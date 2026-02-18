Гороскоп для Овна на март 2026 года: работа на перспективу

МОСКВА — РИА Новости. Первый весенний месяц готовит для Овнов немало сюрпризов, но также открывает и немало возможностей, в том числе — для долгосрочных проектов. Точный гороскоп для Овна на март 2026 года, что ждет представителей знака в финансовых вопросах, в карьере и любви — в материале РИА Новости.

Любовный гороскоп на март 2026 для Овна

Во всем, что касается чувств и личных отношений, март станет для Овнов одним из самых эмоционально насыщенных месяцев текущего 2026 года. Это период сильного притяжения, внезапно вспыхнувших чувств и важных проверок отношений на зрелость.

Первая половина марта пройдет по принципу “чувства сильнее логики”.

“До 20 марта Меркурий ретрограден в Рыбах, там же находится и Марс — управитель Овна. Все это ослабляет привычную для Овнов прямоту и добавляет эмоциональной глубины, сомнений, внутреннего диалога. Лунное затмение, которое произойдет 3 марта, может вскрыть неудобную правду. В этот период становится ясно, где в отношениях вы слишком много отдавали и даже жертвовали собой. Выяснять отношения в этот день не стоит — слишком уж обострены эмоции, — говорит астролог Юлия Рольник. — А вот с 6 марта Венера входит в Овен — и любовная энергия резко усиливается. Вы становитесь заметнее, привлекательнее, смелее в проявлении чувств. В этот период легко влюбиться, загореться новым человеком или вновь почувствовать страсть в существующих отношениях”.

По словам эксперта, риск конфликтов усиливается в период с 13 по 15 марта. В это время нередко совершаются важные признания, расставляются все точки над “i”, возрастает и вероятность разногласий из-за недосказанности, ревности или старых обид. Именно поэтому не стоит поддаваться первому порыву высказать партнеру всю правду в лицо, ведь последствия подобной искренности могут быть необратимыми.

Поворотный момент в любовной сфере наступает 20 марта, когда Меркурий становится прямым, а Солнце входит в Овен. С этого дня становится гораздо легче открыто говорить о своих желаниях и принимать решения, для некоторых Овнов открывается возможность начать новые отношения, для других — вывести уже существующие на новый уровень.

“Конец месяца — время зрелости и определенности, — добавляет астролог. — 25 марта Солнце соединяется с Сатурном — и нужно честно ответить на вопрос: готовы ли вы взять ответственность за отношения? 30 марта Венера переходит в Телец — чувства становятся спокойнее, глубже, устойчивее. Возрастает потребность в надежности, телесной близости, заботе и стабильности. Любовь перестает быть “рывком” и становится ценностью”.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Овна

Март учит Овна финансовой зрелости. Первая половина месяца располагает к осторожности и тщательному анализу, в этот период лучше не рисковать. Во второй половине месяца открывается возможность для уверенного старта и долгосрочных решений. В конечно счете наиболее перспективными оказываются те шаги, в которых Овны опираются не на эмоции, а на дисциплину и стратегию.

“Март 2026 года в финансовой сфере для Овнов — месяц переоценки стратегии, осторожных решений и подготовки к росту. Это не время быстрых денег и резких рывков, несмотря на желание действовать активно. До 20 марта финансовые процессы развиваются медленнее, чем хотелось бы, зато во второй половине месяца появляется ясность и понимание, куда действительно стоит вкладывать силы и ресурсы”, — добавляет Юлия Рольник.

Период до 20 марта обещает стать для представителей данного знака одним из наиболее чувствительных в финансовых вопросах. В это время лучше избегать решений, принятых “на эмоциях” (они могут оказаться очень невыгодными), тщательно перепроверять все ключевые аспекты (лучше не полагаться только на устные обещания). С 6 по 8 марта может усилиться тяга к ненужным и необоснованным тратам, но во внутреннем конфликте между “хочу сейчас” и “нужно думать на перспективу” должен победить трезвый расчет.

Осторожность не будет лишней и в последующие дни. Ранее “зависшие” финансовые перспективы постепенно станут продвигаться, но действовать импульсивно по-прежнему опасно. Ситуация начнет проясняться с 20 марта.

“В этот день Меркурий становится прямым, а Солнце входит в Овен, это хороший момент для переговоров о повышении дохода, запуска личных проектов, возвращения к ранее отложенным сделкам. Ключевая точка месяца — 25 марта, момент соединение Солнца с Сатурном. Это время серьезных финансовых решений, которые сулят устойчивый рост, — говорит астролог. — Конец месяца - это стабилизация и уверенность, когда акцент смещается с импульсивных трат на качество, надежность и сохранение ресурсов. Хорошее время для крупных, но обдуманных покупок, вложений в дом, комфорт, материальную базу, формирования финансовой подушки безопасности”.

Здоровье и самочувствие

Начало весны — прекрасное время задуматься о бережном отношении к своему телу, заботы о нервной системе. В марте Овнам не стоит всем вокруг доказывать свою силу: лучше сохранить ее для будущих проектов. Первую половину месяца акцент стоит сделать на отдых, а вот рост энергии ожидается во второй половине марта, что позволит постепенно вернуться в форму и заложить основу для активного сезона.

“До 20 марта Марс находится в Рыбах, что снижает привычный уровень физической выносливости и делает организм более чувствительным. Даже активные и спортивные Овны могут ощущать упадок сил без очевидной на то причины, перепады настроения, рассеянность, повышенную реакцию на стресс и недосып, — говорит Юлия Рольник. — Особенно остро тело может реагировать на перегрузки во время лунного затмения: не исключены обострения хронических недугов, проблемы с пищеварением и другие. Настойчиво требует март и пересмотра привычного режима дня. Недостаток сна, нерегулярное питание и чрезмерные физические нагрузки могут привести к снижению иммунитета”.

В первой половине месяца Овны могут заметить, что влияние эмоций на физическое состояние становится все очевиднее. Стресс и тревога, внутренние конфликты могут “аукнуться” головными болями, напряжением в мышцах и скачками давления. Одним из самых чувствительных дней может стать 15 марта: в эту дату особенно важно избегать перегрузок и конфликтов.

Постепенный рост энергии и жизненного тонуса начнется после 20 марта. Появится больше сил, вновь проснется желание двигаться и заниматься спортом. Но не стоит резко возвращаться к активному образу жизни: организму нужен плавный выход из режима восстановления.

“25 марта соединение Солнца с Сатурном подчеркивает необходимость дисциплины в вопросах здоровья. Это хороший момент для выработки устойчивого режима, возвращения к регулярным тренировкам без перегруза, работы с осанкой, костной системой, суставами”, — добавляет Юлия Рольник.

Гороскоп для женщины-Овна на март 2026

“Март 2026 года для женщин Овнов станет месяцем внутренней перестройки и смены роли. Это связано не только с внешними событиями, в этот период меняется ощущение себя, своей ценности и границ. Планеты в Рыбах в первой половине месяца делают Овнов более чувствительными, интуитивными и восприимчивыми к эмоциональному фону, а переход Солнца в Овен после 20 марта возвращает уверенность и желание действовать открыто”, — говорит Юлия Рольник.

Эмоциональное состояние Овнов до 20 марта может быть нестабильным: периоды вдохновения сменяются усталостью и стремлением к уединению. В такие моменты важно не требовать от себя прежнего темпа, позволить организму взять “паузу”. Для многих представительниц данного знака точкой осознания станет лунное затмение, когда может поменяться отношение к собственным ресурсам.

В вопросах отношений появится необходимость сделать выбор. Кто-то почувствует прилив романтики, а кому-то потребуется ясность и надежность. После 20 марта может появиться желание обновить образ и стиль, даже поменять свой социальный круг. Конец месяца помогает укрепить самооценку и веру в себя.

“На работе и в финансовых вопросах в первой половине месяца лучше избегать спешки и необдуманных решений, — отмечает эксперт. — Женщинам-Овнам важно прислушиваться к интуиции, но при этом проверять факты. 25 марта — сильный день для постановки долгосрочных целей и принятия зрелых решений, связанных с карьерой и личным ростом. В целом март помогает вернуть контакт с собой. Это месяц, когда мягкость и чувствительность становятся силой, а не слабостью”.

Гороскоп для мужчины-Овна на март 2026

Март учит мужчин-Овнов управлять своей силой, а не тратить её впустую. Это месяц внутренней настройки, переосмысления своей роли лидера и действующей стратегии, период подготовки к активному периоду. К концу месяца есть возможность выйти с четким пониманием целей и большей устойчивостью.

“Первая половина месяца требует гибкости, вторая — позволяет вернуть контроль и уверенность. До 20 марта может ощущаться внутреннее напряжение или усталость, даже если внешне всё выглядит стабильно. Марс в Рыбах снижает привычную боевую готовность и заставляет действовать не напрямую, а через анализ и интуицию. Это период, когда важно не игнорировать сигналы усталости, не действовать на автомате, — говорит Юлия Рольник. — В первой половине месяца мужчины-Овны могут быть более эмоционально восприимчивыми, чем обычно. Возможны сложности в коммуникации, непонимание, особенно в период 13–15 марта. Важно избегать резких слов и импульсивных решений”.

Терпение до 20 марта стоит проявить и в финансовых вопросах, ведь далеко не все будет продвигаться так быстро, как того хотелось бы. Зато в конце месяца появятся возможности для устойчивого роста. Ключевой датой для мужчин-Овнов, по словам астролога, станет 25 марта.

“Соединение Солнца с Сатурном требует зрелых решений и готовности брать ответственность за долгосрочный результат”, — добавляет эксперт.

Благоприятные и неблагоприятные дни Овнов в марте

Можно сказать, что март для Овнов будет состоять из двух периодов: первый продлится до 20 марта и станет временем осторожности и пересмотра решений, второй начнется после 20 марта и будет связан с ростом уверенности и возможностью действовать активнее.