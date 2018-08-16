Материя ужаса – Здесь и сейчас

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© Радио Sputnik Материя ужаса – Здесь и сейчас © Радио Sputnik

Пуленепробиваемую кожу уже изобрели? Что делать, если у вас слишком много… биопленки? Страх и удовольствие одновременно – так бывает? Ответы – на выставке "Материя ужаса". Перформансы длиной в пять часов, спектакль – для вас одного, перелетный кабак улетел, но обещал вернуться: это выставка "Здесь и сейчас". Московские арт-события в подкасте радио Sputnik – "АртВывих". Автор Ольга Бугрова. sputnikpodcasts@gmail.com