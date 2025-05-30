Гороскоп на июнь 2025: кого ждет романтический переворот, а кого - провал

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый летний месяц принесет неожиданные повороты для всех знаков зодиака. Ретроградный Плутон перевернет устоявшиеся планы, а Юпитер в Раке напомнит о том, что действительно важно. Одни знаки ждет романтическая революция, другие — карьерный взлет. Кому звезды обещают денежный дождь, а кого предупреждают о тяжелых днях?

Планетарные тренды месяца

Ретроградный Плутон сделает июнь месяцем испытаний и трансформаций. Скорпионы окажутся в эпицентре перемен — их планета-покровитель принесет как сюрпризы, так и серьезные вызовы. Рискуют столкнуться с юридическими проблемами и перегрузками.

Овны и Козероги также попадут под влияние непредсказуемого Плутона. Первым грозит эмоциональное выгорание от избытка активности, вторым — череда испытаний, которые проверят их на прочность.

© NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute Ледяное сердце Плутона © NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute Ледяное сердце Плутона

летнего солнцестояния 21 июня может принести кардинальные перемены для всех знаков. Юпитер в Раке поддержит только Раков, но даже им придется выбирать между отдыхом и возможностью заработать. День21 июня может принести кардинальные перемены для всех знаков.

Дела сердечные

Водная стихия окажется в центре романтических событий. Раки получат максимум романтических возможностей благодаря Юпитеру, но рискуют потерять голову от нахлынувших чувств. Важно не принимать судьбоносных решений под влиянием эмоций.

Рыбы станут магнитом для поклонников благодаря особой харизме и творческой энергии. Но звезды предупреждают: среди них могут оказаться люди с нечистыми намерениями, красота может стать проклятием.

© Depositphotos.com / Tatiana_Kost Рыбы © Depositphotos.com / Tatiana_Kost Рыбы

Львы во второй половине очаруют окружающих своим обаянием и остроумием, но рискуют запутаться в романтических авантюрах. Близнецы найдут баланс между страстью и разумом — для них июнь может стать началом серьезных отношений.

Овнам категорически нельзя скрывать что-либо от второй половинки — правда все равно всплывет, но в искаженном виде.

© NASA / JWST Телескоп Джеймса Вебба запечатлел кольца Юпитера © NASA / JWST Телескоп Джеймса Вебба запечатлел кольца Юпитера

Карьерные взлеты с подводными камнями

Воздушная стихия получит максимум возможностей для профессионального роста. Близнецы получат максимум предложений, но не все из них окажутся честными. Есть риск взяться за проект с нереальными сроками и подвести репутацию.

Весы смогут кардинально поменять сферу деятельности, но семейные проблемы могут неожиданно забрать все внимание. Придется разрываться между карьерой и домом.

Водолеи обнаружат таланты, но в середине месяца столкнутся с застоем в делах. Нервная система может дать сбой — важно не принимать решений в состоянии стресса.

Стрельцы увидят результаты усилий, но график будет настолько плотным, что здоровье окажется под угрозой. Рыбы получат признание, но конфликты в третьей декаде могут все испортить.

Финансовые ловушки и возможности

Земная стихия окажется в выигрышном положении по деньгам. Тельцы получат стабильные доходы, но инициатива должна исходить от них самих. Важно контролировать импульсивные траты.

Девы ждет продуктивный период с возможностью значительно увеличить доходы, хотя крупные сделки лучше отложить. Козероги столкнутся с незапланированными расходами в начале месяца, но общая финансовая картина будет позитивной.

© Depositphotos.com / Вадим Дробот Доллары © Depositphotos.com / Вадим Дробот Доллары

Овнам звезды категорически запрещают импульсивные решения с деньгами — риск финансового краха очень высок. Львам лучше не инвестировать до конца месяца. Скорпионам стоит разобраться с финансовыми вопросами в середине месяца — отдать долги и выполнить обещания.

Здоровье и жизненная энергия

Раки и Тельцы должны следить за питанием и больше двигаться, особенно на свежем воздухе. Овнам и Козерогам важно не перегружать нервную систему из-за влияния ретроградного Плутона.

Девы могут столкнуться с переутомлением от большого объема дел. Рыбам стоит укрепить здоровье в первой половине месяца.

© Depositphotos.com / imagepointfr На приеме у врача-гастроэнтеролога © Depositphotos.com / imagepointfr На приеме у врача-гастроэнтеролога

Весы нуждаются в гармонизации отношений для душевного комфорта. Водолеи рискуют получить нервный сбой в середине месяца — важно сохранять самообладание.

Тяжелые дни месяца

Особую осторожность нужно проявить в определенные даты:

1 июня — общий спад энергии затронет Скорпионов, Дев и Весов. Возможны конфликты и снижение иммунитета.

5 июня — Стрельцам грозят конфликты с коллегами из-за резких слов, которые могут дойти до начальства.

15-16 июня — Скорпионы и Весы ощутят спад энергии и риск юридических осложнений.

21-23 июня — напряженные аспекты планет создадут эмоциональную нестабильность для всех знаков.

27-29 июня — завершение месяца потребует особой осторожности от Тельцов в правовых вопросах и перегрузках.

© Depositphotos.com / IuriiSokolov Молодая пара в ссоре © Depositphotos.com / IuriiSokolov Молодая пара в ссоре

Зона повышенного риска

Девы окажутся в самом центре рабочих процессов — их экспертность будет очень цениться и станет особенно востребованной. Звезды советуют контролировать нагрузку и мягко отстаивать свои границы в коллективе.

Скорпионы рискуют попасть в юридические неприятности и столкнуться с серьезными перегрузками. Влияние ретроградного Плутона будет особенно жестким.

© AP Photo / NASA/ Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute Плутон, подсвеченный Солнцем © AP Photo / NASA/ Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ Southwest Research Institute Плутон, подсвеченный Солнцем

Львы переживут кризис в первой половине месяца — возможны проблемы со здоровьем и недостаток общения с друзьями. Близнецы могут пострадать от собственной неразборчивости в связях.

Водолеи столкнутся с конфликтами в семье и рассеянностью, которая приведет к ошибкам в работе.