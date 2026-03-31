Финансовый гороскоп на 2026: деньги, карьера и богатство по знакам зодиака

2026-й год будет наполнен астрологическими событиями, которые повлияют на финансовую сферу каждого человека. В какие дни будет высокая финансовая опасность, куда лучше инвестировать свои деньги с астрологической точки зрения, что ожидает каждый знак в сфере финансов, советы астролога, – в материале РИА Новости.
Текущий год – это уникальный момент в истории, который астрологи называют "точкой перелома". Сразу три медленные планеты-гиганта (Сатурн, Нептун и Уран) меняют свои знаки, что знаменует собой полный демонтаж старых экономических моделей, который напрямую влияет на способы заработка, устойчивость доходов и финансовые риски.
Сатурн и Нептун в Овне (с февраля 2026). Две противоположные силы соединяются в знаке огня. Сатурн требует жесткой дисциплины и персональной ответственности, а Нептун – веры в новые смыслы. Для людей это означает: время "коллективного ожидания" закончилось. В 2026-м деньги приходят к одиночкам, лидерам и тем, кто готов строить бизнес "своими руками". Инициатива вознаграждается, инертность – наказывается. При этом Нептун временно возвращается в Рыбы, создавая двойной фон: с одной стороны – вдохновение и новые идеи, с другой – повышенный риск иллюзий и финансовых обещаний без реального фундамента.
Уран в Близнецах. Планета революций возвращается в знак информации. Это взрывной рост логистики, нейросетей и скоростных способов оплаты. Те, кто быстрее адаптируется к новым технологиям, получают конкурентное преимущество. Переход Урана в Близнецы (июнь 2026) фактически обесценит устаревшие способы передачи информации и ведения бизнеса.
Плутон в Водолее. Плутон продолжает необратимую оцифровку мировой экономики. 2026 год ознаменуется окончательным переходом к децентрализованным финансам: деньги все чаще приходят через цифровые платформы, онлайн-проекты, сообщества и новые форматы взаимодействия. Старые корпоративные иерархии и жесткие вертикали постепенно теряют эффективность.
Юпитер: переход из Рака во Льва. До 30 июня Юпитер – планета удачи и расширения – находится в Раке, поддерживая накопления, семейный капитал и пассивный доход. С 30 июня он переходит во Льва, открывая эпоху личного бренда, публичности и творческого предпринимательства.
"2026 год не про стабильность "по умолчанию", а про умение быстро перестраиваться, считать риски и выстраивать персональную финансовую стратегию", – отмечает системный психолог, астролог Ольга Федорова.
Главные финансовые опасности 2026 года — периоды ретроградности
Финансовая безопасность в 2026 году напрямую зависит от того, насколько вы синхронизированы с ритмами личных планет. Ниже – таблица "Стоп-факторов" от астролога, когда любые активные действия (кредиты, ипотеки, покупка авто) противопоказаны.
Период / Дата
Планетарное событие
Что категорически нельзя делать
26.02 – 20.03
Ретроградный Меркурий
Подписывать договоры, покупать технику, менять работу без крайней необходимости.
Риск импульсивных трат, которые по итогу могут оказаться бесполезным приобретением.
01.05 – 07.05
Марс в конфликте с Юпитером
Выяснять отношения. Возможны конфликты на работе, переоценка своих сил и возможностей.
25.05 – 27.05
Марс в конфликте с Плутоном
Ввязываться в споры, брать в долг, совершать покупки.
Возможно обострение конфликтов на почве материальных интересов.
27.06 – 02.07
Соединение Марс-Уран
Риск внезапных неполадок, поломка электроники. Будьте осторожны с переводами и техникой.
29.06 – 23.07
Ретро-Меркурий
Заключать сделки по недвижимости, начинать обучение, принимать быстрые решения под влиянием настроения, подписывать договора.
Важно перепроверять и фиксировать всю информацию.
12.08 – 28.08
Коридор затмений
Скачки настроения могут повлиять на адекватные финансовые решения, которые в свою очередь могут оказаться фатальными и необратимыми.
03.10 – 13.11
Ретро-Венера в Скорпионе
Худшее время года для финансовой сферы. Запрет на кредиты, инвестиции, крупные покупки и деловые и личные партнерства.
Решения, принятые в это время, часто требуют пересмотра или оказываются невыгодными.
24.10 – 13.11
Ретро-Меркурий
Придется проверять каждую цифру в отчетах. Время возврата старых долгов, необходимо заниматься делами из прошлого. Не лучшее время для запуска совершенно новых финансовых историй без прошлого контекста.
02.12 – 04.12
Марс в конфликте с Ураном
Резкие изменения, поломки, ошибки, сбои.
Также Ольга Федорова предупреждает о "точках стационарности" – днях финансового "застоя". В 2026 году энергия будет неблагоприятной в следующие дни:
- 11 ноября (Юпитер – точка поворота). В этот период масштабные расширения бизнеса будут буксовать;
- 13 июля (Сатурн – разворот в ретро), 28 ноября (выход в прямое);
- 10 сентября (Уран – разворот в ретро). Осенью замедляется тема инноваций, аккуратно с техникой и механизмами;
- 7 июля (Нептун – разворот в ретро). Включается основная тема иллюзий, риск туманных вложений и неоправданных надежд;
- 6 мая (Плутон – разворот в ретро). Период повышенного давления и напряжения, аккуратно.
"В эти даты энергия замирает. В течение 2-3 дней до и после этих дат не рекомендуется запускать проекты, начинать новые дела, на которые вы возлагаете надежды", – объясняет астролог.
Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака
Ниже – подробный денежный гороскоп 2026 года для каждого из 12 знаков зодиака с анализом доходов, карьерных перспектив, инвестиций и персональными советами астролога Ольги Федоровой.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп на 2026 год для Овна разворачивается под знаком большой ответственности: Сатурн, входящий в ваш знак 14 февраля, запустит многолетний цикл проверки личностной зрелости и дисциплины, в том числе и в финансовых вопросах. Это не год легких денег – это год, когда системный, ответственный подход превращается в главный капитал. Заработок 2026 года будет напрямую зависеть от личной инициативы.
"Рост ожидается у тех, кто готов запускать личные проекты, подходить к их разработке ответственно и последовательно", — комментирует Ольга Федорова.
Основной источник дохода – личная активность: собственный бизнес, фриланс, авторские проекты. Наемный труд тоже приносит результат, но лишь при условии, что Овен берет на себя лидерские функции.
Периоды финансового роста следует ожидать в апреле (Юпитер поддержит инициативность) и августе (месяц, когда проекты выйдут на новый уровень).
Карьера и профессиональный рост
2026 год – время строить репутацию, а не просто зарабатывать зарплату. Благоприятные периоды для переговоров о повышении: апрель. Смена работы допустима, но только с четкой стратегией – Сатурн не прощает импульсивных решений.
Риск: конфликты с руководством в мае, когда Марс будет находиться в напряжении с Юпитером. Мужчинам-Овнам важно контролировать агрессию в профессиональных коммуникациях; женщинам-Овнам – не соглашаться на неравноценный обмен своего труда.
В 2026-м году Овнам рекомендуется сосредоточиться на личном бренде и самосовершенствовании, поэтому удачными станут инвестиции в образование, личностный рост, инструменты запуска или оптимизации собственного бизнеса.
Важно избегать: спекулятивных криптоактивов, вклады в обещания "быстрого заработка" и импульсивных трат под влиянием "ТОП-советов" из социальных сетей.
Крупные покупки и недвижимость
Удачное время для крупных покупок – май (до 25 мая, пока Меркурий прямой) и первая декада октября. Ипотеку лучше оформлять в мае или в начале октября; осенью, во время ретро-Венеры (октябрь – ноябрь), от кредитных обязательств следует воздержаться, но если нет возможности, то оформлять лучше в мае.
Финансовые риски и как их избежать
Периоды нестабильности: конец мая (Марс-Плутон), осень (ретро-Венера и ретро-Меркурий одновременно). В эти периоды особенно опасны импульсивные траты и вложения в непроверенные схемы.
Главное правило для Овна в 2026 году: дисциплина. Введите бюджет, фиксируйте расходы, не игнорируйте мелкие утечки, планируйте каждый финансовый шаг. Если продолжать действовать импульсивно, Сатурн в вашем знаке начнет "штрафовать" и давать кармические проверки.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
5, 6, 19, 20
14, 15, 27
Февраль
3, 4, 17, 18
13, 14, 26
Март
21, 22
1-20 (ретро-Меркурий), 29
Апрель
5, 6, 20, 21
12, 13
Май
1-6, 8, 9
25-27, 31
Июнь
1, 2, 15, 26, 28, 29
27, 30
Июль
1, 14, 15, 28
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
4, 5, 18, 19
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
1, 2, 15, 16, 29, 30
25
Октябрь
13, 14, 27, 28
3-31 (ретро-Венера)
Ноябрь
10, 11, 24, 25
24-30 (до 13.11 – ретро-Меркурий)
Декабрь
8, 9, 22, 23
2-4
Совет астролога для Овна в 2026 году
- Избегайте кредитов осенью: ретроградные Меркурий и Венера создают зону повышенного финансового риска.
- Финансовый рост благодаря личным проектам, дисциплине и последовательному подходу.
- Вкладывайте в репутацию и саморазвитие – лучшие варианты инвестиций в 2026-м году.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Общий прогноз финансов на 2026 год
В 2026 году у Тельцов произойдет важное астрологическое событие: Уран покинет ваш знак в июне, завершая семилетний цикл нестабильности, непредсказуемых перемен и финансовых "американских горок". Тельцы вернутся в свою естественную стихию – стабильности, планомерного накопления и надежного заработка. Поэтому спокойного этапа в финансовой трансформации следует ожидать ко второму полугодию.
Основные источники дохода для Тельцов: стабильная занятость, сфера недвижимости, агробизнес, продукты питания, традиционные ремесла и все, что связано с материальным миром. Дополнительный заработок можно получить благодаря аренде имущества, консалтинге на основе накопленного опыта.
Период финансового роста: июнь – высокая вероятность наступления пика по доходам (уход Урана снижает хаотичность).
Карьера и профессиональный рост
Карьерные перспективы улучшаются во втором полугодии. Переговоры о повышении зарплаты лучше проводить в июне или сентябре (до ретроградных планет). Смена работы допустима с июля, когда стабилизируется общий фон. Старайтесь не принимать импульсивных решений под влиянием "последней волны" нестабильного Урана.
Женщинам-Тельцам стоит внимательнее отнестись к монетизации своих природных талантов: 2026 год создаст удачный контекст для превращения хобби в источник стабильного дохода.
Рекомендуемые направления для инвестиций: недвижимость (особенно покупка земельных участков), золото и серебро как защитные активы, депозиты в надежных банках.
Не рекомендуется вкладывать в криптовалюту и активы с высокими рисками особенно в первом полугодии – Уран в вашем знаке способен преподнести неприятные сюрпризы.
Крупные покупки и недвижимость
Лучшее время для сделок с недвижимостью – июнь и первая половина сентября. Именно тогда планеты поддерживают стабильные, долгосрочные вложения.
В октябре – ноябре, в период ретро-Венеры, крупные покупки лучше отложить или как минимум трижды проверить юридическую чистоту сделки.
Финансовые риски и как их избежать
Главные риски наступят в октябре и ноябре, когда ретроградные Венера (ваша планета-управитель) и Меркурий будут создавать "идеальные условия" для финансовых ошибок. В этот период не доверяйте непроверенным партнерам, не оформляйте кредиты под выгодный процент и не инвестируйте "по совету знакомых".
Избежать или минимизировать риски поможет подготовленная финансовая подушка. Это также поможет ощущать необходимую для Тельца стабильность и не переживать о завтрашнем дне.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
7, 8, 21, 22
13, 27
Февраль
5, 6, 19, 20
11, 25
Март
23, 25
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
3, 4, 17, 18
10, 24
Май
7, 8, 21, 22
1-6, 25-31
Июнь
4, 5, 18, 19, 30
27-30
Июль
2, 3, 16, 17, 30
1–23 (ретро-Меркурий)
Август
6, 7, 20, 21
12–28 (коридор затмений)
Сентябрь
3, 4, 17, 18
25-30
Октябрь
1, 15, 16, 29, 30
3–13 (ретро-Венера), 24–31
Ноябрь
12, 13, 26, 27
1–13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
10, 11, 24, 25
2-4
Совет астролога для Тельца в 2026 году
- Дождитесь июня – ваш главный финансовый старт начинается именно тогда.
- Инвестируйте в недвижимость и материальные активы: это ваша природная стихия и точка силы в 2026 году.
- Управитель Венера ретроградна осенью (октябрь-ноябрь) – завершите все крупные сделки до 25 сентября.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп 2026 для Близнецов – один из самых оптимистичных в зодиаке. Уран, планета революций, входит в ваш знак в июне, открывая многолетний цикл инноваций, нестандартных источников дохода и карьерных прорывов. Если Телец испытал на себе всю турбулентность уранического транзита, то Близнецы только начинают этот захватывающий путь, и старт будет ярким. Воздушный знак любит подобную динамику и будет чувствовать не угасающую мотивацию к действиям.
Основные тенденции: заработок через информацию, обучение, онлайн-проекты и технологии. Второе полугодие – период активного карьерного и финансового роста. 2026-й год – лучшее время для смены работы на более высокооплачиваемую.
Близнецы заработают много денег, выбрав сферу журналистики, медиа, обучения и образовательных проектов, IT, маркетинга и логистики. Удачными источниками дополнительного заработка могут стать авторские курсы, экспертный контент в интернете.
Стабильный финансовый рост ожидается с июля по декабрь 2026-го года. Особенно сильны сентябрь и ноябрь-декабрь, когда транзиты планет будут поддерживать активные коммуникации и новые контракты.
Карьера и профессиональный рост
Второе полугодие 2026-го года – лучший момент для Близнецов за последнее десятилетие, чтобы заявить о своей экспертизе и сменить работу на достойно оплачиваемую. Переговоры о трудоустройстве и зарплате лучше проводить в в июле-августе. В периоды ретроградного Меркурия будьте крайне осторожны: при подписании договоров читайте внимательно каждый пункт, особенно мелкий шрифт.
Мужчинам-Близнецам год благоприятствует на выход на внешний рынок – международные проекты принесут дополнительный доход. Женщины-Близнецы получат возможность монетизировать свои таланты к коммуникации и нетворкингу и заявить о себе.
Близнецам в 2026-м году лучше инвестировать в акции технологических компаний, AI-сектора, криптовалюту (умеренно). Идеальными вложениями, которые точно дадут результат, станет самообразование, саморазвитие и продвижение личного продукта.
Главное – не поддаваться хаосу и не стараться инвестировать сразу во все направления. Уран будет подкидывать все больше смелых идей, которые нужно тщательно проанализировать перед действиями.
Крупные покупки и недвижимость
Крупные покупки астролог рекомендует совершать ближе к осени: август-сентябрь (после коридора затмений и до ретро-Меркурия). Декабрь также благоприятен для закрытия сделок с недвижимостью. Первое полугодие лучше посвятить анализу и изучению рынка.
Кредиты и ипотеку следует рассматривать не в ретроградный период.
Финансовые риски и как их избежать
Главный финансовый риск Близнецов в 2026 году – информационная перегрузка, которая может привести к хаотичным решениям. Уран в вашем знаке будет приносить поток возможностей, из которых реально работающих — единицы. Учитесь фильтровать их.
Периоды нестабильности: февраль-март (ретро-Меркурий, планета-управитель), октябрь-ноябрь (двойной ретроград). В это время старайтесь избегать устных договоренностей без письменного подтверждения, поспешных инвестиций в стартапы.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
9, 10, 23, 24
15, 29
Февраль
7, 8, 21, 22
13, 27
Март
21, 22
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
5, 6, 19, 20
12, 26
Май
9, 10, 23, 24
1-7, 25-31
Июнь
6, 7, 20, 21
27-30
Июль
4, 5, 18, 19
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
8, 9, 22, 23
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
5, 6, 19, 20
25-30
Октябрь
3, 4, 17, 18
3-31 (ретро-Венера)
Ноябрь
14, 15, 28, 29
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
12, 13, 26, 27
2-4
Совет астролога для Близнецов в 2026 году
- Уран входит в ваш знак — используйте это: осваивайте нейросети и новые цифровые инструменты раньше конкурентов.
- Ваш главный актив — коммуникационный талант. Монетизируйте его через обучение, консалтинг, авторский контент.
- В периоды ретроградного Меркурия не подписывайте новые договоры — только пересматривайте и улучшайте старые.
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп на 2026 год для Рака начинается с мощной поддержки: до 30 июня в вашем знаке находится Юпитер – планета изобилия и расширения. Это редкий и ценный транзит, который случается раз в 12 лет. Поэтому первое полугодие можно назвать вашим "золотым окном" для накоплений, инвестиций и финансовых договоренностей.
Главный инструмент Рака для материального роста в 2026 году – развитая интуиция и умение работать с семейными ресурсами. Хороший период для долгосрочных сбережений и пассивного дохода.
Хорошие доходы ожидают Раков в сфере питания и заботы, недвижимости и тех, кто ведет семейный бизнес, имеет пассивный доход от имущества и планирует заняться накоплением.
По мнению астролога, лучшим месяцем года по доходам будет май, когда Юпитер даст максимальную поддержку.
Карьера и профессиональный рост
Карьерные перспективы сильны в первом полугодии. Переговоры о повышении зарплаты лучше проводить в мае или начале июня — именно тогда руководство наиболее восприимчиво к вашим аргументам. После ухода Юпитера (30 июня) карьерная динамика замедлится, но не остановится.
Высокие риски: в августе (коридор затмений) и октябре (ретро-Венера). В этот период избегайте конфликтов с коллегами на финансовой почве.
Рекомендуемые направления для инвестиций: недвижимость, депозиты и накопительные счета, ОФЗ. Вкладывать сбережения лучше в первые 6 месяцев 2026-го: поддержка Юпитера даст удачу.
В октябре и ноябре астролог не рекомендует Ракам оформлять кредиты и проводить крупные финансовые сделки.
Крупные покупки и недвижимость
Благоприятные месяцы для покупки дома или квартиры: апрель, май или первая половина июня. Юпитер в Раке создаст максимально благоприятный фон для сделок с недвижимостью. Май – самый удачный месяц для оформления ипотеки или рассрочки.
Финансовые риски и как их избежать
Август и октябрь-ноябрь – периоды финансовой нестабильности для Рака. Эмоциональный фон знака в эти месяцы станет уязвимым, поэтому важно не принимать крупных финансовых решений в течение этого периода.
Также Ракам в 2026-м году стоит умерить свою природную щедрость и не делать большие финансовые одолжения – есть риск, что они никогда не вернутся. Учитесь говорить "нет" просьбам о деньгах в долг.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
11, 12, 25, 26
17, 18
Февраль
9, 10, 23, 24
15, 16
Март
23-24
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
7, 8, 21, 22
14, 15
Май
5, 6, 19, 20
1–7, 25–31
Июнь
2, 3, 16, 17, 30
27-30
Июль
14, 15, 28
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
11, 12, 25
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
8, 9, 22, 23
25-30
Октябрь
6, 7, 20, 21
3-13 (ретро-Венера), 24-31
Ноябрь
3, 4, 17, 18
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
1, 5, 15, 16, 29, 30
2-4
Совет астролога для Рака в 2026 году
- Используйте первое полугодие по максимуму – Юпитер в Раке открывает редкое окно финансовых возможностей.
- Ваша интуиция – главный капитал. Доверяйте внутреннему голосу при выборе партнеров и инвестиций.
- Формируйте финансовую подушку безопасности, старайтесь иметь пассивный доход и не забывайте о помощи семьи – это главные помощники для финансового роста в 2026-м году.
Лев (23 июля – 22 августа)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп на 2026 год для Льва – один из самых ярких. 30 июня Юпитер, планета удачи и изобилия, входит в ваш знак, открывая "звездный час" для роста доходов, карьерных прорывов и публичного признания. Это редкий транзит, который случается раз в 12 лет, и 2026-й дает Льву шанс сполна воспользоваться его щедростью.
"Юпитер во Льве – это планета удачи в вашем знаке. Деньги в этот период идут через личный бренд, публичность, лидерство и творческую реализацию", – поясняет Ольга Федорова.
Основными источниками дохода Льва в 2026-м году становятся авторские проекты, личный бренд, ориентация на публичность и масштабы, шоу-бизнес. Также удача может ожидать в сфере образования, PR и продвижения, управления и менеджмента.
С июля 2026-го у Львов начнется финансовый рост, при условии инвестирования в личную репутацию и продвижение. Положительная динамика в доходах будет продолжаться до сентября, когда Юпитер будет находиться на пике своей активности. 15-22 июля – идеальное время для запуска рекламных кампаний.
Карьера и профессиональный рост
2026-й год – удачный для построения новой карьеры или перехода на новую ступень. В июле и августе наступят благоприятные периоды для проведения переговоров о повышении, сотрудничестве, продвижении. Если вы давно хотели выйти на новый профессиональный уровень – пришло время действовать.
Астролог Ольга Федорова предупреждает: осенью следует быть осторожным в заключении партнерства и ведении совместных проектов. В период ретро-Венеры и ретро-Меркурий не нужно поддаваться импульсивным решениям и важно тщательно проверять договора, документы и бизнес-планы.
Удачными финансовыми вложениями для Львов станут инвестиции в личный бренд (фото- и видеопроизводство, обучение), акции медиакомпаний, компании развлекательного сектора.
Благоприятные периоды для инвестиций: июль – август (пик юпитерианской поддержки). Осенью – лучше не рисковать.
Крупные покупки и недвижимость
Крупные покупки лучше совершать на пике влияния Юпитера – в июле–начале сентября. В это время Львы будут чувствовать уверенность и везение, но важно, чтобы это не переросло в расточительство. Поэтому делайте фокус на том, что действительно служит долгосрочным целям.
Ипотеку и рассрочку лучше оформлять вне ретроградных периодов, например, в июле.
Финансовые риски и как их избежать
Главная ловушка для Льва в 2026 году – эйфория от юпитерианского везения, которые могут повлечь за собой чрезмерные траты "на широкую ногу". Юпитер – планета расширения, она влияет не только на доходы, но и на расходы одновременно. Поэтому финансовая дисциплина в этот год особенно важна для Львов.
Октябрь-ноябрь: двойной ретроград. В эти месяцы астролог советует не оформлять кредиты, отложить партнерские сделки и быть предельно внимательными к деталям договоров.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
13, 14, 27, 28
19, 20
Февраль
11, 12, 25, 26
17, 18
Март
25, 26
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
9, 10, 23, 24
16, 17
Май
7, 8, 21, 22
1-6, 25-31
Июнь
4, 5, 18, 19
27-30
Июль
15, 16, 29, 30
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
13, 14, 27, 28
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
10, 11, 24, 25
25-30
Октябрь
8, 9, 22, 23
3-13 (ретро-Венера), 24-31
Ноябрь
5, 6, 19, 20
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
1, 10, 17, 18
2-4
Совет астролога для Льва в 2026 году
- Июль – ваш главный месяц года: заявляйте о себе громко, запускайте проекты, подписывайте выгодные контракты.
- Инвестируйте в личный бренд – в 2026-м это приносит прямую финансовую отдачу.
- Партнерские сделки завершайте до 25 сентября.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый прогноз 2026 для Девы строится вокруг работы с чужими ресурсами, инвестициями и совместными финансами. Это год, когда Дева может значительно увеличить свои активы, но при условии, что избежит своей главной ловушки: перегрузки и стремления все контролировать самостоятельно.
Врожденные таланты в аналитике, управлении проектами и менеджменте станут особо полезными инструментами и удачными сферами дохода для Дев в 2026-м году.
Хорошая прибыль ожидает Дев, чья работа связана с медициной, здоровьем, бухгалтерией, консалтингом, IT, предоставлением различных услуг и сервиса.
Финансовый рост ожидается у Дев в мае – аспекты планет поддерживают увеличение прибыли через партнерства, и в сентябре – месяце деловой активности и переговоров.
Карьера и профессиональный рост
Вторая половина сентября – идеальный момент для переговоров о повышении зарплаты или пересмотра условий контракта. Планеты поддерживают коммуникации и профессиональные договоренности именно в этот период. Если актуален вопрос о смене работы, его лучше рассмотреть после сентября вне периодов влияния ретроградных планет.
Риск перегрузки – главный карьерный вызов для Девы. Умение делегировать напрямую влияет на финансовый результат в 2026-м году. Поэтому важно следить за своим состоянием, не брать на себя все задачи и не стараться сделать их идеально, позволив себе допускать ошибки.
Инвестировать Девам лучше в облигации и ОФЗ, здравоохранение и технологии. Вклады должны быть умеренными и только в компании с прозрачной отчетностью.
Дева – знак, который умеет анализировать риски лучше других. В 2026 году этот навык стоит монетизировать: финансовое консультирование и управление чужими активами могут стать источником дополнительного дохода.
Крупные покупки и недвижимость
Крупные покупки астролог рекомендует совершать в мае и первой половине сентября. В эти месяцы (до наступления периода ретро-Венеры) благоприятно проводить сделки с недвижимостью. В октябре и ноябре лучше воздержаться от оформления ипотеки, кредитов и рассрочки.
Финансовые риски и как их избежать
Октябрь-ноябрь – период финансовых рисков: двойной ретроград требует предельной бдительности при проверке каждой цифры в договорах и отчетах. Перфекционизм Девы в эти месяцы – главный способ защиты.
Чтобы избежать денежных потерь, рекомендовано избегать отслеживания личных финансов до паранойи, импульсивных решений в августе (во время коридора затмений) и партнерства с непроверенными людьми.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
15, 16, 29, 30
21, 22
Февраль
13, 14, 27, 28
19, 20
Март
27, 28
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
11, 12, 25, 26
18, 19
Май
9, 10, 23, 24
1-7, 25-31
Июнь
6, 7, 20, 21
27-30
Июль
25, 27
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
1, 5, 6, 29
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
12, 13, 24
25-30
Октябрь
10, 11, 24, 25
3-13 (ретро-Венера), 24-31
Ноябрь
14, 21, 22
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
5, 6, 19, 20
2-4
Совет астролога для Девы в 2026 году
- Переговоры о зарплате ведите в сентябре – это ваш лучший момент года.
- Делегируйте задачи — перегрузка в 2026 году стоит вам денег
- Используйте аналитические способности при работе с чужими ресурсами: консультируйте, считайте, управляйте – это принесет хорошую прибыль в 2026-м.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Главное, что нужно учесть Весам: осенью ваша планета-управитель Венера уходит в ретроград в Скорпионе. Это означает, что в период с 3 октября по 13 ноября, придется переосмыслить уже имеющиеся финансовые связи и не создавать новые. Поэтому ключевым правилом года становится завершение всех крупных сделок и закрытие финансовых вопросов до 25 сентября.
Деньги в 2026-м году Весам принесет работа через партнерство, консалтинг и посредничество. Пик удачи и хороших событий в финансовой сфере – весна и начало лета.
Основные источники дохода в 2026-м году Весов – юридические и консультационные услуги, дизайн и эстетика, медиация, дипломатия, HR. Связи и работа в коллективе становятся главными инструментами успеха и приумножения прибыли.
Периоды роста ожидаются в апреле-мае, июле – гармоничные транзиты планет будут поддерживать деловые переговоры и заключение выгодных контрактов. В декабре наступит период, который благоприятно завершит финансовый год.
Карьера и профессиональный рост
Карьерный рост у Весов ожидается в первом полугодии и в декабре 2026-го года. В это время наиболее вероятно поступление удачных предложений о сотрудничестве, начало новой профессиональной главы. Апрель и первая половина сентября – благоприятный период для переговоров о повышении в должности и увеличении зарплаты.
Осенью (после сентября) ретроградная Венера может вытащить на поверхность старые рабочие конфликты или заставить пересмотреть актуальные условия сотрудничества. Это не приведет к резким и неприятным переменам, но потребует деликатности.
Инвестировать Весам в 2026-м году лучше в эстетику – предметы искусства, коллекционные активы, – что соответствуют природе знака. Оформления депозитов и покупка облигаций надежных компаний – еще одно удачное направление для пассивного дохода и сбережения средств.
Осенью рекомендуется не делать крупных совместных финансовых вложений.
Крупные покупки и недвижимость
Удачное время для крупных покупок (недвижимость, автомобиль) – апрель, май, первая половина сентября. Оформление ипотеки, рассрочки кредита лучше проводить весной.
Астролог советует Весам не поддаваться на импульсивные покупки и траты осенью, во время ретро-Венеры.
Финансовые риски и как их избежать
Октябрь – наибольший финансовый риск для Весов: Венера будет ретроградной одновременно с Меркурием. Именно в этот период представители этого знака будут наиболее уязвимыми к невыгодным финансовым договоренностям.
Осенью избегайте новых долговых обязательств, партнерств с людьми, чья финансовая репутация не проверена, и решений, продиктованных желанием "сохранить мир" в ущерб своим интересам.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
17, 18
23, 24
Февраль
15, 16, 29
21, 22
Март
29, 30
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
13, 14, 27, 28
20, 21
Май
11, 12, 15, 25, 26
1–7
Июнь
8, 9, 22, 23
21, 29, 30
Июль
19, 20
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
3, 4, 17, 18
12-28 (коридор затмений, в эти дни действуйте осторожно)
Сентябрь
1-3, 14, 15
27-30
Октябрь
12, 13, 26, 27
3-31 (ретро-Венера в Скорпионе)
Ноябрь
9, 10, 23, 24
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
7, 8, 21, 22
1-4
Совет астролога для Весов в 2026 году
- Закройте все важные финансовые вопросы до 25 сентября – это ваше главное правило 2026 года.
- Монетизируйте дипломатические способности: медиация и консалтинг приносят стабильный доход.
- Осенью – пересмотр, а не создание: используйте ретро-Венеру для ревизии финансовых связей и расторжения невыгодных договоренностей.
Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп-2026 для Скорпиона условно разделяет год на два этапа. С одной стороны – Плутон в Водолее меняет статус знака, открывая доступ к новым источникам дохода через технологии, цифровые платформы и кризис-менеджмент. С другой – осенью ретро-Венера проходит прямо через ваш знак, превращая октябрь–ноябрь в период непростых финансовых испытаний.
Обеспечить стабильный доход поможет работа с чужими ресурсами, монетизация глубоких экспертных знаний, инвестиции и IT.
Инвестиции, управление капиталом, кризисное консультирование, психология, страхование, IT-безопасность – направления, которые могут стать для Скорпионов успешными источниками дохода в 2026-м году.
Хорошие финансовые результаты ожидают Скорпионов в августе.
Карьера и профессиональный рост
В августе вместе с финансовым ростом Скорпионам следует ожидать и профессиональных успехов. В это время планеты будут наиболее благосклонны к заключению новых трудовых договоров, решении вопросов о повышении зарплаты или кардинальной смены профессионального вектора. Начало года – еще один удачный период для рассмотрения и принятия новых предложений о работе.
Наиболее рискованные периоды: весна (особенно неосторожные финансовые вложения под влиянием энтузиазма) и осень (ретро-Венера в вашем знаке – самый сложный период). Также важно не принимать скоропалительных решений в октябре.
Рекомендуемые направления для инвестиций: акции IT-компаний и сектора кибербезопасности, криптовалюта, но с четким риск-менеджментом. Наиболее удачными для Скорпионов в 2026-м году будут инвестиции через трасты, страховые продукты и другие инструменты управления чужим капиталом.
Астролог советует не делать резких и крупных вложений в один актив весной и осенью. Лучше сделать несколько небольших инвестиций в разные сферы.
Крупные покупки и недвижимость
Покупку недвижимости или автомобиля Скорпионам лучше совершать в августе и сентябре до начала ретроградной Венеры в начале октября.
В октябре-ноябре лучше наложить строгий запрет на крупные финансовые сделки: ретро-Венера, которая перейдет в ваш знак в начале октября, потребует болезненного пересмотра всех договоренностей и принятых решений в этот период.
Финансовые риски и как их избежать
Главный финансовый риск Скорпиона в 2026 году – желание пойти в "ва-банк", особенно во время ретро-Венеры. Это характерная черта водного знака, которая активизируется в период влияния планеты любви и роскоши. Важно притормозить и взвешивать каждое свое финансовое решение.
Также в этом году Скорпионам следует избегать спекулятивных активов весной, кредитов осенью и инвестиций в сомнительные схемы в любое время года.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
19, 20
25, 26
Февраль
17, 18
23, 24
Март
31
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
15, 16, 29, 30
22, 23
Май
13, 14, 27, 28
1-7
Июнь
10, 11, 24, 25
27, 29
Июль
21, 22, 25
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
5, 6, 19, 20
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
16, 17
25-30
Октябрь
14, 15, 28, 29
3-31 (ретро-Венера в Скорпионе)
Ноябрь
11, 12, 25, 26
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
9, 10, 23, 24
2-4
Совет астролога для Скорпиона в 2026 году
- Август – ваш главный финансовый месяц: используйте его для самых важных переговоров и решений.
- Развивайте экспертизу в IT и цифровых технологиях, кризис-менеджменте – Плутон в Водолее переводит эти знания в деньги.
- Не делайте резких вложений весной и осенью, во время влияния ретроградных планет.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп на 2026 год для Стрельца направлен вширь, в прямом и переносном смысле. Главные источники дохода и карьерного роста связаны с международными связями: зарубежные рынки, иностранные партнеры, экспорт, образование и издательское дело. 2026 год поощрит тех, кто инвестирует в международные связи и образование. Планета-управитель Стрельца Юпитер, который с 1 июля перейдет в знак Льва, также откроет новые финансовые возможности.
В плане финансового роста и стабильности второе полугодие будет значительно сильнее первого. Стрельцам нужно быть готовыми к непредвиденным расходам весной, стабилизации доходов летом и финансового подъему в декабре.
Основные источники дохода Стрельцов в 2026 году – международный бизнес, туризм, образование, издательство, философия и коучинг, юридические услуги в международном праве. Особенно повезет тем, чья работа связана с передвижением и дальними поездками, которые будут давать новую энергию для увеличения денежного ресурса.
Периоды финансового роста ожидаются в мае, августе и декабря. Конец года обещает быть сильным: расходы сократятся и Стрелец научиться распоряжаться средствами с небывалой практичностью.
Карьера и профессиональный рост
Карьерный рост у Стрельцов ожидается во втором полугодии, особенно после 30 июня, когда Юпитер перейдет в сектор профессионального признания. Решать вопросы о смене работы лучше в июле-августе, строго вне ретроградных фаз, а переговоры о заработной плате проводить в сентябре или декабре.
Важно: весной возможны риски штрафов, непредвиденных расходов и налоговых вопросов. Мужчинам-Стрельцам стоит особенно внимательно относиться к юридическим документам в марте-апреле, женщинам-Стрельцам – не переоценивать финансовые возможности в начале года.
Рекомендуемые направления для инвестиций – образование и профессиональная сертификация с международным признанием, золото как защитный актив. При получении неожиданного дохода от премии или удачной сделки астрологи советуют сразу откладывать 20–30%: это страховка от типично стрелецкого оптимизма "потрачу, потом снова заработаю".
Не рекомендуется делать импульсивные вложения весной, когда природный оптимизм знака отключает здравый расчет. Высокорисковая криптоторговля и ставки на горящие идеи без четкой стратегии выхода – прямой путь к потерям.
Крупные покупки и недвижимость
Благоприятный период для крупных покупок: июль-август или декабрь. Хорошее время для оформления ипотеки и других кредитных обязательств – второе полугодие. Весной держитесь подальше от новых долгов: первое полугодие лучше потратить на закрытие старых обязательств, а не на открытие новых.
Финансовые риски и как их избежать
Главная финансовая ловушка Стрельца в 2026-м – расходы, растущие вместе с возможностями: путешествия, удовольствия, щедрые жесты. Год учит огненный знак отличать расточительность от щедрости, отказываться от импульсивных покупок и трат.
В течение года Стрельцам стоит избегать ставок на авось, туманных договоренностей без четких условий, кредитов в первом полугодии. Ретроградная Венера осенью в сочетании с общим оптимизмом Стрельца – опасная смесь, способная привести к невыгодным вложениям.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
21, 22
27, 28
Февраль
19, 20
25, 26
Март
3, 4
1–20 (ретро-Меркурий), 28
Апрель
17, 18
24, 25
Май
15, 16, 29, 30
1-7, 25-27
Июнь
12, 13, 26, 27
27-30
Июль
23, 24
1-23 (ретроградный Меркурий)
Август
7, 8, 21, 22
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
18, 19
25-30
Октябрь
16, 17, 30, 31
3–13 (ретро-Венера), 24–31
Ноябрь
13, 14, 27, 28
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
11, 12, 25, 26
2-4
Совет астролога для Стрельца в 2026 году
- Инвестируйте в международные связи и образование –в 2026-м это ваш главный финансовый рычаг.
- Создайте финансовый резерв до апреля – весной возможны непредвиденные расходы.
- Декабрь – время закрыть год на мажорной ноте: именно тогда Юпитер благоволит вашим финансовым итогам.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Общий прогноз финансов на 2026 год
2026-й год для Козерога – год стратегической перестройки и поощрения за дисциплину. Сатурн, управитель знака, переходит в Овен в феврале, закрывая один многолетний цикл и открывая другой. Это финальная точка длинного периода проверок: все, что Козерог строил методично и честно, начинает приносить реальные плоды.
Стабильный рост у Козерогов начнется весной, а расширение инвестиционного горизонта – во втором полугодии. Быстрого дохода не будет, зато качество финансовой архитектуры, выстроенной в 2026-м, будет работать годами. Козерог получит то, за что платил терпением.
Основные источники дохода в 2026-м: управление и администрирование, строительство и девелопмент, финансы и банковское дело, государственный сектор, консалтинг. Январь станет нестандартно сильным стартовым месяцем: именно в этот период Козероги будут генерировать неожиданные идеи для увеличения дохода.
Финансовый рост ожидается в мае и октябре. В мае будут благоприятные транзиты для карьерного роста, в октябре восстановится деловая активность после ретроградного периода.
Карьера и профессиональный рост
2026-й открывает предпринимательские таланты и побуждает пересматривать карьерные направления. Многие Козероги почувствуют импульс к переходу от жестких корпоративных структур к коллективным проектам или использованию ИИ-инструментов. Переговоры о зарплате и повышении лучше проводить в мае или октябре (с 14-го числа).
Мужчинам-Козерогам важно не поддаваться энергии Лошади, которая провоцирует на спешку: быстрых побед в этом году не будет. Женщинам-Козерогам – доверять накопленному опыту и не соглашаться недооценивать собственную экспертизу в переговорах о доходе.
Рекомендуемые направления: консервативные депозиты и ОФЗ как стабилизирующая основа портфеля, акции строительного и промышленного сектора, долгосрочные инвестиции в недвижимость. Во второй половине года, когда Юпитер во Льве откроет возможности для участия в крупных проектах, стоит рассмотреть вложения в собственное дело. Инвестиции в профессиональное образование дадут самую высокую долгосрочную отдачу.
Что не рекомендуется: спекулятивные активы и криптовалюта без четкой стратегии. Начало года с ретроградным Юпитером – не лучшее время для больших инвестиционных экспериментов.
Крупные покупки и недвижимость
Хорошие месяцы для покупки недвижимости – май или начало октября. Строительные проекты лучше запускать весной. А о покупке автомобиля стоит задуматься в ноябре, после 15-го числа, когда ретроградный Меркурий уже будет позади.
В мае или сентябре – оптимальные окна для оформления ипотеки, рассрочки или кредита. Осенью – только после завершения ретро-Венеры (после 13 ноября), когда финансовая картина снова становится ясной.
Финансовые риски и как их избежать
Главный риск – перегрузка и попытка Козерога удерживать контроль над всем одновременно, что свойственно для людей, родившихся под этим знаком. Это приведет к эмоциональному истощению, которое напрямую повлияет на качество финансовых решений. Ретроградный Сатурн во втором полугодии (13 июля — 28 ноября) усилит эту тенденцию.
Чего избегать: хаотичных инвестиций в погоне за быстрым результатом, займов под давлением обстоятельств, финансовых решений в состоянии усталости и раздражения.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
23, 24
29, 30
Февраль
21, 22
27, 28
Март
5, 6
1-20 (ретро-Меркурий), 30
Апрель
19, 20
26, 27
Май
17, 18
1-7, 25-31
Июнь
14, 15, 28, 29
27-30
Июль
25, 26
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
9, 10, 23, 24
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
20, 21
25-30
Октябрь
18, 19
3-13 (ретро-Венера), 24–31
Ноябрь
15, 16, 29, 30
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
13, 14, 27, 28
2-4
Совет астролога для Козерога в 2026 году
- Пересмотрите структуру расходов: уберите финансовые привычки, которые тянут деньги без реальной отдачи.
- Инвестируйте в профессиональный рост: в 2026-м это ваш самый высокодоходный актив.
- Май и октябрь – ваши ключевые финансовые месяцы: именно тогда карьерные переговоры дают результат.
Водолей (20 января – 19 февраля)
Общий прогноз финансов на 2026 год
Финансовый гороскоп 2026 для Водолея – один из самых масштабных в зодиаке. Плутон уже несколько лет трансформирует ваш знак, перекраивая отношение к деньгам, власти и идентичности. 2026-й – это год, когда трансформация начинает давать видимый финансовый результат. Водолеев ждет период настоящего процветания, но при одном условии: деньги нужно уметь удерживать, а не только привлекать.
Ольга Федорова подчеркивает: главный вызов Водолея в 2026-м – не распыляться. Идей будет много, реализовать нужно 2–3, фокусируясь на каждой.
Деньги Водолеям будут приходить через IT и технологии, онлайн-сообщества и платформы, социальные и гуманитарные проекты, новые медиа, краудфандинг. Также регулярные поездки, в том числе и командировки, весь год будут работать на денежную энергию Водолея.
Период роста: весь год с пиком летом (июль-август). Уран, планета-управитель Водолея, который перейдет в июне в знак Близнецы, принесет нестандартные финансовые возможности: технологические проекты, креативные идеи, партнерства с необычными людьми.
Карьера и профессиональный рост
Водолей в 2026-м создает возможности, а не ждет их. Освоение новых технологий и ИИ-инструментов откроет карьерные лифты именно для тех, кто не боится уходить в новое.
Удачное время для переговоров о зарплате – июль или сентябрь, для смены работы – практически в любое время, кроме ретроградных фаз.
Принести риски может природный идеализм Водолея в сочетании с двойным ретроградом осенью – это может обернуться дорогостоящими ошибками. Финансовая сфера в 2026-м требует особого внимания и мудрого планирования.
Инвесторам-Водолеям в 2026-м году рекомендуется вкладывать в акции AI-компаний и технологического сектора, криптовалюту, онлайн-образование и цифровую инфраструктуру. Важно не забывать инвестировать в личностное развитие: качество жизни в 2026-м важнее количества накоплений.
Не рекомендуется инвестировать в устаревшие отрасли. Консервативные инструменты лучше использовать для стабилизации портфеля, но не как его основу.
Крупные покупки и недвижимость
Крупные покупки астролог советует совершать в июле или сентябре, технику и гаджеты – только в прямые фазы Меркурия, иначе риск брака или поломки резко возрастает.
Удачные месяцы для оформления кредитных обязательств – апрель или начало сентября. Осенью следует воздержаться: двойной ретроград делает кредитные договоренности этого периода ненадежными.
Финансовые риски и как их избежать
Главный финансовый риск Водолея в 2026-м – распыленность: слишком много проектов, небольшая часть из которых будет доведена до денежного результата. Поэтому важно научиться фокусироваться на главном.
Осенью ретроградные Венера и Меркурий могут вытащить наружу старые финансовые претензии, незакрытые долги или неудобные договоренности. Лучше разобраться с ними заранее.
В течение года Водолеям нужно избегать финансовых схем, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Нептун в вашем втором доме будет создавать именно такие иллюзии – красивые обертки без реального фундамента.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
25, 26
1, 31
Февраль
23, 24
1, 2, 29
Март
7, 8
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
21, 22
28, 29
Май
19, 20
1-7, 25-31
Июнь
16, 17, 30
27-30
Июль
27, 28
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
11, 12, 25, 26
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
22, 23
25-30
Октябрь
20, 21
3-13 (ретро-Венера), 24-31
Ноябрь
17, 18
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
15, 16, 29, 30
2-4
Совет астролога для Водолея в 2026 году
- Выберите 2–3 приоритетных финансовых цели и идите к ним последовательно – Плутон в вашем знаке дает силу тем, кто фокусируется.
- Монетизируйте экспертизу через цифровые платформы: это ваш главный канал дохода в 2026-м.
- Лето – ваш пик: используйте июль-август для самых смелых и важных финансовых шагов.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Общий прогноз финансов на 2026 год
2026-й год для Рыб начинается с долгожданного освобождения. Сатурн покинет ваш знак в феврале, что означает конец многолетнего периода ограничений, проверок и финансовой тяжести. Дышать станет легче – буквально с середины февраля начинается уход финансовых блоков, накопленных за несколько сложных лет.
В этом году Рыбы восстановят финансовую уверенность, освободятся от старых ограничений, найдут новые источники дохода через интуицию, творчество и духовные практики. Март и июль – лучшие месяцы года.
В 2026 году Рыбы начинают относиться к деньгам не как к случайности, а как к ресурсу, которым можно управлять. Работа, дающая смысл, начинает приносить и доход, стоит лишь перестать соглашаться работать "за идею". Наиболее удачными сферами заработка для Рыб будут творческие профессии, психология и терапия, медицина, эзотерика и коучинг, фармацевтика.
Периоды роста ожидаются в марте и июле. Весна в целом обещает подъем: идеи приходят как откровения, новые клиенты и контракты – как результат выхода из тени.
Карьера и профессиональный рост
Карьерные перспективы у Рыб улучшатся с марта. С этого месяца можно смело принимать решения о смене работы. Важный нюанс: 2026-й год учит Рыб наконец ценить собственный труд. Помните, как только вы начинаете уважать свои способности, мир откликается предложениями и проектами.
Имейте ввиду, Нептун в вашем знаке периодически создает иллюзии о финансовом положении. Особенно опасно это осенью, когда к нептунианскому туману добавляется двойной ретроград. Перепроверяйте финансовые предложения дважды, даже если они выглядят идеально.
Рыбам в 2026-м году лучше вкладывать в творческие проекты и интеллектуальную собственность, медицинский и фармацевтический сектор, делать долгосрочные инвестиции в образование, транспорт или жилье. Возможно создание пассивного дохода через авторские права или обучающие программы. Избегайте финансовые схемы с "гарантированной доходностью".
Крупные покупки и недвижимость
Удачные месяцы для крупных покупок и оформления кредитных обязательств – март или июль. Осенью – только самые необходимые обязательства. Подушка безопасности обязательна: пусть сначала небольшая, но регулярная.
Финансовые риски и как их избежать
Главный финансовый риск Рыб в 2026 году – доверчивость, усиленная нептунианским влиянием. Осенью особенно опасны сомнительные схемы быстрого обогащения и советы незнакомцев.
Чего избегать: решений под влиянием чужих эмоций, займов у людей с неясной репутацией, инвестиций в проекты без прозрачной финансовой модели.
Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026
Месяц
Благоприятные даты
Неблагоприятные даты
Январь
27, 28
3, 4
Февраль
25, 26
3, 4
Март
9, 10, 20, 21
1-20 (ретро-Меркурий)
Апрель
23, 24
30
Май
21, 22
1-7, 25-31
Июнь
18, 19
27-30
Июль
29, 30
1-23 (ретро-Меркурий)
Август
13, 14, 27, 28
12-28 (коридор затмений)
Сентябрь
24, 25
25-30
Октябрь
22, 23
3-31 (ретро-Венера)
Ноябрь
19, 20
1-13 (ретро-Меркурий)
Декабрь
17, 18
2-4
Совет астролога для Рыб в 2026 году
- Февраль – точка освобождения: с уходом Сатурна начинается ваш финансовый ренессанс. Используйте весну по максимуму.
- Март и июль – ваши лучшие месяцы: именно тогда принимайте важные финансовые решения.
- Осенью избегайте сомнительных предложений – это ваша главная точка уязвимости в 2026 году.
Топ-4 совета для финансового благополучия в 2026 году
Астролог Ольга Федорова поделилась универсальными правилами для финансового благополучия в 2026 году, которые работают для каждого знака зодиака:
- Инвестируйте в "твердые" навыки и личную энергию. В 2026 году планеты переходят в огненный знак Овна. Это значит, что деньги "идут" на драйв, личную активность и здоровье. Если у вас нет сил – никакие стратегии не сработают. Личный ресурс – ваша валюта №1.
- Забудьте про "авось". Сатурн в Овне не прощает халатности. Даже в творчестве вводите жесткие KPI. Считайте деньги, а не надейтесь. Иллюзии – главный враг дохода в этом году. При этом финансовая устойчивость важнее скорости. Лучше медленно, но системно.
- Осваивайте новые инструменты немедленно. Переход Урана в Близнецы (июнь) обесценит старые способы передачи информации. Будьте первыми, кто внедрит нейросети и новые платежные системы в свой бизнес. Инвестируйте в навыки и технологии. Это главный источник роста.
- Слушайте интуицию осенью, но не верьте обещаниям. Ретро-Венера создаст иллюзию "золотых гор" в партнерстве. Могут всплыть истории из прошлого, старые обиды. Избегайте кредитов осенью. Если вам предлагают сделку, которая кажется слишком выгодной – это ловушка. Истинное расширение начнется только после 15 ноября.