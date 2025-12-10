Гороскоп на 2026 для Скорпионов: что принесет год Огненной Лошади

МОСКВА — РИА Новости. Рожденные под знаком Скорпиона люди постоянно находятся в энергиях трансформации и поисках глубинных смыслов. К глобальным изменениям подтолкнет символ будущего года — Огненная Лошадь. Гороскоп обещает Скорпионам много перемен, как приятных, так и негативных, которые заставят подвести определенные итоги и продумать новую стратегию на предстоящие годы. Гороскоп на 2026 год для Скорпионов от профессионального астролога с рекомендациями — в материале РИА Новости.

Гороскоп для женщины-Скорпиона на 2026 год

Женщинам-Скорпионам в 2026 году придется побороться и за свое счастье, и за свое место в семейной иерархии. Эмоций избежать здесь не удастся, напротив, можно будет испытать чувства, о которых представительницы знака и не догадывались. Гороскоп на год рекомендует женщине-Скорпиону запастись мудростью и терпением, стараться не рубить с плеча и анализировать происходящее, полагаясь на свою интуицию и разум.

"Этот год, действительно можно будет назвать трансформационным, особенно для рожденных 25-30 октября любого года. Плюсы в том, что можно проработать негативные семейные сценарии, но легко точно не будет. Глубокая натура Скорпиона всегда настроена на перемены себя и окружающих, поэтому 2026 год максимально поможет раскрыть ваш потенциал в этом направлении и реализовать необходимые вам возможности", — отмечает астролог Анна Ширяева.

В личной жизни женщину-Скорпиона также ожидают перемены, которые проигрываются как встреча нового возлюбленного или переход имеющихся отношений на новый уровень. Партнерство — одна из ключевых тем гороскопа на год, поэтому придется обговаривать все вопросы, выбирая правду и прямолинейность. Тем, кто состоит в браке, Лошадь принесет удачу и укрепление союза.

Для построения карьеры год непростой — женщина-Скорипоны могут столкнуться с серьезными препятствиями на своем пути. Также не исключены проволочки со стороны коллег, проблемы со здоровьем, которые не всегда будут позволять работать в полную силу. Главное — дисциплина, которая приведет к желаемым высотам и поможет разобраться даже в самых сложных, на первый взгляд, проблемах.

© Getty Images / BartekSzewczyk Грустная девушка © Getty Images / BartekSzewczyk Грустная девушка. Архивное фото

Гороскоп для мужчины-Скорпиона на 2026 год

Гороскоп на год введет мужчину-Скорпиона в конфликт. Огненная Лошадь будет подталкивать к действиям, импульсу и ждать активных решений, а представитель знака продолжит полагаться на собственную природу, анализируя каждый шаг и предпочитая глубинное рассуждение перед решением какого-либо вопроса. Скорпиону придется смириться с колебаниями энергии и найти баланс, который позволит существовать как раньше.

Также мужчине-Скорпиону в 2026 году будет важно удержать результаты и высоты, которых они достигли за последние два года. Конкурентная среда будет очень жесткой. Кроме того, есть вероятность столкнуться с преградами и проблемами на высоких уровнях власти.

"Успевайте начать все важные дела до апреля, эффективнее всего будут проекты и дела, начатые в январе-феврале", — отмечает астролог.

Во второй половине года есть риск и репутационных, и финансовых потерь. В это время не нужно рисковать и ввязываться в авантюры, которые сулят большие прибыли. Астролог рекомендует просчитывать все риски, не носить розовые очки и отбросить излишний оптимизм.

В любви в 2026 году мужчине-Скорпиону важно не уйти в тотальный контроль и собственничество. Старайтесь дать отношениям возможность развиваться плавно, тогда они будут только крепчать.

Любовный гороскоп: отношения и семья

Личная жизнь Скорпионов в 2026 году будет проходить под девизом "все или ничего". И мужчинам, и женщинам, рожденными по этим знаком, предстоит научиться терпимости, не бояться говорить правду и быть готовыми к трансформации. Символ года может заставить пары разобраться в проблемах, которые возникли в прошлом, а одиноких людей стремительно войти в бурный роман.

Любовный гороскоп для одиноких Скорпионов на год обещает встречи и знакомства, которые обязательно повлияют на судьбу. Есть риск ввязаться в абьюзивные отношения.

"Особенно будьте внимательны при знакомствах в поездках или в клубах по интересам, харизматичные лидеры могут оказаться бытовыми тиранами в конечном итоге", — предупреждает Анна Ширяева.

В отношениях у Скорпионов возможно обострение того, что лежит на глубине — страх потерять партнера, собственничество, ревность. Важно не поддаваться соблазнам к конфликтам и трансформировать негативную энергию в совместное времяпровождение. Планируйте активные виды отдыха: покорение новых горизонтов, вместе определить общественно полезные задачи и решать их сообща.

Скорпионы, которые хотят соединить себя узами брака, лучше всего сделать это в феврале или последней декаде мая – первой половине июня. Кризисы в отношениях могут случиться в апреле и второй половине июня – первой половине августа. Это коснется бытовых разочарований и мелких неурядиц, ничего фатального не будет и все противоречия пройдут достаточно быстро.

Финансы и работа: прогноз на 2026 год

Насыщенный на астрособытия февраль с коридором затмений и ретроградным меркурием почти до конца марта позволят сделать Скорпионам хороший рывок в сфере карьеры и дадут шанс вернуться к проектам, которые приносили прибыль и успех. Гороскоп финансов на 2026 год для Скорпионов обещает идеальный баланс между осторожностью и возможностью для рывка. Деньги приходят через власть, влияние, сделки и умение сказать "нет".

Карьера у Скорпионов в 2026 году будет развиваться динамично. Успех ожидает тех, кто заранее продумал стратегию и тщательно придерживается ее. Без четко продуманного и грамотно выстроенного процесса легко утонуть в хаосе бесконечных мелочей. Начало года открыто для новых проектов, включая запуск собственного бизнеса, но подходите к этому осмотрительно, без излишнего риска.

"Если вы планируете поменять работу, то сделайте это в первые шесть месяцев года, потому что обещания, которые будут давать работодатели во второй половине года не исполнятся и в уровне дохода вы точно потеряете. Первая половина года будет более успешной и прибыльной, зато вторая часть года будет полна рисков, потерь, и даже есть вероятность краж", — советует астролог.

© iStock.com / mizar_21984 Рубли и калькулятор © iStock.com / mizar_21984 Рубли и калькулятор. Архивное фото

Здоровье Скорпиона в 2026 году

Прилив энергии Скорпионы ощутят весной — март принесет обновление сил, вы воспрянете духом и легко сможете преодолеть все испытания. Однако если держать все переживания внутри и не давать выходу негативным эмоциям, состояние может ухудшиться.

Гороскоп на год обещает Скорпионам в апреле улучшения в сердечнососудистой системе организма, появятся возможности легче разрешить вопросы неврологии. В августе и сентябре будет возможность восстановить ресурсы организма через телесные практики.

"Заранее планируйте курсы массажа или визит к остеопату, мануальному терапевту. Также в этот период можно планировать поездки в санаторий", — советует астролог.

В октябре высокий риск травм: будьте внимательны при физических нагрузках, в спортзале, на дорогах и даже в быту. Во второй половине года важно не игнорировать сигналы тела о переутомлении. Старайтесь придерживаться режима дня и давайте себе достаточно отдыха.

Гороскоп на 2026 год по месяцам

Гороскоп на год для Скорпиона по месяцам в таблице

Месяц Благоприятно Напряженно Январь Финансы, творчество Учеба, личные отношения, поездки Февраль Отношения, финансы Энергетическое истощение из-за высокой личной активности и интенсивности событий Март Энергия, стрессоустойчивость Внезапные стрессовые ситуации Апрель Возможность разрешить ситуации, которые уже давно требуют вашего внимания Отношения Май Вторая половина месяца порадует улучшением коммуникаций, приятными покупками, укреплением отношений Перерасход энергии, личные конфликты, траты Июнь Обучение, поездки, оформление документов, коммуникации Стресс, травмы Июль Возобновление контактов и полезных связей, поездки в места, где вы уже бывали, могут найтись пропавшие когда-то вещи Карьера, общественный статус, финансы Август Здоровье, энергия Конфликты, непонимания, финансовые ошибки и просчеты Сентябрь Структурирование бизнес-процессов, укрепление здоровья и тела Повышенная эмоциональность, ревность, страх потерять важных людей Октябрь Переоценка ценностей и приоритетов, духовный рост Поломки техники, путаница в поездках и документах, возвращение бывших партнеров, травмы Ноябрь Личные отношения Высокий риск травм и материальных потерь Декабрь Высокая работоспособность и эффективность Искушение соблазнами