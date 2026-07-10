Гороскоп на июль 2026 года: события месяца и их влияние на знаки зодиака

Астрологический прогноз, любовный и финансовый гороскоп на июль 2026 года, а также детальный разбор ключевых событий месяца — в материале РИА Новости.

Астрологические события июля 2026: общий обзор

Гороскоп на июль 2026 года связан с заметной сменой ритма после эмоционально насыщенного июня. В центре внимания оказываются темы личных границ, отношений, финансовых решений и внутреннего баланса между отдыхом и активностью. Астрологический прогноз на июль показывает, что первая половина месяца пройдет более спокойно, тогда как ближе к полнолунию эмоциональный фон станет значительно интенсивнее.

Главные астрологические события июля 2026 года формируют достаточно контрастный эмоциональный фон. Первая половина месяца больше подходит для завершения старых процессов и осторожного планирования, а вторая усиливает желание перемен, движения и более активных действий.

Астролог и психолог Ольга Федорова в деталях описывает астрологический фон.

20 июля Юпитер делает трин к Нептуну и оппозицию к Плутону. 21 июля — секстиль к Урану. Это редкая конфигурация, когда одновременно включаются три механизма: глубинная трансформация того, что давно требовало пересборки (Плутон), формирование новой опоры внутри, обострение интуиции (Нептун), неожиданная возможность из "слепой зоны" (Уран). Юпитер собирает все это и дает энергию роста.

Параллельно весь июль до 23 числа Меркурий идет ретроградно. Это значит, что ум обращен внутрь — к семье, к корням, к старым разговорам и тому, что было когда то скрыто, недосказано, недополучено. Не лучшее время для новых договоров, покупок техники, переговоров с нуля. Зато идеальное для возврата к старым проектам и восстановления забытых связей.

© Shutterstock/FOTODOM / Yuganov Konstantin Мать и дочь © Shutterstock/FOTODOM / Yuganov Konstantin Мать и дочь

3 июля Марс соединяется с Ураном это отдельный значимый аспект месяца. Работает резко: внезапные идеи, неожиданные действия, риск спонтанных решений и ссор на пустом месте. Дайте идеям "отлежаться" сутки, прежде чем начать действовать. Именно тут будет уместна известное выражение "с этим нужно переспать".

7 июля Нептун уходит на ретро в этот период интуиция работает яснее, но и риск иллюзий растет. Записывайте идеи, мысли, планы, но не торопитесь воплощать.

9 июля Венера переходит из Льва в Деву. До 9 июля Венера во Льве хочет блеска и романтики на виду, а Солнце с Меркурием в Раке тянут вглубь, к дому. Это может ощущаться как некоторое непостоянство: одновременно хочется и спрятаться от людей, побыть одному, но в то же время возникает непреодолимое желание засветиться, быть на виду, получать внимание. Не стоит паниковать, это не раздвоение личности просто так мы ощущаем на себе одновременное влияние двух встречных потоков.

С 9 июля Венера в Деве и противоречия будут сглажены, захочется больше времени проводить на домашнем режиме, создавать уют, уделить время семье, близким людям, проявить заботу через конкретные бытовые дела и поступки.

22 июля Солнце входит во Льва — месяц меняет тональность с домашней на сценическую. 23 июля Меркурий становится директным, а это значит связь восстанавливается.

26 июля происходят сразу два разных события. Сатурн уходит на ретро — впереди несколько месяцев проверки того, что вы строили в этом году. И отдельно Северный узел переходит из Рыб в Водолея. Это смена кармического вектора на полтора года вперед: общая тема разворачивается от "отдавать, спасать" к "создавать новое и идти вперед вместе с другими".

29 июля — Полнолуние в Водолее. Месяц закрывается на ноте свободы и осознания.

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Влияние июля 2026 на знаки зодиака

Астрологический прогноз на июль показывает, что месяц будет восприниматься знаками зодиака по-разному. Для одних июль станет периодом эмоциональной перестройки и внутренней работы, а для других — временем активных решений и внешних перемен.

Знаки стихии Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Для огненных знаков июль 2026 года станет более эмоциональным и менее прямолинейным, чем обычно. Овнам, Львам и Стрельцам придется чаще учитывать настроение окружающих и внимательнее относиться к вопросам отношений и личных границ.

Первая половина июля может ощущаться медленнее привычного, особенно в рабочих вопросах. Однако после 22 июля, когда Солнце перейдет в знак Льва, уровень энергии заметно вырастет. Появится больше мотивации, желания действовать и возвращаться к активным проектам.

Любовный гороскоп на июль для огненных знаков указывает на повышенную эмоциональность и более яркие реакции в отношениях. Важно избегать поспешных решений и импульсивных конфликтов ближе к полнолунию 29 июля.

Финансовый гороскоп на июль советует осторожнее относиться к спонтанным расходам и эмоциональным покупкам во второй половине месяца.

Знаки стихии Земля (Телец, Дева, Козерог)

Для земных знаков июль 2026 года будет связан с вопросами стабильности, финансов и долгосрочного планирования. Телец, Дева и Козерог почувствуют необходимость внимательнее относиться к рабочим процессам и распределению ресурсов.

Первая половина месяца хорошо подходит для наведения порядка в делах, завершения старых задач и пересмотра финансовых целей. После новолуния 14 июля станет проще запускать новые проекты и договариваться с окружающими.

Астрологический прогноз на июль показывает, что земным знакам важно избегать эмоционального переутомления и не пытаться контролировать все процессы одновременно.

Любовный гороскоп на июль для Тельца, Девы и Козерога делает акцент на спокойствии, надежности и необходимости честного разговора в отношениях.

Знаки стихии Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Для воздушных знаков июль 2026 года станет месяцем общения, новых идей и пересмотра привычного круга общения. Близнецы, Весы и Водолей могут почувствовать желание менять планы, искать новые впечатления и активнее выходить из рутины.

Особенно важной станет вторая половина июля, когда возрастет социальная активность и появится больше возможностей для знакомств, переговоров и совместных проектов.

Полнолуние 29 июля может стать эмоционально напряженным для Водолеев и Весов. В этот период важно избегать переутомления и поспешных решений.

Финансовый гороскоп на июль рекомендует воздушным знакам внимательнее относиться к тратам и не принимать решений под влиянием эмоций или чужого мнения.

Знаки стихии Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Для водных знаков июль 2026 года станет одним из самых значимых месяцев лета. Рак, Скорпион и Рыбы будут особенно чувствительны к эмоциональному фону происходящего и изменениям в отношениях.

Новолуние в Раке 14 июля усиливает темы семьи, дома, внутреннего состояния и эмоциональной безопасности. Многие представители водной стихии почувствуют необходимость менять привычный ритм жизни и больше внимания уделять собственному комфорту.

Любовный гороскоп на июль для Раков, Скорпионов и Рыб делает акцент на глубине чувств, эмоциональной близости и переоценке отношений.

Во второй половине месяца важно внимательнее относиться к личным границам и избегать эмоционального истощения. Особенно чувствительным может стать период вокруг полнолуния 29 июля.

© Shutterstock/FOTODOM / Julia Sudnitskaya Руки сложены в форме сердца © Shutterstock/FOTODOM / Julia Sudnitskaya Руки сложены в форме сердца

Ключевые астрологические события месяца: детальный разбор

Июль 2026 года сочетает в себе эмоциональную глубину водной стихии и постепенный переход к более активной и открытой энергетике второй половины месяца. Астрологический прогноз на июль показывает, что основными темами периода станут отношения, личные границы, финансовые решения и поиск баланса между внутренним комфортом и внешней активностью.

Ключевое влияние на атмосферу месяца оказывают новолуние и полнолуние, положение Венеры и Марса, а также длительные аспекты медленных планет, формирующие общий фон 2026 года.

Новолуние в июле 2026

Новолуние в июле 2026 года происходит 14 июля в знаке Рака. Это одно из самых эмоционально насыщенных новолуний лета, связанное с темами семьи, дома, безопасности и внутреннего состояния.

Период вокруг новолуния особенно подходит для:

переоценки личных приоритетов;

обновления бытовых и семейных планов;

спокойного старта новых процессов;

восстановления эмоционального ресурса.

Гороскоп на июль 2026 года показывает, что вблизи новолуния многие будут острее реагировать на атмосферу в отношениях и вопросы эмоциональной стабильности.

В этот период желательно избегать:

импульсивных решений;

конфликтов;

эмоционального давления;

переутомления.

Особенно сильно новолуние почувствуют представители водной стихии — Рак, Скорпион и Рыбы.

Полнолуние в июле 2026

Полнолуние 29 июля 2026 года проходит в знаке Водолея и усиливает темы свободы, независимости и личных границ.

Во второй половине месяца эмоциональное напряжение постепенно нарастает, а ближе к полнолунию становится сложнее игнорировать накопившиеся противоречия в отношениях и рабочих вопросах.

Полнолуние может принести:

неожиданные разговоры;

пересмотр договоренностей;

желание дистанцироваться от ограничений;

потребность в переменах.

Астрологический прогноз на июль советует в этот период избегать поспешных решений и эмоциональных конфликтов, особенно в профессиональной сфере.

Наиболее чувствительно полнолуние могут воспринять Водолеи, Львы, Скорпионы и Тельцы.

© Shutterstock/FOTODOM / KieferPix Пара во время серьезного разговора © Shutterstock/FOTODOM / KieferPix Пара во время серьезного разговора

Ретроградные планеты

В июле 2026 года часть медленных планет продолжает ретроградное движение, усиливая темы переоценки, внутренней работы и возвращения к старым вопросам.

Ретроградный фон месяца делает июль менее подходящим для поспешных решений и необдуманных действий. Многие процессы могут развиваться медленнее, чем ожидалось, особенно в вопросах долгосрочных планов и профессиональных изменений.

Во второй половине месяца может усиливаться ощущение необходимости пересматривать:

финансовые стратегии;

рабочие цели;

отношения с окружающими;

старые обязательства и договоренности.

Гороскоп на июль 2026 точный показывает, что в этот период особенно важно сохранять гибкость и не пытаться форсировать события.

Переход Солнца в знак Льва

22 июля Солнце переходит из знака Рака в знак Льва, заметно меняя атмосферу месяца.

Если первая половина июля больше связана с внутренними переживаниями и эмоциональными вопросами, то после перехода Солнца в Льва усиливаются:

желание проявляться;

социальная активность;

уверенность;

творческая энергия;

потребность в признании.

Вторая половина месяца становится более яркой и динамичной. Многие почувствуют желание активнее общаться, возвращаться к публичности и уделять больше внимания личным целям.

Особенно сильно этот переход почувствуют Львы, Овны и Стрельцы.

© Shutterstock/FOTODOM / Budimir Jevtic Девушки отдыхают в бассейне © Shutterstock/FOTODOM / Budimir Jevtic Девушки отдыхают в бассейне

Влияние Венеры

Венера в июле 2026 года делает отношения и эмоциональный комфорт одной из центральных тем месяца.

Любовный гороскоп на июль показывает, что многие будут острее реагировать на атмосферу в отношениях, вопросы поддержки и взаимности.

В июле усиливается потребность в:

эмоциональной стабильности;

внимании;

честном диалоге;

ощущении близости и безопасности.

В финансовой сфере Венера повышает склонность к спонтанным расходам на отдых, удовольствия и внешний комфорт.

Во второй половине месяца важно внимательнее относиться к эмоциональным решениям в личной жизни и не идеализировать ожидания от окружающих.

Влияние Марса

Марс в июле 2026 года делает месяц более динамичным, но одновременно повышает импульсивность и нетерпеливость.

Особенно это влияние будет заметно:

в рабочих конфликтах;

в спорных ситуациях;

при эмоциональных перегрузках;

в вопросах конкуренции и лидерства.

Финансовый гороскоп на июль советует осторожнее относиться к поспешным решениям и крупным тратам под влиянием эмоций.

При гармоничном использовании энергии Марса июль хорошо подходит для:

активных действий;

спорта;

поездок;

запуска проектов;

решения накопившихся задач.

Аспекты Юпитера и Сатурна

Аспекты Юпитера и Сатурна в июле 2026 года продолжают формировать одну из главных тем года — поиск баланса между ростом и ограничениями.

Юпитер усиливает желание расширять возможности, менять привычные рамки и двигаться вперед. Сатурн, напротив, требует дисциплины, терпения и более реалистичного подхода к планам.

Из-за этого многие могут ощущать внутреннее противоречие между:

желанием быстрых перемен;

необходимостью соблюдать обязательства;

потребностью в свободе;

страхом нестабильности.

Астрологический прогноз на июль показывает, что месяц лучше подходит для постепенных решений и продуманной стратегии, чем для резких шагов.

Аспекты Луны

Луна в июле 2026 года особенно сильно влияет на эмоциональный фон месяца из-за большого количества водной энергии в первой половине периода.

Наиболее чувствительными днями месяца становятся периоды:

вблизи новолуния 14 июля;

вблизи полнолуния 29 июля;

во время напряженных аспектов Луны к Марсу и Сатурну.

© AP Photo / Inside Creative House Уставшая девушка © AP Photo / Inside Creative House Уставшая девушка

В такие дни может усиливаться:

эмоциональная реактивность;

усталость;

раздражительность;

чувствительность к словам и атмосфере вокруг.

При гармоничных аспектах Луны июль хорошо подходит для:

семейных встреч;

восстановления;

творческих занятий;

отдыха;

эмоциональной перезагрузки.

Благоприятные и неблагоприятные периоды июля 2026

Гороскоп на июль 2026 года показывает, что месяц будет неоднородным по энергетике. Первая половина июля проходит спокойнее и больше подходит для завершения старых процессов и подготовки к новым задачам. После новолуния 14 июля общий ритм становится активнее, а ближе к полнолунию 29 июля возрастает эмоциональное напряжение и импульсивность.

Астрологический прогноз на июль советует внимательнее относиться к распределению нагрузки и не пытаться решать все вопросы одновременно в наиболее напряженные дни месяца.

Благоприятные дни для важных дел

Наиболее благоприятными днями июля 2026 года считаются периоды после новолуния, когда энергетика месяца постепенно усиливается и появляется больше ясности в рабочих и личных вопросах.

Самыми удачными днями для важных дел считаются:

16-18, 21-22, 24-26 июля;

Эти даты хорошо подходят для:

переговоров;

подписания документов;

запуска проектов;

финансовых решений;

поездок;

обучения;

рабочих встреч.

Финансовый гороскоп на июль также выделяет вторую половину месяца как более продуктивную для вопросов, связанных с карьерой и долгосрочным планированием.

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Напряженные дни

Наиболее напряженными периодами июля 2026 года считаются дни вокруг новолуния и полнолуния, когда эмоциональный фон становится более нестабильным.

Повышенного внимания требуют:

13 июля;

14 июля — новолуние;

28 июля;

29 июля — полнолуние;

30 июля.

В эти даты лучше избегать:

эмоциональных конфликтов;

поспешных решений;

серьезных финансовых рисков;

перегрузки графика;

важных разговоров на эмоциях.

Любовный гороскоп на июль показывает, что в напряженные дни месяца особенно важно внимательнее относиться к личным границам и не принимать решения под влиянием импульса.

Дни повышенной импульсивности

Во второй половине июля влияние Марса делает эмоциональные реакции более быстрыми и резкими. Особенно это может проявляться в рабочих спорах, вопросах лидерства и личных отношениях.

Днями повышенной импульсивности в июле 2026 считаются:

18 июля;

20 июля;

27 июля;

28 июля;

29 июля.

В эти периоды возрастает вероятность:

конфликтов;

эмоциональных покупок;

резких решений;

споров из-за контроля и ожиданий;

перегрузки из-за слишком высокого темпа.

Астрологический прогноз на июль советует в такие дни не торопиться с выводами и оставлять больше времени на восстановление.

© Shutterstock/FOTODOM / Alliance Images Женщина принимает ванну © Shutterstock/FOTODOM / Alliance Images Женщина принимает ванну

Как планировать дела по неделям

Первая неделя июля лучше подходит для спокойной работы, завершения старых задач и наведения порядка в делах. Это хороший период для подготовки, анализа и постепенного снижения накопившейся нагрузки.

Вторая неделя месяца становится более эмоциональной из-за приближения новолуния 14 июля. В этот период желательно избегать перегрузки и не начинать слишком много новых процессов одновременно.

Третья неделя июля считается одной из самых продуктивных. После новолуния появляется больше энергии для:

новых проектов;

рабочих переговоров;

поездок;

финансовых решений;

активных действий.

Четвертая неделя июля проходит под влиянием приближающегося полнолуния 29 июля. Эмоциональное напряжение постепенно усиливается, поэтому ближе к концу месяца важно внимательнее относиться к отдыху, режиму сна и распределению нагрузки.

Последние дни июля лучше посвятить завершению текущих задач, а не попыткам резко менять планы или форсировать события.

Гороскоп на июль 2026 для каждого знака зодиака

Июль 2026 года будет восприниматься знаками зодиака по-разному: для одних месяц станет временем активных перемен и новых решений, а для других — периодом внутренней переоценки и эмоциональной перестройки. Гороскоп на июль 2026 года для каждого знака зодиака поможет заранее понять, на какие сферы стоит обратить особое внимание, когда лучше проявлять инициативу и в какие периоды важно избегать перегрузки и импульсивных решений.

Овен: прогноз на июль 2026

Июль 2026 года для Овнов станет месяцем повышенной активности и эмоциональных решений. Первая половина периода потребует больше внимания к семье, дому и внутреннему состоянию, а после 22 июля энергии станет заметно больше. Гороскоп на июль советует Овнам не торопить события и внимательнее относиться к балансу между работой и отдыхом.

© Shutterstock/FOTODOM / we.bond.creations Семья © Shutterstock/FOTODOM / we.bond.creations Семья

Карьера и финансы

Финансовый гороскоп на июль показывает, что Овнам важно избегать импульсивных расходов и конфликтов на работе. Вторая половина месяца подходит для новых инициатив, переговоров и возвращения к проектам, которые ранее откладывались.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль предупреждает о повышенной эмоциональности. В отношениях важно избегать давления и попыток контролировать партнера. Одиноким Овнам июль может принести яркие знакомства ближе к концу месяца.

Здоровье и самочувствие

Главный риск июля — переутомление и эмоциональная перегрузка. Особенно важно следить за режимом сна и не игнорировать необходимость восстановления.

Телец: прогноз на июль 2026

Для Тельцов июль 2026 года станет месяцем финансовых и рабочих вопросов. Астрологический прогноз на июль показывает, что представители знака будут особенно сосредоточены на стабильности и долгосрочных целях.

Карьера и финансы

Финансовый гороскоп на июль благоприятен для планирования, крупных покупок и пересмотра бюджета. Особенно продуктивной окажется вторая половина месяца.

Любовь и отношения

В отношениях Тельцам важно избегать излишней закрытости. Июль подходит для спокойного диалога, совместных планов и укрепления доверия.

© Shutterstock/FOTODOM / PerfectWave Пара держится за руки © Shutterstock/FOTODOM / PerfectWave Пара держится за руки

Здоровье и самочувствие

Главное внимание стоит уделить отдыху и снижению уровня стресса. В конце месяца возможно накопление усталости.

Близнецы: прогноз на июль 2026

Гороскоп на июль 2026 года делает Близнецов одним из самых активных знаков месяца. Усиливается потребность в движении, новых впечатлениях и общении.

Карьера и финансы

Июль хорошо подходит для переговоров, поездок и обучения. Финансовые вопросы потребуют внимательности ближе к полнолунию 29 июля.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль обещает больше знакомств, общения и эмоциональной динамики. Важно не давать слишком много обещаний под влиянием настроения.

Здоровье и самочувствие

Главная задача месяца — избегать переутомления и информационной перегрузки.

Рак: прогноз на июль 2026

Для Раков июль становится одним из самых важных месяцев лета. Новолуние 14 июля особенно сильно влияет на эмоциональное состояние и вопросы личных целей.

Карьера и финансы

Финансовый гороскоп на июль советует Ракам осторожнее относиться к крупным тратам и эмоциональным решениям. Вторая половина месяца подходит для новых проектов.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль делает отношения центральной темой месяца. Возможны важные разговоры, переоценка ожиданий и желание большей эмоциональной близости.

Здоровье и самочувствие

Ракам важно внимательнее относиться к эмоциональному состоянию и режиму отдыха.

Лев: прогноз на июль 2026

Для Львов июль 2026 года станет переходным месяцем. До 22 июля многие процессы будут развиваться медленнее привычного, но затем уровень энергии резко возрастет.

Карьера и финансы

Вторая половина месяца особенно благоприятна для карьерных решений, переговоров и публичной активности. Финансовый гороскоп на июль рекомендует осторожнее относиться к эмоциональным расходам.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль обещает больше внимания, романтики и ярких эмоций после перехода Солнца в знак Льва.

Здоровье и самочувствие

Важно избегать перегрузки и следить за восстановлением после активных дней.

Дева: прогноз на июль 2026

Июль 2026 года помогает Девам постепенно навести порядок в рабочих процессах, снизить внутреннее напряжение и разобраться с вопросами, которые долго оставались в подвешенном состоянии. Месяц больше подходит для системной и спокойной работы, чем для резких перемен.

Карьера и финансы

Гороскоп на июль 2026 точный показывает, что месяц хорошо подходит для финансового планирования, наведения порядка в документах и завершения старых задач. В работе многое будет зависеть от умения сохранять концентрацию и не распыляться на несколько направлений одновременно.

© Shutterstock/FOTODOM / lipmandarin Девушка разбирает документы © Shutterstock/FOTODOM / lipmandarin Девушка разбирает документы

Любовь и отношения

В отношениях Девам важно меньше концентрироваться на контроле и критике. Июль требует больше мягкости, спокойствия и открытого диалога. Любовный гороскоп на июль показывает, что эмоциональная дистанция может усиливать недопонимание, поэтому в этом месяце особенно важно честно говорить о своих ожиданиях и переживаниях.

Здоровье и самочувствие

Главное внимание стоит уделить режиму дня, восстановлению нервной системы и качеству сна. В июле Девам важно не доводить себя до переутомления и оставлять время для полноценного отдыха.

Весы: прогноз на июль 2026

Для Весов июль становится месяцем общения, социальных контактов и переоценки личных отношений. Многие представители знака почувствуют желание изменить привычный круг общения, пересмотреть старые договоренности или по-новому взглянуть на собственные эмоциональные потребности.

Карьера и финансы

Финансовый гороскоп на июль рекомендует внимательнее относиться к совместным проектам и не принимать решения под влиянием чужого мнения. В рабочих вопросах важно избегать спешки и внимательно проверять детали договоренностей.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль усиливает потребность в гармонии, эмоциональной поддержке и спокойствии в отношениях. Возможны важные разговоры в паре, связанные с будущими планами. Одиноким Весам июль может принести неожиданное знакомство через работу, поездки или круг друзей.

Здоровье и самочувствие

Весам важно избегать эмоционального переутомления и перегруженного графика. В конце месяца может усиливаться усталость из-за большого количества общения и внешней активности.

© Shutterstock/FOTODOM / DimaBerlin Уставшая девушка © Shutterstock/FOTODOM / DimaBerlin Уставшая девушка

Скорпион: прогноз на июль 2026

Июль связан с внутренними переменами, переоценкой долгосрочных целей и повышенной эмоциональной чувствительностью. Многие представители знака будут острее реагировать на атмосферу вокруг и внимательнее относиться к вопросам доверия и личных границ.

Карьера и финансы

В работе возможны неожиданные изменения, новые задачи или необходимость быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Финансовый гороскоп на июль советует избегать рискованных решений и внимательнее относиться к крупным расходам.

Любовь и отношения

Возможны важные разговоры, возвращение старых тем и желание разобраться в накопившихся претензиях. Важно избегать ревности, скрытого давления и эмоциональных крайностей.

Здоровье и самочувствие

Главная задача месяца — не доводить себя до эмоционального истощения. Скорпионам особенно важно соблюдать баланс между работой, отдыхом и личным пространством.

Стрелец: прогноз на июль 2026

Для Стрельцов июль становится более активным и динамичным после середины месяца. Появляется больше желания двигаться вперед, менять привычный ритм и искать новые впечатления.

© Shutterstock/FOTODOM / lzf Девушка на пробежке © Shutterstock/FOTODOM / lzf Девушка на пробежке

Карьера и финансы

Астрологический прогноз на июль благоприятен для поездок, обучения, переговоров и новых профессиональных возможностей. Финансовый гороскоп советует внимательнее относиться к необязательным расходам и избегать слишком поспешных решений ближе к концу месяца.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль обещает больше общения, знакомств и эмоциональной динамики. В отношениях важно избегать непостоянства и не давать обещаний под влиянием настроения.

Здоровье и самочувствие

Следует внимательнее относиться к уровню нагрузки и режиму сна. В июле Стрельцам важно не переоценивать собственные силы и оставлять время на восстановление.

Козерог: прогноз на июль 2026

Июль 2026 года требует от Козерогов большей гибкости и готовности пересматривать привычные подходы к работе и отношениям. Некоторые процессы могут развиваться медленнее ожидаемого, поэтому месяц требует терпения и более спокойного темпа.

Карьера и финансы

В работе важно внимательно относиться к деталям и не брать на себя слишком много обязательств одновременно. Вторая половина месяца может принести новые идеи для профессионального роста.

© Shutterstock/FOTODOM / Garun .Prdt Оплата картой © Shutterstock/FOTODOM / Garun .Prdt Оплата картой

Любовь и отношения

В отношениях важно не уходить полностью в работу и чаще обсуждать свои переживания. Любовный гороскоп на июль показывает, что эмоциональная закрытость может стать причиной недопонимания с близкими людьми.

Здоровье и самочувствие

Главное внимание стоит уделить отдыху, восстановлению режима сна и снижению внутреннего напряжения. Особенно важно избегать переутомления ближе к концу месяца.

Водолей: прогноз на июль 2026

Для Водолеев июль 2026 года станет эмоционально насыщенным месяцем, особенно ближе к полнолунию 29 июля. Многие представители знака почувствуют желание изменить привычные правила, дистанцироваться от ограничений и внимательнее отнестись к личным границам.

Карьера и финансы

В работе возможны неожиданные перемены, новые предложения или пересмотр старых договоренностей. Финансовый гороскоп на июль требует осторожности в крупных расходах и совместных финансовых вопросах. Особенно важно избегать импульсивных решений в конце месяца.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп на июль показывает, что отношения могут стать более непредсказуемыми и эмоционально насыщенными. Важно сохранять честность, уважение к личным границам и не пытаться избегать сложных разговоров.

© Shutterstock/FOTODOM / George Rudy Влюбленная пара © Shutterstock/FOTODOM / George Rudy Влюбленная пара

Здоровье и самочувствие

Повышенная эмоциональная нагрузка может усиливать усталость, раздражительность и проблемы со сном. В июле Водолеям особенно важно оставлять время для отдыха и восстановления.

Рыбы: прогноз на июль 2026

Для Рыб июль становится месяцем эмоциональной чувствительности, внутренней переоценки и более внимательного отношения к собственным потребностям.

Карьера и финансы

Гороскоп советует Рыбам избегать финансовой спешки и внимательнее относиться к рабочим обязательствам. В первой половине месяца лучше сосредоточиться на завершении текущих задач, а новые проекты запускать ближе ко второй половине июля.

Любовь и отношения

Любовный гороскоп делает акцент на эмоциональной близости, доверии и честном разговоре о чувствах. Для многих Рыб этот месяц станет периодом переоценки отношений и собственных ожиданий от партнера.

Здоровье и самочувствие

Особенно важно соблюдать баланс между активностью и отдыхом, чтобы избежать эмоционального истощения. Рыбам полезно уделять больше внимания восстановлению, режиму сна и эмоциональному комфорту.

© Shutterstock/FOTODOM / Sergey Mironov Девушка спит © Shutterstock/FOTODOM / Sergey Mironov Девушка спит

Рекомендации астролога на июль 2026

В этом июле, по словам астролога Ольги Федоровой, в выигрыше не те, кто стремительно рвется вперед, а те, кто доделывает старые дела. Первые три недели — погружение, дочистка, разбор завалов дома, на работе, в отношениях. С 22–23 июля – выход с тем, что осталось после проделанной работы. 20–21 июля – два дня, когда пространство максимально откликается на готовое и смелое решение.

Кто погрузиться первую половину вглубь себя, встретится с тем, что долгое время скрывал ото всех и самого себя, во второй выйдет на новый уровень понимания себя. Это будет новый этап сулящий рост.

Общие советы по гармонизации месяца

До 23 июля внутренняя работа, доделывание, восстановление. Не пытайтесь слить два встречных потока первой половины в один: Солнце и Меркурий в Раке тянут вглубь, Венера во Льве — наружу. Это такое устройство месяца, а не ваша внутренняя путаница. С 9 июля Венера в Деве сглаживает противоречие через заботу о себе, близких, доме.

С 23 июля Меркурий директный, Солнце во Льве, можно выходить наружу. Но опираясь на то, что было передоценено в первые три недели.

Во второй декаде возможны магнитные бури, берегите голову и сердце, не пренебрегайте сном. Нептун ретро с 7 июля может подкинуть убедительные иллюзии особенно в формате "я наконец-то все понял". Идею запишите, дайте отлежаться сутки.

Марс с Ураном работают резко, следите за импульсивными словами и спонтанными решениями. Принцип "сначала сделал, потом подумал" сейчас особенно силён, но не уместен.

Практики по стихиям

Огонь — Овен, Лев, Стрелец. Огонь лечится движением. Любая физическая нагрузка такая как спорт, бег, силовая, танец, активные прогулки снимает избыток энергии, который иначе пойдет в раздражительность и конфликты.

В дополнение медитация на пламя свечи (тратака). Зажгите свечу, поставьте на уровне глаз на расстоянии 30–50 см. Лучше делать вечером, в полутьме. Смотрите в самую середину пламени, не отводя глаз, пока они не начнут слезиться (обычно 3–5 минут). Закройте глаза ладонями и удерживайте внутренний образ огня 30 секунд. Повторите цикл три раза. Регулярная тратака успокаивает внутренний диалог и гармонизирует энергетический баланс.

Земля – Телец, Дева, Козерог. Земле нужны руки и тактильный контакт. Лепка, кулинария, садоводство, рукоделие. Хождение босиком по траве или земле минимум 15 минут в день. Заземляющие ароматы: кедр, ветивер, сандал, ладан. Капля в аромалампу утром, аромарасчесывание, массаж рук с маслом. Возвращайтесь в тело через прикосновение.

Воздух – Близнецы, Весы, Водолей. Тренировка внимания: медитация на черную точку, нарисованную на белом листе, от одной минуты с постепенным увеличением до десяти. Перед сном виброгимнастика: встать, расслабиться, "потряхиваться" всем телом 30 секунд – минуту. Затем медленные раскачивания. Меркурий ретро особенно "бьет" по Воздуху, этим практикам сейчас особое место.

Вода – Рак, Скорпион, Рыбы. Все, что связано с водой: плавание, душ, ванна, обливание, баня. Любая базовая медитация по 10 минут утром: сесть прямо, руки на бедрах ладонями вверх, внимание на дыхании, на выдохе мысленно проговаривать одно конкретное намерение. Юпитер во Льве и его аспект к Нептуну особенно поддерживают намерения, сформулированные через чувство.

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Что начать, а что отложить

Начинать: возврат к старым проектам, разбор архивов, доделывание брошенного. Ремонт, перестановки, отложенные семейные разговоры. Психотерапию и глубинную работу с собой. Намерения по теме дома и эмоциональной жизни (14 июля). С 23 июля — публичные шаги, презентации, заявления о себе. 21 июля — один смелый, обдуманный ход.

Откладывать: новые договоры и подписи до 23 июля. Покупки техники и средств связи до 23 июля. Серьезные деловые партнерства. Кардинальные решения о смене работы или переезде до конца месяца. Окончательные решения по отношениям до Полнолуния 29 июля.

Ритуалы на привлечение удачи

Новолуние 14 июля в Раке — главный ритуал месяца. Лист бумаги, ручка (от руки — для Рака это важно). Три желания: одно про дом, одно про близкие отношения, одно про себя. Конкретно, телесно. Не "счастье", а "вечером в пятницу ужин с N, мне легко и тепло". Положите под подушку на три ночи.

21 июля (Юпитер секстиль Уран) — день узкого окна. Запишите одной фразой решение, которое давно обдумываете. Поставьте дату "исполнить до". Зажгите желтую или оранжевую свечу. Это день, когда пространство откликается на смелость, опирающуюся на накопленное.

22 июля (Солнце во Льва) — выйдите на рассвете. Что-то с золотом или желтым в одежде, даже мелочь. Скажите вслух одну вещь, которую давно не разрешали себе сказать. Зажгите свечу дома. Юпитер плюс Солнце во Льве — двойной акцент на видимости.

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29 июля (Полнолуние в Водолее) — ритуал освобождения. От руки напишите то, что отпускаете. Сожгите безопасно или разорвите.