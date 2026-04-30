Лунный календарь на май 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Записаться к мастеру на стрижку, подготовить рассаду к пересадке или запланировать крупную финансовую сделку — в решении этих и других вопросов многие россияне предпочитают ориентироваться на фазы лунного календаря. На какие дни в мае 2026 года приходится новолуние и полнолуние, благоприятные дни для стрижки, важных дел, посадок и так далее, лунный календарь по дням — в материале РИА Новости.

Фазы Луны в мае 2026

Лунный календарь учитывает четыре основные фазы Луны , которые в течение месяца постепенно сменяют друг друга. Каждая фаза определяется тем, как именно Земля, Луна и Солнце располагаются относительно друг друга и, соответственно, какую часть земного спутника мы видим на небосклоне.

К основным лунным фазам относятся:

полнолуние (Луна полностью освещена солнечными лучами, хорошо видна на небе);

новолуние (Луна занимает положение между Солнцем и Землей и практически не видна на небе);

растущая Луна (видимая часть лунного диска постепенно увеличивается);

убывающая Луна (видимая часть с каждым днем понемногу уменьшается).

“Май 2026 года начинается и завершается Полнолунием, поэтому сам месяц обещает быть богатым на эмоции и события и может стать во многом переломным. Первая половина месяца проходит на убывающей Луне — это время завершения дел, освобождения от лишнего, наведения порядка и подведения итогов. 16 мая наступит Новолуние в Тельце, которое задаст новый практичный и земной цикл: деньги, дом, тело, стабильность и долгосрочные планы выйдут на первый план, — говорит астролог Юлия Рольник. — С 17 по 30 мая Луна будет расти, усиливая активность, инициативу и желание двигаться вперед. А 31 мая произойдёт Полнолуние в Стрельце, которые станут яркой кульминацией месяца. Это время будет связано с дорогами, обучением, юридическими вопросами, мировоззрением и важными решениями”.

Таким образом в мае 2026 года фазы Луны распределятся следующим образом:

1 мая — Полнолуние в Скорпионе.

2–15 мая — убывающая Луна.

16 мая — Новолуние в Тельце.

17–30 мая — растущая Луна.

31 мая — Полнолуние в Стрельце.

Таблица: лунный календарь на май 2026 по дням

Полный цикл смены фаз Луны (или так называемый синодический месяц между двумя одинаковыми точками, к примеру, между двумя новолуниями). Как правило, он составляет 29,5 суток, а последовательность лунных суток не совпадает с календарными датами.

Астролог Юлия Рольник составила лунный календарь на май 2026 года.

Дата Лунная фаза Лунный день Рекомендации 1 мая Полнолуние 14 Эмоционально сильный день. В это время лучше не провоцировать конфликты, не принимать решений под давлением и не рисковать деньгами. Подходит для глубокого анализа, завершения сложных разговоров, освобождения от старых обид. 2 мая Убывающая Луна 15-16 День требует самоконтроля. Хорошо заниматься очищением пространства, финансовыми проверками, разбором долгов и документов. Не стоит идти на резкие шаги в отношениях. 3 мая Убывающая Луна 16 Подходит для обучения, планирования поездок, духовных практик. Возможны неожиданные новости. Лучше не спорить из-за взглядов и не делать поспешных заявлений. 4 мая Убывающая Луна 17 Хороший день для расширения кругозора, работы с информацией, подготовки документов. Важные дела лучше делать без спешки. 5 мая Убывающая Луна 18 День подходит для завершения учебных, юридических и организационных вопросов. Вечером стоит навести порядок в планах и расписании. 6 мая Убывающая Луна 19 Практичный день для работы, дисциплины, финансового контроля. Подходит для завершения проектов, исправления ошибок и тех дел, которые требуют терпения. 7 мая Убывающая Луна 20 День серьезных разговоров и расчетов, планирования бюджета. Не стоит перегружать себя и брать лишнюю ответственность. 8 мая Убывающая Луна 21 День перемен и пересмотра планов. Хорошо освобождаться от устаревших схем, наводить порядок в технике, документах, рабочих процессах. 9 мая Убывающая Луна 22 Удачный день для общения, идей, встреч с единомышленниками. Не стоит цепляться за старые решения, ведь порой на ситуация полезно посмотреть шире. 10 мая Убывающая Луна 23 День может быть нервным и непредсказуемым. Лучше не начинать важных дел, а завершать то, что давно откладывалось. Вечером полезны отдых и тишина. 11 мая Убывающая Луна 24 Хороший день для восстановления сил, творчества, духовных практик. Не стоит перегружать себя бытовыми и рабочими задачами. 12 мая Убывающая Луна 25 День интуиции и внутренней работы. Подходит для отдыха, очищения, спокойного завершения дел. Нежелательны финансовые риски и эмоциональные обещания. 13 мая Убывающая Луна 26 Лучше снизить активность и не спорить. Подходит для спокойной работы, уборки, анализа ошибок, отказа от лишних обязательств. 14 мая Убывающая Луна 27 День мягкий, но рассеянный. Хорошо заниматься творчеством, благотворительностью, восстановлением здоровья. В делах нужна внимательность. 15 мая Убывающая Луна 28 Подходит для наведения порядка дома, финансового планирования, заботы о теле. Хороший день для спокойного завершения месяца перед Новолунием. 16 мая Новолуние 29-1 Один из ключевых дней месяца. Лучше не перегружать себя и не начинать крупных дел до вечера. После Новолуния можно формулировать желания и планы, связанные с деньгами, домом, стабильностью. 17 мая Растущая Луна 2 День лёгкого старта. Хорошо собирать информацию, общаться, планировать обучение, писать, договариваться. 18 мая Растущая Луна 3 Подходит для переписки, встреч, коротких поездок, запуска информационных проектов. Важно не распыляться. 19 мая Растущая Луна 4 Хороший день для домашних дел, семьи, заботы о близких. Рабочие вопросы лучше решать мягко, без давления. 20 мая Растущая Луна 5 Подходит для укрепления отношений, семейных покупок, заботы о здоровье и питании. День эмоциональный, но продуктивный. 21 мая Растущая Луна 6 Хороший день для творчества, самопрезентации, публичных выступлений. Можно заниматься красотой, стилем, детьми, праздниками. 22 мая Растущая Луна 7 Слова имеют особую силу. Подходит для переговоров, выступлений, рекламы. Важно не обещать лишнего. 23 мая Растущая Луна 7-8 День наведения порядка. Хорошо заниматься документами, здоровьем, уборкой, систематизацией дел. 24 мая Растущая Луна 8-9 Лучше избегать суеты и критики. Подходит для спокойной работы, ухода за телом, анализа привычек. 25 мая Растущая Луна 9-10 Первая половина дня может быть напряжённой. Важные встречи лучше планировать после обеда. Вечером хорошо заниматься отношениями и эстетикой. 26 мая Растущая Луна 10-11 Хороший день для общения, сотрудничества, примирения, красоты и покупок. Подходит для дипломатии и мягких решений. 27 мая Растущая Луна 11-12 День гармонии и партнерства. Хорошо договариваться, подписывать несложные документы, обсуждать совместные планы. 28 мая Растущая Луна 12-13 День глубоких чувств и скрытых процессов. Подходит для финансового анализа, психологической работы, завершения внутренних конфликтов. 29 мая Растущая Луна 13 Перед Полнолунием энергия усиливается, поэтому лучше не провоцировать ревность, споры и эмоциональные проверки. Хорошо заниматься сложными задачами. 30 мая Растущая Луна 14-15 Накануне Полнолуния эмоции нарастают, возможны резкие выводы. Лучше не принимать поспешных решений. 31 мая Полнолуние 15 Очень сильный день. Возможны важные новости, откровения, кульминации в вопросах поездок, обучения, документов, мировоззрения. Лучше не конфликтовать и не перегружать нервную систему.

Благоприятные и неблагоприятные дни в мае 2026

В каждом месяце можно выделить те дни, которые наиболее благоприятны для решения тех или иных задач или выполнения определенных дел, а также дни, в которые делать это считается нежелательным. Как правило, они также связаны с текущими фазами Луны (например, новолуние для многих сфер считается неблагоприятным периодом).

Благоприятные дни

Наиболее удачными днями в мае 2026 году можно считать 3, 6, 9, 15, 17, 18, 20, 22, 26 и 27 мая. “Они подходят для общения, планирования, для домашних дел и обучения, финансового порядка, красоты и мягкого продвижения важных вопросов”, — говорит Юлия Рольник.

Также, по словам астролога, отдельные дни особенно благоприятны для решения конкретных задач, например:

15 мая — удачный день для финансового планирования, домашних дел и подготовки к новому циклу;

17–18 мая — подходит для старта обучения, переговоров, информационных проектов;

20 мая — для семьи, дома, заботы о здоровье;

22 мая — благоприятен для публичности, рекламы, выступлений;

26–27 мая — для отношений, примирения, сотрудничества и красоты.

Неблагоприятные дни

С осторожностью стоит действовать и принимать решения в следующие даты последнего весеннего месяца: 1, 2, 10, 12, 16, 24, 25, 30 и 31 мая.

Так, на 1 мая приходится Полнолуние в Скорпионе, а это значит — эмоциональные всплески и риск конфликтов. 16 мая произойдет Новолуние, и в этот день особенно напряженным будет период до 23:01.

По словам астролога, 24 и 25 мая — это период 9-го лунного дня, когда лучше избегать спешки, критики и сомнительных предложений. А 31 мая произойдет Полнолуние в Стрельце, которое станет днем сильных эмоций и важных развязок.

Лунный календарь дел на май 2026

Ориентируясь на фазы Луны и наиболее благоприятные даты для тех или иных действий, можно составить примерный график, который поможет сориентироваться и выбрать подходящее для решения важных вопросов время.

Когда начинать новые дела

По словам Юлии Рольник, лучший период в мае для того, чтобы начать новые дела — это период после Новолуния, то есть с 17 по 30 мая. Особенно удачными в этом плане будут 17, 18, 20, 22, 26 и 27 мая.

Когда завершать проекты

Завершать важные проекты астролог советует в период убывающей Луны, с 2 по 15 мая. “Это время подходит для закрытия долгов, уборки, отказа от ненужного, пересмотра планов, завершения старых рабочих и бытовых задач”, — отмечает эксперт.

А вот в решении финансовых вопросов хороши 6–7 мая, 15–16 мая и 28–29 мая. При этом астролог рекомендует воздержаться от крупных покупок и связанных с серьезным риском вложений в дни Полнолуния и Новолуния.

Когда лучше отдыхать

Лунный календарь может помочь выбрать даже оптимальное время для отдыха. Эффективно восстановить и снизить нагрузки можно будет 11–12 мая, 16 мая, а также 31 мая, которое может дать эмоциональное и физическое перенапряжение.

Лунный календарь стрижек на май 2026

Считается, что различные фазы Луны могут по-разному влиять на состояние волос, усиливая эффект от всевозможных уходовых процедур или, наоборот, делая их слишком чувствительными с любым манипуляциям и повреждениям. Не говоря уже о том, что отдельные дни месяца считаются благоприятными для стрижки, которая поможет привлечь финансовую удачу.

Лунный календарь здоровья

Способна ли Луна оказывать ощутимое влияние на здоровье человека (и меняется ли это воздействие в зависимости от смены фаз) — этот вопрос до сих пор изучается и вызывает споры в научном мире. Но для части россиян лунный календарь является важным ориентиром.

“В первой половине мая организм может требовать очищения, разгрузки и восстановления. На убывающей Луне полезно избавляться от вредных привычек, пересматривать питание, завершать курс лечения, снижать нагрузку”, — говорит Юлия Рольник.

В первые дни месяца (1 и 2 мая) эксперт советует беречь нервную систему и не перегружать себя эмоционально, а 11 и 12 мая, по словам астролога, подходят для отдыха, сна и мягкого восстановления.

В Новолуние (16 мая) стоит избегать переутомления, максимально уменьшить стресс желательно и 31 мая, а также не переедать и не планировать чрезмерные нагрузки.

А период 23–25 мая подходят для формирования режима, решения вопросов с питанием, диагностики и наведения порядка в привычках.

Лунный календарь садовода и огородника

На лунный календарь в планировании основных работ ориентируют и многие владельцы садов и огородов. Они также учитывают текущие фазы Луны, принимая решения, когда лучше высаживать в грунт, пикировать или пропалывать различные культуры

“В мае Луна помогает распределить садовые работы по ритмам месяца, — говорит астролог Юлия Рольник. — На убывающей Луне с 2 по 15 мая хорошо заниматься прополкой, обрезкой, уборкой участка, борьбой с вредителями, подготовкой почвы и завершением старых работ”.