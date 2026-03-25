Рейтинг@Mail.ru
Лев: гороскоп на март 2026 года для мужчин и женщин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 25.03.2026
https://ria.ru/astrologiya/goroskop-mart-lev/
Гороскоп для Львов на март 2026: всплеск энергии для начала новой жизни
Точный гороскоп для Львов на март 2026 года. Что ждет Льва в любви, карьере и финансах. Астролог: "Огонь внутри разгорается — будьте готовы к переменам в любви и карьере".
гороскоп
знаки зодиака
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082708065_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d9ca59d6b41086dc04408edd2024176d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Ольга Федорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082496710_0:0:1024:1024_100x100_80_0_0_9ec114418acb50b9339854c3d6da8a5a.png
Ольга Федорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082496710_0:0:1024:1024_100x100_80_0_0_9ec114418acb50b9339854c3d6da8a5a.png
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082708065_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c2ffcc2ed0a256391711fb61fdce174b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главная / Астрология / Гороскопы / Знаки зодиака

Гороскоп для Львов на март 2026: всплеск энергии для начала новой жизни

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЗнак зодиака Лев
Знак зодиака Лев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Знак зодиака Лев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Федорова Ольга
Приглашенный эксперт
Ольга Федорова
Астролог, психолог, расстановщик, мастер психотехнологий
Все материалы
Оглавление
Март 2026 года станет для Львов месяцем нарастающей энергии, желания действовать ярко и громко. Ключевой рубеж месяца — весеннее равноденствие 20 марта, когда планета-управитель знака Солнце переходит из Рыб в Овна, знак "родной" для вас стихии Огня. Что ожидает в любви и финансах, главные события месяца для женщин и мужчин-Львов, — в материале РИА Новости.

Любовный гороскоп на март 2026 для Львов

Март для Львов пройдет под знаком огненной экспрессии. Венера (планета чувств и ценностей) с 6 марта перейдет в знак Овна, что для рожденных под знака Льва создаст период повышенной страстности и жажды признания. Самым важным для вас станет необходимость находится в центре внимания, чувствовать восхищение партнера. Солнце в Рыбах до 20 марта также будет создавать эмоциональную дистанцию и смутные переживания в отношениях, но с переходом Солнца в Овен (20 марта) ваши чувства станут открытыми и крайне интенсивными.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМолодые люди на набережной реки Енисей в Дивногорске
Молодые люди на набережной реки Енисей в Дивногорске - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Молодые люди на набережной реки Енисей в Дивногорске
"Это время горячности и желания доминировать. Главный совет: не превращайте свою яркость в давление на близких", — подчеркивает астролог Ольга Федорова.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Львов

По словам астролога, в денежной сфере сейчас эффективна стратегия "тихих шагов". Марс (планета действия) весь март идет по знаку Рыб, что делает вашу активность скрытой — сейчас лучше не афишировать планы и доходы. Сатурн в Овне требует железной дисциплины в долгосрочном планировании.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Критический период: 22 марта. Луна соединяется с Ураном в Тельце. Это классический аспект неожиданностей и непредсказуемости. Избегайте крупных трат и инвестиций под влиянием гордыни или обещаний "быстрых миллионов" — велик риск финансового просчета.

Здоровье и самочувствие

До 20 марта Львы могут ощущать упадок сил из-за "слабого" положения вашего управителя Солнца в Рыбах. С 20 марта витальность резко возрастет, однако обилие планет в огненной стихии может привести к перевозбуждению нервной системы. Поскольку Марс в Рыбах не дает прямого выхода агрессии, важно следить за психосоматикой: подавленные эмоции могут отозваться зажимами в теле.
Лучшие дни для восстановления ресурсов и ухода за собой — 27–28 марта, когда Луна проходит через ваш знак (Лев), возвращая вам ощущение внутреннего баланса.

Гороскоп для женщины-Лев на март 2026

© РИА Новости / Кристина КормилицынаДевушка во время форума
Девушка во время форума - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Девушка во время форума
В марте у женщин-Львов наступает время тотальной проявленности. Венера в Овне требует от вас выхода на авансцену: вы хотите не просто любви, а поклонения и признания ваших заслуг. С 20 марта, когда Меркурий выходит из ретро-фазы, коммуникация становится ясной — это лучший момент, чтобы заявить о своих амбициях в карьере или поставить точку в затянувшихся обсуждениях в семье.
"Не бойтесь своей экспрессивности, но помните: ваша сила в конце марта — это сочетание личного магнетизма и трезвого расчета", — дополняет астролог.

Гороскоп для мужчины-Льва на март 2026

Успешная тактика мужчин-Львов на март — подготовка к рывку. Пока Марс находится в Рыбах, ваши действия должны быть точными и интуитивными, а не прямыми и импульсивными. После 20 марта (ингрессия Солнца в Овен) ваша уверенность в себе и лидерские качества заметно усилятся. В бизнесе и карьере это время следует использовать для разморозки старых проектов.
В личной жизни избегайте излишнего авторитаризма: обилие огненных планет на небе может сделать вас слишком резким. Короткий и честный разговор с партнером будет эффективнее затяжного молчания.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Деловые люди

Благоприятные и неблагоприятные дни Львов в марте

Благоприятные дни — 1, 11, 16 марта. Также Ольга Федорова указывает следующие даты:
  • 23-24 марта: Луна в Близнецах. Пик общительности и легкости. Удачные контакты и приятное общение, нужная информация приходит легко.
  • 27–28 марта: Луна во Льве гармонично активирует ваш знак. Время высокой энергии и успешных публичных шагов.
Неблагоприятные дни — 7-9, 15-16. В какие дни следует быть осторожным:
  • 20 марта. Точка перезагрузки и остановки. Меркурий становится директным, Солнце входит в Овен. Начинается новый цикл, но пока энергия на минимуме, избегайте крупных трат и важных подписей.
  • 21-22 марта: Луна в Тельце. Возможны конфликты из-за упрямства и столкновение интересов в финансовых вопросах.
  • 25 марта: Луна в Раке делает множественные квадратуры к планетам в Овне. Избыточная эмоциональное и истеричность, неустойчивость и ранимость.
 
Астрология и гороскопыГороскопыЗнаки зодиака: описание и чертыгороскопзнаки зодиака
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала