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Лунный календарь на август 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни - РИА Новости, 23.07.2026
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16:40 23.07.2026
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Лунный календарь на август 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкЛунный календарь на август
Лунный календарь на август - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Лунный календарь на август. Архивное фото
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Черемнова Ольга
Приглашенный эксперт
Ольга Черемнова
Астролог, психолог
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Август 2026 года выдастся насыщенным: в течение четырех недель произойдут сразу два затмения – солнечное и лунное. Как с помощью лунного календаря распланировать август – от бытовых дел и стрижек до работы в саду и заботы о здоровье, – в материале РИА Новости.

Фазы Луны в августе 2026

В течение августа Луна пройдет полный цикл – от убывающей к новолунию, а затем через растущую фазу к полнолунию:
  • 6 августа, 05:22 мск – последняя четверть;
  • 12 августа, 20:37 мск – новолуние, которое совпадает с полным солнечным затмением;
  • 20 августа, 05:46 мск – первая четверть;
  • 28 августа, 07:19 мск – полнолуние вместе с частным лунным затмением.
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Такое соседство двух ключевых астрономических событий астрологи называют коридором затмений – периодом, когда события развиваются непредсказуемо, а поспешные решения часто приходится пересматривать. Поэтому 12 и 28 августа лучше не планировать ничего важного: последствия любых решений, принятых в эти дни, будут ощущаться заметно сильнее обычного и проявятся не сразу, а в течение нескольких недель.

Таблица: лунный календарь на август 2026 по дням

Дата

Лунная фаза

Лунный день

Рекомендации

1–5 августа

Убывающая Луна

19–23-й

Завершать текущие дела, наводить порядок, беречь силы

6 августа

Последняя четверть, 05:22

23–24-й

Пограничный день: рекомендуется не начинать новое, избегать конфликтов

7–11 августа

Убывающая Луна

24–28-й

Посвятить период избавлению от лишнего, подведению итогов, здоровью

12 августа

Новолуние, 20:37, солнечное затмение

28/30–1-й

Самый неблагоприятный день месяца, минимум активности

13–19 августа

Растущая Луна

1–8-й

Хорошее время для начала новых проектов, новых знакомств, активных действий

20 августа

Первая четверть, 05:46

8–9-й

Напряженный день, важные решения лучше отложить

21–27 августа

Растущая Луна

9–16-й

Пик активности для реализации планов, решения финансовых вопросов

28 августа

Полнолуние, 07:19, лунное затмение

16–17-й

Эмоциональный пик месяца, рекомендуется избегать конфликтов и спешки

29–31 августа

Убывающая Луна

17–20-й

Дни лучше посвятить спокойным делам, заботе о доме

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСуперлуние, наблюдаемое в Казани
Суперлуние, наблюдаемое в Казани - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Суперлуние, наблюдаемое в Казани

Благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2026

Психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова считает август 2026 года с астрологической точки зрения невероятно мощным и важным месяцем, из-за судьбоносного коридора затмений.
"Главными точками напряжения станут Солнечное затмение 12 августа и Лунное затмение 28 августа. В связи с этим самые неблагоприятные и непредсказуемые дни месяца приходятся на периоды с 10 по 13 августа и с 26 по 29 августа. В это время энергия пространства будет крайне нестабильной, поэтому важные шаги и рискованные мероприятия лучше отложить", – поясняет эксперт.

Благоприятные дни

По словам Ольги Черемновой, наиболее благоприятными, гармоничными и наполненными созидательной энергией станут дни растущей Луны в середине месяца, особенно период с 15 по 24 августа, когда планетарные аспекты будут максимально поддерживать любые конструктивные начинания и личную инициативу.

Неблагоприятные дни

Пиковыми неблагоприятными датами эксперт называет 10–13 и 26–29 августа – дни, максимально приближенные к затмениям. В этот период возрастает риск непредвиденных обстоятельств, поэтому крупные покупки, подписание документов и рискованные предприятия лучше перенести на более спокойное время.
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Лунный календарь дел на август 2026

Планирование личной и деловой активности в августе 2026 года должно строго подчиняться лунным ритмам, особенно с учетом августовского коридора затмений.

Когда начинать новые дела

"Начинать новые масштабные проекты, подписывать важные контракты, открывать бизнес или совершать крупные сделки звездное небо рекомендует строго на растущую Луну в период с 14 по 25 августа", – рекомендует Ольга Черемнова.

Когда завершать проекты

Завершать уже начатые дела, проводить аудит, отдавать долги и наводить порядок в текущих задачах эксперт советует в фазу убывающей Луны в первой декаде месяца, с 2 по 9 августа, а также в самые последние дни августа.

Когда лучше отдыхать

По словам Ольги Черемновой, для полноценного отдыха, психологической разгрузки и восстановления внутренних ресурсов идеально подойдут пиковые дни затмений – 11, 12, 27 и 28 августа, когда любая чрезмерная активность может привести к быстрому выгоранию, поэтому в эти даты лучше полностью разгрузить свой график.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПарикмахер стрижет клиента в одной из парикмахерских Симферополя
Парикмахер стрижет клиента в одной из парикмахерских Симферополя - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Парикмахер стрижет клиента в одной из парикмахерских Симферополя

Лунный календарь стрижек на август 2026

Волосы в астрологии считаются проводником жизненной энергии, поэтому выбор дня для похода к парикмахеру имеет значение:
  • если хочется ускорить рост волос, укрепить луковицы и добавить причёске объёма, стоит выбрать растущую Луну – самыми удачными днями станут 15, 17, 18 и 22 августа;
  • тем, кто хочет подольше сохранить форму короткой стрижки и укрепить корни, больше подойдут дни убывающей Луны – 4, 6 и 8 августа.
"Категорически неблагоприятными днями для любых манипуляций с волосами, окрашивания и кардинальной смены имиджа станут периоды затмений с 11 по 13 августа и с 27 по 29 августа, так как стрижка в эти дни может не только разочаровать результатом, но и ослабить ваше общее энергетическое поле", – дополняет Ольга Черемнова.
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Лунный календарь здоровья

Самочувствие в августе 2026 года будет во многом зависеть от эмоциональной стабильности. Убывающая Луна в начале месяца, с 1 по 10 августа, хорошо подходит для очищения организма, начала диет и мягких физических нагрузок – тело в этот период легче расстается с лишним.
"Самыми неблагоприятными днями для здоровья станут периоды вблизи солнечного и лунного затмений - с 11 по 13 августа и с 27 по 29 августа, когда резко возрастает риск сосудистых кризов, мигреней и общей утомляемости, поэтому на эти даты категорически не рекомендуется планировать плановые операции и интенсивные тренировки", – комментирует Ольга Черемнова.

Лунный календарь садовода и огородника

Дни новолуния, полнолуния и обеих четвертей садоводы считают переходными: масштабные дачные работы в августе 2026 года в эти даты (а также день-два вокруг них) лучше отложить, а вот собирать урожай и приводить участок в порядок можно без ограничений. На убывающей Луне, особенно 1–5, 7–11 и 29–31 августа, стоит заняться редисом, репой, редькой и другими корнеплодами, а также прополкой и рыхлением почвы.
Более подробный лунный посевной календарь на 2026 год с рекомендациями по каждой культуре.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенкийВавиловский огород на Куликовом поле
Вавиловский огород на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенкий
Вавиловский огород на Куликовом поле
 
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