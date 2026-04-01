Лунный календарь комнатных растений и цветов на 2026 год по месяцам
Январь
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 января
Растущая
Близнецы
Работа с ампельными и вьющимися растениями, легкое рыхление, санитарный уход
Пересадка
2 января
Растущая
Близнецы / Рак
До перехода — лёгкий уход, после — мягкий полив, увлажнение воздуха, уход за листьями
Активные работы с корнями
3 января
Полнолуние
Рак
Только наблюдение, мягкий полив по необходимости, бережный уход
Пересадка, деление, подкормка
4 января
Убывающая
Рак / Лев
До перехода — уход за влаголюбивыми растениями, затем — удаление сухих частей
Пересадка после перехода в Лев
5 января
Убывающая
Лев
Формирование кроны, санитарная чистка, удаление сухих листьев
Пересадка, обильный полив
6 января
Убывающая
Лев / Дева
После перехода - обработка грунта, умеренная пересадка устойчивых растений
Работы с корнями в первой половине
7 января
Убывающая
Дева
Хороший день для пересадки, замены верхнего слоя почвы, профилактики болезней
Обильный полив
8 января
Убывающая
Дева
Работа с грунтом, санитарный уход, осмотр корневой системы устойчивых растений
Обильный полив
9 января
Убывающая
Весы
Мягкий уход за декоративными и цветущими растениями, протирание листьев
Травмирующая пересадка
10 января
Третья четверть
Весы
Лёгкий декоративный уход, удаление сухих частей, проветривание
Активные пересадки
11 января
Убывающая
Весы / Скорпион
После перехода - полив, восстановительный уход, поддержка ослабленных растений
Активные процедуры в первой половине
12 января
Убывающая
Скорпион
Полив, мягкая подкормка, укоренение черенков, уход за влаголюбивыми видами
Сильная обрезка
13 января
Убывающая
Скорпион
Восстановительный уход, полив, работа с ослабленными растениями
Травмирующая пересадка
14 января
Убывающая
Стрелец
Работа с ампельными и вьющимися растениями, подвязка, санитарный уход
Пересадка
15 января
Убывающая
Стрелец
Легкое рыхление, профилактика вредителей, осмотр растений
Пересадка
16 января
Убывающая
Стрелец / Козерог
После перехода — перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход
Обильный полив
17 января
Убывающая
Козерог
Хороший день для аккуратной пересадки устойчивых растений, обновления грунта
-
18 января
Новолуние
Козерог
Только наблюдение, минимум вмешательств
Любые активные работы
19 января
Растущая
Козерог / Водолей
До перехода — работа с грунтом и корнями, затем — санитарный уход
Активный полив вечером
20 января
Растущая
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей
Пересадка, подкормка
21 января
Растущая
Водолей / Рыбы
После перехода — мягкий полив, восстановление, повышение влажности воздуха
Пересадка в первой половине
22 января
Растущая
Рыбы
Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми растениями, мягкой перевалки
Травмирующая обрезка
23 января
Растущая
Рыбы / Овен
До перехода — полив и уход, затем — санитарные процедуры
Пересадка после перехода
24 января
Растущая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей
Пересадка
25 января
Растущая
Овен / Телец
После перехода — перевалка, пересадка, укрепление корней
Работы с корнями в первой половине
26 января
Первая четверть
Телец
Один из лучших дней месяца для пересадки, укоренения и обновления грунта
Обильный полив
27 января
Растущая
Телец / Близнецы
До перехода — пересадка, затем — работа с ампельными, формировка
Обильный полив
28 января
Растущая
Близнецы
Работа с вьющимися и ампельными видами, санитарный уход
Пересадка
29 января
Растущая
Близнецы
Легкое рыхление, подвязка, декоративная чистка
Пересадка
30 января
Растущая
Рак
Полив, уход за листьями, повышение влажности воздуха, поддержка ослабленных растений
Сильная обрезка
31 января
Растущая
Рак
Один из лучших дней для мягкого полива, ухода и комфортной перевалки влаголюбивых культур
Грубое вмешательство в корни
Февраль
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 февраля
Растущая
Рак / Лев
Полив в первой половине дня, уход за листьями, легкая подкормка
Грубая обрезка, травмирующая пересадка
2 февраля
Полнолуние
Лев
Осмотр растений, удаление сухих частей, планирование работ
Пересадка, деление куста, сильная обрезка
3 февраля
Убывающая
Лев / Дева
Санитарная обрезка, обработка от вредителей, рыхление
Обильный полив
4 февраля
Убывающая
Дева
Пересадка по необходимости, обработка грунта, профилактика болезней
Перелив
5 февраля
Убывающая
Дева / Весы
Пересадка, перевалка, формирование декоративных растений
Сильная обрезка корней
6 февраля
Убывающая
Весы
Уход за цветущими растениями, посадка декоративно-лиственных культур
Грубое вмешательство в корневую систему
7 февраля
Убывающая
Весы / Скорпион
Полив, опрыскивание, укоренение черенков ближе к Скорпиону
Пересушивание почвы
8 февраля
Убывающая
Скорпион
Полив, подкормка, черенкование, восстановительный уход
Травмирующая обрезка
9 февраля
Убывающая
Скорпион
Укоренение черенков, обработка от вредителей, полив
Грубая пересадка крупных растений
10 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Скорпион / Стрелец
Обработка от болезней, рыхление, умеренный полив
Пересадка
11 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Стрелец
Работа с вьющимися и ампельными растениями, профилактика вредителей
Обрезка корней, перевалка
12 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Стрелец / Козерог*
Рыхление, укрепляющий уход, ближе к Козерогу — посадка и перевалка
Обильный полив
13 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Козерог
Пересадка, посадка клубневых и луковичных, укрепление корней
Чрезмерное увлажнение
14 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Козерог
Перевалка, пересадка, корневая подкормка
Обрезка надземной части
15 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Козерог / Водолей
В первой половине — пересадка, во второй — рыхление и санитарный уход
Обильный полив вечером
16 февраля
Убывающая, четвертая фаза
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей
Пересадка, активная подкормка
17 февраля
Новолуние
Водолей / Рыбы
Только лёгкий полив при необходимости, наблюдение, планирование
Любые активные работы
18 февраля
Растущая
Рыбы
Пересадка, перевалка, полив, подкормка, укоренение
-
19 февраля
Растущая
Рыбы / Овен
В первой половине — пересадка и полив, затем — рыхление и защита от вредителей
Грубая обрезка
20 февраля
Растущая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, санитарный уход
Пересадка, деление куста
21 февраля
Растущая
Овен
Обработка от вредителей, замена верхнего слоя почвы
Пересадка
22 февраля
Растущая
Овен / Телец
Во второй половине дня хорошо пересаживать и переваливать
Работы с корнями в первой половине
23 февраля
Растущая
Телец
Один из лучших дней для пересадки, посадки, укоренения
-
24 февраля
Растущая, первая четверть
Телец / Близнецы
До перехода — пересадка, после — обрезка, формировка, опрыскивание
Перелив
25 февраля
Растущая
Близнецы
Формирование кроны, работа с ампельными видами, опрыскивание
Пересадка
26 февраля
Растущая
Близнецы
Черенкование, подвязка, обрезка, проветривание
Посадка в тяжёлый грунт
27 февраля
Растущая
Рак
Полив, подкормка, пересадка влаголюбивых растений
Грубая обрезка
28 февраля
Растущая
Рак / Лев
В первой половине — полив, подкормка, уход за листьями
Пересадка во второй половине
Март
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1–2 марта
Растущая
Лев
Рыхление, санитарный уход, обработка от вредителей
Пересадка, обильный полив
3 марта
Полнолуние, лунное затмение
Дева
Только наблюдение, удаление сухих листьев
Пересадка, посадка, деление, подкормка
4 марта
Убывающая
Дева / Весы
Пересадка по необходимости, обработка почвы, уход за декоративными растениями
Перелив
5 марта
Убывающая
Весы
Уход за цветущими видами, умеренный полив, перевалка аккуратно
Грубая обрезка
6 марта
Убывающая
Весы
Посадка декоративно-лиственных и цветущих растений, рыхление
Травмирующая пересадка крупных экземпляров
7 марта
Убывающая
Весы / Скорпион
Полив, укоренение черенков, восстановительный уход
Пересушивание почвы
8 марта
Убывающая
Скорпион
Один из лучших дней для полива, черенкования и подкормки
Сильная обрезка
9 марта
Убывающая
Скорпион / Стрелец
В первой половине — полив и укоренение, затем — санитарные работы
Пересадка после перехода в Стрелец
10 марта
Убывающая
Стрелец
Работа с ампельными и вьющимися растениями, профилактика вредителей
Обрезка корней, пересадка
11 марта
Убывающая
Стрелец
Рыхление, установка опор, санитарный уход
Пересадка
12 марта
Убывающая
Стрелец / Козерог
Во второй половине — пересадка, перевалка, укрепление корневой системы
Обильный полив
13 марта
Убывающая
Козерог
Благоприятно для пересадки, посадки луковичных, укоренения
—
14 марта
Убывающая
Козерог
Перевалка, работа с корнями, корневая подкормка
Обрезка надземной части
15 марта
Убывающая
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, проветривание
Пересадка, активный полив
16 марта
Убывающая
Водолей
Профилактика вредителей, санитарный уход
Пересадка, подкормка
17 марта
Убывающая
Водолей / Рыбы
Во второй половине — полив, мягкая пересадка, уход за ослабленными растениями
Активные работы в первой половине
18 марта
Убывающая
Рыбы
Полив, перевалка, мягкая подкормка, укоренение
Травмирующая обрезка
19 марта
Новолуние
Рыбы / Овен
Только лёгкий уход и наблюдение
Любые активные процедуры
20 марта
Растущая
Овен
Борьба с вредителями, рыхление, замена верхнего слоя грунта
Пересадка
21 марта
Растущая
Овен / Телец
Во второй половине — удачное время для пересадки и перевалки
Работы с корнями в первой половине
22 марта
Растущая
Телец
Один из лучших дней месяца для пересадки и посадки
—
23 марта
Растущая
Телец / Близнецы
До перехода — пересадка, после — формирование, черенкование
Перелив
24 марта
Растущая
Близнецы
Обрезка, формирование кроны, работа с ампельными
Пересадка
25 марта
Растущая
Близнецы / Рак
После перехода в Рак хорошо поливать и подкармливать
Пересадка в первой половине
26 марта
Растущая
Рак
Полив, подкормка, уход за листьями, пересадка влаголюбивых растений
Грубая обрезка
27 марта
Растущая
Рак / Лев
В первой половине — полив, пересадка, уход; затем — санитарные работы
Травмирующая пересадка вечером
28 марта
Растущая
Лев
Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей
Пересадка, перелив
29 марта
Растущая
Лев / Дева
Во второй половине — умеренная пересадка и обработка грунта
Грубая пересадка в первой половине
30 марта
Растущая
Дева
Пересадка, обновление грунта, обработка от болезней
Обильный полив
31 марта
Растущая
Дева
Перевалка, пересадка, уход за корневой системой
Перелив
Апрель
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 апреля
Растущая
Дева/Весы
Умеренный полив, перевалка, уход за листьями
Грубая обрезка
2 апреля
Полнолуние
Весы
Осмотр растений, удаление сухих листьев, проветривание
Пересадка, деление куста, сильная подкормка
3 апреля
Убывающая
Весы / Скорпион
Уход за цветущими растениями, ближе к Скорпиону — полив и укоренение
Травмирующая пересадка
4 апреля
Убывающая
Скорпион
Один из лучших дней для полива, черенкования, восстановления ослабленных растений
Сильная обрезка
5 апреля
Убывающая
Скорпион
Полив, подкормка, укоренение черенков, мягкая пересадка
Грубое повреждение корней
6 апреля
Убывающая
Скорпион / Стрелец
В первой половине - полив и подкормка, затем - рыхление и санитарный уход
Пересадка после перехода в Стрелец
7 апреля
Убывающая
Стрелец
Работа с ампельными, вьющимися растениями, профилактика вредителей
Пересадка
8 апреля
Убывающая
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, пересадка, укрепление корней
Обильный полив
9 апреля
Убывающая
Козерог
Один из лучших дней для пересадки, посадки, перевалки
-
10 апреля
Убывающая
Козерог
Работа с корневой системой, пересадка, корневая подкормка
Обрезка надземной части
11 апреля
Убывающая
Козерог / Водолей
До перехода - перевалка, затем - рыхление и санитарный уход
Активный полив вечером
12 апреля
Убывающая
Водолей
Удаление сухих листьев, проветривание, обработка от вредителей
Пересадка, подкормка
13 апреля
Убывающая
Водолей / Рыбы
После перехода - полив, укоренение, восстановление
Активные работы в первой половине
14 апреля
Убывающая
Рыбы
Очень хороший день для полива, перевалки, мягкой подкормки
Травмирующая обрезка
15 апреля
Убывающая
Рыбы / Овен
До перехода - уход за влаголюбивыми культурами, затем - санитарные работы
Пересадка после перехода в Овен
16 апреля
Убывающая
Овен
Рыхление, обработка от вредителей, замена верхнего слоя почвы
Пересадка, деление
17 апреля
Новолуние
Овен / Телец
Только минимальный уход, наблюдение
Любые активные процедуры
18 апреля
Растущая
Телец
Один из лучших дней месяца для пересадки и укоренения
-
19 апреля
Растущая
Телец / Близнецы
До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, черенкование
Перелив
20 апреля
Растущая
Близнецы
Формирование кроны, работа с ампельными и вьющимися видами
Пересадка
21 апреля
Растущая
Близнецы / Рак
После перехода - полив, подкормка, уход за листьями
Грубая пересадка в первой половине
22 апреля
Растущая
Рак
Полив, подкормка, пересадка влаголюбивых растений
Сильная обрезка
23 апреля
Растущая
Рак / Лев
В первой половине - полив и перевалка, затем - санитарный уход
Пересадка после перехода в Лев
24 апреля
Растущая
Лев
Рыхление, удаление сухих частей, профилактика вредителей
Пересадка, обильный полив
25 апреля
Растущая
Лев
Формирование кроны, санитарная обрезка
Пересадка
26 апреля
Растущая
Лев / Дева
После перехода - пересадка, обновление грунта, обработка почвы
Пересадка в первой половине
27 апреля
Растущая
Дева
Хороший день для пересадки, работы с грунтом, профилактики болезней
Перелив
28 апреля
Растущая
Дева / Весы
До перехода - пересадка, после - уход за цветущими видами
Грубая обрезка
29 апреля
Растущая
Весы
Уход за декоративными и цветущими растениями, перевалка
Повреждение корней
30 апреля
Растущая
Весы / Скорпион
После перехода - полив, укоренение, мягкая подкормка
Пересушивание почвы
Май
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 мая
Полнолуние
Скорпион
Осмотр, лёгкий полив при необходимости, удаление сухих частей
Пересадка, деление, сильная подкормка
2 мая
Убывающая
Скорпион
Полив, укоренение, мягкая подкормка, восстановительный уход
Грубая обрезка
3 мая
Убывающая
Скорпион / Стрелец
В первой половине — полив и черенкование, затем — рыхление и профилактика
Пересадка после перехода в Стрелец
4 мая
Убывающая
Стрелец
Работа с вьющимися и ампельными растениями, санитарный уход
Пересадка
5 мая
Убывающая
Стрелец / Козерог
После перехода — пересадка, перевалка, укрепление корней
Перелив
6 мая
Убывающая
Козерог
Хороший день для пересадки, посадки, обновления грунта
-
7 мая
Убывающая
Козерог
Корневая подкормка, перевалка, работа с устойчивыми растениями
Обрезка надземной части
8 мая
Убывающая
Козерог / Водолей
До перехода — пересадка, после — санитарный уход
Активная подкормка в вечернее время
9 мая
Убывающая
Водолей
Удаление сухих листьев, проветривание, обработка от вредителей
Пересадка
10 мая
Убывающая
Водолей / Рыбы
После перехода — полив, мягкий уход, восстановление
Пересадка в первой половине
11 мая
Убывающая
Рыбы
Очень хороший день для полива, перевалки, укоренения
Травмирующая обрезка
12 мая
Убывающая
Рыбы
Полив, подкормка, работа с ослабленными растениями
Грубое вмешательство в корни
13 мая
Убывающая
Рыбы / Овен
До перехода — уход за влаголюбивыми растениями, затем — санитарные процедуры
Пересадка после перехода
14 мая
Убывающая
Овен
Рыхление, обработка от вредителей, замена верхнего слоя грунта
Пересадка
15 мая
Убывающая
Овен / Телец
После перехода — подготовка к пересадке, перевалка наиболее устойчивых культур
Активные работы в первой половине
16 мая
Новолуние
Телец
Минимальный уход, наблюдение
Любые серьезные процедуры считаются нежелательными
17 мая
Растущая
Телец / Близнецы
До перехода — пересадка, посадка, укоренение
Перелив
18 мая
Растущая
Близнецы
Формирование, черенкование, подвязка, работа с ампельными
Пересадка
19 мая
Растущая
Близнецы / Рак
После перехода — полив, подкормка, уход за листьями
Пересадка в первой половине
20 мая
Растущая
Рак
Один из лучших дней для полива, подкормки, пересадки влаголюбивых видов
Сильная обрезка
21 мая
Растущая
Рак / Лев
В первой половине — уход, полив, мягкая пересадка
Пересадка после перехода в Лев
22 мая
Растущая
Лев
Санитарная обрезка, формировка, профилактика вредителей
Пересадка, перелив
23 мая
Растущая
Лев / Дева
После перехода — пересадка, обновление грунта
Работы с корнями в первой половине
24 мая
Растущая
Дева
Хороший день для пересадки, обработки грунта, профилактики болезней
Обильный полив
25 мая
Растущая
Дева / Весы
До перехода — пересадка, после — уход за цветущими растениями
Грубая обрезка
26 мая
Растущая
Весы
Перевалка, уход за декоративными и цветущими видами
Повреждение корней
27 мая
Растущая
Весы
Один из удачных дней для цветущих растений и декоративного ухода
-
28 мая
Растущая
Весы / Скорпион
После перехода — полив, укоренение, подкормка
Пересушивание почвы
29 мая
Растущая
Скорпион
Очень хороший день для полива, укоренения и стимулирующего ухода
Травмирующая обрезка
30 мая
Растущая
Скорпион / Стрелец
В первой половине - полив и мягкая подкормка, затем - санитарные работы
Пересадка после перехода
31 мая
Полнолуние
Стрелец
Осмотр, удаление сухих листьев, проветривание
Пересадка, деление, подкормка
Июнь
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 июня
Убывающая
Стрелец / Козерог
После перехода — перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход
Пересадка в первой половине
2 июня
Убывающая
Козерог
Хороший день для пересадки, посадки, укрепления корневой системы
—
3 июня
Убывающая
Козерог
Перевалка, замена грунта, корневая подкормка
Обрезка надземной части
4 июня
Убывающая
Козерог / Водолей
До перехода — пересадка, затем — санитарный уход
Активный полив вечером
5 июня
Убывающая
Водолей
Удаление сухих листьев, обработка от вредителей, проветривание
Пересадка
6 июня
Убывающая
Водолей
Рыхление, профилактика болезней, санитарная обрезка
Подкормка, перевалка
7 июня
Убывающая
Водолей / Рыбы
После перехода — полив, укоренение, уход за ослабленными растениями
Активные работы в первой половине
8 июня
Убывающая
Рыбы
Один из лучших дней для полива, перевалки, подкормки
Травмирующая обрезка
9 июня
Убывающая
Рыбы / Овен
До перехода — полив и мягкий уход, затем — санитарные работы
Пересадка после перехода
10 июня
Убывающая
Овен
Борьба с вредителями, рыхление, замена верхнего слоя грунта
Пересадка
11 июня
Убывающая
Овен / Телец
После перехода — перевалка, подготовка к пересадке
Работы с корнями в первой половине
12 июня
Убывающая
Телец
Очень хороший день для пересадки, укоренения и посадки
—
13 июня
Убывающая
Телец / Близнецы
До перехода — пересадка, после — формировка, подвязка
Перелив
14 июня
Убывающая
Близнецы
Работа с ампельными растениями, обрезка, черенкование
Пересадка
15 июня
Новолуние
Близнецы / Рак
Только минимальный уход, наблюдение
Любые активные процедуры
16 июня
Растущая
Рак
Полив, подкормка, уход за листьями, пересадка влаголюбивых видов
Грубая обрезка
17 июня
Растущая
Рак / Лев
В первой половине — полив и перевалка, затем — санитарный уход
Пересадка после перехода
18 июня
Растущая
Лев
Формировка, удаление сухих частей, профилактика вредителей
Пересадка, перелив
19 июня
Растущая
Лев / Дева
После перехода — пересадка, замена грунта, профилактика болезней
Работы с корнями в первой половине
20 июня
Растущая
Дева
Один из лучших дней для пересадки и оздоровления грунта
Обильный полив
21 июня
Растущая
Дева / Весы
До перехода — пересадка, после — уход за цветущими видами
Грубая обрезка
22 июня
Растущая
Весы
Уход за декоративными и цветущими растениями, перевалка
Повреждение корней
23 июня
Растущая
Весы
Хороший день для ухода за цветущими и декоративными культурами
—
24 июня
Растущая
Весы / Скорпион
После перехода — полив, укоренение, мягкая подкормка
Пересушивание почвы
25 июня
Растущая
Скорпион
Очень хороший день для полива, черенкования, подкормки
Сильная обрезка
26 июня
Растущая
Скорпион / Стрелец
В первой половине — полив и укоренение, затем — санитарные работы
Пересадка после перехода
27 июня
Растущая
Стрелец
Работа с вьющимися и ампельными растениями, подвязка
Пересадка
28 июня
Растущая
Стрелец
Рыхление, санитарная обрезка, профилактика вредителей
Пересадка
29 июня
Растущая
Стрелец / Козерог
После перехода — перевалка, укрепление корней
Перелив
30 июня
Полнолуние
Козерог
Осмотр растений, удаление сухих частей, лёгкое рыхление
Пересадка, деление, подкормка
Июль
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 июля
Убывающая
Козерог / Водолей
В первой половине - перевалка, работа с корнями, замена грунта; вечером — санитарный уход
Активный полив поздно вечером
2 июля
Убывающая
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, обработка от вредителей
Пересадка, подкормка
3 июля
Убывающая
Водолей
Проветривание, санитарный уход, профилактика болезней
Пересадка
4 июля
Убывающая
Водолей / Рыбы
После перехода — полив, уход за ослабленными растениями, восстановление
Активные работы в первой половине
5 июля
Убывающая
Рыбы
Один из лучших дней для полива, мягкой подкормки, перевалки
Сильная обрезка
6 июля
Убывающая
Рыбы / Овен
До перехода — полив, укоренение, уход за влаголюбивыми растениями; после - санитарные процедуры
Пересадка после перехода в Овен
7 июля
Третья четверть
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление лишнего
Пересадка, деление куста
8 июля
Стареющий серп
Овен / Телец
После перехода - пересадка, перевалка, укрепление корней
Работы с корнями в первой половине
9 июля
Стареющий серп
Телец
Один из лучших дней месяца для пересадки и укоренения
-
10 июля
Стареющий серп
Телец
Перевалка, посадка, работа с устойчивыми декоративными растениями
Перелив
11 июля
Стареющий серп
Телец / Близнецы
До перехода — пересадка, затем - формировка, подвязка, черенкование
Обильный полив
12 июля
Стареющий серп
Близнецы
Работа с ампельными и вьющимися растениями, санитарная обрезка
Пересадка
13 июля
Стареющий серп
Близнецы / Рак
После перехода — полив, восстановительный уход, подготовка к новому циклу
Лишняя суета с растениями в первой половине
14 июля
Новолуние
Рак
Только минимальный уход, наблюдение, лёгкий полив при необходимости
Пересадка, подкормка, деление, обрезка
15 июля
Растущий серп
Рак / Лев
В первой половине — полив, подкормка, уход за листьями; затем — только лёгкий декоративный уход
Пересадка после перехода в Лев
16 июля
Растущая
Лев
Формирование кроны, удаление сухих частей, профилактика вредителей
Пересадка, обильный полив
17 июля
Растущая
Лев / Дева
После перехода - пересадка, замена грунта, оздоровление почвы
Работы с корнями в первой половине
18 июля
Растущая
Дева
Очень хороший день для пересадки, перевалки, обработки грунта
Перелив
19 июля
Растущая
Дева / Весы
До перехода — пересадка, после — уход за цветущими растениями
Грубая обрезка
20 июля
Растущая
Весы
Хороший день для цветущих и декоративных растений, перевалки, аккуратной посадки
Повреждение корней
21 июля
Первая четверть
Весы / Скорпион
До перехода стоит придерживаться умеренного ухода, после — сделать акцент на полив, укоренение, восстановление
Жёсткие процедуры вблизи четверти
22 июля
Растущая
Скорпион
Один из лучших дней для полива, подкормки, черенкования
Сильная обрезка
23 июля
Растущая
Скорпион
Полив, укоренение черенков, уход за ослабленными экземплярами
Травмирующая пересадка крупных растений
24 июля
Растущая
Скорпион / Стрелец
В первой половине — полив и подкормка, затем - санитарный уход
Пересадка после перехода в Стрелец
25 июля
Растущая
Стрелец
Работа с ампельными и вьющимися растениями, опоры, подвязка
Пересадка
26 июля
Растущая
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, работа с корневой системой, укрепляющий уход
Перелив
27 июля
Растущая
Козерог
Один из лучших дней для пересадки, посадки, укрепления корней
-
28 июля
Растущая
Козерог
Перевалка, замена грунта, работа с устойчивыми растениями
Обрезка надземной части
29 июля
Полнолуние
Козерог / Водолей
Осмотр растений, удаление сухих листьев, проветривание
Пересадка, деление, подкормка
30 июля
Убывающая
Водолей
Санитарный уход, профилактика вредителей, рыхление
Пересадка, активный полив
31 июля
Убывающая
Водолей / Рыбы
После перехода — полив, восстановительный уход, опрыскивание по необходимости
Активная пересадка
Август
Дата
Фаза
Луны
Знак
зодиака
Рекомендуемые
работы
Не
рекомендуется
1 августа
Убывающая
Рыбы
Полив, восстановительный уход, мягкая подкормка, опрыскивание по необходимости
Сильная обрезка
2 августа
Убывающая
Рыбы / Овен
До перехода - полив и уход за влаголюбивыми растениями, затем - санитарные процедуры
Пересадка после перехода в Овен
3 августа
Убывающая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих листьев
Пересадка, деление куста
4 августа
Убывающая
Овен
Санитарный уход, замена верхнего слоя грунта
Пересадка
5 августа
Убывающая
Овен / Телец
После перехода - перевалка, пересадка, укрепление корней
Работы с корнями в первой половине
6 августа
Третья четверть
Телец
Один из удачных дней для пересадки устойчивых растений, перевалки и укоренения
Перелив
7 августа
Стареющий серп
Телец / Близнецы
До перехода - пересадка, после — формировка, подвязка, черенкование
Обильный полив
8 августа
Стареющий серп
Близнецы
Работа с ампельными и вьющимися растениями, санитарная обрезка
Пересадка
9 августа
Стареющий серп
Близнецы / Рак
После перехода - полив, уход за листьями, восстановительный уход
Лишние манипуляции в первой половине
10 августа
Стареющий серп
Рак
День покоя, мягкий полив при необходимости, наблюдение за состоянием растений
Подкормка, пересадка, обрезка
11 августа
Стареющий серп
Рак / Лев
В первой половине - спокойный уход, затем - только минимальные процедуры
Активная пересадка
12 августа
Новолуние
Лев
Только наблюдение, проветривание, удаление сухих листьев
Любые активные работы
13 августа
Растущий серп
Лев / Дева
После перехода - пересадка, обработка грунта, уход за корневой системой
Работы с корнями в первой половине
14 августа
Растущий серп
Дева
Очень хороший день для пересадки, перевалки, обновления субстрата
Перелив
15 августа
Растущий серп
Дева / Весы
До перехода - пересадка, после — уход за цветущими растениями
Грубая обрезка
16 августа
Растущий серп
Весы
Благоприятно для декоративных и цветущих растений, перевалки, посадки
Повреждение корней
17 августа
Растущий серп
Весы / Скорпион
После перехода - полив, укоренение, восстановление ослабленных растений
Активные работы в первой половине
18 августа
Растущий серп
Скорпион
Один из лучших дней для полива, подкормки, черенкования
Сильная обрезка
19 августа
Растущий серп
Скорпион / Стрелец
В первой половине - полив и укоренение, затем - санитарный уход
Пересадка после перехода в Стрелец
20 августа
Первая четверть
Стрелец
Подвязка, работа с ампельными, профилактика вредителей
Пересадка
21 августа
Растущая
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, укрепление корневой системы, замена грунта
Перелив
22 августа
Растущая
Козерог
Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и посадки
-
23 августа
Растущая
Козерог / Водолей
До перехода - пересадка, после - санитарный уход, проветривание
Активный полив вечером
24 августа
Растущая
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей
Пересадка, подкормка
25 августа
Растущая
Водолей / Рыбы
После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление
Пересадка в первой половине
26 августа
Растущая
Рыбы
Очень хороший день для полива, перевалки, ухода за ослабленными растениями
Травмирующая обрезка
27 августа
Растущая
Рыбы / Овен
До перехода - полив и мягкий уход, затем - только санитарные процедуры
Пересадка после перехода
28 августа
Полнолуние
Рыбы
Наблюдение, лёгкий полив при необходимости, повышение влажности воздуха
Пересадка, деление, сильная подкормка
29 августа
Убывающая
Рыбы
Полив, восстановительный уход, обработка листьев, лёгкая подкормка
Грубая обрезка
30 августа
Убывающая
Рыбы / Овен
До перехода - уход за влаголюбивыми растениями, затем - санитарные работы
Пересадка после перехода в Овен
31 августа
Убывающая
Овен
Удаление сухих частей, рыхление, профилактика вредителей
Пересадка
Сентябрь
Дата
Фаза
Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые
работы
Не
рекомендуется
1 сентября
Убывающая
Овен / Телец
После перехода - перевалка, пересадка устойчивых растений, укрепление корней
Работы с корнями в первой половине
2 сентября
Убывающая
Телец
Один из лучших дней для пересадки, укоренения и обновления грунта
Перелив
3 сентября
Убывающая
Телец / Близнецы
До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, санитарный уход
Обильный полив
4 сентября
Третья четверть
Близнецы
Работа с ампельными и вьющимися растениями, удаление лишнего, санитарная обрезка
Пересадка
5 сентября
Стареющий серп
Близнецы / Рак
После перехода - полив, восстановительный уход, уход за листьями
Лишние активные процедуры в первой половине
6 сентября
Стареющий серп
Рак
День мягкого ухода, умеренный полив при необходимости, повышение влажности воздуха
Пересадка, подкормка, обрезка
7 сентября
Стареющий серп
Рак / Лев
В первой половине - спокойный уход, затем - только декоративные и лёгкие процедуры
Активная пересадка
8 сентября
Стареющий серп
Лев
Формирование кроны, удаление сухих частей, осмотр растений
Пересадка, перелив
9 сентября
Стареющий серп
Лев / Дева
После перехода - подготовка грунта, мягкая пересадка, оздоровление субстрата
Работы с корнями в первой половине
10 сентября
Стареющий серп
Дева
Хороший день для аккуратной пересадки, обновления верхнего слоя почвы, профилактики болезней
Обильный полив
11 сентября
Новолуние
Дева
Только наблюдение, лёгкий полив при необходимости, уборка сухих листьев
Любые активные работы
12 сентября
Растущий серп
Дева / Весы
До перехода - пересадка, после - уход за декоративными и цветущими растениями
Грубая обрезка
13 сентября
Растущий серп
Весы
Благоприятно для цветущих и декоративных растений, перевалки, ухода за бутонами и листьями
Повреждение корней
14 сентября
Растущий серп
Весы / Скорпион
После перехода - полив, укоренение, восстановительный уход
Активные работы в первой половине
15 сентября
Растущий серп
Скорпион
Один из лучших дней для полива, подкормки, черенкования и поддержки ослабленных растений
Сильная обрезка
16 сентября
Растущий серп
Скорпион / Стрелец
До перехода - полив и укоренение, затем - санитарные работы
Пересадка после перехода в Стрелец
17 сентября
Растущий серп
Стрелец
Работа с ампельными, подвязка, профилактика вредителей
Пересадка
18 сентября
Первая четверть
Стрелец
Умеренный уход, работа с опорами, рыхление
Жёсткие процедуры вблизи четверти
19 сентября
Растущая
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, пересадка устойчивых растений, укрепление корней
Перелив
20 сентября
Растущая
Козерог
Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и работы с корнями
-
21 сентября
Растущая
Козерог / Водолей
До перехода - пересадка, затем - санитарный уход, проветривание
Активный полив вечером
22 сентября
Растущая
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей
Пересадка, подкормка
23 сентября
Растущая
Водолей
Санитарный уход, лёгкое проветривание, контроль состояния растений
Пересадка
24 сентября
Растущая
Водолей / Рыбы
После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление растений
Пересадка в первой половине
25 сентября
Растущая
Рыбы
Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми культурами, мягкой перевалки
Травмирующая обрезка
26 сентября
Полнолуние
Рыбы / Овен
До перехода - только наблюдение и самый лёгкий уход; после - без активных вмешательств
Пересадка, деление, подкормка
27 сентября
Убывающая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей
Пересадка
28 сентября
Убывающая
Овен / Телец
После перехода - перевалка, пересадка, работа с устойчивыми растениями
Работы с корнями в первой половине
29 сентября
Убывающая
Телец
Один из лучших дней для пересадки, посадки и укоренения
Перелив
30 сентября
Убывающая
Телец / Близнецы
До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, работа с ампельными
Обильный полив вечером
Октябрь
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 октября
Убывающая
Близнецы
Работа с ампельными и вьющимися растениями, санитарная обрезка, проветривание
Пересадка
2 октября
Убывающая
Близнецы / Рак
После перехода - полив, уход за листьями, восстановительный уход
Лишние активные процедуры в первой половине
3 октября
Третья четверть
Рак
Мягкий полив при необходимости, повышение влажности воздуха, спокойный уход
Пересадка, подкормка, обрезка
4 октября
Стареющий серп
Рак
День бережного ухода, наблюдения и мягкого увлажнения
Активная пересадка
5 октября
Стареющий серп
Рак / Лев
В первой половине - спокойный уход, затем - удаление сухих частей, декоративная чистка
Пересадка после перехода в Лев
6 октября
Стареющий серп
Лев
Формирование кроны, осмотр растений, санитарный уход
Пересадка, перелив
7 октября
Стареющий серп
Лев / Дева
После перехода - аккуратная пересадка, обновление верхнего слоя грунта, оздоровление субстрата
Работы с корнями в первой половине
8 октября
Стареющий серп
Дева
Хороший день для обработки грунта, пересадки устойчивых растений, профилактики болезней
Обильный полив
9 октября
Стареющий серп
Дева / Весы
До перехода - пересадка, после - уход за цветущими и декоративными видами
Грубая обрезка
10 октября
Новолуние
Весы
Только наблюдение, удаление сухих листьев, лёгкий полив по необходимости
Любые активные работы
11 октября
Растущий серп
Весы / Скорпион
До перехода - мягкий уход за цветущими растениями, после - полив и восстановление
Активные вмешательства в первой половине
12 октября
Растущий серп
Скорпион
Один из лучших дней для полива, черенкования, мягкой подкормки
Сильная обрезка
13 октября
Растущий серп
Скорпион
Полив, укоренение черенков, восстановительный уход
Травмирующая пересадка крупных растений
14 октября
Растущий серп
Скорпион / Стрелец
В первой половине - полив и мягкий уход, затем - санитарные процедуры
Пересадка после перехода в Стрелец
15 октября
Растущий серп
Стрелец
Работа с ампельными, подвязка, профилактика вредителей
Пересадка
16 октября
Растущий серп
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, укрепление корневой системы, работа с грунтом
Перелив
17 октября
Растущий серп
Козерог
Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и работы с корнями
-
18 октября
Первая четверть
Козерог
Умеренная пересадка устойчивых растений, укрепляющий уход
Жёсткие процедуры вблизи четверти
19 октября
Растущая
Козерог / Водолей
До перехода - работа с корнями, затем - санитарный уход, проветривание
Активный полив вечером
20 октября
Растущая
Водолей
Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей
Пересадка, подкормка
21 октября
Растущая
Водолей / Рыбы
После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление растений
Пересадка в первой половине
22 октября
Растущая
Рыбы
Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми культурами, мягкой перевалки
Травмирующая обрезка
23 октября
Растущая
Рыбы / Овен
До перехода - полив и мягкий уход, затем - только санитарные процедуры
Пересадка после перехода
24 октября
Растущая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей
Пересадка
25 октября
Растущая
Овен
Санитарный уход, замена верхнего слоя почвы
Пересадка, деление куста
26 октября
Полнолуние
Овен / Телец
После перехода - только самый лёгкий уход, наблюдение
Пересадка, подкормка, деление
27 октября
Убывающая
Телец
Один из лучших дней для пересадки устойчивых растений, укоренения и обновления грунта
Перелив
28 октября
Убывающая
Телец / Близнецы
До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, работа с ампельными
Обильный полив
29 октября
Убывающая
Близнецы
Санитарная обрезка, работа с вьющимися растениями, проветривание
Пересадка
30 октября
Убывающая
Близнецы / Рак
После перехода - мягкий полив, уход за листьями, спокойный домашний уход
Активные процедуры в первой половине
31 октября
Убывающая
Рак
Бережный уход, повышение влажности воздуха, наблюдение за состоянием растений
Пересадка, подкормка
Ноябрь
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 ноября
Третья четверть
Рак / Лев
В первой половине - мягкий полив, уход за листьями, повышение влажности; затем - удаление сухих частей
Пересадка, подкормка
2 ноября
Убывающая
Лев
Формирование кроны, декоративная чистка, санитарный уход
Пересадка, перелив
3 ноября
Убывающая
Лев / Дева
После перехода - аккуратная пересадка устойчивых растений, обработка грунта, оздоровление субстрата
Работы с корнями в первой половине
4 ноября
Убывающая
Дева
Хороший день для пересадки, замены верхнего слоя почвы, профилактики болезней
Обильный полив
5 ноября
Убывающая
Дева / Весы
До перехода - пересадка, после - уход за цветущими и декоративными растениями
Грубая обрезка
6 ноября
Убывающая
Весы
Мягкий декоративный уход, работа с цветущими видами, протирание листьев
Повреждение корней
7 ноября
Убывающая
Весы
Лёгкий уход, удаление сухих листьев, проветривание
Активные работы с корнями
8 ноября
Убывающая
Весы / Скорпион
После перехода - полив, восстановительный уход, поддержка ослабленных растений
Активные процедуры в первой половине
9 ноября
Новолуние
Скорпион
Только наблюдение, самый лёгкий полив по необходимости
Любые активные работы
10 ноября
Растущий серп
Скорпион / Стрелец
До перехода - полив, укоренение, мягкая подкормка; затем - санитарные процедуры
Пересадка после перехода в Стрелец
11 ноября
Растущий серп
Стрелец
Работа с ампельными и вьющимися растениями, опоры, подвязка
Пересадка
12 ноября
Растущий серп
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход
Перелив
13 ноября
Растущий серп
Козерог
Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и обновления грунта
-
14 ноября
Растущий серп
Козерог
Перевалка, работа с корневой системой, укрепление устойчивых растений
Обрезка надземной части
15 ноября
Растущий серп
Козерог / Водолей
До перехода - работа с корнями, затем - санитарный уход и проветривание
Активный полив вечером
16 ноября
Первая четверть
Водолей
Рыхление, профилактика вредителей, удаление сухих листьев
Пересадка, подкормка
17 ноября
Первая четверть
Водолей
Санитарный уход, мягкое проветривание, контроль состояния растений
Жёсткие процедуры
18 ноября
Растущая
Водолей / Рыбы
После перехода - полив, восстановительный уход, мягкая подкормка
Пересадка в первой половине
19 ноября
Растущая
Рыбы
Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми растениями, мягкой перевалки
Травмирующая обрезка
20 ноября
Растущая
Рыбы / Овен
До перехода - полив и мягкий уход, затем - санитарные работы
Пересадка после перехода
21 ноября
Растущая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей
Пересадка
22 ноября
Растущая
Овен / Телец
После перехода - перевалка, пересадка, укрепление корней
Работы с корнями в первой половине
23 ноября
Растущая
Телец
Один из лучших дней месяца для пересадки, укоренения и обновления грунта
Перелив
24 ноября
Полнолуние
Телец / Близнецы
Только наблюдение, лёгкое проветривание, минимум вмешательства
Пересадка, подкормка, деление
25 ноября
Убывающая
Близнецы
Санитарная обрезка, работа с ампельными и вьющимися растениями
Пересадка
26 ноября
Убывающая
Близнецы / Рак
После перехода - мягкий полив, уход за листьями, домашний восстановительный уход
Активные работы в первой половине
27 ноября
Убывающая
Рак
Бережный уход, повышение влажности воздуха, наблюдение за состоянием растений
Пересадка, подкормка
28 ноября
Убывающая
Рак / Лев
До перехода - мягкий полив и уход, затем - декоративная чистка
Пересадка после перехода в Лев
29 ноября
Убывающая
Лев
Формирование, удаление сухих частей, санитарный уход
Пересадка
30 ноября
Убывающая
Лев / Дева
После перехода - обработка грунта, умеренная пересадка устойчивых растений, подготовка к декабрю
Работы с корнями в первой половине
Декабрь
Дата
Фаза Луны
Знак зодиака
Рекомендуемые работы
Не рекомендуется
1 декабря
Третья четверть
Дева
Обработка грунта, аккуратная пересадка устойчивых растений, замена верхнего слоя почвы
Обильный полив
2 декабря
Убывающая
Дева / Весы
До перехода - пересадка, после - декоративный уход за цветущими и лиственными видами
Грубая обрезка
3 декабря
Убывающая
Весы
Лёгкий уход, протирание листьев, работа с цветущими растениями
Повреждение корней
4 декабря
Убывающая
Весы
Мягкий уход, удаление сухих листьев, проветривание
Активные работы с корнями
5 декабря
Убывающая
Весы / Скорпион
После перехода - полив, восстановительный уход, поддержка ослабленных растений
Активные процедуры в первой половине
6 декабря
Убывающая
Скорпион
Полив, мягкая подкормка, укоренение черенков, уход за влаголюбивыми растениями
Сильная обрезка
7 декабря
Убывающая
Скорпион / Стрелец
До перехода - полив и восстановительный уход, затем - санитарные процедуры
Пересадка после перехода в Стрелец
8 декабря
Убывающая
Стрелец
Работа с ампельными и вьющимися растениями, подвязка, профилактика вредителей
Пересадка
9 декабря
Новолуние
Стрелец
Только наблюдение, самый лёгкий уход, минимальный полив по необходимости
Любые активные работы
10 декабря
Растущий серп
Стрелец / Козерог
После перехода - перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход
Перелив
11 декабря
Растущий серп
Козерог
Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и обновления грунта
-
12 декабря
Растущий серп
Козерог / Водолей
До перехода - работа с корневой системой, затем - санитарный уход и проветривание
Активный полив вечером
13 декабря
Растущий серп
Водолей
Рыхление, профилактика вредителей, удаление сухих листьев
Пересадка, подкормка
14 декабря
Растущий серп
Водолей
Лёгкий санитарный уход, проветривание, контроль состояния растений
Пересадка
15 декабря
Растущий серп
Водолей / Рыбы
После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление
Пересадка в первой половине
16 декабря
Растущий серп
Рыбы
Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми растениями, мягкой перевалки
Травмирующая обрезка
17 декабря
Первая четверть
Рыбы / Овен
До перехода - полив и мягкий уход, затем - санитарные работы
Пересадка после перехода в Овен
18 декабря
Растущая
Овен
Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей
Пересадка
19 декабря
Растущая
Овен / Телец
После перехода - перевалка, работа с устойчивыми растениями, укрепление корней
Работы с корнями в первой половине
20 декабря
Растущая
Телец
Один из лучших дней месяца для пересадки, укоренения и работы с грунтом
Перелив
21 декабря
Растущая
Телец
Хороший день для перевалки, посадки и укрепления корневой системы
Избыточный полив
22 декабря
Растущая
Телец / Близнецы
До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, работа с ампельными видами
Обильный полив
23 декабря
Растущая
Близнецы
Санитарная обрезка, работа с вьющимися растениями, лёгкий уход
Пересадка
24 декабря
Полнолуние
Близнецы / Рак
Только наблюдение, мягкое проветривание, минимум вмешательства
Пересадка, подкормка, деление
25 декабря
Убывающая
Рак
Бережный уход, мягкий полив, повышение влажности воздуха
Пересадка, подкормка
26 декабря
Убывающая
Рак / Лев
До перехода - уход за листьями и увлажнение, удаление сухих частей
Активная пересадка
27 декабря
Убывающая
Лев
Формирование кроны, санитарный уход, декоративная чистка
Пересадка
28 декабря
Убывающая
Лев / Дева
После перехода - обработка грунта, умеренная пересадка устойчивых растений
Работы с корнями в первой половине
29 декабря
Убывающая
Дева
Хороший день для аккуратной пересадки, обновления верхнего слоя почвы, профилактики болезней
Перелив
30 декабря
Третья четверть
Дева / Весы
До перехода - пересадка и обработка грунта, после - лёгкий декоративный уход
Сильная обрезка
31 декабря
Убывающая
Весы
Мягкий уход за декоративными и цветущими растениями, удаление сухих листьев
Активные работы с корнями
Лунные фазы и их влияние на комнатные растения
- Растущая Луна — в этот период освещенная часть Луны, которую можно наблюдать в ночном небе, постепенно увеличивается в размерах от тоненького серпа до полного диска. Считается, что в эти дни движение соков в растениях сосредоточено в основном в наземной части (то есть в стеблях, листьях и т.д.), а потому эти дни называют благоприятными для пересадки и перевалки, ухода за листьями, подкормки и так далее;
- Убывающая Луна — так называют фазу, в течение которой видимая часть Луны день ото дня становится меньше, визуально превращаясь из ярко освещенного диска в тонкий серп. В этот период соки растений направлены уже к корням, которые становятся весьма уязвимыми и чувствительными к разного рода повреждениям. В это время рекомендуется уделить внимание защите от вредителей, провести аккуратное рыхление почвы, провести санитарную обрезку и убедиться, что растение не страдает от каких-либо “недугов” ;
- Новолуние — время, когда Луна занимаем положение между Солнцем и Землей, вследствие чего разглядеть ее не небосклоне становится невозможно. В лунном календаре это время (не только само новолуние, но также день до и после него) считается одним из самых неблагоприятных для любых манипуляций с растениями. Последним необходим покой, так что эксперты советуют ограничиться лишь самыми необходимыми процедурами;
- Полнолуние — это время, когда на небе виден полностью освещенный лунный диск. Как и в новолуние, наиболее предпочтительным сценарием для растений в этот день считается покой, так как любые манипуляции и процедуры могут вызвать у них стресс.