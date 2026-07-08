Лунный календарь на июль 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Июль 2026 года проходит под влиянием активной летней энергетики и смены лунных фаз, которые влияют на эмоциональный фон, работоспособность, уровень мотивации и общее самочувствие. Лунный календарь на июль поможет заранее определить удачные дни для важных дел, финансовых решений, отдыха, стрижек, работы в саду и планирования месяца, а подробный календарь лунных дней на июль 2026 года позволит удобнее ориентироваться в благоприятных и напряженных периодах месяца. Точные фазы Луны в июле 2026 года, подробная таблица лунных дней, а также рекомендации на каждый день месяца с учетом лунного цикла и положения Луны — в материале РИА Новости.
Основные фазы Луны в июле 2026 года приходятся на следующие даты:
- последняя четверть — 7 июля 2026 года;
- новолуние — 14 июля 2026 года;
- первая четверть — 21 июля 2026 года;
- полнолуние — 29 июля 2026 года.
Периоды лунного цикла распределяются так:
- убывающая Луна — с 1 по 13 июля;
- растущая Луна — с 15 по 28 июля;
- с 30 июля начинается новый период убывающей Луны.
Убывающая Луна считается более спокойным периодом месяца, подходящим для завершения дел, наведения порядка, отдыха и восстановления. Растущая Луна, напротив, чаще связана с активностью, новыми начинаниями, финансами, рабочими задачами и высокой мотивацией.
Наиболее эмоционально напряженными днями июля считаются новолуние 14 июля и полнолуние 29 июля. В такие даты лунный календарь на июль месяц рекомендует избегать перегрузки, конфликтов и импульсивных решений.
"Лунный календарь — прекрасный инструмент для развития осознанности. Он учит планировать, замечать свои состояния и не делать важных шагов на эмоциональных качелях. Но он не отменяет здравого смысла и не гарантирует провала, если вы, например, постриглись "в неблагоприятный день", — отмечает астролог Снежана Гаврилова.
Таблица: лунный календарь на июль 2026 по дням
Календарь лунных дней на июль составлен с учетом реальных фаз Луны и последовательности лунных суток, поэтому его удобно использовать для планирования важных задач на весь месяц.
Лунный календарь на июль 2026 по дням
Дата
Лунная фаза
Лунный день
Рекомендации
1 июля
Убывающая Луна
16 лунный день
Подходит для спокойной работы и завершения дел
2 июля
Убывающая Луна
17 лунный день
Благоприятный день для общения и текущих задач
3 июля
Убывающая Луна
18 лунный день
Лучше избегать эмоциональных перегрузок
4 июля
Убывающая Луна
19 лунный день
Хорошее время для наведения порядка
5 июля
Убывающая Луна
20 лунный день
Подходит для рабочих и домашних дел
6 июля
Убывающая Луна
21 лунный день
Благоприятный день для активности и поездок
7 июля
Последняя четверть
22 лунный день
Желательно снизить нагрузку
8 июля
Убывающая Луна
23 лунный день
Подходит для спокойных и рутинных дел
9 июля
Убывающая Луна
24 лунный день
Хорошее время для восстановления
10 июля
Убывающая Луна
25 лунный день
Не стоит торопиться с решениями
11 июля
Убывающая Луна
26 лунный день
Благоприятный день для домашних дел
12 июля
Убывающая Луна
27 лунный день
Подходит для планирования и завершения процессов
13 июля
Убывающая Луна
28 лунный день
Эмоционально чувствительный день
14 июля
Новолуние
29 лунный день
Неблагоприятный день для перегрузок и конфликтов
15 июля
Растущая Луна
2 лунный день
Хорошее время для новых идей и планов
16 июля
Растущая Луна
3 лунный день
Благоприятный день для активных действий
17 июля
Растущая Луна
4 лунный день
Подходит для встреч и переговоров
18 июля
Растущая Луна
5 лунный день
Благоприятный день для финансовых вопросов
19 июля
Растущая Луна
6 лунный день
Хорошее время для общения и поездок
20 июля
Растущая Луна
7 лунный день
Подходит для работы и организационных задач
21 июля
Первая четверть
8 лунный день
Возможна повышенная эмоциональность
22 июля
Растущая Луна
9 лунный день
Важно избегать импульсивных решений
23 июля
Растущая Луна
10 лунный день
Благоприятный день для новых начинаний
24 июля
Растущая Луна
11 лунный день
Подходит для активной работы
25 июля
Растущая Луна
12 лунный день
Хорошее время для общения и встреч
26 июля
Растущая Луна
13 лунный день
Благоприятный день для финансовых дел
27 июля
Растущая Луна
14 лунный день
Высокий уровень энергии и активности
28 июля
Растущая Луна
15 лунный день
Эмоционально напряженный день
29 июля
Полнолуние
16 лунный день
Лучше избегать конфликтов и перегрузки
30 июля
Убывающая Луна
17 лунный день
Подходит для завершения дел
31 июля
Убывающая Луна
18 лунный день
Хорошее время для спокойной работы и отдыха
Благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2026
Лунный календарь на июль 2026 года показывает, что месяц будет достаточно контрастным по энергетике. Первая половина июля проходит под влиянием убывающей Луны и больше подходит для завершения дел, наведения порядка и спокойной работы. После новолуния 14 июля начинается период растущей Луны, который считается более благоприятным для новых начинаний, финансовых решений и активных действий.
Календарь лунных дней на июль помогает заранее определить наиболее удачные даты месяца и периоды, когда лучше снизить нагрузку, избегать конфликтов и не принимать импульсивных решений.
Наиболее благоприятные дни июля 2026 года приходятся на период растущей Луны, когда усиливаются активность, концентрация и желание двигаться вперед.
Лунный календарь на июль благоприятные дни выделяет следующие даты:
- 16 июля;
- 17 июля;
- 18 июля;
- 19 июля;
- 23 июля;
- 24 июля;
- 25 июля;
- 26 июля;
- 27 июля.
Эти дни хорошо подходят для:
- начала новых дел;
- финансовых вопросов;
- рабочих встреч;
- поездок;
- обучения;
- переговоров;
- планирования важных задач.
Особенно продуктивной считается последняя декада июля, когда растущая Луна усиливает мотивацию, работоспособность и внутреннюю уверенность.
Для спокойной работы, завершения процессов и наведения порядка также подходят:
- 1 июля;
- 2 июля;
- 4 июля;
- 5 июля;
- 11 июля;
- 12 июля.
Эти даты лучше использовать для рутинных дел, домашних задач и постепенного завершения накопившихся вопросов.
Наиболее напряженными днями июля 2026 года считаются периоды вокруг новолуния и полнолуния. В такие даты эмоциональный фон становится более нестабильным, а уровень усталости и раздражительности может повышаться.
Неблагоприятными днями июля считаются:
- 7 июля;
- 13 июля;
- 14 июля — новолуние;
- 21 июля;
- 28 июля;
- 29 июля — полнолуние.
В эти периоды лунный календарь на июль месяц рекомендует:
- не перегружать график;
- избегать конфликтов;
- не принимать эмоциональных решений;
- отказаться от лишнего стресса;
- уделять больше внимания отдыху и восстановлению.
Особенно чувствительными днями считаются новолуние 14 июля и полнолуние 29 июля, когда влияние Луны сильнее отражается на эмоциональном состоянии, концентрации и общем самочувствии.
Лунный календарь дел на июль 2026
Лунный календарь на июль 2026 года помогает более удобно распределить нагрузку в течение месяца и выбрать удачные периоды для новых начинаний, завершения старых задач и полноценного отдыха. Влияние Луны в июле особенно заметно в вопросах работоспособности, эмоционального состояния и концентрации, поэтому календарь лунных дней на июль многие используют для планирования рабочих процессов, финансовых решений и повседневных дел.
Первая половина июля проходит под влиянием убывающей Луны и больше подходит для завершения процессов, наведения порядка и спокойной работы. После новолуния 14 июля начинается период растущей Луны — более активный и продуктивный для новых проектов и важных решений.
Когда начинать новые дела
Лунный календарь на июль благоприятные дни для новых начинаний связывает прежде всего с периодом растущей Луны — с 15 по 28 июля.
Наиболее удачными днями для старта новых дел считаются:
- 16 июля;
- 17 июля;
- 18 июля;
- 19 июля;
- 23 июля;
- 24 июля;
- 25 июля;
- 26 июля.
Эти даты хорошо подходят для:
- запуска проектов;
- финансовых решений;
- поездок;
- рабочих встреч;
- переговоров;
- обучения;
- начала сотрудничества.
Особенно продуктивной считается неделя после первой четверти Луны 21 июля, когда усиливаются энергия, мотивация и желание активно двигаться вперед.
Период убывающей Луны в июле 2026 года лучше использовать для завершения старых процессов, наведения порядка и постепенного снижения нагрузки.
Наиболее подходящими днями для завершения дел считаются:
- 1 июля;
- 2 июля;
- 4 июля;
- 5 июля;
- 8 июля;
- 9 июля;
- 11 июля;
- 12 июля.
- закрывать рабочие вопросы;
- завершать организационные задачи;
- разбирать документы;
- избавляться от лишнего;
- подводить итоги.
Последние дни перед новолунием — 13 и 14 июля — считаются менее стабильными эмоционально, поэтому в этот период лучше избегать перегрузки и не начинать сложные процессы.
Лунный календарь на июль месяц рекомендует уделять больше внимания отдыху и восстановлению в периоды смены фаз Луны и эмоционально напряженные дни.
Наиболее подходящими днями для спокойного режима считаются:
- 7 июля;
- 13 июля;
- 14 июля;
- 21 июля;
- 28 июля;
- 29 июля.
В такие периоды желательно:
- снижать уровень нагрузки;
- избегать конфликтов;
- не перегружать график;
- уделять больше внимания сну и восстановлению;
- отказываться от эмоционально тяжелых разговоров и стрессовых задач.
Особенно чувствительными днями июля считаются новолуние 14 июля и полнолуние 29 июля, когда эмоциональная реакция на события может становиться заметно сильнее обычного.
Лунный календарь стрижек на июль 2026
Лунный календарь на июль 2026 года помогает выбрать благоприятные дни для стрижки, окрашивания и ухода за волосами с учетом фаз Луны и лунных дней. В середине лета волосы особенно чувствительны к жаре, солнцу и сухому воздуху, поэтому многие планируют процедуры именно по лунному календарю.
Растущая Луна в июле 2026 года считается наиболее удачным периодом для стрижки тем, кто хочет ускорить рост волос и освежить образ. Убывающая Луна больше подходит для укрепления длины, восстановления и сохранения формы прически.
Наиболее благоприятными днями для стрижки в июле считаются:
- 16 июля;
- 17 июля;
- 18 июля;
- 23 июля;
- 24 июля;
- 25 июля;
- 26 июля;
- 27 июля.
Эти даты хорошо подходят для:
- обновления длины;
- окрашивания;
- восстанавливающего ухода;
- процедур для укрепления волос;
- смены формы стрижки.
Неблагоприятными днями для стрижек и агрессивных процедур считаются:
- 13 июля;
- 14 июля — новолуние;
- 28 июля;
- 29 июля — полнолуние.
В такие дни лучше избегать:
- резкой смены образа;
- сложного окрашивания;
- сильного термического воздействия;
- перегрузки волос агрессивным уходом.
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Есть дни, когда лучше отказаться от кардинальной смены образа, но причины — практические. Во-первых, есть дни, когда Луна без курса (так называемая "пустая Луна", когда она не делает аспектов к другим планетам до перехода в следующий знак). В эти периоды любое начинание рискует не иметь продолжения: вы подстриглись, а укладка не держится, цвет лег неровно, или через неделю вы понимаете, что это вообще не вы. Астрологи советуют не начинать важных дел в эти часы — и смена образа как раз такое дело.
Во-вторых, неблагоприятными считаются дни, когда Луна в соединении с Сатурном или в пораженных аспектах (квадратура, оппозиция). Это периоды тяжести, ограничений, застревания. Кардинальная смена образа, сделанная в таком состоянии, рискует не вдохновить, а, наоборот, подчеркнуть возраст, усталость или просто "не пойти". Вы будете смотреться в зеркало и видеть не обновление, а что-то чужое.
И третий, чисто практический момент, который маскируется под астрологию: не стоит менять образ в день перед важным событием (собеседованием, свиданием, выходом в свет), если вы не уверены на сто процентов. Любая кардинальная смена — риск не угадать. Лучше дать себе неделю привыкнуть к новому отражению. Астрологи называют такие дни "неблагоприятными", но по сути они просто советуют не добавлять стресс к стрессу.
Снежана Гаврилова
астролог
Для окрашивания волос лунный календарь на июль благоприятные дни выделяет:
- 17 июля;
- 18 июля;
- 23 июля;
- 25 июля;
- 26 июля.
Июль также считается хорошим временем для увлажняющего ухода, питания волос и восстановления после воздействия солнца и высокой температуры.
Лунный календарь здоровья
Лунный календарь на июль 2026 года помогает распределить нагрузку, периоды активности и восстановления с учетом фаз Луны и общего эмоционального фона месяца.
Первая половина июля проходит под влиянием убывающей Луны и лучше подходит для:
- спокойного режима;
- восстановления;
- снижения стресса;
- работы над привычками;
- умеренной физической активности.
После новолуния 14 июля начинается более активный период месяца. Растущая Луна усиливает мотивацию, работоспособность и общий уровень энергии.
Наиболее благоприятными днями для активности и восстановления считаются:
- 16 июля;
- 18 июля;
- 19 июля;
- 23 июля;
- 24 июля;
- 26 июля;
- 27 июля.
В эти даты проще поддерживать высокий уровень концентрации, быстрее восстанавливаться после нагрузки и сохранять эмоциональную устойчивость.
Повышенного внимания к самочувствию требуют:
- 7 июля;
- 13 июля;
- 14 июля — новолуние;
- 28 июля;
- 29 июля — полнолуние.
В такие периоды желательно:
- не перегружать организм;
- соблюдать режим сна;
- избегать эмоционального переутомления;
- снижать уровень стресса;
- оставлять больше времени на отдых.
Во второй половине июля особенно важно следить за водным балансом и не игнорировать признаки усталости, поскольку активный ритм месяца может быстрее приводить к переутомлению.
Лунный календарь садовода и огородника
Лунный календарь на июль 2026 года считается одним из самых активных периодов летнего сезона для работы в саду и огороде. В июле продолжаются уход за растениями, сбор урожая, полив, обработка почвы и сезонные работы на участке.
Растущая Луна — с 15 по 28 июля — считается особенно благоприятным временем для:
- посадки зелени;
- работы с надземными культурами;
- подкормки растений;
- полива;
- пересадки отдельных культур.
Наиболее удачными днями для садовых и огородных работ считаются:
- 16 июля;
- 17 июля;
- 18 июля;
- 19 июля;
- 23 июля;
- 24 июля;
- 26 июля;
- 27 июля.
Эти даты хорошо подходят для:
- ухода за грядками;
- работы с теплицами;
- подкормки овощных культур;
- обработки растений;
- садовых работ на участке.
Период убывающей Луны лучше использовать для:
- прополки;
- обрезки;
- рыхления почвы;
- борьбы с вредителями;
- сбора урожая.
Неблагоприятными днями для активных посадок и пересадок считаются:
- 13 июля;
- 14 июля — новолуние;
- 29 июля — полнолуние.
В эти даты лучше ограничиться легким уходом, поливом и спокойными работами без серьезного вмешательства в рост растений.