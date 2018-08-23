Репетируем генерально – путешествуем модно

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© Голос России Репетируем генерально – путешествуем модно © Голос России

Гагарин без гендерных признаков и рейхстаг под куполом мечети – это "Генеральная репетиция"; а если на "на вокзале в темном зале", то - "Мода и путешествия". Московские арт-события в подкасте Ольги Бугровой "Артвывих". Ждем ваши отзывы на sputnikpodcasts@gmail.com