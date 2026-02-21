Рейтинг@Mail.ru
Рак: гороскоп на март 2026 года для мужчин и женщин
16:11 21.02.2026
Гороскоп для Раков на март 2026: время озарений и возвращение к прошлому
Рак: гороскоп на март 2026 года для мужчин и женщин
Гороскоп для Раков на март 2026: время озарений и возвращение к прошлому
Точный гороскоп для Раков на март 2026 года. Что ждет Раков в любви, карьере и финансах. Астролог: "Затмения открывают новые возможности, но Меркурий требует осторожности".
2026
Анна Ширяева
астрология, гороскоп, знаки зодиака
Астрология, гороскоп, знаки зодиака
Гороскоп для Раков на март 2026: время озарений и возвращение к прошлому

Гороскоп для Раков на март
Гороскоп для Раков на март - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Getty Images / Tetra Images
Гороскоп для Раков на март. Архивное фото
Анна Ширяева
Приглашенный эксперт
Анна Ширяева
Астролог
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Март 2026 года для Раков станет месяцем неоднозначным, но в целом благоприятным. Что ожидает представителей водного знака в начале весны, любовный и финансовый гороскоп от астролога, благоприятные дни в марте, — в материале РИА Новости.
"Раки гораздо легче других знаков зодиака переживут астрособытия марта. Затмение 3 марта откроет хорошие возможности для реализации задач, правда, при условии, что речь идет не о новых начинаниях, а о проверенных опытом проектах. Ретроградный Меркурий, который продлится до 21 марта, создаст некоторую путаницу, но именно для Раков даст шанс вернуться к важным коммуникациям и проектам, совершить поездки в любимые места и получить озарения по вопросам, которые давно не дают покоя", — отмечает астролог Анна Ширяева.

Любовный гороскоп на март 2026 для Раков

Личная жизнь в марте потребует от Раков выйти из зоны комфорта, чтобы расставить все точки над "i". Начинается непростой период, который потребует собранности в решении вопросов чувств, может появиться ощущение, что партнер давит на вас требует слишком многого и сразу. Это тяжело для Раков и может ранить их — люди, рожденные под этим знаком не выносят давления и чрезмерного контроля.
Молода пара
Молода пара во время ссоры - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Depositphotos.com / fizkes
Молода пара. Архивное фото
Новые знакомства в марте не принесут ожидаемых результатов. На фоне ретроградного Меркурия, который завершится только 21 числа, романтические встречи могут оказаться бесполезными — люди будут показывать себя не теми, кто они есть на самом деле.
"Не рекомендую Ракам заключать брак или делать предложение руки и сердца в марте. Все обстоятельства еще изменятся, и есть вероятность, что вы захотите перенести обязательства на более поздний срок. Лучше посвятить время укреплению существующих связей, работе над эмоциональным интеллектом и созданию чувства безопасности в паре", — отмечает Анна Ширяева.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Раков

В финансовой сфере общая благоприятная ситуация сохраняется, но с нюансами. Все дело в Ретроградном Меркурии, который продлится первые три недели месяца, не даст роста в новых начинаниях и финансовых делах. Зато это время станет благоприятным для возвращения к прошлым источникам дохода, пересмотра условий действующих контрактов и повторных договоренностей по существующим документам.
"Будьте особенно внимательны с цифрами, сметами и расчетами — очень большой риск путаницы, ошибок и просчетов", — предупреждает астролог.
Благоприятные аспекты планет поддержат Раков, профессия которых связана с заботой о других: медицина, образование, психология и социальная сфера.

Здоровье и самочувствие

Начало весны — отличная возможность привести здоровье в порядок. Март подходит для реабилитации после травм или операций, добавления физической активности в повседневную жизнь. Увеличьте количество шагов, распишите курс кинезиотерапии для общего укрепления тела, запишитесь на массаж. Астролог рекомендует уделить внимание водным процедурам: гидромассаж, плавание, сауна, душ Шарко — они окажутся наиболее приятными и эффективными для представителей водного знака.
Женщина во время массажа
Женщина во время массажа - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина во время массажа. Архивное фото
"В зоне риска — хронические заболевания почек, аллергические реакции и кожные высыпания. Следите за работой желудочно-кишечного тракта, не перегружайте организм тяжелой пищей в период нестабильного эмоционального фона", — комментирует эксперт.

Гороскоп для женщины-Рак на март 2026

Март для женщин-Раков станет эмоционально напряженным месяцем, который оголит много нервных окончаний и чувствительных точек. С эмоциями не всегда будет просто справиться, а логика не поможет — ретроградный Меркурий путает карты, лишает ясности и понимания происходящего.
Женский праздник 8 марта пройдет под влиянием коридора затмений, который закроется только 3 числа. Его эхо особенно чувствительные представительницы знака могут ощущать до середины месяца. Астролог советует не погружаться в негативные эмоции, концентрироваться на ежедневных делах и ослабить перфекционизм. "Ошибки будут — особенно в мелочах — и у вас, и у близких. Ваша задача: понять, простить, пережить и двигаться дальше", — дополняет Анна Ширяева.

Гороскоп для мужчины-Рак на март 2026

Март для мужчин-Раков будет активным и вполне продуктивным, особенно если профессия связана с работой руками, спортом и творчеством. Неплохой период для начала ремонта или обустройства жилья, но эксперт предупреждает: не покупайте технику и гаджеты в период ретроградного Меркурия до 21 марта.
"Ждать карьерных взлетов не стоит, зато очень полезно напомнить о себе знакомым и коллегам, которые в перспективе могут сыграть роль в вашем продвижении", — комментирует астролог.
Благоприятные и неблагоприятные дни Раков в марте

Благоприятные дни для Раков в марте 2026 года

01.03, 08.03, 17.03, 18.03, 21.03, 22.03, 26.03, 27.03, 31.03

Неблагоприятные дни для Раков в марте 2026 года

03.03, 04.03, 06.03, 12.03, 13.03, 14.03, 20.03

Астрология и гороскопыАстрологиягороскопзнаки зодиака
 
 
