Рак: гороскоп на февраль 2026 года для мужчин и женщин
17:14 11.02.2026
Гороскоп для Раков на февраль 2026 года: время духовной мудрости
Рак: гороскоп на февраль 2026 года для мужчин и женщин
Гороскоп для Раков на февраль 2026 года: время духовной мудрости
Февраль 2026 года для Раков становится периодом "высокой воды" – временем, когда границы между реальностью и предчувствиями истончаются. Месяц можно... РИА Новости, 11.02.2026
Ксения Шахова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062901801_0:0:396:397_100x100_80_0_0_1891a6b1050ab1c7c8a7f6c88dbc490e.jpg
Ксения Шахова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062901801_0:0:396:397_100x100_80_0_0_1891a6b1050ab1c7c8a7f6c88dbc490e.jpg
астрология, гороскоп
Астрология, гороскоп
Астрология

Гороскоп для Раков на февраль 2026 года: время духовной мудрости

© Getty Images / Allexxandar
Знак зодиака Рак - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Allexxandar
Знак зодиака Рак. Архивное фото
Ксения Шахова
Приглашенный эксперт
Ксения Шахова
Астролог, психолог-консультант, эксперт в области карьерной навигации и профессиональной адаптации
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Февраль 2026 года для Раков становится периодом "высокой воды" – временем, когда границы между реальностью и предчувствиями истончаются. Месяц можно охарактеризовать как время обретения смысла через тишину, успокоение и творчество. Что еще ожидает Раков в личной жизни и финансах, – в материале РИА Новости.
Стеллиум в Рыбах, который произойдет в феврале, формирует мягкий, поддерживающий трин к натальному Солнцу в Раке, активируя символический 9 дом – сектор мудрости, дальних странствий и обретения смысла. Ингрессия Сатурна в Овна 14 февраля затронет карьерную сферу Раков, а солнечное затмение 17 февраля и переход Солнца в Рыбы 18-го создадут кульминацию месяца. Завершится февраль началом ретроградного Меркурия 26 числа, что требует особой осторожности в делах.
"В быту и повседневности эта энергия требует замедления: сейчас самое время заняться расхламлением "ментального и физического пространства". Наведите порядок в домашней библиотеке, разберите старые фотографии или документы, связанные с обучением и поездками. Практическим советом станет внедрение водных ритуалов в ежедневную рутину – будь то бассейн или просто теплая ванна с морской солью по вечерам; это поможет заземлить излишнюю эмоциональность. Уделите внимание и чистоте окон: через них в ваш дом символически входит светлая энергия, которая в этом месяце особенно важна для расширения горизонтов", – комментирует астролог Ксения Шахова.

Любовный гороскоп на февраль 2026 для Раков

В феврале личная жизнь Раков наполнится глубиной и эмоциональной насыщенностью благодаря транзиту планет в водную стихию. С переходом Меркурия (07.02) и Венеры (10.02) в Рыбы создаются идеальные условия для укрепления эмоциональной связи с партнером. Это время, когда важны не слова, а невысказанное понимание, общие воспоминания и традиции, которые вы храните вместе.
© AP Photo / Andres Kudacki
Природное явление - суперлуние - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Andres Kudacki
Пара . Архивное фото
"Однако Солнечное затмение 17 февраля может вскрыть скрытые страхи или старые обиды. Будьте честны с собой", – отмечает Ксения Шахова.
Для одиноких Раков вторая половина месяца открывает возможность знакомства, которое будет ощущаться как кармическое. В это время усилится ваша природная привлекательность и магнетизм – люди будут интуитивно тянуться к вашей способности создавать эмоциональную безопасность и душевный покой.

Финансовый гороскоп на февраль 2026 для Раков

Финансовая сфера у Раков в феврале условно делится на 2 этапа. До середины месяца ситуация будет стабильной. Это подходящее время для планирования семейного бюджета, инвестиций в недвижимость или обустройства жилища.
Во второй половине февраля ингрессия Сатурна в Овна (14.02) затронет ваш сектор карьеры и достижений. Придется брать на себя больше ответственности, что может сказаться на доходах как в положительную, так и в сложную сторону. Сатурн потребует профессиональной зрелости и готовности выполнять обязательства.
"Будьте осторожны в конце месяца во время ретроградного Меркурия (с 26.02) – не подписывайте важные контракты и не совершайте крупных покупок. Финансовые потоки могут замедлиться, требуя пересмотра бюджета", – предупреждает астролог.

Здоровье и самочувствие

Энергетика февраля требует от Раков бережного отношения к психосоматике – любые яркие эмоциональные проявления могут сказаться на физическом состоянии здоровья. Переход Солнца в Рыбы 18 февраля может принести сонливость, повышенную чувствительность к лекарствам и алкоголю. Уязвимыми зонами станут стопы и лимфатическая система.
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Pexels/Vlada Karpovich
Спящая девушка
В период затмения 17 февраля важно избегать эмоциональных перегрузок – организм будет остро реагировать на любой стресс. Обидчивость, свойственная этому знаку, может проявиться физическими симптомами, поэтому старайтесь сохранять баланс эмоций. Будет полезным уделить внимание медитациям, йоге, дыхательным практикам и другим методам укрепления психоэмоционального состояния.

Гороскоп для женщины-Рак на февраль 2026

Февраль для женщин-Раков – месяц раскрытия женской силы через творчество и интуицию. Планеты в Рыбах подчеркнут вашу природную мягкость, эмпатию и способность к глубокому пониманию других людей.
Месяц благоприятен для обучения, путешествий или обращения к психологии. Интуитивные прозрения будут приходить особенно ярко, доверяйте своему внутреннему голосу.
Астролог предупреждает: после 14 февраля, в связи с переходом Сатурна в Овна, вы можете почувствовать давление социальных обязательств и профессиональных требований. Важно не растворяться в чужих потребностях, забывая о своих. Ваша мудрость поможет расставить приоритеты между заботой о семье и карьерными амбициями.

Гороскоп для мужчины-Рак на февраль 2026

Мужчинам-Ракам февраль принесет вызовы в профессиональной сфере. Сатурн в Овне станет для рожденных под этим знаком проверкой на профессиональную зрелость и готовность брать ответственность. Это транзит, который требует структуры, дисциплины и четкого понимания своих целей в работе.
Астролог рекомендует мужчинам-Ракам не идти напролом или форсировать события агрессивными методами. Используйте гибкость, которую дарит стеллиум в Рыбах, вашу способность адаптироваться, чувствовать ситуацию и находить нестандартные решения. Сила Рака не в напоре, а в терпении и стратегическом мышлении.
Конец месяца, с началом ретроградного Меркурия 26 февраля, подходит для завершения старых дел, пересмотра планов и систематизации информации.

Благоприятные и неблагоприятные дни Раков в феврале

Благоприятные дни для Раков в феврале 2026 года

4, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 28 февраля

Неблагоприятные дни для Раков в феврале 2026 года

1, 2, 9, 10, 16, 17, 24, 25 февраля

 
Астрология и гороскопы
 
 
