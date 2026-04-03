Гороскоп для Весов на 2026 год: что принесет год Огненной Лошади
Подробный гороскоп для Весов на 2026 год Огненной Лошади. Узнайте, что ждет вас в финансах, любви и карьере. Точный прогноз по месяцам для мужчин и женщин.
2026-04-03T16:50:00+03:00
2026
Ольга Федорова
Ольга Федорова
Гороскоп на 2026 год для Весов — один из самых неоднозначных среди знаков зодиака. Огненная Лошадь, символ года, — стремительная, импульсивная, не терпящая промедления, вступает в прямое противоречие с природой Весов. Как воздушный знак справится с энергией года, что ожидать в любви, гороскоп на год для Весов по месяцам от астролога — в материале РИА Новости.
Весы в 2026 году: чего ожидать
Гороскоп на год Лошади бросает Весам вызов: научиться принимать решения быстрее, чем привыкли, не теряя при этом своей точности и дипломатии. Юпитер начинает год в Раке и до конца июня будет находиться в вашем доме карьеры, статуса, репутации. Это благоприятный период реального профессионального роста, если не упустить момент. С июля Юпитер переходит во Льва и активирует одиннадцатый дом, что может проиграться как расширение круга, появление новых связей, участие в коллективных проектах.
Сатурн весь год будет идти по Овну. Это один из самых серьезных транзитов года: Сатурн в оппозиции проверяет качество ваших отношений — личных и деловых. Слабые связи не выдерживают этого давления, сильные — укрепятся. Будьте готовыми к возможной естественной чистке окружения.
Венера, ваш управитель, будет ретроградна с 3 октября по 14 ноября — это прямая нагрузка на отношения и финансы в конце года. Важно не принимать в этот период необратимых решений как в личной сфере, так и деловой.
Затмения года работают на осях Лев-Водолей и Дева-Рыбы — они затрагивают дома самовыражения, здоровья и партнерства. Август станет поворотным месяцем: солнечное затмение 12 августа во Льве даст мощный импульс в сфере, которую вы развивали с начала года.
"Синтез двух систем дает такую картину: год требует от Весов нетипичного для вас поведения — действовать быстро, не ждать идеальных условий, брать инициативу там, где обычно вы наблюдали. Огненная Лошадь не любит нерешительных. Но она щедро вознаграждает тех, кто делает ставку и идет до конца", — дополняет астролог Ольга Федорова.
Гороскоп для женщины-Весы на 2026 год
Для женщины-Весы 2026 год начинается с эмоционального напряжения. Обилие планет в Овне весной создает непривычный фон — резкость, нетерпимость, ощущение, что все вокруг движется слишком быстро. С середины мая эмоциональный фон стабилизируется. Юпитер в Раке до июня даст тепло, поддержку, ощущение защищенности. Это хороший период для восстановления контакта с собой — через тело, через близких, через то, что по-настоящему питает.
Первое полугодие даст новые перспективы в карьере: Юпитер в десятом доме открывает двери для продвижения, признания и выхода на новый уровень. Если давно обдумываете карьерный шаг — делайте его сейчас, а не в конце года. Июль и август принесут новые знакомства и неожиданные предложения через окружение: солнечное затмение 12 августа может стать поворотным профессиональным моментом. Осенью темп снижается — это время закреплять достигнутое, а не стартовать заново.
Нахождение Сатурна в оппозиции в течение всего года будет ставить один и тот же вопрос: что в ваших отношениях требует честного пересмотра? Это не кризис ради кризиса, а возможность выстроить связи на более прочном основании. Особенно внимательной стоит быть в марте, когда лунное затмение в Деве может вывести на поверхность скрытые напряжения в семье, и в октябре–ноябре, когда ретроградные Венера и Меркурий нагружают коммуникацию. В эти периоды важнее всего — не замолкать и не делать необратимых выводов на пике эмоций.
Гороскоп для мужчины-Весы на 2026 год
Для мужчины-Весы 2026-й — год, когда накопленное начинает давать видимый результат. Юпитер в первом полугодии будет работать на репутацию и статус: если вы последовательно строили что-то в последние годы, сейчас это получит признание. Переломный момент наступит в июле, когда Юпитер перейдет во Льва: достижения отныне будут приходить через команду, партнерство, сеть контактов. Одиночная игра в этом году работает заметно хуже коллективной.
Сатурн в оппозиции создаст “проверки”: партнеры и контрагенты будут тестировать вас на надежность. Это не атака, а нормальная деловая ревизия, поэтому держите договоренности и выполняйте обязательства точно в срок. Апрель — хороший момент для пересмотра деловых соглашений. Август с его солнечным затмением 12-го способен изменить расстановку сил в вашей сфере, поэтому действуйте быстро, но аккуратно: Огненная Лошадь не дает долго думать. Однако Сатурн не позволит необдуманному решению устоять.
Главный риск для мужчины-Весы — нерешительность. Сатурн станет давить, из-за чего будет соблазн переждать, отложить решение ситуации. Это ловушка: пока вы ждете, другие займут ваше пространство. Период октябрь–ноябрь потребует особой осторожности в переговорах: ретроградные Венера и Меркурий повышают вероятность недопониманий и пересмотра договоренностей. Поэтому все важные деловые решения лучше завершить до начала октября или перенести на вторую половину ноября.
Любовный гороскоп: отношения и семья
Любовный гороскоп для Весов на 2026 год — один из самых нестабильных по интенсивности. Начало года не располагает к поиску новых отношений: весенняя концентрация планет в Овне даст нестабильность чувств и нетерпимость. Первое благоприятное окно для знакомств открывается в апреле–мае, когда Венера в Тельце настраивается на серьезное и устойчивое. Встречи через общих знакомых, в профессиональной среде, в спокойной обстановке в этот период имеют больше шансов вырасти во что-то настоящее.
Второй пик для новых знакомств — август. Солнечное затмение 12-го активирует сферу партнерства через неожиданные пересечения и события: будьте на виду, не отказывайтесь от приглашений. Тем, кто уже в отношениях или браке, Сатурн в оппозиции преподнесет серьезную проверку на зрелость пары. Он не разрушит то, что крепко, но связи, державшиеся на привычке или страхе одиночества, дадут трещину.
Критические периоды — март и октябрь–ноябрь: в первом могут всплыть старые претензии, во втором — слова станут пониматься неправильно. В оба периода главное правило одно: говорить прямо и не накапливать.
Ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября — особенное время для сердечных дел. Если кто-то из прошлого вернется в вашу жизнь — не спешите воспринимать это как знак судьбы. Это просто ретроградная Венера, которая любит поднимать старые истории.
Семейным Весам январь–май подойдет для важных разговоров о совместном будущем: жилье, дети, общий быт. В эти месяцы решения будут приниматься легче, пока Юпитер еще в Раке. Лучшее время для свадеб и других важных шагов — май и первая половина августа.
Финансы и работа: прогноз на 2026 год
Гороскоп финансов для Весов на 2026 год делится на два четких периода с границей в июле. В первом полугодии Юпитер в карьерном доме создаст условия для роста дохода через профессиональный статус: повышение, более выгодные контракты, выход на новый уровень оплаты. Деньги в этот период приходят не случайно — как прямое следствие конкретных действий.
Лучшие месяцы для финансовых решений первой половины года — май и июнь.
“Вопрос о смене работы стоит решать до июня — первая половина года даст астрологическую поддержку для такого шага. Переход, сделанный в феврале-мае, имеет хорошие шансы на успех. Если решение не созрело — не торопитесь. Осенью, когда несколько планет уходят в ретро, смена места работы даст больше неопределенности, чем результата. Лучший момент для осенних карьерных шагов – после 13 ноября”, — отмечает астролог.
С июля ситуация меняется: Юпитер во Льве активирует зону социальных связей и коллективных проектов. Поэтому те, кто умеет объединяться и работать в команде, сможет заработать больше. Осень потребует финансовой осторожности: в октябре–ноябре ретроградные Венера и Юпитер создают условия не для новых вложений, а для пересмотра уже имеющегося. Если нужно подписать контракт — дождитесь 14 ноября.
Здоровье Весов в 2026 году
Напрямую на самочувствие Весов в 2026 году будет влиять планета-управитель Венера. Поэтому сложный период наступит с 3 октября по 14 ноября, когда планета будет находиться в ретроградном движении. Энергия будет снижена, иммунитет может быть ослаблен, хронические вещи могут дать о себе знать — это не время для игнорирования симптомов. Также весь год фоновую нагрузку будет создавать Сатурн в оппозиции к вашему знаку. “Весы склонны к почечным проблемам и нарушениям кислотно-щелочного баланса, а в год Сатурновой оппозиции эти зоны требуют внимания. Профилактика лучше лечения: не ждите симптомов”, — предупреждает астролог.
Уровни энергии по периодам:
- Январь — февраль: тонус средний. Нервная система может быть нагружена – следите за сном.
- Март — апрель: уязвимый период года. Лунное затмение 3 марта в Деве затрагивает вашу двенадцатую зону — зону скрытых болезней и психосоматики. Если что-то беспокоит — идите к врачу сейчас, не откладывайте.
- Май — июнь: восстановление. Венера прямая, Юпитер еще в Раке. Хороший период для оздоровительных практик, для работы с телом, для начала регулярных нагрузок.
- Июль — август: пик энергии года. Солнечное затмение 12 августа дает мощный импульс. Хорошее время для активного отдыха, спорта, любой физической активности. Но затмения также могут давать резкие перепады — не перегревайтесь буквально и метафорически.
- Сентябрь — октябрь: Меркурий и Венера ретро нагружает нервную систему. Голова, шея, поясница — зоны риска в этот период. Осторожнее с рабочими перегрузками.
- Вторая половина ноября и декабрь: стабильно. Конец года требует разумного темпа.
Опасные периоды: март и октябрь-ноябрь. В оба периода приоритет — профилактика и режим, а не героизм.
Гороскоп на 2026 год по месяцам
Месяц
Основная сфера
Краткий прогноз и совет
Январь
Перезагрузка
Юпитер в Раке активирует карьерный дом. Год начинается с профессиональных возможностей — не откладывайте важные разговоры с руководством на потом.
Совет: январь — лучшее время для постановки карьерных целей на год.
Февраль
Испытание
Сатурн входит в Овен 13 февраля — оппозиция к вашему знаку начинается. Солнечное затмение 17 февраля в Водолее активирует вашу пятую зону: темы творчества, детей, романтики выходят на первый план. В отношениях возможны неожиданные повороты.
Совет: не торопитесь с выводами – февраль многое покажет, но не все расставит по местам.
Март
Пересмотр
Лунное затмение 3 марта в Деве — точка напряжения в сфере здоровья и скрытых процессов. Всплывает старое — не игнорируйте, разбирайтесь.
Совет: март – время аудита, а не новых стартов.
Апрель
Прояснение
Туман рассеивается: то, что было непонятно в марте, проясняется. Марс входит в Овен 9 апреля — энергия партнеров и конкурентов возрастает. Хороший месяц для подписания контрактов и для возобновления отложенных переговоров.
Совет: апрель — лучший месяц первого полугодия для деловых решений, но аккуратно с конфликтностью и резкостью.
Май
Рост
Юпитер еще в Раке. Один из лучших месяцев года для карьерных шагов, переговоров, финансовых решений.
Совет: май — ваш рабочий пик первого
полугодия. Используйте его полностью.
Июнь
Переход
Юпитер переходит во Льва 30 июня — смена фокуса с карьеры на социальные связи и окружение. Хороший месяц для завершения одного этапа и подготовки к следующему.
Совет: июнь — время закрыть старое и настроиться на новый вектор.
Июль
Расширение
Юпитер во Льве активирует ваш одиннадцатый дом. Новые знакомства, неожиданные предложения, расширение круга. Будьте открыты — в этом месяце нужные люди появляются не через усилие, а через присутствие.
Совет: ходите на события, общайтесь, не отказывайтесь от приглашений.
Август
Поворот
Солнечное затмение 12 августа во Льве — один из главных астрологических моментов года для Весов. Новый цикл в сфере социальных связей и самовыражения. Лунное затмение 28 августа в Рыбах затрагивает вашу пятую зону. Август может принести неожиданные и значимые изменения.
Совет: действуйте — август не дает времени на раздумья.
Сентябрь
Гармония и напряжение
22 сентября Солнце входит в Весы — ваш личный новый год.
Совет: сентябрь — месяц внутренней работы и подготовки к новому циклу.
Октябрь
Ревизия, замедление, пересмотр
Венера уходит в ретро 3 октября, это затрагивает вас напрямую, дела замедляются, фокус теряется, адекватность оценки тоже. Меркурий уходит в ретро 24 октября, также до 13 ноября. Конец октября может поднять темы, которые казались закрытыми.
Совет: октябрь — месяц для честных разговоров и исполнения дел и долгого ящика, а не для новых обязательств.
Ноябрь
Стабилизация
Постепенно со второй половины месяца энергия стабилизируется, хотя интенсивность эмоций еще может сохраняться. Хороший месяц для подведения итогов года и планирования следующего.
Совет: ноябрь — время расставить приоритеты на 2027 год.
Декабрь
Финал
Сатурн выходит из ретро. Год заканчивается в режиме спокойного завершения. Не пытайтесь закрыть все и сразу в последние недели. Что не успели — перенесите спокойно.
Совет: декабрь — время восстановления, а не рывка. Год был интенсивным. Вы заслужили паузу.