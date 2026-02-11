Рыбы — гороскоп на февраль 2026: месяц обновления и прощания с иллюзиями

МОСКВА — РИА Новости. Февраль 2026 года становится для Рыб моментом истины и триумфа одновременно. Наступает период, когда Вселенная дает представителям знака карт-бланш на обновление образа и жизненных целей. Ключевые события, которых стоит ждать Рыбам в феврале 2026 года, рекомендации для укрепления здоровья, что поможет достичь успеха, – в материале РИА Новости.

По словам астролога Ксении Шаховой, в феврале сразу две планеты и Солнце заходят в ваш 1 дом – сектор личности, внешности и личных инициатив. Вы становитесь главным героем зодиакальной сцены, но помните: Кольцевое Солнечное затмение 17 февраля в вашем символическом 12 доме потребует окончательного прощания с прошлыми иллюзиями.

"В быту и повседневности энергия месяца проявится в желании полностью обновить свое окружение. Практическим советом будет проведение "энергетической чистки" дома в первую неделю февраля: избавьтесь от вещей, которые напоминают о неудачах или старых связях", – дополняет эксперт.

Любовный гороскоп на февраль 2026 для Рыб

Романтическая сфера в феврале будет переживать период расцвета благодаря переходу Венеры в ваш знак 10 февраля. Вы будете транслировать вовне необычайную нежность и загадочность, что привлечет к вам новых людей или вдохнет жизнь в существующий союз. Символически Венера в первом доме дает право на самовыражение через любовь и красоту. Этот период благоприятен для проявления эмпатии и сострадания в отношениях, развития глубокой эмоциональной связи. Ваша способность к жертвенности и служению партнеру достигает пика, но важно не потерять себя, устанавливая здоровые границы.

Однако Солнечное затмение 17 февраля внесет сложную ноту. Оно проходит в вашем двенадцатом доме и может поднять на поверхность тайны прошлого или вернуть бывших возлюбленных.

"Практика этого месяца заключается в том, чтобы не цепляться за иллюзии и не пытаться реанимировать то, что уже разрушено временем. Будьте готовы к глубоким эмоциональным озарениям, которые изменят ваше понимание близости", – рекомендует Ксения Шахова.

Финансовый гороскоп на февраль 2026 для Рыб

Материальная сфера в феврале потребует от Рыб жесткой самодисциплины из-за ингрессии Сатурна в знак Овна 14 февраля. Кроме того, планета перейдет во второй дом – сектор личных финансов и материальных ресурсов. Время легких трат и неопределенности в доходах заканчивается.

Сатурн учит Рыб двум важным урокам. Первый – ценить свой труд и не раздавать энергию бесплатно из чувства жертвенности. Второй – грамотно распределять бюджет и вести учет финансов. Трендом месяца и последующих двух лет становится планирование и внимание к каждой копейке.

"Старайтесь закрыть все долговые обязательства до 26 февраля. В конце месяца из-за ретроградного Меркурия возможны задержки в поступлении средств или ошибки в банковских документах. Избегайте спонтанных покупок под влиянием эмоций, особенно во второй половине месяца", – предупреждает астролог.

Здоровье и самочувствие

Самочувствие Рыб в феврале становится зеркальным отражением психологического состояния – связь между духовным и физическим в этом месяце будет особенно сильна. Переход Солнца в ваш знак 18 февраля подарит прилив сил, однако до этой даты возможен период энергетического спада и повышенной утомляемости.

В этом месяце есть вероятность психосоматических недомоганий и отечности, поэтому крайне важно соблюдать питьевой режим и избегать избытка соли. Традиционно уязвимая зона Рыб – стопы и костная система – требует особой заботы. Укрепляйте иммунитет, так как чувствительность к инфекциям повышена.

В период затмения 17 февраля астролог рекомендует минимизировать социальную активность, чтобы избежать нервного истощения. Размытые границы в это время делают Рыб особенно восприимчивыми к чужой энергии.

Полезные практики для здоровья: любые водные процедуры (ванны, бассейн, гидромассаж), медитация и уединение, длительный сон, йога.

Гороскоп для женщины-Рыбы на февраль 2026

Женщины-Рыбы в феврале почувствуют себя настоящими вдохновительницами и музами. Планетарное влияние делает вас невероятно чувствительными к эстетике, красоте и искусству. Это отличное время для занятия творчеством и самовыражения.

В практическом плане вам захочется полностью преобразить свое жилище, превратив его в место для творчества, духовных практик и отдыха. Энергетическая чистка дома в первую неделю февраля освободит пространство от застойной энергии. Украшение интерьера – новые шторы, живые цветы в спальне – станет не просто декором, а мощным ресурсом для восстановления сил.

Также февраль – идеальное время для смены гардероба или экспериментов с внешностью, но все решительные перемены лучше планировать на период с 10 по 14 февраля.

"Старайтесь не брать на себя слишком много домашних обязанностей во второй половине месяца, так как ингрессия Сатурна может вызвать чувство тяжести и нехватки времени", – отмечает астролог.

Гороскоп для мужчины-Рыбы на февраль 2026

Для мужчин-Рыб февраль станет временем проверки профессиональной и личной зрелости. Вхождение Сатурна в Овна 14 февраля заставит взять на себя ответственность за финансовое благополучие семьи и реализацию долгосрочных целей. Период романтических мечтаний сменяется необходимостью конкретных действий и твердых решений.

В хозяйственном плане месяц может принести необходимость срочного ремонта или решения застарелых проблем с имуществом. Из-за ретроградного Меркурия в конце месяца бытовые приборы могут "барахлить", требуя бережного обращения. Будьте внимательны к технике.

Стратегия успеха в феврале – это сочетание интуиции и твердого расчета. Не полагайтесь только на вдохновение и творческие порывы, которые усиливает стеллиум в вашем знаке. Сатурн требует структуры, планирования и дисциплины в работе и финансах.

Не поддавайтесь на провокации в конце месяца, когда Меркурий станет ретроградным. Любые важные переговоры и договоренности могут быть пересмотрены в будущем, поэтому отложите подписание контрактов на март.

Благоприятные и неблагоприятные дни Рыб в феврале