Гороскоп на май 2026: астрологические события и их влияние на знаки зодиака

Май — один из самых насыщенных месяцев с астрологической точки зрения. Небесные тела выстраиваются в аспекты, которые одновременно открывают новые возможности и требуют осознанности. Астрологический прогноз на май 2026 года, чего ждать в любви, карьере и здоровье знакам зодиака — в материале РИА Новости.

Астрологические события мая 2026: общий обзор

Как показывает астрологическая картина, май 2026 года пройдет под знаком перемен и активного движения у каждого знака зодиака. Первая половина месяца, в течение которой доминирует стабильный Телец — знак, покровительствующий материальным делам, накоплению и спокойному темпу жизни, станет подготовкой к новому потоку энергии. С 21 мая Солнце переходит в Близнецы, и ритм ускоряется: на первый план выходят общение, обмен информацией, путешествия и новые знакомства.

Также ключевую роль в мае сыграют несколько планетарных событий:

два полнолуния — 1 (в знаке Скорпиона) и 31 мая (в знаке Стрельца);

новолуние 16 мая в Тельце;

Юпитер продолжит движение по Раку, усиливая тему семьи, дома и эмоционального благополучия;

транзит Урана в Близнецах — продолжается до 2033 года и несет в себе перемены, которые нужно принять;

активные транзиты Марса и Венеры.

До 19 мая Марс находится в своей обители — знаке Овна, что даст мощный импульс для новых начинаний. После 19 мая он перейдет в Тельца, и темп действий заметно замедлится. С 19 мая Венера переходит в Рак, углубляя чувственность и эмоциональность в отношениях.

В целом май 2026 года — месяц, когда важно не упустить окна возможностей в первой половине и не растерять накопленное во второй. Планеты предлагают реальные шансы для роста тем, кто готов действовать осознанно.

Влияние мая 2026 на разные группы знаков зодиака

Планеты в мае действуют по-разному на представителей определенной стихии: кому-то дают энергию и драйв с первых чисел, кому-то — испытания в начале и облегчение ближе к середине месяца.

Знаки стихии Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Первая половина мая для огненной стихии будет активной и насыщенной. Глаза горят, желания пламенные — и большинство дел воплощается в жизнь достаточно быстро и без особых дополнительных усилий. При этом расклад у каждого знака свой.

"Льву и Стрельцу везет даже больше, чем Овну. Первому знаку зодиака все же придется в большей степени рассчитывать силы и действия — будут сдерживающие факторы и обстоятельства. Для Овна и Льва в первой половине месяца значительно легче и приятнее в личных отношениях: знакомства, встречи, совместные мероприятия", — отмечает астролог-литотерапевт Анна Ширяева.

Стрелец в начале мая может испытывать разочарование и недовольство, наблюдать вокруг себя бестактность и несовпадения ожидания с реальностью. Из-за чего могут происходить ссоры с близкими и любимыми. В первые дни месяца Стрельцам не стоит планировать крупные покупки, косметические процедуры и новые знакомства.

Во второй половине мая ситуация меняется для всей огненной стихии: эмоции становятся в тягость, а привычные для этих знаков задор и легкость на подъем заметно слабеют.

Знаки стихии Земля (Телец, Дева, Козерог)

Начало месяца может быть чуть суматошным для земного триплицитета, но в целом достаточно благоприятным. Есть силы, идеи и возможности действовать так, как хочется. В середине мая ритм жизни станет более размеренным: потребуется чуть больше времени, чтобы собраться, — зато когда процесс пойдет, остановить его будет непросто.

"Девы и Козероги после 18 мая будут особенно удачливы — прежде всего в тех делах и процессах, которые запущены до этой даты. Тельцам придется дополнительно мотивировать себя к активности, но они справятся: многое будет зависеть от их личного участия, и у них есть все шансы укрепить личный авторитет", — поясняет эксперт.

Девы в мае смогут решить вопросы с поездками и образованием, успешно сдать экзамены, оформить нужные документы, открыть новые места и познакомиться с интересными людьми. Козерогов ждут прилив романтики и возможные новые знакомства. Отдельного внимания заслуживают вопросы здоровья и бюджетного планирования.

Знаки стихии Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

По словам астролога, у Близнецов наступает пора влюбленности — в первую очередь в себя: прогулки, легкие радости, приятные мелочи. В начале месяца все это легко дается само собой, а вот во второй половине придется быть собраннее.

"Весы встретят май в напряжении, которое отпустит только в середине месяца. В помощь им — как всегда — общение и деловые связи: всегда найдутся люди, готовые поддержать. Начиная с середины мая дела все больше движутся в гору: появится возможность поправить финансы и наладить личные отношения", — говорит Анна Ширяева.

Для Водолеев важной темой в начале мая будут финансы: оплата счетов и покупки могут потребовать большего бюджета, чем планировалось. Расходы будут прежде всего связаны с недвижимостью и близкими родственниками. Зато к концу месяца о трудностях не вспомнится — Водолеев ждет романтическое увлечение.

Знаки стихии Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Рак и Рыбы будут комфортно ощущать себя в конце весны, тогда как Скорпионам в мае предстоит работать на износ.

"Рожденным под знаком Рака важно ощутить себя частью сообщества и увидеть, насколько высоко оценивают результаты их труда и таланты. Вторая половина месяца может привести к уединению и подведению промежуточных итогов: стоит избегать шумных компаний и выбирать события, близкие по духу", — рекомендует астролог.

Скорпионам в мае нужно не просто планировать дела, но и четко понимать, кому можно делегировать большую их часть. По словам Ширяевой, есть высокая вероятность взвалить на себя столько, что это приведет к перерасходу энергии, стрессу и проблемам со здоровьем — и финансовая сфера в этом смысле не исключение.

Майские праздники для Рыб станут настоящей отрадой — и для любителей дачи, и для тех, кто соскучился по дружескому общению на весеннем барбекю. А вот во второй половине месяца не стоит упускать карьерные шансы: появится возможность сделать шаг вверх по карьерной лестнице и заслужить признание как эксперт.

Ключевые астрологические события месяца: детальный разбор

Каждая планета в мае занимает определенную позицию и формирует аспекты, которые напрямую влияют на настроение, решения и события в жизни представителей знаков зодиака.

Полнолуние мая 2026: эмоциональные итоги и кульминация событий

В мае 2026 года следует ожидать два полнолуния — 1 (Цветочная Луна) и 31 мая (Голубая Луна). Первое полнолуние будет находиться в знаке Скорпиона — знаке трансформации, глубинных чувств и скрытых истин. В дни полнолуния на поверхность выйдет то, что долго замалчивалось в отношениях и рабочих ситуациях. 31 мая влияние глубинной и трансформационной энергии снизится, дав возможность подготовиться к новым астрологическим событиям.

Во время полнолуния 1 мая Луна будет находиться в негативном аспекте с Плутоном, что усилит стресс в борьбе за личные интересы и может провоцировать противостояние с людьми, наделенными властью. В целом энергия полнолуния благоволит завершению дел и подведению итогов. В эти дни лучше избегать конфронтаций и крупных финансовых вложений — зато медитации и работа с психологом дадут отличный результат.

Новолуние мая 2026: новые цели и старт проектов

Между полнолуниями 16 мая наступит Новолуние, которое пройдет в знаке Тельца — одно из самых "земных" и практичных положений в году. Входя в аспект с Солнцем и Меркурием, который также будут находиться в земном Тельце, положение Луны даст возможность создать надежную основу для реализации долгосрочных планов. Кроме того, в этот период особенно хорошо ставить намерения, связанные с деньгами, здоровьем, карьерой и обустройством быта.

Астрологи рекомендуют в течение 48 часов после новолуния записать конкретные цели на ближайшие полгода и совершить хотя бы одно символическое действие в нужном направлении — например, открыть накопительный счет или сделать первый шаг важного проекта.

Переход Солнца в знак Близнецов: активизация общения и перемен

21 мая Солнце покинет знак стабильного Тельца и перейдет в динамичных и переменчивых Близнецов. Темп жизни ускорится, возрастет потребность в разнообразии и живом общении. В последние дни мая деловые переговоры, поездки, публичные выступления и медийная активность обретут особую силу.

При этом важно сохранять фокус: Близнецы — знак, способный распылить внимание на множество задач сразу. Стоит составить список приоритетов и придерживаться его, даже если вокруг постоянно появляются заманчивые новые возможности.

Венера в благоприятных аспектах: любовь и гармония

В мае 2026 года Венера сформирует ряд гармоничных аспектов, которые создадут благоприятный фон для романтических знакомств, укрепления отношений и творческой самореализации. С 19 мая планета перейдет в Рак, углубляя чувственность и эмоциональность.

Те, кто давно думал о признании в чувствах, найдут в мае подходящий момент. Пары смогут обновить отношения через совместное путешествие или просто уделив друг другу больше времени. Стоит учесть: 3 и 4 мая Луна находится в негативном аспекте с Венерой, поэтому в эти дни лучше воздержаться от крупных покупок и косметических процедур.

Марс и напряженные аспекты: конфликты и энергия действий

До 19 мая Марс будет находиться в своей обители — знаке Овна. Это время максимальной энергии и инициативы. Успевайте начинать новое именно сейчас: после перехода Марса в Тельца инертность и внешние события будут тормозить любые планы.

Также Марс в мае формирует несколько напряженных аспектов. Особенно непростым днем будет 21 мая: Луна во Льве вступает в оппозицию с Плутоном и квадрат с Марсом, что может дать резкий выброс подавленных переживаний. В такие дни лучше направить энергию в физическую активность, а не в выяснение отношений. За рулем и с острыми предметами нужна особая осторожность.

Юпитер и возможности роста: финансы и развитие

Юпитер в 2026 году продолжает движение по знаку Рака, усиливая тему семьи, дома, эмоционального благополучия и интуиции. В мае планета подарить лучшие возможности для роста, связанные с недвижимостью, семейным делом и сферами заботы о людях.

19 и 20 мая Луна пройдет по своей обители — знаку Рака — и последовательно сформирует аспекты с Сатурном и Юпитером: первый даст ощущение тяжести прошлого, второй лишь приумножает глубину переживаний. Знаки, которым Юпитер благоволит особенно щедро, — Рак, Скорпион, Рыбы и Телец: для них май может стать поворотным в вопросах дохода и карьерного продвижения.

Аспекты Луны: краткосрочные влияния на настроение и решения

Луна меняет знак каждые 2,5 дня, что всегда создает переменчивый эмоциональный фон. Что будет в мае:

13 и 14 мая Луна проходит по Овну — это дни ярких вспышек чувствительности и очень выразительного внешнего проявления эмоций;

21-22 мая Луна во Льве добавит драматизма, а сложные аспекты с Плутоном и Марсом усилят накал;

28 и 29 мая Луна в Скорпионе погрузит ощущения в атмосферу подозрительности — в эти дни лучше не делать поспешных выводов;

30 мая в знаке Стрельца настроение будет переменчивым: от радости до опустошения — и обратно.

В дни лунного прохождения через Стрельца и Овна будет хорошее время для инициатив. В дни Луны в Козероге (5-7.05) и Деве (23-24.05) продуктивна кропотливая работа, требующая сосредоточенности, а период Луны в Рыбах (10-13.05) и Раке (19-20.05) — время для отдыха, интуиции и общения с близкими.

Благоприятные и неблагоприятные периоды мая 2026

Май неоднороден по качеству энергии: одни дни буквально толкают вперед, другие требуют паузы и осторожности. Астролог Анна Ширяева рассказала о благоприятных и неблагоприятных периодах месяца.

Благоприятные дни для важных дел

Главный ориентир месяца — 19 мая. До этой даты Марс, планета активных действий и достижений, находится в своей обители в знаке Овна. После перехода планеты в Тельца начать что-то новое будет значительно сложнее.

"Успевайте с новыми начинаниями до 19 мая. Важно помнить, что расположение планет важнее циклов лунного месяца", — предупреждает Анна Ширяева.

Наиболее благоприятные дни для новых начинаний и активных действий: 8, 9, 13, 14, 18 мая.

Для интеллектуальных проектов дополнительно подойдут: 22 и 27 мая.

Неблагоприятные и напряженные дни

Дни, которые не подходят для начала лучше новых дел и требуют воздержаться от важных переговоров, крупных финансовых решений: 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 26, 28 мая.

Дни повышенной эмоциональности

Самые чувствительные точки месяца связаны прежде всего с фазами Луны. Полнолуния — 1 и 31 мая, новолуние — 16 мая, лунные четвертинки — 10 и 23 мая. Все эти дни эмоционально напряжены: возможны взвинченность, уязвимость и обостренная реакция на происходящее.

Астролог Анна Ширяева разбирает ключевые дни подробно:

1 мая — кроме полнолуния, Луна в негативном аспекте с Плутоном: стресс в борьбе за личные интересы, возможное противостояние с теми, кто наделен властью;

3 и 4 мая — напряжение в романтических отношениях: не стоит делать покупки и косметические процедуры;

13 и 14 мая Луна в Овне дает вспышки чувствительности и очень яркое выражение своего внутреннего состояния;

19 и 20 мая Луна летит по своей обители — знаку Рака: в первый день она в напряженном аспекте с Сатурном — вспомним все, что было, и обидимся снова; на второй — в соединении с Юпитером, что только приумножит глубину переживаний;

21 мая Луна во Льве дает драматичности, а оппозиция с Плутоном и квадрат с Марсом провоцируют резкий выброс подавленных переживаний;

28 и 29 мая Луна в Скорпионе погрузит ощущения в пучину подозрительности и ревности;

30 мая в огненном Стрельце эмоции будут переменчивы: от радости до опустошения — и обратно, за считанные минуты.

С 19 мая Венера переходит в Рак, еще больше усиливая глубину чувств до конца месяца.

Как планировать дела в мае 2026: рекомендации по неделям

В первую декаду мая эффективнее всего будут дела связанные с необычными творческими начинаниями. "Удача будет ждать тех, кто в своем видении идет против привычного, выделяется своими мыслями, образом и подачей. Можно поймать свежую популярность, быть первым, неожиданным и даже спорным, но безусловно вызывающим эмоции и готовым к обсуждению. Если это про вас — намечайте бурную активность", — отмечает Анна Ширяева.

С 11 до 17 мая — самый лучший период для воплощения амбициозных планов, для тех, кто хочет выйти на новый карьерный уровень, взять новую планку в личных и профессиональных достижениях. Важно балансировать между личными задачами и общественными потребностями и пользой.

С 18 по 24 мая каждое действие встречает противодействие: придется прикладывать больше усилий даже для простых дел. "В этот период удачны дела, связанные с неспешным процессом наблюдения за развитием. Своим чередом будут продвигаться процессы в сфере учебы и образования — главное не спешить", — поясняет астролог.

Последняя неделя мая с 25 по 31 число в большей степени будет связана с взаимодействием с окружающими, партнерскими и командными встречами и проектами.

Гороскоп на май 2026 для каждого знака зодиака

Общая энергия мая дает знакам зодиака возможность запланировать и заложить новое перспективное начало для финансового и личного благополучия. Однако для каждого знака есть свои астрологические рекомендации.

Овен: прогноз на май 2026

Май для Овна — месяц действий и результатов. Планета-управитель Марс будет находиться в обители до 19 мая, что откроет новые возможности для рожденных под этим знаком и подарит мощный поток энергии для новых начинаний. Главная задача месяца — научиться управлять этой энергией, а не позволять ей управлять собой.

Карьера и финансы

Профессиональная сфера в мае потребует от Овна настойчивости и дипломатии одновременно. Есть реальные шансы на повышение или расширение зоны ответственности — особенно во второй декаде. Избегайте импульсивных трат в начале месяца, лучше направить средства в накопления или долгосрочные вложения.

Любовь и отношения

В личной жизни Овны в первой половине мая будут более удачливы: благоприятны знакомства, встречи, совместные мероприятия. Полнолуние 1 мая способно вынести на поверхность старые обиды.

Одиноким Овнам стоит активнее действовать до середины месяца — вероятны яркие знакомства.

Здоровье и самочувствие

Физическая активность в мае — лучший громоотвод для накопленного напряжения. Уделите особое внимание голове и зубам: знак Овна управляет именно этими зонами, и в периоды марсианского напряжения они наиболее уязвимы.

Телец: прогноз на май 2026

Май — месяц Тельцов. Солнце в вашем знаке до 21 мая наполняет жизненной силой и ощущением "своего времени". Пользуйтесь этим окном по максимуму, хотя дополнительная мотивация к активности вам все же понадобится.

Карьера и финансы

Новолуние 16 мая в Тельце — настоящий подарок для тех, кто давно планировал важный финансовый шаг: открытие бизнеса, оформление ипотеки, крупную покупку. Многое в мае будет зависеть от личного участия Тельца — именно сейчас есть все шансы укрепить профессиональный авторитет.

Любовь и отношения

Тельцы в мае особенно привлекательны — Венера добавляет шарм и магнетизм. Отношения углубляются, появляется желание большей близости. Пары могут сделать серьезный шаг: совместная поездка или разговор о будущем пройдут в теплой атмосфере.

Здоровье и самочувствие

Обратите внимание на горло и щитовидную железу — зоны ответственности Тельца. В мае стоит беречь голосовые связки и избегать переохлаждения. Прогулки на природе и сбалансированное питание дадут хороший восстановительный эффект.

Близнецы: прогноз на май 2026

С 21 мая начинается персональный Новый год у Близнецов: Солнце войдет в ваш знак, начав новый этап в жизни. В первой половине мая — пора влюбленности в себя и в мир: прогулки, легкие радости, приятные мелочи. Наслаждайтесь — но помните: со второй половины месяца потребуется больше организованности.

Карьера и финансы

Профессиональные возможности появятся у Близнецов к концу месяца. Начнется легкий период для проведения переговоров, презентации и публичной активности. Финансово май нейтральный, но перспективный: посеянное сейчас прорастает в июне–июле.

Любовь и отношения

Близнецы в мае — желанные собеседники и партнеры. Одиноким будет везти на знакомства в кругу общих друзей или на образовательных мероприятиях. В парах важно не подменять живое общение обменом новостями — партнеру нужно ваше присутствие, а не сводки.

Здоровье и самочувствие

Нервная система Близнецов в мае работает на повышенных оборотах. Следите за сном, ограничьте кофе и цифровой шум по вечерам. Дыхательные практики и короткие прогулки помогут восстановить баланс.

Рак: прогноз на май 2026

Май 2026 года — один из ключевых месяцев для Рака благодаря влиянию положения Юпитеру. Расширение, рост, признание — именно эти слова точнее всего описывают общий фон периода.

Карьера и финансы

Для Рака в мае будет важно ощутить себя частью сообщества и увидеть, насколько высоко оценивают результаты его труда. Юпитер открывает двери там, где раньше они казались закрытыми: новые клиенты, выгодные предложения, карьерный рост. Финансово стоит рассмотреть вложения в недвижимость или семейное дело.

Любовь и отношения

В этом месяце в личной жизни у Раков будет царить тепло и взаимопонимание. Полнолуние 1 мая может всколыхнуть старые чувства или подтолкнуть к важному разговору. Одинокие Раки могут встретить нового человека через семейный круг или старых знакомых. Вторая половина мая — время для уединения и подведения промежуточных итогов.

Здоровье и самочувствие

Следите за желудком и пищеварением — в мае важно не заедать стресс и придерживаться режима питания. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому психологическое самочувствие требует не меньшего внимания, чем физическое.

Лев: прогноз на май 2026

В мае Львам следует готовиться к яркому летнему выходу. Этот месяц — время стратегии и подготовки, а не главных ролей.

Карьера и финансы

В профессиональной сфере Льву стоит запастись терпением и использовать стратегическое мышление. Переговоры, начатые в мае, принесут плоды в июле. Финансово стоит сосредоточиться на оптимизации расходов и планировании.

Любовь и отношения

В мае в любовной жизни Льва преобладает желание искренности и восхищения. Если партнер покажется недостаточно внимательным — возможно, дело в завышенных ожиданиях. Данный месяц — хороший период для романтических жестов и совместного творчества.

21 мая Луна во Льве вступает в сложные аспекты с Плутоном и Марсом: в этот день высок риск резкого выброса подавленных эмоций — выяснять отношения не стоит.

Здоровье и самочувствие

Сердце и спина — зоны особого внимания для Льва. Умеренные физические нагрузки и регулярный отдых помогут сохранить тонус. В дни полнолуний позаботьтесь о качественном сне.

Дева: прогноз на май 2026

Май для Девы — месяц продуктивной работы и точного расчета: положение планет будут поддерживать природную склонность знака к порядку и системности. После 18 мая Дева будет особенно удачлива — прежде всего в делах, запущенных до этой даты.

Карьера и финансы

Задачи, требующие точности и внимания к деталям, в мае решаются блестяще. Также удачно разрешатся вопросы с поездками, образованием и оформлением документов. Финансово май стабилен: время упорядочить бюджет и строить реалистичные планы.

Любовь и отношения

В личной жизни Дева будет склонна к излишней критичности — и к партнеру, и к себе. Старайтесь замечать не только недостатки, но и сильные стороны отношений. Одиноким Девам везет на знакомства в профессиональном контексте или во время поездок.

Здоровье и самочувствие

Кишечник и нервная система — уязвимые места в мае. Правильное питание, четкий режим дня и ограничение информационных перегрузок по вечерам будут как нельзя кстати.

Весы: прогноз на май 2026

Для Весов май 2026 года начинается с напряжения — но уже к середине месяца ситуация заметно улучшается. Помогут общение и деловые связи.

Карьера и финансы

В мае особенно плодотворным будет любое деловое партнерство. Начиная с середины месяца появится возможность поправить финансы и сделать карьерный шаг. Если давно планировали объединить усилия с кем-то — подходящий момент.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на май для Весов — один из лучших в году, особенно во второй половины месяца. У влюбленных Весов будет царить романтика и взаимопонимание, что укрепит союз, а у одиноких появятся высокие шансы на судьбоносное знакомство.

Здоровье и самочувствие

Поясница и почки требуют внимания — особенно при малоподвижном образе жизни. Больше движения, достаточно воды и меньше тяжелой пищи помогут чувствовать себя легко.

Скорпион: прогноз на май 2026

Два полнолуния в знаке Скорпиона — 1 и 31 мая (первая половина дня) — делают этот месяц для знака особенно мощным. То, что зрело долгие месяцы, наконец выходит на поверхность.

Карьера и финансы

В профессиональном плане май может принести Скорпионам значимые результаты — особенно в сферах анализа, финансов, медицины или управления изменениями. Однако рожденным под этим знаком нужно не просто планировать дела, но и четко понимать, кому делегировать большую их часть. Перерасход энергии грозит здоровьем, а стресс — финансовыми решениями, о которых потом пожалеете.

Любовь и отношения

Эмоции Скорпионов в мае зашкаливают — полнолуния выносят на поверхность все скрытое. Это может быть болезненно, но именно сейчас возможен переход отношений на новый уровень близости. 28 и 29 мая Луна в Скорпионе усилит склонность к подозрительности и ревности — в эти дни лучше не делать поспешных выводов.

Здоровье и самочувствие

Следите за режимом сна и отдыха. Эмоциональный стресс требует грамотной разрядки: спорт, творчество, работа с психологом.

Стрелец: прогноз на май 2026

Май для Стрельца неоднороден: начало месяца потребует терпения, зато вторая половина откроет возможности для роста.

Карьера и финансы

Профессиональный рост Стрельцов в мае будет связан с новыми знаниями и контактами. Если есть возможность пройти курс, посетить конференцию или наладить деловые отношения с партнерами из других городов или стран — действуйте, но ближе к середине месяца.

Любовь и отношения

В начале мая Стрельцу лучше воздержаться от крупных покупок, косметических процедур и новых знакомств. Со второй половины месяца личная жизнь оживится: одиноким повезет на встречи с людьми из других городов. 30 мая настроение будет резко переменчивым, следует быть осторожным в общении и выяснении отношений.

Здоровье и самочувствие

Стрельцам важно избегать злоупотребления жирной едой и алкоголем. Активный отдых на природе зарядит энергией на следующий месяц.

Козерог: прогноз на май 2026

Козерог в мае серьезен, сосредоточен и продуктивен — как всегда. Но планеты добавят приятную нотку: прилив романтики и свежие впечатления.

Карьера и финансы

Врожденное трудолюбие Козерога в мае принесет свои приятные плоды: возможны карьерные сдвиги, связанные с расширением полномочий. При этом важно внимательнее планировать бюджет: вопросы, связанные с детьми и семьей, могут потребовать дополнительных расходов.

Любовь и отношения

В мае Козерогов ждут прилив романтики и, возможно, новые знакомства. Интересные поездки также не исключены. В отношениях важно снять "рабочую маску" и позволить себе быть живым — партнеры ждут не достижений, а присутствия.

Здоровье и самочувствие

Не откладывайте визит к стоматологу или ортопеду, если давно планировали. Умеренные нагрузки предпочтительнее изнуряющих тренировок.

Водолей: прогноз на май 2026

Май у Водолеев начнется с финансовой темы, а закончится романтическим увлечением. Оригинальность мышления, которая всегда была сильной стороной знака, в этот период особенно востребована.

Карьера и финансы

Оплата счетов и покупки в начале месяца могут потребовать большего бюджета, чем планировалось, — расходы прежде всего будут связаны с недвижимостью и близкими родственниками. В карьере профессиональные коллаборации и командная работа дадут лучшие результаты ближе к концу месяца.

Любовь и отношения

К концу мая финансовые заботы отойдут на второй план, так как Водолеев ждет романтическое увлечение, новый этап в личной жизни. Новые знакомства вероятнее случится в нетипичных местах — на лекции, в волонтерском проекте, в онлайн-сообществе.

Здоровье и самочувствие

В мае Водолеям полезны регулярные прогулки и плавание. Нервная система работает на пределе: цифровой детокс хотя бы раз в неделю пойдет на пользу.

Рыбы: прогноз на май 2026

Майские праздники для Рыб станут настоящей отрадой — и для любителей дачи, и для тех, кто соскучился по дружескому общению. А вот во второй половине месяца важно не упустить карьерные возможности.

Карьера и финансы

Во второй половине мая у Рыб появится реальный шанс сделать шаг вверх по карьерной лестнице, показать себя экспертом и заслужить признание. Творческие и помогающие профессии — в фокусе успеха. Финансово важно проверять детали договоров и не доверять слепо красивым обещаниям.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на май для Рыб окрашен в теплые тона. Интуиция подскажет, кто рядом по-настоящему. Новолуние 16 мая — хороший момент для разговора о совместных планах.

Здоровье и самочувствие

Массаж стоп, ванночки с морской солью и внимание к иммунитету будут очень полезны Рыбам. Сон в мае насыщен вещими сновидениями — ведите дневник: там может оказаться важная подсказка.

Рекомендации астрологов на май 2026

Май 2026 года сочетает в себе стабильную тельцовскую энергию первой половины и подвижную близнецовскую — второй. Оптимальная стратегия: строить и закладывать фундамент до 21 мая, продвигать и презентовать — после.

Астрологи советуют не форсировать события в дни напряженных аспектов Марса. Используйте новолуние 16 мая для постановки целей и будьте готовы к неожиданным поворотам после 21 мая. Главное — сохранять гибкость мышления, не теряя из виду долгосрочные приоритеты.

Также для соблюдения психоэмоционального баланса помогут духовные практики и медитации:

Для людей стихии Огня (Овен, Лев, Стрелец) будут идеальны практики осознанности и замедления — противовес природной скорости. Медитации с визуализацией управляемого огня: свеча, а не пожар. Для людей Земли (Телец, Дева, Козерог) — заземляющие практики: хождение босиком, работа в саду, телесные упражнения. Медитации на притяжение изобилия особенно сильны в период новолуния в Тельце 16 мая. Людям стихии Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) рекомендуется обратить внимание на дыхательные практики и техники центрирования — они помогут не рассеять энергию. Чтобы структурировать поток идей, ведите дневник. Для стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) — практики с водой: ванны с морской солью, отдых у водоема. Медитации на отпускание особенно актуальны в периоды обоих полнолуний.

Период до 19 мая — отличный для начала новых проектов и деловых инициатив на долгосрочную перспективу. Кроме того, этот месяц будет благоприятен для всех знаков, желающих обучиться и повысить квалификацию или провести переговоры о новом партнерстве.

Выяснение отношений, крупные финансовые решения на основе эмоций и косметические процедуры, запланированные на начало мая лучше отложить.

Чтобы привлечь удачу:

в новолуние в Тельце (16 мая) напишите список из 10 конкретных намерений, связанных с материальным благополучием. Используйте зеленые чернила или бумагу — цвет Тельца и Венеры. Держите список в кошельке или рядом с деньгами;

на полнолуние в Скорпионе (1 мая) выпишите на бумаге все, что хотите отпустить: обиды, страхи, отжившие убеждения. Разорвите лист и выбросьте. Это мощный ритуал очищения, который в Скорпионе работает особенно глубоко.

Чтобы удача не покидала знаки зодиака в мае, следует вспоминать о своем главном намерении каждый день и настраивать себя на позитивную волну — важно быть готовым к динамичности и изменчивости, которая наступит во второй половине месяца.