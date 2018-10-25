"Формы жизни" - это не "Совместные переживания"

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© Радио Sputnik Формы жизни - это не Совместные переживания © Радио Sputnik

Покажи себя в Музее современного искусства. Расскажи, "как это было" – в Центре Мейерхольда. С выставки на спектакль в подкасте радио Sputnik "Артвывих". Автор Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы на sputnikpodcasts@gmail.com