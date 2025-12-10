Рейтинг@Mail.ru
Рак ♋: точный гороскоп на 2026 год для женщин и мужчин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.12.2025 (обновлено: 14:23 10.12.2025)
https://ria.ru/astrologiya/goroskop-na-god-rak/
Гороскоп на 2026 год для Раков: что принесет год Огненной Лошади
Рак ♋: точный гороскоп на 2026 год для женщин и мужчин
Гороскоп на 2026 год для Раков: что принесет год Огненной Лошади
Гороскоп на 2026 год обещает Ракам новый виток трансформации, который, наконец, приведет их к желаемой стабильности и успеху. Красная Огненная Лошадь будет... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:21:00+03:00
2025-12-10T14:23:00+03:00
гороскоп
гороскоп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055837910_0:245:2769:1803_1920x0_80_0_0_dc577898993b7f51443a28a861d560b3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ксения Шахова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056536322_0:5:579:584_100x100_80_0_0_c6c6f7c0dd9917d753978f31ca386054.jpg
Ксения Шахова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056536322_0:5:579:584_100x100_80_0_0_c6c6f7c0dd9917d753978f31ca386054.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055837910_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_6e94eb5993bba6e93a175149023cc379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гороскоп, гороскоп
гороскоп, гороскоп
Главная / Астрология

Гороскоп на 2026 год для Раков: что принесет год Огненной Лошади

© Getty Images / dvulikaiaЗнак зодиака Рак
Знак зодиака Рак - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / dvulikaia
Знак зодиака Рак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Ксения Шахова
Приглашенный эксперт
Ксения Шахова
Астролог, психолог-консультант, эксперт в области карьерной навигации и профессиональной адаптации
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Гороскоп на 2026 год обещает Ракам новый виток трансформации, который, наконец, приведет их к желаемой стабильности и успеху. Красная Огненная Лошадь будет подталкивать осторожных и тревожных представителей Водной стихии к принятию смелых решений и планированию своей жизни, создавая из конфликта желаемую точку опоры. Гороскоп на год от астролога, какие периоды будут положительными в жизни Рака и на какие сферы особенно нужно обратить внимание, — в материале РИА Новости.
Будущий 2026 год пройдет под влиянием стихии Огня — Красная Огненная Лошадь стремительно ворвется в жизнь людей и принесет перемены во все сферы жизни. Особенную динамику Огонь даст представителям водной стихии, родившимся под знаком Рака. Точный прогноз готовит мягких, эмоциональных и заботливых Раков к полному принятию себя, воспитанию внутреннего стержня и постоянному движению.
Несмотря на конфликт стихий, эти водные знаки примут перемены с достоинством, если не будут поддаваться резкости и импульсивным решениям. Особую осторожность важно проявить в определенные периоды гороскопа на год Лошади.

Гороскоп для женщины-Рака на 2026 год

Для женщин-Раков 2026 год станет временем восстановления внутреннего ресурса и нового самоощущения. До июня представительницы водного знака начнут ощущать, что становятся увереннее, заметнее, привлекательнее не только внешне, но и энергетически. Это идеальный период для работы над образом, самооценкой, личными границами.
Согласно гороскопу на год, у женщины-Рака возможны важные изменения в сфере личной жизни и семьи. Обновленное самовосприятие может повлиять на отношения с родственниками и близкими людьми. Кроме того, в течение года на судьбу женщины-Рака будут влиять положения, связанные с рождением и воспитанием детей. Поэтому у тех, кто планирует беременность или уже ожидает пополнение в семье, 2026 год будет особенно удачным. У поистине уютных и заботливых женщин-Раков появится способность гармонично сочетать семейные обязанности с личными амбициями.
"Сатурн в зоне карьеры может поставить перед вами вызовы: необходимость совмещать работу, дом и личные интересы. Но именно через эти испытания вы сможете выйти на новый уровень зрелости и самоуважения", — дополняет астролог Ксения Шахова.
Во второй половине года на первый план выйдут материальные вопросы: стабильность, уверенность в завтрашнем дне, желание опереться на собственные доходы. Женщина-Рак будет все меньше готова жертвовать собой ради других и все чаще выбирать себя.
© iStock.com / PeopleImagesЖенщина-предприниматель
Женщина-предприниматель - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / PeopleImages
Женщина-предприниматель. Архивное фото

Гороскоп для мужчины-Рака на 2026 год

Гороскоп на год даст мужчинам-Ракам возможность заявить о себе и укрепить авторитет — эти вопросы станут основными в период влияния Красной Огненной Лошади. Эмоциональным представителям знака важно быть готовым к переломным моментам в вопросах статуса, ответственности и самоопределения. Сатурн в X доме потребует подтвердить свою состоятельность делом, а не словами. Поэтому мужчинам-Ракам важно показать, на что вы способны в долгой дистанции.
"Это год, когда мужчина-Рак перестает "плыть по течению" и начинает выстраивать свою иерархию ценностей: что действительно важно, а что больше не заслуживает внимания", — отмечает Ксения Шахова.
На работе мужчине-Раку нужно быть готовым к новым обязанностям, связанным с наставничеством или управлением. К середине года возможен карьерный рост, особенно если Рак-мужчина не будет бояться публичности и переговоров. До лета усиливается внутренняя уверенность, желание заявить о себе, начать собственное дело или занять более сильную позицию в профессии. После июня основную мотивацию будут задавать деньги и результаты.
Личностные изменения могут привести к трансформации отношений с родителями, семьей и домом. Осенью у мужчин-Раков возможен сильный сдвиг в карьере. Главное — не бояться действовать, символ 2026 года в любом случае будет подталкивать осторожных Раков к принятию решений.

Любовный гороскоп: отношения и семья

Трансформации коснутся и любовного гороскопа Рака на год. В вопросах любви и личных отношений 2026 год станет эмоционально насыщенным: постоянные разговоры, переход на новую стадию отношений, примирение, прощение старых обид или встреча долгожданного партнера.
До лета Раки становятся более открытыми, готовыми к новым чувствам. Для одиноких это период судьбоносных знакомств, особенно весной. С июля акцент смещается на совместные финансы, быт, обязательства. Отношения, лишенные устойчивости, могут дать трещину. Но союзы, основанные на доверии, наоборот, укрепятся. Главный способ, который поможет укрепить отношения — честность и общение с партнером. Год Лошади будет учить Раков не убегать от проблем и смело решать их, путем открытого диалога.
"Затмения февраля и августа могут принести важные решения: смена статуса, переезд, обсуждение будущего семьи, рождение детей. Это год, когда любовь перестает быть иллюзией и становится реальной опорой", — отмечает Ксения Шахова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в парке на Ходынском поле в Москве. Архивное фото

Финансы и работа: прогноз на 2026 год

Гороскоп финансов на 2026 год обещает Ракам плавный финансовый и карьерный рост, если представители знака будут подходить к решению вопросов методично, системно и с расчетом на долгую перспективу.
Сфера работы в гороскопе на год потребует от Раков дисциплины и ответственного подхода, которые приведут к динамичному росту без резких скачков. В конце весны и начале лета возможно поступление выгодных предложений по работе. В этот же период можно смело менять сферу профессиональной деятельности или внедрять новые идеи - в будущем они обязательно дадут свои плоды. Конец года также будет благоприятен для смены работы.
Особую внимательность следует проявить во время солнечного затмения 17 февраля, когда тема общих денег станет ключевой. Могут всплыть вопросы кредитов, ипотек, налогов, долгов, алиментов, раздела имущества, вложений партнера. Возможны разговоры о том, кто за что платит, кто сколько вкладывает в семью, бизнес или общее хозяйство. В жизни это часто выглядит как визит в банк, пересмотр условий кредита, оформление страховки, обсуждение наследства или финансовых обязательств. Важно быть максимально внимательными к договорам, не подписывать документы под давлением и не рисковать чужими деньгами.
Также на жизнь Раков повлияет лунное затмение, которое пройдет 3 марта. В этом время может завершиться обучение, подработка, проект, прекращается изматывающая переписка или сотрудничество. Раки могут резко понять, что часть обязанностей больше не по силам или просто не нужна. В быту это похоже на наведение порядка в делах, документах, телефоне, списке задач. Кто-то уволится с ненужной работы, кто-то перестанет тянуть чужие обязанности, кто-то решит больше не тратить время на пустые разговоры.
"Первая половина года — подготовка к росту. Раки закладывают фундамент: получают новые навыки, укрепляют позиции, наращивают репутацию. С июля начинается активный финансовый подъем. Возможны повышение доходов, старт собственного проекта, инвестиции, смена источника заработка. Сатурн требует честности: если вы уходили от ответственности ранее, реальность напомнит о долгах. Но если вы работали честно и стабильно — награда не заставит себя ждать", —комментирует астролог.
© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото

Здоровье Рака в 2026 году

Раки — эмоциональные люди, которые подвержены частой смене настроения, ранимости и тревожности. Их эмоциональность может привести к стрессу, который обязательно повлияет на общее состояние здоровья в 2026-м году. Поэтому не нужно пренебрегать правильным питанием и крепким сном, старайтесь отвлекаться от негативных мыслей и работать над стрессоустойчивостью. Если появится желанием побыть в одиночестве — реализуйте его. Гороскоп на год для Раков потребует переосмысления многих вещей, которые в итоге приведут к финальной точке успеха.
До лета организм быстро восстанавливается, хорошо поддаются коррекции: вес, гормональный фон, психоэмоциональное состояние. После июня основной акцент — профилактика и режим. Переутомление на работе может отражаться на пищеварительной и нервной сфере. Важно соблюдать баланс между трудом и отдыхом, не управлять своей жизнью "на износ".

Гороскоп на 2026 год по месяцам

Гороскоп на год для Рака по месяцам

Месяц

Наиболее проявленная сфера

На что обратить внимание, совет

Январь

Обучение, общение, новые начинания

Период до 20 января потребует собранности и трезвого взгляда на жизнь. то хорошее время, чтобы навести порядок в делах, закрыть хвосты прошлого года, разобраться с долгами, графиками, деловыми договоренностями. В быту может ощущаться как режим "надо", когда приходится делать не то, что хочется, а то, что необходимо.

С 20 января атмосфера изменится. Раки становятся более открытыми к людям, друзьям, новым идеям и необычным форматам общения. Возможны неожиданные встречи, предложения, приглашения в коллективные проекты, онлайн-инициативы, обучение.

Февраль

До 18 февраля: активные переговоры, общение

С 18 февраля: творчество, эмоциональное состояние

До 18 февраля продолжится период активного общения, новых знакомств, обсуждений, совместных дел. Хорошее время для переговоров, участия в групповых проектах, поиска единомышленников, освоения технологий, курсов, онлайн-платформ.

С 18 февраля Ракам захочется тишины, уюта, уединения, больше сна и душевного покоя. Усиливается интерес к внутреннему миру, творчеству, психологии, духовным практикам. В быту это период, когда хочется меньше шума, больше теплых разговоров, фильмов, музыки, отдыха без спешки.

Март

До 20 марта: внутренняя работа, подведение итогов с прошлым

С 20 марта: перемены в работе и быту

До 20 марта продолжится период внутренней работы, подведения итогов, эмоциональной чувствительности. Хорошо завершать начатое, прощаться с прошлыми обидами, закрывать старые истории в отношениях и делах.

С 20 марта у Раков появится желание действовать, менять работу, запускать проекты, отстаивать себя, брать инициативу в свои руки. Возрастает решительность, иногда – резкость. В быту это период активных шагов: поиск новой работы, старт бизнеса, решительные разговоры, активные поездки.

Апрель

Активные действия, финансы, здоровье и внешний вид

До 20 апреля Раки могут много работать, бороться за свое место, отстаивать интересы, активно продвигаться. Но важно следить за перенапряжением, вспышками раздражения, конфликтами на почве спешки.

С 20 апреля жизнь начнет замедляться. Хорошее время для планирования расходов, накоплений, покупок для дома, заботы о здоровье, питании, внешнем виде. В быту это период обустройства уюта, покупки мебели, техники, вещей "надолго".

Май

Финансы, работа, коммуникации

До 21 мая продолжится укрепление материальной базы. Подходящее время для накоплений, оформления вкладов, крупных запланированных покупок, оздоровления, спокойного режима работы.

С 21 мая жизнь Раков вновь ускорится. Будьте готовы к поездкам, встречам, звонкам, перепискам, решению дел по работе и личным вопросам.

Июнь

До 21 июня: переговоры, документы, сделки

С 21 июня: внутреннее состояние, внешность, дом и семья

До 21 июня хорошее время для оформления документов, обучения, рекламы, продаж, переговоров, коротких поездок.

С 21 июня у Раков возрастет внимание к себе, телу, внутреннему состоянию, внешнему виду, дому, семье. Эмоции усиливаются, возрастает потребность в заботе и поддержке.

Июль

До 22 июля: дом, семья, дети

С 22 июля: самооценка, деньги, любовь

До 22 июля все внимание Раков сосредоточится на доме, родителях, детях, близких, вопросах переезда, ремонте, покупке жилья. В быту это хлопоты по дому, забота о родных, семейные разговоры и решения.

С 22 июля фокус сместится на радость, любовь, самооценку и деньги. Возможны траты на развлечения, внешность, отдых, подарки, путешествия.

Август

Солнечное затмение 12 августа: доходы и самоценность

До 23 августа: признание, творчество, траты

С 23 августа: порядок, работа, режим дня

Лунное затмение 28 августа: учеба, поездки, документы, суды

В период солнечного затмения возможны перемены в работе, появление нового источника заработка, предложение подработки, повышение или пересмотр финансовых условий. Раки могут резко осознать, что за старые деньги больше работать не хотят.

С 23 августа у Раков возрастет потребность все разложить по полочкам, заняться анализом, лечением, планированием.

28 августа в период лунного затмения аки могут окончательно решить вопрос с переездом, визами, образованием, юридическими вопросами. Появится чувство, что тяжелый этап завершен и можно выдохнуть.

Сентябрь

Дисциплина, работа, здоровье, отношения

До 23 сентября продолжится период дисциплины, работы и заботы о здоровье.

С 23 сентября акцент сместится в сферу отношений. Выйдут на первый план партнерство, брак, договоренности, компромиссы, совместные решения.

Октябрь

До 23 октября: вопросы партнерства, личных отношений

С 23 октября: крупные деньги, кризисы, трансформации

В октябре продолжится разбор отношений, юридических вопросов, соглашений, брачных и деловых тем. К концу октября начнется эмоционально глубокий период. Раки могут сталкиваться с сильными чувствами и серьезным жизненным выбором.

Ноябрь

До 22 ноября: период трансформации и перемен

С 22 ноября: путешествия, обучение, новые горизонты

До 22 ноября у Раков будет происходить глубокая внутренняя работа, освобождение от страхов, старых зависимостей, тяжелых привязанностей.

С 22 ноября энергия станет легче. Наступит отличное время для изучения чего-нибудь нового и планирования будущего.

Декабрь

Движение, поездки, новые цели

В декабре у Раков продолжится активный период. Год завершится в режиме серьезных выводов, подсчета итогов, ответственности и выстраивания четких целей на 2027 год.

Также активируется сфера партнерства, хороший период для знакомств с противоположным полом, регистрации отношений.

 
Астрология и гороскопыгороскопгороскоп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала