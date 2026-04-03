Гороскоп для Весов на 2026 год: что принесет год Огненной Лошади

Гороскоп на 2026 год для Весов — один из самых неоднозначных среди знаков зодиака. Огненная Лошадь, символ года, — стремительная, импульсивная, не терпящая промедления, вступает в прямое противоречие с природой Весов. Как воздушный знак справится с энергией года, что ожидать в любви, гороскоп на год для Весов по месяцам от астролога — в материале РИА Новости.

Весы в 2026 году: чего ожидать

Гороскоп на год Лошади бросает Весам вызов: научиться принимать решения быстрее, чем привыкли, не теряя при этом своей точности и дипломатии. Юпитер начинает год в Раке и до конца июня будет находиться в вашем доме карьеры, статуса, репутации. Это благоприятный период реального профессионального роста, если не упустить момент. С июля Юпитер переходит во Льва и активирует одиннадцатый дом, что может проиграться как расширение круга, появление новых связей, участие в коллективных проектах.

Сатурн весь год будет идти по Овну. Это один из самых серьезных транзитов года: Сатурн в оппозиции проверяет качество ваших отношений — личных и деловых. Слабые связи не выдерживают этого давления, сильные — укрепятся. Будьте готовыми к возможной естественной чистке окружения.

Венера, ваш управитель, будет ретроградна с 3 октября по 14 ноября — это прямая нагрузка на отношения и финансы в конце года. Важно не принимать в этот период необратимых решений как в личной сфере, так и деловой.

Затмения года работают на осях Лев-Водолей и Дева-Рыбы — они затрагивают дома самовыражения, здоровья и партнерства. Август станет поворотным месяцем: солнечное затмение 12 августа во Льве даст мощный импульс в сфере, которую вы развивали с начала года.

"Синтез двух систем дает такую картину: год требует от Весов нетипичного для вас поведения — действовать быстро, не ждать идеальных условий, брать инициативу там, где обычно вы наблюдали. Огненная Лошадь не любит нерешительных. Но она щедро вознаграждает тех, кто делает ставку и идет до конца", — дополняет астролог Ольга Федорова.

Гороскоп для женщины-Весы на 2026 год

Для женщины-Весы 2026 год начинается с эмоционального напряжения. Обилие планет в Овне весной создает непривычный фон — резкость, нетерпимость, ощущение, что все вокруг движется слишком быстро. С середины мая эмоциональный фон стабилизируется. Юпитер в Раке до июня даст тепло, поддержку, ощущение защищенности. Это хороший период для восстановления контакта с собой — через тело, через близких, через то, что по-настоящему питает.

Первое полугодие даст новые перспективы в карьере: Юпитер в десятом доме открывает двери для продвижения, признания и выхода на новый уровень. Если давно обдумываете карьерный шаг — делайте его сейчас, а не в конце года. Июль и август принесут новые знакомства и неожиданные предложения через окружение: солнечное затмение 12 августа может стать поворотным профессиональным моментом. Осенью темп снижается — это время закреплять достигнутое, а не стартовать заново.

Нахождение Сатурна в оппозиции в течение всего года будет ставить один и тот же вопрос: что в ваших отношениях требует честного пересмотра? Это не кризис ради кризиса, а возможность выстроить связи на более прочном основании. Особенно внимательной стоит быть в марте, когда лунное затмение в Деве может вывести на поверхность скрытые напряжения в семье, и в октябре–ноябре, когда ретроградные Венера и Меркурий нагружают коммуникацию. В эти периоды важнее всего — не замолкать и не делать необратимых выводов на пике эмоций.

Гороскоп для мужчины-Весы на 2026 год

Для мужчины-Весы 2026-й — год, когда накопленное начинает давать видимый результат. Юпитер в первом полугодии будет работать на репутацию и статус: если вы последовательно строили что-то в последние годы, сейчас это получит признание. Переломный момент наступит в июле, когда Юпитер перейдет во Льва: достижения отныне будут приходить через команду, партнерство, сеть контактов. Одиночная игра в этом году работает заметно хуже коллективной.

Сатурн в оппозиции создаст “проверки”: партнеры и контрагенты будут тестировать вас на надежность. Это не атака, а нормальная деловая ревизия, поэтому держите договоренности и выполняйте обязательства точно в срок. Апрель — хороший момент для пересмотра деловых соглашений. Август с его солнечным затмением 12-го способен изменить расстановку сил в вашей сфере, поэтому действуйте быстро, но аккуратно: Огненная Лошадь не дает долго думать. Однако Сатурн не позволит необдуманному решению устоять.

Главный риск для мужчины-Весы — нерешительность. Сатурн станет давить, из-за чего будет соблазн переждать, отложить решение ситуации. Это ловушка: пока вы ждете, другие займут ваше пространство. Период октябрь–ноябрь потребует особой осторожности в переговорах: ретроградные Венера и Меркурий повышают вероятность недопониманий и пересмотра договоренностей. Поэтому все важные деловые решения лучше завершить до начала октября или перенести на вторую половину ноября.

Любовный гороскоп: отношения и семья

Любовный гороскоп для Весов на 2026 год — один из самых нестабильных по интенсивности. Начало года не располагает к поиску новых отношений: весенняя концентрация планет в Овне даст нестабильность чувств и нетерпимость. Первое благоприятное окно для знакомств открывается в апреле–мае, когда Венера в Тельце настраивается на серьезное и устойчивое. Встречи через общих знакомых, в профессиональной среде, в спокойной обстановке в этот период имеют больше шансов вырасти во что-то настоящее.

Второй пик для новых знакомств — август. Солнечное затмение 12-го активирует сферу партнерства через неожиданные пересечения и события: будьте на виду, не отказывайтесь от приглашений. Тем, кто уже в отношениях или браке, Сатурн в оппозиции преподнесет серьезную проверку на зрелость пары. Он не разрушит то, что крепко, но связи, державшиеся на привычке или страхе одиночества, дадут трещину.

Критические периоды — март и октябрь–ноябрь: в первом могут всплыть старые претензии, во втором — слова станут пониматься неправильно. В оба периода главное правило одно: говорить прямо и не накапливать.

Ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября — особенное время для сердечных дел. Если кто-то из прошлого вернется в вашу жизнь — не спешите воспринимать это как знак судьбы. Это просто ретроградная Венера, которая любит поднимать старые истории.

Семейным Весам январь–май подойдет для важных разговоров о совместном будущем: жилье, дети, общий быт. В эти месяцы решения будут приниматься легче, пока Юпитер еще в Раке. Лучшее время для свадеб и других важных шагов — май и первая половина августа.

Финансы и работа: прогноз на 2026 год

Гороскоп финансов для Весов на 2026 год делится на два четких периода с границей в июле. В первом полугодии Юпитер в карьерном доме создаст условия для роста дохода через профессиональный статус: повышение, более выгодные контракты, выход на новый уровень оплаты. Деньги в этот период приходят не случайно — как прямое следствие конкретных действий.

Лучшие месяцы для финансовых решений первой половины года — май и июнь.

“Вопрос о смене работы стоит решать до июня — первая половина года даст астрологическую поддержку для такого шага. Переход, сделанный в феврале-мае, имеет хорошие шансы на успех. Если решение не созрело — не торопитесь. Осенью, когда несколько планет уходят в ретро, смена места работы даст больше неопределенности, чем результата. Лучший момент для осенних карьерных шагов – после 13 ноября”, — отмечает астролог.

С июля ситуация меняется: Юпитер во Льве активирует зону социальных связей и коллективных проектов. Поэтому те, кто умеет объединяться и работать в команде, сможет заработать больше. Осень потребует финансовой осторожности: в октябре–ноябре ретроградные Венера и Юпитер создают условия не для новых вложений, а для пересмотра уже имеющегося. Если нужно подписать контракт — дождитесь 14 ноября.

Здоровье Весов в 2026 году

Напрямую на самочувствие Весов в 2026 году будет влиять планета-управитель Венера. Поэтому сложный период наступит с 3 октября по 14 ноября, когда планета будет находиться в ретроградном движении. Энергия будет снижена, иммунитет может быть ослаблен, хронические вещи могут дать о себе знать — это не время для игнорирования симптомов. Также весь год фоновую нагрузку будет создавать Сатурн в оппозиции к вашему знаку. “Весы склонны к почечным проблемам и нарушениям кислотно-щелочного баланса, а в год Сатурновой оппозиции эти зоны требуют внимания. Профилактика лучше лечения: не ждите симптомов”, — предупреждает астролог.

Уровни энергии по периодам:

Январь — февраль: тонус средний. Нервная система может быть нагружена – следите за сном. Март — апрель: уязвимый период года. Лунное затмение 3 марта в Деве затрагивает вашу двенадцатую зону — зону скрытых болезней и психосоматики. Если что-то беспокоит — идите к врачу сейчас, не откладывайте. Май — июнь: восстановление. Венера прямая, Юпитер еще в Раке. Хороший период для оздоровительных практик, для работы с телом, для начала регулярных нагрузок. Июль — август: пик энергии года. Солнечное затмение 12 августа дает мощный импульс. Хорошее время для активного отдыха, спорта, любой физической активности. Но затмения также могут давать резкие перепады — не перегревайтесь буквально и метафорически. Сентябрь — октябрь: Меркурий и Венера ретро нагружает нервную систему. Голова, шея, поясница — зоны риска в этот период. Осторожнее с рабочими перегрузками. Вторая половина ноября и декабрь: стабильно. Конец года требует разумного темпа.

Опасные периоды: март и октябрь-ноябрь. В оба периода приоритет — профилактика и режим, а не героизм.