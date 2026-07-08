Лунный календарь на июль 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

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Есть дни, когда лучше отказаться от кардинальной смены образа, но причины — практические. Во-первых, есть дни, когда Луна без курса (так называемая "пустая Луна", когда она не делает аспектов к другим планетам до перехода в следующий знак). В эти периоды любое начинание рискует не иметь продолжения: вы подстриглись, а укладка не держится, цвет лег неровно, или через неделю вы понимаете, что это вообще не вы. Астрологи советуют не начинать важных дел в эти часы — и смена образа как раз такое дело.

Во-вторых, неблагоприятными считаются дни, когда Луна в соединении с Сатурном или в пораженных аспектах (квадратура, оппозиция). Это периоды тяжести, ограничений, застревания. Кардинальная смена образа, сделанная в таком состоянии, рискует не вдохновить, а, наоборот, подчеркнуть возраст, усталость или просто "не пойти". Вы будете смотреться в зеркало и видеть не обновление, а что-то чужое.

И третий, чисто практический момент, который маскируется под астрологию: не стоит менять образ в день перед важным событием (собеседованием, свиданием, выходом в свет), если вы не уверены на сто процентов. Любая кардинальная смена — риск не угадать. Лучше дать себе неделю привыкнуть к новому отражению. Астрологи называют такие дни "неблагоприятными", но по сути они просто советуют не добавлять стресс к стрессу.