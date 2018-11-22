Убийство без убийства и «Эхо» без эха

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© Радио Sputnik Убийство без убийства и «Эхо» без эха © Радио Sputnik

«Любовь и смерть» в квартире Мейерхольда – видеообманки с дымомашиной в галерее Proun. Спектакль-гротеск + «ученое» искусство в подкасте радио Sputnik «Артвывих». Автор – Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы на sputnikpodcasts@gmail.com