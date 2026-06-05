Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Лунный календарь на июнь 2026 года поможет заранее спланировать важные дела, отдых, уход за собой и повседневные задачи с учетом фаз Луны и смены лунных дней. О благоприятных и не очень днях в первом месяце лета — в материале РИА Новости.

Чего ожидать в июне

В течение месяца энергетика периодов заметно меняется: часть дней лучше подходит для активности и новых начинаний, а часть — для завершения дел, спокойной работы и восстановления.

« "Лунный календарь стоит рассматривать как систему самонаблюдения, а не строгий прогноз. Это не инструкция, а многовековая система наблюдений за ритмами природы и их влиянием на человека. Луна влияет на приливы и отливы, а человеческий организм на 70–80% состоит из воды. Логично, что и настроение, и энергия, и скорость заживления ран, и даже активность кожи могут колебаться в зависимости от лунной фазы. Но если относиться к календарю как к жесткому закону, легко впасть в тревожность. Гораздо здоровее использовать календарь как дневник самонаблюдения. Например, вы замечаете, что на убывающей Луне вам легче расставаться с ненужными вещами, а на растущей — появляется энергия для новых проектов. И подстраиваете свои действия под эти личные ритмы, а не под абстрактный запрет". Снежана Гаврилова астролог и эзотерик астролог и эзотерик

Фазы Луны в июне 2026

Основные фазы Луны приходятся на следующие даты:

последняя четверть — 8 июня;

новолуние — 15 июня;

первая четверть — 22 июня;

полнолуние — 30 июня.

Периоды Луны в июне 2026 распределяются так:

убывающая Луна — с 1 по 14 июня;

растущая Луна — с 16 по 29 июня.

Лунный календарь на июнь 2026 года считает наиболее благоприятными днями месяца периоды растущей Луны, особенно для новых проектов, общения, поездок и активных действий.

Убывающая Луна лучше подходит для:

завершения дел;

спокойной работы;

анализа;

отдыха;

восстановления ресурса.

Новолуние 15 июня считается одним из самых чувствительных дней месяца, поэтому в этот период лучше избегать перегрузки и импульсивных решений.

Полнолуние 30 июня усиливает эмоциональность, поэтому в конце месяца особенно важно внимательнее относиться к режиму отдыха и распределению нагрузки.

Таблица: лунный календарь на июнь 2026 по дням

Мы собрали основные рекомендации на каждый день июня: когда лучше сосредоточиться на работе и новых задачах, а когда — снизить нагрузку, избегать конфликтов и уделить внимание восстановлению.

Лунный календарь на июнь 2026 по дням Дата Лунная фаза Лунный день Рекомендации 1 июня убывающая Луна 16 лунный день Подходит для спокойной работы и завершения дел 2 июня убывающая Луна 17 лунный день Благоприятный день для планирования 3 июня убывающая Луна 18 лунный день Лучше избегать эмоциональных перегрузок 4 июня убывающая Луна 19 лунный день Хорошее время для рабочих задач 5 июня убывающая Луна 20 лунный день Подходит для активности и общения 6 июня убывающая Луна 21 лунный день Благоприятный день для анализа и обучения 7 июня убывающая Луна 22 лунный день Лучше не перегружать себя конфликтами 8 июня Последняя четверть 23 лунный день Снизить нагрузку и завершать текущие дела 9 июня убывающая Луна 24 лунный день Подходит для спокойного ритма 10 июня убывающая Луна 25 лунный день Благоприятный день для восстановления 11 июня убывающая Луна 26 лунный день Хорошее время для повседневных задач 12 июня убывающая Луна 27 лунный день Подходит для отдыха и наведения порядка 13 июня убывающая Луна 28 лунный день Минимум перегрузки и важных решений 14 июня убывающая Луна 29 лунный день Спокойный день перед новолунием 15 июня Новолуние 1 лунный день Не рекомендуется начинать важные дела 16 июня растущая Луна 2 лунный день Благоприятный день для новых планов 17 июня растущая Луна 3 лунный день Хорошее время для инициатив 18 июня растущая Луна 4 лунный день Подходит для активной работы 19 июня растущая Луна 5 лунный день Благоприятный день для общения 20 июня растущая Луна 6 лунный день Хорошее время для поездок и встреч 21 июня растущая Луна 7 лунный день Высокая активность и динамика 22 июня Первая четверть 8 лунный день Важно сохранять концентрацию 23 июня растущая Луна 9 лунный день Благоприятный день для работы 24 июня растущая Луна 10 лунный день Подходит для важных решений 25 июня растущая Луна 11 лунный день Хорошее время для переговоров 26 июня растущая Луна 12 лунный день Благоприятный день для активности 27 июня растущая Луна 13 лунный день Подходит для новых проектов 28 июня растущая Луна 14 лунный день Эмоционально насыщенный день 29 июня растущая Луна 15 лунный день Лучше избегать перегрузки 30 июня Полнолуние 16 лунный день Повышенная эмоциональность, важен отдых

Благоприятные и неблагоприятные дни в июне 2026

Лунный календарь на июнь 2026 года выделяет несколько особенно удачных периодов для новых начинаний, активной работы, общения и важных решений. Отдельно календарь лунных дней на июнь показывает даты, когда лучше снизить нагрузку и избегать конфликтов.

Благоприятные дни

Наиболее благоприятными днями июня 2026 года считаются периоды растущей Луны после новолуния 15 июня. В это время лунный календарь на июнь благоприятные дни связывает с повышенной активностью, более высокой концентрацией и ощущением движения вперед.

Самыми удачными днями месяца считаются:

16 июня;

17 июня;

18 июня;

19 июня;

21 июня;

23 июня;

24 июня;

25 июня;

26 июня;

27 июня.

Эти даты подходят для:

новых проектов;

рабочих встреч;

поездок;

обучения;

важных переговоров;

финансовых и организационных задач.

Особенно продуктивной считается вторая половина июня, когда растущая Луна усиливает активность и помогает быстрее включаться в новые процессы.

Неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни июня 2026 года приходятся прежде всего на периоды смены лунных фаз, новолуние и полнолуние. В такие даты эмоциональный фон может становиться более нестабильным, а уровень усталости — выше обычного.

Лунный календарь на июнь 2026 года рекомендует быть осторожнее в следующие дни:

8 июня;

14 июня;

15 июня — новолуние;

22 июня;

29 июня;

30 июня — полнолуние.

В эти периоды лучше:

не перегружать себя делами;

избегать конфликтов;

не принимать импульсивных решений;

снизить уровень стресса;

оставить больше времени на отдых и восстановление.

Особенно чувствительными днями месяца считаются новолуние 15 июня и полнолуние 30 июня, когда эмоциональная реакция на события может усиливаться сильнее обычного.

Лунный календарь дел на июнь 2026

В календаре лунных дней на июнь особое значение обычно уделяют смене фаз Луны, поскольку периоды месяца связывают с разным уровнем активности, концентрации и эмоционального фона.

Первая половина июня проходит под влиянием убывающей Луны и больше подходит для завершения процессов и спокойной работы. После новолуния 15 июня начинается период растущей Луны, который считается более благоприятным для новых начинаний и активных действий.

Когда начинать новые дела

Лунный календарь на июнь благоприятные дни для новых проектов связывает прежде всего с периодом растущей Луны — с 16 по 29 июня. В это время проще включаться в рабочий ритм, быстрее принимать решения и активнее продвигать идеи.

Наиболее удачными днями для старта новых дел считаются:

16 июня;

17 июня;

18 июня;

19 июня;

23 июня;

24 июня;

25 июня;

26 июня.

Эти даты хорошо подходят для:

запуска проектов;

деловых переговоров;

обучения;

поездок;

смены работы;

финансовых решений;

новых знакомств и сотрудничества.

Особенно продуктивной считается неделя после новолуния, когда энергетика месяца постепенно усиливается.

Когда завершать проекты

Период убывающей Луны в июне 2026 года лучше подходит для завершения текущих задач, наведения порядка и спокойной работы без перегрузки.

Наиболее удачными днями для завершения дел считаются:

1 июня;

2 июня;

4 июня;

5 июня;

9 июня;

10 июня;

11 июня;

12 июня.

В эти даты проще:

закрывать старые вопросы;

разбирать документы;

завершать рабочие процессы;

избавляться от лишнего;

подводить итоги.

Последние дни перед новолунием — 13 и 14 июня — лучше не перегружать важными решениями, поскольку в этот период часто снижается концентрация и повышается усталость.

Когда лучше отдыхать

Лунный календарь на июнь месяц рекомендует уделять больше внимания отдыху в периоды смены фаз Луны и эмоционально напряженные дни.

Наиболее подходящими днями для восстановления считаются:

8 июня;

14 июня;

15 июня;

22 июня;

29 июня;

30 июня.

В эти периоды желательно:

снизить нагрузку;

избегать конфликтов;

не перегружать график;

уделять больше времени сну и восстановлению;

отказаться от эмоционально тяжелых разговоров и споров.

Особенно чувствительными днями июня считаются новолуние 15 июня и полнолуние 30 июня, когда эмоциональный фон месяца становится более напряженным и нестабильным.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

Лунный календарь на июнь 2026 года помогает выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и положения Луны в знаках зодиака. В начале лета волосы особенно нуждаются в восстановлении после весеннего сезона и подготовке к воздействию солнца, жары и сухого воздуха, поэтому многие заранее планируют салонные процедуры по лунному календарю.

В июне 2026 года наиболее благоприятными днями для стрижки считаются:

2 июня;

3 июня;

7 июня;

12 июня;

18 июня;

19 июня;

22 июня;

23 июня;

27 июня;

28 июня.

Эти даты хорошо подходят для:

обновления длины;

укрепления волос;

окрашивания;

восстанавливающего ухода;

смены формы стрижки.

Период растущей Луны — с 16 по 29 июня — особенно подходит для стрижки тем, кто хочет ускорить рост волос. Убывающая Луна в первой половине месяца считается хорошим временем для укрепления длины и более длительного сохранения формы прически.

Неблагоприятными днями для стрижки в июне 2026 года считаются:

14 июня;

15 июня — новолуние;

29 июня;

30 июня — полнолуние.

В эти даты лучше избегать:

резкой смены образа;

сложного окрашивания;

агрессивных процедур;

сильного термического воздействия на волосы.

Для окрашивания волос лунный календарь на июнь 2026 рекомендует:

2 июня;

7 июня;

12 июня;

18 июня;

22 июня;

28 июня.

В июне особенно важно уделять внимание увлажнению волос, защите от ультрафиолета и восстановлению кончиков, поскольку летом волосы быстрее теряют влагу и становятся более чувствительными к внешнему воздействию.

Лунный календарь здоровья

Лунный календарь на июнь 2026 года помогает распределить нагрузку, режим отдыха и повседневную активность с учетом смены фаз Луны. В течение месяца уровень энергии и эмоциональный фон могут меняться, поэтому календарь лунных дней на июнь часто используют для планирования восстановления, физических нагрузок и более спокойного режима в напряженные периоды.

Первая половина июня проходит под влиянием убывающей Луны и лучше подходит для:

снижения нагрузки;

восстановления режима сна;

спокойной физической активности;

завершения затяжных дел;

работы над привычками.

После новолуния 15 июня начинается период растущей Луны, который считается более активным и продуктивным. В это время проще возвращаться к тренировкам, менять режим дня и включаться в новые задачи.

Наиболее благоприятными днями для активности и восстановления считаются:

16 июня;

18 июня;

19 июня;

21 июня;

23 июня;

26 июня;

27 июня.

В эти даты легче поддерживать высокий уровень энергии, быстрее восстанавливаться после нагрузки и сохранять концентрацию.

Повышенного внимания к самочувствию требуют:

14 июня;

15 июня — новолуние;

29 июня;

30 июня — полнолуние.

В такие дни лучше:

не перегружать организм;

снижать уровень стресса;

избегать переутомления;

соблюдать режим сна;

оставлять больше времени для отдыха.

В июне также особенно важно поддерживать водный баланс, поскольку жаркая погода и активный ритм месяца могут быстрее приводить к усталости и снижению концентрации.

Лунный календарь садовода и огородника

Лунный календарь на июнь 2026 года считается одним из самых активных в дачном сезоне. В июне продолжаются посадки, активный уход за растениями, работа с почвой и подготовка к будущему урожаю.

Растущая Луна — с 16 по 29 июня — считается наиболее благоприятным периодом для:

посадки зелени;

работы с надземными культурами;

пересадки растений;

полива и подкормок;

активных работ в саду и огороде.

Наиболее удачными днями для садовых работ считаются:

16 июня;

17 июня;

18 июня;

19 июня;

23 июня;

24 июня;

26 июня;

27 июня.

Эти даты подходят для:

посадки зелени и овощей;

ухода за грядками;

обработки растений;

работы с теплицами;

подкормки культур.

Период убывающей Луны в первой половине июня лучше использовать для:

прополки;

обрезки;

работы с почвой;

борьбы с вредителями;

подготовительных работ на участке.

Неблагоприятными днями для активных посадок считаются:

14 июня;

15 июня — новолуние;

30 июня — полнолуние.