Телец: гороскоп на февраль 2026 года для мужчин и женщин
Гороскоп для Тельца на февраль 2026 года: внимание к финансам и здоровью
Телец: гороскоп на февраль 2026 года для мужчин и женщин
Гороскоп для Тельца на февраль 2026 года: внимание к финансам и здоровью
Февраль 2026 года для Тельцов обещает быть месяцем практических решений, укрепления личных и деловых связей, а также заботы о себе. Подробнее о том, что ждет... РИА Новости, 27.01.2026
Ольга Черемнова
Ольга Черемнова
гороскоп, астрология
гороскоп, Астрология
Гороскоп для Тельца на февраль 2026 года: внимание к финансам и здоровью

Черемнова Ольга
Приглашенный эксперт
Ольга Черемнова
Психолог
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Февраль 2026 года для Тельцов обещает быть месяцем практических решений, укрепления личных и деловых связей, а также заботы о себе. Подробнее о том, что ждет Тельцов в феврале 2026 года — в материале РИА Новости.

Любовный гороскоп на февраль 2026 для Тельца

В личной жизни Тельцов в феврале сохраняется стабильность. Пассивность может привести к недопониманию с партнером, поэтому проявляйте заботу и внимание через поступки. Одиноким Тельцам стоит присмотреться к коллегам и друзьям: возможны новые романтические связи, которые постепенно перерастут в серьезные отношения.
Психолог и эзотерик Ольга Черемнова отмечает: "В феврале Близнецам не стоит рассчитывать на легкость и фееричность. Месяц потребует труда и решения вопросов, которые назревали уже давно. В личных отношениях мог затянуться конфликт, и теперь вам придется сделать выбор: либо разрешить ситуацию, либо принять окончательное решение. Это время для глубокого самоанализа — важно понять, чего хотите именно вы".

Финансовый гороскоп на февраль 2026 для Тельца

Февраль благоприятен для планирования финансов и инвестиций. Меркурий в Водолее способствует аналитике доходов, а Марс в Козероге — деловой активности. Важно сохранять баланс бюджета и избегать необдуманных трат.
Астрологи рекомендуют:
  • планируйте расходы и сохраняйте баланс бюджета;
  • диверсифицируйте источники дохода и инвестируйте в качество;
  • рассмотрите пассивные источники дохода и долгосрочные накопления.

Здоровье и самочувствие

Тельцы могут столкнуться с повышенной усталостью и обострением хронических заболеваний. В феврале постарайтесь наладить питание и режим сна. Также укрепляйте нервную систему и иммунитет. Положительное влияние окажут прогулки на свежем воздухе и творческие занятия.
"Февраль — идеальный период для начала физических нагрузок. Уделите время себе: сходите на йогу, массаж или пройдите полное медицинское обследование (чекап). Вашему телу нужна поддержка. На работе старайтесь не вступать в конфликты и не принимайте глобальных решений — сейчас не лучший момент для резких перемен в карьере", — отмечает специалист.

Гороскоп для женщины-Тельца на февраль 2026

Женщинам-Тельцам важно уделять внимание гармонии в доме и личной жизни. Венера в Овне активирует творческое начало и эстетические проекты. Февраль — удачное время для заботы о красоте, обновления гардероба и укрепления отношений с близкими.

Гороскоп для мужчины-Тельца на февраль 2026

Мужчины-Тельцы смогут реализовать карьерные и финансовые цели благодаря упорству и практичности. Командировки, профессиональные встречи и планирование долгосрочных проектов принесут заметные результаты.

Благоприятные и неблагоприятные дни Тельцов в феврале

  • Благоприятные дни: 2, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 28
Такие дни будут способствовать личным и профессиональным достижениям.
  • Неоднозначные дни: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27
В неоднозначные дни рекомендуется с осторожностью принимать решения и строить планы.
  • Неблагоприятные дни: 18
В этот день лучше отказаться от каких-либо задач и сложных решений и посвятить время отдыху и рефлексии.
 
