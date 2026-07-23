Лунный календарь на август 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни

Август 2026 года выдастся насыщенным: в течение четырех недель произойдут сразу два затмения – солнечное и лунное. Как с помощью лунного календаря распланировать август – от бытовых дел и стрижек до работы в саду и заботы о здоровье, – в материале РИА Новости.
В течение августа Луна пройдет полный цикл – от убывающей к новолунию, а затем через растущую фазу к полнолунию:
- 6 августа, 05:22 мск – последняя четверть;
- 12 августа, 20:37 мск – новолуние, которое совпадает с полным солнечным затмением;
- 20 августа, 05:46 мск – первая четверть;
- 28 августа, 07:19 мск – полнолуние вместе с частным лунным затмением.
Такое соседство двух ключевых астрономических событий астрологи называют коридором затмений – периодом, когда события развиваются непредсказуемо, а поспешные решения часто приходится пересматривать. Поэтому 12 и 28 августа лучше не планировать ничего важного: последствия любых решений, принятых в эти дни, будут ощущаться заметно сильнее обычного и проявятся не сразу, а в течение нескольких недель.
Таблица: лунный календарь на август 2026 по дням
Дата
Лунная фаза
Лунный день
Рекомендации
1–5 августа
Убывающая Луна
19–23-й
Завершать текущие дела, наводить порядок, беречь силы
6 августа
Последняя четверть, 05:22
23–24-й
Пограничный день: рекомендуется не начинать новое, избегать конфликтов
7–11 августа
Убывающая Луна
24–28-й
Посвятить период избавлению от лишнего, подведению итогов, здоровью
12 августа
Новолуние, 20:37, солнечное затмение
28/30–1-й
Самый неблагоприятный день месяца, минимум активности
13–19 августа
Растущая Луна
1–8-й
Хорошее время для начала новых проектов, новых знакомств, активных действий
20 августа
Первая четверть, 05:46
8–9-й
Напряженный день, важные решения лучше отложить
21–27 августа
Растущая Луна
9–16-й
Пик активности для реализации планов, решения финансовых вопросов
28 августа
Полнолуние, 07:19, лунное затмение
16–17-й
Эмоциональный пик месяца, рекомендуется избегать конфликтов и спешки
29–31 августа
Убывающая Луна
17–20-й
Дни лучше посвятить спокойным делам, заботе о доме
Благоприятные и неблагоприятные дни в августе 2026
Психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова считает август 2026 года с астрологической точки зрения невероятно мощным и важным месяцем, из-за судьбоносного коридора затмений.
"Главными точками напряжения станут Солнечное затмение 12 августа и Лунное затмение 28 августа. В связи с этим самые неблагоприятные и непредсказуемые дни месяца приходятся на периоды с 10 по 13 августа и с 26 по 29 августа. В это время энергия пространства будет крайне нестабильной, поэтому важные шаги и рискованные мероприятия лучше отложить", – поясняет эксперт.
По словам Ольги Черемновой, наиболее благоприятными, гармоничными и наполненными созидательной энергией станут дни растущей Луны в середине месяца, особенно период с 15 по 24 августа, когда планетарные аспекты будут максимально поддерживать любые конструктивные начинания и личную инициативу.
Пиковыми неблагоприятными датами эксперт называет 10–13 и 26–29 августа – дни, максимально приближенные к затмениям. В этот период возрастает риск непредвиденных обстоятельств, поэтому крупные покупки, подписание документов и рискованные предприятия лучше перенести на более спокойное время.
Лунный календарь дел на август 2026
Планирование личной и деловой активности в августе 2026 года должно строго подчиняться лунным ритмам, особенно с учетом августовского коридора затмений.
Когда начинать новые дела
"Начинать новые масштабные проекты, подписывать важные контракты, открывать бизнес или совершать крупные сделки звездное небо рекомендует строго на растущую Луну в период с 14 по 25 августа", – рекомендует Ольга Черемнова.
Завершать уже начатые дела, проводить аудит, отдавать долги и наводить порядок в текущих задачах эксперт советует в фазу убывающей Луны в первой декаде месяца, с 2 по 9 августа, а также в самые последние дни августа.
По словам Ольги Черемновой, для полноценного отдыха, психологической разгрузки и восстановления внутренних ресурсов идеально подойдут пиковые дни затмений – 11, 12, 27 и 28 августа, когда любая чрезмерная активность может привести к быстрому выгоранию, поэтому в эти даты лучше полностью разгрузить свой график.
Лунный календарь стрижек на август 2026
Волосы в астрологии считаются проводником жизненной энергии, поэтому выбор дня для похода к парикмахеру имеет значение:
- если хочется ускорить рост волос, укрепить луковицы и добавить причёске объёма, стоит выбрать растущую Луну – самыми удачными днями станут 15, 17, 18 и 22 августа;
- тем, кто хочет подольше сохранить форму короткой стрижки и укрепить корни, больше подойдут дни убывающей Луны – 4, 6 и 8 августа.
"Категорически неблагоприятными днями для любых манипуляций с волосами, окрашивания и кардинальной смены имиджа станут периоды затмений с 11 по 13 августа и с 27 по 29 августа, так как стрижка в эти дни может не только разочаровать результатом, но и ослабить ваше общее энергетическое поле", – дополняет Ольга Черемнова.
Лунный календарь здоровья
Самочувствие в августе 2026 года будет во многом зависеть от эмоциональной стабильности. Убывающая Луна в начале месяца, с 1 по 10 августа, хорошо подходит для очищения организма, начала диет и мягких физических нагрузок – тело в этот период легче расстается с лишним.
"Самыми неблагоприятными днями для здоровья станут периоды вблизи солнечного и лунного затмений - с 11 по 13 августа и с 27 по 29 августа, когда резко возрастает риск сосудистых кризов, мигреней и общей утомляемости, поэтому на эти даты категорически не рекомендуется планировать плановые операции и интенсивные тренировки", – комментирует Ольга Черемнова.
Лунный календарь садовода и огородника
Дни новолуния, полнолуния и обеих четвертей садоводы считают переходными: масштабные дачные работы в августе 2026 года в эти даты (а также день-два вокруг них) лучше отложить, а вот собирать урожай и приводить участок в порядок можно без ограничений. На убывающей Луне, особенно 1–5, 7–11 и 29–31 августа, стоит заняться редисом, репой, редькой и другими корнеплодами, а также прополкой и рыхлением почвы.
Более подробный лунный посевной календарь на 2026 год
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