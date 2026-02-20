Рыбы — гороскоп на март 2026: завершение цикла, переоценка отношений

МОСКВА — РИА Новости. Гороскоп для Рыб на март рассматривает это время как переходный и чувствительный период. Месяц связан с завершением важного личного периода и подготовкой к новому астрологическому году. Ингрессия планет, переход Сатурна в Овен и положение Нептуна в первом градусе Овна усиливают интуицию и потребность в уединении. Для знака Рыбы март 2026 года важен с точки зрения эмоциональной и психологической устойчивости.

Любовный гороскоп на март 2026 для Рыб

Любовный гороскоп указывает на углубление чувств и переоценку отношений. В первой половине марта возрастает потребность в эмоциональной безопасности и доверии. Полнолуние в Деве в середине месяца высвечивает слабые места партнерства, требует конкретных решений и ясных договоренностей. Возможны кармические встречи или возвращение людей из прошлого. Новые отношения развиваются медленно, но имеют потенциал при отсутствии иллюзий.

“Скопление планет в их знаке делает этот период кульминационным для представителей знака: это завершение личного цикла перед новым астрологическим годом, — говорит астролог Ирина Ряскина. — Многие Рыбы будут чувствовать, что что-то заканчивается, даже если внешне все стабильно. Полнолуние в Деве активирует ось партнерства для Рыб. Это момент трезвого взгляда: где есть реальная близость, а где идеализация. Отношения, прошедшие этот разговор, становятся крепче”.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Рыб

Финансы в марте нестабильны и зависят от внешних обстоятельств. Юпитер в Раке, находясь в экзальтации, поддерживает доходы через помощь, творчество, благотворительные фонды и социальные проекты. Работа в закрытых структурах, фармакологии или удаленных форматах может принести результат. Квадратуры и оппозиции требуют избегать финансовых рисков и неясных договоренностей, особенно в конце месяца.

“Нептун на границе знаков и переход Сатурна в Овен создают фон неопределенности, поэтому март не время финансовых авантюр. Лучше укреплять то, что уже есть, чем рисковать ради быстрой прибыли”, — советует астролог.

Здоровье и самочувствие

Самочувствие тесно связано с психоэмоциональным фоном. У Рыб в марте повышена чувствительность к стрессу, что отражается на психосоматике и качестве сна. Растущая Луна благоприятна для восстановления, музыкальной терапии и водных процедур. Важно контролировать склонность к зависимостям и информационному переутомлению.

“Несмотря на повышенную чувствительность, у Рыб в марте большой энергетический потенциал, — считает Ирина Ряскина. — Если грамотно чередовать нагрузку и отдых, не уходить в крайности и соблюдать режим, энергии может быть даже больше обычного”.

Гороскоп для женщины-Рыбы на март 2026

Женщина-Рыбы в марте склонна к самоанализу и творческому уединению. Период подходит для работы с внутренними установками, искусства и духовных практик. В отношениях важна честность и отказ от идеализации партнера. Аспекты планет подсказывают необходимость защиты личных границ и рационального подхода к решениям.

Гороскоп для мужчины-Рыбы на март 2026

Мужчина-Рыбы сосредоточен на завершении старых дел и подготовке новых проектов. Возможны инсайты, вещие сны и нестандартные идеи, связанные с работой или личным развитием. Переход Сатурна в Овен требует большей ответственности за выбор направления. Важно избегать ухода от реальности и четко формулировать цели.

Благоприятные и неблагоприятные дни Рыб в марте Тип дней Даты Астрологические акценты Благоприятные 7–8 марта Гармоничные тригоны, поддержка интуитивных решений 14–15 марта Полнолуние в Деве, осознание и корректировка планов 20 марта Весеннее равноденствие, начало астрономической весны Неблагоприятные 3 марта Эмоциональная нестабильность, оппозиции 18 марта Квадратуры, финансовые ограничения 29 марта Новолуние в Овне, риск импульсивных шагов