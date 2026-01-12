Гороскоп на 2026 для Девы: что принесет год Огненной Лошади

МОСКВА — РИА Новости. Гороскоп на 2026 год у Дев будет наполнен неожиданными поворотами судьбы, которые будут заставлять осторожных представителей знака сразу приступать к действиям без лишнего анализа. Так на людей, родившихся под управлением планеты Меркурий, будет влиять символ предстоящего года — Красная Огненная Лошадь. Что еще ожидает Дев в следующем году, на какие сферы важно обратить внимание, полный гороскоп на год от астролога, — в материале РИА Новости.

Красная Огненная Лошадь, символ 2026 года, который по восточному календарю наступит 17 февраля, пробудит основной талант в Девах — возможность создавать из хаоса порядок и видеть главное в потоке информации. Согласно астрологическому точному прогнозу, стремительная огненная стихия заставит спокойных представителей этого знака работать в режиме продуктивной активности. Кроме того, изменения и трансформации в гороскопе на год Лошади затронет почти все сферы жизни Дев.

Гороскоп для женщины-Девы на 2026 год

2026 год для женщин-Дев станет одним из самых продуктивных и важных карьерных периодов за последние годы. Юпитер, который будет находиться в 10-м доме до июля, подарит шанс на настоящий профессиональный взлет, повышение статуса и дохода. Энергия Лошади будет подталкивать осторожных и рассудительных Дев к быстрому принятию решений и действиям. Причем представительницы знака примут этот вызов с достоинством, особенно если не будут впадать в излишнюю эмоциональность.

После июля акцент сместится на социальные связи и коллективную работу (Юпитер перейдет в 11-й дом). Успех будет зависеть от умения общаться, вдохновлять окружение и находить единомышленников. Полезные знакомства станут мощным ресурсом в этот период. Наступит идеальное время для получения нового образования, освоения современных навыков (особенно в сфере технологий) и повышения своей профессиональной ценности.

В сфере семьи и отношений гороскоп на год станет для женщин-Дев периодом честности и открытости. Представительницы знака смогут понять и решить проблемы с партнером, определиться с дальнейшим ходом отношений.

"Ваша привычка все контролировать и анализировать может столкнуться с необходимостью действовать быстро и иногда просто по наитию. Поэтому ключевая задача Дев в год Лошади — научиться балансировать между холодным расчетом и интуицией, не впадая в тревожность. В периоды стресса, особенно с середины февраля до конца марта, вас выручат простые дыхательные практики. Попробуйте "квадратное дыхание" (4 секунды вдох, 4 — задержка, 4 — выдох, 4 — пауза). Это поможет вернуть чувство контроля и ясность ума", — отметила астролог Алена Никольская.

Гороскоп для мужчины-Девы на 2026 год

Согласно гороскопу на год, год Красной Огненной Лошади, станет для мужчин-Дев вызовом и возможностью одновременно. Это время, когда врожденная склонность к анализу и систематизации представителя знака должна будет уступить место скорости и решительным действиям. Год потребует от вас выйти из зоны комфорта и научиться действовать в условиях высокой динамики.

Главный вектор года будет направлен на профессиональные высоты и социальное признание. До июля мужчин-Дев ждет мощная поддержка от Юпитера в 10-м доме карьеры — наступит период карьерного прорыва, когда можно заявить о себе как о лидере и эксперте. Можно смело брать на себя ответственность за амбициозные проекты, проявлять инициативу, не дожидаясь указаний. Также это время для переговоров о повышении, расширения зоны влияния или запуска собственного серьезного дела. Пассивное ожидание будет самой большой ошибкой.

"Год активно подсвечивает тему доверия. В бизнесе и личных отношениях могут вскрыться неочевидные мотивы партнеров или их неспособность действовать в быстро меняющихся условиях. Поэтому четко фиксируйте все договоренности на бумаге, даже с давними союзниками. Регулярно сверяйте цели и ожидания. Не бойтесь задавать прямые вопросы", — отмечает астролог.

Любовный гороскоп: отношения и семья

Любовный гороскоп для Девы на год пройдет под девизом "всегда выбирать себя". Для одиноких Дев наступает время целенаправленного поиска. Год открывает два мощных окна возможностей для встречи серьезного партнера — начало июня и конец сентября. В эти периоды стоит быть максимально вовлеченным в социальную жизнь.

"Где искать? Особое внимание стоит уделить своему привычному окружению. Судьбоносным может оказаться человек, которого вы раньше не рассматривали в романтическом ключе или который казался недосягаемым (коллега, старый друг, знакомый из круга общих интересов). Откажитесь от пассивного ожидания. Проявляйте инициативу в общении, соглашайтесь на свидания, будьте открыты новым знакомствам. Лошадь ценит смелость и прямолинейность в намерениях", — советует астролог.

Для Дев в отношениях и браке 2026 год станет периодом проверки союза на прочность. Все, что было недоговорено, скрыто или построено на компромиссах, будет вынесено на свет. С февраля по март, в период коридора затмений, вероятны напряженные разговоры, вскрытие старых обид или несоответствия в ожиданиях. Если отношения основаны на уважении, доверии и общих ценностях, этот год сделает их крепче.

Финансы и работа: прогноз на 2026 год

Гороскоп на 2026 год обещает Девам пик карьерных возможностей, который состоится в период с января по июль. Этот период идеален для:

перехода в более престижную компанию или на руководящую должность;

запуска собственного бизнес-проекта или серьезного расширения зоны ответственности на текущем месте;

публичного заявления о своих амбициях (просьбы о повышении, повышения цен на услуги для фрилансеров).

Не рекомендуется менять работу на аналогичную без явного роста полномочий или дохода, а также уходить вникуда. После июля 2026 года фокус сместится на совместную работу и партнерские отношения. Наступит время для укрепления связей, новых деловых знакомств, работы в команде, переговоров и заключения сделок.

Гороскоп финансов на 2026 год для Дев также весьма удачный. С января по май ожидается рост доходов, которые приходят через официальные каналы. При заключении договора и сделок в этот период можно ожидать крупной прибыли.

"В октябре Солнце проходит через ваш 2-й финансовый дом, активизируя вопросы заработка и ресурсов. Это время для анализа трат, поиска дополнительных источников дохода, оптимизации финансовых потоков. Прибыль может прийти от сделок, пересмотра бюджета или реализации краткосрочных проектов", — комментирует Анна Никольская.

В год Красной Огненной Лошади Девам обязательно нужно инвестировать в себя, разумно тратить деньги и научиться их копить. В периоды затмений (конец февраля-март, август) стоит избегать крупных финансовых сделок, спонтанных инвестиций и кредитов под сомнительные проекты. Дождитесь ясности.

Здоровье Девы в 2026 году

2026 год станет для Дев периодом высокой продуктивности, что потребует от организма значительных ресурсов. Важной задачей станет не достижение рекордов любой ценой, а грамотное управление энергией и забота о здоровье. Год Огненной Лошади требует быстрой реакции, в том числе и на сигналы собственного тела. Поэтому представителям знака следует прислушиваться к собственному организму и давать ему достаточно времени на восстановление.

Мишень года — желудочно-кишечный тракт и нервная система. Влияние Сатурна и Нептуна, а также свойственная Девам склонность "переваривать" проблемы, превращая стресс в психосоматические симптомы (синдром раздраженного кишечника, гастриты, нарушения пищеварения).

Период скрытых рисков и инфекций — август, на фоне затмений. Возможны вялотекущие воспалительные процессы, обострение хронических заболеваний, которые вы игнорировали.

"В августе особенно берегите силы. При первых же симптомах (повышенная температура, слабость, боль) обращайтесь к врачу, а не переносите болезнь на ногах. В год Лошади процессы могут развиваться стремительно", - предупреждает астролог.

Гороскоп на 2026 год по месяцам

Январь. Наиболее проявленная сфера: профессиональная реализация, внешность, планирование.

На что обратить внимание: до 18-19 января — идеальное время, чтобы "подбить" все желания, амбиции и составить детальный план действий на год вперед. Для мужчин-Дев этот период наиболее благоприятен для концентрации на профессиональной реализации, пересмотра финансовых стратегий и построения долгосрочных карьерных перспектив.

Женщинам же следует сосредоточиться на сферах красоты, здоровья и благополучия, закладывая основы для физической и эмоциональной устойчивости в течение всего года.

Февраль. Наиболее проявленная сфера: работа, быт — решение повседневных задач.

На что обратить внимание: мужчинам-Девам очень важно привести в порядок деловые бумаги, все свои отчеты и вопросы, связанные с финансами, особенно по работе. Женщинам-Девам стоит обратить внимание на дела, в которых произошел сбой, не откладывая их в долгий ящик.

Март. Наиболее проявленная сфера: отношения, лидерские качества, уверенность в себе.

На что обратить внимание: с конца февраля по март будет проходить коридор затмений, в течение которого у Дев обострятся вопросы, касающиеся любых партнерских отношений.

И для мужчин, и для женщин это время будет очень важным. Оно подсветит те моменты, на которые вы, возможно, закрывали глаза, или где-то просчитались, или делали что-то не так. Рекомендуется вернуть в свою жизнь человека, с которым расстались в конце 2025-го года.

В первой половине марта Девам придется бороться со своей нерешительностью и твердо принимать решения.

Апрель. Наиболее проявленная сфера: здоровье, тайны.

На что обратить внимание: апрель требует от Дев включения режима осмотрительности. Мужчинам необходимо тщательно перепроверять дела, документы и окружение на предмет недобросовестных партнеров или конкурентов, плетущих интриги за спиной. Женщинам месяц диктует необходимость уделить пристальное внимание репродуктивному здоровью

Май. Наиболее проявленная сфера: карьера, социальный статус.

На что обратить внимание: период мощной энергии самореализации, когда смелость и настойчивость будут вознаграждены. Самое время заявлять о себе, просить повышения зарплаты, повышать ценность своих услуг, запускать смелые проекты или публично заявлять о своих достижениях. Планета удачи благоволит как мужчинам, так и женщинам, даря им уверенность и помогая занять свое заслуженное место под солнцем.

Июнь. Наиболее проявленная сфера: семья, дом, недвижимость.

На что обратить внимание: в июне напряжение привносит Уран, готовящийся к переходу в знак Близнецов. Планета создает нестабильную атмосферу в сфере дома, семьи и недвижимости. Возможны непредсказуемые события, связанные с жильем или близкими родственниками. Особенно уязвимыми могут оказаться дети и пожилые родители (в первую очередь матери).

Мужчинам-Девам рекомендуется проявлять повышенное внимание и заботу к членам семьи, так как возможны неожиданные проблемы со здоровьем у близких или сложности с детьми. Женщинам стоит создать дома максимально спокойную и безопасную обстановку.

Июль. Наиболее проявленная сфера: контакт с собой, мечты, оздоровление.

На что обратить внимание: время для глубокого контакта с собой и своими желаниями. Однако период осложняется ретроградным движением Меркурия — планеты-покровителя Дев. Настоятельно не рекомендуется начинать дальние путешествия, особенно в незнакомые места, и подписывать важные договоры. Лучше отправиться в отпуск по хорошо известным маршрутам.

С 1 июля Юпитер, планета удачи, переходит в 12-й дом, что знаменует начало периода внутренней работы. Это идеальное время для переосмысления амбиций, стратегического планирования в тишине, накопления сил и работы с подсознанием. Активные внешние действия лучше отложить.

Август. Наиболее проявленная сфера: отдых, восстановление, здоровье.

На что обратить внимание: месяц энергетического спада, когда солнце проходит по 12-му дому. Следует выбрать отдых, созерцание и общение с природой.

Женщинам особенно полезно ходить босиком по земле (поможет снять напряжение через вашу родную стихию). Мужчинам рекомендуется выразить признательность и благодарность женщинам из своего окружения (партнершам, помощникам, коллегам), чья поддержка часто остаётся как-будто в тени, незамеченной. Месяц также требует осторожности из-за возможных затмений, которые могут активизировать скрытых недоброжелателей или вытащить на свет старые тайны.

Сентябрь. Наиболее проявленная сфера: желания, мечты, отношения.

На что обратить внимание: месяц, когда можно и нужно ярко проявляться, заявлять о себе, делиться своими сокровенными желаниями и мечтами, которые вы хотите воплотить. Новый осенний сезон время для активных действий.

Женщинам, которые хотят познакомиться с будущим партнерам, важно быть активными в знакомствах. Сентябрь для мужчин-Дев — это отличная возможность вывести вовне и продвинуть свой важный проект.

Октябрь. Наиболее проявленная сфера: финансы, ресурсы, работа.

На что обратить внимание: период сбора ресурсов, поиска новых идей и дополнительных источников дохода. Думайте о том, как можно оптимизировать свою финансовую жизнь, что можно сделать иначе, чтобы построить ее более эффективно.

У женщин-Дев в октябре появится возможность проявить себя, подкидывая интересные идеи на работе. Если вы общаетесь с коллективом и можете его вдохновить, то и он, в свою очередь, подкинет вам ценные мысли.

Мужчинам-Девам выпадет шанс сделать решительный шаг там, где нужно проявить себя.

Ноябрь. Наиболее проявленная сфера: близкое окружение, братья и сестры, кармические долги.

На что обратить внимание: ноябрь у женщин-Дев будет отмечен влиянием ретроградного Меркурия, планеты-управительницы. Нужно быть внимательнее, потому что придется переосмысливать сказанные слова и переделывать некоторые дела. Но с другой стороны, это возможность по-новому провести работу над ошибками в важных для вас проектах и перезапустить их заново.

Декабрь. Наиболее проявленная сфера: трансформации, подведение итогов.

На что обратить внимание: в декабре Девы соберут плоды решений, которые были заложены в начале года, особенно в феврале-марте.