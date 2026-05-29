Гороскоп на июнь 2026: астрологические события, влияние на знаки зодиака

Июнь 2026 сложно назвать месяцем активных свершений. Ближайшие 30 дней подойдут для осмысления, глубоких переживаний и перестройки приоритетов. Солнце большую часть месяца будет двигаться по знаку Близнецов, что создаст иллюзию легкости и подвижности. Но общий тон задаст мощное скопление планет в знаке Рака: там будет находиться Венера (до 13 июня), грандиозный Юпитер (с 23 июня) и ретроградный Меркурий (с 29 июня). Именно это сочетание запустит период, когда каждый день будет сопровождаться глубиной эмоций, обостренной чувствительностью и тягой к близости, очищению окружения от старых связей.

"Самым значительным событием июня, которое может повлиять на успешность дел, будет разворот Меркурия в ретроградное движение, – отмечает астролог-литотерапевт, теле- и радиоведущая Анна Ширяева. – Именно 12 июня – тот рубеж, который нужно держать в уме, планируя важные события, покупки, встречи, операции".

Кроме того, Марс – планета активности и целеполагания – весь месяц будет находиться в своем невыгодном положении, в знаке Тельца. Природная тельцовская энергия будет препятствовать активности, замедлит темп жизни, но позволит довести начатые дела до конца с завидным упорством. "Отпуск – вот для чего июнь подходит прекрасно", – констатирует астролог.

Влияние июня 2026 на разные группы знаков зодиака

Одни знаки получат приток удачи и легкость в делах, другим предстоит поработать над собой или потерпеть.

Знаки стихии Огонь: Овен, Лев, Стрелец

Овен и Лев большую часть месяца будут ощущать себя любимчиками фортуны: счастливые случайности могут поджидать там, где их совсем не ждешь, и именно эта внезапность сделает происходящее особенно приятным.

Также Овен получит шанс выдохнуть после напряженного периода. Затевать что-то новое сейчас не стоит – гораздо продуктивнее возделывать уже начатые проекты. "В личной жизни возможны выяснения отношений: вопросы "кто прав?" и "кто виноват?" будут звучать чаще обычного", – подчеркивает Анна Ширяева.

Лев будет вынужден прилагать усилия, чтобы удерживать лидерские позиции и социальный статус. В сфере чувств – затишье перед бурей: в конце месяца возможен мощный эмоциональный всплеск.

Стрельцу придется проявить характер и силу воли. Горячими темами для этого знака в начале лета будут отношения с повышенной конфликтностью, здоровье, которое требует конкретных мер, а также вопросы кредитов и заемных средств. В последней области появятся хорошие шансы улучшить ситуацию. Оптимизма при этом не убавится – и это главное.

Знаки стихии Земля: Телец, Дева, Козерог

У земных знаков в июне наступит непростой период. Тельцу придется принимать личное участие во многих вопросах – без его включения ничего работать и двигаться не будет. Финансовая ситуация будет благоприятной: деньги будут приходить достаточно легко, но и уходить так же быстро. "Очень много сил и времени будет занимать общение с самым близким кругом, но все вложение в общение окупится многократно", – дополняет астролог.

Для Девы месяц станет нервным периодом: "надо" будет совпадать с "не очень хочется". Отдушиной станут поездки – загородные или заграничные: они дадут возможность восстановить силы. Еще одним источником энергии будут друзья и товарищи, которые думают в том же направлении и готовы поддержать ваши идеи.

Козерогу предстоит пережить самое темное время перед рассветом. События месяца будут провоцировать на эмоции, на демонстрацию того, что хочется скрыть. Из хорошего – это последний период конфликтов и непонимания в затянувшемся цикле. Из важного – следует беречь здоровье и воздержаться от экспериментов с косметическими процедурами.

Знаки стихии Воздух: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки ощутят прилив сил, хотя в пространстве вокруг них будут нюансы, которые создадут дополнительную тяжесть.

Близнецы в июне будут динамично двигаться под влиянием Урана, планеты изменений и новаторства, которая перешла в их знак еще в конце апреля и пробудет здесь долгие годы. Также в этом месяце одной из основных тем станут финансы и личные ресурсы: придется много размышлять на что и зачем вы тратите свою жизнь. Не всегда захочется погружаться в такую философию, но ваш острый ум справится с любыми задачами.

Весам захочется общения, поездок, информации, движения. Но близкие не всегда будут с этим согласны: придется уделить время капризам любимых.

Водолею придется погрузиться в рутину, которую он не любит. Свобода – его стихия, однако сейчас важно сосредоточиться на простых насущных делах, уделить внимание режиму дня и самочувствию. "Важную роль будут играть помощники – старайтесь делегировать дела, чтобы не тащить все на себе", – комментирует астролог.

Знаки стихии Вода: Рак, Скорпион, Рыбы

Водные знаки в июне будут чувствовать себя особо комфортно: концентрация водной энергии даст всем трем знакам удачу, поэтому не упускайте возможности. Всем троим этот период сулит успех в финансовых вопросах.

Рак успеет и переосмыслить происходящее в своей жизни и ощутить большой спектр чувств, погрузиться в глубину осознания и неплохо заработать.

Скорпионов удача ожидает в поездках, образовательных проектах, оформлении документов. "Обязательно демонстрируйте миру свои знания и умения, и напитывайтесь новыми, чтобы расширять кругозор и компетенции", – советует Анна Ширяева.

Рыбы будут "плыть" на своей любимой философской волне – в потоке чувственности, красоты и любви. Стоит слушать интуицию: она подскажет ответы на все волнующие вас вопросы. "Обращайте внимание на сны – в июне информация из подсознания будет изливаться к вам потоком", – предупреждает эксперт.

Ключевые астрологические события месяца: детальный разбор

Июнь 2026 насыщен событиями, которые меняют общий астрологический климат. Рассмотрим наиболее значимые из них подробнее.

Новолуние: старт новых целей

Новолуние требует сохранения энергии, осторожности в принятии решений. Новолуние в знаке Близнецов 15 июня – лучший момент месяца для постановки новых целей. Близнецы управляются Меркурием и являются знаком коммуникации, поездок, новых знаний и знакомств. Чтобы привлечь благоприятные события в свою жизнь, загадывайте желания, связанные с переговорами, налаживанием контактов, формулируйте новые идеи, участвуйте в образовательных проектах. Однако старайтесь сохранить энергию и отдавайте предпочтение интеллектуальной работе (в меру) –требует сохранения энергии, осторожности в принятии решений.

Полнолуние: завершение и эмоциональный пик

Полнолуние в Козероге начнется 30 июня и заставит обратить внимание на кармические вопросы, переосмыслить прошлое и стать эмоционально открытым. Козерог – знак дисциплины, структуры, ответственности и долгосрочных целей, поэтому полнолуние также подсветит все, что связано с карьерными итогами, социальным статусом и взятыми на себя обязательствами. Это момент кульминации: то, что начиналось в новолуние или раньше, достигнет своего пика.

Переход Солнца в знак Рака: фокус на семье и доме

21 июня Солнце перейдет из динамичных Близнецов в знак Рака. С этого дня фокус внимания будет смещен с интеллектуального любопытства на эмоциональные связи, дом, семью и внутреннюю безопасность. Последние дни июня могут выявить потребность проводить больше времени дома, в кругу близких людей, относиться к переменам с осторожностью и желание почувствовать финансовую стабильность. Главное – не поддаваться унынию, давать себе время на отдых и работать с внутренним состоянием.

Также 21 июня – день летнего солнцестояния, который в астрологии считается точкой внутреннего переворота. Полезно в этот день сформулировать цели на будущее, сделать переоценку ценностей, поразмыслить над тем, что будет давать нужный баланс в жизни.

Аспекты Венеры: любовь, отношения и финансы

Июнь начинается с положения Венеры в Раке, где чувствует себя вполне органично: проявление любви под влиянием планеты глубокое, нежное, с выраженным стремлением к близости и безопасности. На первый план выйдут вопросы серьезных отношений, брака, детей и дома.

9 июня произойдет главное романтическое событие месяца – соединение Венеры и Юпитера в знаке Рака. Это один из самых красивых и благоприятных астрологических аспектов года: астрономы называют его "самым красивым соединением планет 2026 года", а с астрологической точки зрения он открывает окно возможностей для чувств и отношений, которое будет работать с 5 по 15 июня. Знакомства, объяснения в любви, свадьбы и укрепление существующих отношений – все это будет иметь особый вес и позитивные перспективы.

13 июня Венера перейдет в знак Льва, изменяя тон с задумчивого и домашнего на яркий и страстный. Любовь становится более демонстративной, появляется желание нравиться и блистать.

Аспекты Марса: энергия, конфликты и действия

Марс весь июнь пробудет в Тельце – положении, которое ему явно некомфортно. Планета действия и целеполагания в знаке медлительного Тельца работает как поезд, набирающий ход через силу: начать что-то непросто, инертность ощущается физически. Зато если уж разогнаться – остановить себя также сложно. Поэтому важно рассчитывать силы и не брать на себя больше, чем способны унести.

Большую часть месяца Марс будет создавать секстиль с Меркурием – благоприятный аспект для продуктивной работы, результативных переговоров и реализации проектов. В конце июня планета образует секстиль с Юпитером в Раке, который принесет прибыль, хорошие новости и подъем энергии.

28 июня Марс перейдет в Близнецы, резко ускоряя темп: появится суета и множество разнонаправленных действий одновременно.

Влияние Юпитера и Сатурна: рост и ограничения

Юпитер почти весь июнь будет находиться в Раке – знаке своей экзальтации, то есть в одном из самых сильных положений. Это настоящий подарок для всех водных знаков и для тех, кто занимается вопросами семьи, недвижимости и эмоционального восстановления. Особенно мощно Юпитер работает в первой половине июня, когда рядом с ним будет находиться Венера.

30 июня Юпитер перейдет во Льва, с чего начнется новая эпоха творческой экспансии, самовыражения и амбиций. Особые возможности откроются у огненных знаков и у людей, чья работа связана с творчеством, детьми и лидерством.

Аспекты Луны: краткосрочные эмоциональные колебания

Луна, быстро меняя знаки в течение месяца, будет создавать короткие эмоциональные "волны". Особенно высокий эмоциональный фон ожидается 3, 4, 8, 15, 22 и 30 июня – в эти дни лунные аспекты будут провоцировать повышенную чувствительность, импульсивность и склонность к острым реакциям. В такие моменты лучше отложить важные переговоры и воздержаться от скоропалительных решений.

Благоприятные и неблагоприятные периоды июня 2026

С астрологической точки зрения, июнь неоднороден: в нем будут дни, которые буквально "несут на крыльях", и периоды, когда лучше взять паузу.

Благоприятные дни для важных дел

Наиболее гармоничные астрологические аспекты складываются 5, 12, 15 и 28 июня. В эти даты небо благоволит важным встречам, переговорам, началу новых проектов и ключевым решениям.

"Всегда лучше перепроверить, как комбинация планет сочетается с вашей личной натальной картой", – напоминает Анна Ширяева.

Напряженные дни

3, 4, 8, 15, 22, 30 июня – напряженные лунные дни, для которых характерна повышенная эмоциональность, что будет мешать спокойной оценке происходящих событий. Астролог советует в эти дни "не рубить с плеча".

Дни повышенной импульсивности

Третья неделя месяца – примерно с 15 по 21 июня – отмечена эмоциональными вспышками, возможными приступами ревности и собственничества, склонностью к излишней драматизации. Это не лучшее время для первых свиданий. Зато этот период идеально подходит для посещения театра, кино или погружения в хорошую книгу.

Последние дни месяца, с 28–29 июня, становятся особенно суетливыми: Меркурий тормозит (буквально "отказывает" четкое мышление), Марс переходит в Близнецы и провоцирует множество действий на ровном месте. Поэтому не оставляйте на этот период ничего важного.

Как планировать дела по неделям

Первая неделя июня подойдет для решения детских и семейных вопросов, творческих занятий и встреч. "Разговоры и покупки будут очень эмоциональными – нами будут руководить эмоции в большей степени, чем трезвый расчет", – отмечает астролог.

8-14 июня – могут быть сложности с подписанием документов, получением разрешений; зато легко можно будет получить штраф или взыскание за нарушения, поэтому будьте аккуратны. Отдушина ожидается в чувствах, где будет царить настоящий расцвет – глубина, взаимность, понимание. Это прекрасный период, чтобы укрепить свои отношения.

Третья неделя месяца пройдет под эмоциональными контрастами, приступами ревности, собственничества и излишней драматизации событий. "Не назначайте свиданий. Все эмоции лучше переживайте в театре или с героями душещипательного романа в книге или кино", – советует Анна Ширяева.

Финальная декада июня с 22 числа сделает нас максимально чувствительными, эмпатичными и сопереживающими. Но во всем этом есть риск излишней драматизации и сгущения красок. "Последние дни месяца станут очень суетливыми. Важные дела в этот период лучше не планировать", – комментирует эксперт.

Гороскоп на июнь 2026 для каждого знака зодиака

Июнь каждому знаку принесет свои плоды и заставит решать определенные вопросы.

Овен: прогноз на июнь 2026

Июнь предлагает Овну взять паузу после напряженного периода активности. Сейчас не время для громких стартов – гораздо ценнее возделывать уже начатое.

Карьера и финансы

В профессиональной сфере будет наблюдаться определенная инертность: Марс в Тельце не добавит Овну привычного напора. Тем не менее дела, начатые ранее, продвинутся – медленно, но верно.

Финансовый фон будет стабилен, неожиданных потрясений не ожидается. Лучшие дни для рабочих вопросов – 5 и 12 июня.

Любовь и отношения

В личной жизни возможны споры и выяснения отношений: кто главный, кто прав, а кто виноват. Первая половина месяца, особенно период соединения Венеры и Юпитера, – хорошее время для того, чтобы услышать партнера и снизить градус конфликта.

Здоровье и самочувствие

Июнь – подходящее время заняться восстановлением. Хронические напряжения отступают, если дать себе отдых. Избегайте излишней физической нагрузки в конце месяца.

Телец: прогноз на июнь 2026

Тельцу в июне предстоит быть в центре всего: Марс в его знаке требует личного участия в каждом процессе. Это и нагрузка, и новые возможности одновременно.

Карьера и финансы

Июнь – благоприятный финансовый период у Тельцов, требующий баланса доходов и трат. Также это хорошее время для личных переговоров и прямого контакта с нужными людьми.

Любовь и отношения

Общение с близкими будет занимать большую часть жизни в течение всего месяца. Но оно будет продуктивным, как в эмоциональном, так и материальном плане. Период с 5 по 15 июня особенно благоприятен для укрепления романтических связей – Венера в Раке настраивает на нежность и глубокое взаимопонимание.

Здоровье и самочувствие

Марс в вашем знаке даст поток энергии, что требует разумного распределения сил. Не доводите себя до истощения – темп жизни в этот месяц и без того высок.

Близнецы: прогноз на июнь 2026

Июнь – один из самых насыщенных месяцев года для Близнецов. Уран в знаке и новолуние 15-го запустят новые циклы.

Карьера и финансы

Уран в знаке Близнецов поднимет вопросы о личных ресурсах и финансовой стратегии – привычные подходы к заработку могут потребовать пересмотра.

До 12 июня – хорошее время для подписания документов и оформления важных договоренностей. Острый ум Близнецов справится с любыми задачами, что поможет решить возникшие конфликтные ситуации.

Любовь и отношения

Новолуние 15 июня в Близнецах – отличная точка для обновления намерений в сфере отношений. Врожденная обаятельность и коммуникабельность в этом месяце будет работать на полную мощность и привлечет новые полезные знакомства в жизнь.

Здоровье и самочувствие

В июне нервная система Близнецов будет нуждаться в разгрузке. В конце месяца темп сильно возрастет – постарайтесь не довести себя до перегрева. Прогулки, свежий воздух и полноценный сон – лучшая профилактика.

Рак: прогноз на июнь 2026

Июнь для Рака – один из лучших месяцев года. Меркурий, Венера (до 13-го) и Юпитер в знаке создадут поистине щедрую астрологическую обстановку.

Карьера и финансы

Юпитер в экзальтации в знаке Рака откроет реальные финансовые возможности. Также энергия планеты принесет неожиданный доход, удачные предложения по работе или выгодные партнерства. Решающие действия предпринимайте в первой половине месяца – 12 июня.

Любовь и отношения

Соединение Венеры и Юпитера 9 июня буквально "в вашем доме" – лучшего момента для важных шагов в отношениях в этом году, пожалуй, не будет. Знакомства, признания, предложения руки и сердца – все это ожидает активных Раков, желающих построить крепкую семью.

Здоровье и самочувствие

Уделите свое внимание качеству сна и питанию. В остальном – астрологических рисков в плане здоровья нет.

Лев: прогноз на июнь 2026

Июнь для Льва – время подготовки к большому новому циклу. 30 июня Юпитер перейдет в этот знак, начиная год роста и расширения влияния самого харизматичного огненного знака.

Карьера и финансы

Во время нахождения Юпитера в Раке на первый план в жизни Львов выйдут вопросы карьерной репутации и публичности. Прилагайте усилия для удержания статуса – это окупится.

В конце июня, с переходом Юпитера во Льва, откроется новая глава в профессиональном развитии. Готовьтесь получать новые предложения и открывать новые пути заработка.

Любовь и отношения

До конца месяца личная жизнь Львов будет тихой, стабильной и спокойной. В конце июня ожидайте всплеска чувств, желания перемен в отношениях, страсти и новых впечатлений.

Здоровье и самочувствие

Уровень энергии на протяжении всего месяца будет умеренным. Хорошо попробовать практики, связанные с творчеством и самовыражением: они восполнят внутренний ресурс лучше, чем отдых в пассивном режиме.

Дева: прогноз на июнь 2026

Девам нужно быть готовыми к внутреннему напряжению, конфликту между обязательствами и желанием. Главной задачей станет поиск источников для восстановления.

Карьера и финансы

Карьера у Дев в июне будет течь стабильно, без резких скачков. Юпитер в Раке в конце месяца поддержит карьерные дела через партнерства и совместные проекты – налаживайте контакты и не отказывайтесь от предложений о сотрудничестве.

Любовь и отношения

Общение по интересам стоит вывести на первый план, романтику – на второй. Также не стоит форсировать развитие отношений в напряженные дни третьей недели.

Здоровье и самочувствие

Не пренебрегайте возможностью сменить обстановку хотя бы на несколько дней. Это важно для восстановления сил и ощущения порядка, без которого Дева не может существовать.

Весы: прогноз на июнь 2026

Весам в июне захочется движения, новых впечатлений и живого общения, но ближайшее окружение не всегда будет это поддерживать.

Карьера и финансы

Профессиональные дела Весов будут продвигаться только при активном личном участии представителей знака. Также месяц будет хорош для переговоров и установления новых деловых контактов – особенно в первой половине месяца, когда положения планет будут благоприятствовать общению.

Любовь и отношения

В течение месяца Весам придется искать баланс между личными желаниями и потребностями партнера. Все постепенно стабилизируется, не нужно поддаваться импульсу все разрушить и уйти в новое.

Здоровье и самочувствие

Нервное напряжение – главный риск. Компенсируйте его прогулками, творчеством или поездками: любое перемещение даст Весам ощущение свободы и восстановит баланс.

Скорпион: прогноз на июнь 2026

Июнь – удачный месяц для Скорпионов. Однако успех будет сопутствовать только тем, кто не упускает новые возможности.

Карьера и финансы

В этом месяце у Скорпионов появятся выгодные предложения в сферах образования, международных связей или оформления документов. Демонстрируйте свои знания и компетенции миру – сейчас их замечают.

Любовь и отношения

Середина июня будет благоприятной для новых знакомств, взаимности чувств и полного взаимопонимания. Период с 8 по 14 июня – хорошее время для серьезных разговоров и решений о будущем отношений.

Здоровье и самочувствие

Поездки, особенно связанные с обучением или духовным поиском, дадут прилив энергии. Избегайте переутомления в конце месяца.

Стрелец: прогноз на июнь 2026

У Стрельцов наступает время, которое потребует проявить стойкость характера и воли. Важно быть осторожным: конфликтность в отношениях будет повышена.

Карьера и финансы

В июне у Стрельцов появится возможность улучшить финансовую ситуацию, особенно если есть проблемы с кредитами и долгами. В решении рабочих проблем используйте врожденные оптимизм и широкий кругозор.

Любовь и отношения

В первой половине месяца Стрельцы могут погрязнуть в конфликтах и выяснении отношений – это проверка на зрелость чувств. Не обостряйте ситуацию в напряженные лунные дни, а в период соединения Венеры и Юпитера (5–15 июня) ищите примирение.

Здоровье и самочувствие

Здоровье – тема, которую в июне нельзя откладывать Стрельцам. Принимайте конкретные меры: записывайтесь к врачу, меняйте режим и не игнорируйте сигналы тела.

Козерог: прогноз на июнь 2026

Июнь завершит затянувшийся цикл неприятностей и застоя в жизни Козерогов. Главное – не отходить от выработанной дисциплины и сохранять спокойствие: в конце месяца начнется новый, яркий этап.

Карьера и финансы

Рабочие процессы потребуют терпения от Козерогов, так как им придется разрываться между желанием внешнего прогресса и обретения внутренней стабильности. Полнолуние 29 июня в вашем знаке – важная точка подведения итогов: то, что вы завершите в этот период, освободит место для нового.

Любовь и отношения

Июнь – последний месяц длинного цикла конфликтов и непонимания с близкими. Ситуации в отношениях в течение месяца будут провоцировать на демонстрацию того, что хочется скрыть. Это неприятно, но честно.

Здоровье и самочувствие

Астролог советует Козерогам не экспериментировать с косметическими процедурами, новыми методами лечения и радикальными изменениями в образе жизни. Устойчивый режим дня и умеренность – лучшая стратегия.

Водолей: прогноз на июнь 2026

Июнь заставит Водолея погрузиться в рутину и решение бытовых дел, проверяя свободолюбивый знак на прочность. Важно не поддаваться "проверкам" и находить необычное в повседневности.

Карьера и финансы

Помощники и коллеги будут играть ключевую роль в этом месяце. Делегируйте то, что можно делегировать: попытка тащить все самому приведет к исчерпанию ресурса еще в середине месяца. Рутинные, но важные дела лучше решить в первой половине июня, чтобы в конце месяца перейти на более легкий уровень.

Любовь и отношения

Водолеи, находящиеся в отношениях, будут переживать приятный этап – укрепление союза через совместное решение бытовых проблем. Вопросы нового партнерства в июне будут на последнем плане.

Здоровье и самочувствие

Режим дня – не скучная обязанность, а инструмент восстановления сил. Уделите внимание физическому здоровью: плановые обследования, достаточный сон, умеренная активность. Это важно для восполнения ресурсов, которые помогут быть энергичным на новом жизненном этапе.

Рыбы: прогноз на июнь 2026

Июнь для Рыб будет противоречивым месяцем, который потребует терпения, осторожности и спокойствия.

Карьера и финансы

Финансовая удача улыбается: водная энергия месяца работает в пользу Рыб. Главное – не поддаваться эмоциям, не ввязываться в интриги и не участвовать в подозрительных проектах.

Крупные покупки и траты лучше отложить до второй половины месяца. В целом, месяц будет спокойным, если доверять интуиции и делать выбор в пользу работы в уединении.

Любовь и отношения

Любовь в июне для Рыб – это стихия, а не усилие. Важно не поддаваться эмоциям и желанию выяснить отношения, доказать свою правоту. Лучше проявить теплоту и внимание своему партнеру.

Во второй половине месяца одиноких Рыб может ждать судьбоносное знакомство.

Здоровье и самочувствие

Рыбам стоит уделить внимание пищеварению и органам дыхания. Дыхательные практики, легкая йога, прогулки – инструменты для поддержания хорошего состояния здоровья в июне.

Рекомендации астрологов на июнь 2026

Июнь 2026 года – месяц, который требует осознанного подхода, а не автоматического движения по инерции. В это время лучше разобраться со старым, прежде чем браться за новое. Ретроградный Меркурий в Раке активирует семейную и личную сферу, заставив решить старые конфликты, выяснить недосказанные моменты с близкими и найти ответы на вопросы, которые годами откладывались "на потом". Поэтому лучше посвятить этот месяц осознанной инвентаризации.

Меркурий в Раке – положение, которое будет окрашивать любое взаимодействие с людьми в эмоциональные тона, из-за чего слова могут восприниматься острее, а обиды становиться глубже. Несколько советов, которые помогут избежать конфликтов:

не принимать сказанное буквально в напряженные лунные дни (3, 4, 8, 15, 22, 30 июня);

уточнять смысл там, где возникает хоть малейшая двусмысленность;

откладывать сложные разговоры, если сами находитесь на пике эмоций.