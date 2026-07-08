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Гороскоп на июль 2026 года для Девы: любовь, финансы, здоровье
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19:45 08.07.2026
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Гороскоп на июль 2026 для Девы: время выйти из режима ожидания

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомГороскоп на июль 2026 для Девы
Гороскоп на июль 2026 для Девы - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Гороскоп на июль 2026 для Девы. Архивное фото
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Федорова Ольга
Приглашенный эксперт
Ольга Федорова
Астролог, психолог, расстановщик, мастер психотехнологий
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Июль 2026 года для Девы может стать месяцем, когда привычная сосредоточенность на деталях постепенно уступает место более масштабным планам и новым перспективам. Первая половина месяца располагает к общению, совместным проектам и поиску единомышленников, а после новолуния 14 июля внимание многих представителей знака может сместиться к личным целям, долгосрочным планам и переоценке приоритетов. Как может складываться ситуация на любовном фронте, на работе, в финансах и повседневных делах в течение месяца, а также на какие даты и тенденции июля Девам стоит обратить особое внимание — в материале РИА Новости.

Что ждет Дев в июле

Для Дев июль 2026 года проходит под влиянием тем общения, социальных связей и будущих планов. Солнце большую часть месяца находится в Раке, поэтому внимание многих представителей знака будет направлено на коллективную работу, взаимодействие с друзьями, профессиональные сообщества и поиск поддержки со стороны окружающих.
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Начало месяца подходит для обмена идеями, обсуждения новых проектов и укрепления полезных контактов. Это время, когда многие задачи проще решать через сотрудничество, чем в одиночку.
Особое значение в июле имеют:
  • 14 июля — новолуние в Раке, связанное с новыми планами, коллективными инициативами и расширением круга общения;
  • 22 июля — переход Солнца в знак Льва, после которого возрастает потребность в отдыхе, восстановлении сил и более спокойном темпе жизни;
  • 29 июля — полнолуние в Водолее, способное привлечь внимание к вопросам рабочего режима, здоровья и повседневных обязанностей;
  • последняя неделя месяца — период, когда полезно снизить нагрузку и уделить больше внимания внутреннему состоянию.
Во второй половине месяца многие Девы могут почувствовать необходимость замедлиться, завершить часть старых задач и подготовиться к более активному периоду, который начнет формироваться ближе к их собственному сезону.
"Венера входит в ваш знак 9 июля это означает, что обаяние возвращается, тело начинает требовать внимания. До 9 июля Венера работает в зоне тайн: возврат к старым историям, важные сны, скрытые симпатии. Меркурий, ваш управитель, ретро в зоне дружбы и проектов до 23 июля в этот период пересматриваются командные дела", — замечает астролог, психолог, расстановщик, мастер психотехнологий Ольга Федорова.

Любовный гороскоп для Девы на июль 2026 года

© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие во время ливня
Прохожие во время ливня - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Прохожие во время ливня
Любовный гороскоп для Девы на июль 2026 года показывает месяц, в котором большое значение приобретают дружеское общение, доверие и общие интересы. Для многих представителей знака отношения будут строиться не столько на ярких эмоциональных всплесках, сколько на ощущении поддержки и взаимопонимания.
В первой половине июля общение может играть особенно важную роль. Это благоприятный период для знакомств через друзей, совместные мероприятия, обучение или профессиональную среду. Некоторые новые симпатии могут начинаться именно с дружеского взаимодействия и общих интересов.
Для Дев, находящихся в отношениях, июль подходит для обсуждения совместных планов, будущих целей и вопросов, связанных с семьей или образом жизни. Партнеры могут чаще задумываться о том, в каком направлении хотят развивать отношения дальше.
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После новолуния 14 июля возрастает потребность в эмоциональной поддержке и ощущении единства с близким человеком. Это хорошее время для совместного отдыха, встреч с друзьями и участия в событиях, которые приносят положительные эмоции обоим партнерам.
Для женщины-Девы июль может стать периодом, когда особенно важно чувствовать уважение к своим взглядам и интересам. Мужчина-Дева чаще будет обращать внимание на надежность отношений и наличие общих жизненных целей.
После перехода Солнца в знак Льва 22 июля настроение становится более спокойным и созерцательным. Некоторые представители знака могут захотеть больше времени проводить наедине с собой, чтобы лучше разобраться в собственных чувствах и ожиданиях от отношений.

Финансовый гороскоп для Девы на июль 2026 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродавец пересчитывает деньги
Продавец пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продавец пересчитывает деньги
Финансовая сфера в июле 2026 года во многом будет связана с долгосрочным планированием, совместными проектами и умением смотреть на ситуацию шире привычных задач. Для Дев это подходящий период, чтобы оценить результаты предыдущих месяцев и понять, какие направления действительно заслуживают дальнейших вложений времени и ресурсов.
В первой половине июля полезно уделить внимание вопросам бюджета, накоплений и финансовых целей на вторую половину года. Некоторые представители знака могут задуматься о дополнительном источнике дохода, профессиональном обучении или участии в новых проектах.
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Полнолуние в июле 2026: когда и где наблюдать за Оленьей Луной
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Особое значение могут иметь:
  • обсуждение финансовых вопросов с партнерами или коллегами;
  • планирование крупных покупок;
  • пересмотр расходов;
  • оценка перспектив долгосрочных вложений;
  • развитие профессиональных навыков.
После новолуния 14 июля возрастает вероятность появления новых идей, связанных с заработком или расширением деловых контактов. При этом месяц больше располагает к продуманным решениям, чем к финансовым экспериментам и рискованным вложениям.
Конец июля подходит для наведения порядка в денежных вопросах и анализа достигнутых результатов. Спокойный и последовательный подход поможет чувствовать себя увереннее в финансовой сфере.

Гороскоп здоровья для Девы на июль 2026 года

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пожилая пара в парке
В июле 2026 года Девам особенно важно поддерживать баланс между активностью и полноценным отдыхом. Первая половина месяца может проходить достаточно насыщенно: встречи, общение, рабочие задачи и новые планы способны занимать много времени и внимания.
При этом организм может нуждаться в регулярном восстановлении, даже если уровень энергии остается высоким. Девам полезно следить за режимом дня и не откладывать отдых до момента появления сильной усталости.
Особое внимание стоит уделить:
  • качеству сна;
  • режиму питания;
  • уровню повседневного стресса;
  • времени для отдыха и восстановления;
  • умеренной физической активности.
После перехода Солнца в знак Льва 22 июля многие представители знака могут почувствовать потребность чаще оставаться наедине с собой и уменьшить количество внешних раздражителей. Это хороший период для отпуска, спокойного отдыха, прогулок и занятий, которые помогают восстановить внутренний ресурс.
Конец месяца располагает к замедлению темпа и более внимательному отношению к собственному самочувствию.

Работа и карьера для Девы в июле

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди в офисе
Люди в офисе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Люди в офисе
В профессиональной сфере июль 2026 года может стать месяцем полезных знакомств, коллективных проектов и укрепления деловых связей. Многие задачи в этот период будут успешнее решаться через сотрудничество, обмен опытом и взаимодействие с коллегами.
«

"Марс и Уран сулят неожиданные новости в карьере, возможны резкие повороты, нужна гибкость. Полнолуние 29 июля даст финал важному рабочему этапу. Главное: с 9 числа разрешить себе быть видимой и принимать заботу, а не только отдавать", — советует астролог Ольга Федорова.

Первая половина месяца особенно благоприятна для:
  • деловых переговоров;
  • командной работы;
  • обучения;
  • обмена идеями;
  • поиска новых профессиональных возможностей.
Полнолуние 10 июля может помочь увидеть результаты усилий, которые были приложены ранее. Некоторые Девы смогут более объективно оценить свои достижения и определить дальнейшие карьерные ориентиры.
После новолуния 14 июля возрастает интерес к новым проектам и перспективам развития. В это время полезно расширять круг профессионального общения и искать единомышленников.
После 22 июля рабочая активность постепенно может отойти на второй план. Возникает желание завершить часть задач, подвести промежуточные итоги и подготовиться к более активному периоду в ближайшие месяцы.
Для женщины-Девы июль может стать временем укрепления деловой репутации и развития полезных контактов. Мужчина-Дева чаще будет сосредоточен на долгосрочных целях и стратегическом планировании дальнейших шагов.
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Лунный посевной календарь садовода и огородника на июль 2026 года
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Благоприятные дни для Дев в июле

В течение месяца можно выделить несколько периодов, которые многие представители знака могут использовать наиболее продуктивно.
Наиболее благоприятными днями для Дев считаются:
  • 4–6 июля — хороший период для общения, переговоров и решения рабочих вопросов;
  • 11–13 июля — время для анализа результатов, планирования и обсуждения будущих проектов;
  • 16–18 июля — подходящие дни для новых инициатив, встреч и расширения круга контактов;
  • 24–26 июля — благоприятный период для отдыха, творческих занятий и восстановления сил.
Именно в середине месяца многие Девы могут почувствовать больше уверенности в своих планах и целях.

Советы Деве на июль

Июль предлагает Девам немного выйти за рамки привычного контроля и уделить больше внимания людям, идеям и возможностям, которые появляются вокруг. Не все важные решения в этом месяце будут связаны исключительно с работой или практическими задачами.
Чтобы использовать возможности периода максимально эффективно, полезно обратить внимание на несколько направлений:
  • чаще обсуждать свои идеи с единомышленниками;
  • не отказываться от новых знакомств и полезных контактов;
  • находить баланс между личными интересами и обязанностями;
  • уделять внимание отдыху даже в насыщенные периоды;
  • не бояться пересматривать старые планы;
  • оставлять время для восстановления сил в конце месяца.
Июль может показать, какие цели действительно остаются актуальными, а от каких направлений уже пора отказаться.
© РИА Новости / Алексей Павлишак | Перейти в медиабанкПолная луна в Крыму
Полная луна в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Полная луна в Крыму

Главный итог месяца для Дев

Июль 2026 года может стать для Дев периодом переоценки целей, укрепления социальных связей и постепенной подготовки к новому жизненному этапу. Месяц помогает посмотреть на привычные задачи более широко и обратить внимание на возможности, которые раньше могли оставаться незамеченными.
Первая половина июля располагает к общению, сотрудничеству и поиску новых перспектив. Во второй половине месяца возрастает потребность в отдыхе, внутреннем равновесии и завершении процессов, которые уже выполнили свою роль.
Главная тема июля для Девы — сочетание активности и осознанности. Чем внимательнее представители знака будут относиться к своим истинным целям, тем проще окажется определить направление дальнейшего движения и сохранить энергию для будущих достижений.
 
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