2026 года начинается и завершается Полнолунием, поэтому сам месяц обещает быть богатым на эмоции и события и может стать во многом переломным. Первая половина месяца проходит на убывающей Луне — это время завершения дел, освобождения от лишнего, наведения порядка и подведения итогов. 16 мая наступит Новолуние в Тельце, которое задаст новый практичный и земной цикл: деньги, дом, тело, стабильность и долгосрочные планы выйдут на первый план, — говорит астролог Юлия Рольник. — С 17 по 30 мая Луна будет расти, усиливая активность, инициативу и желание двигаться вперед. А 31 мая произойдёт Полнолуние в Стрельце, которые станут яркой кульминацией месяца. Это время будет связано с дорогами, обучением, юридическими вопросами, мировоззрением и важными решениями”.
Таким образом в мае 2026 года фазы Луны распределятся следующим образом:
1 мая — Полнолуние в Скорпионе.
2–15 мая — убывающая Луна.
16 мая — Новолуние в Тельце.
17–30 мая — растущая Луна.
31 мая — Полнолуние в Стрельце.

Таблица: лунный календарь на май 2026 по дням

Полный цикл смены фаз Луны (или так называемый синодический месяц между двумя одинаковыми точками, к примеру, между двумя новолуниями). Как правило, он составляет 29,5 суток, а последовательность лунных суток не совпадает с календарными датами.
Астролог Юлия Рольник составила лунный календарь на май 2026 года.

Дата

Лунная фаза

Лунный день

Рекомендации

1 мая

Полнолуние

14

  • Эмоционально сильный день. В это время лучше не провоцировать конфликты, не принимать решений под давлением и не рисковать деньгами. Подходит для глубокого анализа, завершения сложных разговоров, освобождения от старых обид.

2 мая

Убывающая Луна

15-16

День требует самоконтроля. Хорошо заниматься очищением пространства, финансовыми проверками, разбором долгов и документов. Не стоит идти на резкие шаги в отношениях.

3 мая

Убывающая Луна

16

Подходит для обучения, планирования поездок, духовных практик. Возможны неожиданные новости. Лучше не спорить из-за взглядов и не делать поспешных заявлений.

4 мая

Убывающая Луна

17

Хороший день для расширения кругозора, работы с информацией, подготовки документов. Важные дела лучше делать без спешки.

5 мая

Убывающая Луна

18

День подходит для завершения учебных, юридических и организационных вопросов. Вечером стоит навести порядок в планах и расписании.

6 мая

Убывающая Луна

19

Практичный день для работы, дисциплины, финансового контроля. Подходит для завершения проектов, исправления ошибок и тех дел, которые требуют терпения.

7 мая

Убывающая Луна

20

День серьезных разговоров и расчетов, планирования бюджета. Не стоит перегружать себя и брать лишнюю ответственность.

8 мая

Убывающая Луна

21

День перемен и пересмотра планов. Хорошо освобождаться от устаревших схем, наводить порядок в технике, документах, рабочих процессах.

9 мая

Убывающая Луна

22

Удачный день для общения, идей, встреч с единомышленниками. Не стоит цепляться за старые решения, ведь порой на ситуация полезно посмотреть шире.

10 мая

Убывающая Луна

23

День может быть нервным и непредсказуемым. Лучше не начинать важных дел, а завершать то, что давно откладывалось. Вечером полезны отдых и тишина.

11 мая

Убывающая Луна

24

Хороший день для восстановления сил, творчества, духовных практик. Не стоит перегружать себя бытовыми и рабочими задачами.

12 мая

Убывающая Луна

25

День интуиции и внутренней работы. Подходит для отдыха, очищения, спокойного завершения дел. Нежелательны финансовые риски и эмоциональные обещания.

13 мая

Убывающая Луна

26

Лучше снизить активность и не спорить. Подходит для спокойной работы, уборки, анализа ошибок, отказа от лишних обязательств.

14 мая

Убывающая Луна

27

День мягкий, но рассеянный. Хорошо заниматься творчеством, благотворительностью, восстановлением здоровья. В делах нужна внимательность.

15 мая

Убывающая Луна

28

Подходит для наведения порядка дома, финансового планирования, заботы о теле. Хороший день для спокойного завершения месяца перед Новолунием.

16 мая

Новолуние

29-1

Один из ключевых дней месяца. Лучше не перегружать себя и не начинать крупных дел до вечера. После Новолуния можно формулировать желания и планы, связанные с деньгами, домом, стабильностью.

17 мая

Растущая Луна

2

День лёгкого старта. Хорошо собирать информацию, общаться, планировать обучение, писать, договариваться.

18 мая

Растущая Луна

3

Подходит для переписки, встреч, коротких поездок, запуска информационных проектов. Важно не распыляться.

19 мая

Растущая Луна

4

Хороший день для домашних дел, семьи, заботы о близких. Рабочие вопросы лучше решать мягко, без давления.

20 мая

Растущая Луна

5

Подходит для укрепления отношений, семейных покупок, заботы о здоровье и питании. День эмоциональный, но продуктивный.

21 мая

Растущая Луна

6

Хороший день для творчества, самопрезентации, публичных выступлений. Можно заниматься красотой, стилем, детьми, праздниками.

22 мая

Растущая Луна

7

Слова имеют особую силу. Подходит для переговоров, выступлений, рекламы. Важно не обещать лишнего.

23 мая

Растущая Луна

7-8

День наведения порядка. Хорошо заниматься документами, здоровьем, уборкой, систематизацией дел.

24 мая

Растущая Луна

8-9

Лучше избегать суеты и критики. Подходит для спокойной работы, ухода за телом, анализа привычек.

25 мая

Растущая Луна

9-10

Первая половина дня может быть напряжённой. Важные встречи лучше планировать после обеда. Вечером хорошо заниматься отношениями и эстетикой.

26 мая

Растущая Луна

10-11

Хороший день для общения, сотрудничества, примирения, красоты и покупок. Подходит для дипломатии и мягких решений.

27 мая

Растущая Луна

11-12

День гармонии и партнерства. Хорошо договариваться, подписывать несложные документы, обсуждать совместные планы.

28 мая

Растущая Луна

12-13

День глубоких чувств и скрытых процессов. Подходит для финансового анализа, психологической работы, завершения внутренних конфликтов.

29 мая

Растущая Луна

13

Перед Полнолунием энергия усиливается, поэтому лучше не провоцировать ревность, споры и эмоциональные проверки. Хорошо заниматься сложными задачами.

30 мая

Растущая Луна

14-15

Накануне Полнолуния эмоции нарастают, возможны резкие выводы. Лучше не принимать поспешных решений.

31 мая

Полнолуние

15

Очень сильный день. Возможны важные новости, откровения, кульминации в вопросах поездок, обучения, документов, мировоззрения. Лучше не конфликтовать и не перегружать нервную систему.

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2026

В каждом месяце можно выделить те дни, которые наиболее благоприятны для решения тех или иных задач или выполнения определенных дел, а также дни, в которые делать это считается нежелательным. Как правило, они также связаны с текущими фазами Луны (например, новолуние для многих сфер считается неблагоприятным периодом).

Благоприятные дни

Наиболее удачными днями в мае 2026 году можно считать 3, 6, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 26 и 27 мая. “Они подходят для общения, планирования, для домашних дел и обучения, финансового порядка, красоты и мягкого продвижения важных вопросов”, — говорит Юлия Рольник.
Также, по словам астролога, отдельные дни особенно благоприятны для решения конкретных задач, например:
15 мая — удачный день для финансового планирования, домашних дел и подготовки к новому циклу;
17–18 мая — подходит для старта обучения, переговоров, информационных проектов;
20 мая — для семьи, дома, заботы о здоровье;
22 мая — благоприятен для публичности, рекламы, выступлений;
26–27 мая — для отношений, примирения, сотрудничества и красоты.
Неблагоприятные дни

С осторожностью стоит действовать и принимать решения в следующие даты последнего весеннего месяца: 1, 2, 10, 12, 16, 24, 25, 30 и 31 мая.
Так, на 1 мая приходится Полнолуние в Скорпионе, а это значит — эмоциональные всплески и риск конфликтов. 16 мая произойдет Новолуние, и в этот день особенно напряженным будет период до 23:01.
По словам астролога, 24 и 25 мая — это период 9-го лунного дня, когда лучше избегать спешки, критики и сомнительных предложений. А 31 мая произойдет Полнолуние в Стрельце, которое станет днем сильных эмоций и важных развязок.

Лунный календарь дел на май 2026

Ориентируясь на фазы Луны и наиболее благоприятные даты для тех или иных действий, можно составить примерный график, который поможет сориентироваться и выбрать подходящее для решения важных вопросов время.
Когда начинать новые дела

По словам Юлии Рольник, лучший период в мае для того, чтобы начать новые дела — это период после Новолуния, то есть с 17 по 30 мая. Особенно удачными в этом плане будут 17, 18, 20, 22, 26 и 27 мая.

Когда завершать проекты

Завершать важные проекты астролог советует в период убывающей Луны, с 2 по 15 мая. “Это время подходит для закрытия долгов, уборки, отказа от ненужного, пересмотра планов, завершения старых рабочих и бытовых задач”, — отмечает эксперт.
А вот в решении финансовых вопросов хороши 6–7 мая, 15–16 мая и 28–29 мая. При этом астролог рекомендует воздержаться от крупных покупок и связанных с серьезным риском вложений в дни Полнолуния и Новолуния.
Когда лучше отдыхать

Лунный календарь может помочь выбрать даже оптимальное время для отдыха. Эффективно восстановить и снизить нагрузки можно будет 11–12 мая, 16 мая, а также 31 мая, которое может дать эмоциональное и физическое перенапряжение.

Лунный календарь стрижек на май 2026

Считается, что различные фазы Луны могут по-разному влиять на состояние волос, усиливая эффект от всевозможных уходовых процедур или, наоборот, делая их слишком чувствительными с любым манипуляциям и повреждениям. Не говоря уже о том, что отдельные дни месяца считаются благоприятными для стрижки, которая поможет привлечь финансовую удачу.
Лунный календарь здоровья

Способна ли Луна оказывать ощутимое влияние на здоровье человека (и меняется ли это воздействие в зависимости от смены фаз) — этот вопрос до сих пор изучается и вызывает споры в научном мире. Но для части россиян лунный календарь является важным ориентиром.
“В первой половине мая организм может требовать очищения, разгрузки и восстановления. На убывающей Луне полезно избавляться от вредных привычек, пересматривать питание, завершать курс лечения, снижать нагрузку”, — говорит Юлия Рольник.
В первые дни месяца (1 и 2 мая) эксперт советует беречь нервную систему и не перегружать себя эмоционально, а 11 и 12 мая, по словам астролога, подходят для отдыха, сна и мягкого восстановления.
В Новолуние (16 мая) стоит избегать переутомления, максимально уменьшить стресс желательно и 31 мая, а также не переедать и не планировать чрезмерные нагрузки.
А период 23–25 мая подходят для формирования режима, решения вопросов с питанием, диагностики и наведения порядка в привычках.

Лунный календарь садовода и огородника

На лунный календарь в планировании основных работ ориентируют и многие владельцы садов и огородов. Они также учитывают текущие фазы Луны, принимая решения, когда лучше высаживать в грунт, пикировать или пропалывать различные культуры
“В мае Луна помогает распределить садовые работы по ритмам месяца, — говорит астролог Юлия Рольник. — На убывающей Луне с 2 по 15 мая хорошо заниматься прополкой, обрезкой, уборкой участка, борьбой с вредителями, подготовкой почвы и завершением старых работ”.
Когда стоит высаживать основные культуры в мае, а в какие дни стоит отказаться от любых работ — расскажет подробный лунный календарь на 2026 год.
 
