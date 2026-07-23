Лунный календарь на август 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Август 2026 года выдастся насыщенным: в течение четырех недель произойдут сразу два затмения – солнечное и лунное. Как с помощью лунного календаря распланировать август – от бытовых дел и стрижек до работы в саду и заботы о здоровье, – в материале РИА Новости.

Фазы Луны в августе 2026

В течение августа Луна пройдет полный цикл – от убывающей к новолунию, а затем через растущую фазу к полнолунию:

6 августа, 05:22 мск – последняя четверть;

12 августа, 20:37 мск – новолуние, которое совпадает с полным солнечным затмением;

20 августа, 05:46 мск – первая четверть;

28 августа, 07:19 мск – полнолуние вместе с частным лунным затмением.

Такое соседство двух ключевых астрономических событий астрологи называют коридором затмений – периодом, когда события развиваются непредсказуемо, а поспешные решения часто приходится пересматривать. Поэтому 12 и 28 августа лучше не планировать ничего важного: последствия любых решений, принятых в эти дни, будут ощущаться заметно сильнее обычного и проявятся не сразу, а в течение нескольких недель.

Таблица: лунный календарь на август 2026 по дням

Дата Лунная фаза Лунный день Рекомендации 1–5 августа Убывающая Луна 19–23-й Завершать текущие дела, наводить порядок, беречь силы 6 августа Последняя четверть, 05:22 23–24-й Пограничный день: рекомендуется не начинать новое, избегать конфликтов 7–11 августа Убывающая Луна 24–28-й Посвятить период избавлению от лишнего, подведению итогов, здоровью 12 августа Новолуние, 20:37, солнечное затмение 28/30–1-й Самый неблагоприятный день месяца, минимум активности 13–19 августа Растущая Луна 1–8-й Хорошее время для начала новых проектов, новых знакомств, активных действий 20 августа Первая четверть, 05:46 8–9-й Напряженный день, важные решения лучше отложить 21–27 августа Растущая Луна 9–16-й Пик активности для реализации планов, решения финансовых вопросов 28 августа Полнолуние, 07:19, лунное затмение 16–17-й Эмоциональный пик месяца, рекомендуется избегать конфликтов и спешки 29–31 августа Убывающая Луна 17–20-й Дни лучше посвятить спокойным делам, заботе о доме

Благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2026

Психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова считает август 2026 года с астрологической точки зрения невероятно мощным и важным месяцем, из-за судьбоносного коридора затмений.

"Главными точками напряжения станут Солнечное затмение 12 августа и Лунное затмение 28 августа. В связи с этим самые неблагоприятные и непредсказуемые дни месяца приходятся на периоды с 10 по 13 августа и с 26 по 29 августа. В это время энергия пространства будет крайне нестабильной, поэтому важные шаги и рискованные мероприятия лучше отложить", – поясняет эксперт.

Благоприятные дни

По словам Ольги Черемновой, наиболее благоприятными, гармоничными и наполненными созидательной энергией станут дни растущей Луны в середине месяца, особенно период с 15 по 24 августа, когда планетарные аспекты будут максимально поддерживать любые конструктивные начинания и личную инициативу.

Неблагоприятные дни

Пиковыми неблагоприятными датами эксперт называет 10–13 и 26–29 августа – дни, максимально приближенные к затмениям. В этот период возрастает риск непредвиденных обстоятельств, поэтому крупные покупки, подписание документов и рискованные предприятия лучше перенести на более спокойное время.

Лунный календарь дел на август 2026

Планирование личной и деловой активности в августе 2026 года должно строго подчиняться лунным ритмам, особенно с учетом августовского коридора затмений.

Когда начинать новые дела

"Начинать новые масштабные проекты, подписывать важные контракты, открывать бизнес или совершать крупные сделки звездное небо рекомендует строго на растущую Луну в период с 14 по 25 августа", – рекомендует Ольга Черемнова.

Когда завершать проекты

Завершать уже начатые дела, проводить аудит, отдавать долги и наводить порядок в текущих задачах эксперт советует в фазу убывающей Луны в первой декаде месяца, с 2 по 9 августа, а также в самые последние дни августа.

Когда лучше отдыхать

По словам Ольги Черемновой, для полноценного отдыха, психологической разгрузки и восстановления внутренних ресурсов идеально подойдут пиковые дни затмений – 11, 12, 27 и 28 августа, когда любая чрезмерная активность может привести к быстрому выгоранию, поэтому в эти даты лучше полностью разгрузить свой график.

Лунный календарь стрижек на август 2026

Волосы в астрологии считаются проводником жизненной энергии, поэтому выбор дня для похода к парикмахеру имеет значение:

если хочется ускорить рост волос, укрепить луковицы и добавить причёске объёма, стоит выбрать растущую Луну – самыми удачными днями станут 15, 17, 18 и 22 августа;

тем, кто хочет подольше сохранить форму короткой стрижки и укрепить корни, больше подойдут дни убывающей Луны – 4, 6 и 8 августа.

"Категорически неблагоприятными днями для любых манипуляций с волосами, окрашивания и кардинальной смены имиджа станут периоды затмений с 11 по 13 августа и с 27 по 29 августа, так как стрижка в эти дни может не только разочаровать результатом, но и ослабить ваше общее энергетическое поле", – дополняет Ольга Черемнова.

Лунный календарь здоровья

Самочувствие в августе 2026 года будет во многом зависеть от эмоциональной стабильности. Убывающая Луна в начале месяца, с 1 по 10 августа, хорошо подходит для очищения организма, начала диет и мягких физических нагрузок – тело в этот период легче расстается с лишним.

"Самыми неблагоприятными днями для здоровья станут периоды вблизи солнечного и лунного затмений - с 11 по 13 августа и с 27 по 29 августа, когда резко возрастает риск сосудистых кризов, мигреней и общей утомляемости, поэтому на эти даты категорически не рекомендуется планировать плановые операции и интенсивные тренировки", – комментирует Ольга Черемнова.

Лунный календарь садовода и огородника