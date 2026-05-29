Гороскоп на июнь 2026 для Девы: время серьезных решений

Первый летний месяц для Дев может стать одним из самых важных месяцев года как в профессиональной, так и в личной сфере. В это время многие представители данного знака зодиака почувствуют, что пришло время принимать серьезные решения. Например, пересмотреть текущие цели или выбрать новое направление. Каким будет июнь 2026 года для Дев, что месяц принесет в любви, карьере и здоровье — в материале РИА Новости.

Что ждет Дев в июне

Куда вы действительно хотите двигаться дальше? Это ключевой вопрос, на который Девам предстоит найти ответ в июне. Первая половина месяца может пройти под знаком внутреннего напряжения и чувства неопределенности, несмотря на то, что Девы всегда стремятся всё просчитать заранее. Вот только текущие обстоятельства далеко не всегда позволяют держать ситуацию под полным контролем, и эту ситуацию необходимо принять.

“Новолуние 15 июня в Близнецах откроет новый цикл в работе и профессиональном развитии. После середины месяца у многих Дев начнут появляться новые идеи, предложения, контакты и возможности для роста.

Но одновременно июнь будет требовать гибкости. Не все пойдет по заранее составленному плану, а конец месяца и вовсе может заставить возвращаться к старым вопросам из-за ретроградного Меркурия”, — говорит астролог Юлия Рольник.

Любовный гороскоп для Девы на июнь 2026 года

Переменчивым окажется июнь и с сфере личных отношений. На старте лета Девы могут стать заметно чувствительнее к словам, интонациям и поведению партнера. Им захочется больше ясности в отношениях, определенности и эмоциональной стабильности.

“Соединение Венеры с Юпитером 9 июня создаст хорошую атмосферу для общения, романтики, дружеских встреч и восстановления гармонии. Для некоторых Дев любовь может неожиданно прийти через общий круг друзей или коллектив, интернет или совместный проект, — говорит Юлия Рольник. — В середине месяца вновь могут всплыть старые эмоциональные вопросы. Оппозиция Венеры к Плутону 17 июня усилит тему ревности, скрытых претензий и внутреннего напряжения. Девам важно не пытаться анализировать чувства слишком рационально, иногда отношениям нужна не проверка, а доверие”

Интересное знакомство обещает июнь и тем Девам, которые пока находятся в одиночестве. Но нужно быть готовым к тому, что события будут развиваться постепенно.

Финансовый гороскоп для Девы на июнь 2026 года

Когда речь заходит о деньгах, Девам лучше соблюдать внимательность и осторожность. Ведь управитель Девы — планета Меркурий — практически весь июнь будет находиться в напряженных аспектах, а к концу месяца станет ретроградным. А это значит, что все финансовые документы, денежные переводы, важные сделки и договоренности потребуют тщательной проверки.

“Особенно внимательными стоит быть около 3 и 10 июня. В эти дни возрастает риск ошибки в расчётах, задержки выплат, путаницы с документами или недостоверной информации, — отмечает астролог. — После Новолуния 15 июня могут открыться новые карьерные возможности, которые сумеют положительно повлиять на доходы. Хорошо пойдут темы, связанные с интеллектуальной работой, обучением, консалтингом, текстами, медициной, аналитикой и организацией процессов. Конец июня не подходит для рискованных вложений и поспешных финансовых решений”.

Гороскоп здоровья для Девы на июнь 2026 года

Попытки все контролировать и брать на себя больше обязанностей, чем необходимо, могут не лучшим образом отразиться на здоровье нервной системы Дев в июне, а также вызвать переутомление. По этой же причине первая половина месяца может сопровождаться усталостью, тревожностью, нарушением сна или эмоциональным истощением.

“После 15 июня энергии станет больше, но возрастет риск перегрузки из-за работы и большого количества дел, — говорит Юлия Рольник. — Особое внимание стоит уделить пищеварению, режиму питания, позвоночнику и качеству сна. Полезны прогулки, смена обстановки и снижение уровня информационного шума”.

Работа и карьера для Девы в июне

Именно работа станет центральной темой для Дев в июне. Грядущее Новолуние откроет новый карьерный цикл: это время подходит для смены направления или работы, получения новой должности, запуска проекта или важного профессионального решения. Вторую половину месяца можно посвятить переговорам, публичным выступлениям или поиску новых клиентов и деловых знакомств.

“Многие Девы почувствуют, что их начинают замечать и оценивать по достоинству. Но вместе с этим возрастает и уровень ответственности.

С 29 июня ретроградный Меркурий способен замедлить оформление документов, вызвать переносы встреч и необходимость возвращаться к старым рабочим вопросам. Всё самое важное желательно завершить до конца месяца”, — отмечает Юлия Рольник.

Благоприятные дни для Дев в июне

По словам астролога, самыми удачными днями для Дев станут 9, 15-20, 22-24 и 28 июня.

В отдельных сферах благоприятные дни распределились следующим образом:

Для работы и карьерных решений — 15-24 июня.

Для любви и знакомств — 9, 16, 18 июня.

Для финансовых вопросов — 18-20 июня.

Осторожность потребуется 3, 10, 17, 25, 29-30 июня.

Советы Деве на июнь

В июне перед Девами могут открыться множество возможностей, однако не стоит пытаться держать под контролем абсолютно всё. Именно в начале лета как никогда станет ясно, что гибкость порой важнее идеального плана.

Не стоит перегружайте себя не просто работой, но и выполнением чужих обязанностей. В этот период особенно важно сохранять баланс между делами и отдыхом.

“В отношениях избегайте чрезмерной критики — как к себе, так и к партнёру. Используйте вторую половину месяца для карьерного продвижения, обучения и новых профессиональных контактов”, — говорит астролог.

Главный итог месяца для Дев