Баал пропал – "А и Б" все еще на трубе

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© Радио Sputnik Баал пропал – А и Б все еще на трубе © Радио Sputnik

Поэт, растлитель, алкоголик: герой Бертольда Брехта в Центре Мейерхольда. Кровавые фонтаны под гитару с мухобойкой: питерские авангардисты в Центре соврискусства. Ходим-смотрим с подкастом радио Sputnik "АртВывих". Автор – Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы, наш email: sputnikpodcasts@gmail.com