Гороскоп для Львов на март 2026: всплеск энергии для начала новой жизни

Март 2026 года станет для Львов месяцем нарастающей энергии, желания действовать ярко и громко. Ключевой рубеж месяца — весеннее равноденствие 20 марта, когда планета-управитель знака Солнце переходит из Рыб в Овна, знак "родной" для вас стихии Огня. Что ожидает в любви и финансах, главные события месяца для женщин и мужчин-Львов, — в материале РИА Новости.

Любовный гороскоп на март 2026 для Львов

Март для Львов пройдет под знаком огненной экспрессии. Венера (планета чувств и ценностей) с 6 марта перейдет в знак Овна, что для рожденных под знака Льва создаст период повышенной страстности и жажды признания. Самым важным для вас станет необходимость находится в центре внимания, чувствовать восхищение партнера. Солнце в Рыбах до 20 марта также будет создавать эмоциональную дистанцию и смутные переживания в отношениях, но с переходом Солнца в Овен (20 марта) ваши чувства станут открытыми и крайне интенсивными.

"Это время горячности и желания доминировать. Главный совет: не превращайте свою яркость в давление на близких", — подчеркивает астролог Ольга Федорова.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Львов

По словам астролога, в денежной сфере сейчас эффективна стратегия "тихих шагов". Марс (планета действия) весь март идет по знаку Рыб, что делает вашу активность скрытой — сейчас лучше не афишировать планы и доходы. Сатурн в Овне требует железной дисциплины в долгосрочном планировании.

Критический период: 22 марта. Луна соединяется с Ураном в Тельце. Это классический аспект неожиданностей и непредсказуемости. Избегайте крупных трат и инвестиций под влиянием гордыни или обещаний "быстрых миллионов" — велик риск финансового просчета.

Здоровье и самочувствие

До 20 марта Львы могут ощущать упадок сил из-за "слабого" положения вашего управителя Солнца в Рыбах. С 20 марта витальность резко возрастет, однако обилие планет в огненной стихии может привести к перевозбуждению нервной системы. Поскольку Марс в Рыбах не дает прямого выхода агрессии, важно следить за психосоматикой: подавленные эмоции могут отозваться зажимами в теле.

Лучшие дни для восстановления ресурсов и ухода за собой — 27–28 марта, когда Луна проходит через ваш знак (Лев), возвращая вам ощущение внутреннего баланса.

Гороскоп для женщины-Лев на март 2026

В марте у женщин-Львов наступает время тотальной проявленности. Венера в Овне требует от вас выхода на авансцену: вы хотите не просто любви, а поклонения и признания ваших заслуг. С 20 марта, когда Меркурий выходит из ретро-фазы, коммуникация становится ясной — это лучший момент, чтобы заявить о своих амбициях в карьере или поставить точку в затянувшихся обсуждениях в семье.

"Не бойтесь своей экспрессивности, но помните: ваша сила в конце марта — это сочетание личного магнетизма и трезвого расчета", — дополняет астролог.

Гороскоп для мужчины-Льва на март 2026

Успешная тактика мужчин-Львов на март — подготовка к рывку. Пока Марс находится в Рыбах, ваши действия должны быть точными и интуитивными, а не прямыми и импульсивными. После 20 марта (ингрессия Солнца в Овен) ваша уверенность в себе и лидерские качества заметно усилятся. В бизнесе и карьере это время следует использовать для разморозки старых проектов.

В личной жизни избегайте излишнего авторитаризма: обилие огненных планет на небе может сделать вас слишком резким. Короткий и честный разговор с партнером будет эффективнее затяжного молчания.

Благоприятные и неблагоприятные дни Львов в марте

Благоприятные дни — 1, 11, 16 марта. Также Ольга Федорова указывает следующие даты:

23-24 марта: Луна в Близнецах . Пик общительности и легкости. Удачные контакты и приятное общение, нужная информация приходит легко.

. Пик общительности и легкости. Удачные контакты и приятное общение, нужная информация приходит легко. 27–28 марта: Луна во Льве гармонично активирует ваш знак. Время высокой энергии и успешных публичных шагов.

Неблагоприятные дни — 7-9, 15-16. В какие дни следует быть осторожным: