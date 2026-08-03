Гороскоп на сентябрь 2026 года — астрологические события и прогноз

В 2026 году сентябрь в астрологическом плане выглядит более собранным и переходным месяцем по сравнению с эмоционально насыщенным летом. Основной фон периода формируют новолуние 11 сентября, полнолуние 26 сентября, переход Солнца из Девы в Весы 23 сентября, а также ретроградные развороты Нептуна, Урана и Сатурна во второй половине месяца. Эти транзиты традиционно связывают с пересмотром долгосрочных решений, темами порядка, отношений и внутреннего баланса. При этом важно учитывать, что астрология остается интерпретационной системой, а не научным методом прогнозирования, поэтому трактовки описывают символические тенденции месяца, а не гарантированные события.

Подробный разбор астрологических событий сентября 2026 года, благоприятных и напряженных дней, а также рекомендации для каждого знака зодиака — в материале РИА Новости.

Астрологические события сентября 2026: общий обзор

Сентябрь 2026 года начинается под влиянием солнечного сезона Девы — периода, который в астрологических традициях связывают с практичностью, анализом, рабочими процессами и вниманием к деталям. Первая половина месяца больше подходит для наведения порядка, завершения накопившихся задач и восстановления режима после летнего периода.

Главными астрологическими событиями сентября 2026 года считаются:

Новолуние 11 сентября. Ретроградное движение Нептуна, которое продолжается с 7 июля. Ретроградное движение Сатурна — с 27 июля. Ретроградное движение Плутона — с мая. Ретроградный Уран с 10 сентября. Переход Солнца в знак Весов 23 сентября. Полнолуние 26 сентября.

Первая половина месяца может ощущаться более спокойной и сосредоточенной на повседневных вопросах. В это время многие будут уделять больше внимания:

работе;

здоровью;

финансовым задачам;

организации пространства;

долгосрочным планам.

После перехода Солнца в знак Весов 23 сентября акцент постепенно смещается на отношения, коммуникацию и поиск баланса между личными интересами и взаимодействием с окружающими.

Во второй половине сентября особенно заметной становится тема пересмотра старых решений. Ретроградные внешние планеты — Нептун, Уран и Сатурн — в астрологических интерпретациях часто связывают с внутренними изменениями, переоценкой целей и ощущением замедления некоторых процессов.

При этом такие трактовки относятся именно к символической системе астрологии. Реального научного подтверждения влияния планет на события или психологическое состояние человека не существует.

Влияние сентября 2026 на знаки зодиака

Сентябрь 2026 года может по-разному восприниматься представителями разных стихий. На общий эмоциональный фон месяца влияют не только солнечный знак зодиака, но и личная натальная карта, положение Луны, асцендент и индивидуальные транзиты.

Знаки стихии Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Для огненных знаков сентябрь 2026 может стать месяцем, когда привычная динамика замедляется и требует более структурного подхода к делам.

Овнам, Львам и Стрельцам в этот период может быть особенно важно:

не перегружать себя обязательствами;

избегать поспешных решений;

контролировать эмоциональную импульсивность;

внимательнее относиться к рабочему графику.

Первая половина сентября для огненной стихии больше подходит для завершения старых задач, чем для резких стартов. После новолуния 11 сентября постепенно усиливается желание возвращаться к новым инициативам и личным проектам.

Во второй половине месяца, после перехода Солнца в знак Весов, возрастает значение партнерства и совместных решений. Для Овнов этот период может особенно остро поднимать тему компромиссов и баланса интересов.

Знаки стихии Земля (Телец, Дева, Козерог)

Для земных знаков сентябрь 2026 выглядит одним из наиболее устойчивых месяцев начала осени.

Тельцам, Девам и Козерогам может быть проще:

структурировать планы;

заниматься финансовыми вопросами;

решать рабочие задачи;

сохранять эмоциональную стабильность.

Особенно заметным сентябрь может стать для Дев, поскольку значительная часть месяца проходит под влиянием их солнечного сезона. В это время усиливаются темы порядка, продуктивности и внимания к деталям.

Ретроградный Сатурн во второй половине сентября может заставлять земные знаки медленнее двигаться в вопросах карьеры и долгосрочных решений, однако одновременно дает возможность пересмотреть стратегию и убрать лишнюю нагрузку.

Знаки стихии Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Для воздушных знаков сентябрь 2026 года связан с ростом социальной активности и усилением коммуникации.

Близнецам, Весам и Водолеям в течение месяца важно:

избегать информационного переутомления;

не распыляться между задачами;

следить за эмоциональным балансом;

внимательнее относиться к договоренностям.

После перехода Солнца в знак Весов 23 сентября воздушная стихия получает более выраженную поддержку. Этот период может быть связан с новыми знакомствами, обсуждением совместных проектов и повышенным вниманием к отношениям.

Для Водолеев особенно заметным может стать влияние ретроградного Урана — планеты, традиционно связанной с их символическим управлением. В астрологических трактовках такой период иногда связывают с внутренним пересмотром целей и ощущения свободы.

Знаки стихии Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Для водных знаков сентябрь 2026 может стать эмоционально насыщенным периодом.

Ракам, Скорпионам и Рыбам в течение месяца особенно важно:

не накапливать усталость;

сохранять внутренние границы;

избегать эмоциональной перегрузки;

внимательнее относиться к психологическому состоянию.

Ретроградный Нептун в сентябре может усиливать чувствительность, эмоциональную восприимчивость и склонность к переоценке внутренних переживаний, особенно у Рыб.

Полнолуние 26 сентября также может сильнее ощущаться представителями водной стихии, поскольку астрологически полнолуние традиционно связывают с эмоциональной кульминацией и повышенной реактивностью.

Во второй половине месяца водным знакам может быть полезно уделять больше внимания восстановлению режима, отдыху и снижению уровня эмоционального напряжения.

Ключевые астрологические события сентября 2026 года

Сентябрь 2026 года сочетает несколько важных астрологических периодов: смену солнечного сезона, сильные лунные фазы и активность медленных планет. В астрологических интерпретациях именно такие месяцы часто связывают с внутренней переоценкой, изменением привычного ритма и повышенным вниманием к долгосрочным решениям.

Основной фон сентября формируют:

Новолуние 11 сентября. Полнолуние 26 сентября. Переход Солнца в знак Весов 23 сентября. Ретроградное движение Сатурна, Урана и Нептуна. Аспекты Луны к личным планетам в течение месяца.

Новолуние в сентябре 2026

© Shutterstock/FOTODOM / insta_photos Мужчина работает за компьютером © Shutterstock/FOTODOM / insta_photos Мужчина работает за компьютером

Новолуние в сентябре 2026 года произойдет 11 сентября.

В астрологии новолуние традиционно связывают с началом нового лунного цикла, внутренней концентрацией и обновлением планов. Период вокруг новолуния многие астрологи рассматривают как время снижения внешней активности и переоценки приоритетов.

Вблизи этой даты обычно рекомендуют:

не перегружать себя задачами;

завершать старые процессы;

планировать новые цели;

избегать эмоциональной спешки.

Первая половина сентября проходит под солнечным знаком Девы, поэтому в астрологических трактовках новолуние этого периода часто связывают с темами порядка, режима, здоровья и организации повседневной жизни.

Полнолуние в сентябре 2026

Полнолуние ожидается 26 сентября 2026 года.

В астрологии полнолуние традиционно считается периодом эмоциональной кульминации и завершения определенного этапа. Во второй половине сентября может усиливаться чувствительность, эмоциональная реактивность и потребность быстрее разрешать накопившиеся вопросы.

В период полнолуния многие обращают внимание на:

эмоциональную усталость;

обострение конфликтов;

перепады настроения;

повышенную чувствительность к окружающей обстановке.

Подобные трактовки относятся к символическому языку астрологии и не рассматриваются как научно подтвержденное влияние Луны на психику или события.

Ретроградные планеты

© Shutterstock/FOTODOM / alvarog1970 Девушка ждет поезд © Shutterstock/FOTODOM / alvarog1970 Девушка ждет поезд

В сентябре 2026 года сразу несколько медленных планет находятся в ретроградном движении.

В этот период ретроградными остаются: Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.

В астрологических системах ретроградные внешние планеты обычно связывают с внутренними процессами, пересмотром долгосрочных целей и ощущением замедления отдельных сфер жизни.

Ретроградность — это астрономический эффект, при котором с Земли создается впечатление обратного движения планеты. В астрологии такие периоды трактуются символически и не считаются прямым предсказанием событий.

Сентябрь 2026 года не включает ретроградный Меркурий, поэтому месяц в целом считается более спокойным для:

документов;

поездок;

рабочих процессов;

деловых коммуникаций.

Переход Солнца в знак Весов

23 сентября 2026 года Солнце переходит из Девы в знак Весов.

Этот период совпадает с осенним равноденствием и в астрологии традиционно связывается с изменением общего эмоционального фона месяца.

После перехода Солнца в Весы усиливаются темы:

отношений;

баланса интересов;

компромиссов;

социального взаимодействия;

партнерства.

Если первая половина сентября больше ориентирована на практичность и анализ, то после 23 сентября внимание постепенно смещается к коммуникации и поиску гармонии в отношениях.

Влияние Венеры

© Shutterstock/FOTODOM / alexkich Копилка с деньгами © Shutterstock/FOTODOM / alexkich Копилка с деньгами

В сентябре 2026 Венера продолжает влиять на сферу отношений, личных ценностей и эмоционального комфорта.

В астрологических трактовках Венера традиционно связана с:

— симпатией;

— гармонией;

— финансовыми привычками;

— эстетическими предпочтениями;

— способом выстраивания отношений.

Во второй половине сентября влияние Венеры может усиливать стремление к более спокойному взаимодействию и эмоциональной стабильности.

При этом конкретное проявление Венеры в течение месяца зависит от индивидуальной натальной карты и личных аспектов человека.

Влияние Марса

Марс в астрологии связывают с активностью, уровнем энергии и способом действия.

В сентябре 2026 года влияние Марса может ощущаться через:

повышенную рабочую нагрузку;

ускорение процессов;

раздражительность;

желание быстрее получить результат;

эмоциональную импульсивность.

Во второй половине месяца особенно важно избегать переутомления и конфликтов, возникающих на фоне накопленного напряжения.

Аспекты Юпитера и Сатурна

© Shutterstock/FOTODOM / veryulissa Девушка делает запись в блокнот © Shutterstock/FOTODOM / veryulissa Девушка делает запись в блокнот

В сентябре 2026 года Юпитер и Сатурн не формируют точного мажорного аспекта, который считался бы главным событием месяца. Поэтому в астрологических обзорах чаще говорят не о конкретной конфигурации, а о сочетании двух символических тем:

расширение и развитие — через Юпитер;

ограничения и структура — через Сатурн.

Такое сочетание может проявляться через необходимость одновременно:

— строить долгосрочные планы;

— учитывать реальные ограничения;

— осторожнее относиться к финансам;

— пересматривать стратегию развития.

Однако без анализа индивидуальной натальной карты подобные трактовки рассматриваются только как общий символический фон периода.

Аспекты Луны

Луна в течение сентября 2026 года формирует большое количество аспектов с личными и внешними планетами, поэтому эмоциональный фон месяца может ощущаться нестабильным и переменчивым.

Особенно чувствительными периодами в астрологических календарях традиционно считают:

Новолуние 11 сентября. Полнолуние 26 сентября. Дни напряженных лунных аспектов к Марсу и Сатурну.

В такие периоды многие астрологи рекомендуют внимательнее относиться к эмоциональной нагрузке, режиму сна и уровню стресса.

Благоприятные и неблагоприятные периоды сентября 2026

В астрологических календарях сентябрь 2026 года выглядит неоднородным месяцем: периоды относительной стабильности будут чередоваться с более эмоционально напряженными днями. На общий фон месяца влияют новолуние 11 сентября, полнолуние 26 сентября, переход Солнца в знак Весов и ретроградное движение нескольких внешних планет.

Благоприятные дни для важных дел

© Shutterstock/FOTODOM / DukiPh Девушка работает за компьютером © Shutterstock/FOTODOM / DukiPh Девушка работает за компьютером

Наиболее спокойными и относительно устойчивыми периодами сентября 2026 астрологи обычно считают промежутки между резкими лунными фазами и напряженными аспектами.

Для рабочих вопросов, переговоров, планирования и организационных задач более благоприятными могут считаться:

2-7 сентября;

15-21 сентября;

29-30 сентября.

Первая неделя месяца подходит для:

— структурирования дел;

— финансового планирования;

— рабочих задач;

— оформления документов;

— спокойных переговоров.

Период после новолуния 11 сентября традиционно связывают с постепенным ростом активности и возвращением энергии к новым проектам.

Во второй половине сентября, после перехода Солнца в Весы, усиливаются темы партнерства, социальных контактов и совместных решений.

Напряженные дни

Наиболее эмоционально нестабильными периодами сентября 2026 традиционно считают дни вокруг новолуния и полнолуния.

Повышенная напряженность может ощущаться:

10-12 сентября;

25-27 сентября.

В такие периоды многие астрологи рекомендуют:

— не принимать поспешных решений;

— избегать эмоциональных конфликтов;

— не перегружать себя задачами;

— внимательнее относиться к отдыху и режиму сна.

Во второй половине месяца напряжение может усиливаться еще и на фоне ретроградного движения Сатурна, Урана и Нептуна, которое в астрологических трактовках часто связывают с ощущением затянутости процессов и внутренней неопределенности.

Дни повышенной импульсивности

© Shutterstock/FOTODOM / Prostock-studio Парень и девушка ругаются на кухне © Shutterstock/FOTODOM / Prostock-studio Парень и девушка ругаются на кухне

Отдельные периоды сентября 2026 могут сопровождаться более резкими эмоциональными реакциями и повышенной раздражительностью.

Повышенная импульсивность чаще вероятна:

13-16 сентября;

24-26 сентября.

В астрологических интерпретациях подобные дни нередко связывают с напряженными аспектами Луны к Марсу и общим эмоциональным перенапряжением.

В такие периоды особенно важно:

— не действовать на эмоциях;

— избегать конфликтов;

— не принимать решений под влиянием раздражения;

— контролировать уровень перегрузки.

Особенно чувствительными эти дни могут быть для людей с выраженными огненными и водными знаками в натальной карте.

Как планировать дела по неделям

Сентябрь 2026 года удобнее воспринимать не как единый период, а как месяц с разной динамикой по неделям.

Первая неделя сентября больше подходит для:

работы с документами;

организации процессов;

финансовых вопросов;

завершения накопившихся задач.

Вторая неделя месяца проходит ближе к новолунию, поэтому многие астрологи считают ее менее стабильной для эмоционально сложных решений.

Третья неделя сентября выглядит наиболее продуктивной для:

— новых проектов;

— переговоров;

— деловых встреч;

— коммуникации;

— планирования будущих задач.

После перехода Солнца в знак Весов 23 сентября возрастает значение тем партнерства и социальных связей.

Последняя неделя сентября проходит рядом с полнолунием 26 сентября, поэтому эмоциональный фон может становиться более напряженным. В этот период многим полезно снижать перегрузку и оставлять больше времени на восстановление режима и отдыха.

Гороскоп на сентябрь 2026 для каждого знака зодиака

© Shutterstock/FOTODOM / monshtein Девушка читает книгу в парке © Shutterstock/FOTODOM / monshtein Девушка читает книгу в парке

Сентябрь 2026 года для большинства знаков проходит между двумя разными ритмами месяца. Первая половина периода больше связана с практичностью, рабочими задачами и необходимостью наводить порядок в делах, а после перехода Солнца в знак Весов 23 сентября усиливаются темы отношений, общения и поиска баланса.

На общий эмоциональный фон месяца также влияют новолуние 11 сентября, полнолуние 26 сентября и ретроградное движение внешних планет — Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона. В астрологических трактовках такие периоды обычно связывают с пересмотром долгосрочных решений и внутренними изменениями.

Овен: прогноз на сентябрь 2026

Сентябрь для Овнов может стать месяцем, когда привычная скорость начинает сталкиваться с необходимостью действовать осторожнее и внимательнее. В первой половине периода основное внимание часто смещается к рабочим обязанностям и организационным вопросам, а после 23 сентября заметно возрастает значение партнерства и взаимодействия с окружающими.

Карьера и финансы

Сентябрь может принести Овнам повышенную рабочую нагрузку и необходимость быстрее решать накопившиеся задачи.

Особенно важно:

не торопиться с финансовыми решениями;

избегать конфликтов на работе;

внимательнее относиться к деталям и документам.

Любовь и отношения

Во второй половине месяца тема отношений становится более заметной.

Овнам может быть полезно:

— снижать эмоциональную резкость;

— избегать давления на партнера;

— внимательнее относиться к компромиссам.

Здоровье и самочувствие

Главным риском сентября для Овнов может стать переутомление.

Особенно важно:

контролировать режим сна;

не перегружать нервную систему;

оставлять время на восстановление.

Телец: прогноз на сентябрь 2026

© Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Две девушки в отражении © Shutterstock/FOTODOM / PeopleImages Две девушки в отражении

Для Тельцов сентябрь 2026 года выглядит более устойчивым и предсказуемым месяцем. Период подходит для спокойной работы, финансового планирования и постепенного решения накопившихся задач. Во второй половине месяца может усилиться внимание к бытовым вопросам и личному комфорту.

Карьера и финансы

Сентябрь подходит для:

финансового планирования;

рабочих переговоров;

спокойного решения практических вопросов.

Во второй половине месяца может усилиться внимание к теме расходов и долгосрочных целей.

Любовь и отношения

В отношениях сентябрь для Тельцов может пройти спокойнее, чем летние месяцы.

Особенно важными становятся:

— эмоциональная надежность;

— предсказуемость;

— ощущение стабильности.

Здоровье и самочувствие

В сентябре Тельцам полезно избегать эмоционального переутомления и резкой смены режима.

Во второй половине месяца желательно уделять больше внимания отдыху и восстановлению.

Близнецы: прогноз на сентябрь 2026

Для Близнецов сентябрь может стать месяцем активного общения, обсуждений и большого количества информации. После перехода Солнца в знак Весов воздушная стихия получает более выраженную поддержку, поэтому вторая половина месяца часто ощущается легче и динамичнее первой.

Карьера и финансы

Сентябрь может принести Близнецам большое количество коммуникации и рабочих обсуждений.

Особенно важно:

не распыляться между задачами;

контролировать информационную нагрузку;

не откладывать важные дела.

Любовь и отношения

Во второй половине месяца Близнецам может быть проще выстраивать новые знакомства и договариваться с окружающими.

При этом важно избегать эмоциональной поверхностности и недосказанности.

Здоровье и самочувствие

Главной задачей сентября может стать снижение нервного напряжения.

Особенно полезны:

— режим;

— ограничение перегрузки информацией;

— полноценный отдых.

Рак: прогноз на сентябрь 2026

Для Раков сентябрь 2026 года может оказаться эмоционально насыщенным периодом. На настроение и общее самочувствие сильнее обычного влияют семейные вопросы, атмосфера дома и внутреннее ощущение стабильности. Полнолуние 26 сентября может усиливать эмоциональную чувствительность.

Карьера и финансы

В рабочих вопросах Ракам важно:

не принимать решения под влиянием настроения;

избегать перегрузки;

внимательнее относиться к финансовым обязательствам.

Любовь и отношения

В отношениях важно:

— не накапливать обиды;

— спокойнее обсуждать спорные вопросы;

— сохранять личные границы.

Здоровье и самочувствие

В сентябре Ракам полезно уделять внимание эмоциональному восстановлению и качеству сна.

Особенно важно избегать хронической усталости.

Лев: прогноз на сентябрь 2026

Для Львов сентябрь 2026 года становится месяцем постепенного возвращения к более организованному ритму. Первая половина периода больше связана с рабочими вопросами, финансовыми темами и необходимостью внимательнее относиться к деталям. После перехода Солнца в знак Весов 23 сентября усиливаются коммуникация, поездки и социальная активность.

Карьера и финансы

Сентябрь подходит для:

финансового планирования;

завершения старых задач;

рабочих переговоров;

поиска более устойчивого графика.

Во второй половине месяца особенно важно избегать импульсивных расходов и переоценки собственных возможностей.

Любовь и отношения

В отношениях Львам может быть полезно снижать эмоциональную категоричность.

После 23 сентября возрастает значение:

— диалога;

— взаимных договоренностей;

— эмоциональной дипломатичности.

Здоровье и самочувствие

Главным риском сентября может стать переутомление на фоне высокой нагрузки.

Особенно важно:

соблюдать режим сна;

не игнорировать усталость;

оставлять время на восстановление.

Дева: прогноз на сентябрь 2026

Для Дев сентябрь 2026 года становится одним из наиболее активных и продуктивных месяцев начала осени. До 23 сентября Солнце остается в знаке Девы, усиливая темы порядка, дисциплины и практичности.

Карьера и финансы

Период подходит для:

рабочих задач;

анализа финансов;

оформления документов;

долгосрочного планирования.

Сентябрь помогает Девам постепенно выстраивать более понятную и устойчивую систему работы.

Любовь и отношения

В отношениях Девам особенно важно избегать чрезмерной критичности и эмоциональной закрытости.

Во второй половине месяца усиливается потребность:

— в стабильности;

— предсказуемости;

— спокойной атмосфере.

Здоровье и самочувствие

В сентябре Девам полезно внимательнее относиться к нервной системе и эмоциональной нагрузке.

Особенно важно:

не перегружать себя обязанностями;

сохранять режим;

контролировать уровень тревожности.

Весы: прогноз на сентябрь 2026

© Shutterstock/FOTODOM / Drazen Zigic Пара в путешествии © Shutterstock/FOTODOM / Drazen Zigic Пара в путешествии

Для Весов наиболее заметной становится вторая половина сентября. После перехода Солнца в знак Весов 23 сентября усиливаются темы личных инициатив, общения и социальных контактов.

Карьера и финансы

Во второй половине месяца могут активизироваться:

рабочие переговоры;

новые контакты;

совместные проекты;

организационные вопросы.

Период подходит для обсуждений и поиска компромиссных решений.

Любовь и отношения

Сентябрь может сделать отношения более значимой темой для Весов.

Особенно важными становятся:

— эмоциональный баланс;

— взаимность;

— умение спокойно обсуждать спорные вопросы.

Здоровье и самочувствие

Весам важно избегать эмоционального переутомления и сохранять более стабильный режим отдыха.

Во второй половине месяца желательно снижать уровень перегрузки.

Скорпион: прогноз на сентябрь 2026

Для Скорпионов сентябрь 2026 года может стать месяцем внутреннего пересмотра целей и эмоциональной переоценки отдельных ситуаций. Ретроградные внешние планеты усиливают ощущение замедления некоторых процессов.

Карьера и финансы

В рабочих вопросах Скорпионам важно:

не торопиться с финансовыми решениями;

избегать давления и конфликтов;

спокойнее относиться к задержкам.

Период больше подходит для анализа и корректировки стратегии, чем для резких изменений.

Любовь и отношения

В отношениях сентябрь может усиливать эмоциональную чувствительность и потребность в доверии.

Особенно важно:

— не уходить в ревность;

— избегать эмоциональных крайностей;

— открыто обсуждать напряженные темы.

Здоровье и самочувствие

Скорпионам полезно внимательнее относиться к уровню внутреннего напряжения и качеству отдыха.

Особенно важно избегать эмоционального истощения.

Стрелец: прогноз на сентябрь 2026

© Shutterstock/FOTODOM / Yuganov Konstantin Девушка учиться © Shutterstock/FOTODOM / Yuganov Konstantin Девушка учиться

Для Стрельцов сентябрь связан с необходимостью сочетать активность и дисциплину. Месяц помогает постепенно структурировать планы и возвращаться к отложенным задачам.

Карьера и финансы

Период подходит для:

обучения;

рабочих переговоров;

подготовки новых проектов;

долгосрочного планирования.

Во второй половине месяца возрастает значение социальных связей и коллективной работы.

Любовь и отношения

В отношениях Стрельцам важно избегать поспешных выводов и эмоциональной резкости.

После 23 сентября может стать проще:

— находить общий язык;

— договариваться;

— сохранять баланс в коммуникации.

Здоровье и самочувствие

Главной задачей сентября может стать контроль уровня перегрузки.

Особенно важно:

не игнорировать усталость;

соблюдать режим;

не перегружать нервную систему.

Козерог: прогноз на сентябрь 2026

Для Козерогов сентябрь выглядит рабочим и структурным месяцем. Основное внимание часто смещается к вопросам карьеры, ответственности и долгосрочных целей.

Карьера и финансы

Период подходит для:

организации процессов;

карьерных задач;

финансового планирования;

выстраивания стратегии.

Ретроградный Сатурн может подталкивать к пересмотру старых рабочих решений.

Любовь и отношения

В отношениях Козерогам может быть важно уделять больше внимания эмоциональной стороне общения.

Во второй половине месяца усиливается потребность:

— в стабильности;

— надежности;

— предсказуемости.

Здоровье и самочувствие

Козерогам желательно внимательнее относиться к режиму отдыха и восстановлению.

Особенно важно избегать хронической перегрузки.

Водолей: прогноз на сентябрь 2026

Для Водолеев сентябрь может стать периодом переоценки планов и внутреннего пересмотра приоритетов. Особенно заметным может быть влияние ретроградного Урана, который в астрологии считается символическим управителем Водолея.

Карьера и финансы

В течение месяца важно:

не принимать импульсивных решений;

избегать хаотичных действий;

спокойнее относиться к изменениям в работе.

Сентябрь больше подходит для корректировки стратегии, чем для резких шагов.

Любовь и отношения

Во второй половине месяца возрастает потребность в эмоциональной свободе и честной коммуникации.

Особенно важно:

— не уходить в дистанцию;

— сохранять ясность в отношениях;

— не избегать сложных разговоров.

Здоровье и самочувствие

Главным риском сентября может стать нервное переутомление.

Полезно:

снижать информационную нагрузку;

контролировать режим сна;

оставлять время на восстановление.

Рыбы: прогноз на сентябрь 2026

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Для Рыб сентябрь 2026 года может проходить под влиянием повышенной эмоциональной чувствительности и внутренней переоценки отдельных ситуаций. Ретроградный Нептун усиливает склонность к размышлениям и эмоциональной вовлеченности.

Карьера и финансы

В рабочих вопросах Рыбам особенно важно:

избегать неопределенности;

не откладывать важные решения;

контролировать финансовые обязательства.

Сентябрь больше подходит для спокойного анализа ситуации, чем для рискованных шагов.

Любовь и отношения

В отношениях Рыбам важно сохранять эмоциональные границы и избегать идеализации.

Во второй половине месяца может усиливаться потребность в:

— поддержке;

— спокойствии;

— предсказуемости в отношениях.

Здоровье и самочувствие

Рыбам полезно уделять больше внимания эмоциональному восстановлению и качеству отдыха.

Особенно важно:

избегать хронического стресса;

не перегружать нервную систему;

сохранять стабильный режим сна.

Рекомендации астрологов на сентябрь 2026

© Shutterstock/FOTODOM / maxbelchenko Радостная девушка © Shutterstock/FOTODOM / maxbelchenko Радостная девушка

Практикующий астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова советует уверенно планировать перемены:

"Сентябрь — это начало нового этапа для многих. Не просто так 1 сентября выбрано Днем знаний: энергия Девятки позволяет узнать большое количество новой информации. Сама Девятка означает мудрость, опыт, аналитику и уединение. Для полноценного выхода на новый уровень необходимо самостоятельно находить новую информацию, которая поможет вам транслировать свою текущую работу и перенести новые плоды. Также подойдет обучение или повышение квалификации, но не нужно недооценивать практическую часть, обязательно применяйте всю новую информацию в жизни. Самое важное, чтобы у вас все было спланировано заранее, а не появлялось из состояния хаоса.

У вас может появиться чувство одиночества, но при этом обстоятельства будут вынуждать вас коммуницировать. Но старайтесь договариваться сразу о том, как и с кем вам лучше работать. Подключайте все свои возможности в аналитике любой информации, а также следите за показателями своего здоровья. Для поддержания хорошего самочувствия будет достаточно больше находиться на свежем воздухе, совершать прогулки по паркам пешком или на велосипеде, заниматься дыхательными практиками или растяжкой.

Первый месяц осени можно гармонично разделить на энергии активности и уединения. Для каждой стихии подойдут свои практики".

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Активные тренировки, как на улице, так и в спортивном зале, помогут вам сбросить накопившееся напряжение. Но тут важна направленность на личные качества и способности, которые вы можете использовать в совокупности: приятное плюс полезное — например, уехать в заграничную командировку и ежедневно бегать по берегу моря.

Земля (Телец, Дева, Козерог)

Целенаправленные и продуманные шаги во всем, лучшая практика месяца. Вам важно планировать каждый шаг, трату или тренировку. Отдайте свое предпочтение тренировкам на укрепление мышечного каркаса, силы воли, выносливости. Кстати, любая медитация только кажется легкой, но как раз в ней вы поймете, на чем ваш истинный ваш фокус внимания.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Йога, медитации, любая работа с подсознанием и осознанным подходом к выбору тренировок будет нести новые возможности для раскрытия вашего потенциала. Кстати, можете предложить совместную активность коллегам, ведь это не только полезно для каждого из вас, а также работает на сплочение коллектива.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Осваивайте новые практики и духовные навыки в тренировках и питании, ведь именно этот микс поможет вам укрепить свои позиции сразу в нескольких сферах. Особенно обратите внимание на темы семейных связей и родовых отношений. Проявление не только физической заботы, но и ментальной будет необходимо именно вам. Не бойтесь доверять своей интуиции и делать в моменте то, что чувствуете.

Рекомендации астролога для каждого знака зодиака

В этот месяц стоит быть внимательнее к отдельным сферам в вашей жизни.

Овен

Первую половину месяца обязательно посвятите семье и домашним делам, которые наполняют ваш дом уютом и теплом. Но при этом на работе вам не дадут скучать и придется многое разделять, чтобы не наломать дров. Постарайтесь еще в августе продумать стратегию действий на сентябрь, все-таки ваше состояние напрямую зависит от результатов работы.

Телец

Сохраняйте спокойствие в беседах, старайтесь опираться только на проверенные факты. Особенно это понадобится во второй половине месяца. А в первой будьте той самой "занозой", которая делает все по правилам и в срок. Только после этого можно включить творческий режим и показывать, что дисциплину и творчество можно совмещать грамотно.

Близнецы

Вам придется совмещать ваш рациональный подход с интуицией, чтобы ваши проекты имели несомненный успех во всех смыслах. При этом ваша внутренняя часть захочет в ежедневном формате видеть романтику и гармоничные отношения в каждом действии. Постарайтесь вовремя делать паузы между своими рабочими и личными планами, это все нужно для вашего качественного отдыха.

Рак

Вы очень общительны в этом месяце, поэтому стоит использовать это на максимум. Есть возможность получить от коллег верные варианты решения ваших запросов, особенно рабочих. А со своими пассиями будьте предельно честны — они почувствуют любую ложь, сказанную как во благо, так и по глупости. Плюс это постоянные переживания, которые пагубно отразятся на вашем здоровье.

Лев

Огненные представители могут уповать в эмоциях и слишком доверять словам противоположного пола. Но важно не впадать в крайности, чтобы не наломать дров. Во избежание эмоциональных качелей проверяйте все, что вам говорят. В течение всего месяца вам нужно стараться выйти из своей зоны комфорта в новые реалии.

Дева

Девам обязательно нужно выходить в свет и показывать все свои таланты по максимуму, особенно в начале месяца. Если вам кажется, что нужно прилагать множество усилий для того, чтобы вас заметили, — напрасно, ведь ваша энергия чувствуется, поэтому постарайтесь самостоятельно себя подбадривать и наполнять позитивом, чтобы покорять новые вершины этой осени.

Весы

Возможно, вам кажется, что начало месяца вялое и скучное, но это только на первый взгляд. Не сидите в четырех стенах, проявляйте инициативу во всем, даже если это что-то новенькое для вас. Кстати, обновления как в работе, так и в отношениях помогут вам внести краски в будние дни. Предложите вашему партнеру выбраться в новые места на прогулку или выходные, обновите гардероб или свой образ в целом.

Скорпион

Вы эмоционально заряжены весь месяц, но это может привести к нежелательным последствиям. Старайтесь держать себя в руках, сохраняя спокойствие в общении и на встречах. Если вам сложно сдержаться, то всегда поможет дыхательная практика. Главное, не срываться на пагубные привычки или повышенные тона, так как вы сами усугубите свое состояние. Следствие этого срыва будет отражаться на вашем здоровье.

Стрелец

Если вы давно хотели обновить свой круг общения, сентябрь лучшее время. Поэтому составьте список мест, где бы вы хотели познакомиться или просто давно хотели побывать. Можете предложить своим друзьям составить вам компанию, но помните, что ваша цель — это поиск новых компаньонов. Кстати, если вы хотите сплотить с кем-то отношения, постарайтесь отдалиться ненадолго от этого человека.

Козерог

Вам необходимо уделить внимание теме ваших любовных отношений, так как именно в этой сфере будут осложнения. Вам необходимо быть терпимее к партнеру, особенно если хотите усилить связь между собой. Лучше всего оставить некоторые вопросы без ответов, ведь попытки в них разобраться могут только усугубить ситуацию в вашей жизни. Для улучшения оставьте все вопросы до конца месяца.

Водолеи

Первая половина месяца будет благоприятной для усердной работы над вопросами собственных проектов. Если у вас их нет — подумайте, что бы вы хотели создать, пропишите всю философию и результат реализации. Во второй половине месяца выйдет на пьедестал тема коммуникации, особенно с теми, с кем была вражда, ссора или просто недопонимание.

Рыбы