Соло на барабане – "Дали против Пикассо"

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© Радио Sputnik Соло на барабане – Дали против Пикассо © Радио Sputnik

Серийные убийцы и клоуны в центре "На Страстном" – глаза стопкой в "Гранатном дворе". Из театра на выставку с подкастом радио Sputnik "АртВывих". Автор Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы, наш email: sputnikpodcasts@gmail.com