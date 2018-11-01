Чипсы – не только еда, Малевич – не всегда квадрат

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© Радио Sputnik Чипсы – не только еда, Малевич – не всегда квадрат © Радио Sputnik

Не умирай – совет из «Практики». Влезь в шкуру авангардиста – соблазн Третьяковки. Театральная премьера + музейно-виртуальный проект = первый «Артвывих» ноября. Автор Ольга Бугрова. Делитесь впечатлениями на sputnikpodcasts.com