Рыбы: гороскоп на март 2026 года для мужчин и женщин
12:02 20.02.2026
Рыбы — гороскоп на март 2026: завершение цикла, переоценка отношений
Рыбы: гороскоп на март 2026 года для мужчин и женщин
Рыбы — гороскоп на март 2026: завершение цикла, переоценка отношений
Точный гороскоп для Рыб на март 2026 года. Что ждет Рыб в любви, карьере и финансах. Астролог: завершение личного цикла, время переоценки отношений
Ирина Ряскина
Ирина Ряскина
знаки зодиака, астрология, гороскоп
знаки зодиака, Астрология, гороскоп
Рыбы — гороскоп на март 2026: завершение цикла, переоценка отношений

© Getty Images / sutthirat sutthisumdangЗнак зодиака Рыбы
Ряскина Ирина
Приглашенный эксперт
Ирина Ряскина
Астролог, финансовый и бизнес-психолог, маркетолог
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Гороскоп для Рыб на март рассматривает это время как переходный и чувствительный период. Месяц связан с завершением важного личного периода и подготовкой к новому астрологическому году. Ингрессия планет, переход Сатурна в Овен и положение Нептуна в первом градусе Овна усиливают интуицию и потребность в уединении. Для знака Рыбы март 2026 года важен с точки зрения эмоциональной и психологической устойчивости.

Любовный гороскоп на март 2026 для Рыб

Любовный гороскоп указывает на углубление чувств и переоценку отношений. В первой половине марта возрастает потребность в эмоциональной безопасности и доверии. Полнолуние в Деве в середине месяца высвечивает слабые места партнерства, требует конкретных решений и ясных договоренностей. Возможны кармические встречи или возвращение людей из прошлого. Новые отношения развиваются медленно, но имеют потенциал при отсутствии иллюзий.
© Getty Images / David-PradoСчастливая молодая пара
“Скопление планет в их знаке делает этот период кульминационным для представителей знака: это завершение личного цикла перед новым астрологическим годом, — говорит астролог Ирина Ряскина. — Многие Рыбы будут чувствовать, что что-то заканчивается, даже если внешне все стабильно. Полнолуние в Деве активирует ось партнерства для Рыб. Это момент трезвого взгляда: где есть реальная близость, а где идеализация. Отношения, прошедшие этот разговор, становятся крепче”.
Финансовый гороскоп на март 2026 для Рыб

Финансы в марте нестабильны и зависят от внешних обстоятельств. Юпитер в Раке, находясь в экзальтации, поддерживает доходы через помощь, творчество, благотворительные фонды и социальные проекты. Работа в закрытых структурах, фармакологии или удаленных форматах может принести результат. Квадратуры и оппозиции требуют избегать финансовых рисков и неясных договоренностей, особенно в конце месяца.
© Getty Images / gradyreeseДеловая встреча в офисе
“Нептун на границе знаков и переход Сатурна в Овен создают фон неопределенности, поэтому март не время финансовых авантюр. Лучше укреплять то, что уже есть, чем рисковать ради быстрой прибыли”, — советует астролог.

Здоровье и самочувствие

Самочувствие тесно связано с психоэмоциональным фоном. У Рыб в марте повышена чувствительность к стрессу, что отражается на психосоматике и качестве сна. Растущая Луна благоприятна для восстановления, музыкальной терапии и водных процедур. Важно контролировать склонность к зависимостям и информационному переутомлению.
© Depositphotos.com / pressmasterУставший сотрудник в офисе
“Несмотря на повышенную чувствительность, у Рыб в марте большой энергетический потенциал, — считает Ирина Ряскина. — Если грамотно чередовать нагрузку и отдых, не уходить в крайности и соблюдать режим, энергии может быть даже больше обычного”.

Гороскоп для женщины-Рыбы на март 2026

Женщина-Рыбы в марте склонна к самоанализу и творческому уединению. Период подходит для работы с внутренними установками, искусства и духовных практик. В отношениях важна честность и отказ от идеализации партнера. Аспекты планет подсказывают необходимость защиты личных границ и рационального подхода к решениям.
© Getty Images / Jasmina007Девушка занимается йогой
Гороскоп для мужчины-Рыбы на март 2026

Мужчина-Рыбы сосредоточен на завершении старых дел и подготовке новых проектов. Возможны инсайты, вещие сны и нестандартные идеи, связанные с работой или личным развитием. Переход Сатурна в Овен требует большей ответственности за выбор направления. Важно избегать ухода от реальности и четко формулировать цели.
Благоприятные и неблагоприятные дни Рыб в марте

Тип дней

Даты

Астрологические акценты

Благоприятные

7–8 марта

Гармоничные тригоны, поддержка интуитивных решений

14–15 марта

Полнолуние в Деве, осознание и корректировка планов

20 марта

Весеннее равноденствие, начало астрономической весны

Неблагоприятные

3 марта

Эмоциональная нестабильность, оппозиции

18 марта

Квадратуры, финансовые ограничения

29 марта

Новолуние в Овне, риск импульсивных шагов

Этот гороскоп отражает ключевые тенденции марта и помогает Рыбам пройти месяц осознанно, сохраняя внутренний баланс.
