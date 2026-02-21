Рейтинг@Mail.ru
16:11 21.02.2026
Весы — гороскоп на март 2026: переломный месяц, требующий осторожности
Весы — гороскоп на март 2026: переломный месяц, требующий осторожности
Точный гороскоп для Весов на март 2026 года. Что ждет Весы в любви, карьере и финансах. Астролог: "Напряженный период в отношениях и финансах. Не лучшее время принимать фатальные решения".
2026-02-21T16:11:00+03:00
2026-02-21T16:11:00+03:00
2026
Анна Ширяева
Анна Ширяева
Весы — гороскоп на март 2026: переломный месяц, требующий осторожности

Анна Ширяева
Приглашенный эксперт
Анна Ширяева
Астролог
МОСКВА — РИА Новости. Март 2026 года станет переломным месяцем для Весов, задав тренд на последующие два года. Что ждет Весы в любви и на работе, что поможет пережить период Ретроградного Меркурия, советы на месяц от астролога, — в материале РИА Новости.
В марте Весы могут испытать ограничения и потери, в первую очередь в сфере отношений, но также в карьере и здоровье. Но представителям этого знака зодиака принципиально важно избавляться от лишнего, четко следовать правилам и букве закона, чтобы принять нужные перемены в полной готовности.

Любовный гороскоп на март 2026 для Весов

Март 2026 года станет напряженным месяцем в личных отношениях Весов. В этом месяце будет очень трудно избегать конфликтов, разочарований и бестактности - несмотря на то, что Весы от рождения эстеты, очень ценят этикет, деликатность, красоту, в марте все эмоции будут излишне активны и даже агрессивны. Такая обстановка добавит стресса в будни представителей знака.
"Старайтесь не принимать категоричные и окончательные решения ни о создании нового союза, ни о расставании с партнером. Уже в апреле ситуация изменится, и то, что казалось критичным в марте, покажется преодолимым. Новые знакомства и отношения заводить точно не стоит - есть высокий риск попасть в абьюзивные сети или связаться с человеком, который окажется совсем не тем, за кого себя выдает", — предупреждает Анна Ширяева.
На фоне ретроградного Меркурия на горизонте могут возникнуть бывшие партнеры. Эксперт советует окончательно завершить прошлые отношения, а не впадать в иллюзию второго шанса. Важно отпустить то, что уже изжило себя.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Весов

Начало весны даст множество искушений потратиться на себя и свое удовольствие. Весам будет трудно контролировать расходы — будет трудно справиться с желанием купить что-то из отложенных товаров. Поэтому в марте крайне важно помнить о финансовой дисциплине и не поддаваться импульсивным порывам.
Анна Ширяева предупреждает: не вкладывайте крупные суммы денег в новые способы инвестирования. Если планируете финансовые операции, то только там, где прежде уже было выгодно для вас. Проверенные источники дохода и привычные схемы работы окажутся надежнее экспериментов.

Здоровье и самочувствие

В марте Весам следует проявить максимальную осторожность со здоровьем. Постарайтесь перенести все медицинские операции на другой период - высока вероятность ошибок в диагнозах и путаницы в анализах. Даже если врач поставит однозначный вердикт, астролог рекомендует не полениться сходить к другому специалисту и перепроверить результат. Если все же есть необходимость поправить здоровье, обращайтесь к специалистам, которые вам уже помогали и с которыми у вас был благоприятный опыт взаимодействия. Новые клиники и незнакомые врачи в этот период могут подвести.
В зоне риска для Весов - простудные заболевания и все, что передается воздушно-капельным путем. Укрепляйте иммунитет, одевайтесь по погоде и старайтесь избегать скопления людей.

Гороскоп для женщины-Весы на март 2026

В марте женщины-Весы захотят преображения, новых платьев, комплиментов и внимания, но все это представительниц воздушного знака ожидает в другом месяце. Покупки, сделанные в начале весны, скорее всего, не порадуют — вещи окажутся не того оттенка, размера или качества. Партнер в отношениях не сумеет соответствовать вашим ожиданиям и будет либо неуклюжим, либо напористым не там, где надо.
"Избегайте активных вмешательств во внешность и тело: никаких пластических операций, агрессивных косметологических процедур, кардинальной смены имиджа. Ограничьтесь бережным уходом и питанием кожи. Эксперименты с образом и прической также отложите на потом", — отмечает астролог.
Благоприятно будет вернуться к мастеру, к которому уже когда-то благополучно обращались.

Гороскоп для мужчины-Весы на март 2026

В марте мужчинам-Весам необходимо проявить твердость в отстаивании своих интересов. Вы можете ощутить давление и агрессию со стороны партнеров, коллег или конкурентов, поэтому четкое понимание личных границ, внутренняя сила и уверенность сыграют вам на руку в этот непростой период.
"Не думайте, что привычная для Весов стратегия компромисса приведет к успеху. Напротив — сейчас необходимо думать о своих интересах и реализации личных задач. Уступчивость могут принять за слабость, а вашей дипломатичностью воспользуются в корыстных целях", — комментирует астролог.
В работе мужчинам-Весам важно не брать на себя чужие обязательства и не подписывать невыгодные контракты под давлением. Если чувствуете, что вас торопят с решением — это повод насторожиться и отложить вопрос. После 21 марта, когда завершится ретроградная петля Меркурия, ситуация прояснится
Благоприятные и неблагоприятные дни Весов в марте

Благоприятные дни для Весов в марте 2026 года

15.03, 16.03, 23.03, 24.03, 28.03, 29.03

Неблагоприятные дни для Весов в марте 2026 года

03.03, 04.03, 19.03, 20.03

 
