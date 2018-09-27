Стань нереальным – не будь жертвой

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© Радио Sputnik Стань нереальным – не будь жертвой © Радио Sputnik

Лазерное заточение на выставке "Поверхность" – стыдные сны на спектакле "Абьюз": с завода "Плутон" – в Центр Мейерхольда. Цифровой и театральный арт в подкасте радио Sputnik "АртВывих". Автор Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы, наш email: sputnikpodcasts@gmail.com