Гороскоп на август 2026 года: астрологические события и их влияние на знаки

Август 2026 года, согласно прогнозам астрологов, будет месяцем перемен: расположение планет сложится так, что многим придется принимать решения, которые давно откладывались. Чего ждать от месяца всем знакам зодиака и какие дни августа станут особенно удачными, а какие потребуют осторожности, советы астропсихолога — в материале РИА Новости.

Астрологические события августа 2026: общий обзор

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Август становится одним из самых важных месяцев 2026 года. Если июль был временем смены энергии и новых правил игры, то август показывает, что именно эти перемены означают лично для каждого человека. История постепенно подходит к своей кульминации, потому что наступает коридор затмений — это период, который всегда связан с судьбоносными поворотами, важными решениями и завершением целых жизненных глав.

"Коридоры затмений происходят в среднем два раза в год и словно делят год на две большие части. Первую половину мы проживаем по одному сценарию, вторую — по другому. Конечно, жизнь не переключается как свет по щелчку выключателя. Новый этап всегда вырастает из предыдущего, а события прошлого становятся фундаментом будущего", — поясняет астропсихолог и психолог Варвара Петрова.

Помимо затмений, на характер месяца влияют смена знака Венерой и Марсом, переход Меркурия в Лев и одна из самых мощных оппозиций года — Юпитера и Плутона.

Влияние августа 2026 на знаки зодиака

Положение планет и коридор затмений в августе по-своему отразится на представителях каждой стихии.

Знаки стихии Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

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Для огненных знаков август проходит под девизом активности и заметности. Соединение Солнца с Юпитером в начале месяца усиливает уверенность в себе, а переход Меркурия в Лев добавляет смелости говорить о своих желаниях открыто. Это время, когда инициатива обязательно найдет отклик, но только если ею воспользоваться.

Знаки стихии Земля (Телец, Дева, Козерог)

Земным знакам август предлагает не расслабляться, а собраться с силами. Марс в Раке и переход Солнца в Деву в конце месяца требуют внутренней дисциплины и умения отделять реальные цели от навязанных ожиданий. Итог месяца напрямую зависит от того, насколько последовательно земные знаки будут двигаться к своим задачам.

Знаки стихии Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

© Shutterstock/FOTODOM / MilanMarkovic78 Пара готовится к переезду © Shutterstock/FOTODOM / MilanMarkovic78 Пара готовится к переезду

Для воздушных знаков август связан с вопросами партнерства и денег — Венера весь месяц находится в родных для нее Весах, что откроет новые возможности и подарит удачный этап. Это время договоренностей, честных разговоров и пересмотра отношения к финансам. Воздушные знаки особенно чувствительны к аспекту Венеры и Нептуна, поэтому важно не терять связь с реальностью.

Знаки стихии Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Водным знакам месяц принесет обостренную чувствительность: Марс входит в Рак, знак безусловной любви, и смещает фокус с постоянного преодоления себя на искренний внутренний отклик. Коридор затмений для водных знаков особенно ощутим — многое из происходящего в конце августа окажется вне их прямого контроля, и это станет главным уроком месяца.

Ключевые астрологические события августа 2026 года

Астрологическая картина на август строится вокруг нескольких крупных событий: двух затмений, смены знаков Венерой, Марсом и Солнцем, а также мощной оппозиции Юпитера и Плутона.

Новолуние

Новолуние 12 августа станет одной из самых важных точек года, потому что именно оно открывает коридор затмений, — это солнечное затмение.

Особенность этого новолуния заключается в том, что оно пройдет в соединении с Юпитером, планетой удачи, успеха, роста и масштабирования. Юпитер всегда стремится расширить все, к чему прикасается, поэтому затмение будет усиливать не только события, но и желания, амбиции, цели и стремление человека выйти на совершенно новый уровень жизни.

"Многие почувствуют сильное желание изменить свою жизнь, вырасти в доходах, сменить работу, открыть собственный проект, заявить о себе, начать учиться чему-то новому или наконец позволить себе ту жизнь, о которой раньше было страшно даже мечтать. Из-за этого коридор затмений станет временем проверки: действительно ли вы готовы к тому будущему, о котором просите?" — комментирует Варвара Петрова.

Полнолуние

Если солнечное затмение 12 августа задает направление будущих событий, то лунное затмение 28 августа становится кульминацией всего коридора затмений. Именно в этот день многие процессы достигнут своей точки завершения, а вопросы, которые оставались подвешенными последние месяцы, начнут получать окончательные ответы. Это полнолуние становится моментом, когда невозможно обманывать себя, закрывать глаза на очевидное или делать вид, что ничего не происходит.

"Особенность этого полнолуния заключается в его связи с Ураном, планетой революции, свободы, неожиданных событий и неизбежных перемен. Уран не спрашивает, готовы ли мы к изменениям, — он просто показывает, что старые конструкции больше не работают и пришло время строить что-то новое", — отмечает астропсихолог.

Поэтому конец августа может принести неожиданные повороты, резкие решения, внезапные новости, которые заставят посмотреть на свою жизнь совершенно по-другому. Для кого-то это будет долгожданное освобождение от того, что давно ограничивало, для кого-то — осознание, что пришло время менять работу, отношения, образ жизни или отношение к самому себе, а кто-то вдруг поймет, что полгода шел совсем не туда, куда хотел идти изначально. Старое будет уходить быстрее обычного, а новое входить в жизнь неожиданнее, чем хотелось бы.

Коридор затмений

"В 2026 году коридор затмений пройдет с 12 по 28 августа. Это означает, что многие события, начавшиеся еще в феврале, наконец получат свое логическое продолжение или завершение. То, что долго оставалось непонятным, постепенно станет очевидным. Конфликты найдут развязку, затянувшиеся вопросы получат ответы, а ситуации, которые месяцами висели в воздухе, потребуют окончательного решения", — говорит Варвара Петрова.

Переход Солнца в знак Девы

© Shutterstock/FOTODOM / Dejan Lazarevic Девушка медитирует на закате © Shutterstock/FOTODOM / Dejan Lazarevic Девушка медитирует на закате

23 августа Солнце покинет знак Льва и перейдет в Деву, сместив коллективный акцент с ярких заявлений о себе на практичность, порядок и внимание к деталям. Для большинства знаков это ощущается как переход от эмоциональной кульминации месяца к более спокойной и структурированной энергии — самое время подводить итоги коридора затмений и наводить порядок в делах.

Влияние Венеры

Венера, планета отношений и денег, весь месяц находится в своем родном знаке Весов. Так август становится важным временем для всех вопросов, связанных с партнерством. Это месяц, когда полезно не копить недовольство и не строить догадки, а нужно научиться слышать друг друга, разговаривать честно, искать компромиссы и договариваться.

"То же касается финансов. Это не гонка за миллионами, намного важнее задать себе более глубокий вопрос: а зачем мне вообще нужны деньги? Чем честнее человек отвечает себе на этот вопрос, тем проще ему становится зарабатывать", — дополняет Варвара Петрова.

Влияние Марса

Марс, планета действий, в августе переходит в знак Рака, знак безусловной любви. "Теперь успех приходит не через постоянное преодоление себя и жизнь в режиме "надо", а через искренний внутренний отклик. Август показывает, насколько важно научиться отличать свои настоящие желания от навязанных целей. Если какое-то решение вызывает вдохновение, скорее всего, именно туда сейчас и стоит двигаться. Если же приходится ежедневно заставлять себя и вести бесконечную войну с собственными чувствами, возможно, пришло время пересмотреть выбранное направление", — поясняет астропсихолог.

Аспекты Юпитера и Сатурна

С середины июля до середины августа формируется один из самых мощных мировых аспектов 2026 года — оппозиция Юпитера и Плутона. Это событие в первую очередь относится не к судьбе отдельных людей, а к глобальным процессам, которые разворачиваются в экономике, политике, обществе и международных отношениях.

Юпитер отвечает за идеологию, законы, мировоззрение, общественные ценности, крупные финансовые потоки, элиты и стремление к развитию. Плутон управляет властью, ресурсами, кризисами, глобальными трансформациями, теневыми механизмами управления и процессами, которые невозможно остановить. Когда эти две планеты оказываются в оппозиции, возникает напряжение между старым и новым миропорядком, между желанием сохранить влияние и необходимостью глубоких перемен.

"Оппозиция Юпитера и Плутона считается одним из самых энергетически насыщенных аспектов в астрологии. Она символизирует бескомпромиссную борьбу между стремлением к расширению, успеху и авторитету и глубинными трансформациями, разрушением устаревших структур и коллективными процессами, которые невозможно контролировать привычными методами. На мировом уровне это может проявляться через финансовые потрясения, борьбу за ресурсы, изменения в экономической политике, громкие политические конфликты, идеологические противостояния и усиление борьбы за влияние между различными центрами силы. В такие периоды становится особенно заметно столкновение интересов отдельных лидеров, корпораций, государств и общественных движений", — говорит Варвара Петрова.

Аспекты Луны

Помимо затмений 12 и 28 августа, отдельного внимания заслуживает период с 11 по 19 августа, когда Меркурий соединяется с Юпитером, — время интеллектуальных озарений, когда идеи и решения приходят словно из ниоткуда. В такие дни особенно благоприятно общаться, договариваться и записывать любые внезапные мысли — позже они могут оказаться неожиданно ценными.

Благоприятные и неблагоприятные периоды августа 2026

Август нельзя назвать ровным месяцем: удачные окна для новых начинаний соседствуют с периодами, когда лучше сохранять осторожность.

Благоприятные дни для важных дел

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С 1 по 12 августа Солнце соединяется с Юпитером — один из самых вдохновляющих аспектов месяца, который повышает уверенность в себе и желание расти. В эти дни хорошо ставить амбициозные цели, строить долгосрочные планы, заниматься обучением, публичными выступлениями и продвижением своих проектов.

Второй удачный отрезок — с 11 по 19 августа, когда произойдет соединение Меркурия с Юпитером. "Это время полета мысли, озарений и новых возможностей. Многие идеи будут приходить буквально из ниоткуда. Вдруг становится понятно, как решить проблему, как заработать больше, как изменить свою жизнь или куда двигаться дальше. Поэтому все мысли, инсайты, планы и даже случайные идеи в этот период желательно записывать. Очень благоприятно общаться, обучаться, проводить переговоры, знакомиться с новыми людьми и искать нестандартные решения старых задач", — комментирует Варвара Петрова.

Напряженные дни

Почти весь месяц, с 7 по 26 августа, Венера образует напряженный аспект с Нептуном. Это один из самых романтичных и одновременно самых обманчивых аспектов. В этот период важно помнить простое правило: мечтать можно, терять связь с реальностью — нежелательно.

"Если полностью уйти в фантазии, существует риск увидеть то, чего на самом деле нет, принять желаемое за действительное или строить планы исключительно на эмоциях. Особенно внимательно стоит относиться к финансовым обещаниям, громким предложениям и людям, которые кажутся слишком идеальными. Но у этого аспекта есть и удивительная сторона. Если сохранять здравый смысл и при этом позволять себе мечтать, Венера и Нептун способны создавать по-настоящему волшебные совпадения. Это время визуализации, творчества, вдохновения, любви, красоты и исполнения желаний через искреннюю веру в лучшее", — поясняет астропсихолог.

Дни повышенной импульсивности

Пик эмоциональной непредсказуемости приходится на дни двух затмений — 12 и 28 августа. В новолуние 12 августа желания и амбиции ощущаются настолько остро, что легко принять решение исключительно на эмоциях, а полнолуние 28 августа под влиянием Урана способно принести резкие, почти внезапные повороты.

Как планировать дела по неделям

Первую неделю августа стоит посвятить постановке целей и амбициозным планам — этому способствует соединение Солнца и Юпитера. Вторая неделя, особенно 11-19 августа, хороша для переговоров, обучения и новых идей благодаря соединению Меркурия с Юпитером. Третья неделя с открытием коридора затмений требует гибкости и готовности к переменам, а последняя неделя — время подведения итогов, наведения порядка и адаптации к тому новому, что покажет полнолуние 28 августа.

"В августе стоит начать: работу над собственными установками и страхами, планирование второй половины года, давно откладываемые разговоры и творческие проекты — месяц благоприятен для всего, что связано с самовыражением. А вот поспешные решения на эмоциях, особенно в вопросах любви и денег, лучше отложить хотя бы до следующего дня: в период напряженного аспекта Венеры и Нептуна многое выглядит убедительнее, чем есть на самом деле. Главное, чего стоит избегать в августе, — это откладывать собственную жизнь на потом: месяц слишком настойчиво показывает, куда на самом деле хочется двигаться, чтобы игнорировать эти подсказки", — дополняет Варвара Петрова.

Гороскоп на август 2026 для каждого знака зодиака

© Shutterstock/FOTODOM / sarayut_sy Знаки зодиака © Shutterstock/FOTODOM / sarayut_sy Знаки зодиака

Краткий прогноз для каждого знака от астропсихолога Варвары Петровой.

Овен: прогноз на август 2026

Овны, август обещает быть ярким, насыщенным и очень заметным месяцем. Это тот период, когда ваши идеи, слова и инициативы способны найти отклик у окружающих. Вас будут слышать, замечать и воспринимать всерьез. Но если сидеть и ждать, пока жизнь сама принесет нужные возможности, то можно так и остаться в режиме ожидания. Август требует активности, смелости и готовности проявляться.

Карьера и финансы

В работе сейчас важно заявлять о своих идеях и не оставаться в тени более громких коллег. Деньги будут приходить через активность, поэтому чем больше вы проявляетесь, тем выше шансы увеличить доход.

Любовь и отношения

В личной жизни не бойтесь первыми говорить о своих чувствах и желаниях, так как искренность поможет вывести отношения на новый уровень.

Телец: прогноз на август 2026

Тельцы, август нельзя назвать месяцем расслабления. Он потребует собранности, ответственности и внутренней дисциплины. Сейчас особенно важно не плыть по течению и не надеяться, что все сложится само собой. Чем яснее вы понимаете свои цели и чем активнее двигаетесь к своим желаниям, тем благоприятнее будут результаты. Август показывает простую истину: судьба помогает тем, кто помогает себе сам.

Карьера и финансы

В работе благоприятно брать на себя больше ответственности, если вы понимаете, ради чего это делаете. Финансовые результаты месяца будут напрямую зависеть от ваших решений и готовности действовать.

Любовь и отношения

В личной жизни важно не ждать инициативы от партнера, а открыто говорить о том, чего вы хотите от отношений.

Близнецы: прогноз на август 2026

Для Близнецов август словно разделен на две разные части. Первая половина месяца требует активности, решительности и быстрых действий — важно не упускать возможности и делать шаги навстречу будущему. Но ближе ко второй половине месяца ситуация изменится: уже не нужно будет пытаться контролировать каждую мелочь, наоборот, полезно довериться происходящему и позволить событиям развиваться своим путем.

Карьера и финансы

На работе важно успеть реализовать самые смелые идеи в первой половине месяца, а затем наблюдать за результатами своих действий. В вопросах денег август учит вас доверять жизни и быть готовым получать финансовую поддержку от любимых людей.

Любовь и отношения

В личной жизни позвольте себе расслабиться и получать удовольствие от общения с близкими людьми.

Рак: прогноз на август 2026

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Для Раков первая половина августа может создавать ощущение, будто жизнь живет по собственному сценарию. Некоторые события будут происходить без вашего участия, а обстоятельства станут складываться неожиданным образом. Вторая половина месяца окажется другой: мир словно передаст управление обратно вам в руки. Появится возможность действовать, решаться, предпринимать важные шаги и буквально хватать удачу за хвост. Главное — это не упустить момент.

Карьера и финансы

Работа во второй половине месяца способна принести очень интересные перспективы, если вы не побоитесь взять инициативу в свои руки. Денежные возможности могут появиться неожиданно, поэтому будьте готовы вовремя ими воспользоваться.

Любовь и отношения

В личной жизни не позволяйте другим людям решать за вас, что сделает вас счастливыми.

Лев: прогноз на август 2026

Для Львов август становится самым важным месяцем этого года. Сейчас начинается новый жизненный этап, который способен изменить многое. Для кого-то это будут перемены в работе, для кого-то — в отношениях, для других — в целях. Но все Львы почувствуют, что старая глава постепенно подходит к завершению — это время глобальной перестройки. В конечном итоге жизнь приведет вас именно туда, где вы должны оказаться.

Карьера и финансы

В работе сейчас полезно ставить перед собой самые амбициозные цели и смело идти к ним. Финансовая сфера поддерживает любые проекты, направленные на рост, развитие и самореализацию.

Любовь и отношения

В личной жизни позвольте себе быть счастливыми и перестаньте соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

Дева: прогноз на август 2026

© Shutterstock/FOTODOM / Look Studio Девушка в солнцезащитных очках на улице © Shutterstock/FOTODOM / Look Studio Девушка в солнцезащитных очках на улице

Девы, август напоминает затишье перед бурей. Внешне может показаться, что ничего особенного не происходит, но за кулисами уже формируются события, которые начнут активно разворачиваться совсем скоро. Поэтому сейчас важно не торопить жизнь, намного полезнее наблюдать, анализировать и прислушиваться к интуиции. То, что сейчас кажется случайностью, в сентябре может оказаться началом очень важных перемен.

Карьера и финансы

На работе август больше подходит для подготовки, планирования и завершения текущих задач, чем для резких перемен. В финансовых вопросах полезно подумать о своих целях на ближайшие несколько месяцев.

Любовь и отношения

В личной жизни не пытайтесь получить ответы на все вопросы прямо сейчас, так как некоторым чувствам тоже нужно время, чтобы раскрыться.

Весы: прогноз на август 2026

Весы, август становится месяцем возможностей, удачи и перспектив. Но успех в этот период приходит не случайно, а как награда за последовательность и понимание собственных целей. Сейчас важно определить, чего именно вы хотите достичь до конца года, и двигаться в выбранном направлении без лишних сомнений. Август поддерживает тех, кто видит свою цель и уверенно идет к ней шаг за шагом.

Карьера и финансы

В работе не бойтесь брать на себя роль лидера и предлагать свои идеи окружающим. Финансовый рост окажется возможным, если вы будете принимать решения не на эмоциях, а исходя из своих долгосрочных целей.

Любовь и отношения

В личной жизни этот месяц помогает укрепить отношения и встретить людей, которые смогут сыграть важную роль в вашем будущем.

Скорпион: прогноз на август 2026

Скорпионы, август может оказаться одним из самых напряженных месяцев этого года. Судьба будет периодически проверять вас на прочность, терпение и умение сохранять спокойствие. Некоторые события окажутся вне вашего контроля, и именно здесь будет скрываться главный урок месяца: не все нужно решать силой воли. Иногда полезнее сделать шаг назад, расслабиться и внимательно посмотреть на происходящее вокруг.

Карьера и финансы

Благодаря работе вы сможете увидеть, насколько верно движетесь к своим целям. Деньги могут прийти через новые возможности, которые сначала покажутся вам слишком сложными или неожиданными.

Любовь и отношения

В личной жизни важно отказаться от желания все контролировать и позволить отношениям развиваться естественным образом.

Стрелец: прогноз на август 2026

Для Стрельцов август дает возможность подготовиться к очень насыщенному сентябрю. На горизонте начинают появляться новые события, идеи и перспективы, которые совсем скоро потребуют вашего внимания, поэтому этот месяц стоит использовать максимально разумно. Пользуйтесь тем, что уже есть в вашей жизни, укрепляйте свои позиции и не забывайте получать удовольствие от происходящего.

Карьера и финансы

В работе август станет прекрасным временем для подготовки новых проектов и обучения новым навыкам. Финансовая сфера обещает быть стабильной, если вы будете разумно распоряжаться своими ресурсами.

Любовь и отношения

В личной жизни сейчас особенно важно наслаждаться моментом и не пытаться торопить события.

Козерог: прогноз на август 2026

Для Козерогов первая половина августа требует внимательности и наблюдательности. Сейчас не время для поспешных решений: лучше изучать обстановку, замечать детали и накапливать внутренние ресурсы. Вторая половина месяца начнет постепенно показывать истинное направление движения. Именно тогда станет ясно, ради чего вы набирались сил и почему некоторые события происходили именно так.

Карьера и финансы

В работе не спешите принимать судьбоносные решения, ведь интересные события произойдут ближе к концу месяца. В финансовых вопросах август советует позволить купить себе то, что вы давно хотели.

Любовь и отношения

В личной жизни позвольте себе стать мягче и чаще говорить близким людям о своих чувствах и переживаниях.

Водолей: прогноз на август 2026

Водолеи, начинается по-настоящему судьбоносный период. Август открывает двери к реализации давних желаний и событиям, которые могут изменить многое в вашей жизни. Некоторые происходящие вещи будут казаться почти волшебными, но важно помнить: чудеса работают лучше всего, когда человек готов идти им навстречу. Слушайте себя и двигайтесь туда, где чувствуете вдохновение и внутренний отклик.

Карьера и финансы

В работе ваши идеи способны найти поддержку у окружающих, поэтому не стоит держать их только при себе. Финансовые возможности месяца могут оказаться гораздо масштабнее, чем вы предполагаете, если позволите себе мечтать немного смелее.

Любовь и отношения

В личной жизни не бойтесь открывать свое сердце новым чувствам и говорить о том, что для вас действительно важно.

Рыбы: прогноз на август 2026

Рыбы, август не оставляет времени на бесконечные размышления, ведь сейчас наступает период действий. Именно от ваших решений и поступков будет во многом зависеть, каким окажется сентябрь. Главным ориентиром станет интуиция: слушайте сердце, доверяйте своим ощущениям и двигайтесь туда, где чувствуете жизнь. Август показывает, что один смелый шаг способен изменить гораздо больше, чем месяцы ожидания.

Карьера и финансы

Работа потребует находчивости и умения быстро принимать важные решения. В финансовой сфере благоприятно проявлять инициативу, ведь именно ваши действия сейчас способны стать началом очень приятных перемен.

Любовь и отношения

В личной жизни пришло время честно ответить себе на вопрос, чего вы хотите от отношений и готовы ли сделать серьезный шаг.

Рекомендации астролога на август 2026

Общие советы на август от Варвары Петровой:

Не сопротивляйтесь переменам. Август не тот месяц, когда получится отсидеться в стороне и сделать вид, что ничего не происходит. Коридор затмений будет постепенно показывать, что в вашей жизни уже завершило свой срок службы и что пора оставить в прошлом. Чем сильнее попытка удержать старое, тем болезненнее могут ощущаться перемены. Слушайте сердце чаще, чем голову. Многие решения будут приходить не через логику и расчеты, а через внутреннее ощущение правильности. Если приходится ежедневно заставлять себя, ломать через колено и жить исключительно через слово "надо", возможно, это не ваш путь. Август предлагает проверить, насколько ваши действия действительно соответствуют вашим желаниям. Не принимайте судьбоносные события за случайность. В августе крайне важно внимательно наблюдать за происходящим. Встречи, разговоры, предложения, конфликты, внезапные изменения планов — все это может оказаться частью гораздо более крупного процесса. Коридоры затмений — это не волшебство, они просто показывают закономерности, которые человек долго не замечал. Определитесь, чего вы хотите до конца года. Август будет постоянно возвращать к вопросу целей. Для чего вы зарабатываете деньги? Как хотите жить? Какие отношения хотите строить? Каким хотите видеть себя в декабре? Чем честнее будут ответы сейчас, тем проще станет двигаться дальше. Учитесь слышать себя настоящего. Весь август словно создан для встречи с собой. Не с ролью хорошего сотрудника, заботливого родителя, правильного партнера или успешного человека, а с собой настоящим. С тем человеком, который знает свои желания, чувствует свои потребности и понимает, куда хочет идти дальше. Чем лучше вы услышите себя сейчас, тем легче будет поймать новую волну перемен, которая уже начинает набирать силу.