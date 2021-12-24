Кого повысят, кто влюбится: гороскоп-2024 для знаков зодиака по месяцам

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Знаки зодиака по месяцам и числам представляют собой зодиакальную систему, на которой строятся гороскопы . Таблица знаков зодиака по дням рождения, их планеты-покровители, календарь благоприятных месяцев и дат для каждого знака по порядку в 2024 году, — в материале РИА Новости. Знаки зодиака по месяцам и числам представляют собой зодиакальную систему, на которой строятся. Таблица знаков зодиака по дням рождения, их планеты-покровители, календарь благоприятных месяцев и дат для каждого знака по порядку в 2024 году, — в материале РИА Новости.

Знаки зодиака

астрологии считается, что каждый человек относится к тому или иному знаку в соответствии с датой своего рождения. Эти данные используются для составления гороскопов. “Помимо ежемесячного лунного цикла — от новолуния до полнолуния, существуют периоды движения других небесных тел. Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Знаки зодиака — это 12 расположенных вдоль эклиптики (круга, по которому Солнце проходит видимый с Земли путь в течение года) созвездий. Всчитается, что каждый человек относится к тому или иному знаку в соответствии с датой своего рождения. Эти данные используются для составления гороскопов. “Помимо ежемесячного лунного цикла — от новолуния до полнолуния, существуют периоды движения других небесных тел. Марс Плутон — все они являются покровителями знаков зодиака. Попадая в определенный цикл, каждая планета оказывает влияние на свой знак”, — говорит астролог Анастасия Самусевич.

Что такое знак зодиака

Знак зодиака – это положение одной из 10 планет в гороскопе человека.

Астролог Полина Рыбакова поясняет, что классически знак зодиака определяется календарем. В астрологии считается, что особенности человека, его качества, склонности, таланты, сильные и слабые места определяет гороскоп: например, Венера показывает, как мы любим и что нам нравится, Марс — как действуем, работаем, что нас мотивирует; Меркурий — как думаем и воспринимаем информацию.

История возникновения знаков зодиака

© iStock.com / Crisfotolux Знаки зодиака © iStock.com / Crisfotolux Знаки зодиака

Знаки зодиака берут свое начало в древней астрологии, которая возникла около 3000 лет назад в Вавилоне. Эмма Райман, психолог, астролог, основатель Академии “Arcane” рассказывает, что древние астрологи делили небесный свод на 12 равных частей, каждая из которых соответствовала созвездию. Эти созвездия стали основой зодиакального круга, который используется и сегодня. Знаки зодиака основываются на движении Солнца по эклиптике и делятся на 12 частей, каждая из которых соответствует месяцу года.

“Знаки зодиака имеют свои качества не просто так, они сложились исторически, в древности их сопоставляли с явлениями природы. На самом деле, если отследить особенности каждого знака, то можно увидеть, как они соответствуют состоянию окружающего мира в момент его рождения,” — говорит Полина Рыбакова. Например, Овны (21 марта — 20 апреля): в это время просыпается природа, все начинает расцветать. Овен — самый лидерский знак, который привык вести всех за собой. А в период рождения Близнецов (22 мая — 21 июня) природа яркая, разнообразная, как и сами Близнецы. При рождении Дев (22 августа — 23 сентября) собирают урожай, и сами Девы во всем привыкли видеть результат своих действий. Это трудолюбивый знак, который делает все с пользой. Знак Козерога — самый холодный, рациональный и расчетливый, как суровая зима, когда Козероги праздную свои дни рождения.

Как узнать свой знак зодиака

Знак зодиака определяется по дате рождения. Каждый из них соответствует определенному периоду времени в году.

Знаки зодиака по месяцам и числам

Знак зодиака Даты рождения Овен 21 марта — 19 апреля Телец 20 апреля — 20 мая Близнецы 21 мая — 20 июня Рак 21 июня — 22 июля Лев 23 июля — 22 августа Дева 23 августа — 22 сентября Весы 23 сентября — 22 октября Скорпион 23 октября — 21 ноября Стрелец 22 ноября — 21 декабря Козерог 22 декабря — 19 января Водолей 20 января — 18 февраля Рыбы 19 февраля — 20 марта

Знаки зодиака по стихиям

Стихии, как и планеты-покровители, показывают устойчивые черты характера и темперамент отдельной группы знаков зодиака. Всего их четыре, к каждой относится по три созвездия:

Стихия Огня — Овен, Лев, Стрелец. Стихия Земли — Телец, Дева, Козерог. Стихия Воздуха — Близнецы, Весы, Водолей. Стихия Воды — Рак, Скорпион, Рыбы.

“Знаки стихии огня обладают большими управленческими способностями, любят внимание и во всем проявляют лидерство. Им не столько нужны деньги, сколько важна популярность и ощущение того, что они в центре внимания. Земные знаки наоборот очень любят выгоду, для них материальное — это источник сил и энергии. Водные знаки руководствуются эмоциями и чувствами, часто утопают в своих переживаниях. Воздушные считаются самыми общительными. Они не видят себя без общества и коммуникации, поэтому постоянно должны находиться в потоке информации”, — поясняет Полина Рыбакова.

Знак зодиака по солнечному календарю

Европейский астрологический круг начинается с Овна в марте и завершается Рыбами. Солнечный знак дает общую характеристику личности. Это тот знак, в котором было расположено Солнце в момент рождения человека. Люди с одним и тем же знаком по Солнцу могут быть абсолютно разными. При составлении натальной карты учитывают положение не только Солнца, но других планет в момент рождения человека.

Астролог Полина Рыбакова отмечает, что знаки можно разделить на:

кардинальные : Раки, Овны, Весы и Козероги. Именно эти знаки могут быстро принимать решения и идти на риски;

: Раки, Овны, Весы и Козероги. Именно эти знаки могут быстро принимать решения и идти на риски; фиксированные : Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи долго стоят на месте, планируют и подгадывают нужный момент. Им очень важно решиться на первый шаг и перейти к активным действиям, готовиться могут долго, но и не смогут остановиться, стоит только начать;

: Тельцы, Львы, Скорпионы, Водолеи долго стоят на месте, планируют и подгадывают нужный момент. Им очень важно решиться на первый шаг и перейти к активным действиям, готовиться могут долго, но и не смогут остановиться, стоит только начать; мутабельные: Стрельцы, Девы, Близнецы, Рыбы склонны к сомнениям, они что-то среднее между кардинальными и фиксированными и носят качества, и тех, и других.

Описание каждого знака зодиака

Характеристика каждого знака зодиака от астролога Полины Рыбаковой:

Овен (21 марта — 19 апреля): энергичный, инициативный, смелый, лидер по натуре. Импульсивен, упрям, нетерпелив.

Телец (20 апреля — 20 мая): практичный, надежный, трудолюбивый, любит комфорт и удовольствия. Тельцы часто упрямы, долго собираются с мыслями, могут погружаться в удовольствия, траты и праздность.

Близнецы (21 мая — 20 июня): любознательный, общительный, легкий на подъем, быстро учится. Поверхностный, непостоянный, болтливый, привлекает к себе сплетни и слухи.

Рак (21 июня — 22 июля): чувствительный, заботливый, интуитивный, преданный семье и дому. Обидчивый, капризный, склонен к перепадам настроения, зависит от обстановки вокруг, но из любого окружения может сделать удобное для себя.

Лев (23 июля — 22 августа): щедрый, творческий, харизматичный, любит быть в центре внимания. Эгоцентричен, властен, не любит критику.

Дева (23 августа — 22 сентября): аналитический, организованный, внимательный к деталям, стремится к совершенству. Чрезмерно критичен, требователен, склонен к беспокойству, причем по мелочам и пустякам.

Весы (23 сентября — 22 октября): дипломатичный, обаятельный, стремится к гармонии и справедливости. Нерешительный, зависим от мнения окружающих, избегает конфликтов. Знак, под которым рождаются лучшие политики.

Скорпион (23 октября — 21 ноября): страстный, проницательный, харизматичный, обладает сильной волей. Резкий, мстительный, скрытный, умеющий подобрать нужный момент. Знак детективов и сыщиков, способный видеть насквозь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря): оптимистичный, свободолюбивый, прямолинейный, исследователь, путешественник. Стрелец часто бестактен, склонен к преувеличениям, живет ради авантюр.

Козерог (22 декабря — 19 января): дисциплинированный, ответственный, амбициозный, настойчив в достижении целей. Сдержанный, пессимистичный, прежде всего к себе, недоверчивый.

Водолей (20 января — 18 февраля): оригинальный, независимый, гуманный, стремится к новаторству и свободе. Упрямый, эмоционально отстраненный, обладающий самыми странными, но креативными идеями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта): мечтательный, сочувствующий, творческий, живет в своем мире. Слишком доверчивый, непрактичный, склонен к иллюзиям, испытывающий иллюзии по поводу всего, что его окружает.

Благоприятные месяцы для знаков

© iStock.com / Blazenka Babic Астрологические карты © iStock.com / Blazenka Babic Астрологические карты

Эмма Райман поясняет, что в 2024 году астрологи выделяют следующие благоприятные месяцы для каждого знака:

Овен: май, июль.

Телец: июнь, август.

Близнецы: апрель, октябрь.

Рак: июль, ноябрь.

Лев: январь, сентябрь.

Дева: март, декабрь.

Весы: февраль, август.

Скорпион: июнь, декабрь.

Стрелец: январь, май.

Козерог: апрель, сентябрь.

Водолей: февраль, октябрь.

Рыбы: март, ноябрь.

Планеты-покровители

У каждого знака зодиака есть своя планета-покровитель, которая им управляет. Строго говоря, не все из них планеты с точки зрения современной науки, например, Луна — это спутник, Солнце — звезда. Однако в астрологии их называют так в силу традиции.

Считается, что планеты-покровители оказывают прямое влияние на характер и темперамент человека. Например, Марс символизирует силу воли, активность, храбрость, мужественность, а Венера — любовь, семью, гармонию и красоту.

По положению планеты-покровителя на небе составляют натальные карты, астрологические прогнозы.

Знаки зодиака Небесные тела — покровители Овен Марс Телец Венера Близнецы Меркурий Рак Луна Лев Солнце Дева Меркурий Весы Венера Скорпион Плутон Стрелец Юпитер Козерог Сатурн Водолей Уран Рыбы Нептун

Совместимость знаков зодиака

© iStock.com / vorDa Молодая пара © iStock.com / vorDa Молодая пара

Считается, что есть знаки зодиака, которые хорошо подходят друг другу в деловых, дружеских, романтических отношениях. Астролог Анастасия Самусевич так описывает лучшие варианты совместимости:

Овен + Лев — самая яркая пара;

Телец + Рак — лучший союз для семьи;

Близнецы + Скорпион — очень сильная эмоциональная связь;

Рак + Рыбы — самая романтичная пара;

Лев + Козерог — союз для высокого благополучия;

Дева + Скорпион — самые жгучие, но при этом стабильные отношения;

Весы + Водолей — союз для бесконечного творчества;

Скорпион + Козерог — лучший союз для бизнеса;

Стрелец + Близнецы — пара идущих приключений;

Козерог + Рак — противоположности притягиваются;

Водолей + Овен — вихрь эмоций и чувств;

Рыбы + Весы — любовь с первого взгляда.

Влияние знаков зодиака на личность

Считается, что всем людям, которые родились под одним знаком зодиака, будут характерны общие черты. Елена Чулюканова, астролог, астропсихолог, отмечает, что это не совсем так.

“Безусловно, на формирование характера человека влияют многие факторы:

Темперамент (главное не путать — мы рождаемся с определенным темпераментом, а характер нарабатываем в процессе жизни).

Генетика обоих родителей.

Среда, где он рос и воспитывался.

Но основа закладывается в дате рождения, а именно — в положении Солнца относительно созвездий в момент появления на свет”, — говорит эксперт.

Елена Чулюканова рассказала об общих характеристиках знаков зодиака.

Овен

Это огненный знак зодиака, известный своей неуемной энергией и стремлением к лидерству. Отличительная черта — способность быстро загораться новыми идеями и начинаниями, но также быстро остывать, если интерес пропадает. Овны по натуре первопроходцы. Их прямолинейность и агрессивность, подкрепленные неиссякаемой энергией, делают их отличными лидерами. Для них важно реализовать себя, получить признание и быть номером один во всем. Слава и признание для Овнов важнее материальных благ и комфорта. А за свои идеи и убеждения они готовы бороться до последнего.

Действующая на Овнов планета Марс влияет на импульсивность и стремление действовать, не раздумывая. Поэтому среди Овнов много хороших спортсменов, воинов и лидеров, способных вести за собой.

Телец

Телец обладает глубокой привязанностью к материальному миру. Для него важно чувство стабильности и безопасности, как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Тельцы известны своим практичным подходом: они редко делают что-либо без выгоды или пользы для себя. Это знак, который ценит комфорт, роскошь, красоту. Любит окружать себя красивыми вещами, наслаждаться изысканными блюдами.

В любви Телец — страстный и преданный партнер. Им управляет Венера, поэтому он ищет глубокие, теплые отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Семейные ценности для Тельца превыше всего, он с удовольствием создает крепкую семью и заботится о своих близких. Но Телец — собственник, поэтому может быть излишне ревнив.

Близнецы

Этот знак отличает повышенная любознательность, они всегда жаждут узнать "почему?". Но при этом достаточно поверхностны и не стремятся глубоко погружаться в одну тему.

Меркурий, покровитель Близнецов, наделил их непоседливостью. Их тянет к переменам, они легко адаптируются к новым ситуациям, с легкостью переключаются между задачами и не боятся пробовать себя в разных сферах. Близнецы, как губки впитывают информацию, и это делает их незаменимыми в сферах, связанных с коммуникациями, анализом данных и творчеством. Их нестандартное мышление и способность видеть картину в целом открывают множество путей для самореализации.

Рак

Раки — это знак, который славится своей заботой и душевностью. Для них семья и дом — главные ценности в жизни. Они стремятся сделать все, чтобы их близкие чувствовали себя комфортно. Раки прирожденные кулинары, любят готовить вкусную и здоровую пищу, с удовольствием накрывают красивые столы, создают теплую и душевную атмосферу. Раки очень ценят родственные связи и поддерживают тесный контакт со своими близкими. Их семьи часто многочисленны и объединяют несколько поколений.

Лев

Львы личности яркие, харизматичные и полные жизненной энергии. Им важно быть в центре внимания, получать восхищение и признание. Они любят блистать, как солнце, властвовать и управлять своим окружением. Эгоцентризм Льва это не просто черта характера, это его суть. Он энергичен, обладает лидерскими качествами и организаторскими способностями. Поэтому из них получаются отличные руководители, способные вдохновлять и вести за собой. Лев будет щедр к своему окружению только в том случае, если видит преданность и восхищение.

Дева

© iStock.com / Crisfotolux Знаки зодиака © iStock.com / Crisfotolux Знаки зодиака

Девы отличаются практичностью, умом и стремлением к идеальному порядку. Им важно, чтобы все было на своих местах, в полном соответствии с их четким планом. Внимательность к деталям помогает глубоко анализировать ситуации и находить корень любой проблемы.

Девам важно приносить пользу обществу и делать мир лучше, поэтому их часто можно встретить в таких сферах, как медицина, благотворительность, защита животных.

Планета Меркурий наделяет Деву природным талантом к учебе и ведению бизнеса. В их руках все становится упорядоченным и работает эффективно.

Весы

Их девиз: "Равновесие во всем". Они стремятся найти баланс, превратить хаос в порядок. Их сильная сторона — мирное разрешение конфликтов. Поэтому из Весов получаются отличные медиаторы, мировые судьи и адвокаты. Их талант к дипломатии помогает разрешать споры и находить компромиссы.

Управляет Весами планета Венера, символизирующая красоту и любовь. Поэтому Весы хорошо разбираются в моде и искусстве.

Весы нуждаются в партнере, как в личной жизни, так и в работе. Вместе с подходящим человеком они способны на многое, но при этом ценят личное пространство.

Скорпионы

© iStock.com / scaliger Знаки зодиака © iStock.com / scaliger Знаки зодиака

Это знак, обладающий огромной энергией, которую дают Марс и Плутон. Она может быть как разрушительной, так и способной создавать что-то величественное. Люди этого знака обладают высокой интуицией, способны чувствовать издалека и опасности, и сулящие выгоду возможности.

Скорпионов часто можно встретить среди врачей, патологоанатомов, работников кладбищ, потому что их притягивает все, что связано с темой смерти и рождения.

Главная опасность для Скорпионов — нереализованная энергия. Если им не удается ее сбрасывать вовне, то она начинает разрушать их изнутри, вызывая различные болезни.

Стрелец

Стрельцы обладают невероятной энергией и целеустремленностью. Для них жизнь — это постоянное движение и приключения. Их влекут новые места, знакомства и впечатления, шумные вечеринки. Они способны добиваться высоких результатов: задумав что-то, четко ставят цели, с энтузиазмом берутся за дело и доводят начатое до конца. Стремятся к саморазвитию, интересуются философией и религией.

Юпитер, планета, управляющая этим знаком, олицетворяет счастье, богатство и удачу. Благодаря своей харизме и умению вдохновлять, Стрельцы часто становятся успешными преподавателями, юристами, а также бизнесменами.

Козерог

Сатурн, управляющий этим знаком, наделил Козерогов такими качествами, как дисциплинированность, честность, ответственность, старательность. Они очень ценят время и обладают высокой организованностью. Благодаря еще одному качеству — честолюбию — они способны создавать структуры любого масштаба: от небольших проектов до глобальных корпораций.

Обладают крепким здоровьем и выносливостью. С годами не стареют, а набираются опыта и мудрости, становясь еще более сильными и уверенными в себе.

Из Козерогов получаются идеальные секретари, администраторы, учителя: те профессии, где нужны высокая организованность и исполнительность.

Водолей

Управляет знаком Уран, который заставляет Водолеев стремиться к оригинальности. Им нравится все неординарное, поэтому они ищут новые способы заработка, экспериментируют с внешностью и желают отличаться от других хотя бы небольшой мелочью.

Водолеям присуща решительность, упрямство, эксцентричность. При этом они очень высоко ценят дружбу и умеют дружить, жертвовать своими интересами в пользу других.

Главная особенность Водолеев: могут управлять толпой, что позволяет им становиться лидерами.

В течение жизни могут несколько раз кардинально менять профессию в поисках себя. Очень часто выбирают необычные сферы деятельности. Например, астролога, изобретателя.

Рыбы

Планета Нептун, управляющая этим знаком, наделяет Рыб сильной интуицией. Они тонко чувствуют состояния других людей, умеют глубоко сопереживать. Из них получаются хорошие психологи, соцработники, врачи.

Рыб сложно назвать волевыми людьми. Им тяжело принимать решения, предпочитают плыть по течению и зависеть от обстоятельств.

Рыб часто можно встретить в творческой среде — они обладают хорошим воображением и музыкальным слухом.

Знаки зодиака и здоровье

Знаки зодиака играют важную роль в астрологии и могут оказывать влияние на личность, поведение и здоровье человека.

По словам Эммы Райман, каждый знак зодиака имеет свои уязвимые точки в отношении здоровья. Например:

Овен: склонность к головным болям и стрессу.

Телец: проблемы с горлом и шеей.

Близнецы: заболевания дыхательной системы.

Рак: склонность к заболеваниям желудка и пищеварительной системы.

Лев: проблемы с сердцем и спиной.

Дева: заболевания кишечника и нервной системы.

Весы: проблемы с почками и поясницей.

Скорпион: уязвимость половой системы и горла.

Стрелец: склонность к проблемам с бедрами и печенью.

Козерог: проблемы с костями и кожей.

Водолей: заболевания голеней и кровообращения.

Рыбы: склонность к заболеваниям стоп и иммунной системы.