Гороскоп для Козерога на март 2026: отношения могут выйти на новый уровень

МОСКВА — РИА Новости. Гороскоп для Козерога на март рассматривает этот месяц как период структурных изменений и пересмотра целей. В течение месяца могут появиться новые ориентиры в карьере, но также возрастает и личная ответственность. Астрологический фон 2026 года подчеркивает значимость дисциплины и стратегического мышления.

Любовный гороскоп на март 2026 для Козерога

Любовный гороскоп указывает на сдержанную, но устойчивую динамику. Отношения проходят проверку на зрелость и взаимные обязательства. В середине марта на фоне Полнолуния в Деве возможны важные разговоры с партнером о быте, обязанностях и будущем союза. Новые знакомства вероятны через работу или социальные структуры. Эмоции проявляются экономно, но последовательно.

© Getty Images / VioletaStoimenova Разговор © Getty Images / VioletaStoimenova Разговор

“Март 2026 для Козерога проходит на фоне концентрации планет в Рыбах, что создает необходимость не только стратегически мыслить, но и учитывать эмоциональный фактор, — отмечает астролог Ирина Ряскина. — Это месяц, когда сухой расчет должен дополняться гибкостью. Полнолуние в Деве может стать точкой важного разговора. Для Козерога это не про драму, а про ясность: отношения либо переходят на более зрелый уровень, либо требуют пересмотра договоренностей”.

Финансовый гороскоп на март 2026 для Козерога

Финансы в марте связаны с долгосрочным планированием. Переход Сатурна в Овен и ингрессия планет акцентируют ответственность за ранее принятые решения. Доходы стабильны, но требуют четкого контроля. Благоприятны инвестиции в профессиональное развитие, архитектурные и государственные проекты. Рискованные операции нежелательны, особенно в период квадратур.

“Переход Сатурна в Овен усиливает тему личной ответственности за решения прошлого. Финансовые процессы марта показывают, насколько прочной была стратегия последних месяцев”, — говорит астролог.

© Getty Images / scaliger Козерог © Getty Images / scaliger Козерог

Здоровье и самочувствие

Самочувствие напрямую зависит от нагрузки. Уязвимыми зонами остаются костная система и суставы. Растущая Луна способствует восстановлению при условии соблюдения режима. Рекомендуется профилактика хронических состояний, умеренная физическая активность и снижение стресса в конце месяца.

Гороскоп для женщины-Козерога на март 2026

Женщина-Козерог сосредоточена на балансе между карьерой и личной жизнью. Март подходит для выстраивания границ и определения приоритетов. Аспекты планет формируют запрос на устойчивость и практичность. В отношениях важна надежность партнера и совпадение жизненных целей.

Гороскоп для мужчины-Козерога на март 2026

Мужчина-Козерог ориентирован на профессиональный долг и движение к карьерному Олимпу. Юпитер в Раке, находясь в экзальтации, усиливает тему партнерств и договоренностей. Возможны важные решения, связанные с иерархией, отношениями с руководством или отцом. Работа требует системности и выдержки.

“В марте Козерог закладывает основу своего профессионального роста: усилия и старания принесут реальные результаты уже к лету”, — подчеркивает астролог.

© Getty Images / Hinterhaus Productions Мужчина на работе © Getty Images / Hinterhaus Productions Мужчина на работе

Благоприятные и неблагоприятные дни Козерогов в марте Тип дней Даты Астрологический фон Благоприятные 6–7 марта Поддержка тригонов, удачны рабочие решения 14–15 марта Полнолуние в Деве — анализ и корректировка планов 21 марта Весеннее равноденствие, начало нового астрологического года Неблагоприятные 3 марта Напряженные аспекты, риск переутомления 18 марта Квадратуры, финансовые ограничения 29 марта Новолуние в Овне, нестабильный эмоциональный фон