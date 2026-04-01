Планируя предстоящие работы в саду и огороде, многие россияне предпочитают ориентироваться на так называемый лунный календарь. В его основе лежит представление о том, что разные фазы Луны по-разному влияют на движение сока в растениях (в том числе комнатных), а значит, и на их рост и развитие. Как именно Луна влияет на комнатные растения, когда лучше сажать, пересаживать и проводить другие процедуры по лунному календарю в 2026 году, советы по уходу — в материале РИА Новости.

Лунный календарь комнатных растений и цветов на 2026 год по месяцам

Лунный календарь используют в качестве ориентира, при помощи которого можно выбрать наиболее благоприятные дни как для манипуляций с комнатными растениями в целом, так и для проведения определенных процедур. При этом учитываются как текущие фазы Луны, так и положение спутника Земли относительно тех или иных знаков зодиака.

Подробный лунный календарь для комнатных растений по месяцам составила астролог астролог Юлия Рольник.

Январь

Первый месяц года для комнатных растений — это не время интенсивного роста, у большинства домашних культур в это время активность заметно снижается. Причин тому множество: мало света, пересушенный воздух в помещениях и так далее. “Поэтому главный принцип января — не торопить растения. Лучше меньше вмешательств, но больше внимания к их состоянию: сухим кончикам листьев, влажности воздуха, стабильности температуры и аккуратному поливу”, — говорит Юлия Рольник.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 18 января

Полнолуние: 3 января

Растущая Луна: 1-2, 19-31 января

Убывающая Луна: 4-17 января

Астрологические особенности января 2026:

“Месяц начинается на растущей Луне, уже 3 января проходит Полнолуние, затем Луна убывает до Новолуния 18 января в Козероге, после чего начинается новый цикл. Первая половина месяца больше подходит для санитарного ухода, контроля полива, рыхления и наведения порядка вокруг растений, — отмечает астролог. — Вторая половина января, после новолуния, будет мягко благоприятствовать аккуратной пересадке самых устойчивых видов, укоренению черенков и работе с грунтом”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в январе 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 января Растущая Близнецы Работа с ампельными и вьющимися растениями, легкое рыхление, санитарный уход Пересадка 2 января Растущая Близнецы / Рак До перехода — лёгкий уход, после — мягкий полив, увлажнение воздуха, уход за листьями Активные работы с корнями 3 января Полнолуние Рак Только наблюдение, мягкий полив по необходимости, бережный уход Пересадка, деление, подкормка 4 января Убывающая Рак / Лев До перехода — уход за влаголюбивыми растениями, затем — удаление сухих частей Пересадка после перехода в Лев 5 января Убывающая Лев Формирование кроны, санитарная чистка, удаление сухих листьев Пересадка, обильный полив 6 января Убывающая Лев / Дева После перехода - обработка грунта, умеренная пересадка устойчивых растений Работы с корнями в первой половине 7 января Убывающая Дева Хороший день для пересадки, замены верхнего слоя почвы, профилактики болезней Обильный полив 8 января Убывающая Дева Работа с грунтом, санитарный уход, осмотр корневой системы устойчивых растений Обильный полив 9 января Убывающая Весы Мягкий уход за декоративными и цветущими растениями, протирание листьев Травмирующая пересадка 10 января Третья четверть Весы Лёгкий декоративный уход, удаление сухих частей, проветривание Активные пересадки 11 января Убывающая Весы / Скорпион После перехода - полив, восстановительный уход, поддержка ослабленных растений Активные процедуры в первой половине 12 января Убывающая Скорпион Полив, мягкая подкормка, укоренение черенков, уход за влаголюбивыми видами Сильная обрезка 13 января Убывающая Скорпион Восстановительный уход, полив, работа с ослабленными растениями Травмирующая пересадка 14 января Убывающая Стрелец Работа с ампельными и вьющимися растениями, подвязка, санитарный уход Пересадка 15 января Убывающая Стрелец Легкое рыхление, профилактика вредителей, осмотр растений Пересадка 16 января Убывающая Стрелец / Козерог После перехода — перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход Обильный полив 17 января Убывающая Козерог Хороший день для аккуратной пересадки устойчивых растений, обновления грунта - 18 января Новолуние Козерог Только наблюдение, минимум вмешательств Любые активные работы 19 января Растущая Козерог / Водолей До перехода — работа с грунтом и корнями, затем — санитарный уход Активный полив вечером 20 января Растущая Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей Пересадка, подкормка 21 января Растущая Водолей / Рыбы После перехода — мягкий полив, восстановление, повышение влажности воздуха Пересадка в первой половине 22 января Растущая Рыбы Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми растениями, мягкой перевалки Травмирующая обрезка 23 января Растущая Рыбы / Овен До перехода — полив и уход, затем — санитарные процедуры Пересадка после перехода 24 января Растущая Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей Пересадка 25 января Растущая Овен / Телец После перехода — перевалка, пересадка, укрепление корней Работы с корнями в первой половине 26 января Первая четверть Телец Один из лучших дней месяца для пересадки, укоренения и обновления грунта Обильный полив 27 января Растущая Телец / Близнецы До перехода — пересадка, затем — работа с ампельными, формировка Обильный полив 28 января Растущая Близнецы Работа с вьющимися и ампельными видами, санитарный уход Пересадка 29 января Растущая Близнецы Легкое рыхление, подвязка, декоративная чистка Пересадка 30 января Растущая Рак Полив, уход за листьями, повышение влажности воздуха, поддержка ослабленных растений Сильная обрезка 31 января Растущая Рак Один из лучших дней для мягкого полива, ухода и комфортной перевалки влаголюбивых культур Грубое вмешательство в корни







Лучшие дни января для конкретных работ

Пересадка: 6-8, 16-17, 25-27, 31 января

Полив: 2, 11-13, 21-22, 30-31 января

Подкормка: 12, 22 января

Обрезка: 5, 10, 14, 20, 24, 28 января

Размножение черенками: 12, 17, 22, 26 января

Что делать с популярными комнатными растениями в январе

Орхидеи: стабильная температура, отсутствие сквозняков и умеренный полив — вот три наиболее важных пункта для данных растений на старте нового года. “Для мягкой пересадки и работы с субстратом подойдут 7, 17, 26 и 31 января. Для полива и восстановительного ухода хороши 12, 22 и 30 января”, — отмечает Юлия Рольник.

Фиалки: по словам эксперта, лучше всего реагируют на уход в дни Девы, Весов, Скорпиона, Рыб, Тельца и Рака. Благоприятные даты: 7, 9, 12, 22, 26, 30 января. При этом важно следить, чтобы почва не была слишком сырой в холодной комнате.

Суккуленты и кактусы: к наиболее удачным дням относятся 7, 17 и 26 января. Поливать стоит редко и очень осторожно, особенно в пасмурные недели.

Фикусы и драцены: хорошо переносят пересадку 7, 17, 26 января, а санитарную обрезку и формирование кроны — 5, 14, 20 или 28 января.

Спатифиллум и антуриум: особенно благоприятны для полива, протирания листьев, поддержания влажности воздуха и мягкого уход без переувлажнения 12, 22, 30 и 31 января.

Февраль

Февраль можно считать переходным месяцем: с одной стороны, по календарю еще царит зима, но дыхание весны ощущается все более явно. Для растений этот месяц также можно считать переходным периодом, постепенным выходом из состояния покоя и подготовкой к более активному этапу. Поэтому главная задача месяца — не торопить растения лишними процедурами, а работать точечно.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 17 февраля

Полнолуние: 2 февраля

Растущая Луна: 1, 18-28 февраля

Убывающая Луна: 3-16 февраля

Астрологические особенности февраля 2026:

“В феврале 2026 года Луна идёт от растущей фазы к полнолунию 2 февраля, затем убывает до новолуния 17 февраля, после чего снова начинает расти. Первая половина месяца больше подходит для санитарных работ, обработки от вредителей, умеренной пересадки по необходимости. Вторая половина месяца, после новолуния, будет более благоприятной для посадок, перевалки, укоренения и мягкого стимулирования роста, — говорит астролог. — Особенно внимательно стоит отнестись к дням Полнолуния и Новолуния: в такие даты растения чувствительнее к стрессу, поэтому активные вмешательства лучше сократить до минимума”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в феврале 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 февраля Растущая Рак / Лев Полив в первой половине дня, уход за листьями, легкая подкормка Грубая обрезка, травмирующая пересадка 2 февраля Полнолуние Лев Осмотр растений, удаление сухих частей, планирование работ Пересадка, деление куста, сильная обрезка 3 февраля Убывающая Лев / Дева Санитарная обрезка, обработка от вредителей, рыхление Обильный полив 4 февраля Убывающая Дева Пересадка по необходимости, обработка грунта, профилактика болезней Перелив 5 февраля Убывающая Дева / Весы Пересадка, перевалка, формирование декоративных растений Сильная обрезка корней 6 февраля Убывающая Весы Уход за цветущими растениями, посадка декоративно-лиственных культур Грубое вмешательство в корневую систему 7 февраля Убывающая Весы / Скорпион Полив, опрыскивание, укоренение черенков ближе к Скорпиону Пересушивание почвы 8 февраля Убывающая Скорпион Полив, подкормка, черенкование, восстановительный уход Травмирующая обрезка 9 февраля Убывающая Скорпион Укоренение черенков, обработка от вредителей, полив Грубая пересадка крупных растений 10 февраля Убывающая, четвертая фаза Скорпион / Стрелец Обработка от болезней, рыхление, умеренный полив Пересадка 11 февраля Убывающая, четвертая фаза Стрелец Работа с вьющимися и ампельными растениями, профилактика вредителей Обрезка корней, перевалка 12 февраля Убывающая, четвертая фаза Стрелец / Козерог* Рыхление, укрепляющий уход, ближе к Козерогу — посадка и перевалка Обильный полив 13 февраля Убывающая, четвертая фаза Козерог Пересадка, посадка клубневых и луковичных, укрепление корней Чрезмерное увлажнение 14 февраля Убывающая, четвертая фаза Козерог Перевалка, пересадка, корневая подкормка Обрезка надземной части 15 февраля Убывающая, четвертая фаза Козерог / Водолей В первой половине — пересадка, во второй — рыхление и санитарный уход Обильный полив вечером 16 февраля Убывающая, четвертая фаза Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей Пересадка, активная подкормка 17 февраля Новолуние Водолей / Рыбы Только лёгкий полив при необходимости, наблюдение, планирование Любые активные работы 18 февраля Растущая Рыбы Пересадка, перевалка, полив, подкормка, укоренение - 19 февраля Растущая Рыбы / Овен В первой половине — пересадка и полив, затем — рыхление и защита от вредителей Грубая обрезка 20 февраля Растущая Овен Рыхление, борьба с вредителями, санитарный уход Пересадка, деление куста 21 февраля Растущая Овен Обработка от вредителей, замена верхнего слоя почвы Пересадка 22 февраля Растущая Овен / Телец Во второй половине дня хорошо пересаживать и переваливать Работы с корнями в первой половине 23 февраля Растущая Телец Один из лучших дней для пересадки, посадки, укоренения - 24 февраля Растущая, первая четверть Телец / Близнецы До перехода — пересадка, после — обрезка, формировка, опрыскивание Перелив 25 февраля Растущая Близнецы Формирование кроны, работа с ампельными видами, опрыскивание Пересадка 26 февраля Растущая Близнецы Черенкование, подвязка, обрезка, проветривание Посадка в тяжёлый грунт 27 февраля Растущая Рак Полив, подкормка, пересадка влаголюбивых растений Грубая обрезка 28 февраля Растущая Рак / Лев В первой половине — полив, подкормка, уход за листьями Пересадка во второй половине

Лучшие дни февраля для конкретных работ

Пересадка: 4-5, 13-14, 18, 23-24 февраля

Полив: 1, 7-9, 18, 27-28 февраля

Подкормка: 1, 8, 18, 27 февраля

Обрезка: 3, 10, 25, 26 февраля

Размножение черенками: 8, 9, 18, 26 февраля

Что делать с популярными комнатными растениями в феврале

Орхидеи: в феврале их не стоит тревожить без необходимости. Для аккуратной пересадки и обработки корней подходят 18, 23 и 24 февраля, а в дни Рыб и Тельца полезен умеренный полив и слабая подкормка.

Фиалки: “Хорошо реагируют на уход в дни Рака, Рыб и Тельца (18, 23, 27 февраля). А вот чрезмерно поливать эти цветы нельзя, особенно на убывающей Луне в Деве и Водолее.

Суккуленты и кактусы: по словам эксперта, для них особенно важна стабильность, а лучшие дни — это 13 и 14, 23 февраля. В дни водных знаков поливать их стоит очень умеренно или вовсе отложить процедуру.

Фикусы и драцены: “Перевалку эти растения хорошо перенесут 4, 5, 23 февраля, формирующую обрезку — 25 и 26 февраля, когда Луна идет по Близнецам”, — отмечает Юлия Рольник.

Спатифиллум и антуриум: по словам эксперта, данные растения любят влагу и мягкий уход. Лучшие даты для них в данном месяце — 18, 27 и 28 февраля. Хорошо подойдут полив, протирание листьев, слабая подкормка.

Март

Март считается одним из ключевых месяцев для комнатных растений. С началом весны солнечного света, который так необходим им, становится заметно больше, и многие культуры выходят в фазу активного роста. С началом весны начинается сезон пересадок и перевалок, а также первой полноценной подкормки.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 19 марта

Полнолуние: 3 марта

Растущая Луна: 1-2, 20-31 марта

Убывающая Луна: 4-18 марта

Астрологические особенности марта 2026: “В марте 2026 года особое значение имеют две сильные точки: Полнолуние (3 марта), совпадающее с лунным затмением, и Новолуние (19 марта в Рыбах). Это делает месяц контрастным. Начало марта лучше посвятить осторожному уходу и не форсировать важные процедуры рядом с затмением. Зато вторая половина месяца, после новолуния, особенно хороша для пересадки, укоренения черенков, посадки декоративных и цветущих растений, — отмечает Юлия Рольник. — Март в целом благоприятен для обновления домашнего зелёного уголка, но работать лучше в согласии с фазой Луны и знаком, по которому она проходит”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в марте 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1–2 марта Растущая Лев Рыхление, санитарный уход, обработка от вредителей Пересадка, обильный полив 3 марта Полнолуние, лунное затмение Дева Только наблюдение, удаление сухих листьев Пересадка, посадка, деление, подкормка 4 марта Убывающая Дева / Весы Пересадка по необходимости, обработка почвы, уход за декоративными растениями Перелив 5 марта Убывающая Весы Уход за цветущими видами, умеренный полив, перевалка аккуратно Грубая обрезка 6 марта Убывающая Весы Посадка декоративно-лиственных и цветущих растений, рыхление Травмирующая пересадка крупных экземпляров 7 марта Убывающая Весы / Скорпион Полив, укоренение черенков, восстановительный уход Пересушивание почвы 8 марта Убывающая Скорпион Один из лучших дней для полива, черенкования и подкормки Сильная обрезка 9 марта Убывающая Скорпион / Стрелец В первой половине — полив и укоренение, затем — санитарные работы Пересадка после перехода в Стрелец 10 марта Убывающая Стрелец Работа с ампельными и вьющимися растениями, профилактика вредителей Обрезка корней, пересадка 11 марта Убывающая Стрелец Рыхление, установка опор, санитарный уход Пересадка 12 марта Убывающая Стрелец / Козерог Во второй половине — пересадка, перевалка, укрепление корневой системы Обильный полив 13 марта Убывающая Козерог Благоприятно для пересадки, посадки луковичных, укоренения — 14 марта Убывающая Козерог Перевалка, работа с корнями, корневая подкормка Обрезка надземной части 15 марта Убывающая Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, проветривание Пересадка, активный полив 16 марта Убывающая Водолей Профилактика вредителей, санитарный уход Пересадка, подкормка 17 марта Убывающая Водолей / Рыбы Во второй половине — полив, мягкая пересадка, уход за ослабленными растениями Активные работы в первой половине 18 марта Убывающая Рыбы Полив, перевалка, мягкая подкормка, укоренение Травмирующая обрезка 19 марта Новолуние Рыбы / Овен Только лёгкий уход и наблюдение Любые активные процедуры 20 марта Растущая Овен Борьба с вредителями, рыхление, замена верхнего слоя грунта Пересадка 21 марта Растущая Овен / Телец Во второй половине — удачное время для пересадки и перевалки Работы с корнями в первой половине 22 марта Растущая Телец Один из лучших дней месяца для пересадки и посадки — 23 марта Растущая Телец / Близнецы До перехода — пересадка, после — формирование, черенкование Перелив 24 марта Растущая Близнецы Обрезка, формирование кроны, работа с ампельными Пересадка 25 марта Растущая Близнецы / Рак После перехода в Рак хорошо поливать и подкармливать Пересадка в первой половине 26 марта Растущая Рак Полив, подкормка, уход за листьями, пересадка влаголюбивых растений Грубая обрезка 27 марта Растущая Рак / Лев В первой половине — полив, пересадка, уход; затем — санитарные работы Травмирующая пересадка вечером 28 марта Растущая Лев Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей Пересадка, перелив 29 марта Растущая Лев / Дева Во второй половине — умеренная пересадка и обработка грунта Грубая пересадка в первой половине 30 марта Растущая Дева Пересадка, обновление грунта, обработка от болезней Обильный полив 31 марта Растущая Дева Перевалка, пересадка, уход за корневой системой Перелив

Лучшие дни марта для конкретных работ

Пересадка: 4, 12-14, 22, 29, 30 и 31 марта

Полив: 7-8, 17, 18, 25-27 марта

Подкормка: 8, 18, 26 марта

Обрезка: 10, 11, 24 марта

Размножение черенками: 7-8, 18, 23 марта

Что делать с популярными комнатными растениями в марте

Орхидеи: эксперт отмечает, что март прекрасно подходит для аккуратной перевалки и пересадки растений после цветения. Наиболее удачные даты — 18, 22 и 26 марта. В дни затмения и новолуния орхидеи лучше не тревожить.

Фиалки: хорошо реагируют на уход в дни Рыб, Тельца и Рака. Лучшие числа для них — 18, 22, 26 марта. Можно обновить верхний слой грунта, провести мягкую подкормку.

Суккуленты и кактусы: для пересадки лучше всего подходят дни Козерога и Тельца (то есть, по словам астролога,: 13, 14 и 22 марта). Полив должен оставаться очень умеренным.

Фикусы и драцены: лучшие дни для перевалки — 13, 22, 30 и 31 марта. Обрезку и формирование лучше проводить 24 марта.

Спатифиллум и антуриум: Март весьма благоприятен для ухода за данными растениями, особенно если зимой их не пересаживали. Лучшие даты: 18, 22, 26 марта. Акцент можно сделать на поливе, подкормке для наращивания листьев и уходе за декоративностью.

Апрель

Один из самых активных месяцев для домашних растений, ведь в это время большая часть декоративно-лиственных и цветущих культур переходят к активному и уверенному росту. В это время хорошо идут пересадки и перевалки, хорошие условия складываются для укоренения черенков и обновления грунта, нередко проходит первая полноценная серия подкормок.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 17 апреля

Полнолуние: 2 апреля

Растущая Луна: 1, 18-30 апреля

Убывающая Луна: 3-16 апреля

Астрологические особенности апреля 2026:

“Апрель 2026 года начинается на растущей Луне и уже 2 апреля проходит Полнолуние в Весах. После него Луна убывает до Новолуния 17 апреля в Овне, а затем снова идет в рост. Поэтому первая половина месяца подходит скорее для санитарного ухода, обработки от вредителей, умеренной пересадки и наведения порядка в коллекции, — говорит Юлия Рольник. — Вторая половина апреля будет особенно продуктивной для посадок, перевалок, укоренения и стимуляции роста. В целом данный месяц удачен для того, чтобы “разбудить” домашний цветник после зимы, но важно помнить: даже в активный сезон растения лучше не перегружать процедурами в дни полнолуния и новолуния”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в апреле 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 апреля Растущая Дева/Весы Умеренный полив, перевалка, уход за листьями Грубая обрезка 2 апреля Полнолуние Весы Осмотр растений, удаление сухих листьев, проветривание Пересадка, деление куста, сильная подкормка 3 апреля Убывающая Весы / Скорпион Уход за цветущими растениями, ближе к Скорпиону — полив и укоренение Травмирующая пересадка 4 апреля Убывающая Скорпион Один из лучших дней для полива, черенкования, восстановления ослабленных растений Сильная обрезка 5 апреля Убывающая Скорпион Полив, подкормка, укоренение черенков, мягкая пересадка Грубое повреждение корней 6 апреля Убывающая Скорпион / Стрелец В первой половине - полив и подкормка, затем - рыхление и санитарный уход Пересадка после перехода в Стрелец 7 апреля Убывающая Стрелец Работа с ампельными, вьющимися растениями, профилактика вредителей Пересадка 8 апреля Убывающая Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, пересадка, укрепление корней Обильный полив 9 апреля Убывающая Козерог Один из лучших дней для пересадки, посадки, перевалки - 10 апреля Убывающая Козерог Работа с корневой системой, пересадка, корневая подкормка Обрезка надземной части 11 апреля Убывающая Козерог / Водолей До перехода - перевалка, затем - рыхление и санитарный уход Активный полив вечером 12 апреля Убывающая Водолей Удаление сухих листьев, проветривание, обработка от вредителей Пересадка, подкормка 13 апреля Убывающая Водолей / Рыбы После перехода - полив, укоренение, восстановление Активные работы в первой половине 14 апреля Убывающая Рыбы Очень хороший день для полива, перевалки, мягкой подкормки Травмирующая обрезка 15 апреля Убывающая Рыбы / Овен До перехода - уход за влаголюбивыми культурами, затем - санитарные работы Пересадка после перехода в Овен 16 апреля Убывающая Овен Рыхление, обработка от вредителей, замена верхнего слоя почвы Пересадка, деление 17 апреля Новолуние Овен / Телец Только минимальный уход, наблюдение Любые активные процедуры 18 апреля Растущая Телец Один из лучших дней месяца для пересадки и укоренения - 19 апреля Растущая Телец / Близнецы До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, черенкование Перелив 20 апреля Растущая Близнецы Формирование кроны, работа с ампельными и вьющимися видами Пересадка 21 апреля Растущая Близнецы / Рак После перехода - полив, подкормка, уход за листьями Грубая пересадка в первой половине 22 апреля Растущая Рак Полив, подкормка, пересадка влаголюбивых растений Сильная обрезка 23 апреля Растущая Рак / Лев В первой половине - полив и перевалка, затем - санитарный уход Пересадка после перехода в Лев 24 апреля Растущая Лев Рыхление, удаление сухих частей, профилактика вредителей Пересадка, обильный полив 25 апреля Растущая Лев Формирование кроны, санитарная обрезка Пересадка 26 апреля Растущая Лев / Дева После перехода - пересадка, обновление грунта, обработка почвы Пересадка в первой половине 27 апреля Растущая Дева Хороший день для пересадки, работы с грунтом, профилактики болезней Перелив 28 апреля Растущая Дева / Весы До перехода - пересадка, после - уход за цветущими видами Грубая обрезка 29 апреля Растущая Весы Уход за декоративными и цветущими растениями, перевалка Повреждение корней 30 апреля Растущая Весы / Скорпион После перехода - полив, укоренение, мягкая подкормка Пересушивание почвы

Лучшие дни апреля для конкретных работ

Пересадка: 8-10, 18, 26-27 апреля

Полив: 4-5, 14, 21-22, 30 апреля

Подкормка: 5, 14, 22, 30 апреля

Обрезка: 7, 20, 24-25 апреля

Размножение черенками: 4-5, 19, 30 апреля

Что делать с популярными комнатными растениями в апреле

Орхидеи: в апреле для них подходят аккуратная перевалка и пересадка тех растений, которые уже завершили свое цветение. Оптимальные даты — 9, 18 и 27 апреля, а для полива и восстановления подойдут 14 и 22 апреля.

Фиалки: прекрасно реагируют на уход в дни Тельца, Рака, Рыб и Весов. Лучшие числа: 14, 18, 22 и 29 апреля. “Важно избегать перелива в дни Льва”, — акцентирует внимание астролог.

Суккуленты и кактусы: дни Козерога и Тельца (9, 10, 18 апреля) для них оптимальны. Полив остаётся очень умеренным, особенно если речь идет о датах, выпадающих на водные знаки.

Фикусы, драцены: для перевалки подходят 9, 18, 27 апреля, а вот формирующую обрезку рекомендуют запланировать на 20, 24 или 25 апреля.

Спатифиллум, антуриум: благоприятные дни — 14, 18, 22 и 30 апреля. Они подходят для полива, подкормки и ухода за декоративностью листьев.

Май

Последний месяц весны отмечается уверенным ростом и интенсивным сокодвижением у комнатных растений. Это период заметного обновления, когда многие культуры начинают активно наращивать листья, выпускать новые побеги и закладывать бутоны. “Это один из лучших периодов для пересадки, размножения, деления, укоренения черенков и полноценного ухода за коллекцией”, — отмечает эксперт.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 16 мая

Полнолуние: 1 и 31 мая

Растущая Луна: 17-30 мая

Убывающая Луна: 2-15 мая

Астрологические особенности мая 2026:

“Месяц начинается с Полнолуния 1 мая в Скорпионе, затем Луна убывает до Новолуния 16 мая в Тельце, после чего начинается новый сильный цикл роста. Конец месяца снова отмечен важной точкой — Полнолунием 31 мая в Стрельце. Из-за этого май делится на две разные части: первая половина больше подходит для оздоровления, санитарной обрезки и аккуратного ухода, а вторая — для активной пересадки, посадки и стимулирования развития, — говорит Юлия Рольник. — Особенно продуктивными будут дни Тельца, Рака, Девы, Весов и Скорпиона. А вот в дни полнолуний лучше не перегружать растения работами”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в мае 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 мая Полнолуние Скорпион Осмотр, лёгкий полив при необходимости, удаление сухих частей Пересадка, деление, сильная подкормка 2 мая Убывающая Скорпион Полив, укоренение, мягкая подкормка, восстановительный уход Грубая обрезка 3 мая Убывающая Скорпион / Стрелец В первой половине — полив и черенкование, затем — рыхление и профилактика Пересадка после перехода в Стрелец 4 мая Убывающая Стрелец Работа с вьющимися и ампельными растениями, санитарный уход Пересадка 5 мая Убывающая Стрелец / Козерог После перехода — пересадка, перевалка, укрепление корней Перелив 6 мая Убывающая Козерог Хороший день для пересадки, посадки, обновления грунта - 7 мая Убывающая Козерог Корневая подкормка, перевалка, работа с устойчивыми растениями Обрезка надземной части 8 мая Убывающая Козерог / Водолей До перехода — пересадка, после — санитарный уход Активная подкормка в вечернее время 9 мая Убывающая Водолей Удаление сухих листьев, проветривание, обработка от вредителей Пересадка 10 мая Убывающая Водолей / Рыбы После перехода — полив, мягкий уход, восстановление Пересадка в первой половине 11 мая Убывающая Рыбы Очень хороший день для полива, перевалки, укоренения Травмирующая обрезка 12 мая Убывающая Рыбы Полив, подкормка, работа с ослабленными растениями Грубое вмешательство в корни 13 мая Убывающая Рыбы / Овен До перехода — уход за влаголюбивыми растениями, затем — санитарные процедуры Пересадка после перехода 14 мая Убывающая Овен Рыхление, обработка от вредителей, замена верхнего слоя грунта Пересадка 15 мая Убывающая Овен / Телец После перехода — подготовка к пересадке, перевалка наиболее устойчивых культур Активные работы в первой половине 16 мая Новолуние Телец Минимальный уход, наблюдение Любые серьезные процедуры считаются нежелательными 17 мая Растущая Телец / Близнецы До перехода — пересадка, посадка, укоренение Перелив 18 мая Растущая Близнецы Формирование, черенкование, подвязка, работа с ампельными Пересадка 19 мая Растущая Близнецы / Рак После перехода — полив, подкормка, уход за листьями Пересадка в первой половине 20 мая Растущая Рак Один из лучших дней для полива, подкормки, пересадки влаголюбивых видов Сильная обрезка 21 мая Растущая Рак / Лев В первой половине — уход, полив, мягкая пересадка Пересадка после перехода в Лев 22 мая Растущая Лев Санитарная обрезка, формировка, профилактика вредителей Пересадка, перелив 23 мая Растущая Лев / Дева После перехода — пересадка, обновление грунта Работы с корнями в первой половине 24 мая Растущая Дева Хороший день для пересадки, обработки грунта, профилактики болезней Обильный полив 25 мая Растущая Дева / Весы До перехода — пересадка, после — уход за цветущими растениями Грубая обрезка 26 мая Растущая Весы Перевалка, уход за декоративными и цветущими видами Повреждение корней 27 мая Растущая Весы Один из удачных дней для цветущих растений и декоративного ухода - 28 мая Растущая Весы / Скорпион После перехода — полив, укоренение, подкормка Пересушивание почвы 29 мая Растущая Скорпион Очень хороший день для полива, укоренения и стимулирующего ухода Травмирующая обрезка 30 мая Растущая Скорпион / Стрелец В первой половине - полив и мягкая подкормка, затем - санитарные работы Пересадка после перехода 31 мая Полнолуние Стрелец Осмотр, удаление сухих листьев, проветривание Пересадка, деление, подкормка

Лучшие дни мая для конкретных работ

Пересадка: 5-7, 17, 23-24, 26 мая

Полив: 2, 11-12, 20, 28-29 мая

Подкормка: 12, 20, 27, 29 мая

Обрезка: 4, 14, 18, 22 мая

Размножение черенками: 2, 11, 18, 29 мая

Что делать с популярными комнатными растениями в мае

Орхидеи: подходит для восстановления растений после цветения и перевалки. Лучшие даты — 6, 17, 24 и 26 мая. Для полива и мягкой подкормки хороши 11, 20 и 29 мая.

Фиалки: лучше всего чувствуют себя в дни Тельца, Рака, Весов и Скорпиона. Благоприятные даты: 17, 20, 26, 27, 29 мая.

Суккуленты и кактусы: лучшие дни — 6, 7, 17, 24 мая. Но даже в благоприятные дни полив должен быть умеренным.

Фикусы, драцены: если необходима перевалка, ее лучше провести 6, 17 или 24 мая. Формировать крону и удалять лишние побеги удобно 18 или 22 мая.

Спатифиллум, антуриум: среди удачных дат в мае — 11, 20, 26, 29 мая. Подходят для полива, подкормки и ухода за листвой.

Июнь

Начало лета характеризуется периодом мощного роста и активного развития большинства комнатных растений. Они быстро наращивают зеленую массу, хорошо отзываются на уход, а потому и результат правильного полива, регулярных подкормок, перевалок и своевременной формировки очень заметен.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 14 июня

Полнолуние: 29 июня

Растущая Луна: 15-28 июня

Убывающая Луна: 1-13, 30-31 июня

Астрологические особенности июня 2026:

“Июнь стартует сразу после Полнолуния 31 мая, поэтому его первая половина проходит на убывающей Луне. Это удобное время для санитарного ухода, обрезки, контроля вредителей и умеренной работы с корнями. Новолуние 15 июня в Близнецах разделяет месяц на две части, после чего начинается более активный период для пересадки, укоренения, перевалки и стимуляции роста. Завершается июнь Полнолунием 30 июня в Козероге, — отмечает Юлия Рольник. — Июнь особенно хорош для декоративно-лиственных растений, ампельных культур, лиан и всех видов, которым нужен активный летний уход”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в июне 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 июня Убывающая Стрелец / Козерог После перехода — перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход Пересадка в первой половине 2 июня Убывающая Козерог Хороший день для пересадки, посадки, укрепления корневой системы — 3 июня Убывающая Козерог Перевалка, замена грунта, корневая подкормка Обрезка надземной части 4 июня Убывающая Козерог / Водолей До перехода — пересадка, затем — санитарный уход Активный полив вечером 5 июня Убывающая Водолей Удаление сухих листьев, обработка от вредителей, проветривание Пересадка 6 июня Убывающая Водолей Рыхление, профилактика болезней, санитарная обрезка Подкормка, перевалка 7 июня Убывающая Водолей / Рыбы После перехода — полив, укоренение, уход за ослабленными растениями Активные работы в первой половине 8 июня Убывающая Рыбы Один из лучших дней для полива, перевалки, подкормки Травмирующая обрезка 9 июня Убывающая Рыбы / Овен До перехода — полив и мягкий уход, затем — санитарные работы Пересадка после перехода 10 июня Убывающая Овен Борьба с вредителями, рыхление, замена верхнего слоя грунта Пересадка 11 июня Убывающая Овен / Телец После перехода — перевалка, подготовка к пересадке Работы с корнями в первой половине 12 июня Убывающая Телец Очень хороший день для пересадки, укоренения и посадки — 13 июня Убывающая Телец / Близнецы До перехода — пересадка, после — формировка, подвязка Перелив 14 июня Убывающая Близнецы Работа с ампельными растениями, обрезка, черенкование Пересадка 15 июня Новолуние Близнецы / Рак Только минимальный уход, наблюдение Любые активные процедуры 16 июня Растущая Рак Полив, подкормка, уход за листьями, пересадка влаголюбивых видов Грубая обрезка 17 июня Растущая Рак / Лев В первой половине — полив и перевалка, затем — санитарный уход Пересадка после перехода 18 июня Растущая Лев Формировка, удаление сухих частей, профилактика вредителей Пересадка, перелив 19 июня Растущая Лев / Дева После перехода — пересадка, замена грунта, профилактика болезней Работы с корнями в первой половине 20 июня Растущая Дева Один из лучших дней для пересадки и оздоровления грунта Обильный полив 21 июня Растущая Дева / Весы До перехода — пересадка, после — уход за цветущими видами Грубая обрезка 22 июня Растущая Весы Уход за декоративными и цветущими растениями, перевалка Повреждение корней 23 июня Растущая Весы Хороший день для ухода за цветущими и декоративными культурами — 24 июня Растущая Весы / Скорпион После перехода — полив, укоренение, мягкая подкормка Пересушивание почвы 25 июня Растущая Скорпион Очень хороший день для полива, черенкования, подкормки Сильная обрезка 26 июня Растущая Скорпион / Стрелец В первой половине — полив и укоренение, затем — санитарные работы Пересадка после перехода 27 июня Растущая Стрелец Работа с вьющимися и ампельными растениями, подвязка Пересадка 28 июня Растущая Стрелец Рыхление, санитарная обрезка, профилактика вредителей Пересадка 29 июня Растущая Стрелец / Козерог После перехода — перевалка, укрепление корней Перелив 30 июня Полнолуние Козерог Осмотр растений, удаление сухих частей, лёгкое рыхление Пересадка, деление, подкормка

Лучшие дни июня для конкретных работ

Пересадка: 2-3, 12, 16, 19, 20, 22, 29 июня

Полив: 7-8, 16-17, 24 и 25 июня

Подкормка: 8, 16, 25 июня

Обрезка: 6, 10, 14, 18, 28 июня

Размножение черенками: 7-8, 14 и 25 июня

Что делать с популярными комнатными растениями в июне

Орхидеи: в июне важно уделять особое внимание грамотному поливу и хорошей циркуляции воздуха. Для перевалки подойдут 12, 16, 20 и 22 июня, для мягкой подкормки — 8, 16 и 25 июня.

Фиалки: к числу благоприятных дней относятся 8, 12, 16, 22-23 и 25 июня. В жаркие дни нужно следить за тем, чтобы не было как перелива, так и перегрева растений.

Суккуленты и кактусы: благоприятные дни — 2, 3, 12, 20, 29 июня. Рекомендуется умеренный полив, особенно в дни водных знаков.

Фикусы, драцены: если необходимо провести перевалку, лучше сделать это 2, 12 или 20 июня. Формировать крону и убирать лишние побеги, по словам астролога, лучше 14 или 18 июня.

Спатифиллум, антуриум: удачные дни в начале лета — 8, 16, 22 и 25 июня. “В эти дни хорошо проходят полив, подкормка и уход за блеском листьев”, — говорит эксперт.

Июль

Яркий, но далеко не всегда простой — именно таким считается июль для комнатных растений. С одной стороны, в этот период большая часть культур находится в активной фазе роста, с другой — летняя жара и, соответственно, перегрев на подоконниках и быстрый расход влаги влекут за собой более требовательный уход.

“В июле особенно важно не только ориентироваться на фазу Луны, но и учитывать реальное состояние растений: влажность воздуха, просыхание грунта, притенение и вентиляцию”, — говорит астролог.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 14 июля

Полнолуние: 29 июля

Растущая Луна: 15-28 июля

Убывающая Луна: 1-13, 30 и 31 июля

Астрологические особенности июля 2026:

“Месяц начинается на убывающей Луне, затем 7 июля проходит третья четверть, а 14 июля — Новолуние в Раке. После него начинается новый цикл роста, и вторая половина месяца будет особенно благоприятной для пересадки, перевалки, укоренения черенков, подкормки и обновления домашней коллекции, — объясняет Юлия Рольник. — Завершает месяц Полнолуние 29 июля в Водолее. Ближе к данной дате растения будут более чувствительны к любому стрессу. Главное правило июля: меньше крайностей. Полив должен быть аккуратным, подкормки — умеренными, а пересадки — только в действительно подходящие дни”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в июле 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 июля Убывающая Козерог / Водолей В первой половине - перевалка, работа с корнями, замена грунта; вечером — санитарный уход Активный полив поздно вечером 2 июля Убывающая Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, обработка от вредителей Пересадка, подкормка 3 июля Убывающая Водолей Проветривание, санитарный уход, профилактика болезней Пересадка 4 июля Убывающая Водолей / Рыбы После перехода — полив, уход за ослабленными растениями, восстановление Активные работы в первой половине 5 июля Убывающая Рыбы Один из лучших дней для полива, мягкой подкормки, перевалки Сильная обрезка 6 июля Убывающая Рыбы / Овен До перехода — полив, укоренение, уход за влаголюбивыми растениями; после - санитарные процедуры Пересадка после перехода в Овен 7 июля Третья четверть Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление лишнего Пересадка, деление куста 8 июля Стареющий серп Овен / Телец После перехода - пересадка, перевалка, укрепление корней Работы с корнями в первой половине 9 июля Стареющий серп Телец Один из лучших дней месяца для пересадки и укоренения - 10 июля Стареющий серп Телец Перевалка, посадка, работа с устойчивыми декоративными растениями Перелив 11 июля Стареющий серп Телец / Близнецы До перехода — пересадка, затем - формировка, подвязка, черенкование Обильный полив 12 июля Стареющий серп Близнецы Работа с ампельными и вьющимися растениями, санитарная обрезка Пересадка 13 июля Стареющий серп Близнецы / Рак После перехода — полив, восстановительный уход, подготовка к новому циклу Лишняя суета с растениями в первой половине 14 июля Новолуние Рак Только минимальный уход, наблюдение, лёгкий полив при необходимости Пересадка, подкормка, деление, обрезка 15 июля Растущий серп Рак / Лев В первой половине — полив, подкормка, уход за листьями; затем — только лёгкий декоративный уход Пересадка после перехода в Лев 16 июля Растущая Лев Формирование кроны, удаление сухих частей, профилактика вредителей Пересадка, обильный полив 17 июля Растущая Лев / Дева После перехода - пересадка, замена грунта, оздоровление почвы Работы с корнями в первой половине 18 июля Растущая Дева Очень хороший день для пересадки, перевалки, обработки грунта Перелив 19 июля Растущая Дева / Весы До перехода — пересадка, после — уход за цветущими растениями Грубая обрезка 20 июля Растущая Весы Хороший день для цветущих и декоративных растений, перевалки, аккуратной посадки Повреждение корней 21 июля Первая четверть Весы / Скорпион До перехода стоит придерживаться умеренного ухода, после — сделать акцент на полив, укоренение, восстановление Жёсткие процедуры вблизи четверти 22 июля Растущая Скорпион Один из лучших дней для полива, подкормки, черенкования Сильная обрезка 23 июля Растущая Скорпион Полив, укоренение черенков, уход за ослабленными экземплярами Травмирующая пересадка крупных растений 24 июля Растущая Скорпион / Стрелец В первой половине — полив и подкормка, затем - санитарный уход Пересадка после перехода в Стрелец 25 июля Растущая Стрелец Работа с ампельными и вьющимися растениями, опоры, подвязка Пересадка 26 июля Растущая Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, работа с корневой системой, укрепляющий уход Перелив 27 июля Растущая Козерог Один из лучших дней для пересадки, посадки, укрепления корней - 28 июля Растущая Козерог Перевалка, замена грунта, работа с устойчивыми растениями Обрезка надземной части 29 июля Полнолуние Козерог / Водолей Осмотр растений, удаление сухих листьев, проветривание Пересадка, деление, подкормка 30 июля Убывающая Водолей Санитарный уход, профилактика вредителей, рыхление Пересадка, активный полив 31 июля Убывающая Водолей / Рыбы После перехода — полив, восстановительный уход, опрыскивание по необходимости Активная пересадка

Лучшие дни июля для конкретных работ

Пересадка: 8, 9, 10, 17, 18, 19, 26, 27, 28 июля

Полив: 4, 5, 13, 15, 21, 22, 23, 31 июля

Подкормка: 5, 15, 22, 24 июля

Обрезка: 7, 12, 16, 25, 30 июля

Размножение черенками: 5, 11, 21, 22, 23 июля

Что делать с популярными комнатными растениями в июле

Орхидеи: на первый план выходят правильная влажность воздуха и отсутствие перегрева. “Для перевалки и пересадки лучше всего подходят 9, 18, 20 и 27 июля. Для полива и мягкой подкормки хороши 5, 15, 22 и 31 июля”, — говорит астролог.

Фиалки: по словам астролога, лучше всего им подходят дни Рака, Весов, Скорпиона и Тельца. Лучшие даты: 5, 9, 15, 20, 22 и 23 июля. Важно избегать перегрева розетки и полива в жаркий полдень.

Суккуленты и кактусы: благоприятные дни — 9 и 10, а также 18, 27, 28 июля. Полив должен быть умеренным, особенно если растение располагается на жарком окне.

Фикусы, драцены: для перевалки растений стоит выбрать 9, 18 или 27 июля, а вот формирующую обрезку и санитарную чистку удобно делать 12, 16 или 25 июля.

Спатифиллум, антуриум: особенно благоприятны 5, 15, 22, 23 и 31 июля. “В эти дни полезны полив, уход за листьями, повышение влажности воздуха и мягкие подкормки”, — добавляет Юлия Рольник.

Август

В последний месяц лета наступает период зрелого летнего ухода. Но в это время важно не переусердствовать: эксперт рекомендует не заниматься пересадками в неподходящие дни, больше внимания уделять влажности воздуха и состоянию листьев, а также следить за оптимальным режимом полива.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 12 августа

Полнолуние: 28 августа

Растущая Луна: 13-27 августа

Убывающая Луна: 1-11, 29-31 августа

Астрологические особенности августа 2026:

“Последний месяц лета начинается на убывающей Луне, 6 августа проходит третья четверть, затем 12 августа — Новолуние во Льве, после чего начинается новый цикл роста. Во второй половине месяца Луна будет постепенно набирать силу, и это хорошее время для перевалки, укоренения черенков, обновления грунта и мягких подкормок. Завершает месяц Полнолуние 28 августа в Рыбах, поэтому вблизи этой даты растения особенно чувствительны к переливу, стрессу и травмирующим процедурам, — говорит Юлия Рольник. — Август требует внимательного и бережного подхода. Основной акцент месяца — не на количество работ, а на их качество и своевременность”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в августе 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 августа Убывающая Рыбы Полив, восстановительный уход, мягкая подкормка, опрыскивание по необходимости Сильная обрезка 2 августа Убывающая Рыбы / Овен До перехода - полив и уход за влаголюбивыми растениями, затем - санитарные процедуры Пересадка после перехода в Овен 3 августа Убывающая Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих листьев Пересадка, деление куста 4 августа Убывающая Овен Санитарный уход, замена верхнего слоя грунта Пересадка 5 августа Убывающая Овен / Телец После перехода - перевалка, пересадка, укрепление корней Работы с корнями в первой половине 6 августа Третья четверть Телец Один из удачных дней для пересадки устойчивых растений, перевалки и укоренения Перелив 7 августа Стареющий серп Телец / Близнецы До перехода - пересадка, после — формировка, подвязка, черенкование Обильный полив 8 августа Стареющий серп Близнецы Работа с ампельными и вьющимися растениями, санитарная обрезка Пересадка 9 августа Стареющий серп Близнецы / Рак После перехода - полив, уход за листьями, восстановительный уход Лишние манипуляции в первой половине 10 августа Стареющий серп Рак День покоя, мягкий полив при необходимости, наблюдение за состоянием растений Подкормка, пересадка, обрезка 11 августа Стареющий серп Рак / Лев В первой половине - спокойный уход, затем - только минимальные процедуры Активная пересадка 12 августа Новолуние Лев Только наблюдение, проветривание, удаление сухих листьев Любые активные работы 13 августа Растущий серп Лев / Дева После перехода - пересадка, обработка грунта, уход за корневой системой Работы с корнями в первой половине 14 августа Растущий серп Дева Очень хороший день для пересадки, перевалки, обновления субстрата Перелив 15 августа Растущий серп Дева / Весы До перехода - пересадка, после — уход за цветущими растениями Грубая обрезка 16 августа Растущий серп Весы Благоприятно для декоративных и цветущих растений, перевалки, посадки Повреждение корней 17 августа Растущий серп Весы / Скорпион После перехода - полив, укоренение, восстановление ослабленных растений Активные работы в первой половине 18 августа Растущий серп Скорпион Один из лучших дней для полива, подкормки, черенкования Сильная обрезка 19 августа Растущий серп Скорпион / Стрелец В первой половине - полив и укоренение, затем - санитарный уход Пересадка после перехода в Стрелец 20 августа Первая четверть Стрелец Подвязка, работа с ампельными, профилактика вредителей Пересадка 21 августа Растущая Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, укрепление корневой системы, замена грунта Перелив 22 августа Растущая Козерог Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и посадки - 23 августа Растущая Козерог / Водолей До перехода - пересадка, после - санитарный уход, проветривание Активный полив вечером 24 августа Растущая Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей Пересадка, подкормка 25 августа Растущая Водолей / Рыбы После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление Пересадка в первой половине 26 августа Растущая Рыбы Очень хороший день для полива, перевалки, ухода за ослабленными растениями Травмирующая обрезка 27 августа Растущая Рыбы / Овен До перехода - полив и мягкий уход, затем - только санитарные процедуры Пересадка после перехода 28 августа Полнолуние Рыбы Наблюдение, лёгкий полив при необходимости, повышение влажности воздуха Пересадка, деление, сильная подкормка 29 августа Убывающая Рыбы Полив, восстановительный уход, обработка листьев, лёгкая подкормка Грубая обрезка 30 августа Убывающая Рыбы / Овен До перехода - уход за влаголюбивыми растениями, затем - санитарные работы Пересадка после перехода в Овен 31 августа Убывающая Овен Удаление сухих частей, рыхление, профилактика вредителей Пересадка

Лучшие дни августа для конкретных работ

Пересадка: 5-6, 13-15, 21-23 августа

Полив: 1, 9, 17-18, 25-26, 29 августа

Подкормка: 1, 18, 25, 29 августа

Обрезка: 3-4, 8, 20, 24, 31 августа

Размножение черенками: 6-7, 17-18, 26 августа

Что делать с популярными комнатными растениями в августе

Орхидеи: правильный полив и защита от перегрева — на это стоит обращать внимание в августе. Для перевалки и мягкой пересадки лучше подходят 14, 16, 22 и 26 августа, а для полива и восстановительного ухода — 1, 18, 25, 29 августа.

Фиалки: “Лучше всего реагируют на уход в дни Девы, Весов, Рыб и Скорпиона. Благоприятные даты: 14, 16, 18, 26 и 29 августа. Полезный совет — не стоит оставлять растения под прямым солнцем”, — отмечает Юлия Рольник.

Суккуленты и кактусы: наиболее благоприятные дни — 6, 14, 22 и 23 августа. Помните про умеренный полив.

Фикусы, драцены: Хорошо переносят перевалку 14, 22 и 23 августа. А вот санитарную обрезку и формирование кроны астролог рекомендует проводить 8, 20, 24 или 31 августа.

Спатифиллум, антуриум: самыми удачными для этих растений днями считаются 1, 9, 18, 26 и 29 августа. В такие дни полезны полив, повышение влажности воздуха и уход за декоративностью листьев.

Сентябрь

Сентябрь — время перехода к более спокойному осеннему ритму. С постепенным сокращением светового дня темпы роста многих растений также замедляются, поэтому в сентябре важно скорректировать летний уход: сократить количество подкормок и частоту полива, не перегружать домашних “любимцев” пересадками без необходимости.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 7 сентября

Полнолуние: 26 сентября

Растущая Луна: 12-25 сентября

Убывающая Луна: 1-10, 27-30 сентября

Астрологические особенности сентября 2026:

“Начало осени выпадает на период убывающей Луны, 4 сентября проходит третья четверть, а после Новолуния в Деве, которое произойдет 11 сентября, начнется новый цикл. Вторая половина сентября будет более благоприятной для перевалки, укоренения, ухода за декоративностью и мягких подкормок. Важная точка месяца — Полнолуние 26 сентября, когда растения становятся особенно чувствительными к любому стрессу, — рассказывает Юлия Рольник. — Сентябрь хорош для наведения порядка в домашней коллекции: можно убрать слабые побеги, обновить верхний слой грунта, проверить корневую систему у устойчивых растений, пересмотреть режим полива и подготовить цветы к осени”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в сентябре 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 сентября Убывающая Овен / Телец После перехода - перевалка, пересадка устойчивых растений, укрепление корней Работы с корнями в первой половине 2 сентября Убывающая Телец Один из лучших дней для пересадки, укоренения и обновления грунта Перелив 3 сентября Убывающая Телец / Близнецы До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, санитарный уход Обильный полив 4 сентября Третья четверть Близнецы Работа с ампельными и вьющимися растениями, удаление лишнего, санитарная обрезка Пересадка 5 сентября Стареющий серп Близнецы / Рак После перехода - полив, восстановительный уход, уход за листьями Лишние активные процедуры в первой половине 6 сентября Стареющий серп Рак День мягкого ухода, умеренный полив при необходимости, повышение влажности воздуха Пересадка, подкормка, обрезка 7 сентября Стареющий серп Рак / Лев В первой половине - спокойный уход, затем - только декоративные и лёгкие процедуры Активная пересадка 8 сентября Стареющий серп Лев Формирование кроны, удаление сухих частей, осмотр растений Пересадка, перелив 9 сентября Стареющий серп Лев / Дева После перехода - подготовка грунта, мягкая пересадка, оздоровление субстрата Работы с корнями в первой половине 10 сентября Стареющий серп Дева Хороший день для аккуратной пересадки, обновления верхнего слоя почвы, профилактики болезней Обильный полив 11 сентября Новолуние Дева Только наблюдение, лёгкий полив при необходимости, уборка сухих листьев Любые активные работы 12 сентября Растущий серп Дева / Весы До перехода - пересадка, после - уход за декоративными и цветущими растениями Грубая обрезка 13 сентября Растущий серп Весы Благоприятно для цветущих и декоративных растений, перевалки, ухода за бутонами и листьями Повреждение корней 14 сентября Растущий серп Весы / Скорпион После перехода - полив, укоренение, восстановительный уход Активные работы в первой половине 15 сентября Растущий серп Скорпион Один из лучших дней для полива, подкормки, черенкования и поддержки ослабленных растений Сильная обрезка 16 сентября Растущий серп Скорпион / Стрелец До перехода - полив и укоренение, затем - санитарные работы Пересадка после перехода в Стрелец 17 сентября Растущий серп Стрелец Работа с ампельными, подвязка, профилактика вредителей Пересадка 18 сентября Первая четверть Стрелец Умеренный уход, работа с опорами, рыхление Жёсткие процедуры вблизи четверти 19 сентября Растущая Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, пересадка устойчивых растений, укрепление корней Перелив 20 сентября Растущая Козерог Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и работы с корнями - 21 сентября Растущая Козерог / Водолей До перехода - пересадка, затем - санитарный уход, проветривание Активный полив вечером 22 сентября Растущая Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей Пересадка, подкормка 23 сентября Растущая Водолей Санитарный уход, лёгкое проветривание, контроль состояния растений Пересадка 24 сентября Растущая Водолей / Рыбы После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление растений Пересадка в первой половине 25 сентября Растущая Рыбы Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми культурами, мягкой перевалки Травмирующая обрезка 26 сентября Полнолуние Рыбы / Овен До перехода - только наблюдение и самый лёгкий уход; после - без активных вмешательств Пересадка, деление, подкормка 27 сентября Убывающая Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей Пересадка 28 сентября Убывающая Овен / Телец После перехода - перевалка, пересадка, работа с устойчивыми растениями Работы с корнями в первой половине 29 сентября Убывающая Телец Один из лучших дней для пересадки, посадки и укоренения Перелив 30 сентября Убывающая Телец / Близнецы До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, работа с ампельными Обильный полив вечером

Лучшие дни сентября для конкретных работ

Пересадка: 1-2, 9-10, 12, 19, 20, 28-30 сентября

Полив: 5-6, 14-15, 24 и 25 сентября

Подкормка: 15, 24-25 сентября

Обрезка: 4, 8, 17, 22, 27 сентября

Размножение черенками: 14-15, 24, 29 сентября

Что делать с популярными комнатными растениями в сентябре

Орхидеи: постепенно начинается переход в более спокойному осеннему режиму. Оптимальные дни для пересадки и перевалки — 2, 10, 13, 20 и 25 сентября, для полива и восстановительного ухода подходят 5, 15 и 24 сентября.

Фиалки: лучшей реакции на уход можно добиться в дни Тельца, Весов, Скорпиона и Рыб. Благоприятные даты, по словам астролога — 2, 13, 15, 25 и 29 сентября. Полезный совет: следите, чтобы ночью на подоконнике растение не переохлаждалось.

Суккуленты и кактусы: благоприятные дни — 2, 10, 20, 29 сентября. В этот период растения требуют уже меньше полива.

Фикусы, драцены: для перевалки стоит выбрать 2, 10, 20 и 29 сентября, для проведения обрезки или санитарной чистки — 4, 8, 22 или 27 сентября.

Спатифиллум, антуриум: особенно благоприятны для полива и ухода, мягкой подкормки 5, 6, 15, 24 и 25 сентября.

Октябрь

В октябре у комнатных растений происходит явный переход в осенний режим. Но, несмотря на очевидное замедление роста, они по-прежнему нуждаются в уходе, правда, акценты в этом плане смещаются в сторону более бережных процедур и подготовки к зиме.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 10 октября

Полнолуние: 26 октября

Растущая Луна: 11-25 октября

Убывающая Луна: 1-9, 27-31 октября

Астрологические особенности октября 2026:

“Вторая половина месяца подойдёт для аккуратной перевалки, укоренения, обновления верхнего слоя почвы и мягких подкормок тем растениям, которые еще сохраняют активность. Важная кульминация месяца — Полнолуние 26 октября, когда растения будут особенно чувствительны к любому стрессу.

Октябрь хорош для наведения порядка в домашней коллекции: можно осмотреть корни у устойчивых видов, убрать старые листья, снизить частоту полива там, где это уже нужно, и скорректировать место растений с учетом осеннего света”, — говорит Юлия Рольник.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в октябре 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 октября Убывающая Близнецы Работа с ампельными и вьющимися растениями, санитарная обрезка, проветривание Пересадка 2 октября Убывающая Близнецы / Рак После перехода - полив, уход за листьями, восстановительный уход Лишние активные процедуры в первой половине 3 октября Третья четверть Рак Мягкий полив при необходимости, повышение влажности воздуха, спокойный уход Пересадка, подкормка, обрезка 4 октября Стареющий серп Рак День бережного ухода, наблюдения и мягкого увлажнения Активная пересадка 5 октября Стареющий серп Рак / Лев В первой половине - спокойный уход, затем - удаление сухих частей, декоративная чистка Пересадка после перехода в Лев 6 октября Стареющий серп Лев Формирование кроны, осмотр растений, санитарный уход Пересадка, перелив 7 октября Стареющий серп Лев / Дева После перехода - аккуратная пересадка, обновление верхнего слоя грунта, оздоровление субстрата Работы с корнями в первой половине 8 октября Стареющий серп Дева Хороший день для обработки грунта, пересадки устойчивых растений, профилактики болезней Обильный полив 9 октября Стареющий серп Дева / Весы До перехода - пересадка, после - уход за цветущими и декоративными видами Грубая обрезка 10 октября Новолуние Весы Только наблюдение, удаление сухих листьев, лёгкий полив по необходимости Любые активные работы 11 октября Растущий серп Весы / Скорпион До перехода - мягкий уход за цветущими растениями, после - полив и восстановление Активные вмешательства в первой половине 12 октября Растущий серп Скорпион Один из лучших дней для полива, черенкования, мягкой подкормки Сильная обрезка 13 октября Растущий серп Скорпион Полив, укоренение черенков, восстановительный уход Травмирующая пересадка крупных растений 14 октября Растущий серп Скорпион / Стрелец В первой половине - полив и мягкий уход, затем - санитарные процедуры Пересадка после перехода в Стрелец 15 октября Растущий серп Стрелец Работа с ампельными, подвязка, профилактика вредителей Пересадка 16 октября Растущий серп Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, укрепление корневой системы, работа с грунтом Перелив 17 октября Растущий серп Козерог Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и работы с корнями - 18 октября Первая четверть Козерог Умеренная пересадка устойчивых растений, укрепляющий уход Жёсткие процедуры вблизи четверти 19 октября Растущая Козерог / Водолей До перехода - работа с корнями, затем - санитарный уход, проветривание Активный полив вечером 20 октября Растущая Водолей Рыхление, удаление сухих листьев, профилактика вредителей Пересадка, подкормка 21 октября Растущая Водолей / Рыбы После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление растений Пересадка в первой половине 22 октября Растущая Рыбы Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми культурами, мягкой перевалки Травмирующая обрезка 23 октября Растущая Рыбы / Овен До перехода - полив и мягкий уход, затем - только санитарные процедуры Пересадка после перехода 24 октября Растущая Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей Пересадка 25 октября Растущая Овен Санитарный уход, замена верхнего слоя почвы Пересадка, деление куста 26 октября Полнолуние Овен / Телец После перехода - только самый лёгкий уход, наблюдение Пересадка, подкормка, деление 27 октября Убывающая Телец Один из лучших дней для пересадки устойчивых растений, укоренения и обновления грунта Перелив 28 октября Убывающая Телец / Близнецы До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, работа с ампельными Обильный полив 29 октября Убывающая Близнецы Санитарная обрезка, работа с вьющимися растениями, проветривание Пересадка 30 октября Убывающая Близнецы / Рак После перехода - мягкий полив, уход за листьями, спокойный домашний уход Активные процедуры в первой половине 31 октября Убывающая Рак Бережный уход, повышение влажности воздуха, наблюдение за состоянием растений Пересадка, подкормка

Лучшие дни октября для конкретных работ

Пересадка: 7-9, 16-18, 27-28 октября

Полив: 2, 3, 11-13, 21-22, 30-31 октября

Подкормка: 12, 21 и 22 октября

Обрезка: 1, 6, 15, 20, 24-25, 29 октября

Размножение черенками: 12-13, 22, 27 октября

Что делать с популярными комнатными растениями в октябре

Орхидеи: на первый план выходит стабильный режим полива и защита от переохлаждения. При необходимости перевалку и мягкую пересадку можно провести 8, 9, 17, 22 или 27 октября, а для полива восстановительного ухода больше подходят по лунному календарю 12, 13, 21 и 31 октября.

Фиалки: для ухода подходят дни Девы, Весов, Скорпиона, Рыб и Тельца. Благоприятные даты: 8, 9, 12, 22 и 27 октября. Также эксперт рекомендуется внимательно следить за тем, чтобы листья расположенных на подоконнике растений не касались холодного стекла.

Суккуленты и кактусы: благоприятные дни — 8, 17, 18 и 27 октября. Стоит задуматься о сокращении полива.

Фикусы, драцены: для перевалки подходят 8, 17, 27 октября. Санитарную обрезку и формирование лучше проводить 6, 15, 20, 24 или 29 октября.

Спатифиллум, антуриум: “Особенно благоприятны для этих растений 3, 12, 13, 22, 30 и 31 октября. В такие дни полезны полив, уход за листьями и поддержание достаточной влажности воздуха”, — отмечает Юлия Рольник.

Ноябрь

Ноябрь считается одним из самых деликатных месяцев года. Важно учитывать, что с началом отопительного сезона воздух в квартирах становится заметно суше, и это необходимо учитывать. Поэтому в ноябре особенно важно не пытаться стимулировать цветы по летним правилам.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 9 ноября

Полнолуние: 24 ноября

Растущая Луна: 10-23 ноября

Убывающая Луна: 1-8, 25-30 ноября

Астрологические особенности ноября 2026:

“Главный принцип месяца — бережность: меньше активных пересадок, меньше подкормок, больше внимания к влажности воздуха, чистоте листьев и точности полива, — говорит Юлия Рольник. — Месяц начинается на убывающей Луне, и уже 1 ноября проходит третья четверть, затем 9 ноября — Новолуние в Скорпионе. После него начнётся более мягкий и благоприятный период для перевалки устойчивых растений, укоренения черенков и умеренного ухода. Важная кульминация месяца — Полнолуние 24 ноября, когда любые травмирующие процедуры лучше исключить. Ноябрь особенно подходит для ревизии коллекции: осмотра корней у крепких растений, удаления старых листьев, контроля перелива, профилактики грибковых проблем и подготовки к зимнему режиму”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в ноябре 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 ноября Третья четверть Рак / Лев В первой половине - мягкий полив, уход за листьями, повышение влажности; затем - удаление сухих частей Пересадка, подкормка 2 ноября Убывающая Лев Формирование кроны, декоративная чистка, санитарный уход Пересадка, перелив 3 ноября Убывающая Лев / Дева После перехода - аккуратная пересадка устойчивых растений, обработка грунта, оздоровление субстрата Работы с корнями в первой половине 4 ноября Убывающая Дева Хороший день для пересадки, замены верхнего слоя почвы, профилактики болезней Обильный полив 5 ноября Убывающая Дева / Весы До перехода - пересадка, после - уход за цветущими и декоративными растениями Грубая обрезка 6 ноября Убывающая Весы Мягкий декоративный уход, работа с цветущими видами, протирание листьев Повреждение корней 7 ноября Убывающая Весы Лёгкий уход, удаление сухих листьев, проветривание Активные работы с корнями 8 ноября Убывающая Весы / Скорпион После перехода - полив, восстановительный уход, поддержка ослабленных растений Активные процедуры в первой половине 9 ноября Новолуние Скорпион Только наблюдение, самый лёгкий полив по необходимости Любые активные работы 10 ноября Растущий серп Скорпион / Стрелец До перехода - полив, укоренение, мягкая подкормка; затем - санитарные процедуры Пересадка после перехода в Стрелец 11 ноября Растущий серп Стрелец Работа с ампельными и вьющимися растениями, опоры, подвязка Пересадка 12 ноября Растущий серп Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход Перелив 13 ноября Растущий серп Козерог Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и обновления грунта - 14 ноября Растущий серп Козерог Перевалка, работа с корневой системой, укрепление устойчивых растений Обрезка надземной части 15 ноября Растущий серп Козерог / Водолей До перехода - работа с корнями, затем - санитарный уход и проветривание Активный полив вечером 16 ноября Первая четверть Водолей Рыхление, профилактика вредителей, удаление сухих листьев Пересадка, подкормка 17 ноября Первая четверть Водолей Санитарный уход, мягкое проветривание, контроль состояния растений Жёсткие процедуры 18 ноября Растущая Водолей / Рыбы После перехода - полив, восстановительный уход, мягкая подкормка Пересадка в первой половине 19 ноября Растущая Рыбы Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми растениями, мягкой перевалки Травмирующая обрезка 20 ноября Растущая Рыбы / Овен До перехода - полив и мягкий уход, затем - санитарные работы Пересадка после перехода 21 ноября Растущая Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей Пересадка 22 ноября Растущая Овен / Телец После перехода - перевалка, пересадка, укрепление корней Работы с корнями в первой половине 23 ноября Растущая Телец Один из лучших дней месяца для пересадки, укоренения и обновления грунта Перелив 24 ноября Полнолуние Телец / Близнецы Только наблюдение, лёгкое проветривание, минимум вмешательства Пересадка, подкормка, деление 25 ноября Убывающая Близнецы Санитарная обрезка, работа с ампельными и вьющимися растениями Пересадка 26 ноября Убывающая Близнецы / Рак После перехода - мягкий полив, уход за листьями, домашний восстановительный уход Активные работы в первой половине 27 ноября Убывающая Рак Бережный уход, повышение влажности воздуха, наблюдение за состоянием растений Пересадка, подкормка 28 ноября Убывающая Рак / Лев До перехода - мягкий полив и уход, затем - декоративная чистка Пересадка после перехода в Лев 29 ноября Убывающая Лев Формирование, удаление сухих частей, санитарный уход Пересадка 30 ноября Убывающая Лев / Дева После перехода - обработка грунта, умеренная пересадка устойчивых растений, подготовка к декабрю Работы с корнями в первой половине

Лучшие дни ноября для конкретных работ

Пересадка: 3-5, 12-14, 22-23, 30 ноября

Полив: 1, 8, 10, 18, 19, 26-27 ноября

Подкормка: 10, 18-19 ноября

Обрезка: 2, 11, 16, 21, 25, 29 ноября

Размножение черенками: 10, 13, 19, 23 ноября

Что делать с популярными комнатными растениями в ноябре

Орхидеи: стабильный полив, отсутствие сквозняков и защита от сухого горячего воздуха батарей — вот основные принципы, которых стоит придерживаться в процессе осеннего ухода. Для перевалки и мягкой пересадки лучше подходят 4, 5, 13, 19 и 23 ноября. Для полива и восстановительного ухода — 8, 10, 18, 27 ноября.

Фиалки: благоприятные даты: 4, 5, 10, 19 и 23 ноября. При этом рекомендуется внимательно следить, чтобы не было перелива и переохлаждения корней.

Суккуленты и кактусы: список благоприятных дней включает 4, 13, 14, 23 и 30 ноября. Важно помнить о том, что волив в ноябре уже должен быть редким и очень умеренным.

Фикусы, драцены: для перевалки подходят 4, 13, 23 и 30 ноября: в эти дни растения лучше перенесут процедуру. Санитарную обрезку и формирование лучше проводить 2, 11, 21, 25 или 29 ноября.

Спатифиллум, антуриум: благоприятны для полива, мягкой поддержки растений и других процедур следующие дни — 1, 10, 18, 19, 26 и 27 ноября.

Декабрь

С приходом календарной зимы начинается время покоя и бережного ухода за растениями, когда все их ритмы замедляются. Поэтому в декабре особенно важно не перегружать их лишними процедурами: активные пересадки, частые подкормки и обильный полив, по словам экспертов, могут навредить больше, чем помочь.

Характеристика месяца и фазы Луны

Новолуние: 9 декабря

Полнолуние: 24 декабря

Растущая Луна: 10-23 декабря

Убывающая Луна: 1-8, 25-31 декабря

Астрологические особенности декабря 2026:

“Месяц начинается на убывающей Луне, 1 декабря проходит третья четверть, затем 9 декабря — Новолуние в Стрельце, после которого начинается новый цикл. Во второй половине месяца можно делать аккуратную перевалку устойчивых растений, мягко поддерживать ещё активные культуры и уделять внимание укоренению отдельных черенков. Важная кульминация месяца — Полнолуние 24 декабря, когда растения становятся особенно чувствительными к переливу, пересадке и любому стрессу, — говорит Юлия Рольник. — Декабрь - хорошее время для спокойной ревизии коллекции: убрать старые листья, проверить, не пересыхает ли воздух, скорректировать полив, очистить листья от пыли и подготовить растения к январскому ритму”.

Благоприятные дни для работ с комнатными растениями в декабре 2026 Дата Фаза Луны Знак зодиака Рекомендуемые работы Не рекомендуется 1 декабря Третья четверть Дева Обработка грунта, аккуратная пересадка устойчивых растений, замена верхнего слоя почвы Обильный полив 2 декабря Убывающая Дева / Весы До перехода - пересадка, после - декоративный уход за цветущими и лиственными видами Грубая обрезка 3 декабря Убывающая Весы Лёгкий уход, протирание листьев, работа с цветущими растениями Повреждение корней 4 декабря Убывающая Весы Мягкий уход, удаление сухих листьев, проветривание Активные работы с корнями 5 декабря Убывающая Весы / Скорпион После перехода - полив, восстановительный уход, поддержка ослабленных растений Активные процедуры в первой половине 6 декабря Убывающая Скорпион Полив, мягкая подкормка, укоренение черенков, уход за влаголюбивыми растениями Сильная обрезка 7 декабря Убывающая Скорпион / Стрелец До перехода - полив и восстановительный уход, затем - санитарные процедуры Пересадка после перехода в Стрелец 8 декабря Убывающая Стрелец Работа с ампельными и вьющимися растениями, подвязка, профилактика вредителей Пересадка 9 декабря Новолуние Стрелец Только наблюдение, самый лёгкий уход, минимальный полив по необходимости Любые активные работы 10 декабря Растущий серп Стрелец / Козерог После перехода - перевалка, работа с корнями, укрепляющий уход Перелив 11 декабря Растущий серп Козерог Один из лучших дней месяца для пересадки, перевалки и обновления грунта - 12 декабря Растущий серп Козерог / Водолей До перехода - работа с корневой системой, затем - санитарный уход и проветривание Активный полив вечером 13 декабря Растущий серп Водолей Рыхление, профилактика вредителей, удаление сухих листьев Пересадка, подкормка 14 декабря Растущий серп Водолей Лёгкий санитарный уход, проветривание, контроль состояния растений Пересадка 15 декабря Растущий серп Водолей / Рыбы После перехода - полив, мягкая подкормка, восстановление Пересадка в первой половине 16 декабря Растущий серп Рыбы Очень хороший день для полива, ухода за влаголюбивыми растениями, мягкой перевалки Травмирующая обрезка 17 декабря Первая четверть Рыбы / Овен До перехода - полив и мягкий уход, затем - санитарные работы Пересадка после перехода в Овен 18 декабря Растущая Овен Рыхление, борьба с вредителями, удаление сухих частей Пересадка 19 декабря Растущая Овен / Телец После перехода - перевалка, работа с устойчивыми растениями, укрепление корней Работы с корнями в первой половине 20 декабря Растущая Телец Один из лучших дней месяца для пересадки, укоренения и работы с грунтом Перелив 21 декабря Растущая Телец Хороший день для перевалки, посадки и укрепления корневой системы Избыточный полив 22 декабря Растущая Телец / Близнецы До перехода - пересадка, затем - формировка, подвязка, работа с ампельными видами Обильный полив 23 декабря Растущая Близнецы Санитарная обрезка, работа с вьющимися растениями, лёгкий уход Пересадка 24 декабря Полнолуние Близнецы / Рак Только наблюдение, мягкое проветривание, минимум вмешательства Пересадка, подкормка, деление 25 декабря Убывающая Рак Бережный уход, мягкий полив, повышение влажности воздуха Пересадка, подкормка 26 декабря Убывающая Рак / Лев До перехода - уход за листьями и увлажнение, удаление сухих частей Активная пересадка 27 декабря Убывающая Лев Формирование кроны, санитарный уход, декоративная чистка Пересадка 28 декабря Убывающая Лев / Дева После перехода - обработка грунта, умеренная пересадка устойчивых растений Работы с корнями в первой половине 29 декабря Убывающая Дева Хороший день для аккуратной пересадки, обновления верхнего слоя почвы, профилактики болезней Перелив 30 декабря Третья четверть Дева / Весы До перехода - пересадка и обработка грунта, после - лёгкий декоративный уход Сильная обрезка 31 декабря Убывающая Весы Мягкий уход за декоративными и цветущими растениями, удаление сухих листьев Активные работы с корнями

Лучшие дни декабря для конкретных работ

Пересадка: 1-2, 10-11, 19-21, 28-30 декабря

Полив: 5-6, 15-17, 25-26 декабря

Подкормка: 6, 15 и 16 декабря

Обрезка: 8, 13, 18, 23, 27 декабря

Размножение черенками: 6, 11, 16, 20 декабря

Что делать с популярными комнатными растениями в декабре

Орхидеи: в центре внимания — обеспечение стабильной температуры, умеренного полива и отсутствия нежелательных сквозняков. Для перевалки при необходимости стоит выбирать 1, 11, 16, 20 или 29 декабря, для полива и восстановительного ухода больше подходят 6, 15, 25 декабря

Фиалки: “Благоприятные даты: 1, 2, 6, 16, 20 и 31 декабря. Следите, чтобы листья не касались холодного стекла и чтобы почва не оставалась сырой слишком долго”, — напоминает Юлия Рольник.

Суккуленты и кактусы: наиболее благоприятные для ухода за растениями дни — 1, 11, 20, 21 и 29 декабря. Полив в это время предпочтителен достаточно редкий и осторожный.

Фикусы, драцены: “Хорошо переносят перевалку 1, 11, 20 и 29 декабря. Санитарную обрезку и формирование лучше проводить 8, 13, 18, 23 или 27 декабря”, — добавляет астролог.

Спатифиллум, антуриум: к числу благоприятных дней относятся 6, 15, 16, 25 и 26 декабря. Полезно в это время поливать растения, ухаживать за листьями и регулировать влажность воздуха.

Лунные фазы и их влияние на комнатные растения

Принято выделять четыре основные фазы Луны, каждая из которых оказывает свое влияние на состояние растений (в том числе — комнатных культур):

Растущая Луна — в этот период освещенная часть Луны, которую можно наблюдать в ночном небе, постепенно увеличивается в размерах от тоненького серпа до полного диска. Считается, что в эти дни движение соков в растениях сосредоточено в основном в наземной части (то есть в стеблях, листьях и т.д.), а потому эти дни называют благоприятными для пересадки и перевалки, ухода за листьями, подкормки и так далее;

— в этот период освещенная часть Луны, которую можно наблюдать в ночном небе, постепенно увеличивается в размерах от тоненького серпа до полного диска. Считается, что в эти дни движение соков в растениях сосредоточено в основном в наземной части (то есть в стеблях, листьях и т.д.), а потому эти дни называют благоприятными для пересадки и перевалки, ухода за листьями, подкормки и так далее; Убывающая Луна — так называют фазу, в течение которой видимая часть Луны день ото дня становится меньше, визуально превращаясь из ярко освещенного диска в тонкий серп. В этот период соки растений направлены уже к корням, которые становятся весьма уязвимыми и чувствительными к разного рода повреждениям. В это время рекомендуется уделить внимание защите от вредителей, провести аккуратное рыхление почвы, провести санитарную обрезку и убедиться, что растение не страдает от каких-либо “недугов” ;

— так называют фазу, в течение которой видимая часть Луны день ото дня становится меньше, визуально превращаясь из ярко освещенного диска в тонкий серп. В этот период соки растений направлены уже к корням, которые становятся весьма уязвимыми и чувствительными к разного рода повреждениям. В это время рекомендуется уделить внимание защите от вредителей, провести аккуратное рыхление почвы, провести санитарную обрезку и убедиться, что растение не страдает от каких-либо “недугов” ; Новолуние — время, когда Луна занимаем положение между Солнцем и Землей, вследствие чего разглядеть ее не небосклоне становится невозможно. В лунном календаре это время (не только само новолуние, но также день до и после него) считается одним из самых неблагоприятных для любых манипуляций с растениями. Последним необходим покой, так что эксперты советуют ограничиться лишь самыми необходимыми процедурами;

— время, когда Луна занимаем положение между Солнцем и Землей, вследствие чего разглядеть ее не небосклоне становится невозможно. В лунном календаре это время (не только само новолуние, но также день до и после него) считается одним из самых неблагоприятных для любых манипуляций с растениями. Последним необходим покой, так что эксперты советуют ограничиться лишь самыми необходимыми процедурами; Полнолуние — это время, когда на небе виден полностью освещенный лунный диск. Как и в новолуние, наиболее предпочтительным сценарием для растений в этот день считается покой, так как любые манипуляции и процедуры могут вызвать у них стресс.

Знаки Зодиака: "Плодородные" и "бесплодные"

Далеко не все знаки зодиака одинаково влияют на комнатные растения. Как отмечает Юлия Рольник, в лунных календарях и в астрологической традиции их принято делить по степени плодородности и по характеру влияния на рост и корневую систему.

Так, наиболее продуктивными знаками считаются Рак, Скорпион и Рыбы. Они благоприятны для полива, укоренения, пересадки и ухода, помогающего растению быстрее восстановиться и пойти в рост.

Для укрепления корней, манипуляций с почвой и борьбы с вредителями более подходят Телец, Дева и Козерог. Период их влияния — хорошее время для бережной пересадки, обновления грунта и спокойного ухода.

“В свою очередь Близнецы, Весы и Водолей подходят для рыхления, опрыскивания и лёгкого поддерживающего ухода. Для активной пересадки такие дни считаются менее удачными, — отмечает астролог. — Овен, Лев, Стрелец — это период отдыха для растений. В это время обычно рекомендуют ограничиться санитарной обрезкой, удалением сухих листьев и самым необходимым уходом”.

Календарь процедур на 2026 год по сезонам

Планируя пересадку, обрезку или другие процедуры для комнатных растений, эксперты все же нередко советуют сверяться не только с лунным календарем, но и ориентироваться на естественные фазы их роста и развития, а также учитывать особенности конкретного сезона. Подробный календарь ухода за комнатными растениями подготовила Вероника Сайгина, менеджер отдела Сад магазина “Лемана ПРО”.

Весна

Период с марта по май — это время, когда растения начинают расти. “В этом сезоне проводится пересадка и перевалка многих комнатных растений, таких как фикус Бенджамина, спатифиллум и драцена. Корни фикуса быстро заполняют горшок и требуют емкость на 2–3 см шире прежней. Спатифиллум за год наращивает густую корневую массу и лучше цветет после обновления грунта. Драцена, особенно молодые экземпляры, также активно развивается и нуждается в просторе для корней”, — отмечает Вероника Сайгина.

При этом, как отмечает эксперт, важно учитывать отличительные черты конкретного растения, а значит, лучше заранее выяснить все особенности ухода за конкретным видом. Например, для некоторых растений вместо пересадки лучше использовать метод перевалки, при котором в процессе смены емкости сохраняется земляной ком, а значит, меньше риск травмировать корни растения. Это актуально для таких растений как монстера, антуриум и филодендрон.

Другие растения при пересадке требуют очистки корней и при этом нередко нуждаются в делении куста, дабы избежать загнивания корневой системы. “Например, сансевиерия при пересадке требует внимательного осмотра корневища. Если в корневой системе появились подгнившие участки, куст делят на части. Замиокулькас тоже нужно внимательно проверить — его клубни осматривают на наличие гнили, обрезают поврежденные участки, подсушивают срезы перед посадкой либо присыпают их золой”, — добавляет эксперт.

Лето

Период с июня по август для большинство комнатных растений совпадает с периодом максимального роста и расцвета. В это время им необходим обильный полив (объем воды при этом зависит от требований вида), а частое опрыскивание поможет поддерживать необходимую влажность при умеренном поливе (особенно актуально для таких влаголюбивых видов, как папоротники и фиттонии).

“Летом растения необходимо регулярно подкармливать в соответствии с рекомендациями по уходу за конкретным видом. Для цветущих в этот период видов, например герани или бегонии, требуются составы с повышенным содержанием фосфора и калия. Стоит также принять меры для защиты растений от прямых солнечных лучей. Оптимальный метода — создание полутени с помощью жалюзи”, — говорит Вероника Сайгина.

Осень

Осенью рост большинства растений постепенно замедляется, а значит, наступает время плавно сокращать полив (обеспечивая грунту возможность просохнуть на большую глубину, чем летом).

“Если говорить о подкормке, то к ноябрю для большинства растений она сводится к минимуму или прекращается. Исключение составляют виды, которые цветут зимой, например цикламена или декабриста. Чтобы компенсировать сокращение светового дня, растения стоит переместить ближе к окнам. Для многих уже осенью можно рекомендовать использование фитолампы. Осень — время для санитарной обрезки. В этот период стоит удалить сухие и слабые побеги у пальм, например, у драцены или юкки”, — добавляет Вероника Сайгина.

Зима

В зимние месяцы (то есть с декабря по февраль) для комнатных растений в большинстве случаев наступает период покоя. В этот период поливать растения требуется реже и меньше возобновлять полив рекомендуется в том случае, когда почва просохла на 2–3 сантиметра в глубину). А для растений, которым противопоказан перелив (к таковым, например, относятся суккуленты и кактусы) достаточно полива один раз в 3–4 недели.

“В отапливаемых помещениях воздух становится сухим, поэтому важно позаботиться о влажности. Можно использовать комнатный увлажнитель воздуха. Для влаголюбивых видов необходимо сохранить опрыскивание. Можно выставлять растения на поддоны с керамзитом, регулярно его увлажняя (например, монстеры и диффенбахии). Во время цветения стоит избегать попадания влаги а цветы. Рекомендуется убрать растения с подоконника, так как оптимальная температура для большинства видов около 18 °C, а в районе окна перепады температуры могут быть достаточно значительными, — напоминает Вероника Сайгина. — Большинству видов рекомендована досветка фитолампой полного спектра в течение около 10–12 часов в сутки. Особенно важна досветка для декоративно лиственных и цветущих растений, таких как спатифиллум или антуриум. Подкормки зимой не производятся, за исключением цветущих растений”.