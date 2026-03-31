Финансовый гороскоп на 2026: деньги, карьера и богатство по знакам зодиака

2026-й год будет наполнен астрологическими событиями, которые повлияют на финансовую сферу каждого человека. В какие дни будет высокая финансовая опасность, куда лучше инвестировать свои деньги с астрологической точки зрения, что ожидает каждый знак в сфере финансов, советы астролога, – в материале РИА Новости.

Текущий год – это уникальный момент в истории, который астрологи называют "точкой перелома". Сразу три медленные планеты-гиганта (Сатурн, Нептун и Уран) меняют свои знаки, что знаменует собой полный демонтаж старых экономических моделей, который напрямую влияет на способы заработка, устойчивость доходов и финансовые риски.

Сатурн и Нептун в Овне (с февраля 2026). Две противоположные силы соединяются в знаке огня. Сатурн требует жесткой дисциплины и персональной ответственности, а Нептун – веры в новые смыслы. Для людей это означает: время "коллективного ожидания" закончилось. В 2026-м деньги приходят к одиночкам, лидерам и тем, кто готов строить бизнес "своими руками". Инициатива вознаграждается, инертность – наказывается. При этом Нептун временно возвращается в Рыбы, создавая двойной фон: с одной стороны – вдохновение и новые идеи, с другой – повышенный риск иллюзий и финансовых обещаний без реального фундамента.

Уран в Близнецах. Планета революций возвращается в знак информации. Это взрывной рост логистики, нейросетей и скоростных способов оплаты. Те, кто быстрее адаптируется к новым технологиям, получают конкурентное преимущество. Переход Урана в Близнецы (июнь 2026) фактически обесценит устаревшие способы передачи информации и ведения бизнеса.

Плутон в Водолее. Плутон продолжает необратимую оцифровку мировой экономики. 2026 год ознаменуется окончательным переходом к децентрализованным финансам: деньги все чаще приходят через цифровые платформы, онлайн-проекты, сообщества и новые форматы взаимодействия. Старые корпоративные иерархии и жесткие вертикали постепенно теряют эффективность.

Юпитер: переход из Рака во Льва. До 30 июня Юпитер – планета удачи и расширения – находится в Раке, поддерживая накопления, семейный капитал и пассивный доход. С 30 июня он переходит во Льва, открывая эпоху личного бренда, публичности и творческого предпринимательства.

"2026 год не про стабильность "по умолчанию", а про умение быстро перестраиваться, считать риски и выстраивать персональную финансовую стратегию", – отмечает системный психолог, астролог Ольга Федорова.

Главные финансовые опасности 2026 года — периоды ретроградности

Финансовая безопасность в 2026 году напрямую зависит от того, насколько вы синхронизированы с ритмами личных планет. Ниже – таблица "Стоп-факторов" от астролога, когда любые активные действия (кредиты, ипотеки, покупка авто) противопоказаны.

Период / Дата Планетарное событие Что категорически нельзя делать 26.02 – 20.03 Ретроградный Меркурий Подписывать договоры, покупать технику, менять работу без крайней необходимости. Риск импульсивных трат, которые по итогу могут оказаться бесполезным приобретением. 01.05 – 07.05 Марс в конфликте с Юпитером Выяснять отношения. Возможны конфликты на работе, переоценка своих сил и возможностей. 25.05 – 27.05 Марс в конфликте с Плутоном Ввязываться в споры, брать в долг, совершать покупки. Возможно обострение конфликтов на почве материальных интересов. 27.06 – 02.07 Соединение Марс-Уран Риск внезапных неполадок, поломка электроники. Будьте осторожны с переводами и техникой. 29.06 – 23.07 Ретро-Меркурий Заключать сделки по недвижимости, начинать обучение, принимать быстрые решения под влиянием настроения, подписывать договора. Важно перепроверять и фиксировать всю информацию. 12.08 – 28.08 Коридор затмений Скачки настроения могут повлиять на адекватные финансовые решения, которые в свою очередь могут оказаться фатальными и необратимыми. 03.10 – 13.11 Ретро-Венера в Скорпионе Худшее время года для финансовой сферы. Запрет на кредиты, инвестиции, крупные покупки и деловые и личные партнерства. Решения, принятые в это время, часто требуют пересмотра или оказываются невыгодными. 24.10 – 13.11 Ретро-Меркурий Придется проверять каждую цифру в отчетах. Время возврата старых долгов, необходимо заниматься делами из прошлого. Не лучшее время для запуска совершенно новых финансовых историй без прошлого контекста. 02.12 – 04.12 Марс в конфликте с Ураном Резкие изменения, поломки, ошибки, сбои.

Также Ольга Федорова предупреждает о "точках стационарности" – днях финансового "застоя". В 2026 году энергия будет неблагоприятной в следующие дни:

11 ноября (Юпитер – точка поворота). В этот период масштабные расширения бизнеса будут буксовать;

13 июля (Сатурн – разворот в ретро), 28 ноября (выход в прямое);

10 сентября (Уран – разворот в ретро). Осенью замедляется тема инноваций, аккуратно с техникой и механизмами;

7 июля (Нептун – разворот в ретро). Включается основная тема иллюзий, риск туманных вложений и неоправданных надежд;

6 мая (Плутон – разворот в ретро). Период повышенного давления и напряжения, аккуратно.

"В эти даты энергия замирает. В течение 2-3 дней до и после этих дат не рекомендуется запускать проекты, начинать новые дела, на которые вы возлагаете надежды", – объясняет астролог.

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Ниже – подробный денежный гороскоп 2026 года для каждого из 12 знаков зодиака с анализом доходов, карьерных перспектив, инвестиций и персональными советами астролога Ольги Федоровой.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп на 2026 год для Овна разворачивается под знаком большой ответственности: Сатурн, входящий в ваш знак 14 февраля, запустит многолетний цикл проверки личностной зрелости и дисциплины, в том числе и в финансовых вопросах. Это не год легких денег – это год, когда системный, ответственный подход превращается в главный капитал. Заработок 2026 года будет напрямую зависеть от личной инициативы.

"Рост ожидается у тех, кто готов запускать личные проекты, подходить к их разработке ответственно и последовательно", — комментирует Ольга Федорова.

Доходы и заработок

Основной источник дохода – личная активность: собственный бизнес, фриланс, авторские проекты. Наемный труд тоже приносит результат, но лишь при условии, что Овен берет на себя лидерские функции.

Периоды финансового роста следует ожидать в апреле (Юпитер поддержит инициативность) и августе (месяц, когда проекты выйдут на новый уровень).

Карьера и профессиональный рост

2026 год – время строить репутацию, а не просто зарабатывать зарплату. Благоприятные периоды для переговоров о повышении: апрель. Смена работы допустима, но только с четкой стратегией – Сатурн не прощает импульсивных решений.

Риск: конфликты с руководством в мае, когда Марс будет находиться в напряжении с Юпитером. Мужчинам-Овнам важно контролировать агрессию в профессиональных коммуникациях; женщинам-Овнам – не соглашаться на неравноценный обмен своего труда.

Инвестиции и сбережения

В 2026-м году Овнам рекомендуется сосредоточиться на личном бренде и самосовершенствовании, поэтому удачными станут инвестиции в образование, личностный рост, инструменты запуска или оптимизации собственного бизнеса.

Важно избегать: спекулятивных криптоактивов, вклады в обещания "быстрого заработка" и импульсивных трат под влиянием "ТОП-советов" из социальных сетей.

Крупные покупки и недвижимость

Удачное время для крупных покупок – май (до 25 мая, пока Меркурий прямой) и первая декада октября. Ипотеку лучше оформлять в мае или в начале октября; осенью, во время ретро-Венеры (октябрь – ноябрь), от кредитных обязательств следует воздержаться, но если нет возможности, то оформлять лучше в мае.

Финансовые риски и как их избежать

Периоды нестабильности: конец мая (Марс-Плутон), осень (ретро-Венера и ретро-Меркурий одновременно). В эти периоды особенно опасны импульсивные траты и вложения в непроверенные схемы.

Главное правило для Овна в 2026 году: дисциплина. Введите бюджет, фиксируйте расходы, не игнорируйте мелкие утечки, планируйте каждый финансовый шаг. Если продолжать действовать импульсивно, Сатурн в вашем знаке начнет "штрафовать" и давать кармические проверки.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 5, 6, 19, 20 14, 15, 27 Февраль 3, 4, 17, 18 13, 14, 26 Март 21, 22 1-20 (ретро-Меркурий), 29 Апрель 5, 6, 20, 21 12, 13 Май 1-6, 8, 9 25-27, 31 Июнь 1, 2, 15, 26, 28, 29 27, 30 Июль 1, 14, 15, 28 1-23 (ретро-Меркурий) Август 4, 5, 18, 19 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 1, 2, 15, 16, 29, 30 25 Октябрь 13, 14, 27, 28 3-31 (ретро-Венера) Ноябрь 10, 11, 24, 25 24-30 (до 13.11 – ретро-Меркурий) Декабрь 8, 9, 22, 23 2-4

Совет астролога для Овна в 2026 году

Избегайте кредитов осенью: ретроградные Меркурий и Венера создают зону повышенного финансового риска.

Финансовый рост благодаря личным проектам, дисциплине и последовательному подходу.

Вкладывайте в репутацию и саморазвитие – лучшие варианты инвестиций в 2026-м году.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Общий прогноз финансов на 2026 год

В 2026 году у Тельцов произойдет важное астрологическое событие: Уран покинет ваш знак в июне, завершая семилетний цикл нестабильности, непредсказуемых перемен и финансовых "американских горок". Тельцы вернутся в свою естественную стихию – стабильности, планомерного накопления и надежного заработка. Поэтому спокойного этапа в финансовой трансформации следует ожидать ко второму полугодию.

Доходы и заработок

Основные источники дохода для Тельцов: стабильная занятость, сфера недвижимости, агробизнес, продукты питания, традиционные ремесла и все, что связано с материальным миром. Дополнительный заработок можно получить благодаря аренде имущества, консалтинге на основе накопленного опыта.

Период финансового роста: июнь – высокая вероятность наступления пика по доходам (уход Урана снижает хаотичность).

Карьера и профессиональный рост

Карьерные перспективы улучшаются во втором полугодии. Переговоры о повышении зарплаты лучше проводить в июне или сентябре (до ретроградных планет). Смена работы допустима с июля, когда стабилизируется общий фон. Старайтесь не принимать импульсивных решений под влиянием "последней волны" нестабильного Урана.

Женщинам-Тельцам стоит внимательнее отнестись к монетизации своих природных талантов: 2026 год создаст удачный контекст для превращения хобби в источник стабильного дохода.

Инвестиции и сбережения

Рекомендуемые направления для инвестиций: недвижимость (особенно покупка земельных участков), золото и серебро как защитные активы, депозиты в надежных банках.

Не рекомендуется вкладывать в криптовалюту и активы с высокими рисками особенно в первом полугодии – Уран в вашем знаке способен преподнести неприятные сюрпризы.

Крупные покупки и недвижимость

Лучшее время для сделок с недвижимостью – июнь и первая половина сентября. Именно тогда планеты поддерживают стабильные, долгосрочные вложения.

В октябре – ноябре, в период ретро-Венеры, крупные покупки лучше отложить или как минимум трижды проверить юридическую чистоту сделки.

Финансовые риски и как их избежать

Главные риски наступят в октябре и ноябре, когда ретроградные Венера (ваша планета-управитель) и Меркурий будут создавать "идеальные условия" для финансовых ошибок. В этот период не доверяйте непроверенным партнерам, не оформляйте кредиты под выгодный процент и не инвестируйте "по совету знакомых".

Избежать или минимизировать риски поможет подготовленная финансовая подушка. Это также поможет ощущать необходимую для Тельца стабильность и не переживать о завтрашнем дне.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 7, 8, 21, 22 13, 27 Февраль 5, 6, 19, 20 11, 25 Март 23, 25 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 3, 4, 17, 18 10, 24 Май 7, 8, 21, 22 1-6, 25-31 Июнь 4, 5, 18, 19, 30 27-30 Июль 2, 3, 16, 17, 30 1–23 (ретро-Меркурий) Август 6, 7, 20, 21 12–28 (коридор затмений) Сентябрь 3, 4, 17, 18 25-30 Октябрь 1, 15, 16, 29, 30 3–13 (ретро-Венера), 24–31 Ноябрь 12, 13, 26, 27 1–13 (ретро-Меркурий) Декабрь 10, 11, 24, 25 2-4

Совет астролога для Тельца в 2026 году

Дождитесь июня – ваш главный финансовый старт начинается именно тогда.

Инвестируйте в недвижимость и материальные активы: это ваша природная стихия и точка силы в 2026 году.

Управитель Венера ретроградна осенью (октябрь-ноябрь) – завершите все крупные сделки до 25 сентября.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп 2026 для Близнецов – один из самых оптимистичных в зодиаке. Уран, планета революций, входит в ваш знак в июне, открывая многолетний цикл инноваций, нестандартных источников дохода и карьерных прорывов. Если Телец испытал на себе всю турбулентность уранического транзита, то Близнецы только начинают этот захватывающий путь, и старт будет ярким. Воздушный знак любит подобную динамику и будет чувствовать не угасающую мотивацию к действиям.

Основные тенденции: заработок через информацию, обучение, онлайн-проекты и технологии. Второе полугодие – период активного карьерного и финансового роста. 2026-й год – лучшее время для смены работы на более высокооплачиваемую.

Доходы и заработок

Близнецы заработают много денег, выбрав сферу журналистики, медиа, обучения и образовательных проектов, IT, маркетинга и логистики. Удачными источниками дополнительного заработка могут стать авторские курсы, экспертный контент в интернете.

Стабильный финансовый рост ожидается с июля по декабрь 2026-го года. Особенно сильны сентябрь и ноябрь-декабрь, когда транзиты планет будут поддерживать активные коммуникации и новые контракты.

Карьера и профессиональный рост

Второе полугодие 2026-го года – лучший момент для Близнецов за последнее десятилетие, чтобы заявить о своей экспертизе и сменить работу на достойно оплачиваемую. Переговоры о трудоустройстве и зарплате лучше проводить в в июле-августе. В периоды ретроградного Меркурия будьте крайне осторожны: при подписании договоров читайте внимательно каждый пункт, особенно мелкий шрифт.

Мужчинам-Близнецам год благоприятствует на выход на внешний рынок – международные проекты принесут дополнительный доход. Женщины-Близнецы получат возможность монетизировать свои таланты к коммуникации и нетворкингу и заявить о себе.

Инвестиции и сбережения

Близнецам в 2026-м году лучше инвестировать в акции технологических компаний, AI-сектора, криптовалюту (умеренно). Идеальными вложениями, которые точно дадут результат, станет самообразование, саморазвитие и продвижение личного продукта.

Главное – не поддаваться хаосу и не стараться инвестировать сразу во все направления. Уран будет подкидывать все больше смелых идей, которые нужно тщательно проанализировать перед действиями.

Крупные покупки и недвижимость

Крупные покупки астролог рекомендует совершать ближе к осени: август-сентябрь (после коридора затмений и до ретро-Меркурия). Декабрь также благоприятен для закрытия сделок с недвижимостью. Первое полугодие лучше посвятить анализу и изучению рынка.

Кредиты и ипотеку следует рассматривать не в ретроградный период.

Финансовые риски и как их избежать

Главный финансовый риск Близнецов в 2026 году – информационная перегрузка, которая может привести к хаотичным решениям. Уран в вашем знаке будет приносить поток возможностей, из которых реально работающих — единицы. Учитесь фильтровать их.

Периоды нестабильности: февраль-март (ретро-Меркурий, планета-управитель), октябрь-ноябрь (двойной ретроград). В это время старайтесь избегать устных договоренностей без письменного подтверждения, поспешных инвестиций в стартапы.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 9, 10, 23, 24 15, 29 Февраль 7, 8, 21, 22 13, 27 Март 21, 22 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 5, 6, 19, 20 12, 26 Май 9, 10, 23, 24 1-7, 25-31 Июнь 6, 7, 20, 21 27-30 Июль 4, 5, 18, 19 1-23 (ретро-Меркурий) Август 8, 9, 22, 23 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 5, 6, 19, 20 25-30 Октябрь 3, 4, 17, 18 3-31 (ретро-Венера) Ноябрь 14, 15, 28, 29 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 12, 13, 26, 27 2-4

Совет астролога для Близнецов в 2026 году

Уран входит в ваш знак — используйте это: осваивайте нейросети и новые цифровые инструменты раньше конкурентов.

Ваш главный актив — коммуникационный талант. Монетизируйте его через обучение, консалтинг, авторский контент.

В периоды ретроградного Меркурия не подписывайте новые договоры — только пересматривайте и улучшайте старые.

Рак (22 июня – 22 июля)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп на 2026 год для Рака начинается с мощной поддержки: до 30 июня в вашем знаке находится Юпитер – планета изобилия и расширения. Это редкий и ценный транзит, который случается раз в 12 лет. Поэтому первое полугодие можно назвать вашим "золотым окном" для накоплений, инвестиций и финансовых договоренностей.

Главный инструмент Рака для материального роста в 2026 году – развитая интуиция и умение работать с семейными ресурсами. Хороший период для долгосрочных сбережений и пассивного дохода.

Доходы и заработок

Хорошие доходы ожидают Раков в сфере питания и заботы, недвижимости и тех, кто ведет семейный бизнес, имеет пассивный доход от имущества и планирует заняться накоплением.

По мнению астролога, лучшим месяцем года по доходам будет май, когда Юпитер даст максимальную поддержку.

Карьера и профессиональный рост

Карьерные перспективы сильны в первом полугодии. Переговоры о повышении зарплаты лучше проводить в мае или начале июня — именно тогда руководство наиболее восприимчиво к вашим аргументам. После ухода Юпитера (30 июня) карьерная динамика замедлится, но не остановится.

Высокие риски: в августе (коридор затмений) и октябре (ретро-Венера). В этот период избегайте конфликтов с коллегами на финансовой почве.

Инвестиции и сбережения

Рекомендуемые направления для инвестиций: недвижимость, депозиты и накопительные счета, ОФЗ. Вкладывать сбережения лучше в первые 6 месяцев 2026-го: поддержка Юпитера даст удачу.

В октябре и ноябре астролог не рекомендует Ракам оформлять кредиты и проводить крупные финансовые сделки.

Крупные покупки и недвижимость

Благоприятные месяцы для покупки дома или квартиры: апрель, май или первая половина июня. Юпитер в Раке создаст максимально благоприятный фон для сделок с недвижимостью. Май – самый удачный месяц для оформления ипотеки или рассрочки.

Финансовые риски и как их избежать

Август и октябрь-ноябрь – периоды финансовой нестабильности для Рака. Эмоциональный фон знака в эти месяцы станет уязвимым, поэтому важно не принимать крупных финансовых решений в течение этого периода.

Также Ракам в 2026-м году стоит умерить свою природную щедрость и не делать большие финансовые одолжения – есть риск, что они никогда не вернутся. Учитесь говорить "нет" просьбам о деньгах в долг.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 11, 12, 25, 26 17, 18 Февраль 9, 10, 23, 24 15, 16 Март 23-24 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 7, 8, 21, 22 14, 15 Май 5, 6, 19, 20 1–7, 25–31 Июнь 2, 3, 16, 17, 30 27-30 Июль 14, 15, 28 1-23 (ретро-Меркурий) Август 11, 12, 25 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 8, 9, 22, 23 25-30 Октябрь 6, 7, 20, 21 3-13 (ретро-Венера), 24-31 Ноябрь 3, 4, 17, 18 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 1, 5, 15, 16, 29, 30 2-4

Совет астролога для Рака в 2026 году

Используйте первое полугодие по максимуму – Юпитер в Раке открывает редкое окно финансовых возможностей.

Ваша интуиция – главный капитал. Доверяйте внутреннему голосу при выборе партнеров и инвестиций.

Формируйте финансовую подушку безопасности, старайтесь иметь пассивный доход и не забывайте о помощи семьи – это главные помощники для финансового роста в 2026-м году.

Лев (23 июля – 22 августа)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп на 2026 год для Льва – один из самых ярких. 30 июня Юпитер, планета удачи и изобилия, входит в ваш знак, открывая "звездный час" для роста доходов, карьерных прорывов и публичного признания. Это редкий транзит, который случается раз в 12 лет, и 2026-й дает Льву шанс сполна воспользоваться его щедростью.

"Юпитер во Льве – это планета удачи в вашем знаке. Деньги в этот период идут через личный бренд, публичность, лидерство и творческую реализацию", – поясняет Ольга Федорова.

Доходы и заработок

Основными источниками дохода Льва в 2026-м году становятся авторские проекты, личный бренд, ориентация на публичность и масштабы, шоу-бизнес. Также удача может ожидать в сфере образования, PR и продвижения, управления и менеджмента.

С июля 2026-го у Львов начнется финансовый рост, при условии инвестирования в личную репутацию и продвижение. Положительная динамика в доходах будет продолжаться до сентября, когда Юпитер будет находиться на пике своей активности. 15-22 июля – идеальное время для запуска рекламных кампаний.

Карьера и профессиональный рост

2026-й год – удачный для построения новой карьеры или перехода на новую ступень. В июле и августе наступят благоприятные периоды для проведения переговоров о повышении, сотрудничестве, продвижении. Если вы давно хотели выйти на новый профессиональный уровень – пришло время действовать.

Астролог Ольга Федорова предупреждает: осенью следует быть осторожным в заключении партнерства и ведении совместных проектов. В период ретро-Венеры и ретро-Меркурий не нужно поддаваться импульсивным решениям и важно тщательно проверять договора, документы и бизнес-планы.

Инвестиции и сбережения

Удачными финансовыми вложениями для Львов станут инвестиции в личный бренд (фото- и видеопроизводство, обучение), акции медиакомпаний, компании развлекательного сектора.

Благоприятные периоды для инвестиций: июль – август (пик юпитерианской поддержки). Осенью – лучше не рисковать.

Крупные покупки и недвижимость

Крупные покупки лучше совершать на пике влияния Юпитера – в июле–начале сентября. В это время Львы будут чувствовать уверенность и везение, но важно, чтобы это не переросло в расточительство. Поэтому делайте фокус на том, что действительно служит долгосрочным целям.

Ипотеку и рассрочку лучше оформлять вне ретроградных периодов, например, в июле.

Финансовые риски и как их избежать

Главная ловушка для Льва в 2026 году – эйфория от юпитерианского везения, которые могут повлечь за собой чрезмерные траты "на широкую ногу". Юпитер – планета расширения, она влияет не только на доходы, но и на расходы одновременно. Поэтому финансовая дисциплина в этот год особенно важна для Львов.

Октябрь-ноябрь: двойной ретроград. В эти месяцы астролог советует не оформлять кредиты, отложить партнерские сделки и быть предельно внимательными к деталям договоров.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 13, 14, 27, 28 19, 20 Февраль 11, 12, 25, 26 17, 18 Март 25, 26 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 9, 10, 23, 24 16, 17 Май 7, 8, 21, 22 1-6, 25-31 Июнь 4, 5, 18, 19 27-30 Июль 15, 16, 29, 30 1-23 (ретро-Меркурий) Август 13, 14, 27, 28 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 10, 11, 24, 25 25-30 Октябрь 8, 9, 22, 23 3-13 (ретро-Венера), 24-31 Ноябрь 5, 6, 19, 20 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 1, 10, 17, 18 2-4

Совет астролога для Льва в 2026 году

Июль – ваш главный месяц года: заявляйте о себе громко, запускайте проекты, подписывайте выгодные контракты.

Инвестируйте в личный бренд – в 2026-м это приносит прямую финансовую отдачу.

Партнерские сделки завершайте до 25 сентября.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый прогноз 2026 для Девы строится вокруг работы с чужими ресурсами, инвестициями и совместными финансами. Это год, когда Дева может значительно увеличить свои активы, но при условии, что избежит своей главной ловушки: перегрузки и стремления все контролировать самостоятельно.

Врожденные таланты в аналитике, управлении проектами и менеджменте станут особо полезными инструментами и удачными сферами дохода для Дев в 2026-м году.

Доходы и заработок

Хорошая прибыль ожидает Дев, чья работа связана с медициной, здоровьем, бухгалтерией, консалтингом, IT, предоставлением различных услуг и сервиса.

Финансовый рост ожидается у Дев в мае – аспекты планет поддерживают увеличение прибыли через партнерства, и в сентябре – месяце деловой активности и переговоров.

Карьера и профессиональный рост

Вторая половина сентября – идеальный момент для переговоров о повышении зарплаты или пересмотра условий контракта. Планеты поддерживают коммуникации и профессиональные договоренности именно в этот период. Если актуален вопрос о смене работы, его лучше рассмотреть после сентября вне периодов влияния ретроградных планет.

Риск перегрузки – главный карьерный вызов для Девы. Умение делегировать напрямую влияет на финансовый результат в 2026-м году. Поэтому важно следить за своим состоянием, не брать на себя все задачи и не стараться сделать их идеально, позволив себе допускать ошибки.

Инвестиции и сбережения

Инвестировать Девам лучше в облигации и ОФЗ, здравоохранение и технологии. Вклады должны быть умеренными и только в компании с прозрачной отчетностью.

Дева – знак, который умеет анализировать риски лучше других. В 2026 году этот навык стоит монетизировать: финансовое консультирование и управление чужими активами могут стать источником дополнительного дохода.

Крупные покупки и недвижимость

Крупные покупки астролог рекомендует совершать в мае и первой половине сентября. В эти месяцы (до наступления периода ретро-Венеры) благоприятно проводить сделки с недвижимостью. В октябре и ноябре лучше воздержаться от оформления ипотеки, кредитов и рассрочки.

Финансовые риски и как их избежать

Октябрь-ноябрь – период финансовых рисков: двойной ретроград требует предельной бдительности при проверке каждой цифры в договорах и отчетах. Перфекционизм Девы в эти месяцы – главный способ защиты.

Чтобы избежать денежных потерь, рекомендовано избегать отслеживания личных финансов до паранойи, импульсивных решений в августе (во время коридора затмений) и партнерства с непроверенными людьми.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 15, 16, 29, 30 21, 22 Февраль 13, 14, 27, 28 19, 20 Март 27, 28 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 11, 12, 25, 26 18, 19 Май 9, 10, 23, 24 1-7, 25-31 Июнь 6, 7, 20, 21 27-30 Июль 25, 27 1-23 (ретро-Меркурий) Август 1, 5, 6, 29 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 12, 13, 24 25-30 Октябрь 10, 11, 24, 25 3-13 (ретро-Венера), 24-31 Ноябрь 14, 21, 22 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 5, 6, 19, 20 2-4

Совет астролога для Девы в 2026 году

Переговоры о зарплате ведите в сентябре – это ваш лучший момент года.

Делегируйте задачи — перегрузка в 2026 году стоит вам денег

Используйте аналитические способности при работе с чужими ресурсами: консультируйте, считайте, управляйте – это принесет хорошую прибыль в 2026-м.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Главное, что нужно учесть Весам: осенью ваша планета-управитель Венера уходит в ретроград в Скорпионе. Это означает, что в период с 3 октября по 13 ноября, придется переосмыслить уже имеющиеся финансовые связи и не создавать новые. Поэтому ключевым правилом года становится завершение всех крупных сделок и закрытие финансовых вопросов до 25 сентября.

Деньги в 2026-м году Весам принесет работа через партнерство, консалтинг и посредничество. Пик удачи и хороших событий в финансовой сфере – весна и начало лета.

Доходы и заработок

Основные источники дохода в 2026-м году Весов – юридические и консультационные услуги, дизайн и эстетика, медиация, дипломатия, HR. Связи и работа в коллективе становятся главными инструментами успеха и приумножения прибыли.

Периоды роста ожидаются в апреле-мае, июле – гармоничные транзиты планет будут поддерживать деловые переговоры и заключение выгодных контрактов. В декабре наступит период, который благоприятно завершит финансовый год.

Карьера и профессиональный рост

Карьерный рост у Весов ожидается в первом полугодии и в декабре 2026-го года. В это время наиболее вероятно поступление удачных предложений о сотрудничестве, начало новой профессиональной главы. Апрель и первая половина сентября – благоприятный период для переговоров о повышении в должности и увеличении зарплаты.

Осенью (после сентября) ретроградная Венера может вытащить на поверхность старые рабочие конфликты или заставить пересмотреть актуальные условия сотрудничества. Это не приведет к резким и неприятным переменам, но потребует деликатности.

Инвестиции и сбережения

Инвестировать Весам в 2026-м году лучше в эстетику – предметы искусства, коллекционные активы, – что соответствуют природе знака. Оформления депозитов и покупка облигаций надежных компаний – еще одно удачное направление для пассивного дохода и сбережения средств.

Осенью рекомендуется не делать крупных совместных финансовых вложений.

Крупные покупки и недвижимость

Удачное время для крупных покупок (недвижимость, автомобиль) – апрель, май, первая половина сентября. Оформление ипотеки, рассрочки кредита лучше проводить весной.

Астролог советует Весам не поддаваться на импульсивные покупки и траты осенью, во время ретро-Венеры.

Финансовые риски и как их избежать

Октябрь – наибольший финансовый риск для Весов: Венера будет ретроградной одновременно с Меркурием. Именно в этот период представители этого знака будут наиболее уязвимыми к невыгодным финансовым договоренностям.

Осенью избегайте новых долговых обязательств, партнерств с людьми, чья финансовая репутация не проверена, и решений, продиктованных желанием "сохранить мир" в ущерб своим интересам.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 17, 18 23, 24 Февраль 15, 16, 29 21, 22 Март 29, 30 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 13, 14, 27, 28 20, 21 Май 11, 12, 15, 25, 26 1–7 Июнь 8, 9, 22, 23 21, 29, 30 Июль 19, 20 1-23 (ретро-Меркурий) Август 3, 4, 17, 18 12-28 (коридор затмений, в эти дни действуйте осторожно) Сентябрь 1-3, 14, 15 27-30 Октябрь 12, 13, 26, 27 3-31 (ретро-Венера в Скорпионе) Ноябрь 9, 10, 23, 24 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 7, 8, 21, 22 1-4

Совет астролога для Весов в 2026 году

Закройте все важные финансовые вопросы до 25 сентября – это ваше главное правило 2026 года.

Монетизируйте дипломатические способности: медиация и консалтинг приносят стабильный доход.

Осенью – пересмотр, а не создание: используйте ретро-Венеру для ревизии финансовых связей и расторжения невыгодных договоренностей.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп-2026 для Скорпиона условно разделяет год на два этапа. С одной стороны – Плутон в Водолее меняет статус знака, открывая доступ к новым источникам дохода через технологии, цифровые платформы и кризис-менеджмент. С другой – осенью ретро-Венера проходит прямо через ваш знак, превращая октябрь–ноябрь в период непростых финансовых испытаний.

Обеспечить стабильный доход поможет работа с чужими ресурсами, монетизация глубоких экспертных знаний, инвестиции и IT.

Доходы и заработок

Инвестиции, управление капиталом, кризисное консультирование, психология, страхование, IT-безопасность – направления, которые могут стать для Скорпионов успешными источниками дохода в 2026-м году.

Хорошие финансовые результаты ожидают Скорпионов в августе.

Карьера и профессиональный рост

В августе вместе с финансовым ростом Скорпионам следует ожидать и профессиональных успехов. В это время планеты будут наиболее благосклонны к заключению новых трудовых договоров, решении вопросов о повышении зарплаты или кардинальной смены профессионального вектора. Начало года – еще один удачный период для рассмотрения и принятия новых предложений о работе.

Наиболее рискованные периоды: весна (особенно неосторожные финансовые вложения под влиянием энтузиазма) и осень (ретро-Венера в вашем знаке – самый сложный период). Также важно не принимать скоропалительных решений в октябре.

Инвестиции и сбережения

Рекомендуемые направления для инвестиций: акции IT-компаний и сектора кибербезопасности, криптовалюта, но с четким риск-менеджментом. Наиболее удачными для Скорпионов в 2026-м году будут инвестиции через трасты, страховые продукты и другие инструменты управления чужим капиталом.

Астролог советует не делать резких и крупных вложений в один актив весной и осенью. Лучше сделать несколько небольших инвестиций в разные сферы.

Крупные покупки и недвижимость

Покупку недвижимости или автомобиля Скорпионам лучше совершать в августе и сентябре до начала ретроградной Венеры в начале октября.

В октябре-ноябре лучше наложить строгий запрет на крупные финансовые сделки: ретро-Венера, которая перейдет в ваш знак в начале октября, потребует болезненного пересмотра всех договоренностей и принятых решений в этот период.

Финансовые риски и как их избежать

Главный финансовый риск Скорпиона в 2026 году – желание пойти в "ва-банк", особенно во время ретро-Венеры. Это характерная черта водного знака, которая активизируется в период влияния планеты любви и роскоши. Важно притормозить и взвешивать каждое свое финансовое решение.

Также в этом году Скорпионам следует избегать спекулятивных активов весной, кредитов осенью и инвестиций в сомнительные схемы в любое время года.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 19, 20 25, 26 Февраль 17, 18 23, 24 Март 31 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 15, 16, 29, 30 22, 23 Май 13, 14, 27, 28 1-7 Июнь 10, 11, 24, 25 27, 29 Июль 21, 22, 25 1-23 (ретро-Меркурий) Август 5, 6, 19, 20 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 16, 17 25-30 Октябрь 14, 15, 28, 29 3-31 (ретро-Венера в Скорпионе) Ноябрь 11, 12, 25, 26 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 9, 10, 23, 24 2-4

Совет астролога для Скорпиона в 2026 году

Август – ваш главный финансовый месяц: используйте его для самых важных переговоров и решений.

Развивайте экспертизу в IT и цифровых технологиях, кризис-менеджменте – Плутон в Водолее переводит эти знания в деньги.

Не делайте резких вложений весной и осенью, во время влияния ретроградных планет.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп на 2026 год для Стрельца направлен вширь, в прямом и переносном смысле. Главные источники дохода и карьерного роста связаны с международными связями: зарубежные рынки, иностранные партнеры, экспорт, образование и издательское дело. 2026 год поощрит тех, кто инвестирует в международные связи и образование. Планета-управитель Стрельца Юпитер, который с 1 июля перейдет в знак Льва, также откроет новые финансовые возможности.

В плане финансового роста и стабильности второе полугодие будет значительно сильнее первого. Стрельцам нужно быть готовыми к непредвиденным расходам весной, стабилизации доходов летом и финансового подъему в декабре.

Доходы и заработок

Основные источники дохода Стрельцов в 2026 году – международный бизнес, туризм, образование, издательство, философия и коучинг, юридические услуги в международном праве. Особенно повезет тем, чья работа связана с передвижением и дальними поездками, которые будут давать новую энергию для увеличения денежного ресурса.

Периоды финансового роста ожидаются в мае, августе и декабря. Конец года обещает быть сильным: расходы сократятся и Стрелец научиться распоряжаться средствами с небывалой практичностью.

Карьера и профессиональный рост

Карьерный рост у Стрельцов ожидается во втором полугодии, особенно после 30 июня, когда Юпитер перейдет в сектор профессионального признания. Решать вопросы о смене работы лучше в июле-августе, строго вне ретроградных фаз, а переговоры о заработной плате проводить в сентябре или декабре.

Важно: весной возможны риски штрафов, непредвиденных расходов и налоговых вопросов. Мужчинам-Стрельцам стоит особенно внимательно относиться к юридическим документам в марте-апреле, женщинам-Стрельцам – не переоценивать финансовые возможности в начале года.

Инвестиции и сбережения

Рекомендуемые направления для инвестиций – образование и профессиональная сертификация с международным признанием, золото как защитный актив. При получении неожиданного дохода от премии или удачной сделки астрологи советуют сразу откладывать 20–30%: это страховка от типично стрелецкого оптимизма "потрачу, потом снова заработаю".

Не рекомендуется делать импульсивные вложения весной, когда природный оптимизм знака отключает здравый расчет. Высокорисковая криптоторговля и ставки на горящие идеи без четкой стратегии выхода – прямой путь к потерям.

Крупные покупки и недвижимость

Благоприятный период для крупных покупок: июль-август или декабрь. Хорошее время для оформления ипотеки и других кредитных обязательств – второе полугодие. Весной держитесь подальше от новых долгов: первое полугодие лучше потратить на закрытие старых обязательств, а не на открытие новых.

Финансовые риски и как их избежать

Главная финансовая ловушка Стрельца в 2026-м – расходы, растущие вместе с возможностями: путешествия, удовольствия, щедрые жесты. Год учит огненный знак отличать расточительность от щедрости, отказываться от импульсивных покупок и трат.

В течение года Стрельцам стоит избегать ставок на авось, туманных договоренностей без четких условий, кредитов в первом полугодии. Ретроградная Венера осенью в сочетании с общим оптимизмом Стрельца – опасная смесь, способная привести к невыгодным вложениям.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 21, 22 27, 28 Февраль 19, 20 25, 26 Март 3, 4 1–20 (ретро-Меркурий), 28 Апрель 17, 18 24, 25 Май 15, 16, 29, 30 1-7, 25-27 Июнь 12, 13, 26, 27 27-30 Июль 23, 24 1-23 (ретроградный Меркурий) Август 7, 8, 21, 22 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 18, 19 25-30 Октябрь 16, 17, 30, 31 3–13 (ретро-Венера), 24–31 Ноябрь 13, 14, 27, 28 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 11, 12, 25, 26 2-4

Совет астролога для Стрельца в 2026 году

Инвестируйте в международные связи и образование –в 2026-м это ваш главный финансовый рычаг.

Создайте финансовый резерв до апреля – весной возможны непредвиденные расходы.

Декабрь – время закрыть год на мажорной ноте: именно тогда Юпитер благоволит вашим финансовым итогам.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Общий прогноз финансов на 2026 год

2026-й год для Козерога – год стратегической перестройки и поощрения за дисциплину. Сатурн, управитель знака, переходит в Овен в феврале, закрывая один многолетний цикл и открывая другой. Это финальная точка длинного периода проверок: все, что Козерог строил методично и честно, начинает приносить реальные плоды.

Стабильный рост у Козерогов начнется весной, а расширение инвестиционного горизонта – во втором полугодии. Быстрого дохода не будет, зато качество финансовой архитектуры, выстроенной в 2026-м, будет работать годами. Козерог получит то, за что платил терпением.

Доходы и заработок

Основные источники дохода в 2026-м: управление и администрирование, строительство и девелопмент, финансы и банковское дело, государственный сектор, консалтинг. Январь станет нестандартно сильным стартовым месяцем: именно в этот период Козероги будут генерировать неожиданные идеи для увеличения дохода.

Финансовый рост ожидается в мае и октябре. В мае будут благоприятные транзиты для карьерного роста, в октябре восстановится деловая активность после ретроградного периода.

Карьера и профессиональный рост

2026-й открывает предпринимательские таланты и побуждает пересматривать карьерные направления. Многие Козероги почувствуют импульс к переходу от жестких корпоративных структур к коллективным проектам или использованию ИИ-инструментов. Переговоры о зарплате и повышении лучше проводить в мае или октябре (с 14-го числа).

Мужчинам-Козерогам важно не поддаваться энергии Лошади, которая провоцирует на спешку: быстрых побед в этом году не будет. Женщинам-Козерогам – доверять накопленному опыту и не соглашаться недооценивать собственную экспертизу в переговорах о доходе.

Инвестиции и сбережения

Рекомендуемые направления: консервативные депозиты и ОФЗ как стабилизирующая основа портфеля, акции строительного и промышленного сектора, долгосрочные инвестиции в недвижимость. Во второй половине года, когда Юпитер во Льве откроет возможности для участия в крупных проектах, стоит рассмотреть вложения в собственное дело. Инвестиции в профессиональное образование дадут самую высокую долгосрочную отдачу.

Что не рекомендуется: спекулятивные активы и криптовалюта без четкой стратегии. Начало года с ретроградным Юпитером – не лучшее время для больших инвестиционных экспериментов.

Крупные покупки и недвижимость

Хорошие месяцы для покупки недвижимости – май или начало октября. Строительные проекты лучше запускать весной. А о покупке автомобиля стоит задуматься в ноябре, после 15-го числа, когда ретроградный Меркурий уже будет позади.

В мае или сентябре – оптимальные окна для оформления ипотеки, рассрочки или кредита. Осенью – только после завершения ретро-Венеры (после 13 ноября), когда финансовая картина снова становится ясной.

Финансовые риски и как их избежать

Главный риск – перегрузка и попытка Козерога удерживать контроль над всем одновременно, что свойственно для людей, родившихся под этим знаком. Это приведет к эмоциональному истощению, которое напрямую повлияет на качество финансовых решений. Ретроградный Сатурн во втором полугодии (13 июля — 28 ноября) усилит эту тенденцию.

Чего избегать: хаотичных инвестиций в погоне за быстрым результатом, займов под давлением обстоятельств, финансовых решений в состоянии усталости и раздражения.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 23, 24 29, 30 Февраль 21, 22 27, 28 Март 5, 6 1-20 (ретро-Меркурий), 30 Апрель 19, 20 26, 27 Май 17, 18 1-7, 25-31 Июнь 14, 15, 28, 29 27-30 Июль 25, 26 1-23 (ретро-Меркурий) Август 9, 10, 23, 24 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 20, 21 25-30 Октябрь 18, 19 3-13 (ретро-Венера), 24–31 Ноябрь 15, 16, 29, 30 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 13, 14, 27, 28 2-4

Совет астролога для Козерога в 2026 году

Пересмотрите структуру расходов: уберите финансовые привычки, которые тянут деньги без реальной отдачи.

Инвестируйте в профессиональный рост: в 2026-м это ваш самый высокодоходный актив.

Май и октябрь – ваши ключевые финансовые месяцы: именно тогда карьерные переговоры дают результат.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Общий прогноз финансов на 2026 год

Финансовый гороскоп 2026 для Водолея – один из самых масштабных в зодиаке. Плутон уже несколько лет трансформирует ваш знак, перекраивая отношение к деньгам, власти и идентичности. 2026-й – это год, когда трансформация начинает давать видимый финансовый результат. Водолеев ждет период настоящего процветания, но при одном условии: деньги нужно уметь удерживать, а не только привлекать.

Ольга Федорова подчеркивает: главный вызов Водолея в 2026-м – не распыляться. Идей будет много, реализовать нужно 2–3, фокусируясь на каждой.

Доходы и заработок

Деньги Водолеям будут приходить через IT и технологии, онлайн-сообщества и платформы, социальные и гуманитарные проекты, новые медиа, краудфандинг. Также регулярные поездки, в том числе и командировки, весь год будут работать на денежную энергию Водолея.

Период роста: весь год с пиком летом (июль-август). Уран, планета-управитель Водолея, который перейдет в июне в знак Близнецы, принесет нестандартные финансовые возможности: технологические проекты, креативные идеи, партнерства с необычными людьми.

Карьера и профессиональный рост

Водолей в 2026-м создает возможности, а не ждет их. Освоение новых технологий и ИИ-инструментов откроет карьерные лифты именно для тех, кто не боится уходить в новое.

Удачное время для переговоров о зарплате – июль или сентябрь, для смены работы – практически в любое время, кроме ретроградных фаз.

Принести риски может природный идеализм Водолея в сочетании с двойным ретроградом осенью – это может обернуться дорогостоящими ошибками. Финансовая сфера в 2026-м требует особого внимания и мудрого планирования.

Инвестиции и сбережения

Инвесторам-Водолеям в 2026-м году рекомендуется вкладывать в акции AI-компаний и технологического сектора, криптовалюту, онлайн-образование и цифровую инфраструктуру. Важно не забывать инвестировать в личностное развитие: качество жизни в 2026-м важнее количества накоплений.

Не рекомендуется инвестировать в устаревшие отрасли. Консервативные инструменты лучше использовать для стабилизации портфеля, но не как его основу.

Крупные покупки и недвижимость

Крупные покупки астролог советует совершать в июле или сентябре, технику и гаджеты – только в прямые фазы Меркурия, иначе риск брака или поломки резко возрастает.

Удачные месяцы для оформления кредитных обязательств – апрель или начало сентября. Осенью следует воздержаться: двойной ретроград делает кредитные договоренности этого периода ненадежными.

Финансовые риски и как их избежать

Главный финансовый риск Водолея в 2026-м – распыленность: слишком много проектов, небольшая часть из которых будет доведена до денежного результата. Поэтому важно научиться фокусироваться на главном.

Осенью ретроградные Венера и Меркурий могут вытащить наружу старые финансовые претензии, незакрытые долги или неудобные договоренности. Лучше разобраться с ними заранее.

В течение года Водолеям нужно избегать финансовых схем, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Нептун в вашем втором доме будет создавать именно такие иллюзии – красивые обертки без реального фундамента.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 25, 26 1, 31 Февраль 23, 24 1, 2, 29 Март 7, 8 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 21, 22 28, 29 Май 19, 20 1-7, 25-31 Июнь 16, 17, 30 27-30 Июль 27, 28 1-23 (ретро-Меркурий) Август 11, 12, 25, 26 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 22, 23 25-30 Октябрь 20, 21 3-13 (ретро-Венера), 24-31 Ноябрь 17, 18 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 15, 16, 29, 30 2-4

Совет астролога для Водолея в 2026 году

Выберите 2–3 приоритетных финансовых цели и идите к ним последовательно – Плутон в вашем знаке дает силу тем, кто фокусируется.

Монетизируйте экспертизу через цифровые платформы: это ваш главный канал дохода в 2026-м.

Лето – ваш пик: используйте июль-август для самых смелых и важных финансовых шагов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Общий прогноз финансов на 2026 год

2026-й год для Рыб начинается с долгожданного освобождения. Сатурн покинет ваш знак в феврале, что означает конец многолетнего периода ограничений, проверок и финансовой тяжести. Дышать станет легче – буквально с середины февраля начинается уход финансовых блоков, накопленных за несколько сложных лет.

В этом году Рыбы восстановят финансовую уверенность, освободятся от старых ограничений, найдут новые источники дохода через интуицию, творчество и духовные практики. Март и июль – лучшие месяцы года.

Доходы и заработок

В 2026 году Рыбы начинают относиться к деньгам не как к случайности, а как к ресурсу, которым можно управлять. Работа, дающая смысл, начинает приносить и доход, стоит лишь перестать соглашаться работать "за идею". Наиболее удачными сферами заработка для Рыб будут творческие профессии, психология и терапия, медицина, эзотерика и коучинг, фармацевтика.

Периоды роста ожидаются в марте и июле. Весна в целом обещает подъем: идеи приходят как откровения, новые клиенты и контракты – как результат выхода из тени.

Карьера и профессиональный рост

Карьерные перспективы у Рыб улучшатся с марта. С этого месяца можно смело принимать решения о смене работы. Важный нюанс: 2026-й год учит Рыб наконец ценить собственный труд. Помните, как только вы начинаете уважать свои способности, мир откликается предложениями и проектами.

Имейте ввиду, Нептун в вашем знаке периодически создает иллюзии о финансовом положении. Особенно опасно это осенью, когда к нептунианскому туману добавляется двойной ретроград. Перепроверяйте финансовые предложения дважды, даже если они выглядят идеально.

Инвестиции и сбережения

Рыбам в 2026-м году лучше вкладывать в творческие проекты и интеллектуальную собственность, медицинский и фармацевтический сектор, делать долгосрочные инвестиции в образование, транспорт или жилье. Возможно создание пассивного дохода через авторские права или обучающие программы. Избегайте финансовые схемы с "гарантированной доходностью".

Крупные покупки и недвижимость

Удачные месяцы для крупных покупок и оформления кредитных обязательств – март или июль. Осенью – только самые необходимые обязательства. Подушка безопасности обязательна: пусть сначала небольшая, но регулярная.

Финансовые риски и как их избежать

Главный финансовый риск Рыб в 2026 году – доверчивость, усиленная нептунианским влиянием. Осенью особенно опасны сомнительные схемы быстрого обогащения и советы незнакомцев.

Чего избегать: решений под влиянием чужих эмоций, займов у людей с неясной репутацией, инвестиций в проекты без прозрачной финансовой модели.

Благоприятные дни для финансовых сделок в 2026 Месяц Благоприятные даты Неблагоприятные даты Январь 27, 28 3, 4 Февраль 25, 26 3, 4 Март 9, 10, 20, 21 1-20 (ретро-Меркурий) Апрель 23, 24 30 Май 21, 22 1-7, 25-31 Июнь 18, 19 27-30 Июль 29, 30 1-23 (ретро-Меркурий) Август 13, 14, 27, 28 12-28 (коридор затмений) Сентябрь 24, 25 25-30 Октябрь 22, 23 3-31 (ретро-Венера) Ноябрь 19, 20 1-13 (ретро-Меркурий) Декабрь 17, 18 2-4

Совет астролога для Рыб в 2026 году

Февраль – точка освобождения: с уходом Сатурна начинается ваш финансовый ренессанс. Используйте весну по максимуму.

Март и июль – ваши лучшие месяцы: именно тогда принимайте важные финансовые решения.

Осенью избегайте сомнительных предложений – это ваша главная точка уязвимости в 2026 году.

Топ-4 совета для финансового благополучия в 2026 году

Астролог Ольга Федорова поделилась универсальными правилами для финансового благополучия в 2026 году, которые работают для каждого знака зодиака: