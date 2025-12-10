Гороскоп на 2026 год для Раков: что принесет год Огненной Лошади

Гороскоп для женщины-Рака на 2026 год
Гороскоп для мужчины-Рака на 2026 год
Любовный гороскоп: отношения и семья
Финансы и работа: прогноз на 2026 год
Здоровье Рака в 2026 году
Гороскоп на 2026 год по месяцам
Месяц
Наиболее проявленная сфера
На что обратить внимание, совет
Январь
Обучение, общение, новые начинания
Период до 20 января потребует собранности и трезвого взгляда на жизнь. то хорошее время, чтобы навести порядок в делах, закрыть хвосты прошлого года, разобраться с долгами, графиками, деловыми договоренностями. В быту может ощущаться как режим "надо", когда приходится делать не то, что хочется, а то, что необходимо.
С 20 января атмосфера изменится. Раки становятся более открытыми к людям, друзьям, новым идеям и необычным форматам общения. Возможны неожиданные встречи, предложения, приглашения в коллективные проекты, онлайн-инициативы, обучение.
Февраль
До 18 февраля: активные переговоры, общение
С 18 февраля: творчество, эмоциональное состояние
До 18 февраля продолжится период активного общения, новых знакомств, обсуждений, совместных дел. Хорошее время для переговоров, участия в групповых проектах, поиска единомышленников, освоения технологий, курсов, онлайн-платформ.
С 18 февраля Ракам захочется тишины, уюта, уединения, больше сна и душевного покоя. Усиливается интерес к внутреннему миру, творчеству, психологии, духовным практикам. В быту это период, когда хочется меньше шума, больше теплых разговоров, фильмов, музыки, отдыха без спешки.
Март
До 20 марта: внутренняя работа, подведение итогов с прошлым
С 20 марта: перемены в работе и быту
До 20 марта продолжится период внутренней работы, подведения итогов, эмоциональной чувствительности. Хорошо завершать начатое, прощаться с прошлыми обидами, закрывать старые истории в отношениях и делах.
С 20 марта у Раков появится желание действовать, менять работу, запускать проекты, отстаивать себя, брать инициативу в свои руки. Возрастает решительность, иногда – резкость. В быту это период активных шагов: поиск новой работы, старт бизнеса, решительные разговоры, активные поездки.
Апрель
Активные действия, финансы, здоровье и внешний вид
До 20 апреля Раки могут много работать, бороться за свое место, отстаивать интересы, активно продвигаться. Но важно следить за перенапряжением, вспышками раздражения, конфликтами на почве спешки.
С 20 апреля жизнь начнет замедляться. Хорошее время для планирования расходов, накоплений, покупок для дома, заботы о здоровье, питании, внешнем виде. В быту это период обустройства уюта, покупки мебели, техники, вещей "надолго".
Май
Финансы, работа, коммуникации
До 21 мая продолжится укрепление материальной базы. Подходящее время для накоплений, оформления вкладов, крупных запланированных покупок, оздоровления, спокойного режима работы.
С 21 мая жизнь Раков вновь ускорится. Будьте готовы к поездкам, встречам, звонкам, перепискам, решению дел по работе и личным вопросам.
Июнь
До 21 июня: переговоры, документы, сделки
С 21 июня: внутреннее состояние, внешность, дом и семья
До 21 июня хорошее время для оформления документов, обучения, рекламы, продаж, переговоров, коротких поездок.
С 21 июня у Раков возрастет внимание к себе, телу, внутреннему состоянию, внешнему виду, дому, семье. Эмоции усиливаются, возрастает потребность в заботе и поддержке.
Июль
До 22 июля: дом, семья, дети
С 22 июля: самооценка, деньги, любовь
До 22 июля все внимание Раков сосредоточится на доме, родителях, детях, близких, вопросах переезда, ремонте, покупке жилья. В быту это хлопоты по дому, забота о родных, семейные разговоры и решения.
С 22 июля фокус сместится на радость, любовь, самооценку и деньги. Возможны траты на развлечения, внешность, отдых, подарки, путешествия.
Август
Солнечное затмение 12 августа: доходы и самоценность
До 23 августа: признание, творчество, траты
С 23 августа: порядок, работа, режим дня
Лунное затмение 28 августа: учеба, поездки, документы, суды
В период солнечного затмения возможны перемены в работе, появление нового источника заработка, предложение подработки, повышение или пересмотр финансовых условий. Раки могут резко осознать, что за старые деньги больше работать не хотят.
С 23 августа у Раков возрастет потребность все разложить по полочкам, заняться анализом, лечением, планированием.
28 августа в период лунного затмения аки могут окончательно решить вопрос с переездом, визами, образованием, юридическими вопросами. Появится чувство, что тяжелый этап завершен и можно выдохнуть.
Сентябрь
Дисциплина, работа, здоровье, отношения
До 23 сентября продолжится период дисциплины, работы и заботы о здоровье.
С 23 сентября акцент сместится в сферу отношений. Выйдут на первый план партнерство, брак, договоренности, компромиссы, совместные решения.
Октябрь
До 23 октября: вопросы партнерства, личных отношений
С 23 октября: крупные деньги, кризисы, трансформации
В октябре продолжится разбор отношений, юридических вопросов, соглашений, брачных и деловых тем. К концу октября начнется эмоционально глубокий период. Раки могут сталкиваться с сильными чувствами и серьезным жизненным выбором.
Ноябрь
До 22 ноября: период трансформации и перемен
С 22 ноября: путешествия, обучение, новые горизонты
До 22 ноября у Раков будет происходить глубокая внутренняя работа, освобождение от страхов, старых зависимостей, тяжелых привязанностей.
С 22 ноября энергия станет легче. Наступит отличное время для изучения чего-нибудь нового и планирования будущего.
Декабрь
Движение, поездки, новые цели
В декабре у Раков продолжится активный период. Год завершится в режиме серьезных выводов, подсчета итогов, ответственности и выстраивания четких целей на 2027 год.
Также активируется сфера партнерства, хороший период для знакомств с противоположным полом, регистрации отношений.