Пушкин, деньги, Винзавод

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© Голос России Пушкин, деньги, Винзавод © Голос России

"Бомбинг" это вам не "партизанинг": все, что вы хотели знать о граффити, – на Биеннале уличного искусства. Сколько зарабатывал, проигрывал и тратил на жену первый профпоэт в России? Про это – "Пушкин и деньги". Невыдуманные истории в подкасте Ольги Бугровой «Артвывих».