Стены не пачкать, а то в будущее не возьмут!

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© Голос России Стены не пачкать, а то в будущее не возьмут! © Голос России

По вашим брюкам бегают белые человечки? Пора на выставку «В будущее возьмут не всех». «Пятно на стене»: за что в электротеатре зарезали карпа? Московская арт-осень в подкасте радио Sputnik «Артвывих». Автор Ольга Бугрова. Ждем ваши отзывы на sputnikpodcasts@gmail.com